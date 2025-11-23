Moveworks и Glean – коя AI платформа е подходяща за вашия екип?

Почти 60% от времето ни се прекарва в търсене, споделяне и актуализиране на информация в различни платформи и инструменти. Това е ясен показател за колко време се губи за извличане на информация по време на работното време, когато се използват различни фирмени приложения.

Glean и Moveworks са силни конкуренти в решаването на това предизвикателство чрез своите AI-базирани функции за търсене в предприятието и управление на знанията.

Макар и двете да предлагат мощни AI възможности за обслужване на служителите и автоматизация на процесите, определени ограничения карат екипите да търсят най-добрите алтернативи.

В тази статия сравняваме Moveworks и Glean и подчертаваме какво трябва да имате предвид, ако оценявате AI-базирани инструменти за по-добро предоставяне на услуги и платформи за управление на услугите за служители.

Glean срещу Moveworks — и най-добрата алтернатива на един поглед

Функция Glean Moveworks ⭐ Най-добрата алтернатива: <2>ClickUp Търсене в предприятието Семантично търсене, задвижвано от LLM, в над 250 източника на данни; силно при извличане на разпръснати знания Семантично търсене с разсъждаващ двигател; оптимизирано за разрешаване на билети и структурирани вътрешни заявки Свързано търсене в предприятието между задачи, документи, чат и интегрирани приложения — с незабавни, готови за действие отговори. Автоматизация на задачите и работния процес Ограничено изпълнение на действия; фокусира се върху обобщаване, извличане и организиране на информация Дълбока автоматизация за задачи в областта на ИТ/ЧР/финансите; обработва нулиране, достъп, одобрения и издаване на билети. AI агентите задействат действия, актуализират задачи, пренасочват заявки и автоматизират IT/HR работните процеси директно във вашето работно пространство. AI асистенти Glean Assistant за обобщаване, генериране на съдържание и отговаряне на запитвания, използвайки корпоративния контекст. AI Support Assistant, който отговаря на запитвания, изготвя съобщения и предприема действия в чата. ClickUp Brain MAX + ClickUp Agents: търсене, отговори, обобщаване, създаване на задачи, актуализиране на документи и изпълнение на работни процеси Управление на знанията Силни страни: проверени отговори, подбрани центрове, често задавани въпроси, Go Links; идеален за въвеждане и вътрешна документация Фокусира се повече върху разрешаването на проблеми, отколкото върху структурираното управление на съдържанието. Централизирани документи, задачи, чат и знания – всичко свързано с AI линкове и незабавно извличане на контекст. Гъвкавост за разработчиците Поддръжка на API, но ограничена персонализация на работния процес Agent Studio за създаване на агенти за конкретни задачи и персонализирани автоматизации с инструменти с ниско ниво на кодиране Създавайте персонализирани AI агенти, автоматизации, интеграции и IT работни потоци, без да управлявате инфраструктурата. Чат + сътрудничество Резюмета и отговори в страничната лента; не е създаден за работни потоци, базирани на действия в чата. Управлява IT/HR работните процеси директно в Slack/Teams, като решава задачите в чата. ClickUp Chat превръща съобщенията в задачи, обобщения, решения и синхронизирани актуализации на проектите автоматично. Интеграции Над 250 източника, включително Google Drive, Salesforce, Zendesk, Teams Над 100 системи в областта на идентичността, човешките ресурси, ITSM, приложенията за съобщения Интегрира се с GitHub, Slack, Drive, ServiceNow, Salesforce и други — всичко обединено в едно работно пространство. Сигурност + разрешения Строго търсене, съобразено с разрешенията; спазва контрола на достъпа в предприятието Управление с оценяване на съдържание, цитиране и работни потоци за проверка Детайлни разрешения за задачи, списъци, документи и пространства; корпоративна сигурност без допълнителни разходи за настройка Силни страни на приложението Най-доброто за търсене в предприятието и откриване на знания Най-доброто решение за автоматизация на обслужването на служителите и отклоняване на билети Най-подходящ за екипи, които искат търсене + автоматизация + управление на работата в едно конвергентно AI работно пространство.

Какво е Glean?

чрез Glean

Всеки ден служителите прекарват много време в задаване на едни и същи въпроси – къде е тази политика на HR? Как да възстановя паролата си? Каква е последната версия на презентацията? Тези забавяния се случват не само защото данните на компанията са разпръснати в прекалено много корпоративни приложения, но и поради неефективни взаимодействия с клиентите.

Тук на помощ идва Glean. Това е платформа, базирана на изкуствен интелект, за управление на услугите за служители, която предоставя бързи и точни отговори, като се свързва с всички ваши инструменти. С дълбоки възможности за търсене в предприятието, тя незабавно показва релевантна информация и:

✅ Обединява данните и историята на потребителите в различни корпоративни системи за безпроблемно извличане на информация✅ Разбира поведението на потребителите чрез обработка на естествен език и машинно обучение✅ Обработва рутинни запитвания чрез интелигентни предложения и AI чат, което намалява натоварването на екипите за поддръжка✅ Позволява на служителите да генерират съдържание, да обобщават теми и да автоматизират повтарящи се задачи с лекота

Функции на Glean

Уникалната продажна точка на Glean е, че се свързва с данните на вашата компания и автоматизира начина, по който хората намират, управляват и действат въз основа на информацията чрез лесен за използване интерфейс. Тези ключови функции осигуряват поддръжка в реално време и по-бързо въвеждане в работата. Нека да ги разгледаме.

1. Функция № 1: Семантично търсене, задвижвано от изкуствен интелект, с разпознаване на контекста

Glean предоставя усъвършенствано семантично търсене, използвайки големи езикови модели, което дава на служителите по-бърз достъп до разпръсната информация. Но все още разчита в голяма степен на структурирани източници на знания, за да дава точни резултати.

Възможностите за търсене в предприятието на инструмента се адаптират в зависимост от това кой търси, неговата роля и последните му дейности, създавайки персонализирано и унифицирано преживяване при търсенето.

Освен това Glean зачита съществуващите нива на разрешения, така че чувствителното съдържание остава защитено.

📖 Прочетете също: Софтуерна система за издаване на билети за ИТ екипи

2. Функция № 2: Glean Assistant и AI агенти

чрез Glean

Glean Assistant отговаря на въпроси от служители, обобщава съдържание и помага при създаването на документи, като използва контекста на предприятието.

Ето още един бонус: можете да създавате персонализирани AI агенти, които автоматизират рутинни задачи, задействат многоетапни работни процеси и изпълняват действия във вашата корпоративна база от знания – всичко това с точност, съобразена с разрешенията и контекста. Това помага на ИТ и поддръжните екипи да намалят обема на заявките, като същевременно подобряват предоставянето на услуги.

👀 Интересен факт: Изкуственият интелект е най-ефективен, когато намалява рутинните запитвания и повтарящите се задачи, точно там, където корпоративното търсене и автоматизацията на ClickUp оказват най-голямо влияние.

3. Характеристика № 3: Управление на знанията и проверени отговори

чрез Glean

Екипите могат да централизират знанията си с проверени често задавани въпроси, Go Links и подбрани ресурсни центрове. Функциите на Glean намаляват запитванията на служителите и ускоряват процеса на въвеждане в работата, като улесняват намирането на надеждни и актуални отговори, което е от съществено значение за намаляване на прекъсванията в работата.

чрез Glean

Glean поддържа над 250 източника на данни, включително Salesforce Service Cloud, Google Drive, Zendesk Support и Microsoft Teams.

Освен това няма риск от изтичане на чувствителни данни, тъй като Glean индексира и свързва корпоративни приложения, за да предостави правилното съдържание на правилния човек.

5. Характеристика № 5: Вградена автоматизация за ефективност на работното място

чрез Glean

С интеграции в инструменти като Slack, Zoom и Microsoft 365, Glean предоставя обобщения, предложения за действия и отговори, базирани на изкуствен интелект, там, където вече работят служителите.

От обобщаване на теми до създаване на имейли в Outlook, целта е да се повиши производителността и да се намалят повтарящите се задачи в различните отдели.

📮 ClickUp Insight: Средностатистическият работник, занимаващ се с обработка на информация, изпраща 25 съобщения на ден само за да намери информация и контекст, като губи ценно време в претърсване на разпръснати чатове и имейли. Представете си, че задачите, проектите, съобщенията и знанията се намират в едно свързано работно пространство, с изкуствен интелект, който обединява всичко. Не е нужно да си представяте. Имате ClickUp. Опитайте го още днес!

Цени на Glean

Персонализирани цени

Какво е Moveworks?

чрез Moveworks

Служителите се нуждаят от незабавни отговори – това вече го установихме.

Независимо дали става въпрос за нулиране на парола, търсене на политика или проверка на баланса на отпуските, когато информацията е разпръсната из корпоративните системи, екипите за поддръжка се претоварват и работата се забавя.

Moveworks решава този проблем с платформа за управление на услугите за служители, базирана на изкуствен интелект, която разбира запитвания на естествен език, извлича релевантна информация и автоматизира отговорите в инструментите, които вашата компания вече използва.

Това позволява на Moveworks да прави следното:

✅ Осигурява поддръжка в реално време за ИТ, човешки ресурси и финанси чрез AI асистент, обучен на базата на данните на вашата компания✅ Решава рутинни запитвания и автоматизира билетите за поддръжка, използвайки интелигентни агенти, които обработват задачите без човешка намеса✅ Позволява търсене в структурирани и неструктурирани източници, предлагайки бързи, персонализирани отговори, основани на контекста

Функции на Moveworks

Moveworks United, опит, базиран на изкуствен интелект, помага на потребителите да автоматизират поддръжката, да ускорят работните процеси и да подобрят предоставянето на услуги в цялата организация. Ето основните функции, включени в процеса:

1. Характеристика № 1: AI асистент с разговорно мислене

чрез Moveworks

Moveworks предоставя AI асистент, проектиран за вътрешни работни потоци за поддръжка, въпреки че изисква структурирани данни, стабилни статии с информация и постоянна поддръжка, за да поддържа точността на отговорите.

Независимо дали става въпрос за предоставяне на софтуер, изготвяне на имейли или актуализиране на удостоверения, потребителите могат да предприемат действия директно в чата, без да чакат на човешки агенти.

💡 Съвет от професионалист: Имате затруднения да намерите правилната версия на даден файл или да получите одобрения? Блогът „Оптимизиране на работния процес за управление на документи“ ви показва как да разрешите този проблем с ясен и структуриран процес.

2. Функция № 2: Разширена търсачка за предприятия

чрез Moveworks

Възможностите за търсене в предприятието на Moveworks надхвърлят съвпадението на ключови думи, като използват семантично разбиране и двигател за разсъждение, за да извличат точна и релевантна информация. Потребителите могат да търсят във вътрешни бази от знания, PDF файлове, имейли и системни записи с едно запитване и да получават отговори, придружени с цитати от източниците.

Moveworks включва и вградено AI управление, с оценяване на съдържанието, контрол на верификацията и цитиране на източници, което гарантира, че отговорите остават точни и съответстващи на вашата база от знания.

3. Характеристика № 3: Агентна автоматизация и студио за агенти

Moveworks позволява на екипите да създават персонализирани агенти за автоматизиране на задачи, задействане на действия и изпълнение на бекенд работни потоци в корпоративните системи.

С Agent Studio разработчиците могат да внедряват мощни агенти за задачи, използвайки прости команди на естествен език, без да се налагат сложни интеграции. Софтуерът поддържа широк спектър от автоматизации, от сортиране на билети за поддръжка до задействане на вериги от работни процеси в областта на ИТ, човешките ресурси и финансите.

📖 Прочетете също: Най-добрите софтуерни решения за търсене в предприятията

4. Характеристика № 4: Управление на услугите в реално време

чрез Moveworks

От създаването на билети и изпращането на одобрения до проверката на статуса на заявките, Moveworks автоматизира целия цикъл на управление на услугите.

Неговите интелигентни системи за сортиране и предаване намаляват натоварването на екипите за поддръжка, минимизират ескалациите и осигуряват бързи времена за реакция.

Moveworks се свързва с над 100 системи, от Salesforce Service Cloud и Microsoft Teams до платформи за идентификация и човешки ресурси, и предлага цялостна функционалност. Работи там, където вече са служителите, като им позволява да търсят, да предприемат действия и да решават рутинни задачи, без да сменят инструментите.

Цени на Moveworks

Персонализирани цени

🧠 Знаете ли, че: Средностатистическият мениджър губи над 683 часа годишно поради разсейване, но изкуственият интелект може да повиши производителността с до 40%. Открийте как в „Как да използвате изкуствения интелект за производителност“.

Сравнение на функциите на Glean и Moveworks

Макар и двата инструмента да имат някои сходства, те са специализирани в определени аспекти, което ги прави едни от най-добрите алтернативи на пазара. За да разберете коя да използвате, за да постигнете желаните резултати, нека видим как се представят техните функции в реални случаи на употреба:

Glean предлага мощна търсачка за предприятия, която се свързва с над 100 източника на данни, включително Google Workspace, Slack и Salesforce. Възможностите за обработка на естествен език и семантично индексиране гарантират точно извличане на информация от фрагментирани системи.

Moveworks включва възможности за търсене, но е по-скоро пригоден за разрешаване на билети и иницииране на задачи, отколкото за подпомагане на проучвателна работа с информация.

🏆 Победител: Glean — най-доброто решение за бързо намиране на информация във всички ваши инструменти и системи

Функция № 2: Автоматизация на задачите и работния процес

Moveworks е създаден, за да автоматизира задачи като нулиране на пароли, достъп до софтуер и подаване на формуляри, без да се налага намесата на човешки агенти. Той се интегрира дълбоко с ITSM платформи и използва агентна AI рамка, за да задейства действия в бекенда.

Междувременно Glean може да обобщава и показва съдържание, но няма еквивалентни работни потоци, базирани на действия.

🏆 Победител: Moveworks — по-добър за обработка на вътрешни операции по поддръжка и автоматизиране на рутинни запитвания

Функция № 3: Интеграции на комуникационни платформи

И двете платформи се интегрират с Microsoft Teams и Slack, но Moveworks обработва цялостни работни процеси директно в чата – като разрешаване на заявки за поддръжка, подаване на одобрения или актуализиране на записи.

Страничната лента на Glean помага за извличане и обобщаване на документи, но не изпълнява многоетапни работни процеси в чата.

🏆 Победител: Moveworks — по-мощен механизъм за действие в рамките на платформите за сътрудничество

💡 Професионален съвет: Повтарящите се задачи ви губят време? Ръководството за използване на AI Workflow Automation за максимална продуктивност показва как да оптимизирате работата и да увеличите възвръщаемостта на инвестициите с интелигентни AI инструменти.

Характеристика № 4: Управление и откриване на знания

Glean позволява на екипите да създават подбрани колекции, проверени отговори и споделени ресурсни центрове, което го прави идеален за въвеждане, проучване и вътрешно сътрудничество.

От друга страна, Moveworks се фокусира повече върху разрешаването на заявки, отколкото върху организирането на институционалното знание.

🏆 Победител: Glean — по-подходящ за екипи, които управляват големи обеми вътрешно съдържание и документация

Характеристика № 5: Гъвкавост за разработчици и персонализиране на агенти

Moveworks предоставя AI Agent Studio за разработчици, за да създават и внедряват агенти за конкретни задачи, използвайки инструменти с ниско ниво на кодиране, което позволява дълбока автоматизация в корпоративните системи.

Glean, макар да предлага API и AI поддръжка, се фокусира повече върху търсенията и достъпа до информация, отколкото върху дизайна на процесите.

🏆 Победител: Moveworks — по-силна среда за разработчици за създаване на автоматизации, специфични за предприятието

👀 Интересен факт: Написването на списък със задачи преди лягане може да ви помогне да заспите по-бързо, като облекчи умственото натоварване.

Glean срещу Moveworks в Reddit

Потребителите на Reddit ценят силните възможности на Glean за търсене в предприятието и синхронизиране на слайдове, особено за организиране на бележки от часовете и извличане на материали от различни устройства. Както подчерта един потребител:

Не ми харесва да използвам две различни приложения за часовете, но ми харесва възможността да синхронизирам слайдовете и аудиото с Glean.

Не ми харесва да използвам две различни приложения за часовете, но ми харесва възможността да синхронизирам слайдовете и аудиото с Glean.

Въпреки това, няколко потребители са съобщили за лошо качество на транскрипцията и прекалено много фонов шум, особено на лаптопи. Други са установили, че мобилното приложение изразходва много батерия, а потребителският интерфейс е по-малко интуитивен.

Наскоро използвах Glean за първи път и записът беше ужасен (улови повече фонов шум, отколкото гласа на лектора)

Наскоро използвах Glean за първи път и записът беше ужасен (улови повече фонов шум, отколкото гласа на професора)

Междувременно ИТ мениджърите подчертаха способността на Moveworks да отклонява голяма част от заявките за поддръжка, да намалява натоварването на помощния център и да подобрява предоставянето на услуги в ИТ и HR екипите.

Началото беше бавно, но след като се задейства, работи много добре. Последното, което чух от мениджъра на SD, е, че решава/отклонява около 45% от всичко, с което се занимава.

Началото беше бавно, но след като се задейства, работи много добре. Последното, което чух от мениджъра на SD, е, че решава/отклонява около 45% от всичко, с което се занимава.

Ако обаче не сте готови да инвестирате необходимите усилия в настройването на инструмента, това може да доведе до предизвикателства. Потребителите се предупреждават, че Moveworks изисква чисти, добре структурирани статии с информация и постоянен мониторинг, за да работи добре.

Нуждаете се от екип от специалисти, които да анализират данните всеки ден, за да видите резултатите от информацията.

Нужен ви е екип от специалисти, които всеки ден да анализират данните, за да видите резултатите от информацията.

Запознайте се с ClickUp — най-добрата алтернатива на Glean и Moveworks

Ето как стоят нещата: Glean и Moveworks работят в изолирани системи. Glean няма възможности за изпълнение на задачи, докато Moveworks зависи от строги работни процеси и структурирани данни. ClickUp преодолява и двете пречки с платформа, задвижвана от изкуствен интелект.

Това, което отличава ClickUp, е конвергенцията, а не пакетирането. Вместо да преминавате от търсачка като Glean към инструмент за автоматизация като Moveworks, ClickUp свързва задачите, знанията, чата и работните процеси в едно конвергентно AI работно пространство. Това означава по-малко инструменти, по-малко преработване и много по-голяма яснота.

Извършвайте различни задачи с ClickUp Brain

Получавайте отговори и създавайте задачи с едно кликване с ClickUp Brain

ClickUp Brain прави повече от обобщаване на документи или отговаряне на заявки за поддръжка.

Той съчетава прецизността на търсенето на Glean с автоматизацията на задачите на Moveworks, но в по-широко работно пространство, което включва управление на проекти, документи и чат в реално време.

С незабавни отговори, създаване на задачи с изкуствен интелект и интегрирани актуализации, той предоставя на екипите контекстуална, готова за действие информация, всичко това от един команден център.

По-бързи отговори с Brain MAX

ClickUp Brain MAX предоставя на екипите незабавни, контекстно-ориентирани отговори, извлечени от задачи, документи, чат и свързани инструменти. С Talk to Text можете да задавате въпроси или актуализации и да ги превръщате в задачи, обобщения или документация за секунди. Този инструмент поддържа всяка информация точна и свързана с реалната работа, без да се налага да превключвате между приложения.

Търсете безпроблемно с ClickUp Brain MAX

Автоматизирайте реалните работни процеси с ClickUp Agents

Агентите на ClickUp могат да следват правила, да изпълняват действия, да актуализират данни, да насочват задачи и да поддържат ИТ или HR процеси автоматично. Те работят във вашите проекти, документи и чат, поддържайки всичко в синхрон без ръчно наблюдение.

Настройте ClickUp Autopilot Agents, за да се освободите от рутинната работа по отговаряне на повтарящи се, често задавани въпроси.

💡 Професионален съвет: Искате по-бързи отговори, по-умни проекти и съдържание, което се пише само? Най-добрите инструменти за споделяне на знания, автоматизация на проекти и писане показват как ClickUp Brain въвежда изкуствен интелект в ежедневната ви работа – без да е необходимо инженерство.

Извличането на знания се среща с практическата приложимост в ClickUp Enterprise Search

Намерете всеки документ, задача или колега в различните инструменти мигновено с функцията Connected Search на ClickUp

Докато Glean и Moveworks предлагат възможности за търсене в предприятието, ClickUp Enterprise Search отива още по-далеч. Той разбира намерението на потребителя, извлича отговори от всички ваши инструменти и свързва резултатите от търсенето със задачи, документи и проекти в реално време.

Това унифицирано търсене не само ви помага да намерите данни, но и да действате незабавно въз основа на тях.

ClickUp Automations, създадени за ИТ

Задайте правила веднъж и спестете часове всяка седмица с помощта на ClickUp Automations

ClickUp за ИТ екипи отваря вратите към гъвкавост в голям мащаб.

С над 100 шаблона, динамични възложители и интеграции с инструменти като GitHub, Salesforce и ServiceNow, екипите могат да автоматизират всичко – от маршрутизиране на билети до реакция при инциденти, без нито една линия код, използвайки автоматизациите на ClickUp.

Получавате и AI-задвижвани тригери, които анализират данни и предлагат действия, подобрявайки ефективността на работното място във всички области.

Създавайте по-бързо и планирайте по-умно. ClickUp помага на вашите продуктови екипи да превърнат AI-базираните прозрения в практически проектни планове.

Сътрудничество в реално време с ClickUp Chat

Превърнете разговорите в реално време в реална работа с ClickUp Chat

За разлика от Glean или Moveworks, ClickUp Chat прави повече от поддържане на разговори. Той превръща съобщенията в задачи, обобщава нишките и се синхронизира автоматично с проектите.

С AI CatchUp и свързване в реално време, историята на вашите чатове никога не е изолирана. ClickUp Chat е единственият чат инструмент, в който сътрудничеството, вземането на решения и изпълнението се случват в едно и също пространство, което го прави най-добрият AI инструмент за сътрудничество на пазара.

Шаблонът за ИТ поддръжка на ClickUp е практическо продължение на всичко, което обсъдихме: съчетава предимствата на Moveworks в автоматизацията на задачите с достъпа до търсена информация на Glean, но в едно унифицирано работно пространство.

Получете безплатен шаблон Помогнете на екипите да постигат по-бързи решения с по-малко сътресения, като използвате шаблона за ИТ поддръжка на ClickUp.

Този IT шаблон позволява на IT екипите да централизират билетите, да проследяват напредъка и да автоматизират рутинните отговори, без да сменят инструменти или да създават сложни работни процеси.

💡 Съвет от професионалист: Все още превключвате между разделите, за да намерите това, от което се нуждаете? Как свързаната изкуствена интелигентност елиминира изолираните данни, за да спести време за реална работа показва как ClickUp превръща разпръснатата информация в незабавни, приложими знания, така че да можете да се съсредоточите върху изпълнението на задачите си.

С ClickUp вече няма да се въртите в кръг

За да обобщим: използвайте Glean, ако приоритетът ви е бързо, семантично търсене в предприятието. За автоматизация и самообслужване на служителите Moveworks е отличен избор.

С ClickUp обаче можете да имате най-доброто от двата свята.

Независимо дали автоматизирате ИТ поддръжката, обобщавате документи или превръщате чата в структурирани задачи, ClickUp превръща пасивното търсене в реална продуктивност. А с функции като Connected Search, Automations и AI Chat, вашият екип най-накрая може да спре да превключва между различни инструменти.

Резултатите говорят сами за себе си.

Според QubicaAMF екипите, които използват ClickUp, спестяват над 5 часа седмично, които преди това се губеха само за търсене на информация. Умножете това по отделите и спестяването на време и повишаването на производителността са огромни. Регистрирайте се в ClickUp сега, за да обедините инструментите си и най-накрая да свършите работата си!