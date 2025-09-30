Най-добрите 75 шаблона на Hard Notion за проследяване на напредъка ви в предизвикателството

Започването на предизвикателството 75 Hard е вълнуващо, но някъде между втората ви тренировка за деня и изпиването на последната глътка вода в полунощ, започвате да усещате изтощението от рутината повече, отколкото от мускулите си.

Вместо да разчитате на паметта си (или на разхвърляни бележки в телефона си), солидна рамка поддържа напредъка ви видим и дните ви структурирани. 💪🏼

В тази публикация в блога ще разгледаме 75-те шаблона на Notion, които ще ви помогнат да проследявате навиците си и да останете отговорни. И преди да приключим, ще разгледаме и шаблоните на ClickUp като по-умни алтернативи. Да започнем! 🎯

🧠 Интересен факт: Бестселърът на Джеймс Клиър Atomic Habits подчертава силата на малките, постепенни промени. Той обяснява, че подобряването с едва 1% дневно може да доведе до значителни резултати с течение на времето.

Какво прави един добър шаблон 75 Hard Notion?

Един добър шаблон 75 Hard Notion прави предизвикателството ви просто, структурирано и мотивиращо. Ето какво да търсите:

Ясна дневна структура с модулни блокове: Използва последователни заглавия за ден 1 до ден 75, превключващи се секции за всеки елемент от списъка за проверка и достатъчно празно пространство за различни записи.

Гъвкаво проследяване на навици, което може да се персонализира: Включва отметки или ленти за напредък за всяка задача, като приемане на вода, две тренировки, четене и снимка, което ви позволява да адаптирате проследяването в движение.

Вградена визуализация на напредъка: Интегрира визуални елементи като календари или броячи на напредъка (например, 10/75 дни изпълнени), за да можете бързо да оцените последователността.

Пространство за размисъл и мотивация: Съдържа специални блокове за ежедневни или седмични записки или бележки, където можете да отбележите как се чувствате психически, да запишете мотивационни цитати или да документирате ключови прозрения.

Лек, но разширяем дизайн: Започва просто, за да се зарежда бързо и да остава подреден. След това предлага опционални секции (например рецепти, мотивационна табло или галерия „преди/след“), които можете да включите, ако желаете.

💡 Професионален съвет: Започнете с неотменимите си задачи. Изберете 2-3 работни навика, които ще спазвате ежедневно, независимо от обстоятелствата, като например празна пощенска кутия, 20 минути интензивна работа или блок без срещи. Спазвайте ги стриктно.

75 шаблона Hard с един поглед

Ето обобщаваща таблица за всички шаблони за предизвикателството Notion и ClickUp 75 Hard:

Безплатни шаблони Notion 75 Hard

Това са някои от шаблоните Notion 75 Hard, създадени, за да помогнат на любителите на фитнеса, продуктивността и самоусъвършенстването да останат последователни. 👇

1. Шаблон за проследяване на предизвикателството Notion 75 Hard

чрез Notion

От проследяване на тренировки до записване на хранения, този шаблон поддържа всеки аспект от вашата трансформация организиран на едно място. С елегантния си интерфейс, ежедневни и календарни изгледи и специални секции за снимки „преди и след“, можете да видите напредъка си с един поглед.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте хидратацията си последователно с вградения брояч за вода.

Записвайте две ежедневни тренировки и планирайте храненията си на едно място.

Поддържайте раздел с бележки от книги, за да записвате ежедневните си четения.

Проверете спазването на официалните правила на 75 Hard Challenge.

📌 Идеален за: Лица, които започват 75 Hard Challenge и искат опростен, визуално изчистен тракер за всички ежедневни задачи.

💡 Професионален съвет: Искате ли план за личностно развитие 75 Hard Challenge, който да отговаря на вашия уникален начин на живот? Помолете ClickUp Brain да персонализира вашите тренировки, диета и списък с книги за четене въз основа на вашия график и предпочитания. Споделете вашите цели и ограничения, и Brain ще създаде персонализирана дневна рутина и препоръки, които да ви помогнат да успеете в вашето 75 Hard пътуване.

2. Шаблон Notion 75 Hard Women’s Edition

чрез Notion

Създаден специално за жени, този шаблон се фокусира върху завършването на 75 Hard Challenge без преумора или хормонален дисбаланс. Той набляга на синхронизирането на цикъла с тренировките, като същевременно поддържа прост и естетичен списък за проверка, за да се избегне претоварването.

Всяка ежедневна задача, като приемане на вода, тренировки, диета, четене и снимки на напредъка, е лесна за проследяване и коригиране според ритъма на тялото ви.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Адаптирайте тренировките според менструалния си цикъл, за да поддържате устойчива енергия.

Проследявайте ежедневното хидратиране и здравословните хранителни навици без усилие

Следете напредъка в четенето и видовете цели с помощта на специален брояч на страници.

Водете визуален дневник с фотографии на напредъка си на едно удобно място.

📌 Идеално за: Жени, които търсят специализиран и съзнателен подход за завършване на 75 Hard Challenge.

💡 Професионален съвет: Отнасяйте се към работния си ден като към тренировка. Започнете с загрявка (лесни победи), преминете към фокусирани „серии“ (интензивна работа) и завършете с разгрявка (леки административни задачи или планиране на утрешния ден).

3. Шаблон за проследяване на напредъка Notion 75 Hard

чрез Notion

Проектиран като седмичен тракер, този шаблон набляга на постоянния напредък, а не на ежедневното претоварване. Той включва отделна страница с рецепти, за да опрости планирането на храненето, и раздел с ресурси, където да съхранявате мотивационни материали.

Дневен календар ви помага да спазвате графика, а седмичните бележки и вдъхновяващите цитати поддържат мотивацията ви.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Добавете мотивиращи цитати, за да вдъхновите последователни действия по време на предизвикателството.

Записвайте седмични размисли и прозрения за дългосрочно подобрение.

Визуализирайте ежедневното спазване с интуитивен календар

📌 Идеално за: Лица, които предпочитат да проследяват напредъка си седмица по седмица, като интегрират рецепти и мотивационно съдържание.

4. Шаблон за проследяване на предизвикателствата Notion 75 Hard

чрез Notion

Този шаблон съчетава отговорност и мотивация и е създаден, за да ви помогне да се придържате към предизвикателството, без да губите енергия. Освен това този шаблон за проследяване на навици предлага табла и вградена мотивационна дъска, за да поддържате мотивацията си. Той е най-подходящ за тези, които ценят както структурата, така и насърчаването през 75-дневното пътуване.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Създайте персонализирани табла, за да се фокусирате върху вашите уникални навици.

Проследявайте ефективно ежедневните тренировки, хранене и прием на вода.

Записвайте безпроблемно снимки на напредъка и ежедневни записи за прочетеното в книгата за проследяване.

Останете вдъхновени с динамични, интерактивни елементи, които подсилват последователността.

📌 Идеално за: Лица, които се нуждаят от мотивационен тласък, както и от практична система за проследяване.

📖 Прочетете също: Шаблони за фитнес дневник за цели

5. Шаблон Notion 75 HARD

чрез Notion

Създаден с оглед на простота и отчетност, този шаблон се фокусира стриктно върху петте основни правила на 75 Hard Challenge. Всеки ден се записва в таблица, което ви позволява да отбелязвате изпълнените задачи и да следите последователността. Този дизайн набляга на дисциплината пред екстрите, което работи най-добре за потребители, които ценят минимализма и яснотата.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Отбелязвайте ежедневните си задачи за пиене на вода, тренировки, диета, четене и снимки на напредъка си.

Прегледайте завършените дни от предизвикателството с ясен визуален дизайн на таблицата.

Проследявайте последователността с един поглед за по-добра самоотчетност.

📌 Идеален за: Предизвикатели, които искат проста система без излишни екстри, за да останат дисциплинирани.

💡 Професионален съвет: Мийте зъбите си с недоминиращата си ръка, докато рецитирате на глас списъка си със задачи. Тази странна комбинация принуждава мозъка ви да активира нови пътища (моторна контрола + езиково възпроизвеждане + последователност), превръщайки скучната рутина в упражнение за микроневропластичност, което изостря концентрацията, паметта и адаптивността.

6. Notion Ultimate 75 Hard Dashboard Template

чрез Notion

Този изчерпателен табло е създаден за потребители, които обръщат внимание на детайлите и искат да следят всеки аспект от 75 Hard Challenge. С игрифицирани ленти и диаграми за живота, той е за тези, които искат да разчитат на анализи за отчетност на напредъка.

Персонализираните страници за въвеждане на данни, постиженията и SOS сигналите гарантират, че нищо няма да бъде пропуснато, като правят процеса увлекателен и интерактивен.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Записвайте подробни статистики: снимки, тегло, макроси, VO₂ max и др.

Празнувайте важни събития с постижения и графики за напредъка

Използвайте геймифицирана лента на живота за визуална мотивация и отчетност.

📌 Идеален за: Опитни потребители на Notion, които търсят изключително подробно, игровизирано и интерактивно преживяване при проследяването.

👀 Полезен съвет: Добавете ден за изненади. Подгответе се за неочаквани ситуации, като си оставите един гъвкав ден в седмицата. По този начин, ако животът ви поднесе изненада, вашата серия няма да приключи, а ще се промени и ще започне отначало.

7. Шаблон за предизвикателството 75 Hard на Notion

чрез Notion

Този шаблон се фокусира върху предоставянето на насочено преживяване с подбрани ресурси. Предварително заредените предложения за книги, идеи за рецепти и структури за тренировки намаляват умората от вземането на решения и ви помагат да останете на правилния път. Гъвкавите му секции ви позволяват да настройвате тренировките и избора на четиво, като дават възможност за персонализация.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Записвайте напредъка в дневника с корица, статус и система за оценяване.

Следвайте предварително проектирани структури за тренировки или персонализирайте свои собствени.

Достъп до рецепти за начинаещи с съставки и стъпки за опростяване на планирането

Съхранявайте лични размисли и бележки за всеки ден от предизвикателството.

📌 Идеален за: Начинаещи или структурирани планиращи, които искат подбрани насоки и пълна гъвкавост.

🎥 Гледайте: Как да използвате ClickUp като средство за проследяване на навиците си

8. Шаблон за проследяване на предизвикателствата Notion 75 Hard

чрез Notion

Този шаблон за поставяне на цели използва диаграмите, бутоните и инструментите за оформление на Notion, за да създаде усъвършенствана система за проследяване. Той набляга на пълната самоотчетност и последователното спазване на основните правила, като същевременно позволява на потребителите да визуализират напредъка си.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте хидратацията, тренировките, диетата, четенето и снимките на напредъка с интерактивни бутони.

Визуализирайте пътуването си с диаграми за завършени задачи и многовариантни линейни графики.

Фокусирайте се върху психическата издръжливост и устойчивост чрез структурирано записване.

📌 Идеално за: Лица, които търсят високотехнологична, визуално динамична и дисциплинирана среда за проследяване 75 Hard.

💡 Професионален съвет: Създайте си банка с мотивация. Заснемайте комплименти, препоръки или всичко, което ви напомня, че се развивате. Прегледайте ги, когато се чувствате заседнали или бавни.

Ограничения на Notion

Въпреки че Notion предлага мощни функции, ежедневните потребители посочват няколко проблема, които могат да повлияят на производителността:

Стръмна крива на обучение: Потребителите често прекарват седмици в настройване на шаблони, формули и работни процеси, преди да постигнат реална ефективност.

Слабо офлайн преживяване: Офлайн редактирането е ограничено до преди това отворени страници; създаването на ново съдържание или достъпът до непосетени страници не е надежден.

Бавна работа: С разрастването на работните пространства често се наблюдават забавяния, по-бавно зареждане и общо намалена отзивчивост.

Проблеми с експортирането и форматирането: При експортирането в PDF често се получава несъответствие в оформлението или изтриване на вложеното съдържание.

Ограничения на мобилното потребителско интерфейс: Мобилното приложение не разполага с функционалността и плавността на десктоп версията, което прави редактирането в движение по-малко интуитивно.

📖 Прочетете също: Безплатни PDF шаблони за проследяване на фитнес с 75 Hard Challenge

Алтернативни шаблони Notion 75 Hard

ClickUp, приложението за всичко в работата (и живота), ви дава много по-голяма гъвкавост. Можете да създавате ежедневни списъци за задачи, да записвате напредъка си и дори да визуализирате пътуването си в над 15 персонализирани изгледа на ClickUp.

Един потребител споделя:

Не мога да кажа достатъчно добри думи за него. Между автоматизацията, шаблоните и всички различни видове проследяване и изгледи, просто няма как да сгрешите с ClickUp.

Не мога да кажа достатъчно добри думи за него. Между автоматизацията, шаблоните и всички различни видове проследяване и изгледи, просто няма как да сгрешите с ClickUp.

Ето някои от най-добрите алтернативни шаблони на Notion, които можете да опитате. 🎯

1. Шаблон ClickUp 75 Hard

Получете безплатен шаблон Получете специална рамка за засилване на дисциплината с шаблона ClickUp 75 Hard.

Шаблонът ClickUp 75 Hard е структурирана система, която улеснява следването на предизвикателството и затруднява отказването от него, като обединява всяка задача, размисъл и актуализация на напредъка в едно интерактивно работно пространство.

С вградени инструменти за ежедневно планиране, поставяне на цели и седмични прегледи на напредъка, той гарантира, че предизвикателството ви остава на път и вие оставате мотивирани.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

I Did It , In Progress и To Do . Проследявайте всяка задача с персонализирани статуси на ClickUp като

Категоризирайте навиците си с помощта на персонализираните полета на ClickUp за ясна визуализация на напредъка.

Навигирайте през пет персонализирани изгледа, включително Challenge Gantt и Challenge Summary .

Задавайте подзадачи, задавайте повтарящи се напомняния и използвайте етикети за приоритет за ежедневна дисциплина.

📌 Идеален за: Предизвикатели, които искат напълно организирано приложение за ежедневен планиране с визуализация на напредъка, повтарящи се напомняния и инструменти за отчетност.

🚀 Приятелски съвет: Искате да анализирате напредъка си? С таблата на ClickUp можете да съберете всичко в един изглед. Използвайте AI Cards, за да обобщавате автоматично записите си за тренировки, хидратация и четене, така че да получавате незабавни данни без ръчно проследяване. Освен това можете да настроите персонализирани карти за приема на вода, завършване на тренировки и ежедневни проверки. Следете последователността си във времето с AI Cards в ClickUp Dashboards

2. Шаблон за упражнения в ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте пространство за вашите тренировки, базирано на данни, с шаблона за тренировъчен дневник на ClickUp.

Шаблонът за тренировъчен дневник на ClickUp е предназначен за фитнес ентусиасти, които искат прецизност при проследяването на всяка тренировка. Той централизира историята на вашите тренировки в едно място, като ви дава ясна представа за вашия напредък.

Това, което отличава този шаблон, е неговата гъвкавост. Можете да записвате серии, повторения, продължителност, интензивност или дори външни условия като времето за тренировки на открито.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте сесиите с персонализирани статуси като Завършено , Пропуснато или Завърши .

Записвайте подробности, като използвате потребителски полета като Треньор , Упражнения за сила , Упражнения за гъвкавост и Продължителност на сесията .

Достъп до изгледи като График за тренировки , Изглед на табло , Дневник за упражнения и Ръководство за начало

Използвайте вградената функция за проследяване на времето в ClickUp , за да регистрирате точната продължителност на тренировката.

📌 Идеален за: Фитнес ентусиасти, лични треньори и други лица, които се нуждаят от организирана система за регистриране и анализиране на тренировките.

3. Шаблон за ежедневен план за действие на ClickUp

Получете безплатен шаблон Преподредете ежедневните си приоритети по време на 75 Hard Challenge с шаблона за ежедневен план за действие на ClickUp.

Чувствали ли сте някога, че денят ви се изплъзва, защото реагирате на задачите, вместо да ги направлявате? Това е особено вярно, когато следвате 75 Hard Challenge с ежедневната си работа. Шаблонът за ежедневен план за действие на ClickUp елиминира това.

Той разделя целите на приоритетни, ограничени във времето стъпки, така че да можете да се съсредоточите върху работата с голямо въздействие, да добавите сутрешни ритуали като тренировки или четене и все пак да оставите място за корекции.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте напредъка с персонализирани статуси като Завършено , В процес и Завърши .

Използвайте персонализирани полета като Сложност на задачата , Напредък по целта , Отдел и Тип задача , за да категоризирате ежедневните задачи.

Визуализирайте деня си с Цели , График , Стъпки за действие и Ръководство за начало .

Отделете време за 75 важни Hard дейности, без да губите от поглед работните си цели.

📌 Идеален за: Заети професионалисти или участници, които балансират предизвикателството 75 Hard с натоварени графици и се нуждаят от яснота и фокус в ежедневното планиране.

4. Шаблон за план за самопомощ на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте балансирани промени в начина на живот с шаблона за план за самогрижи на ClickUp.

По време на предизвикателството 75 Hard е лесно да се фокусирате толкова много върху дисциплината и резултатите, че грижата за себе си остава на заден план. Но без подходящ баланс между работата и личния живот, предизвикателството може да се усеща като изтощително, вместо като даващо сили.

Шаблонът за план за самопомощ на ClickUp ви помага да отделите време за възстановяване, размисъл и навици, които поддържат както тялото, така и ума ви. С отделени пространства за психическо, физическо и емоционално благополучие, можете да създадете рутина, която надхвърля тренировките и четенето.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте целите си за благосъстояние с персонализирани статуси като Постигнато , Разбиващо , Извън пътя и други.

Организирайте рутинните си дейности с персонализирани полета за Тип уелнес , Бележки , Референции и Тип самогрижи .

Изградете цялостен план, който балансира дисциплината с истинското самоподхранване.

📌 Идеално за: Хора, които искат да предотвратят изчерпването, да поддържат баланс и да изградят сутрешни рутини, които подхранват както продуктивността, така и благосъстоянието.

📖 Прочетете също: Как да създадете списък с задачи за сутрешната рутина за възрастни

5. Шаблон за планиране на хранене в ClickUp

Получете безплатен шаблон Поддържайте последователност в ежедневната си диета с помощта на шаблона за планиране на хранене на ClickUp.

Едно от най-трудните неща в 75 Hard е да решавате какво да ядете всеки ден, докато се придържате към диетичния си план. Шаблонът за планиране на хранене на ClickUp може да ви помогне в това. Вместо да се мъчите да измислите какво да приготвите за вечеря или случайно да пропуснете целта си за протеини, можете да организирате храненето, да проследявате храненето и да планирате предварително с яснота.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте макросите с персонализирани полета като нетни калории, въглехидрати, протеини и тип храна.

Използвайте списъци с функция „плъзгане и пускане“, за да планирате храненето си за секунди.

Визуализирайте плановете си в седмичното обобщение, календара и изгледите на таблото ClickUp за видове храни.

Намалете посещенията в магазина с чеклисти за съставки и консолидирани списъци за пазаруване.

📌 Идеално за: Лица, които искат да се освободят от стреса при вземането на решения за храненето, докато участват в предизвикателството 75 Hard.

6. Шаблон за проследяване на лични навици в ClickUp

Получете безплатен шаблон Следете всичките си навици от 75 Hard с шаблона за проследяване на лични навици на ClickUp.

Тайната за завършване на 75 Hard е последователността. Шаблонът за проследяване на лични навици на ClickUp ви предоставя лесен начин да записвате, наблюдавате и спазвате всяка ежедневна задача, без да губите инерция. От отбелязването на тренировките ви до проследяването на прочетените страници или изпитата вода, ще виждате как напредъкът се натрупва ден след ден, превръщайки малките победи в трайни добри навици.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Останете на път с персонализирани полета като Напредък , Прочетете 15 страници , 10 000 стъпки и Изпийте 64 унции .

Разделете навиците на подзадачи, добавете етикети за приоритет или определете партньори, на които да възложите отговорност.

Визуализирайте сериите и напредъка в реално време, за да поддържате висока мотивация.

📌 Идеален за: Хора, които се стремят към самоусъвършенстване и се нуждаят от приложение за проследяване на навици, за да останат отговорни всеки ден.

7. Шаблон за личен план за развитие на ClickUp

Получете безплатен шаблон Отидете отвъд 75 дни, за да създадете устойчив растеж с шаблона за личен план за развитие на ClickUp.

Шаблонът за личен план за развитие на ClickUp ви помага да погледнете отстрани, да начертаете дългосрочни цели и да проследите растежа в кариерата, уменията и личния си живот. Той също така насърчава размисъл, планиране и непрекъснато усъвършенстване, за да можете да измервате реалния напредък през месеците и годините.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте напредъка с персонализирани статуси като Целта е постигната , В график , Извън график и В очакване .

Използвайте персонализирани полета като Минимална дневна цел , Постижения и успехи и Цели за учене .

Достъп до персонализирани изгледи като PD за тримесечие , Проследяване на напредъка , План за действие и Ръководство за начало , за да съгласувате целите с графиците.

Въведете обратна връзка в процеса на растеж, като отбелязвате успехите и откривате области за подобрение.

📌 Идеален за: Любителите на продуктивността, които искат да надхвърлят проследяването на навиците и да създадат структуриран план за дългосрочно лично и професионално развитие.

8. Шаблон за SMART цели на ClickUp

Получете безплатен шаблон Разделете сложните цели на 75 Hard на постижими задачи с шаблона ClickUp SMART Goals.

Както е казал Антуан дьо Сент-Екзюпери, „Целта без ясен план е просто желание“. Ето защо рамката SMART – Specific (конкретна), Measurable (измерима), Achievable (постижима), Relevant (уместна) и Time-bound (срок) – е толкова ефективна. Тя ви кара да превърнете неясните амбиции в реалистични и проследими цели.

Шаблонът ClickUp SMART Goals ви помага да приложите тази рамка в реалния живот, като разделите големите цели на управляеми стъпки и ви предостави система за проследяване, измерване и действително постигане на тези цели.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте напредъка по целите с персонализирани статуси като Разбиващ , На път , Извън път , В очакване и Завършен .

Използвайте 12 персонализирани полета, за да добавите яснота, като например „ Защо си поставям тази цел точно сега? и „ Имам ли необходимите умения? “

Използвайте полето „Необходимо усилие“, което е система на точки, която присвоява числова стойност на всяка цел, правейки усилията по-осезаеми.

Goal Effort, SMART Goal Worksheet и Company Goals за лични и екипни цели. Разгледайте персонализирани изгледи като SMART Goals, за лични и екипни цели.

📌 Идеално за: Лица и екипи, които искат да спрат да преследват неясни лични цели и вместо това да си поставят измерими, реалистични цели, които могат да постигнат.

📮 ClickUp Insight: 78% от участниците в нашето проучване изготвят подробни планове като част от процеса на определяне на целите си. Въпреки това, изненадващо 50% от тях не проследяват тези планове с помощта на специални инструменти. 👀 С ClickUp можете безпроблемно да превърнете целите си в изпълними задачи, което ви позволява да ги постигнете стъпка по стъпка. Освен това, нашите табла без код предоставят ясни визуални представяния на вашия напредък, показвайки ви постигнатото и давайки ви повече контрол и видимост над работата ви. Защото „да се надяваш на най-доброто“ не е надеждна стратегия. 💫 Реални резултати: Потребителите на ClickUp казват, че могат да поемат с около 10% повече работа, без да се изчерпват.

9. Шаблон за седмичен планиращ календар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте 75 Hard задачи за цялата седмица с шаблона ClickUp Weekly Planner.

Планирането на седмицата ви не трябва да бъде строго; най-добрата система е тази, която се адаптира към променящия се график. Шаблонът ClickUp Weekly Planner ви дава обща представа за седмицата ви, като ви позволява да пренареждате задачите според обстоятелствата.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Плъзгайте и пускайте лепящи се бележки в колоните за деня, за да пренареждате бързо приоритетите, без да преписвате плана си.

Планирайте крайни срокове, събития или спонтанни идеи по начин, който прилича повече на мозъчна атака, отколкото на планиране.

Поддържайте седмицата си подредена с визуален изглед на таблото, който отделя важните задачи от „приятните задачи“.

Завършвайте всяка седмица, като премествате завършените задачи в пространството „завършено“, което ви дава възможност за незабавна проверка на напредъка и повишава мотивацията ви.

📌 Идеално за: Лица, които се справят с 75 Hard Challenge (или друга структурирана рутина) с седмичен план за действие.

💡 Професионален съвет: Визуализирайте периода след 75-ия ден. Повечето хора се провалят след финалната линия. Планирайте как ще направите прехода: кои навици ще запазите, кои нови ще изпробвате и как да останете в добра форма без структурата.

Преодолейте 75-те дни с ClickUp

Шаблоните Notion са чудесни за проследяване на правилата 75 Hard. Можете да записвате тренировки, хранения, вода и снимки на напредъка си на едно място.

Но след като предизвикателството приключи, ви остава статично проследяване. Няма лесен начин да продължите с инерцията, да поставите нови цели или да изградите устойчиви системи след 75-те дни.

ClickUp ви предоставя цялостна рамка, с която да превърнете предизвикателството в начин на живот. С шаблони за проследяване на навици, проследяване на цели и седмични планове, можете да продължите да изграждате рутина дълго след като предизвикателството 75 Hard приключи.

