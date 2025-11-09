Най-добрите алтернативи на Setmore за по-интелигентно планиране на срещи (2025)

Резервирането на срещи не трябва да прилича на преговори за световния мир. Ако настоящата ви система ви се струва по-скоро пречка, отколкото трамплин, може би е време за промяна. От известно време Setmore е надеждното работно средство за неограничен брой потребители, но с разрастването на вашия бизнес се разрастват и вашите нужди. Може би търсите по-голям контрол, по-умни интеграции или по-гладко преживяване за вашите клиенти. Някои алтернативи ви позволяват да синхронизирате няколко календара между екипи, докато други платформи автоматизират напомнянията и потвържденията. Някои дори могат да превърнат резервациите в последващи задачи или да се интегрират директно с платежни системи.

Ако сте готови да изпитате какво може да направи за вас един наистина интелигентен софтуер за планиране, ще ви запознаем с най-добрите инструменти, които оптимизират резервациите и поддържат календара ви организиран.

Алтернативи на Setmore на един поглед

Разгледайте тези най-добри алтернативи на Setmore, за да сравните функциите, най-подходящите сценарии и цените.

Име на инструмента Основни функции Най-подходящи за Цени* ClickUp Календар, задвижван от изкуствен интелект, управление на проекти и планиране „всичко в едно“, автоматизация на задачи, документи и одобрения. Екипи, които се нуждаят от планиране и управление на проекти на едно място Наличен е безплатен план; Персонализирани цени за предприятия Calendly Интелигентни линкове за резервации, интеграции с Google/Outlook, групово планиране и ротационен принцип. Професионалисти и екипи, които се нуждаят от лесно планиране на базата на линкове Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 12 $/месец; Персонализирани цени за предприятия Acuity Scheduling Персонализирани формуляри за регистрация, синхронизиране на календара, самостоятелно резервиране от клиента и обработка на плащания. Доставчици на услуги, треньори, консултанти Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 20 $/месец; Персонализирани цени за предприятия Vagaro Резервации и POS, управление на членството, маркетингови инструменти и заплащане на заплати Салони, спа центрове, уелнес бизнеси Наличен е безплатен план; платените планове започват от 23,99 $/месец. Square Appointments Онлайн резервации, интеграция на плащания, POS, автоматични напомняния Малки предприятия, които се нуждаят от планиране и плащане Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29 $/месец. Doodle Групови анкети за времето на срещите, проследяване на наличността и синхронизиране на календара Екипите планират групови срещи бързо Наличен е безплатен план; платените планове започват от 14,95 $/месец. vCita Клиентски портал, CRM, фактури, събиране на плащания, онлайн график Малките предприятия и свободно практикуващите професионалисти се нуждаят от система за управление на клиенти и резервации. Платените планове започват от 35 $/месец. Microsoft Bookings Интеграция с Outlook и Teams, график на персонала и персонализирани страници за резервации. Бизнеси, които използват екосистемата Microsoft 365 Наличен е безплатен план; платен план започва от 6 $/месец. Mindbody Резервации за курсове и срещи, управление на членството, пакет за маркетинг Фитнес студиа, фитнес зали, центрове за йога Персонализирани цени Appointlet Неограничен брой срещи, интеграции (Zoom, Stripe, Google Meet) и персонализирано брандиране. Малки екипи и свободни професионалисти, които се нуждаят от просто планиране Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 $/месец. YouCanBookMe Персонализирани страници за резервации, откриване на часови пояс, известия и планиране на екипа Бизнеси, базирани на услуги, с различни видове срещи Платените планове започват от 9 $/месец.

Защо да изберете алтернативи на Setmore?

Дори солидният софтуер за планиране може да започне да се усеща като пречка с разрастването на вашия бизнес. Това, което е започнало като прост начин за запазване на срещи, може бързо да се превърне в пропуснати напомняния, припокриващи се резервации или досадна ръчна работа.

Ето защо се нуждаете от усъвършенстван инструмент, който предлага повече от основно планиране на срещи:

Персонализиране: Страниците за резервации, известията и работните процеси трябва да ви дават гъвкавост да ги адаптирате към уникалните нужди на вашия бизнес.

Управление на екипа и местоположението: Управлението на няколко местоположения, персонал или групови сесии може бързо да се превърне в хаос без функции за сътрудничество в реално време.

Плащания и фактуриране: Интегрираните плащания, периодичното фактуриране и издаването на фактури не трябва да изискват допълнителни стъпки или инструменти на трети страни.

Интеграция: Синхронизирането на календари, CRM системи или видео инструменти трябва да бъде интегрирано, което намалява разходите за фрагментирани работни процеси.

Видимост и информация: Проследяването на тенденциите при резервациите, представянето на персонала или историята на клиентите трябва да е лесно, за да ви помогне да вземете решения, основани на данни.

Клиентско преживяване: Без гладки системи за резервации или автоматизирани актуализации, клиентите могат да се сблъскат с объркване, отмени или закъснения, които влияят на удовлетворението им.

Ръчни актуализации: Коригирането на графици, обработката на отмени или преместването на резервации често означава допълнителна административна работа, която забавя целия екип.

Най-добрите алтернативи на Setmore, които можете да използвате

Търсите по-интелигентен начин за управление на системата си за резервации? Съставихме списък с най-добрите алтернативи на Setmore, които правят планирането по-лесно, по-бързо и по-гъвкаво.

1. ClickUp (най-доброто решение за управление на графици, проекти, задачи и работни процеси на клиенти)

Поддържайте гъвкав график, като същевременно гарантирате, че ключовите задачи се изпълняват с календара на ClickUp, задвижван от изкуствен интелект.

Управлението на срещите често се усеща като работа сама по себе си. Следите кой се нуждае от времето ви, кога сте на разположение и как тези ангажименти се вписват в по-голямата картина на вашата работа. Следенето на срещите често означава използване на лепящи се бележки или документи, за да получите пълния контекст на срещата, жонглиране с разхвърлени календари или преминаване между инструменти, които не се интегрират един с друг.

Това е Work Sprawl в действие и то унищожава производителността в екипите и компаниите.

ClickUp използва различен подход. Той обединява всички ваши работни приложения, данни, чат и работни потоци в първото в света конвергентно AI работно пространство, осигуряващо 100% контекст при всяка взаимодействие и едно място, където хората и агентите могат да работят заедно. Вместо да ви налага строга система, инструментът ви позволява да оформяте задачите и календарите по начина, по който искате.

Можете да добавите важните детайли – информация за клиента, бележки за подготовка, прикачени файлове или стъпки за последващи действия. Нека разгледаме как:

Ето защо календарът на ClickUp е по-добра алтернатива на Setmore

ClickUp Calendar събира всички подробности за вашите срещи, включително бележки, информация за клиенти и етикети за статус, на едно място. В зависимост от плана ви, можете да маркирате събитията с цветове, да задавате повтарящи се срещи или да превключвате между различните изгледи.

Прегледайте целия си график с календара на ClickUp, базиран на изкуствен интелект.

ClickUp Calendar автоматично планира задачите въз основа на вашите приоритети, блокира времето за концентрация и преразпределя работата, така че крайните срокове и личната продуктивност да бъдат балансирани.

Интегрира се с Zoom, Google Meet, Microsoft Teams и др., извлича информация за срещите и ви позволява да се включвате в разговори директно от календара.

Свържете Google Calendar с ClickUp Calendar без усилие

Той предлага дневен/седмичен/месечен изглед, календари, които могат да се споделят, синхронизиране между календари (Google, Outlook), напомняния, проследяване на времето и инструменти за сравняване на графиците на екипа – всичко това в едно и също приложение.

Друг начин, по който ClickUp оптимизира планирането, е с ClickUp Forms. Вместо да събирате заявките на клиентите чрез разпръснати имейл напомняния или пропуснати обаждания, можете да създадете формуляр за записване на подробностите за резервацията.

Опростете заявките за задачи с ClickUp Forms

Всяка заявка веднага се превръща в задача във вашето работно пространство, заедно с информацията, която сте поискали – като предпочитани часови интервали, бележки или специални изисквания. Това прави приемането на срещи лесно и надеждно, като същевременно гарантира, че нито една заявка няма да бъде пропусната.

Превърнете повтарящите се задачи в интелигентни действия с ClickUp Automations

ClickUp улеснява управлението на последващите действия и актуализациите на задачите с ClickUp Automations. Вместо да проследявате ръчно всяка задача, можете да зададете правила за автоматично преместване на задачи, промяна на статуса или задействане на известия, когато са изпълнени условия като пренасрочване, отмяна или подаване на нова заявка за среща от страна на клиента.

Повишете производителността чрез планиране с ClickUp Reminders

С ClickUp Reminders можете да планирате напомняния за себе си, екипа си или конкретни задачи. В комбинация с ClickUp Notifications ще знаете точно кога дадена задача е актуализирана, кога се променя статуса й или кога някой се нуждае от внимание.

💡 Съвет от професионалист: Групирайте подобни видове срещи (например обаждания на клиенти сутрин, вътрешни синхронизации следобед). Смяната на контекста е това, което изчерпва енергията.

ClickUp Brain поддържа комуникацията ви организирана и ускорява създаването на задачи. Можете просто да помолите Brain да насрочи среща с клиент, да изготви чернови на съобщения до клиенти, да обобщи бележките от срещата или дори да превърне вашите входни данни в изпълними задачи.

Просто помолете Brain да планира среща, да запише идеи или да обобщи бележки, всичко това в рамките на вашето работно пространство.

ClickUp Integrations може лесно да се свърже с приложенията, които вече използвате. Интеграциите с Google Calendar, Outlook и Zoom поддържат вашите срещи, разговори и крайни срокове перфектно синхронизирани между платформите. Всяка актуализация, направена в ClickUp, автоматично се отразява в другите ви календари. За виртуални срещи интеграцията с Zoom ви позволява да планирате, присъединявате се или проследявате разговори директно от вашите задачи в ClickUp.

Разгледайте удобните интеграции с ClickUp Integrations.

⚡ Архив с шаблони: Шаблонът за книга за срещи на ClickUp ви помага да управлявате данните на клиентите не само по дати и часове. Можете да добавяте бележки, да проследявате промени в графика или отмени с персонализирани етикети за статус и да записвате данни като телефонни номера и град директно в страницата за резервации. Освен това можете да превключвате между различни изгледи – от календар до карта на процесите или формуляр за събиране на заявки.

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте натоварването: Получавайте в реално време обща информация за наличността на екипа, резервациите и графиците на проектите с помощта на Получавайте в реално време обща информация за наличността на екипа, резервациите и графиците на проектите с помощта на ClickUp Dashboards.

Сътрудничество в документи: Съхранявайте и споделяйте клиентски договори, указания или бележки в Съхранявайте и споделяйте клиентски договори, указания или бележки в ClickUp Docs , директно свързани с вашата система за резервации.

Визуализирайте работните процеси: Начертайте работните процеси или пътя на клиентите визуално на Начертайте работните процеси или пътя на клиентите визуално на ClickUp Whiteboards.

Опростете комуникацията: съхранявайте актуализациите за срещите и дискусиите с клиенти на едно място с съхранявайте актуализациите за срещите и дискусиите с клиенти на едно място с ClickUp Chat.

Събиране на информация за клиенти: Записвайте подробности за резервациите или предпочитанията на клиентите чрез Записвайте подробности за резервациите или предпочитанията на клиентите чрез ClickUp Forms , които се синхронизират незабавно с задачите.

Ограничения на ClickUp

ClickUp Dashboards дава добра представа за натоварването и производителността на екипа, но изготвянето на сложни отчети изисква допълнително време и усилия.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (4490+ отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето едно ревю от TrustRadius:

Чудесно е за управление на задачите на цялата организация. Също така и за повтарящи се задачи, където можете да планирате повторения. Много лесен за използване и можете да добавяте персонализирани полета, което е много полезно. Обичам различните изгледи.

Чудесно е за управление на задачите на цялата организация. Също така и за повтарящи се задачи, където можете да планирате повторения. Много лесен за използване и можете да добавяте персонализирани полета, което е много полезно. Обичам различните изгледи.

Използвайте Talk to Text , за да попитате за графика си и да резервирате срещи с гласа си – без да използвате ръцете си, отвсякъде.

Заменете десетките несвързани AI инструменти и се възползвайте от премиум AI модели като ChatGPT, Claude и Gemini с едно единствено, контекстуално, готово за корпоративно използване решение. Brain MAX е супер приложение за настолни компютри с изкуствен интелект, което наистина ви разбира, защото познава работата ви. Откажете се от многобройните инструменти с изкуствен интелект, използвайте гласа си, за да свършите работата си, да създавате срещи, да възлагате задачи на членовете на екипа и др. Планирайте срещи, проследявайте бележки от разговори и още много други с Brain MAX.

2. Calendly (най-подходящ за управление на прости графици, автоматична синхронизация на календара и напомняния)

чрез Calendly

Calendly е софтуер за планиране, който се свързва директно с вашия календар и показва на другите само времето, в което сте на разположение. Платформата проверява календара ви в Google, Outlook, Office 365 или iCloud и блокира всичко, което вече е заето.

Calendly ви дава възможност да добавите кратки почивки между разговорите, да зададете ограничения за броя срещи, които ще провеждате на ден, или дори да блокирате цели дни за концентрирана работа. А ако срещите ви са платени, можете да приемате плащания, когато резервирате час чрез Stripe или PayPal.

Той също така изпраща автоматични напомняния по имейл или SMS. Можете също така да персонализирате потвържденията с бележки или предварителни инструкции.

Най-добрите функции на Calendly

Предлагайте различни видове събития, като например бърза 15-минутна регистрация, 30-минутна консултация или пълна 60-минутна среща.

Използвайте графика за равномерно разпределение на резервациите между членовете на екипа за поддръжка без допълнителна координация.

Възможност за безпроблемна интеграция с Google Meet, Slack, Salesforce, HubSpot и други

Ограничения на Calendly

Има ограничена автоматизация на работния процес, тъй като няма вградени функции за управление на задачи или проекти.

Цени на Calendly

Безплатно

Стандартен: 12 $/месец на потребител

Екипи: 20 $/месец на потребител

Enterprise: Цена от 15 000 долара/година

Оценки и рецензии за Calendly

G2: 4,7/5 (над 2400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Calendly?

Ето едно ревю от G2:

За моите клиенти е много лесно да насрочат среща с мен, когато им е удобно. Споделих линка си толкова лесно, че те могат да го направят. Използвам линка и в имейлите и съобщенията си.

За моите клиенти е много лесно да насрочат среща с мен, когато им е удобно. Споделих линка си толкова лесно, че те могат да го направят. Използвам линка и в имейлите и съобщенията си.

3. Acuity Scheduling (най-доброто решение за управление на графици, плащания, фактуриране и резервации на клиенти в съответствие с HIPAA)

чрез Acuity Scheduling

Acuity Scheduling е инструмент за фирми, които се нуждаят от нещо повече от просто избор на час в календара. Платформата е лесна за използване и е проектирана да се справя с подробностите по срещите с клиенти, като плащания, формуляри и напомняния.

С Acuity Scheduling можете да създавате различни услуги с уникална продължителност, цени и формуляри за приемане на клиенти. Всяка резервация се придружава от автоматични потвърждения за срещи, а вие можете да изисквате от клиентите да попълнят формуляри преди срещата.

Acuity Scheduling поддържа и пакети, членства и подаръчни сертификати, които са полезни, ако предлагате множество услуги, повтарящи се програми или управлявате няколко доставчици.

Най-добрите функции на Acuity Scheduling

Активирайте съответствие с HIPAA (при избрани планове) за сигурно планиране в областта на здравеопазването и терапията.

Управлявайте множество служители и местоположения от един контролен панел с индивидуални календари за всеки член на екипа.

Работете автоматично с различни часови зони, така че клиентите да виждат наличността, която съответства на тяхното местоположение.

Ограничения на Acuity Scheduling

Съответствие с HIPAA, планиране на графици за многобройни служители и разширени възможности за брандиране изискват по-скъпи професионални планове.

Цени на Acuity Scheduling

Безплатно

Стартово ниво: 20 $/месец на потребител

Стандартен: 34 $/месец на потребител

Премиум: 61 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,8/5 (5700+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Acuity Scheduling?

Ето едно ревю от Capterra:

Много лесно се интегрира в основен уебсайт с известия по имейл.

Много лесно се интегрира в основен уебсайт с известия по имейл.

4. Vagaro (Най-доброто решение за управление на графици, както и за салони, спа центрове и уелнес услуги, като POS и маркетинг)

чрез Vagaro

Vagaro е инструмент, създаден за бизнеса в областта на уелнеса, красотата и фитнеса. Вместо да бъде просто софтуер за планиране, той служи и като пълна система за управление на бизнеса. Платформата ви позволява да управлявате плащания, членства, курсове и маркетингови кампании.

Ако управлявате салон, спа център или фитнес студио, Vagaro ви предлага професионален начин за управление както на индивидуални срещи, така и на групови занятия. Vagaro свързва графика с точката на продажба, така че можете да управлявате членствата и да обработвате плащанията в системата, която използвате за резервации. Това е полезно, ако вашият бизнес включва повтарящи се услуги, като месечни процедури за лице или седмични йога занятия.

Най-добрите функции на Vagaro

Активирайте резервациите на клиенти от социални медии като Facebook и Instagram.

Проследявайте продажбите, запасите и производителността с вградени инструменти за отчитане.

Присвойте персонализирани календари и услуги на различни членове на персонала или местоположения

Ограничения на Vagaro

Vagaro е пригоден за бизнеса в областта на уелнеса, красотата и фитнеса, така че ако не сте от тези сфери, много от разширените функции може да ви се сторят ненужни.

Цени на Vagaro

Безплатно

Едно местоположение: 23,99 $/месец на потребител

Множество местоположения: Персонализирани цени

Vagaro

G2: 4,6/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3450+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Vagaro?

Ето едно ревю от Capterra:

Приемлив като софтуер за резервации, определено оптимизиран за резервации и приемане на плащания, за да спестите време.

Приемлив като софтуер за резервации, определено оптимизиран за резервационен график и приемане на плащания, за да спестите време.

5. Square Appointments (най-подходящ за управление на графици, интегрирани плащания и операции на малки предприятия)

чрез Square Appointments

Square Appointments е предназначен за тези, които се нуждаят от планиране и плащания на едно и също място. Ако сте самостоятелен професионалист, като фризьор, бръснар, маникюрист или консултант, ще откриете, че настройката е изключително проста. Инструментът се адаптира добре и за по-големи екипи с няколко календара на персонала. Платформата се интегрира с системата за обработка на плащания на Square, като Square Reader или Tap-to-Pay, което ви позволява да приемате кредитни карти и мобилни плащания и дори да настроите предплащания или такси за анулиране. Тази вградена POS връзка е допълнително предимство за бизнеса, който разчита на стабилен паричен поток. Square Appointments предоставя и уникални URL адреси за резервации, чрез които клиентите могат да планират директно с предпочитан член на екипа.

Най-добрите функции на Square Appointments

Използвайте Square Assistant, за да отговаряте на клиенти 24/7, да обработвате потвърждения или да променяте графици.

Присвойте услуги на конкретни ресурси (стаи, станции, столове), така че резервациите автоматично да запазват всичко необходимо.

Добавете алергии, предпочитания или бележки от предишни посещения директно в профила на клиента за персонализирано преживяване.

Ограничения на Square Appointments

Страниците за резервации изглеждат изчистени, но имат ограничени възможности за персонализиране на разширените функции.

Цени на Square Appointments

Безплатно

Плюс: 29 $/месец на потребител

Премиум: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Square Appointments

G2: 4. 3/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 230 отзива)

Какво казват реалните потребители за Square Appointments?

Ето едно ревю от G2:

Харесва ми колко лесно е да планирам срещи с онлайн клиенти, за да избегна отмени на онлайн срещи.

Харесва ми колко лесно е да планирам срещи с онлайн клиенти, за да избегна отмени на онлайн срещи.

6. Doodle (Най-доброто решение за управление на графици, групови анкети и координиране на съвместни срещи)

чрез Doodle

Намирането на подходящо време за няколко души често се превръща в по-голяма задача от самата среща. Молите за предложения, получавате отговори, разпръснати по различни канали, и все пак пропускате отговора на някого. Doodle решава този проблем, като превръща планирането в проста групова анкета.

Създавате анкета с възможни времеви слотове и я споделяте. Всеки отбелязва какво му е удобно и вие бързо виждате припокриването. Не е необходимо да създават акаунт или да изтеглят приложение – просто кликват, гласуват и готово. А ако плановете се променят, можете да актуализирате анкетата или да създадете нова за минути.

Можете също да създадете няколко страници за резервации, за да управлявате множество събития или типове срещи без ограничения. Doodle не е предназначен само за офис срещи. Хората го използват като мощно средство за организиране на учебни групи, родителски срещи или дори неформални събития.

Най-добрите функции на Doodle

Задайте крайни срокове за отговори, така че участниците да не могат да забавят процеса на вземане на решения.

Защитете чувствителните анкети с парола, когато планирате поверителни или свързани с клиенти срещи.

Предлагайте отговори „да“, „не“ или „ако е необходимо“, за да могат участниците да проявят гъвкавост без объркване.

Ограничения на Doodle

Липсват разширени инструменти за управление като формуляри за регистрация, събиране на плащания или планиране на повтарящи се срещи.

Цени на Doodle

Безплатно

Pro: 14,95 $/месец на потребител

Екип: 19,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Doodle

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Doodle?

Ето едно ревю от Capterra:

Това е проста приложение, което е много лесно за използване. Помага ни да вземем решение за всичко. Създаването на анкети също е много полезно за хора, които не могат да се решат.

Това е проста приложение, което е много лесно за използване. То ни помага да вземем решение за всичко. Създаването на анкети също е много полезно за хора, които не могат да се решат.

7. vCita (Най-доброто решение за управление на графици, комуникация с клиенти, фактуриране и CRM-подобни работни процеси)

чрез vCita

Ако управлявате бизнес, основан на услуги, не ви е необходима само приложение за планиране. Трябва също да потвърждавате резервации, да събирате плащания, да проследявате данните на клиентите и да планирате последващи действия. С vCita клиентите получават опции за самостоятелно планиране на своите срещи, докато вие запазвате контрол над всичко останало в бекенда.

Когато клиент резервира сесия при вас, vCita автоматично му изпраща потвърждение, фактура и напомняне преди срещата. Ако се наложи да променят датата, те могат да го направят сами, без да ви изпращат имейли.

Освен това можете да добавите уиджети за уебсайта за резервации и привличане на потенциални клиенти, както и да използвате вградения AI асистент, за да изготвяте отговори на клиенти и да получавате бизнес съвети въз основа на вашите данни.

Най-добрите функции на vCita

Предоставете самообслужващ клиентски портал, където клиентите могат да проверяват минали срещи, фактури и история на комуникацията.

Създавайте пакети от услуги (например пакет от 5 сесии) и проследявайте използването им от клиентите без ръчни актуализации.

Активирайте онлайн споделянето на документи, за да можете да доставяте договори, формуляри или ръководства директно през портала.

Ограничения на vCita

vCita изглежда сложна, ако имате нужда само от прост софтуер за планиране, тъй като допълнителните CRM и инструменти за фактуриране изглеждат ненужни.

Цени на vCita

Безплатна пробна версия

Основен: 35 $/месец на потребител

Бизнес: 65 $/месец на потребител

Платина: 110 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за vCita

G2: 4,6/5 (над 70 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (270+ отзива)

Какво казват реалните потребители за vCita?

Ето едно ревю от G2:

Уиджетът за планиране на уебсайта, интегриран с бекенда, улеснява процеса на регистрация на клиенти. Изглежда много професионално за клиентите и е много лесен за използване от моя страна.

Уиджетът за планиране на уебсайта, интегриран с бекенда, улеснява процеса на регистрация на клиенти. Изглежда много професионално за клиентите и е много лесен за използване от моя страна.

чрез Microsoft Bookings

Когато вашият екип работи в Microsoft 365, Microsoft Bookings е добър вариант, който свързва Outlook, Teams и вашите страници за резервации. Когато създадете среща, тя се актуализира директно в Outlook, а ако става въпрос за виртуална среща, Teams автоматично създава линка.

Платформата е полезна, ако управлявате няколко отдела или услуги. Можете да настроите отделни страници за резервации за всеки от тях, така че клиентите да могат да изберат подходящата услуга и час. С персонализираните резервации всяка страница може да бъде адаптирана, така че клиентите да попадат точно там, където им е необходимо.

Най-добрите функции на Microsoft Bookings

Създайте специфични за отдел страници за резервации, така че клиентите да могат да планират директно с подходящия екип за поддръжка или член на персонала.

Управлявайте централизирано наличността на персонала, така че календарът на всеки член на екипа да отразява промените в реално време.

Използвайте сигурност и съответствие на корпоративно ниво, тъй като работи съгласно политиките за данни на Microsoft 365.

Ограничения на Microsoft Bookings

Работи най-добре само ако вашата организация вече използва Microsoft 365 – самостоятелното внедряване изглежда ограничаващо.

Цени на Microsoft Bookings

Безплатно

Базов план: 6 $/месец на потребител

Стандартен: 12,5 $/месец на потребител

Премиум: 22 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Bookings

G2: 3,7/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (140+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Bookings?

Ето едно ревю от Capterra:

Като цяло това е огромно предимство за нашата организация, което позволява на клиенти, доставчици и партньори лесно да „резервират“ време с ключови служители, като просто следват линк в подписа на имейл.

Като цяло това е огромно предимство за нашата организация, което позволява на клиенти, доставчици и партньори лесно да „резервират“ време с ключови служители, като просто следват линк в подписа на имейл.

9. Mindbody (Най-доброто решение за управление на графици, фитнес, уелнес и членство в клубове)

чрез Mindbody

Много йога студиа, спа центрове, фитнес зали и фитнес центрове разчитат на Mindbody за управление на записванията за класове, плащанията и графиците. Това е лесна за използване платформа, пригодена за индустрии като здраве, уелнес и красота, където можете да продавате пакети с класове и дори да провеждате програми за лоялност за редовни клиенти.

Мобилното приложение улеснява клиентите да разглеждат графиците на занятията, да резервират места или да се включват в списъци на чакащите, когато занятията са пълни. Можете да свържете графика си с управлението на персонала, за да можете да разпределяте инструктори, да проследявате работното им време и да синхронизирате заплатите в една платформа.

Най-добрите функции на Mindbody

Проследявайте напредъка и предпочитанията на клиентите, за да персонализирате услугите, като например отбелязвате нивото на клиент, който посещава йога, или предпочитания терапевт на клиент, който посещава масаж.

Активирайте самообслужване с киоск и мобилни опции, за да могат клиентите да избегнат натоварването на рецепцията.

Използвайте пазара за приложения Mindbody, за да бъдете открити от нови клиенти, които търсят фитнес или уелнес услуги.

Ограничения на Mindbody

Графикът на занятията следва фиксиран формат, с по-малко опции за адаптиране на процеса на резервация към стила на вашето студио.

Цени на Mindbody

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mindbody

G2: 3,6/5 (над 420 отзива)

Capterra: 4/5 (2900+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Mindbody?

Ето едно ревю от G2:

Пакетът за отчети на Mindbody е без конкуренция. През последната година той бе значително подобрен. Системата е лесна за използване от клиентите и е много стабилна.

Пакетът за отчети на Mindbody е без конкуренция. През последната година той бе значително подобрен. Системата е лесна за използване от клиентите и е много стабилна.

10. Appointlet (Най-доброто решение за управление на графици и гъвкави страници за резервации за свободни професионалисти и малки предприятия)

чрез Appointlet

Appointlet е надежден инструмент за срещи, който се синхронизира с Google Calendar, Office 365 и др., за да проверява съществуващите заети слотове, така че новите резервации да не влизат в конфликт с графика ви. Можете да добавите буферно време между срещите, да зададете правила за предотвратяване на резервации в последния момент, да ограничите броя на участниците и да разпределите резервациите между членовете на екипа.

С Appointlet споделянето на вашата наличност също е гъвкаво. Можете да включите линка за резервация в имейлите си, да го вградите в уебсайта си или да го изпратите чрез SMS, социални медии и др. Автоматичните напомняния по имейл помагат да се намалят случаите на неявяване, а когато някой отмени или пренасрочи, всички получават уведомление.

Най-добрите функции на Appointlet

Създавайте неограничен брой страници за резервации без ограничения по отношение на видовете събития или членовете на екипа.

Предлагайте групово планиране на срещи, когато искате няколко души да се включат в една и съща сесия, като уебинари или обучения.

Поддържат множество езици и часови зони, така че международните клиенти да могат да правят резервации без объркване.

Ограничения на Appointlet

Отчетите и анализите са минимални, така че не получавате разширена информация за резервациите.

Цени на Appointlet

Безплатно

Премиум: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Appointlet

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Appointlet?

Ето едно ревю от Capterra:

Appointlet ми спести много време, когато трябваше да планирам срещи с няколко души. Можах да добавя време за резерва между срещите и да позволя на хората да пренасрочат, ако е необходимо, за друг свободен час. Като цяло това промени изцяло нещата!

Appointlet ми спести много време, когато трябваше да планирам срещи с няколко души. Можах да добавя време за резерва между срещите и да позволя на хората да пренасрочат, ако е необходимо, за друг свободен час. Като цяло това промени изцяло нещата!

11. YouCanBookMe (Най-доброто решение за управление на графици, персонализирани страници за резервации и интеграция с календари)

чрез YouCanBookMe

С YouCanBookMe можете напълно да персонализирате страницата си за резервации (да променяте цветовете, да качвате лога, да използвате персонализирани фонове и долни колонтитули) и да настроите езика и други елементи, така че резервациите да се чувстват като част от вашата марка.

Функциите за откриване на часови пояс позволяват на клиентите да виждат свободни слотове за резервации в местното си време, което помага да се избегнат обърквания в графика, когато имате клиенти в различни географски райони. Когато денят ви се променя, системата се актуализира в реално време, веднага щом добавите, отмените или промените събития в календара си.

Най-добрите функции на YouCanBookMe

Използвайте условна логика във формулярите, за да задавате последващи въпроси въз основа на избора на клиента.

Защитете с парола или блокирайте определени имейл домейни, така че само бизнес акаунти да могат да правят резервации при вас.

Генерирайте QR кодове за линкове за резервации, което улеснява споделянето на вашата наличност.

Ограничения на YouCanBookMe

Липсват по-задълбочени анализи на поведението на клиентите или проследяване на приходите.

Цени на YouCanBookMe

Безплатно

Индивидуален: 9 $/месец на потребител

Професионална версия: 13 USD/месец на потребител

Екипи: 18 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (над 1900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 350 отзива)

Какво казват реалните потребители за YouCanBookMe?

Ето едно ревю от G2:

Това е система с много функции и повече възможности за персонализиране. Поддръжката е бърза и ефективна.

Това е система с много функции и повече възможности за персонализиране. Поддръжката е бърза и ефективна.

