Пълен постъпателен наръчник за рекламите в LinkedIn за 2026 г.

LinkedIn се превърна в ловна територия за B2B маркетолозите, които знаят, че идеалните им клиенти носят делови ежедневни дрехи и прелистват между срещите си.

Платформата предоставя достъп до професионалисти по длъжност, размер на компанията, отрасъл и приблизително 17 други точки данни, което позволява абсурдно прецизно таргетиране. Можете буквално да показвате реклами на „директори по маркетинг в SaaS компании с 50-200 служители, които наскоро са сменили работата си“.

Но интерфейсът ви представя целите на кампанията, параметрите на аудиторията и опциите за наддаване, като предполага, че сте правили това и преди. Повечето хора обаче не са.

Този наръчник за реклами в LinkedIn разбива целия процес на конкретни стъпки, които можете да следвате. Когато приключите с четенето, ще знаете как да стартирате кампании в LinkedIn, които генерират потенциални клиенти и изграждат познаваемост на марката с помощта на ClickUp!

Да започнем. 💪🏼

Какво представляват рекламите в LinkedIn и защо са важни

чрез LinkedIn

Рекламите в LinkedIn са платени рекламни позиции в LinkedIn, които позволяват на бизнеса да достигне до професионална аудитория с целеви съобщения.

За разлика от социалните медийни платформи, фокусирани върху личните връзки, LinkedIn е професионален център за контакти, където прекарват времето си лица, вземащи решения, лидери в индустрията и търсещи работа. Всъщност 44% от B2B професионалистите смятат, че това е най-важната платформа.

Това уникално позициониране прави рекламите в LinkedIn мощен инструмент за B2B маркетинг, набиране на персонал и изграждане на професионална марка.

🧠 Интересен факт: Рекламата има дълга история: най-ранната известна писмена реклама датира от около 3000 г. пр.н.е. в древен Египет, където в папирусно съобщение се предлага награда за избягал роб и се споменава тъкачен цех.

Предимства на рекламите в LinkedIn

Ето защо фирмите инвестират повече в реклами в LinkedIn:

Генериране на лийдове: Привлечете квалифицирани потенциални клиенти чрез вградени формуляри за генериране на лийдове, които задържат потребителите на платформата, намалявайки триенето в сравнение с външни целеви страници.

Маркетинг, базиран на акаунти: Насочете се към конкретни компании и длъжности, за да провеждате хиперперсонализирани кампании, съобразени с целевия списък на вашия екип по продажбите.

Авторитет на марката: Спонсорирайте съдържание от вашите мениджъри, за да установите Спонсорирайте съдържание от вашите мениджъри, за да установите лидерство в мисленето и видимост сред ключовите лица, вземащи решения във вашата индустрия.

Прецизно таргетиране: Таргетиране по длъжност, отрасъл, размер на компанията и стаж; това са филтри, които просто не съществуват в други социални платформи.

Набиране на персонал: Намерете Намерете пасивни кандидати , които вече са ангажирани в своите професионални мрежи, без да разчитате само на обяви в сайтове за работа.

Пренасочване към потенциални клиенти: Привлечете отново хората, които са посетили вашия уебсайт или са взаимодействали с вашето съдържание, тъй като те вече са по-напред в процеса на вземане на решение.

📮 ClickUp Insight: Повече от половината от анкетираните използват три или повече инструмента ежедневно, борейки се с „разрастването на приложенията ” и разпръснатите работни процеси. Макар да ви се струва продуктивно и натоварено, контекстът ви просто се губи в различните приложения, да не говорим за изразходваната енергия за писане. Brain MAX обединява всичко: кажете го веднъж и вашите актуализации, задачи и бележки се появяват точно там, където им е мястото в ClickUp. Няма повече превключване, няма повече хаос – само безпроблемна, централизирана продуктивност.

Видове реклами в LinkedIn

Рекламите в LinkedIn водят до 33% увеличение на намерението за покупка на марки. Платформата предлага множество рекламни формати, всеки от които е предназначен за различни цели на кампаниите и етапи от пътуването на купувача.

Ето по-подробна информация за тези типове. 👀

Спонсорирани реклами в LinkedIn

Спонсорираното съдържание се показва директно в новинарските емисии на потребителите и се вписва безпроблемно в органичните публикации. Това е най-гъвкавият формат на LinkedIn, който поддържа реклами с изображения, видео, карусели, документи и събития. Нативното разположение означава, че потребителите виждат вашето съобщение по време на естественото си превъртане, което го прави по-малко натрапчиво от банерните реклами.

Видовете спонсорирани реклами в LinkedIn включват:

Рекламите с едно изображение работят най-добре за представяния на продукти или кратки съобщения с впечатляващи визуални елементи.

Видео рекламите привличат вниманието по-бързо и генерират по-високи нива на ангажираност в сравнение със статичното съдържание.

Документните реклами позволяват на потребителите да преглеждат технически документи и казуси, без да напускат LinkedIn.

Рекламите за събития популяризират виртуални и лични конференции, както и насърчават регистрациите за участие директно от платформата.

Каруселните реклами подчертават няколко продукта или идеи чрез карти, които могат да се превъртат в рамките на един рекламен блок.

Рекламите на лидери на мнение разширяват обхвата на публикациите на мениджъри, основатели или служители директно във фийда.

Рекламите в Connected TV (CTV) предоставят видео на цял екран на премиум стрийминг платформи, използвайки таргетирането на LinkedIn.

Рекламите под формата на статии промотират дълги текстове директно във фийда, за да постигнат по-голямо ангажиране.

Рекламите в бюлетини помагат за увеличаване на списъка с абонати, като показват повтарящо се експертно съдържание.

Обявите за работа представят свободните позиции пред квалифицирани кандидати въз основа на данни от профили в реално време.

Видео реклами в LinkedIn

🔍 Знаете ли, че... Проучвания в областта на дигиталните реклами показват, че по-високата възприемана стойност на рекламите (релевантност, забавление) води до по-добро отношение на потребителите и по-голямо желание за покупка, докато дразнещите реклами ги отблъскват. Това подчертава необходимостта от реклами, които добавят стойност и не прекъсват.

Спонсорирани съобщения в директните съобщения на LinkedIn

Рекламите с разговори и съобщения доставят индивидуални спонсорирани съобщения директно в пощенската кутия на потребителя в LinkedIn, създавайки персонализирана точка на контакт. Рекламите с разговори отиват още по-далеч, като позволяват на потребителите да избират свой собствен път чрез разклоняващи се опции, което дава възможност за самооценка въз основа на техните интереси.

Тези реклами в LinkedIn ви помагат да:

Споделяйте оферти с краен срок или покани за събития, които изискват незабавно действие.

Достигнете потенциални клиенти в по-малко пренаселено пространство, отколкото при позиционирането в новинарския поток.

Намалете конфликтите, като позволите на потребителите да избират подходящи опции предварително.

Създайте усещане за ексклузивност в сравнение с публичните реклами във фийда.

📖 Прочетете също: Ръководство за изграждане на личен бранд в LinkedIn

Текстови реклами

Текстови реклами в началната страница на LinkedIn

Текстовите реклами са компактни, кликаеми единици, които се появяват в дясната колона или горния банер на настолния компютър. Тези реклами с малък формат се таксуват на базата на клик или импресия и работят добре в комбинация с по-големи кампании със спонсорирано съдържание.

Причини да включите текстови реклами в комбинацията си:

Ефективен за тестване на съобщения, преди да се ангажирате с по-големи формати

Разположението в дясната част намалява рекламната слепота, тъй като рекламите са извън основния фийд с съдържание.

По-ниските CPC ги правят подходящи за кампании с ограничен бюджет или ретаргетинг.

Минималните изисквания за творчество означават по-бърза настройка и итерация.

🧠 Интересен факт: Видео форматите и персонализацията, базирана на изкуствен интелект, значително повишават ангажираността, конверсията, познаваемостта на марката и лоялността в сравнение с по-статичните рекламни формати.

Динамични реклами

чрез LinkedIn

Динамичните реклами автоматично извличат информация от профила на потребителя в LinkedIn, като името и снимката му, за да създадат персонализирани, привличащи вниманието рекламни материали. Рекламите за последователи специално промотират вашата страница в LinkedIn с този елемент на персонализация.

Основни предимства на този подход за персонализация:

Персонализирането на профила значително увеличава процента на кликвания в сравнение с общите реклами.

Рекламите за последователи изграждат вашата аудитория, като същевременно правят следването на страницата да изглежда индивидуално насочено.

Минимално увеличение на креативността, тъй като персонализацията се извършва автоматично

Особено ефективно за пренасочване на посетители на уебсайта или подобни аудитории.

⚡️ Архив с шаблони: Подобрете работния процес на рекламите си в LinkedIn с помощта на шаблона Social Media Advanced Template. Той ви помага да планирате всеки рекламен ресурс в LinkedIn в рамките на ясен производствен поток, който проследява копирането, дизайна, таргетирането и одобренията.

Формуляри за генериране на лийдове

чрез LinkedIn

Формулярите за генериране на лийдове са вградени директно в спонсорираните реклами и позволяват на потребителите да подават информацията си, без да напускат LinkedIn. Формулярът се попълва предварително с данни от профила им в LinkedIn, включително име, имейл, компания и длъжност, което значително намалява усилията, необходими за завършване на конверсията. Можете да персонализирате кои полета да се показват и да добавите допълнителни въпроси, специфични за нуждите на вашия бизнес.

Защо формулярите за генериране на лийдове превъзхождат външните целеви страници:

Нулево време за зареждане на страницата, тъй като формулярите се намират в самата реклама, което намалява броя на отказите.

Квалифицирани кандидатури, тъй като информацията в профилите в LinkedIn обикновено е точна и проверена.

Незабавно събиране на данни, без да разчитате на потребителите да попълват формуляри на вашия уебсайт

🧠 Интересен факт: Терминът UTM (за проследяване в дигиталните реклами: Urchin Tracking Module) произлиза от инструмента, разработен от Urchin Software Corporation, който по-късно е придобит от Google през 2005 г. Тази технология за проследяване продължава да се използва и днес в Google Analytics.

Ускорени срещу класически рекламни набори в LinkedIn

Когато създавате кампания в LinkedIn, имате два начина да пускате рекламите си: Accelerate и Classic.

Accelerate използва автоматизация, за да оптимизира таргетирането, наддаването и креативните комбинации, докато Classic запазва всичко ръчно, за да можете сами да контролирате всяка настройка. Таблицата по-долу показва как се различават и кога е подходящо да се използва всяка от тях. 📝

Функция Ускорете Класически Какво представлява Настройка на реклами с автоматична оптимизация, базирана на изкуствен интелект Ръчно настройване на реклами с пълен контрол Най-подходящо за Бърза оптимизация и мащабиране Прецизно таргетиране и персонализирани тестове Как работи Автоматично тества и коригира таргетирането, креативността и наддаването Вие сами задавате и управлявате всички параметри Ниво на контрол Ниско ниво на ръчно управление Висока степен на ръчно управление Кога да изберете Искате ефективност без микроуправление Необходими са строги критерии за таргетиране или структурирани експерименти

🧠 Интересен факт: Средният процент на отговори на студени имейли е около 5,1%, докато при съобщенията в LinkedIn той е 10,3%, което означава, че обхватът в LinkedIn получава два пъти повече отговори в сравнение с традиционните имейли.

Как да създадете рекламна кампания в LinkedIn (стъпка по стъпка)

Ето ръководство за рекламите в LinkedIn, с което да създадете, конфигурирате и стартирате кампания, която достига до подходящите професионалисти с подходящото послание. 💬

Стъпка 1: Отворете Campaign Manager и създайте своя рекламен акаунт

Започнете, като посетите LinkedIn. com/ads или изберете Рекламиране в горната навигационна лента на профила си в LinkedIn.

За да продължите, ще ви е необходима активна фирмена страница в LinkedIn. Ако вашата организация няма такава, първо я създайте, като попълните основна информация за компанията, качите лого и добавите описание на компанията.

След като влезете в Campaign Manager, кликнете върху „Създаване“, за да започнете процеса на настройка.

Настройте LinkedIn Campaign Manager

Ще ви бъде поискано да наименувате рекламния си акаунт, да изберете валута и да добавите метод на плащане. Тук също така определяте коя фирмена страница ще показва рекламите и създавате достъп за колегите, които трябва да ви помагат в управлението на кампаниите.

Име на кампанията

💡 Съвет от професионалист: Дайте на групата си кампании описателно име, което отразява цялостната ви бизнес цел. След това създайте конкретно име на кампанията в рамките на тази група, което описва подхода към таргетирането или съобщенията.

Стъпка 2: Изберете целта на кампанията си

Целта на кампанията ви определя рекламните формати, които можете да използвате, как LinkedIn оптимизира рекламите ви и кои опции за наддаване са налични.

Изберете целта си

LinkedIn предлага цели като Познаваемост (изграждане на разпознаваемост на марката сред целевата аудитория), Обмисляне (стимулиране на ангажираността и посещенията на уебсайта) и Конверсия (привличане на потенциални клиенти или продажби).

Обмислете внимателно какво действие искате професионалистите да предприемат, след като видят рекламата ви. Така че, ако:

Искате да изградите познаваемост, да се фокусирате върху впечатленията и да достигнете до членовете на целевата си аудитория.

Ако провеждате кампания за генериране на лийдове, дайте приоритет на формулярите и проследяването на конверсиите, за да измервате квалифицираните потенциални клиенти.

⚡️ Архив с шаблони: Въведете структура в рекламната си кампания в LinkedIn с шаблона за план на кампания на ClickUp. С този шаблон можете да планирате стратегията си в LinkedIn с определени цели, бюджети, роли и ключови контролни точки.

Стъпка 3: Създайте и прецизирайте целевата си аудитория с точност

Възможността за таргетиране на LinkedIn е една от най-големите му предимства. Можете да стесните аудиторията си по длъжност, функция, отрасъл, име на компания, размер на компания, ниво на старшинство, умения и професионални интереси.

Определете целевата си аудитория

Започнете с определяне на идеалния профил на клиента (ICP) за вашия маркетинг.

Опитвате ли се да достигнете до маркетинг директори в технологични компании с 500 до 5000 служители? Насочвате ли се към лидери в областта на човешките ресурси в сектора на търговията на дребно? Комбинирайте няколко критерия за таргетиране, за да постигнете по-голяма конкретност.

Можете също да създадете подходяща аудитория, като качите списък с настоящи клиенти, за да намерите подобни професионалисти, или като пренасочите хора, които са посетили вашия уебсайт.

Повечето кампании постигат най-добри резултати с аудитория между 100 000 и 1 милион души за формати на спонсорирано съдържание. Ако аудиторията е твърде малка, няма да достигнете до достатъчно хора. Ако е твърде голяма, вашето послание ще стане по-малко релевантно.

Стратегията ви за таргетиране на аудиторията трябва да включва:

Основни длъжности, които заемат лицата, вземащи решения във вашата целева индустрия

Параметри за размера на компанията, които съответстват на типичния профил на вашите клиенти

Географско таргетиране, ако обслужвате само определени региони или страни

Изключения за премахване на потенциални клиенти, които е малко вероятно да се превърнат в клиенти или които вече са ваши клиенти

Съвпадащи аудитории, използващи вашите собствени данни за клиенти за по-висока релевантност

🔍 Знаете ли, че... Проучване, обхващащо 575 марки в продължение на пет години (разходи за реклама ≈ 264 милиарда щатски долара), установи, че дигиталните реклами повишават възприеманата стойност на марките, въпреки че имат по-малко влияние върху възприеманото качество или удовлетворението в сравнение с традиционната реклама.

Стъпка 4: Изберете формат на рекламата си в LinkedIn

Избраният от вас формат определя как аудиторията ви възприема вашето послание.

Изберете тип реклама в LinkedIn, който отговаря на вашите нужди

Обмислете с какви творчески ресурси разполагате. Ако имате само една силна картина, подходящ е спонсорираният контент с една картина. Ако искате да покажете няколко продукта или да разведете някого през даден процес, използвайте каруселни реклами. Съобразете формата както с целта си, така и с историята, която искате да разкажете.

Фактори за избор на формат, които трябва да се оценят:

Съгласуване на целите, за да се гарантира, че форматът подкрепя целта на кампанията ви

Креативни ресурси, с които разполагате, за да създадете рекламата правилно

Предпочитания на аудиторията по отношение на устройствата и къде консумират съдържание

Исторически данни за ефективността, ако сте пускали реклами и преди

Сложност на историята и дали се нуждаете от едно изображение или от няколко елемента

🧠 Интересен факт: Първата уеб банер реклама се появи на 27 октомври 1994 г. чрез HotWired (онлайн раздела на списание Wired ). Това беше проста графична реклама за AT&T, която питаше: „Кликали ли сте някога с мишката точно тук? Ще го направите.“

Стъпка 5: Определете бюджета, стратегията за наддаване и времевата рамка на кампанията

Използвайте максимално рекламния си бюджет

Можете да зададете бюджет на ниво група кампании за оптимизиране на платформата или на ниво индивидуална кампания за по-строг контрол. Изберете внимателно стратегията си за наддаване:

Максимално представяне позволява на LinkedIn да оптимизира автоматично, за да постигне най-добри резултати за вашия бюджет.

Ограничение на разходите ви позволява да зададете целева цена за резултат, така че LinkedIn да се стреми да остане под тази сума.

Ръчното наддаване ви дава контрол над сумите на наддаването.

Повечето рекламодатели, които тепърва започват, трябва да използват Maximum Delivery за по-голяма простота и за да се възползват от AI оптимизацията на LinkedIn. Задайте дневен бюджет, който няма да надхвърли ресурсите ви, общ бюджет за кампанията като лимит на разходите и изберете начална и крайна дата. Можете да спрете кампаниите по всяко време или да ги удължите, ако имат добра ефективност.

Стъпка 6: Създайте привлекателни рекламни творби

Сега можете да създадете рекламното съдържание, което ще се показва на вашата аудитория.

Привлечете вниманието на аудиторията с креативната си реклама

В зависимост от формата ще качвате изображения, ще пишете заглавия, ще добавяте описателен текст и ще включвате бутон за призив за действие (CTA).

LinkedIn препоръчва да създадете 4 до 5 варианта на реклами в рамките на една кампания, което позволява на платформата да тества и да определи коя реклама има най-голям отзвук. Уверете се, че изображенията отговарят на техническите изисквания: минимум 100×100 пиксела, запазени като .jpg или .png и с размер на файла под 2 MB.

Вашата творческа стратегия трябва да обхваща:

Заглавия , които веднага комуникират стойността или ползата

Рекламен текст , който отговаря на конкретните проблеми или стремежи на вашата аудитория

Изображения , които са професионални и подходящи за вашата целева аудитория

Бутони CTA , съобразени с целта на кампанията ви

Множество творчески варианти, тествани едновременно за сравнение на ефективността

🚀 Предимство на ClickUp: Няма повече превключване между ChatGPT за копиране, Midjourney за изображения и инструменти за дизайн за оформление. ClickUp Brain комбинира AI писане + генериране на изображения във вашето работно пространство, така че вашият маркетинг екип може да работи по-бързо и да остане фокусиран без разрастване на AI. Опитайте това задание: Напишете три версии на рекламен текст за LinkedIn, който да промотира новия ни курс по управление на проекти за маркетинг директори. Поддържайте професионален, но достъпен тон, фокусирайте се върху спестяването на време и намаляването на хаоса в екипа. Помолете ClickUp Brain да напише рекламния текст за вас След това създайте изчистена, модерна изображение, показващо уверен маркетинг специалист, работещ на елегантно бюро с няколко организирани табла за проекти, видими на екрана му – ярка, минималистична естетика с сини и бели цветове. Стартирайте рекламна кампания в LinkedIn с подкрепата на ClickUp Brain

Стъпка 7: Инсталирайте проследяване на конверсиите (по избор)

Ако проследявате само кликовете и импресиите, пропускате цялостната картина на това, което рекламите ви действително постигат.

Проследявайте конверсиите с LinkedIn Ads

Инсталирайте LinkedIn Insight Tag на уебсайта си, за да проследявате кога някой от рекламата ви извършва ценни действия, като попълване на формуляр, изтегляне на ресурс или извършване на покупка. Това пикселно проследяване свързва разходите ви за реклама с реалните бизнес резултати, като ви дава яснота относно възвръщаемостта на инвестициите.

Можете да създавате събития за конверсия за различни действия, които хората извършват на вашия уебсайт. Например, можете да проследявате попълването на формуляри отделно от завършените покупки. Тези данни стават безценни за оптимизиране на кампаниите и демонстриране на рекламната стойност пред заинтересованите страни.

💡 Съвет от професионалист: Преди стартирането проверете внимателно всеки елемент, за да се уверите, че всичко е готово. Трябва да: Уверете се, че целта ви съответства на бизнес целта ви.

Уверете се, че таргетирането на аудиторията ви е достатъчно конкретно, за да бъде релевантно, но и достатъчно широко, за да достигне до достатъчно хора.

Уверете се, че рекламното ви съдържание е привлекателно и отговаря на техническите спецификации. Извършете окончателни проверки и изпратете рекламата си за преглед LinkedIn провежда процес на преглед, който обикновено приключва в рамките на 24 часа, за да се увери, че всичко отговаря на политиките на платформата, преди да бъде пуснато в действие.

Измерване на успеха на рекламите в LinkedIn

Повечето рекламодатели в LinkedIn са обсебени от импресиите, като пренебрегват показателите, които предсказват рентабилността. Трябва да измервате какво води до конверсии, а не само какво се вижда.

Проследявайте следните показатели:

Процент на кликване (CTR): Сравнете CTR с предишни кампании и с конкурентите си в бранша. Стагнация или спад в CTR е сигнал, че рекламите или таргетирането ви се нуждаят от обновяване.

Цена на клик (CPC): Проследявайте я последователно във всички кампании, за да определите кои сегменти от аудиторията или рекламни формати са по-рентабилни за вашия бизнес.

Конверсии: Проследявайте само действия с бизнес стойност. Подадените формуляри, които вашият екип по продажбите игнорира, са безполезни. Определете какво всъщност означава конверсия за вашата цел.

Качество на потенциалните клиенти: Оценявайте потенциалните клиенти по критерии за пригодност, преди да се радвате на броя на конверсиите. Големият брой неподходящи потенциални клиенти води до загуба на ресурси и изкривява данните за ефективността ви.

Възвръщаемост на инвестицията (ROI): Работете обратно от стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, за да зададете реалистични цели за разходите за привличане на клиенти. Това определя дали разходите ви за реклама са устойчиви в дългосрочен план.

🚀 Предимство на ClickUp: Осигурете си стабилен ритъм на преглед на рекламните си кампании в LinkedIn с помощта на повтарящите се задачи в ClickUp. Планирайте повтарящи се задачи в ClickUp за седмични/месечни прегледи на ефективността на рекламите Задайте седмична или двуседмична задача, която да ви помогне да се фокусирате върху ключовите показатели, рекламните материали и ефективността на аудиторията, за да можете да забележите промените навреме и да се адаптирате целенасочено. Това ще поддържа оптимизационния цикъл последователен, ще намали суматохата в последния момент и ще подпомогне по-гладкото вземане на решения за кампаниите.

Ограничения на рекламите в LinkedIn

LinkedIn е мощен инструмент за B2B маркетинг, но не е универсално решение. Разбирането на недостатъците на платформата ви помага да разпределите бюджета си по-стратегически в цялостния си маркетинг микс.

Къде рекламите в LinkedIn се сблъскват с реални ограничения:

Високи разходи: CPC и CPM са значително по-високи от тези на други социални платформи, което прави мащабните потребителски кампании скъпи и често нерентабилни.

Ограничения за B2C: Професионалната насоченост на LinkedIn го прави неефективен за достигане до потребители извън работния контекст, което ограничава обхвата за търговските марки и марките за лайфстайл.

По-малка аудитория: По-малко активни потребители в сравнение с Facebook или Instagram означава, че работите с по-тесен пазар за повечето кампании.

Ограничена творческа гъвкавост: Гласът на марката трябва да остане професионален и формален, което ограничава забавните, дръзки или неформални творчески подходи, които резонират другаде.

Умора от реклами: По-малката аудитория означава, че рекламите ви се показват многократно на едни и същи хора, което с времето води до понижаване на ефективността и умора от гледането.

Подходящите инструменти и шаблони (като ClickUp за маркетингови екипи!) ви освобождават от повтарящата се работа, така че да можете да отделяте повече време за стратегия и управление на творческия работен процес.

Ето кратък преглед:

Сега нека разгледаме всичко това в детайли.

Вградени бели дъски за мозъчна атака в обединено работно пространство

Брейнстормингът за реклами в LinkedIn работи по-добре, когато го структурирате около силните страни на платформата. Опитайте да разделите бялата дъска на три колони: длъжности, към които се насочвате, проблеми, с които тези хора се сблъскват на работа, и как вашето предложение ги решава.

Поддържайте разговорите си за стратегията свързани с работата с ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards предоставя на вашия екип визуална платформа, на която да начертаете идеи за кампании, да скицирате концепции за реклами и да свържете точките между проблемите на аудиторията и ъглите на посланията.

Можете да добавяте бележки, да поставяте изображения за вдъхновение, да рисувате груби идеи за оформление и да свързвате всичко директно с задачите в ClickUp, когато сте готови да продължите напред.

Чуйте от Lulu Press за използването на ClickUp:

Платформата за управление на проекти е от съществено значение за маркетинговия екип и ние я обичаме, защото ни помага да поддържаме връзка с другите отдели. Използваме ClickUp буквално всеки ден, за всичко. Тя е била много полезна за нашия творчески екип и е направила работния им процес по-добър и по-ефективен.

Платформата за управление на проекти е от съществено значение за маркетинговия екип и ние я обичаме, защото ни помага да поддържаме връзка с другите отдели. Използваме ClickUp буквално всеки ден, за всичко. Тя е била много полезна за нашия творчески екип и е направила работния им процес по-добър и по-ефективен.

Научете как да използвате изкуствен интелект за автоматизиране на задачи:

Инструмент за проследяване на рекламни творби, за да съхранявате всичките си активи на едно място

Следенето на рекламните творби в LinkedIn бързо се превръща в хаос. Тествате различни изображения, заглавия, варианти на текстове и комбинации от аудитории. След няколко седмици е трудно да си спомните коя комбинация къде е била пусната и какво сте научили от нея.

Проблемът се усложнява, когато работите в екип. Някой пуска нова реклама, без да осъзнава, че вече сте тествали този подход. Или успешен формат бива забравен, защото никой не е документирал защо е проработил.

Получете безплатен шаблон Съгласувайте екипа си по отношение на кампаниите в LinkedIn с шаблона за реклами на ClickUp.

Шаблонът за реклами на ClickUp ви помага в това. Той ви предоставя структурирана рамка за управление на всеки етап от вашата рекламна кампания в LinkedIn. Например, можете да:

Разпределен бюджет , Връзка към публикацията , Дата на публикуване , Платформа и Целева аудитория , за да картографирате всяка реклама. Използвайте персонализирани полета в ClickUp , като, за да картографирате всяка реклама.

Премествайте задачите в различни статуси, като Ново запитване , Изследване , Внедряване , Активно и Завършено , за да може всеки да знае на какъв етап се намира даден актив.

Календар, По клиент, Бюджет, Реклами или Дизайнери, за да осигурите видимост за заинтересованите страни. Изберете от изгледите на ClickUp , катоили, за да осигурите видимост за заинтересованите страни.

Календар с съдържание за LinkedIn, за да следите графика

Пускането на реклами в LinkedIn без органично съдържание, което да ги подкрепи, е пропусната възможност. Когато някой види рекламата ви и кликне върху нея, за да отвори страницата на вашата компания, какво ще намери там? Ако последната публикация е отпреди два месеца, вие сте загубили доверието му още преди да е започнал разговорът.

Календарът за съдържание в LinkedIn ви помага да координирате двете неща. Може би рекламната ви кампания промотира уебинар, така че органичните ви публикации през тази седмица предоставят контекст по същата тема. Или пренасочвате хора, които са се ангажирали с дадена публикация, така че трябва да знаете какво е планирано и кога.

Опитайте този шаблон за календар с съдържание за LinkedIn. 👇

Получете безплатен шаблон Поддържайте последователност и прозрачност в работните си процеси, свързани с рекламите, с помощта на шаблона за календар на съдържанието на ClickUp.

Фокусирайте се върху графика на рекламното си съдържание с помощта на шаблона за календар на съдържанието на ClickUp.

Той ви позволява да картографирате всеки актив в LinkedIn – от публикации за популяризиране до актуализации за генериране на потенциални клиенти – в ясен календар, където можете да проследявате концепцията, черновите, прегледа и публикуването. Ще намерите полета за персонализиране за Канал, Целева аудитория, Дата на публикуване и Тип съдържание, което улеснява сегментирането на съдържанието ви.

Табло за отчети, задвижвано от изкуствен интелект, с обобщения на един поглед

Да се взирате в отчетите на LinkedIn Campaign Manager няма да ви доведе далеч. Данните са там, но са разпръснати по раздели и времеви периоди, което затруднява виждането на цялостната картина или откриването на тенденции.

Таблото за отчети обединява всичко в един изглед. Можете да проследявате разходите, импресиите, кликовете и конверсиите едновременно. По-важното е, че можете да наблюдавате как се променят показателите във времето.

Получавайте незабавни AI обобщения и актуализации с ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards ви дава единна представа за ефективността на рекламната ви кампания в LinkedIn, като същевременно показва как екипът напредва с задачите. Можете да проследявате KPI като кликове, CPL, CTR, конверсии, темпо на разходите и ефективност на аудиторията, като използвате карти, които извличат данни от работата, която екипът ви актуализира всеки ден.

Натоварването на екипа, напредъка по задачите, одобренията и графиците за производство са до показателите на кампанията ви, така че можете да видите дали забавяния, творчески ревизии или промени в обема влияят на резултатите.

Поддържайте кампанията си целенасочена с AI карти в таблата на ClickUp

Добавете AI карти, поддържани от ClickUp Brain, като например:

AI StandUp: Предоставя кратко резюме на последните дейности на един член от екипа.

AI Team StandUp: Показва какво са постигнали няколко членове на екипа през избран период от време.

Изпълнително резюме на AI: Подчертава общото състояние и ключовите актуализации на папката с кампании или проекта ви.

Актуализация на AI проекта: Предлага обща картина на напредъка по задачите, графиците и препятствията.

AI Brain: Позволява ви да задавате целенасочени въпроси относно ефективността, закъсненията или приоритетите, за да получите незабавни анализи.

Автоматизация и агенти, които поддържат работата в движение

Управлението на рекламите в LinkedIn включва много повтарящи се стъпки.

Някой завършва рекламното съдържание, а след това трябва да се сетите да го изпратите за одобрение. Кампанията приключва, а след това трябва да извадите отчета. Нищо от това не е трудно само по себе си, но да следите всичко отнема време.

Активирайте необходимата автоматизация или персонализирайте правилата чрез AI въз основа на вашите работни процеси.

ClickUp Automations и AI Agents могат да се справят с повтарящите се стъпки в работния процес на рекламите ви в LinkedIn, така че екипът ви да може да се съсредоточи върху изпълнението.

Някои примери за автоматизация, които можете да опитате:

Статус > Готов за преглед > Автоматично създаване на задача за одобрение

Персонализирано поле „Таргетиране“ Актуализирано > Възлагане на задача на ръководителя на кампанията

Статус > Одобрен > Променете статуса на Готов за планиране

Статус > На живо > Уведоми собственика на аналитиката

Всеки петък > Създайте задача за преглед на ефективността

Приоритет актуализиран > Автоматично коригиране на крайния срок

Агентите правят същото, но без да се налага да мръднете и пръст. Те могат да възлагат задачи на членовете на екипа, да изпращат актуализации, да събират обобщения и отчети и дори да отговарят на въпроси вместо вас. Вижте как. 👇🏼

Производителност, ориентирана към гласа, с самостоятелно приложение за настолен компютър

ClickUp Brain MAX работи като AI спътник за настолни компютри, който извлича контекст от вашите задачи, документи и свързани приложения, за да получите отговори, основани на реалната ви работа по кампанията.

Можете да търсите чернови на реклами, да намирате бележки за минали резултати, да извличате подробности за таргетирането или да визуализирате най-новите показатели на LinkedIn от работното си пространство, без да превключвате раздели. То поддържа и множество AI модели, така че можете да създавате варианти на текстове, да почиствате описания на аудитории или да превръщате разпръснати идеи в практически стъпки, без да напускате работния си процес.

Работете 4 пъти по-бързо с Talk to Text в ClickUp Brain MAX

Talk to Text в ClickUp Brain MAX ви позволява да изкажете мислите си и да ги превърнете директно в текст за задачи, бележки или съобщения.

Той разпознава @споменавания и връзки, поддържа персонализиран речник, така че термините от вашата индустрия и имената на кампаниите да бъдат разбрани, и работи в различни приложения, което означава, че можете да уловите цялостната идея за оптимизация, докато разглеждате LinkedIn Campaign Manager, и след това да я прехвърлите директно в задачата, която се нуждае от актуализация.

Той премахва неудобството от писането по време на натоварени цикли на преглед, не прекъсва мисленето ви и предоставя на екипа ви по-ясни и по-бързи предавания, когато трябва да се вземат решения.

Най-добри практики за реклами в LinkedIn

Изпробвайте тези най-добри практики, за да подобрите рекламите си в LinkedIn. 📈

Спрете да третирате LinkedIn като Facebook с длъжности

Най-голямата грешка, която правят маркетолозите, е да използват същата стратегия, която използват и на други платформи.

Потребителите на LinkedIn са в различно състояние на ума. Те не превъртат, за да се отпуснат. Те търсят професионална стойност между срещите. Вашата реклама има може би две секунди, за да покаже своята релевантност, преди те да продължат нататък.

Това означава да бъдете конкретни. Общите проблеми се пренебрегват. Но споменете нещо, което звучи като разговор, който са имали миналия вторник, и ще привлечете вниманието им.

🔍 Знаете ли, че... Полеви експерименти върху социалните сигнали в социалната реклама показаха, че добавянето на информация за принадлежност към група (например „Вашият приятел харесва тази марка“) значително увеличава кликовете върху рекламите и формирането на връзки, особено когато приятелят е с силна връзка.

Съобразете офертата си с нивото на осведоменост

Незаинтересованите аудитории не искат демонстрации. Те едва ли знаят кои сте. Прекалено ранното налагане на разговори за продажби води до загуба на бюджет и отблъсква потенциалните клиенти, преди те да са готови.

Мислете поетапно:

Неосведомените аудитории се нуждаят от образователно съдържание, което да установи доверие.

Аудиториите, които са наясно с проблемите, реагират на рамки или перспективи, които преосмислят техните предизвикателства.

Аудиториите, които търсят решения, искат доказателства: казуси, сравнения, конкретни данни

Само хората, които активно оценяват, заслужават да получат демо версия.

Повечето рекламни акаунти в LinkedIn имат една оферта, която се показва на всички. Това означава, че се губят пари.

Оставете рекламите си да „дишат“, преди да вземете решения

Изкушението да проверявате ефективността на всеки час е реално, но алгоритъмът на LinkedIn се нуждае от време, за да се оптимизира. Нанасянето на промени след ден-два данни води до погрешни заключения. Кампания, която изглежда неуспешна във вторник, може да намери своето място до петък, след като системата научи кои са ангажираните потребители.

Дайте на новите рекламни материали поне една седмица и няколко хиляди импресии, преди да ги оцените. В противен случай реагирате на шум, а не на сигнал.

Използвайте изключенията толкова агресивно, колкото и таргетирането

Повечето рекламодатели се фокусират върху това, кого искат да достигнат, и забравят за кого искат да избегнат. Изключването на настоящи клиенти, конкуренти, търсещи работа и неквалифицирани индустрии значително подобрява вашата аудитория.

Редовно преглеждайте данните от кампанията си, за да откриете модели.

Ако определен сегмент кликва, но никога не се превръща в клиент, изключете го. Строгите изключения означават, че бюджетът ви достига до хора, които могат да купуват.

Съобразете кампаниите с циклите на покупки

B2B покупките следват ритъм, свързан с бюджети, тримесечия и сезони на планиране.

Рекламирането на скъпоструващо решение през декември, когато бюджетите са замразени, е загуба на пари. Увеличаването на рекламните разходи през първото тримесечие, когато новите бюджети се отключват, прави всеки долар по-ефективен.

Научете кога вашите клиенти обикновено оценяват и купуват. Нагласете календара на кампанията си, за да съответства на това: по-големи разходи по време на активни периоди на покупки, по-малко разходи по време на по-спокойни периоди.

Подобрете рекламните си кампании в LinkedIn с ClickUp

Рекламите в LinkedIn могат да изглеждат хаотични, когато всяка стъпка ви води в различна посока. Планирате рекламното съдържание на едно място, проследявате ефективността на друго място и напомняте на екипа си за прегледите в още едно друго инструмент. След като преминете през етапа на обучение обаче, целият процес започва да ви се струва като ритъм, който контролирате.

ClickUp ви помага да поддържате този ритъм.

Можете да оформяте концепциите за кампаниите си в ClickUp Whiteboards, да следите тенденциите в ефективността чрез ClickUp Dashboards и да се погрижите за повтарящите се задачи с Automations.

А когато дойде време да създавате рекламни материали, можете да действате още по-бързо. ClickUp Brain пише рекламните ви текстове, изготвя варианти, усъвършенства заглавията и ви помага да адаптирате посланията за всеки сегмент от аудиторията. След това използвате ClickUp Brain MAX, за да генерирате чисти, подходящи за марката ви рекламни визуализации директно в работното си пространство. Дори бързите ви идеи попадат на правилното място с Talk to Text, така че нищо не се изпуска по време на циклите на преглед.

Всичко остава свързано, което означава, че всяка кампания се движи с по-голяма яснота, последователност и увереност.

Често задавани въпроси (FAQ)

Рекламите в LinkedIn обикновено се показват по модел CPC или CPM. Разходите варират в зависимост от аудиторията и конкуренцията, но повечето кампании са в диапазона от 5 до 12 долара на клик или сравним CPM. Силно таргетираните сегменти често струват повече.

Формулярите за генериране на лийдове работят най-добре за привличане на потенциални клиенти, защото потребителите подават данните си, без да напускат LinkedIn. Спонсорираното съдържание също дава добри резултати, когато е съчетано с атрактивна оферта или ограничен достъп до ресурси.

Да. Малките предприятия могат да провеждат целенасочени кампании с нисък бюджет, като се насочват към тесни аудитории и използват прости цели като посещения на уебсайта или генериране на потенциални клиенти. Минималните изисквания на LinkedIn са управляеми за контролирано тестване.

Конверсиите се проследяват чрез LinkedIn Insight Tag, инсталиран на вашия уебсайт. Той записва действия като попълване на формуляри, регистрации и изтегляния, за да измери ефективността на кампанията.

ClickUp помага за организирането на задачите, одобренията, активите и графиците на кампаниите. Екипите използват ClickUp Task Priorities, Custom Task Statuses и Docs, за да оптимизират планирането, да следят изпълнението и да поддържат съгласуваност в бележките за ефективността на различните кампании.