ChatGPT Voice и Whisper AI: обяснение на основните разлики

OpenAI, лидер в иновациите в областта на изкуствения интелект, постоянно предлага инструменти, които променят взаимодействието между човека и компютъра.

ChatGPT Voice Mode и Whisper AI са от една и съща компания, но подхождат към обработката на гласа от противоположни ъгли.

Докато първият улеснява разговорите в реално време, вторият е модел за автоматично разпознаване на реч, който преобразува аудио в текст.

С този наръчник ChatGPT Voice срещу Whisper AI ще разгледаме техните отличителни възможности и ще видим как всяка от технологиите се вписва в съвременните работни процеси, задвижвани от глас.

Като бонус, препоръчваме още един инструмент, любим на екипа ни, който преобразува транскрипции в действия.

Какво е режимът ChatGPT Voice?

ChatGPT Voice Mode е функция на ChatGPT, която ви позволява да водите разговори с AI чатбот в реално време. Благодарение на безконтактното взаимодействие, можете да продължите разговорите на фона, докато използвате други приложения или дори когато екранът на телефона ви е заключен.

Използвайте го, за да получите бързи отговори на вашите въпроси, да обсъдите идеи или просто да научите нещо за дадена тема чрез естествени разговори.

Voice поддържа над две дузини езика и предлага девет различни гласа.

Функции на ChatGPT Voice Mode

Voice Mode преминава от конвенционалните чатботове за преобразуване на текст в реч към разговорни и емоционално съзнателни взаимодействия. Ето някои от характеристиките, които го отличават.

Характеристика № 1: Обработка на прекъсвания

Разширеният гласов режим в ChatGPT може да се настройва по време на разговора, ако го прекъснете, докато отговаря. Това улеснява добавянето на нови подробности или задаването на последващи въпроси, без да се налага да чакате.

Вместо да се впускате прибързано, гласът ви позволява да правите по-дълги паузи, за да съберете мислите си.

💡 Професионален съвет: Винаги спазвайте правилото за 3 секунди, когато използвате гласова технология. Когато направите пауза от 2-3 секунди след задаване на сложен въпрос, това дава на AI време да обработи контекста и да даде по-обмислени отговори.

Характеристика № 2: Запазване на контекста

Запазването на контекста в ChatGPT работи както при гласови, така и при текстови взаимодействия. Когато превключвате между текст и глас в рамките на един и същ разговор, не е необходимо да въвеждате отново подробностите; програмата улавя нюансите и знае за какво говорите.

За разлика от инструменти като Siri и Alexa, които имат по-малки прозорци за запаметяване, ChatGPT Voice Mode запазва контекста през цялата сесия (дори ако тя продължи часове).

Характеристика № 3: Възможности за визуално взаимодействие

В мобилните приложения на ChatGPT можете да комбинирате гласови команди с визуално съдържание. Тази разширена настройка ви позволява да споделяте екрана си, да качвате видеоклипове или да насочвате камерата си директно към обекти. Тази комбинация от визуално и гласово съдържание отваря практични сценарии за решаване на проблеми.

Например,

Споделете електронна таблица чрез споделяне на екрана и помолете ChatGPT да ви помогне да откриете грешки във формулите.

Качете PDF договор и обсъдете конкретни клаузи чрез гласово взаимодействие.

Насочете камерата към повредения уред и опишете проблема устно (на няколко езика), за да получите указания за отстраняване на проблема.

Цени на ChatGPT Voice Mode

Безплатно

Плюс: 20 $/месец

Предимства: 200 долара на месец

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

(Включено е в различните планове на ChatGPT и не се таксува отделно)

Какво е WhisperAI?

Whisper е система за автоматично разпознаване на реч (ASR), която преобразува говорим аудио или записани файлове в писмен текст. Обучен на 680 000 часа многоезични и многозадачни контролирани данни, този модел с отворен код се фокусира изцяло върху точността на транскрипцията.

С една трета от данните си за предварително обучение, които са многоезични, Whisper може да разпознава и транскрибира над 99 езика с изключителна прецизност. Системата демонстрира стабилна производителност дори при лошо качество на аудиозаписа с няколко говорители и фонов шум.

Функции на Whisper

Ето основните характеристики на Whisper, които го правят изключителна технология за преобразуване на реч в текст.

Характеристика № 1: Отворен код

Whisper е софтуер с отворен код за преобразуване на реч в текст, без лицензионни такси. Тъй като е с отворен код, можете да получите достъп до пълната кодова база и да я модифицирате според вашите специфични нужди за внедряване.

Инструментът предоставя и изчерпателна документация. Разработчиците могат да проучат как моделът обработва аудио, да разберат логиката на вземане на решения и да отстраняват проблеми директно в изходния код.

❗Внимание: Whisper е известен с това, че измисля медицински състояния или лечения, фалшиви странични ефекти, расови или демографски изявления, понякога насилствено съдържание и дори случайни фрази като „Благодаря, че гледате!“ за да запълни мълчанията във въведеното съдържание.

Характеристика № 2: Локален хостинг

Whisper може да се използва локално и в облака, което позволява на потребителите да транскрибират аудио файлове без интернет връзка. Това е полезно за компании, които се нуждаят от пълна поверителност на данните и съответствие с GDPR.

Локалното внедряване на Whisper обаче изисква значителни изчислителни ресурси, по-специално високопроизводителен GPU за оптимална скорост на обработка.

Характеристика № 3: Фина настройка на Whisper

Whisper ви позволява да обучавате модела си за преобразуване на реч в текст за конкретни случаи на употреба и набори от данни. Това обаче е процес, който изисква много ресурси. За да персонализирате модела, трябва да подготвите набор от данни със звуци, върху които да се обучава, заедно с обяснение.

Функцията за фина настройка е полезна за индустрии, които изискват специфичен за продукта речник, като транскрипция за медицинската област, правна документация или обаждания за поддръжка на клиенти.

Как работи Whisper

🧠 Интересен факт: Whisper е обучен на базата на 680 000 часа аудио данни, което се равнява на 77 години непрекъснато слушане. От подкасти до лекции и разговори до интервюта, Whisper е обучен на базата на разнообразни, многоезични аудио записи, събрани от интернет.

Цени на Whisper

Whisper ви позволява да създавате мултимодални преживявания с ниска латентност. Цената за 1 милион API токена включва:

GPT-4o : 40,00 $ за входни токени, 2,50 $ за кеширани входни токени и 80,00 $ за изходни токени

GPT-4o mini: 10 долара за входни токени, 0,30 долара за кеширани входни токени и 20 долара за изходни токени

📮 ClickUp Insight: Само 10% от участниците в нашето проучване използват гласови асистенти (4%) или автоматизирани агенти (6%) за AI приложения, докато 62% предпочитат инструменти за разговорна AI като ChatGPT и Claude. По-ниското ниво на приемане на асистентите и агентите може да се дължи на факта, че тези инструменти често са оптимизирани за конкретни задачи, като работа без ръце или специфични работни процеси.

ChatGPT Voice Mode и WhisperAI: сравнение на функциите

ChatGPT Voice Mode позволява естествени взаимодействия чрез разговори на глас. От друга страна, Whisper е чисто система за транскрипция на реч в текст, предназначена да преобразува аудио в писмен текст.

Докато единият е известен с диалоговите си разговори, другият извършва транскрипция на няколко езика.

Ето кратък преглед на основните разлики между двете:

Функции ChatGPT Voice Mode Whisper AI Модел на взаимодействие Двустранен диалог с гласови отговори Еднопосочно разпознаване на реч за преобразуване на текст Езикова поддръжка Поддържа над 30 езика с синтез на естествен глас Разпознава и транскрибира точно над 99 езика Тип отговор Генерира гласови отговори и транскрипт на разговора Произвежда само писмен текст Интензивност на ресурсите Облачно обработване с минимални локални изисквания Изисква високопроизводителен GPU за оптимална локална обработка Обучение Предварително обучен модел за разговор, който не може да се персонализира Модел с възможност за фина настройка за терминология, специфична за дадена област Обработка на фоновия шум Добра производителност в разговорни среди Точен дори при лошо качество на аудиото Сложност на интеграцията Проста API интеграция с ценообразуване на базата на употребата Интегрирането на Whisper AI изисква сложна настройка за локално внедряване. Поддръжка на няколко говорители Проектиран за взаимодействие с един потребител Усъвършенствана технология за разпознаване на глас, която може да разграничава и транскрибира няколко говорещи Настройка Plug-and-play решение; може да се използва директно и в ChatGPT Изисква ръчна настройка в облачни или локални приложения

Характеристика № 1: Функционалност за разпознаване на реч

ChatGPT Voice Mode обработва вашите гласови команди и отговаря с гласов изход. Той е мултимодален, разбира естествения ви език и може да се справя с прекъсвания и да премахва фоновия шум.

Във вашия ChatGPT поток получавате и транскрипт на разговора, но точността на този транскрипт варира.

Whisper, от друга страна, функционира като еднопосочна система за разпознаване на реч. Тя преобразува аудио файлове или жива реч в точен писмен текст.

🏆 Победител: ChatGPT Voice Mode се отличава с възможности за разговор в реално време, докато Whisper е ограничен само до транскрипция.

Характеристика № 2: Разбиране на контекста

ChatGPT Voice Mode може да изгражда разговори въз основа на по-ранни дискусии в същия поток. Той улавя подразбиращи се значения и разбира нюансирани искания, като се позовава на информация, споделена по-рано в разговора. Това контекстуално съзнание създава безпроблемно диалогово преживяване.

Whisper обаче не разполага с разбиране на контекста на разговора, тъй като работи като инструмент само за транскрипция. Той обработва всеки аудио сегмент независимо, без да запазва памет за предишни взаимодействия.

Макар че преобразува точно речта в текст, той не интерпретира значението или връзките между отделни аудио файлове или разговори.

🏆 Победител: ChatGPT Voice Mode печели заради способността си да се основава на миналия контекст и да поддържа смислен диалог.

Характеристика № 3: Обработка в реално време

ChatGPT Voice Mode се отличава с обработка на разговори в реално време. Той обработва речевия вход и генерира гласови отговори с минимална латентност.

Whisper обаче може да обработва предварително записани файлове в пакетна обработка. С други думи, той обработва файла едва след като записът е завършен. В сравнение с други алтернативи, времето за обработка на Whisper е сравнително по-бавно. Този компромис дава приоритет на точността на транскрипцията пред скоростта.

🏆 Победител: ChatGPT Voice Mode е по-добър за взаимодействия в реално време, докато Whisper е по-подходящ за документиране след срещи.

Характеристика № 4: Специфичност на случая на употреба

ChatGPT Voice Mode е идеален за интерактивни задачи и дискусии за решаване на проблеми, при които се нуждаете от AI асистент, който да мисли и отговаря в реално време. Подходящ е за тези, които търсят бързи, но надеждни отговори на проблеми.

Whisper обаче е полезен, когато искате да създадете писмени записи от аудио съдържание и диктуван текст. Той се използва предимно за транскрибиране на гласови бележки и предоставяне на функции за достъпност за хора с увреден слух. Силната му страна е в документацията и архивирането.

🏆 Победител: Няма ясен победител; това зависи от вашата цел. Изберете ChatGPT Voice Mode за интерактивен диалог и Whisper за документиране и архивиране.

Характеристика № 5: Цени

ChatGPT Voice Mode е достъпен за всички ценови нива на ChatGPT, но безплатните потребители имат ограничен достъп. Той разполага с отворен API, който разработчиците могат да интегрират в приложенията си, с ценообразуване на базата на употребата чрез платформата на OpenAI.

Whisper предлага по-гъвкави цени чрез API на OpenAI и е един от най-рентабилните инструменти за транскрипция на цена от 0,006 долара на минута аудио. Въпреки това, внедряването на локалния модел е по-икономично за организации, които се нуждаят от честа обработка.

🏆 Победител: Зависи от това как планирате да ги използвате. ChatGPT Voice Mode е подходящ за разговорно, при поискване използване, докато Whisper е по-рентабилен за мащабни транскрипционни процеси.

ChatGPT Voice Mode и WhisperAI в Reddit

За да приключим дебата, го пренесохме в Reddit. Ето някои мнения на потребители за двата инструмента.

Макар че ChatGPT Voice Mode първоначално получи изключително положителни отзиви, потребителите (като цяло) изпитват неудовлетворение от новите му актуализации. Според един от потребителите

Преди с нетърпение очаквах да го използвам (ChatGPT Voice Mode), за да разкажа за седмицата си в края на дългия работен ден, да се задълбоча в техническа тема или просто да си поговорим свободно. Разговорите бяха естествени и приятни. Сега е изключително досадно. Кратки отговори, грубост. Независимо за какво говоря, то насочва разговора по такъв начин, че няма къде да отиде. Разговорът просто се проваля. Като човек, който е досаден от вас, има нещо друго за вършене и просто се опитва да ви успокои бързо, преди да трябва да си тръгне.

Преди с нетърпение очаквах да го използвам (ChatGPT Voice Mode), за да разкажа за седмицата си в края на дългия работен ден, да се задълбоча в техническа тема или просто да си поговорим свободно. Разговорите бяха естествени и приятни. Сега е адски досадно. Кратки отговори, грубост. Независимо за какво говоря, то насочва разговора по такъв начин, че няма накъде да се отиде. Разговорът просто се проваля. Като човек, който е досаден с вас, има нещо друго за вършене и просто се опитва да ви успокои бързо, преди да трябва да си тръгне.

Друг потребител също сподели подобно мнение за развиващия се Advanced Voice Mode. Според темата,

Advanced Voice е единственият гласов модел, който всъщност се влошава с течение на времето. Ако погледнем назад към оригиналните демо версии, той беше в ПЪЛЕН изразителен режим, изключително реалистичен. След последната актуализация, особено, той не може да шепне, не може да имитира акценти. Има един, леко отегчен, корпоративен режим на помощна служба.

Advanced Voice е единственият гласов модел, който всъщност се влошава с течение на времето. Ако погледнем назад към оригиналните демо версии, той беше в ПЪЛЕН изразителен режим, изключително реалистичен. След последната актуализация, особено, той не може да шепне, не може да имитира акценти. Има един, леко отегчен, корпоративен режим на помощна служба.

Whisper изисква обширна настройка и дори тогава понякога се появяват проблеми при обработката на големи файлове. Според един потребител,

Използвам големия модел на Whisper от около година и половина и макар да е невероятен, когато работи, все пак започва да изпитва халюцинации и не се възстановява напълно, докато не бъде презареден.

Използвам големия модел на Whisper от около година и половина и макар да е невероятен, когато работи, все пак започва да изпитва халюцинации и не се възстановява напълно, докато не бъде презареден.

Ограничения на всеки инструмент

Нито ChatGPT Voice Mode, нито Whisper са без компромиси. По-добре е да разберете къде са техните недостатъци, за да няма изненади при използването им в реални ситуации.

Ограничения на режима ChatGPT Voice

Ограничена офлайн функционалност : Изисква постоянна интернет връзка за обработка, което го прави неизползваем в райони с лоша връзка или за разговори, свързани с поверителност.

Фокус върху един говорител : Проектиран за разговори един на един и има затруднения с групови дискусии или когато няколко участници говорят едновременно.

Без обработка на аудио файлове: Не може да транскрибира предварително записани срещи или съществуващо аудио съдържание.

Ограничения на Whisper

Просто обикновен транскрипт: Whisper не е Whisper не е AI за създаване на бележки от срещи . Той просто ви предоставя обикновен транскрипт на аудиозаписа без никакво форматиране.

Липса на взаимодействие в реално време : не може да води разговори и да дава интелигентни отговори.

Ресурсоемко локално внедряване : Изисква мощен хардуер с високопроизводителни графични процесори за оптимална скорост на обработка при локално изпълнение.

Ограничена идентификация на говорещия: Въпреки че може да обработва няколко говорещи, не идентифицира автоматично кой говори и не разделя говорещите по име.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Brain MAX за преобразуване на глас в текст, което надхвърля транскрипцията. Докато ChatGPT Voice Mode и Whisper обработват гласа изолирано, ClickUp Brain MAX преобразува речта в структурирани, контекстуализирани знания в рамките на същата платформа, в която вече работи вашият екип. Ето как превъзхожда и двете: От глас към действие: Brain MAX транскрибира вашите аудио и видео клипове, за да извлече автоматично ключови точки, решения и последващи задачи. Не е необходимо да преписвате или реорганизирате нищо ръчно.

Едно приложение за целия ви контекст: Всяка транскрипция, бележка и задача, създадена от Brain MAX, се съхранява в ClickUp – заедно с вашите проекти, документи, бели дъски и чатове. Получавайте контекст, без да сменяте приложенията.

Работи с видео на живо или записано видео: Обработва запис на срещи в реално време (като ChatGPT Voice) с Обработва запис на срещи в реално време (като ChatGPT Voice) с ClickUp AI Notetaker и транскрибира записани аудио файлове (като Whisper), обединявайки и двата случая на употреба в един инструмент.

Защита на личните данни: данните остават в работната среда на ClickUp, което го прави подходящ за среди, в които се обръща специално внимание на защитата на личните данни.

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на ChatGPT Voice и WhisperAI

Нито ChatGPT Voice Mode, нито Whisper AI затварят напълно цикъла от разговорите до приложимите знания.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, запълва празнината. То ви позволява да записвате, обработвате и действате въз основа на разговори. Нека разгледаме основните функции на ClickUp, които правят това възможно.

ClickUp’s One Up #1: ClickUp AI Notetaker

Превърнете действията от вашите срещи в изпълними задачи с ClickUp Notetaker

Не е необходимо да конфигурирате външни API или да използвате отделни AI инструменти за транскрипция, за да транскрибирате часови срещи. Когато използвате ClickUp, получавате тази функционалност, вградена в ClickUp AI Notetaker.

Позволете му да се присъедини към вашите срещи и той ще транскрибира аудиозаписа на срещата в текст, ще идентифицира говорителите и ще добави времеви отметки, за да можете да следвате разговора.

С ClickUp AI получавате поддръжка за транскрипция на срещи, гласови бележки и екранни записи. То превръща аудио от всеки работен процес в текст, който може да се търси и използва.

Превърнете вашите записи в полезни информации с автоматичната транскрипция на ClickUp.

Допълнителните функции, които ви дават предимство пред ChatGPT Voice или Whisper AI, включват:

Създава интелигентни резюмета : този : този AI резюматор на срещи автоматично обобщава ключовите изводи (от вашата среща) и ги публикува директно в специален канал за чат в ClickUp , за да бъдат незабавно видими за екипа.

Идентифицира действия : Извлича действия от вашите разговори и ги превръща в : Извлича действия от вашите разговори и ги превръща в задачи в ClickUp , например „Ема трябва да финализира условията на договора преди следващата ни среща“ се превръща в задача, възложена на Ема, с подходящ краен срок.

Структурира транскрипти : Форматира транскрипти в : Форматира транскрипти в ClickUp Docs и ги съхранява като точки за търсене за бъдещ достъп.

Възможност за търсене в срещи : Търси във всички транскрипти на вашите срещи, за да намери конкретни дискусии от преди седмици и : Търси във всички транскрипти на вашите срещи, за да намери конкретни дискусии от преди седмици и споделя бележки с съответните членове на екипа.

Работи навсякъде: свързва се с всяка платформа за разговори (Zoom, Teams, Meet), за да транскрибира виртуални срещи без допълнителна настройка.

💡 Професионален съвет: ClickUp AI Notetaker маркира задачи, крайни срокове и решения, взети по време на срещата, и ги организира в ClickUp Docs.

ClickUp One Up #2: ClickUp Brain

Докато AI Notetaker на ClickUp транскрибира вашите срещи, ClickUp Brain, вграденият AI асистент, добавя мощно ниво на интелигентност към вашите бележки.

По-рано споменахме как може да обобщава транскрипти или да извлича конкретни моменти, без да се налага ръчно търсене в съдържанието. Може дори да прочете транскрипта и да извлече ключови моменти.

Задайте въпроси на Brain относно срещата и той ще извлече информация от транскрипта.

ClickUp Brain може да направи много повече:

Създавайте документи без да използвате ръцете си : Изкажете мислите си и Brain ще ги превърне в структурирани бележки, които можете да използвате в задачи или документи.

Преобразувайте речта в изпълними задачи : Диктувайте изискванията на проекта и наблюдавайте как Brain създава изчерпателни списъци със задачи с подходящи описания, крайни срокове и препоръки за отговорници.

Автоматизирайте създаването на задачи : Помолете Brain да създаде : Помолете Brain да създаде ClickUp Automations и получите персонализирана автоматизация с тригери и действия, които могат да бъдат редактирани според вашите нужди.

Търсене на корпоративно ниво: задайте въпроси като „Дай ми актуална информация за проекта от срещите с клиенти през миналия месец“ и : задайте въпроси като „Дай ми актуална информация за проекта от срещите с клиенти през миналия месец“ и корпоративната търсачка на ClickUp ще извлече релевантни данни от всички свързани приложения, за да даде изчерпателни контекстуални отговори.

🌟 Бонус: Потребителите на ClickUp Brain могат да избират измежду множество външни AI модели, включително ChatGPT, Claude и Gemini, за различни задачи, свързани с писане, разсъждения и кодиране, директно от платформата ClickUp! Максимизирайте ефективността на проекта с AI модела по ваш избор с ClickUp!

ClickUp One Up #3: ClickUp Docs

Добавете персонализирани джаджи, за да намалите превключването на контекста в ClickUp Docs

Вече обсъдихме как ClickUp Notetaker прави бележки от видео и ги съхранява в ClickUp Docs.

Docs предлага всеобхватни възможности за управление на документи, които самостоятелните инструменти за диктовка просто не могат да предложат. Работата ви остава организирана в Docs Hub с възможност за търсене, така че можете бързо да намерите всякаква информация, от която се нуждаете.

Ето основните възможности за преобразуване на глас в документ, които предлага ClickUp Docs:

Съвместно редактиране в реално време : няколко членове на екипа могат едновременно да редактират документи, създадени чрез глас, като добавяте коментари и предложения.

Интелигентно форматиране от реч : ClickUp Brain автоматично структурира диктуваното съдържание с заглавия, списъци и раздели въз основа на контекста на изказаното.

Преобразуване на задачи : Преобразувайте всяка част от документа в задачи с крайни срокове и връзки с проекти.

Интеграция на джаджи : Вградете данни от проекти в реално време, списъци със задачи и джаджи за отчитане директно в документите.

Вградени прикачени файлове: Добавете екранни снимки, PDF файлове или референтни файлове директно в документите за пълен контекст.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Assign Comments , за да маркирате конкретни колеги директно в бележките или документите си. Можете да превърнете обратната връзка в проследими задачи, да назначите отговорник за всеки елемент и да елиминирате объркването след срещата.

Интегрираните AI възможности на ClickUp позволяват интелигентна автоматизация, която изолираните AI инструменти не могат да постигнат. Именно затова смятаме, че това е по-добрата алтернатива на Voice и Whisper.

Използвайте гласа си, за да автоматизирате работните процеси в ClickUp

Възможностите за преобразуване на реч в реч на ChatGPT Voice Mode и точността на транскрипцията на Whisper отвориха възможности за продуктивност без използване на ръце и многоезична комуникация. Въпреки това, все още съществува значителна разлика между AI помощта и действителното изпълнение на работата.

ClickUp, с универсалния си подход към работната среда, свързва AI-базираните възможности за преобразуване на глас в текст директно с работните процеси по проектите. Тук вашите диктувани идеи се превръщат в задачи, а стенограмите от срещите се трансформират в документи за съвместна работа по проекти.

Комбинирайте това с всичките си задачи, документи и чатове на едно място и ще разберете защо ClickUp е универсалното AI решение, от което се нуждаете.

Регистрирайте се безплатно сега и променете начина, по който вашият екип използва гласовата технология за изпълнение на реални проекти.