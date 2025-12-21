10 най-добри алтернативи на Sococo за виртуална екипна работа и офис

SoSococo предлага виртуален офис за отдалечени и хибридни екипи, като им помага да си сътрудничат, сякаш са заедно на едно място. Много потребители обаче съобщават за технически проблеми и високи разходи.

Ако търсите по-достъпна алтернатива, която предлага:

Модерен, професионален интерфейс

Надеждна работа за големи екипи

По-добра видимост на напредъка и отговорностите на екипа

Функции като бели дъски, споделяне на екран, съвместно редактиране на документи и пространства за почивка...

Тогава сте на правилното място. Този наръчник представя най-добрите алтернативи на Sococo, които ще помогнат на вашия екип да работи по-ефективно.

Защо да изберете алтернативи на Sococo?

Ако сте потребител на Sococo, вероятно ще се идентифицирате с някои от следните:

Объркваща навигация: С разрастването на екипа ви, намирането на колеги или стаи може да стане трудно поради препълнения и претрупан интерфейс.

Забавяне на производителността: Sococo може да използва много системни ресурси, особено при много видео потоци. Мобилното приложение е ограничено до основен списъчен изглед.

Проблеми с мащабируемостта: Големите организации могат да се сблъскат с комплексни оформления и по-бавна работа по време на споделяне на екрана или видеоразговори.

Липса на управление на задачите: Sococo не предлага вградени инструменти за управление на задачи, цели или работни процеси.

🧠 Интересен факт: Почти 67% от работниците в технологичната индустрия споделят, че работят дистанционно. Това е индустрията с най-висок дял на дистанционни работници.

Най-добрите алтернативи на Sococo на един поглед

Преди да започнем да разглеждаме всяка алтернатива на Sococo, ето кратко обобщение на функциите, идеалния размер на екипа и цените на всеки инструмент. Независимо дали искате да създадете виртуален офис, да организирате онлайн събития или просто да поддържате връзка с вашия отдалечен екип, има инструмент за всяка ваша нужда.

Инструмент Основни функции Най-подходящо за Цени* ClickUp ClickUp Brain, AI Agents улесняват сътрудничеството в реално време, персонализираните изгледи и табла, автоматизацията на работния процес създават най-пълната работна AI в света. Стартиращи компании и големи предприятия, които се нуждаят от унифицирана платформа за управление на проекти, автоматизация и междуфункционална съвместна работа. Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Tandem Незабавен глас/видео, споделяне на екран, режим за съвместна работа, индикатори за присъствие Малки и средни отдалечени екипи, които ценят спонтанните гласови/видео чатове и присъствието в реално време за гъвкаво сътрудничество. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 59 $/месец. Kumospace Виртуална офис платформа с пространствен звук, интерактивни стаи и инструменти за сътрудничество Разпределени екипи (5–100+) в творчески, технологични или агенционни среди, които търсят потапящо, интерактивно виртуално офис преживяване. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 16 $/потребител/месец. Teamflow Пространствен звук, постоянни бели дъски и документи, конфиденциални стаи, споделяне на няколко екрана, интеграции за продуктивност Хибридни и отдалечени екипи (10–200), които искат да пресъздадат усещането за физически офис с постоянни пространства за сътрудничество Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/потребител/месец. Microsoft Teams Чат, видеоразговори, споделяне на файлове, канали, дълбока интеграция с Microsoft 365, уебинари до 10 000 участници, сигурност на корпоративно ниво. Средни и големи предприятия в регулирани индустрии, които се нуждаят от сигурна, мащабируема комуникация, тясно интегрирана с Microsoft 365. Платените планове започват от 4,80 $/потребител/месец. Slack Канално базирани съобщения, препятствия, над 2000 интеграции, инструмент за създаване на работни процеси, мощна търсачка, споделяне на файлове Технологични стартиращи компании и малки и средни предприятия, които дават приоритет на бързите, канални съобщения и дълбоката интеграция с инструменти за разработчици. Платените планове започват от 8,75 $/потребител/месец. Zoom HD видеоконференции, стаи за почивка, хостинг на уебинари, споделяне на екран и AI помощник за срещи Големи предприятия, които се нуждаят от надеждни, висококачествени видеоконференции, уебинари и виртуални събития Платените планове започват от 13,33 $/потребител/месец. Connecteam Проследяване на времето, планиране на смени, актуализации на задачи, вътрешен новинарски канал, проследяване на местоположението, HR инструменти, модули за обучение Компании за услуги на място, търговия на дребно, хотелиерство и логистика, които управляват мобилни служители без бюро в голям мащаб. Безплатен пробен период, платени планове от 35 $/месец Cisco Webex Видеоконференции (HD), обаждания, уебинари, бяла дъска, анкети, споделяне на файлове, постоянни съобщения, сътрудничество с изкуствен интелект, висока сигурност Големи предприятия и правителствени организации, които се нуждаят от надеждна сигурност, съответствие с нормативните изисквания и разширени функции за видеоконферентна връзка. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 14,50 $/потребител/месец. Google Workspace Gmail, Drive, Docs, Meet, Calendar, над 5000 интеграции с пазара за приложения, силни административни контроли, защита на данните и съответствие с нормативните изисквания Малки и средни предприятия и образователни екипи, които търсят интегриран пакет за продуктивност с лесни инструменти за администриране и сътрудничество. Платените планове започват от 8,40 $/потребител/месец.

Най-добрите алтернативи на Sococo, които можете да използвате

Независимо дали искате да създадете виртуален офис, да организирате онлайн събития или просто да поддържате връзка с вашия отдалечен екип, има инструмент за всяка ваша нужда.

Нека разгледаме по-отблизо какво предлага всеки инструмент.

1. ClickUp (Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от унифицирана платформа за задачи и сътрудничество)

Някои екипи може да се откажат от концепцията за виртуален офис на Sococo, защото търсят платформа, която да помогне на екипа им да работи по-ефективно и интелигентно.

Въведете ClickUp. Това е първото в света конвергентно AI работно пространство, което обединява сътрудничество, управление на задачи и проекти, чат и агенти на едно място – всичко това благодарение на AI.

Сътрудничество онлайн с ClickUp Chat Улеснете дистанционното сътрудничество без такса за превключване в ClickUp Chat.

Когато отдалечените екипи работят в динамична среда, работата често е фрагментирана между множество инструменти, чат прозорци, документи, имейли и рекламни системи, които просто не комуникират помежду си. Резултатът: екипите губят ценно време в превключване между приложения, търсене на контекст и борба с информационните силози, докато организациите се сблъскват с нарастващи загуби в производителността и ефективността.

ClickUp елиминира тази разпръснатост на работата, като обединява инструментите, които отдалечените екипи действително използват ежедневно.

Така, вместо да преминавате от Sococo за виртуално присъствие, Slack за чат, отделен инструмент за задачи и Google Docs за сътрудничество, всичко се обединява в една платформа. Това е силата на конвергенцията в една платформа.

С това нека разгледаме всяка от функциите на ClickUp:

Чат и видеоразговори, вградени във вашето работно пространство

Днес безпроблемната комуникация е в основата на продуктивните екипи. С ClickUp Chat никога повече няма да губите време в преминаване към други комуникационни инструменти. Чатът е бъдещето на работата.

Това е така, защото разговорите, задачите и проектите не само се свързват, но и се сближават. Можете да комуникирате с екипа си чрез канали или директни съобщения, да създавате задачи от чат съобщения, да използвате ClickUp AI за обобщаване на теми и много други.

Или, ако искате да се запознаете с видеото, ClickUp SyncUps поддържат дистанционните екипи в синхрон с бързи, структурирани проверки, директно във вашето работно пространство. Можете да възлагате задачи, да преглеждате напредъка по проектите и да документирате решенията – всичко това в рамките на сесията SyncUp (която можете да стартирате с едно кликване директно в чат прозореца)!

Включете се в бързи дискусии за сътрудничество чрез SyncUps в ClickUp Chat.

💡 Професионален съвет: Асинхронното видео често е по-лесно, когато екипът ви работи в различни часови зони. ClickUp Clips ви позволява да записвате екрана и гласа си директно от платформата. Можете да записвате екрани само с глас, да добавяте бележки към съдържанието и лесно да споделяте получените видеоклипове. Добавяйте коментари към конкретни времеви отметки и започнете пълноценна дискусия с ClickUp Clips.

Мощно и интегрирано управление на проекти

Функциите за управление на проекти на ClickUp са наистина идеални за виртуална екипна работа, защото могат да бъдат персонализирани за всеки стил на работа. Ето някои от тях, които улесняват асинхронната работа:

ClickUp Whiteboards : Използвайте дигитален платно за мозъчна атака, картографиране на работни процеси и визуализиране на идеи заедно. Преобразувайте лепящи се бележки и диаграми директно в изпълними задачи и свържете бели дъски с документи или задачи за безпроблемно споделяне на знания. Използвайте дигитален платно за мозъчна атака, картографиране на работни процеси и визуализиране на идеи заедно. Преобразувайте лепящи се бележки и диаграми директно в изпълними задачи и свържете бели дъски с документи или задачи за безпроблемно споделяне на знания.

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да планирате работните процеси и много други

ClickUp Docs : Създавайте и сътрудничете по дневен ред на срещи, фирмени уикита, SOP и проектни брифинги. Използвайте редактиране в реално време, богато форматиране и вложени страници, заедно с детайлни контроли на разрешенията за сигурно споделяне на документи. Създавайте и сътрудничете по дневен ред на срещи, фирмени уикита, SOP и проектни брифинги. Използвайте редактиране в реално време, богато форматиране и вложени страници, заедно с детайлни контроли на разрешенията за сигурно споделяне на документи.

ClickUp Automations : Автоматизирайте рутинни процеси като задаване на задачи, промени в статуса и напомняния с над 100 предварително създадени рецепти за автоматизация. Задействайте действия въз основа на актуализации на задачи, крайни срокове или персонализирани полета, за да поддържате фокуса на вашия виртуален екип върху работата с голямо въздействие. Автоматизирайте рутинни процеси като задаване на задачи, промени в статуса и напомняния с над 100 предварително създадени рецепти за автоматизация. Задействайте действия въз основа на актуализации на задачи, крайни срокове или персонализирани полета, за да поддържате фокуса на вашия виртуален екип върху работата с голямо въздействие.

ClickUp Dashboards : Създавайте персонализирани табла за визуализиране на натоварването, напредъка на проектите, отчитането на времето и ключовите показатели в реално време. Използвайте джаджи за задачи, цели, спринтове и други, за да следите производителността и да вземате решения въз основа на данни. Създавайте персонализирани табла за визуализиране на натоварването, напредъка на проектите, отчитането на времето и ключовите показатели в реално време. Използвайте джаджи за задачи, цели, спринтове и други, за да следите производителността и да вземате решения въз основа на данни.

💡 Професионален съвет: Използвайте функцията за откриване на сътрудничество на ClickUp, за да виждате индикатори за въвеждане на текст в реално време, известия за редактиране на живо и незабавни актуализации, когато членовете на екипа работят по една и съща задача или документ. Тази функция помага на отдалечените екипи да избегнат припокриването на редакциите и да останат синхронизирани между устройствата. Улеснете сътрудничеството с функцията за незабавно и живо откриване на сътрудничество на ClickUp.

Преобразувайте дистанционната работа с AI

ClickUp Brain е вашият AI съотборник, създаден да направи дистанционното сътрудничество по-умно, по-бързо и по-интуитивно. С Brain можете да сътрудничите по един и същ документ, да получавате препоръки, незабавни обобщения, външни проучвания и всичко, което прави един пълноценен LLM.

Обобщавайте незабавно бележките от срещи, актуализациите по проекти и документите, за да може екипът ви винаги да е на една и съща страница.

Автоматично генерирайте действия и последващи задачи от разговори или коментари, като намалите ръчната работа.

Търсете отговори и файлове за секунди във всичките си интегрирани приложения (като Google Drive, Slack и Notion).

Получете предложения, базирани на изкуствен интелект, за оптимизиране на работните процеси, идентифициране на пречките и повишаване на продуктивността на екипа.

Сътрудничество по-бързо с удобни шаблони

Шаблонът за план за дистанционна работа на ClickUp е създаден, за да помага на екипите да управляват задачи, графици и приоритети отвсякъде. Лесно разпределяйте отговорности, определяйте срокове и проследявайте напредъка в реално време. Този шаблон поддържа дистанционните екипи организирани, отговорни и свързани – независимо от мястото, където се извършва работата.

Получете безплатен шаблон Следете напредъка на работните проекти на служителите навсякъде и по всяко време с шаблона за дистанционна работа на ClickUp.

💡 Професионален съвет: Уморени сте да прекъсвате екипа си, само за да разберете кой върху какво работи? ClickUp BrainGPT помага на разпръснатите екипи да сътрудничат ефективно, без постоянните прекъсвания, които могат да забавят дистанционната работа. Това е десктоп AI спътник, който ви помага да: Търсене във всичко, навсякъде : BrainGPT търси в ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint и всички ваши свързани

Намерете колеги и тяхната работа незабавно : Попитайте „Кой работи по преработката на уебсайта?“ или „Сара свободна ли е за бърза синхронизация?“ и BrainGPT ще ви отговори въз основа на текущите задачи, графици и актуализации на статуса.

Координация чрез гласови команди: Използвайте : Използвайте Talk to Text , за да възлагате задачи, да проверявате състоянието на проектите или да информирате екипа си, докато сте далеч от работното си място. Дистанционните работници могат да останат свързани и да координират работата си без да използват ръцете си между срещите или по време на пътуването си. Опитайте ClickUp BrainGPT за по-задълбочено проучване и контекст в цялото ви работно пространство.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматични бележки от срещи : Не е необходимо да присъствате на всеки разговор! : Не е необходимо да присъствате на всеки разговор! ClickUp AI Notetaker предоставя обобщения след разговора, превръща всеки изпълним елемент от бележките ви от срещата в задачи и разполага с пълни транскрипти, които могат да се търсят, за членовете на екипа.

Синхронизирайте любимите си инструменти: Свържете Zoom, Outlook, Google Drive и други с Свържете Zoom, Outlook, Google Drive и други с ClickUp Integrations , за да съхранявате актуализациите, файловете и срещите на едно място.

Бързи разговори: Започнете гласови или видео разговори SyncUps директно в ClickUp Chat, за да разрешите бързо пречките и да запазите контекста непокътнат.

Автоматично планиране на седмицата: Позволете на Позволете на ClickUp Calendar да ви предложи идеални времеви слотове за задачи и срещи въз основа на наличността и крайните срокове на вашия екип.

Съгласувайте се преди да започнете работа: Определете бързо очакванията, като използвате Определете бързо очакванията, като използвате шаблони за комуникационни планове в ClickUp, които определят какво да споделяте, кога и с кого.

Ограничения на ClickUp

Кривата на обучение може да е стръмна поради многото налични функции.

Все още не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В едно ревю в G2 се казва:

ClickUp е изключително гъвкав и се превърна в наш предпочитан инструмент за управление на всичко – от ежедневни задачи до дългосрочни проекти. Обичам колко е адаптивен – успяхме да го приспособим така, че да пасва перфектно на работния процес на нашия екип. Възможността да създаваме табла, да автоматизираме повтарящи се задачи и да интегрираме инструменти като Slack и Google Drive ни спести много време. Потребителският интерфейс също е изчистен и лесен за навигация, след като свикнете с него.

ClickUp е изключително гъвкав и се превърна в наш предпочитан инструмент за управление на всичко – от ежедневни задачи до дългосрочни проекти. Обичам колко е адаптивен – успяхме да го приспособим така, че да пасва перфектно на работния процес на нашия екип. Възможността да създаваме табла, да автоматизираме повтарящи се задачи и да интегрираме инструменти като Slack и Google Drive ни спести много време. Потребителският интерфейс също е изчистен и лесен за навигация, след като свикнете с него.

💡 Професионален съвет: Опитайте календара с изкуствен интелект на ClickUp, където задачите, събитията и наличността на екипа се обединяват в един интелигентен табло. Подобно на Sococo, той създава споделено пространство, където времето служи като основа за сътрудничество, без да се използват визуални аватари. Премахнете догадките и вижте графиците на членовете на екипа в календара на ClickUp, за да избегнете двойни резервации.

2. Tandem (Най-подходящ за спонтанни срещи за обсъждане на актуални теми и безпроблемно сътрудничество от разстояние)

чрез Tandem

Ако търсите платформи за виртуални срещи, които насърчават импровизирани сесии за мозъчна атака и спонтанни разговори, Tandem е добър вариант. Можете да видите присъствието на колегите си и да започнете разговори с едно кликване, като използвате „Wave & Talk“ или „Notify Me When Free“.

Получавате структурирани пространства за сътрудничество като Tables и Rooms, както и вградени инструменти за сътрудничество като споделяне на екрана в реално време, споделени курсори и дистанционно управление на екрана. Инструментът се интегрира и с Google Docs, Trello, Asana, Slack, GitHub и други, за да разшири сътрудничеството в приложението.

Въпреки това, интеграциите означават, че все още превключвате между инструменти, за да получите достъп до действителните данни по проекта. Докато разговорите се провеждат в Tandem, последващите задачи и документацията се намират другаде.

Най-добрите функции на Tandem

Имитирайте реални конферентни зали с Tandem стаи (известни още като гласови канали), към които всеки може да се присъедини, като ви свързва автоматично с аудиото на всички в стаята.

Позволете на мобилните потребители и външни гости да се присъединят чрез браузър, без да се налага да инсталират приложението.

Добавете таймери, дневен ред, анкети и дори музика за динамични разговори.

Ограничения на Tandem

Ограничени функции за сътрудничество, като вградено управление на задачи или проследяване на проекти

Цени на Tandem

Безплатно

Малки екипи : 59 $/месец

Средни екипи : 119 $/месец

Големи екипи: 449 $/месец

Оценки и рецензии на Tandem

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Tandem?

Ето едно ревю на Capterra за :

Чудесен инструмент за ефективна работа от разстояние, лесен за използване алтернативен вариант, който обединява няколко функции в една програма.

Чудесен инструмент за ефективна работа от разстояние, лесен за използване алтернативен вариант, който обединява няколко функции в една програма.

📮 ClickUp Insight: Почти 50% от анкетираните казват, че най-голямата допълнителна стъпка, която чатът добавя, е ръчното преместване на задачите в друг инструмент. Други 20% прекарват време в препрочитане на низове, само за да намерят истинската задача за действие. Тези малки прекъсвания се натрупват, защото всяко предаване е малка загуба на време, енергия и яснота. ClickUp замества щафетния бяг с едно единствено действие. В ClickUp Chat вашите разговори могат да бъдат незабавно превърнати в проследими задачи. Не губите инерция при прехвърлянето на контекста, защото Converged AI Workspace на ClickUp го запазва за вас.

3. Kumospace (Най-доброто решение за потапящи виртуални офиси и ангажираност на екипа)

чрез Kumospace

Kumospace предоставя дигитална версия на вашия реален офис във виртуална среда в стила на видеоигри – офиси с масички за кафе, салони, персонализиран декор и тематични стаи.

Вашите екипи могат да общуват чрез видеоразговори и чатове, да сътрудничат по документи, да обменят идеи на виртуални бели дъски и дори да играят интерактивни игри. Така че не просто провеждате срещи, а изграждате офис култура, дори и от разстояние.

При организиране на спонтанни срещи системата на Kumospace поддържа едновременно споделяне на екрана, презентации с много потребители и интуитивни контроли за презентатора. Освен това са вградени функции като вдигане на ръка и записване на срещи, което гарантира яснота и отчетност по време на дискусиите.

Най-добрите функции на Kumospace

Създайте виртуален централен офис за срещи и екипно сътрудничество, организирайте виртуални събития и уебинари с мащаб на телевизионно предаване.

Повишете сигурността с административни контроли, Single Sign-On (SSO) и персонализирани разрешения.

Получете информация за дейността, ангажираността и моделите на използване на екипа чрез усъвършенствани анализи.

Ограничения на Kumospace

Качеството на видеото и аудиото понякога може да бъде нестабилно, особено при срещи с много участници.

Цени на Kumospace

Безплатно

Бизнес : 16 долара на потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Kumospace

G2 : 4,8/5 (над 200 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Kumospace?

Ето едно ревю от G2:

Интерфейсът на Kumospace е интуитивен и лесен за използване, което прави прехода от лични към виртуални срещи много по-плавен. Освен това, възможността за персонализиране на пространствата и добавяне на интерактивни елементи като музика и игри значително подобрява преживяването, като го прави по-забавно и ангажиращо.

Интерфейсът на Kumospace е интуитивен и лесен за използване, което прави прехода от лични към виртуални срещи много по-плавен. Освен това, възможността за персонализиране на пространствата и добавяне на интерактивни елементи като музика и игри значително подобрява преживяването, като го прави по-забавно и ангажиращо.

🎥 Гледайте: Уморени сте да се занимавате с чатове, документи и безкрайни известия в пет различни приложения? В това видео разглеждаме най-добрите инструменти за онлайн сътрудничество, които действително обединяват екипа ви, а не разсейват вниманието ви. Ето какво ще обсъдим 👇 ✅ Най-добрите платформи за сътрудничество за отдалечени и хибридни екипи✅ Споделяне на документи в реално време, бели дъски и проследяване на задачи✅ Как ClickUp замества пет инструмента в един за безпроблемна работа в екип

4. Teamflow (най-добър за възпроизвеждане на атмосферата в физическия офис при отдалечени екипи)

чрез Teamflow

Интерактивният 2D или 3D дизайн на Teamflow позволява на потребителите да персонализират виртуалните пространства с стаи, бюра, мебели, зони и дори персонализирани аватари. Инструментите за сътрудничество, като аудио на базата на близост, споделени браузъри за няколко души и мобилна достъпност, осигуряват потапящо преживяване.

Файлове и документи от Google Docs, Trello, Notion, Figma и други платформи могат да бъдат вградени директно в работната среда.

Инструментът разполага и със специализиран режим за продажби, предназначен за SDR, който позволява сесии с живи разговори, наблюдение на колеги, обратна връзка в реално време и виртуални празненства. Можете също да го интегрирате с платформи за продажби като Aircall, Salesloft, Outreach и др. за обучение и сътрудничество по време на живи разговори.

Най-добрите функции на Teamflow

Навигирайте и контролирайте една и съща уеб страница заедно с съвместно сърфиране в реално време.

Достъп до частни стаи с контрол на поверителността за по-конфиденциални дискусии или индивидуални разговори.

Запазете съдържанието и оформлението в пространствата и стаите на Teamflow дори след като потребителите напуснат, за по-голяма непрекъснатост и контекст.

Ограничения на Teamflow

Необходими са добър интернет и модерен хардуер за оптимално преживяване.

Цени на Teamflow

Безплатно

Seed : 20 долара на служител/месец

Бизнес: 30 долара на служител/месец

Оценки и рецензии за Teamflow

G2 : 4,7/5 (над 60 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Teamflow?

Ето едно ревю от G2:

Teamflow създава това виртуално пространство, за да ни даде възможност на нас, които работим дистанционно, да се чувстваме свързани с другите и да работим. Харесва ми гъвкавостта да проектирам пространството по наш вкус и да декорирам виртуалното офис пространство с красиви гледки и сладки домашни любимци, които всички обичаме.

Teamflow създава това виртуално пространство, за да ни даде възможност на нас, които работим дистанционно, да се чувстваме свързани с другите и да работим. Харесва ми гъвкавостта да проектирам пространството по наш вкус и да декорирам виртуалното офис пространство с красиви гледки и сладки домашни любимци, които всички обичаме.

👀 Знаете ли, че: Според Forrester Research , за период от три години организациите, които използват ClickUp , са постигнали 384% възвръщаемост на инвестициите (ROI). Тези организации са генерирали около 3,9 милиона щатски долара допълнителни приходи чрез проекти, реализирани или подобрени с помощта на ClickUp.

5. Microsoft Teams (най-доброто решение за мащабируема корпоративна комуникация и сътрудничество)

чрез Microsoft Teams

Microsoft Teams е една от най-широко използваните платформи за виртуално сътрудничество между отдалечени и хибридни екипи. Пусната като част от пакета Microsoft 365, тя комбинира комуникация, споделяне на файлове, проследяване на проекти и интеграции в един център.

Администраторите могат също да организират уебинари и големи срещи с до 10 000 участници. Удобният за ползване интерфейс на Teams се интегрира безпроблемно с други приложения на Microsoft 365, като PowerPoint, Word и Excel.

Освен това, видеоразговорите са интуитивни благодарение на функции като вдигане на ръка, стаи за почивка, замъгляване на фона и реакции на живо, които са безпроблемно интегрирани в интерфейса на срещата за по-удобно ползване. Платформата използва технологията Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) за защита на организационните данни по време на аудио и видео разговори.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Улеснете индивидуалните и груповите чатове, както и специалните канали за съобщения за целенасочени дискусии по конкретни проекти.

Структурирайте екипи и канали около отдели, проекти или теми, така че разговорите и файловете винаги да са в контекст.

Ограничения на Microsoft Teams

Ограничени възможности при включването на външни сътрудници в Teams

Цени на Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4,00 $ на потребител/месец

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $ на потребител/месец

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ на потребител/месец

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2 : 4,4/5 (над 16 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 10 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Teams?

Ето едно рецензия от G2:

Това, което най-много ми харесва в Microsoft Teams, е как всичко е интегрирано в една платформа – чатове, срещи, споделяне на файлове и дори приложения на трети страни. Това наистина улеснява ежедневната съвместна работа, особено когато се работи с мултифункционални екипи. Възможността да се включите в бърз разговор или да насрочите срещи директно от чата е изключително удобна.

Това, което най-много ми харесва в Microsoft Teams, е как всичко е интегрирано в една платформа – чатове, срещи, споделяне на файлове и дори приложения на трети страни. Това наистина улеснява ежедневната съвместна работа, особено когато се работи с мултифункционални екипи. Възможността да се включите в бърз разговор или да насрочите срещи директно от чата е изключително удобна.

🧠 Интересен факт: Най-голямата компания в света, която работи изцяло дистанционно, GitLab, има над 2000 членове на екипа в над 60 държави, което доказва, че дистанционната култура може да се разраства повече от много централи.

6. Slack (Най-добър за гъвкави съобщения и интеграции в екипа)

чрез Slack

Можете да имитирате виртуалните стаи на Sococo в Slack, като използвате специални канали за комуникация в екипа, като например #marketing-hub, #dev-room, #sales-floor за различни отдели и #project-alpha за дискусии, свързани с конкретни проекти.

Освен това има Huddles, които могат да се стартират във всеки канал или DM за аудио и видео разговори с споделяне на екрана. Членовете на екипа могат да влизат и излизат свободно, точно като влизат в виртуална офис стая. Можете да добавяте емоджи реакции, за да поддържате разговорите забавни и интерактивни.

Интеграциите са прости. Можете да свържете Google Calendar или Outlook, за да следите графиците на екипа в реално време и да добавяте файлове от Google Drive, Dropbox, Notion и други към съответните канали.

Най-добрите функции на Slack

Персонализирайте известията и използвайте планирани съобщения, за да осъществявате комуникация в най-подходящия момент.

Интегрирайте с файлови системи като Google Drive, инструменти за управление на проекти като ClickUp или дори инструменти за разработчици като GitHub.

Автоматизирайте рутинните задачи и процеси чрез инструмента за създаване на работни потоци на Slack, като изпращане на съобщения за добре дошли на нови членове, попълване на формуляри, създаване на процеси за одобрение и др.

Ограничения на Slack

С толкова много канали и постоянни известия е лесно да се разсеете или да пропуснете важни съобщения в шума.

Цени на Slack

Безплатно

Pro : 8,75 $/потребител/месец

Business+ : 15 $/потребител/месец

Enterprise+: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2 : 4,5/5 (над 35 700 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 24 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Slack?

Ето едно ревю от G2:

Slack наистина промени значително начина, по който екипът ни работи заедно. Той е изключително лесен за използване и ни помага да поддържаме връзка, независимо дали сме в офиса или работим дистанционно. Вместо да ровим в имейлите, можем бързо да чатим, да споделяме файлове и да поддържаме всичко организирано на едно място.

Slack наистина промени значително начина, по който екипът ни работи заедно. Той е изключително лесен за използване и ни помага да поддържаме връзка, независимо дали сме в офиса или работим дистанционно. Вместо да ровим в имейлите, можем бързо да чатим, да споделяме файлове и да поддържаме всичко организирано на едно място.

7. Zoom (най-подходящ за видеоконференции и уебинари)

чрез Zoom

Независимо дали организирате мащабно уебинар, кратка среща или виртуална среща с приятели, Zoom е надежден избор. Той интегрира различни комуникационни инструменти в една платформа, като видеоконферентни срещи, чат за екипна работа, планиране на срещи и др.

За асинхронна комуникация Zoom Clips позволява на потребителите да създават и споделят видеосъобщения или записи на екрана. Zoom Docs позволява редактиране на документи в реално време с история на версиите и коментари. А Zoom Whiteboard предлага виртуално платно за мозъчна атака и планиране с екипа.

Въпреки това, Zoom все още не разполага с вградени функции за управление на проекти. Екипите често се налага да прехвърлят ръчно решенията и задачите от Zoom в инструментите си за управление на проекти, което води до промяна на контекста.

Най-добрите функции на Zoom

Обобщете съдържанието на срещите, имейл кореспонденцията и чат разговорите с Zoom AI Companion.

Разделете срещите си на по-малки групи за целенасочени дискусии или семинари, като използвате стаите за почивка на Zoom.

Интегрирайте безпроблемно с инструменти за продуктивност като ClickUp, системи за управление на обучението като Moodle и Canvas и календарни приложения като Google Calendar и Outlook.

Ограничения на Zoom

Липсват разширени функции като отговори в низове и управление на файлове, което затруднява проследяването на споделени връзки и важни съобщения.

Цени на Zoom

Основно: Безплатно

Pro : 16,99 $ на потребител/месец

Бизнес : 21,99 $ на потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoom

G2 : 4,5/5 (над 54 300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 14 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoom?

Ето едно ревю от G2:

Най-доброто нещо в Zoom Workplace е как безпроблемно комбинира видеоконферентна връзка, чат, бели дъски и споделяне на файлове в една платформа. Качеството на видеото и аудиото е постоянно добро, дори при големи срещи. Харесват ми и стаите за почивка и функциите за уебинари, които са изключително полезни както за вътрешни, така и за външни сесии.

Най-доброто нещо в Zoom Workplace е как безпроблемно комбинира видеоконферентна връзка, чат, бели дъски и споделяне на файлове в една платформа. Качеството на видеото и аудиото е постоянно добро, дори при големи срещи. Харесват ми и стаите за почивка и функциите за уебинари, които са изключително полезни както за вътрешни, така и за външни сесии.

8. Connecteam (Най-доброто решение за управление на операциите на персонала на първа линия и без бюро)

чрез Connecteam

Макар Connecteam да не разполага с пространствения звук или видеоразговорите в стаи на Sococo, все пак можете да създавате специални групи или чатове за отдели, проекти и социални пространства. В канала „Обявления“ ръководството може да споделя съобщения от главния изпълнителен директор или ежедневни новини от офиса, а в указателя на служителите се показва кой е в екипа, каква е ролята му и как да се свържете с него.

Инструментът разполага и с функции за проследяване на времето, което позволява на членовете на екипа да отбелязват началото и края на работния ден или да маркират смени, така че всеки да може да види кой е активен, в почивка или извън работно време. Можете също да зададете персонализирани статуси и автоматизирани известия за актуализации на задачите, като по този начин всички са информирани за дейността на екипа в реално време.

Connecteam включва инструменти за планиране на смени, модули за обучение за въвеждане в работата и спазване на правилата, както и дизайн, ориентиран към мобилни устройства, който работи добре за екипи, които не са на бюрото си през целия ден. Платформата комбинира управлението на персонала с комуникацията в екипа в едно приложение.

Най-добрите функции на Connecteam

Вградете линкове към Zoom, Teams или Google Meet в чатове или събития за видеоконференции с едно кликване.

Създайте центрове за документи и бази от знания, в които да съхранявате фирмени политики, стандартни оперативни процедури и проектни файлове за лесен достъп.

Генерирайте автоматизирани отчети, като например работни времена на служителите, превишени дневни лимити, отсъствия и неявявания.

Ограничения на Connecteam

По-малко опции за персонализиране като цяло (по-малко изгледи/шаблони/статуси) и по-малка гъвкавост за по-големи проекти с много заинтересовани страни.

Цени на Connecteam

Безплатна пробна версия

Basic : 35 $/месец

Разширено : 59 $/месец

Expert : 119 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 4,6/5 (2880+ оценки)

Capterra: 4,6/5 (4380+ оценки)

Какво казват реалните потребители за Connecteam?

Ето едно ревю от G2:

Това, което най-много ми харесва в Connecteam, е колко е лесен за използване и колко е всеобхватен. Платформата прави невероятно лесно управлението на графици, проследяването на времето и комуникацията с екипа, без да се налага да се борите с множество приложения. Особено ми харесва колко е лесно за служителите да отбелязват влизането и излизането си от работа от телефоните си, да подават заявки за отпуск и да се информират за новини от компанията.

Това, което най-много ми харесва в Connecteam, е колко е лесен за използване и колко е всеобхватен. Платформата прави невероятно лесно управлението на графици, проследяването на времето и комуникацията с екипа, без да се налага да се борите с множество приложения. Особено ми харесва колко е лесно за служителите да отбелязват влизането и излизането си от работа от телефоните си, да подават заявки за отпуск и да се информират за новини от компанията.

📮 ClickUp Insight: 48% от служителите казват, че хибридната работа е най-добрата за баланса между работата и личния живот. Все пак, като 50% все още работят предимно в офиса, поддържането на съгласуваност между различните местоположения може да бъде предизвикателство. Но ClickUp е създаден за всички видове екипи: отдалечени, хибридни, асинхронни и всичко между тях. С ClickUp Chat и Assigned Comments екипите могат бързо да споделят актуализации, да дават обратна връзка и да превръщат дискусиите в действия – без безкрайни срещи. Сътрудничество в реално време чрез ClickUp Docs и ClickUp Whiteboards, възлагане на задачи директно от коментарите и поддържане на всички на една и съща страница, независимо откъде работят! 💫 Реални резултати: STANLEY Security отбеляза 80% увеличение на удовлетвореността от работата в екип благодарение на безпроблемните инструменти за сътрудничество на ClickUp.

9. Cisco Webex (Най-доброто решение за сигурни видеоконференции на корпоративно ниво)

чрез Webex

Webex by Cisco започна като инструмент за срещи и уебинари, но оттогава добави широка гама от инструменти за сътрудничество в предприятията. Най-популярните му продукти са Webex Calling и Webex Meetings. Срещите в Cisco се провеждат с HD видео и аудио за до 1000 участници.

Има няколко начина да участвате, включително чрез директен телефонен номер, VOIP или чрез обаждане от организатора на срещата. Webex се интегрира и с редица календари, като например Google, което улеснява планирането на срещите.

Сигурността е друга област, в която Cisco Webex се отличава. Срещите в облака са криптирани и можете да добавяте пароли за срещите, както и да заключвате стаите. Има функции, задвижвани от изкуствен интелект, като транскрипция в реално време, автоматизирани обобщения на срещите и отстраняване на шума, за да се подобри качеството на срещите.

Платформата работи добре за предприятия, които се нуждаят от сигурност на корпоративно ниво, сертификати за съответствие и интеграция със съществуващата комуникационна инфраструктура на Cisco.

Най-добрите функции на Cisco Webex

Използвайте Webex Spaces (постоянни групови чатове), за да представяте отдели, проекти или социални области.

Добавете ключови файлове, бели дъски или връзки като раздели във всяко пространство, които да служат като „рафт с ресурси“ за съответната стая.

Поддържайте специална Webex зала за срещи като виртуална стая за почивка, където колегите могат да се присъединят по всяко време.

Ограничения на Cisco Webex

Въпреки че Webex предлага богат набор от функции, много потребители смятат, че неговият интерфейс е по-малко интуитивен в сравнение с конкуренти като Zoom или Microsoft Teams.

Цени на Cisco Webex

Безплатно

Webex Meet : 14,50 $/потребител/месец

Webex Suite : 25 $/потребител/месец

Webex Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Cisco Webex

G2 : 4,3/5 (над 20 100 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 7400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Cisco Webex?

Ето едно рецензия от G2:

Обичам как Webex прави виртуалните срещи безпроблемни с високото си качество на видео и аудио, което прави виртуалните срещи да се усещат като лични разговори. Инструментите за сътрудничество в реално време, като бели дъски и незабавно споделяне на файлове, улесняват обмяната на идеи и поддържат всички на една и съща страница.

Обичам как Webex прави виртуалните срещи безпроблемни с високото си качество на видео и аудио, което прави виртуалните срещи да се усещат като лични разговори. Инструментите за сътрудничество в реално време, като бели дъски и незабавно споделяне на файлове, улесняват обмяната на идеи и поддържат всички на една и съща страница.

🧐 Знаете ли, че... Докладът на Gallup за състоянието на глобалното работно място установи, че напълно дистанционните работници отчитат най-висока ангажираност (31%) в сравнение с 23% от хибридните и само 19% от работниците на място.

10. Google Workspace (най-доброто решение за интегриран пакет за продуктивност и сътрудничество)

чрез Google Workspace

Ако работите дистанционно, вероятно вече използвате няколко интегрирани приложения на Google Workspace, като Gmail, Drive, Calendar, Meet и др. Това е колекция от облачни приложения, предназначени да повишат производителността на работното място.

Google Workspace предлага инструменти за незабавна комуникация и срещи, които имитират „drop-in“ взаимодействията на Sococo, като например Google Meet за спонтанни видеосрещи директно от Chat, Calendar или Gmail. Полезни функции като работното време в Google Calendar и индикаторите за присъствие в Google Chat (Активен, Отсъстващ и Не ме безпокойте) помагат на членовете на екипа да виждат присъствието и наличността на останалите.

Освен това, Google Docs, Sheets и Slides позволяват на вашите екипи да работят съвместно върху документи в реално време, което ги прави надежден инструмент за мозъчна атака или планиране на проекти. Можете да интегрирате приложения като ClickUp директно в Gmail/Chat, за да свържете управлението на задачите с комуникацията в екипа.

Най-добрите функции на Google Workspace

Съхранявайте всички фирмени файлове, SOP и политики в структурирани папки и използвайте споделени дискове за отделите, за да съхранявате работата на едно място.

Споделяйте кога сте онлайн или в режим на концентрация, като по този начин давате на колегите си бърз начин да разберат дали могат да започнат разговор.

Сътрудничество в реално време с проследявани редакции, коментари и история на версиите

Ограничения на Google Workspace

Като изцяло облачен пакет, Google Workspace разчита в голяма степен на стабилен достъп до интернет. Без него достъпът до файлове, сътрудничеството в реално време и повечето функции са ограничени или недостъпни.

Цени на Google Workspace

Starter : 8,40 $ на потребител/месец

Стандартен : 16,80 $ на потребител/месец

Плюс : 26,40 $ на потребител/месец

Enterprise Plus: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2 : 4,6/5 (43 601 отзива)

Capterra: 4,7/5 (17 316 отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Workspace?

Ето едно рецензия от G2:

Google Workspace наистина блести в сътрудничеството в реално време, няколко членове на екипа могат да работят едновременно в документ или таблица, а вие виждате промените на всички в реално време. Наличието на Gmail, Календар, Диск, Meet и Чат под един покрив означава, че никога не се налага да търся различни инструменти; всичко е на един клик разстояние.

Google Workspace наистина блести в сътрудничеството в реално време, няколко членове на екипа могат да работят едновременно в документ или таблица, а вие виждате промените на всички в реално време. Наличието на Gmail, Календар, Диск, Meet и Чат под един покрив означава, че никога не се налага да търся различни инструменти; всичко е на един клик разстояние.

Подобрете виртуалното си сътрудничество с ClickUp

Ето го: най-добрият инструмент за виртуално сътрудничество за вашия отдалечен екип днес.

Независимо дали приоритетът ви е изчистен потребителски интерфейс, аватарни чат стаи или високопроизводителни центрове за сътрудничество, има платформа, която е проектирана да отговори на вашите специфични нужди. Но само няколко от тях предлагат всичко това под един покрив.

Ето защо ClickUp е идеалният избор. Той разполага с всички функции, необходими за оптимизиране на виртуалното сътрудничество с вашия отдалечен екип. Ако сте готови да централизирате инструментите си и да улесните сътрудничеството между екипите, ClickUp е вашето цялостно решение.

