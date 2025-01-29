Топ 16 инструмента за управление на ИТ услуги (ITSM) за 2025 г.

Съвременните организации разчитат в голяма степен на своята ИТ инфраструктура и дори кратко прекъсване на ИТ системите може да доведе до хаос и спиране на операциите.

По този начин 90% от организациите внедряват надеждни системи за управление на ИТ услуги (ITSM), за да предотвратят прекъсвания и да поддържат безпроблемното функциониране на ИТ операциите.

През годините, прекарани в бранша, съм работил с множество ITSM инструменти, които ефективно проследяват процесите, за да бъдат в крак с постоянно развиващата се технология.

В този блог съм съставил списък с най-добрите инструменти за управление на ИТ услуги, за да можете да решите кои от тях са най-подходящи за вас. 👇

Инструментите за управление на ИТ услуги предлагат структуриран подход към проектирането, управлението и експлоатацията на ИТ системи и услуги, включително:

ИТ хардуер (сървъри, телефони и принтери)

Крайни хардуерни устройства (персонални компютри, лаптопи и мобилни устройства)

Софтуерни услуги (електронна поща и VoIP)

ИТ услуги (ИТ помощна служба и управление на ИТ проекти)

Софтуерни системи (офис пакети и ERP решения)

Изборът на подходящия инструмент е предизвикателство, тъй като съществуват много варианти.

Макар че идеалният за вас ITSM инструмент варира в зависимост от бизнес изискванията ви, нека ви представя някои задължителни характеристики на ITSM инструментите:

Удобен за ползване интерфейс: Инструментът трябва да е интуитивен. Трябва да е лесен за навигация от вашия ИТ екип и крайните потребители.

Персонализиране: Инструментът трябва да ви позволява да адаптирате процесите, работните потоци и отчетите според вашите нужди.

ITIL процеси: Information Technology Infrastructure Library (ITIL) е стандартизирана рамка за процесите по управление на инциденти и промени. Тя помага за идентифициране и намаляване на рисковете, свързани с ИТ услугите, като минимизира прекъсванията и подобрява надеждността на услугите. Проверете дали инструментът е съвместим с ITIL.

Интеграция: Софтуерът трябва да се интегрира безпроблемно с друг софтуер, като инструменти за мониторинг или ERP.

Портал за самообслужване: Най-добре е софтуерът ви за ITSM да разполага с потребителски портал за подаване на заявки и достъп до решения, което намалява натоварването на ИТ поддръжката.

Мащабируемост: Потърсете инструменти за управление на заявки за ИТ услуги, които могат да се адаптират към промените в организацията ви и да се мащабират с разрастването на бизнеса ви.

Мобилна достъпност: Достъпът до инструмента в движение е от съществено значение, особено за отдалечени екипи. Много ITSM инструменти като Достъпът до инструмента в движение е от съществено значение, особено за отдалечени екипи. Много ITSM инструменти като ClickUp предлагат интуитивни мобилни приложения за лесно обслужване.

Разбирането на нуждите на вашата организация е толкова важно, колкото и познаването на основните функции на софтуера за ITSM. Вашата цел е да повишите ефективността? Или да подобрите удовлетвореността на клиентите?

След като начертаете целите на вашата организация, можете да решите кои от тези ITSM инструменти са най-подходящи за вас.

Ето списък с всички софтуери, с които съм работил и които съм намерил за ефективни. 👇

1. ClickUp за управление на ИТ услуги и операции

Получавайте информация за напредъка в реално време с ClickUp, всеобхватно решение за ИТ и PMO.

Решението за ИТ и PMO на ClickUp предлага разширени функции за оптимизиране на работните процеси и подобряване на видимостта в управлението на ИТ операциите. Постигнете повече за по-кратко време с над 35 инструмента на ClickUp и стотици готови шаблони, които могат да надминат някои от най-добрите софтуери за управление на ИТ операциите.

💫Наборът от инструменти за управление на ИТ операциите на ClickUp, в комбинация с функцията за сътрудничество, може да увеличи навременното изпълнение с до 35%.

Управлявайте процесите и проследявайте инцидентите с ClickUp Tasks; използвайте етикети и маркировки, за да разграничавате софтуерни грешки, хардуерни повреди и др. С Task Priorities в ClickUp екипът винаги знае от какво да започне.

Шаблонът за управление на ИТ услуги (ITSM) на ClickUp е чудесен шаблон, с който можете да започнете и да настроите вашия ИТ сервизен център в ClickUp само с няколко стъпки.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за управление на ИТ услуги (ITSM) на ClickUp е създаден, за да ви помогне да управлявате процеса на предоставяне на ИТ услуги на вашите клиенти.

Този шаблон е предназначен за управление на инциденти и знания и ви позволява да:

Използвайте персонализирани статуси , за да създадете 27 различни статуса („Затворен“, „В очакване“, „В процес на работа“) за наблюдение на напредъка.

Задайте персонализирани полета , за да категоризирате задачи като „Заявител“, „Имейл“ и „Офис“ и да визуализирате данните за клиентите.

Използвайте функциите за сътрудничество, за да можете екипите да разпределят задачи, да определят срокове и да провеждат редовни дискусии.

🧑‍🏫Други препоръчителни шаблони Използвайте шаблона за доклад за ИТ инцидент на ClickUp, за да проследите как даден инцидент е повлиял на нормалната работа на ИТ системата и как е бил решен този проблем. Шаблонът предоставя план или структура за разработване на този документ и създаване на база данни. По същия начин, шаблонът за ИТ поддръжка на ClickUp улеснява вътрешните ИТ заявки и проблеми. Този шаблон позволява на вашия екип лесно да подава заявки, като гарантира, че нищо не се пропуска.

Най-добрите функции на ClickUp

Широки възможности за интеграция: Интегрирайте с над 1000 приложения, за да автоматизирате работния процес и да подобрите производителността.

Автоматизация: Настройте автоматизирани работни процеси, използвайки тригери и действия с Настройте автоматизирани работни процеси, използвайки тригери и действия с ClickUp Automations , като оптимизирате процеси като управление на задачи и докладване на грешки без кодиране.

Множество изгледи: Използвайте Използвайте над 15 изгледа на ClickUp , като Kanban, Board, Calendar, List и Timeline View. Различните начини за преглед на базата данни осигуряват видимост на елементите на инфраструктурата, включително сървъри, устройства и приложения.

Персонализирани шаблони: Използвайте шаблоните SOP на ClickUp, за да докладвате, проследявате и приоритизирате бъгове, грешки и други проблеми.

ClickUp Brain: Спестете време с актуализации и отчети за напредъка, базирани на изкуствен интелект. Използвайте лентата за търсене, базирана на изкуствен интелект, за да извлечете всякаква информация за ИТ активи, съхранявана в обширната база данни на ClickUp и в облачно хранилище като Google Drive. Спестете време с актуализации и отчети за напредъка, базирани на изкуствен интелект. Използвайте лентата за търсене, базирана на изкуствен интелект, за да извлечете всякаква информация за ИТ активи, съхранявана в обширната база данни на ClickUp и в облачно хранилище като Google Drive.

Ограничения на ClickUp

Платформата с много функции може да бъде прекалено сложна за начинаещите в началото.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. SolarWinds Service Desk

SolarWinds Service Desk е платформа за управление на ИТ услуги, базирана в облака, която оптимизира предоставянето на услуги и поддръжката. Тя е проектирана да се мащабира и да поддържа вашия бизнес, докато той расте.

Една от основните причини, поради които използвам това приложение, е неговата удобна за ползване система за управление на билети. Тя опростява отчитането на инциденти и проследяването на заявки, като ви позволява да приоритизирате и управлявате билетите ефективно.

Най-добрите функции на SolarWinds

Централизирайте критичната информация, използвайки бази от знания, и дайте възможност на екипа да разрешава често срещани проблеми самостоятелно.

Поддържайте точни инвентари на хардуерните и софтуерните активи с управление на активите.

Създавайте надеждни отчети за ключовите показатели за ефективност (KPI), за да подобрите качеството на услугите, като използвате инструменти за отчитане и анализ.

Позволете лесно дефиниране, мониторинг и отчитане на SLA (споразумения за ниво на обслужване), за да гарантирате навременна доставка с управление на SLA.

Ограничения на SolarWinds

SolarWinds не разполага с надеждността и мащабируемостта на инструментите за управление на ИТ услугите от корпоративно ниво.

Поради стръмната крива на обучение, потребителите трябва да положат допълнителни усилия, за да се запознаят с функциите на платформата.

Цени на SolarWinds

Essentials: 39 $/месец (фактурира се ежегодно)

Разширено: 79 $/месец (фактурира се ежегодно)

Premier: 99 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за SolarWinds

G2: 4,3/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

3. Zendesk Suite

Zendesk Suite е цялостен инструмент за управление на ИТ услуги, който централизира ИТ операциите. Той ефективно се придържа към стандартните практики на ITSM и ITIL.

Платформата за обслужване на клиенти в облака предлага разнообразни инструменти, които помагат на бизнеса да подобри комуникацията с клиентите си.

Най-добрите функции на Zendesk Suite

Осигурете поддръжка на клиенти чрез различни канали, като имейл, телефон, чат, SMS, социални медии и уеб.

Интегрирайте инструмента безпроблемно с вашия съществуващ технологичен стек и други ключови бизнес системи.

Автоматизирайте повтарящите се задачи и работни процеси, включително предварително дефинирани отговори за често срещани проблеми.

Дайте възможност на служителите да намират решения самостоятелно чрез портали за самообслужване, като по този начин намалите натоварването на ИТ екипите.

Ограничения на Zendesk Suite

Липсват разширени функции за сложни нужди в управлението на ИТ услугите.

Цената може да бъде по-висока в сравнение с други ITSM инструменти, ако сте голяма организация.

Новите потребители се сблъскват с крива на обучение, особено ако преминават от традиционен инструмент за управление на услугите.

Цени на Zendesk Suite

Екип: 55 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Растеж: 89 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 115 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Zendesk Suite

G2: 4,3/5 (над 5800 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 3000 отзива)

4. ServiceNow ITSM

ServiceNow ITSM е платформа, базирана на облак, предназначена да подобри предоставянето на услуги, да повиши удовлетвореността на потребителите и да увеличи гъвкавостта на организацията.

Софтуерът съответства на стандартите на ITIL (библиотека за информационни технологии). Той обединява много IT инструменти и стари решения в една платформа, позволявайки автоматизиран работен процес, данни в реално време и повишена производителност.

Най-добрите функции на ServiceNow ITSM

Осигурете бързо разрешаване на ИТ проблеми и приоритизирайте инциденти с надеждни възможности за управление на проблеми и ИТ инциденти.

Управлявайте промените в ИТ средата, за да сведете до минимум прекъсванията с функции за управление на промените.

Използвайте изкуствен интелект и машинно обучение, за да идентифицирате потенциални проблеми и да автоматизирате отговорите с помощта на предсказваща интелигентност.

Получете информация за ефективността на услугите чрез аналитични инструменти, които позволяват вземането на решения въз основа на данни с анализ на ефективността.

Ограничения на ServiceNow ITSM

Първоначалната настройка и персонализиране изискват време и ресурси.

За малка организация това се счита за скъпо.

С увеличаването на количеството данни скоростта може да се забави.

Цени на ServiceNow ITSM

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за ServiceNow ITSM

G2: 4,3/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

5. BMC Helix ITSM

BMC Helix ITSM е ITSM решение, което използва интелигентна автоматизация и изкуствен интелект за подобряване на ИТ операциите и предоставянето на услуги.

Той се интегрира с вериги от инструменти DevOps, като автоматично идентифицира промените и предоставя динамични оценки на риска, базирани на изкуствен интелект, за по-добри резултати.

Най-добрите функции на BMC Helix ITSM

Въведете интелигентна автоматизация, за да оптимизирате управлението на услугите за точно и навременно предоставяне.

Поддържайте безпроблемно управление в множество облачни среди с мултиоблачни възможности.

Интегрирайте популярни DevOps инструменти, за да улесните сътрудничеството между ИТ и разработващите екипи.

Използвайте персонализирани отчети и табла за управление, за да получите достъп до информация в реално време за показателите за услугите и операциите.

Ограничения на BMC Helix ITSM

Не е лесно да се поддържа; някои потребители са се оплакали от проблеми с производителността.

Потребителите са се сблъскали с проблеми с интерфейса, който може да забавя малко работата.

Цени на BMC Helix ITSM

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за BMC Helix ITSM

G2: 3,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 100 отзива)

6. SysAid

SysAid е ITSM платформа, която предлага набор от инструменти за управление на заявки за услуги и инциденти и оптимизиране на работните процеси. Софтуерът разполага с генеративна изкуствена интелигентност, която се интегрира във всеки аспект на управлението на услугите, включително чатбот за отговори на често задавани въпроси.

Най-добрите функции на SysAid

Управлявайте и проследявайте ефективно билетите за поддръжка с помощта на SysAid за управление на билети.

Достъп до редица интеграции, предварително създадени пакети и ботове за автоматизация в пазара на SysAid.

Предлагайте дистанционно отстраняване на проблеми и поддръжка чрез възможностите за дистанционно управление на софтуера.

Интегрирайте с различни приложения на трети страни като Jira, Salesforce и Slack.

Използвайте SysAid Copilot, за да помогнете на агентите от сервизния център с инструменти и ресурси за лесно разрешаване на проблеми.

Създайте пълно резюме на случая, включително анализ на настроенията, с инструментите за резюмиране на случаи на SysAid.

Поддържайте хибридни цифрови работни пространства с опции за локално и облачно внедряване.

Ограничения на SysAid

Потребителите съобщават, че често се изписват след 10 минути бездействие, което е досадно.

Липсва навременна поддръжка за сложни проблеми

SysAid е труден за персонализиране и конфигуриране за вашите бизнес процеси.

Цени на SysAid

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SysAid

G2: 4,5/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 400 рецензии)

7. Freshservice

Freshservice е унифицирано решение за управление на ИТ и услуги за служители, базирано на изкуствен интелект. То предоставя възможности за управление на ИТ услуги и се разширява и към не-ИТ екипи.

Платформата оптимизира операциите на центъра за помощ и подобрява предоставянето на услуги в различни бизнес среди.

Най-добрите функции на Freshservice

Предоставете на служителите възможности за самообслужване, за да могат да разрешават проблемите самостоятелно.

Повишете производителността на агентите с чатботове и AI-базирани анализи

Ускорете внедряването на промени и ефективно оценявайте въздействието върху бизнеса с управление на промените.

Обединете текстови съобщения, имейли, билети и екипи в един изглед, като същевременно консолидирате ресурсите в множество системи, облаци и офиси с многоканални възможности.

Ограничения на Freshservice

Ограничените външни интеграции оказват влияние върху свързаността с много инструменти.

Ограничения при проектирането и персонализирането; персонализирането на потребителския портал изисква умения за HTML кодиране.

Цени на Freshservice

Стартово ниво: 19 USD/месец на потребител

Растеж: 49 $/месец на потребител

Предимства: 95 USD/месец на потребител

Предприятие: 119 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshservice

G2: 4,6/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

8. TOPdesk

TOPdesk е цялостна платформа с функции за управление на инциденти, управление на знания и управление на задачи.

Можете лесно да регистрирате и обработвате заявки за услуги и жалби. Изключително лесният за използване интерфейс и интуитивният дизайн на платформата улесняват навигацията на клиентите.

Най-добрите функции на TOPdesk

Изберете от множество изгледи на таблото, включително Kanban, Plan, Task и Dashboard, за да преглеждате, планирате и приоритизирате билетите.

Персонализирайте оформлението и полетата според конкретните си нужди, за да подобрите потребителското преживяване.

Позволете на потребителите да управляват заявките за услуги самостоятелно чрез портали за самообслужване.

Осигурете контрол на достъпа, включително автоматично изтегляне на логове за достъп, списък с безопасни IP адреси и възможност за ограничаване на достъпа до определен диапазон от IP адреси.

Ограничения на TOPdesk

Липсват някои функции, като например възможността за масова манипулация на билети.

Инструментът за отчитане не предлага информация в реално време.

Персонализирането е свързано с допълнителни разходи.

Цени на TOPdesk

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за TOPdesk

G2: 4. 1/5 (20+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

9. Jira Service Management

Jira Service Management (JSM) е софтуер за ITSM, разработен от Atlassian. Той улеснява сътрудничеството между ИТ, разработващите и бизнес екипите.

Jira предлага добре организирани и изчерпателни функции за подобряване на предоставянето на услуги, управлението на инциденти и цялостната ефективност на ИТ операциите.

Най-добрите функции на Jira Service Management

Изпращайте заявки чрез различни канали, включително центъра за помощ, електронна поща и вградени джаджи с многоканално подаване на заявки.

Ускорете работния процес и подобрете видимостта на задачите и процесите

Създавайте динамични формуляри с условна логика, използвайки инструмента за създаване на формуляри без код/с малко код.

Ескалирайте сериозни инциденти и осигурете незабавно сътрудничество между ключовия персонал чрез Opsgenie за управление на сериозни инциденти.

Ограничения на Jira Service Management

Сложен за нови потребители поради богатите си функционални възможности.

Предизвикателства при интеграцията – потребителите съобщават за затруднения при свързването с инструменти на трети страни.

Цени на Jira Service Management

Безплатен план

Стандартен: 17,65 $/месец на потребител

Премиум: 44,27 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Jira Service Management

G2: 4. 2/5 (700+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

10. Ivanti

Ivanti е ITSM решение без код, предназначено да подобри оперативната ефективност и предоставянето на услуги. То управлява и осигурява сигурността на ИТ средите и подпомага ефективното управление на ИТ активи, сигурността на крайните точки и управлението на ИТ услугите.

Най-добрите функции на Ivanti

Осигурете интуитивно управление и защитете крайните точки от вируси, зловреден софтуер и шпионски софтуер с една конзола.

Изберете между локално, облачно или хибридно внедряване според нуждите на вашата организация.

Персонализирайте таблата, за да получите информация в реално време за показателите за производителност и да вземете по-добри решения, основани на данни.

Автоматизирайте отстраняването на проблеми и подобрете потребителското преживяване с функции като Ivanti Neurons за проактивно управление на услугите.

Ограничения на Ivanti

Ivanti предлага широки възможности за персонализиране, които са сложни и отнемат много време.

Цената може да бъде пречка за малките организации или тези с ограничен бюджет.

Цени на Ivanti

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Ivanti

G2: 4,3/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

11. ManageEngine ServiceDesk Plus

ManageEngine ServiceDesk Plus оптимизира ITSM процесите и предоставянето на услуги с ITSM инструменти и функции като управление на инциденти, проследяване на активи, портали за самообслужване и управление на проекти.

Софтуерът е съвместим с ITIL и може да се използва от MSP за предоставяне на ИТ услуги на множество организации от една конзола.

Най-добрите функции на ManageEngine

Синхронизирайте потребителските акаунти и атрибути с подобрена интеграция с Active Directory.

Създайте зависимости между задачите, за да подобрите управлението на проектите.

Оптимизирайте използването на пространството в кампусите, като свържете билетите и активите с модула за управление на пространството.

Визуализирайте по-добре ITSM показателите с новите типове диаграми в подобренията на графичните отчети на таблото за управление ManageEngine.

Ограничения на ManageEngine

Множество кликвания за прости задачи като създаване и затваряне на билет

Цени на ManageEngine

Стандартен: 16 USD/месец на потребител

Професионална версия: 33 USD/месец на потребител

Предприятие: 78 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии на ManageEngine

G2: 4. 2/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

12. SuperOps. ai

SuperOps. ai е PSA-RMM платформа, задвижвана от автоматизация и създадена за съвременните MSP. Платформата помага на MSP да управляват своите клиенти, проекти и ИТ документи от едно място.

Известно е, че тя оптимизира предоставянето на услуги и мониторинга на активи и мрежи с помощта на своята платформа, задвижвана от изкуствен интелект. Платформата разполага с вграден мониторинг на мрежата, ИТ документация и управление на проекти.

Най-добрите функции на SuperOps. ai

Регистрирайте, проследявайте и разрешавайте инциденти с помощта на надеждна система за издаване на билети.

Намалете прекъсванията и въздействието върху потребителите чрез проактивно управление на инциденти, като групирате инцидентите в проблеми за анализ на основните причини.

Проследявайте и управлявайте ефективно всички ИТ активи с управление на активи

Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да подобрите ефективността чрез автоматизация на работните процеси.

Ограничения на SuperOps. ai

Няма опция за преглед на файлове и документи.

Интеграцията с трети страни е твърде трудна

Цени на SuperOps. ai

Само стандартен PSA: 89 $/месец

Само стандартен RMM: 109 $/месец

Pro: 149 $/месец

Супер: 179 $/месец

SuperOps. ai рейтинги и отзиви

G2: 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

13. SymphonyAI ITSM

SymphonyAI ITSM е ITSM инструмент, задвижван от изкуствен интелект , който комбинира управлението на активи, услуги и операции, за да подобри производителността на предприятието.

Той използва най-новите постижения в областта на цифровите агенти, задвижвани от изкуствен интелект, и автоматизацията на услугите, за да предостави изключително потребителско преживяване и да повиши ефективността.

Най-добрите функции на SymphonyAI

Използвайте единен портал за всички заявки за услуги, който позволява централизиран достъп и предоставя възможности за самообслужване за разрешаване на проблеми без IT поддръжка.

Оптимизирайте процесите чрез автоматизиране на рутинните задачи с AI

Идентифицирайте и управлявайте ИТ активите автоматично, проследявайки ги през целия им жизнен цикъл, за да подобрите отчетността.

Персонализирайте работните процеси, използвайки опции с малко или без код и интуитивен интерфейс за проектиране и управление на работните процеси.

Ограничения на SymphonyAI

Сравнително по-бавно разрешаване на грешки

Липсващи функции като мониторинг на мрежата и управление на кръпки

Цени на SymphonyAI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SymphonyAI

G2: 4,6/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 20 рецензии)

14. Halo ITSM

Halo ITSM е всеобхватно софтуерно решение за ITSM, което стандартизира вашите процеси и предоставя ценни анализи.

Той е особено ценен заради удобния си интерфейс и стабилната си функционалност, което го прави подходящ за организации от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Halo ITSM

Проследявайте, планирайте и изпълнявайте промени безпроблемно, като същевременно гарантирате съответствие с установените процеси благодарение на мощните функции за управление на промените на инструмента.

Създайте централизирани бази от знания, за да споделяте информация и да подобрите скоростта на разрешаване на проблеми.

Използвайте мощна база данни за управление на конфигурацията (CMDB), за да проследявате активите и връзките им с управлението на активи.

Автоматизирайте процесите и подобрете предоставянето на услуги чрез интеграция на изкуствен интелект в софтуера.

Ограничения на Halo ITSM

Интерфейсът за отчитане е по-малко интуитивен.

Някои функции липсват; например, не можете да обединявате билети от различни организации.

Функцията Round Robin работи само когато останете постоянно на този раздел, без да преминавате към работа по друг билет.

Цени на Halo ITSM

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Halo ITSM

G2: 4. 2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (35+ отзива)

15. TeamDynamix

TeamDynamix е уеб-базирана платформа, която предлага управление на ИТ услуги и управление на портфолио от проекти (PPM). Тя работи като интеграционна платформа за услуга (iPaaS).

Той поддържа ITIL процеси, включително управление на активи и промени и планиране на капацитета. Удобният за ползване портал е отличен инструмент за въвеждане на билети, проверка на статуса и търсене на статии в базата от знания.

Най-добрите функции на TeamDynamix

Управлявайте инциденти, проблеми, промени и заявки за услуги чрез централизиран интерфейс с унифицирания сервизен център на TeamDynamix.

Създайте интуитивен каталог с услуги, за да улесните подаването на заявки за ИТ услуги.

Спазвайте най-добрите практики на ITIL

Поддържайте методологии за управление на проекти, включително Waterfall и Agile, с управление на портфолио от проекти.

Ограничения на TeamDynamix

Сложният процес на въвеждане може да ви претовари

Разходите за внедряване са по-високи за по-малките организации.

Цени на TeamDynamix

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TeamDynamix

G2: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

16. CA Service Desk Manager

CA Service Desk Manager (CA SDM) е софтуер за ИТ услуги, който оптимизира разрешаването на инциденти, повишава удовлетвореността на потребителите и увеличава производителността.

Той е специализиран в управлението на инциденти, проблеми и промени. Софтуерът е проектиран да помага на анализаторите от IT сервизния център да предоставят отлично обслужване на клиентите.

Най-добрите функции на CA SDM

Предоставете на анализаторите персонализиран, интуитивен интерфейс за ефективна работа чрез xFlow analyst experience.

Дайте възможност на потребителите да разрешават проблеми и да заявят услуги на предпочитаните от тях устройства с помощта на портали за съвместно самообслужване.

Включете автоматизирана проверка на промените и базирано на правила обработване на неразрешени промени с надеждно управление на промените.

Предлагайте отдалечен достъп, чат, автоматизирано отстраняване на проблеми и ремонт с автоматизация на поддръжката в CA SDM.

Ограничения на CA SDM

Някои функции са трудни за внедряване и поддръжка.

Някои компоненти, като визуализация на данни и автоматично планиране, са с остаряла технология.

Потребителите са съобщили, че софтуерът замръзва и забавя работата; прекъсването е дълго, когато правите ъпгрейд.

Цени на CA SDM

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на CA SDM

G2: 4. 2/5 (20+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

На пазара има много ITSM инструменти, които помагат на вашите системи и услуги да работят безпроблемно. Трябва да изберете подходящия инструмент в зависимост от вашите конкретни цели и нужди.

След като разгледахме 16-те най-добри ITSM инструмента, става ясно, че всеки от тях предлага уникални функции, от AI интеграции до страхотни потребителски интерфейси.

Ако трябваше да избера един от всички тези инструменти, бих избрал първия в списъка – ClickUp. Неговата гъвкавост, лекота на използване и разширени функции надхвърлят управлението на ИТ услуги. Той ви помага да проследявате задачите, да сътрудничите с екипи и да персонализирате работните си процеси, за да се адаптират към всяка бизнес структура.

Инвестирайте в ClickUp и отключете ефективна работа още днес!