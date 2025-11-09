10-те най-добри генератори на хаштагове за Instagram, с които да подобрите обхвата и ангажираността си

Имате затруднения да подобрите представянето на вашата марка в Instagram? Причината може да е вашата стратегия за хаштагове!

Маркетингът в социалните медии е истинско благословение за маркетолозите. Въпреки това, постигането на резултати в Instagram не е толкова лесно. Можете да бъдете в крак с всички тенденции и да задържите интереса на последователите си чрез редовни Instagram Reels, публикации и истории.

Но ако не използвате популярни хаштагове, пътят към успеха на тази платформа може да бъде доста труден.

В днешния блог сме събрали 10 от най-добрите генератори на хаштагове за Instagram, които можете да използвате, за да генерирате хаштагове, свързани с вашата марка.

Генератор на хаштагове за Instagram Най-добри функции Най-подходящо за Цени ClickUp Генериране на хаштагове и анализ на социалните медии с помощта на изкуствен интелект, ClickUp Docs за сътрудничество, планиране на календара, аналитични табла Управление на проекти в социалните медии Безплатен план завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия VEED. IO Предложения за хаштагове на базата на видео, AI надписи, генериране на сценарии, премахване на фоновия шум Генериране на хаштагове заедно с създаването на видео съдържание Безплатно; Платените планове започват от 24 $/месец RiteTag Анализ на ангажираността с хаштагове в реално време, предложения на базата на изображения/текст, класиране на ефективността с цветни кодове. Анализ на хаштагове в реално време и проследяване на ефективността 49 $/година Ahrefs SEO-ориентирано проучване на хаштагове, AI генериране на базата на изображения/текст, проследяване на обема на ключовите думи Задълбочено проучване на хаштагове с SEO анализи Платените планове започват от 129 $/месец. Canva Генериране на хаштагове в рамките на работния процес по дизайн, достъпни от мобилни устройства, предложения за хаштагове с марка Лесно генериране на хаштагове при дизайн на публикации в Instagram Безплатно; Платените планове започват от 14,99 $/месец. Hootsuite Многоезични предложения за хаштагове, интеграция с аналитични данни, автоматизация на първия коментар Управление и планиране на публикации с оптимизирани хаштагове Платените планове започват от 149 $/месец. OneUp Предложения за хаштагове, базирани на изкуствен интелект, планиране на първи коментар, поддръжка на повтарящи се публикации Автоматизирано управление на хаштагове с планиране Платените планове започват от 18 $/месец. Hashtagify Откриване на тенденции и нишови хаштагове, исторически данни, анализ на конкурентите, филтри по местоположение Намиране на хаштагове, които са актуални и специфични за дадена ниша Не е налично All Hashtag Незабавно генериране на хаштагове, класиране и анализи на хаштагове, безплатен инструмент за отчитане Бързо генериране и филтриране на идеи за хаштагове Не е налично Цели на дисплея Оценка на естетическата релевантност, откриване на забранени хаштагове, предложения от изкуствен интелект, масово копиране Открийте визуално подходящи и естетични хаштагове Платените планове започват от 7 $/месец.

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Какво да търсите в генератора на хаштагове за Instagram?

Чудите се защо хаштаговете са толкова важни за Instagram? Част от причината е, че те ви помагат да достигнете до аудиторията си, като маркирате съдържанието си под сходни теми. Изберете подходящия инструмент за генериране на хаштагове, за да се възползвате максимално от това предимство. Ето как:

Леснота на използване: Търсете приложения, които предлагат интуитивен, лесен за използване интерфейс, който опростява иначе досадния процес.

Показатели за ефективност: Изберете инструмент, който ви дава информация за ефективността на вашата стратегия за хаштагове. Трябва да можете да анализирате видимостта си, новите последователи, най-добрите хаштагове, Изберете инструмент, който ви дава информация за ефективността на вашата стратегия за хаштагове. Трябва да можете да анализирате видимостта си, новите последователи, най-добрите хаштагове, одити в социалните медии и др.

Персонализиране: Изберете инструмент, който предлага персонализиране според вашите нужди. Ако имате нужда да генерирате хаштагове, свързани с конкретна ниша, инструментът трябва да ви позволява да го направите.

Масово генериране: Изберете приложение, което създава подходящи хаштагове в големи количества. Ще спечелите допълнителни точки, ако можете да ги организирате и категоризирате индивидуално за всяка от публикациите си.

Възможности за интеграция: Изберете приложение, което се интегрира безпроблемно с други приложения и устройства за Изберете приложение, което се интегрира безпроблемно с други приложения и устройства за Instagram маркетинг , като платформи за планиране, инструменти за анализ, инструменти за дизайн и др. Те ви помагат да използвате ценното си време по-ефективно.

💡 Професионален съвет: Очертайте медийните канали, маркетинговите цели и бюджетите с безплатни шаблони за медийно планиране за социални екипи и поддържайте социалните си медийни кампании организирани!

Най-добрите генератори на хаштагове за Instagram

Създавайте хаштагове, които работят. Разгледайте тези топ генератори на хаштагове за Instagram, които ще подобрят значително представянето ви в социалните медии!

1. ClickUp (Най-добър за управление на проекти в социалните медии)

Хаштаговете и ключовите думи са чудесни. А какво ще кажете за инструмент, който може да подобри процеса на управление на вашите проекти в социалните медии? Това е ClickUp!

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство и разполага с всички функции и възможности, от които се нуждаете, за да оптимизирате създаването на съдържание и планирането на работните процеси на вашата марка.

Докато повечето инструменти в списъка могат само да генерират хаштагове, ClickUp отива една крачка по-далеч.

Генериране на популярни хаштагове за Instagram с ClickUp Brain

С ClickUp Brain — вградената изкуствена интелигентност на платформата — можете лесно да създавате най-добрите и най-популярни хаштагове за всичките си публикации, без да анализирате тяхното класиране и ефективност. Тя ви позволява също да избирате и използвате най-добрите AI модели като ChatGPT, Claude и Gemini за различни задачи, включително генериране на хаштагове, и всичко това от едно място.

ClickUp Docs ви позволява да поставяте избраните хаштагове в документ, да ги организирате в категории и да ги използвате, когато е необходимо.

Сега вие и вашият екип можете лесно да си сътрудничите върху споделения документ, за да публикувате постове, когато е необходимо, като опростите иначе ужасния процес на публикуване на съдържание.

📮 ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват изкуствен интелект за лични задачи, но над 50% се въздържат да го използват в работата си. Трите основни пречки са липсата на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията и опасения относно сигурността. Ами ако AI е вграден във вашето работно пространство и вече е защитен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това реалност. Той разбира команди на обикновен език, решавайки и трите проблема, свързани с внедряването на AI, като същевременно свързва вашия чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори и идеи с едно кликване!

Ами ако се нуждаете от по-цялостна помощ? Запознайте се с ClickUp Content Workflows! Тази структурирана система за работни процеси оптимизира създаването на съдържание от идеята до публикуването.

Представете си, че управлявате мултиплатформена кампания в социалните медии за пускането на продукт на пазара.

Сътрудничество с екипа си в ClickUp Docs, за да измислите интересни идеи за публикации

Започнете с обсъждане на идеи в ClickUp Docs и задаване на задачи за съдържание, като използвате персонализирани статуси на ClickUp, като „Идея“, „Чернова“ и „Преглед“. Авторът създава публикации директно в платформата, а дизайнерите качват визуални елементи за одобрение.

ClickUp Tasks проследява тези дейности и уведомява съответните членове на екипа, когато дойде техният ред за преглед.

Изпълнете плановете си за съдържание без пропуски – планирайте публикациите си в календара на ClickUp

След като бъдат одобрени, публикациите се планират с помощта на ClickUp Calendar, което гарантира балансиран микс от съдържание на различните платформи. Можете да използвате персонализирани полета, за да категоризирате всяка публикация по формат (карусел, реел, туит) и приоритет.

По време на кампанията, ClickUp Dashboards проследява ангажираността и ефективността, помагайки ви да усъвършенствате стратегията си в реално време. Лесно, нали?

В допълнение към това, ClickUp предлага няколко специализирани шаблона за управление на социални медии. Един от най-добрите е шаблонът за график за публикуване в социални медии на ClickUp.

Получете безплатен шаблон Разделете графика си за публикуване на съдържание на управляеми задачи с шаблона за график за публикуване в социалните медии на ClickUp.

Този шаблон ви помага да организирате графика си за публикуване на съдържание, за да управлявате ефективно няколко платформи. Можете също така:

Оптимизирайте съдържанието за всяка платформа и проследявайте резултатите им.

Оптимизирайте планирането на съдържанието, подобрете сътрудничеството в екипа и увеличете видимостта.

Подобрете последователността на съдържанието и цялостното изпълнение на стратегията.

💡 Професионален съвет: Подобрете подхода си към проектите си в социалните медии с разширената шаблона за социални медии на ClickUp. Тя е гъвкава и лесна за използване и ви позволява да: Планирайте и график на публикациите си в различни платформи

Разпределете роли и срокове, за да оптимизирате създаването на съдържание.

Проследявайте ефективността на публикациите с вградени аналитични изгледи.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да намерят инструмента объркващ в началото поради широкия му набор от функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 казва:

Това е универсален инструмент, с който работим ежедневно. Можем да създадем лесен преглед на проекта и подробен импортиран списък на индивидуално ниво, за да планираме работата на екипа си на терен, и да свържем всичко това с табла и финансов преглед. Бих препоръчал ClickUp на всички видове екипи или дори за индивидуално планиране.

Това е универсален инструмент, с който работим ежедневно. Можем да създадем лесен преглед на проекта и подробен импортиран списък на индивидуално ниво, за да планираме работата на екипа си за обслужване на място, и да свържем всичко това с табла за управление и финансов преглед. Бих препоръчал ClickUp на всички видове екипи или дори за индивидуално планиране.

Намирането на най-добрите хаштагове за видео съдържание е безкрайна борба – освен ако не знаете за VEED. IO. Този безплатен инструмент, идеален за Instagram Reels, ви позволява да откривате популярни хаштагове и ключови думи.

Можете да генерирате до 20 хаштага и тага за Instagram и други социални медийни платформи.

Ако похарчите няколко долара, можете да генерирате скриптове и надписи, да превеждате видеоклипове и да премахвате случайни фонови шумове. Като цяло, VEED. IO се квалифицира като всеобхватно средство, което улеснява създаването на съдържание за влиятелните лица.

Най-добрите функции на VEED. IO

Генерирайте хаштагове за секунди въз основа на анализ на видеосъдържанието.

Получавайте предложения за хаштагове, базирани на изкуствен интелект, за по-голямо ангажиране с публикациите ви.

Използвайте вградения видеоредактор за безпроблемно създаване на публикации за кампании в социалните медии.

Използвайте широките възможности за персонализиране на хаштаговете, за да постигнете последователност в брандинга.

Ограничения на VEED. IO

Липсва задълбочен анализ на ефективността на хаштаговете

Фокусира се предимно върху видеосъдържание, което ограничава гъвкавостта

Цени на VEED. IO

Безплатно

Lite: 24 $/месец за всеки редактор

Pro: 55 $/месец на редактор

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за VEED. IO

G2: 4. 6/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 3. 3/5 (50+ отзива)

Какво казват реалните потребители за VEED.IO ?

Един потребител на G2 казва:

Veed прави професионалното редактиране на видеоклипове изключително лесно – особено за творци и треньори, които не искат да се занимават с тромави софтуери. Мога да променя размера за всяка платформа за секунди, да добавям банери с марката, да добавям b-roll и да синхронизирам субтитрите перфектно – всичко това от браузъра си. Изглежда, че е създаден за маркетолози, които искат скорост, без да жертват качеството.

Veed прави професионалното редактиране на видеоклипове изключително лесно – особено за творци и треньори, които не искат да се занимават с тромави софтуери. Мога да променя размера за всяка платформа за секунди, да добавям брандирани банери, да добавям b-roll и да синхронизирам субтитрите перфектно – всичко това от браузъра си. Изглежда, че е създаден за маркетолози, които искат скорост, без да жертват качеството.

3. RiteTag (Най-добър за анализ на хаштагове в реално време и проследяване на ефективността)

чрез RiteTag

RiteTag е най-известен с това, че предлага хаштагове въз основа на съдържанието на изображенията. Той обработва изображението ви, анализира показателите за ангажираност на аудиторията в реално време и предлага най-подходящите хаштагове за снимката.

Освен това можете да го използвате, за да търсите ръчно хаштагове, свързани с конкретна тема – пътувания, храна, фитнес или каквото и да е друго.

Инструментът е лесен за използване и навигация. Функцията за цветово кодиране сортира хаштаговете според ефективността им. Можете да изберете хаштагове и да ги поставите в клипборда си за незабавна употреба.

Най-добрите функции на RiteTag

Получавайте анализ на ангажираността с хаштагове в реално време, за да подобрите стратегията си в социалните медии с течение на времето.

Интегрирайте платформата с други AI инструменти за социални медии като Buffer и Hootsuite.

Получавайте незабавни сравнения на хаштагове за по-добър избор.

Използвайте предложения за хаштагове както за изображения, така и за текстови публикации в социалните медии.

Ограничения на RiteTag

Липсва задълбочено проследяване на тенденциите извън информацията в реално време.

Предлага малко остарял потребителски интерфейс в сравнение с по-новите инструменти.

Цени на RiteTag

Предложение за хаштаг: 49 $/година

Рейтинги и отзиви за RiteTag

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. Ahrefs (най-добър за задълбочено проучване на хаштагове с SEO-ориентирани анализи)

чрез Ahrefs

Ahrefs е добре известен с инструмента си за проучване на ключови думи. Но знаете ли, че предлага и безплатен AI генератор на хаштагове? С него можете да търсите и да намерите най-популярните хаштагове за вашето съдържание само с няколко кликвания.

Можете да качите изображение или да го опишете с няколко думи, а Ahrefs ще генерира 10 подходящи, SEO-оптимизирани хаштага. А най-хубавото? Въпреки че е толкова мощен, този безплатен инструмент не изисква никакво учене – дори и в най-малката степен.

Най-добрите функции на Ahrefs

Получете достъп до мощни инструменти за проучване на ключови думи и хаштагове за вашата стратегия в социалните медии.

Получете анализи на хаштаговете, базирани на данни, с помощта на мощни SEO прозрения.

Проследявайте популярните хаштагове от публикациите на конкурентите с показатели за обема на търсенията.

Интегрирайте с други SEO инструменти на Ahrefs за стратегия за съдържание в социалните медии.

Ограничения на Ahrefs

Фокусира се повече върху SEO, което го прави по-малко удобен за случайни потребители.

Липсват функции за директно публикуване или планиране в Instagram.

Цени на Ahrefs

Lite: 129 $/месец

Стандартен: 249 $/месец

Разширено: 449 $/месец

Enterprise: 1499 $/месец

Оценки и рецензии на Ahrefs

G2: 4. 5/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 7/5 (500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Ahrefs?

Един потребител на G2 казва:

Общото ми впечатление е отлично. Ahrefs предлага всички важни данни, необходими за SEO анализ. Предоставя подробно проучване на обратните връзки, конкурентите, одити на сайтове и Rank tracker. Това е един от най-добрите инструменти за проучване на конкурентите.

Като цяло опитът ми е страхотен. Ahrefs предлага всички важни данни, необходими за SEO анализ. Предоставя подробно проучване на обратните връзки, конкурентите, одити на сайтове и Rank tracker. За проучване на конкурентите това е едно от най-добрите инструменти.

🧠 Интересен факт: Потребителите могат да следват хаштагове, както следват акаунти, което им позволява да виждат подходящи публикации в своя фийд, дори и да не следват автора на публикацията. 🤫

5. Canva (Най-доброто за лесно генериране на хаштагове при дизайн на публикации в Instagram)

чрез Canva

Ако сте използвали Canva само за дизайн на рекламни материали, ще бъдете изненадани колко добре работи като генератор на хаштагове. Интуитивен, лесен за използване и безплатен, Canva използва усъвършенствана изкуствена интелигентност, за да търси най-популярните хаштагове за вашата тема.

Всичко, което трябва да направите, е да опишете съдържанието си и той ще генерира най-подходящите хаштагове за него, подредени в категории като общи, специфични за местоположението и др.

Това го прави идеален за съдържание с конкретни детайли, като Instagram Reels и YouTube видеоклипове. Освен това, инструментът е достъпен както за мобилни устройства с Android, така и за iOS.

Най-добрите функции на Canva

Генерирайте хаштагове директно в работния процес по дизайна за секунди.

Получавайте подходящи предложения за хаштагове въз основа на изображенията и текстовото съдържание.

Получавайте предложения за дизайн, базирани на изкуствен интелект, заедно с хаштагове.

Създавайте мощни препоръки за хаштагове на марката за по-голяма последователност.

Ограничения на Canva

Липсват разширени анализи и проследяване на хаштагове

Предлага по-малко опции за филтриране на хаштагове в сравнение със специализираните инструменти.

Цени на Canva

Безплатно завинаги

Pro: 14,99 $/месец

Екипи: 29,99 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Canva

G2: 4. 7/5 (над 4400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 12 500 рецензии)

чрез Hootsuite

Друг безплатен инструмент, Hootsuite’s hashtag finder, е цялостно решение, което ви позволява да оптимизирате и планирате публикациите си.

Подобно на повечето други инструменти за хаштагове, трябва само да опишете публикацията си с думи и да добавите подходящи ключови думи. Инструментът ще ви предложи най-популярните тагове за нея.

И още нещо? Генераторът на хаштагове на Hootsuite е многофункционален. Освен на английски, той генерира хаштагове на френски, испански, немски и италиански. След като приключите, можете да поставите ключовите думи и да ги използвате за публикация.

Най-добрите функции на Hootsuite

Проследявайте ефективността на хаштаговете в анализите на социалните медии.

Интегрирайте инструмента с множество социални платформи освен Instagram.

Автоматизирайте поставянето на хаштагове в първия коментар за по-голямо ангажиране.

Ограничения на Hootsuite

Необходим е платен план за анализиране и автоматизиране на хаштагове.

Предлага ограничено откриване на хаштагове в сравнение със самостоятелните инструменти.

Цени на Hootsuite

Професионален: 149 $/месец

Екип: 399 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Hootsuite

G2: 4. 2/5 (5700+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (3700+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Hootsuite?

Един потребител на G2 казва:

Обичам начина, по който Hootsuite оптимизира планирането и отчитането в социалните медии. Платформата улеснява управлението на няколко акаунта, планирането на публикации предварително и извличането на аналитични данни за проследяване на ефективността. Интерфейсът е лесен за използване, а интеграцията с други инструменти като Zapier опростява автоматизацията. Освен това, възможността за сътрудничество с членовете на екипа е огромно предимство!

Обичам начина, по който Hootsuite оптимизира планирането и отчитането в социалните медии. Платформата улеснява управлението на няколко акаунта, планирането на публикации предварително и извличането на аналитични данни за проследяване на ефективността. Интерфейсът е лесен за използване, а интеграцията с други инструменти като Zapier опростява автоматизацията. Освен това, възможността за сътрудничество с членовете на екипа е огромно предимство!

⏩ Прочетете също: Безплатни шаблони за календар с съдържание за социални медии в Excel и Sheets

7. OneUp (Най-добър за автоматизирано управление на хаштагове с планиране в социалните медии)

чрез OneUp

OneUp генерира подходящи хаштагове за почти всички социални медийни платформи – от Instagram до X и дори TikTok. Той е безплатен и лесен за начинаещи, като предлага до 10 популярни тага, които можете да копирате и използвате.

Той ви позволява също да планирате публикации и предлага видимост на ангажираността с хаштагове, което ви позволява да оптимизирате стратегията си за по-добра ефективност на кампанията.

Най-добрите функции на OneUp

Използвайте предложения за хаштагове, базирани на изкуствен интелект, за да оптимизирате обхвата си в социалните медии.

Планирайте хаштагове за първи коментар, за да имате по-ясен надпис.

Поддържа повтарящо се публикуване на хаштагове за текущи кампании.

Ограничения на OneUp

Липсва проследяване на тенденциите при хаштаговете в реално време

Фокусира се повече върху планирането, отколкото върху задълбочено проучване на хаштагове.

Цени на OneUp

Стартово ниво: 18 $/месец

Средно ниво: 60 $/месец

Растеж: 120 $/месец

Бизнес: 300 $/месец

Оценки и рецензии за OneUp

G2: 4. 3/5 (20+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за OneUp?

Един потребител на G2 казва:

Обичам това, че мога да планирам публикации в Twitter и Instagram, без да се притеснявам за времето или да трябва да публикувам в същия ден. Това ми дава възможност да прегледам и оптимизирам вида на публикацията, както сметна за добре.

Обичам това, че мога да планирам публикации в Twitter и Instagram, без да се притеснявам за времето или да правя публикацията в същия ден. Това ми дава възможност да видя предварително и да оптимизирам вида на публикацията, както сметна за добре.

🔍 Знаете ли, че: Не сте сигурни колко хаштага да използвате, за да подобрите публикациите си в социалните медии? Експертите препоръчват комбинация от 3-5 хаштага, особено за Instagram! 😎

чрез Hashtagify

Намирането на популярни хаштагове за ниша, която не е в тенденция на страницата „Разглеждане“ на Instagram, не е лесно, освен ако не сте експерт. Но с Hashtagify можете лесно да го направите. Този инструмент предлага хаштагове въз основа на данни в реално време.

Можете също да проверите тяхната популярност и тенденции в употребата, за да се уверите, че всеки таг е уникален, уместен и вирусен. Инструментът разполага и с ефективна организация и възможности. Той ви позволява да намирате най-популярните категории хаштагове, да създавате групи хаштагове и др.

Най-добрите функции на Hashtagify

Използвайте подробни анализи на хаштагове и проследяване на тенденции.

Анализирайте използването на хаштагове от конкурентите, за да получите стратегически прозрения.

Възползвайте се от откриването на хаштагове въз основа на местоположението, за да достигнете до целевата аудитория.

Разгледайте историческите данни за ефективността на хаштаговете във времето.

Ограничения на Hashtagify

Фокусира се главно върху Twitter и Instagram, като ограничава другите платформи.

Има малко остарял потребителски интерфейс.

Цени на Hashtagify

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Hashtagify

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... #Love е най-използваният хештег в Instagram, със средно над 1,835 милиарда търсения. ❤️

9. All Hashtag (най-добър за бързо генериране и филтриране на идеи за хаштагове)

чрез All Hashtag

Следващият в списъка с най-добрите генератори на хаштагове е All Hashtag. Уникалната характеристика на този инструмент е, че той не само генерира хаштагове, но и ви позволява да ги създавате от нулата.

Освен това можете да получите достъп до разширени анализи и да проверите класацията на успешните хаштагове въз основа на тяхната популярност.

С All Hashtag можете да управлявате изчерпателно вашите проекти за съдържание и тяхната видимост. Тъй като предлага и безплатен брояч на хаштагове, можете да сте сигурни, че добавяте правилния брой тагове на публикация, за да избегнете всякаква вероятност от спам.

Всички най-добри функции на Hashtag

Създавайте списъци с хаштагове мигновено с едно просто търсене и спестете време.

Изберете от три вида хаштагове: топ, случайни и на живо, за да отговорят на вашите нужди.

Интегрирайте платформата в множество социални медийни платформи.

Получете безплатен достъп до основни функции за генериране на хаштагове

Всички ограничения за хаштагове

Предоставя само основни анализи без задълбочени прозрения.

Предлага по-малко опции за персонализиране при филтрирането на хаштагове.

Цени на всички хаштагове

Персонализирани цени

Всички оценки и рецензии за хаштагове

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

чрез Цели на дисплея

Накрая, нека поговорим за Display Purposes. Този генератор на хаштагове за Instagram е подходящ за тези, които търсят професионален, но интуитивен инструмент. Едно от най-големите му предимства е, че ви позволява да откривате забранени хаштагове, за да ги маркирате и премахнете незабавно от списъка си.

Освен това, AI Assistant на инструмента е полезен елемент, който предоставя персонализирани предложения за подбор на най-добрите хаштагове за вашата публикация.

Най-добри функции за показване

Открийте естетически подходящи хаштагове за публикации в Instagram

Оценявайте релевантността, за да дадете приоритет на най-ефективните хаштагове и да постигнете най-добри резултати.

Копирайте и генерирайте масиви от хаштагове, когато сте в краен срок.

Ограничения за целите на показването

Фокусира се главно върху естетическата релевантност, а не върху показателите за ангажираност.

Предлага ограничени възможности за персонализиране на хаштагове, специфични за нишата.

Цени за демонстрационни цели

Стартово ниво: 7 $/месец

Растеж: 9 $/месец

Pro: 12 $/месец

Enterprise: 30 $/месец

Покажете оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

⏩ Прочетете също: Как да използвате ChatGPT за маркетинг

Допълнителни инструменти Inflact: Използвайте теми, изображения и URL адреси, за да създадете креативни и актуални хаштагове. Използвайте теми, изображения и URL адреси, за да създадете креативни и актуални хаштагове.

TagBlender : Генерирайте креативни хаштагове за секунди, използвайки само прости категории. : Генерирайте креативни хаштагове за секунди, използвайки само прости категории.

SISTRIX: Въведете един хаштаг, за да създадете няколко свързани хаштага и да спестите време за проучване. Въведете един хаштаг, за да създадете няколко свързани хаштага и да спестите време за проучване.

Вземете най-добрия AI генератор на хаштагове!

В динамичния свят на Instagram маркетинга, използването на най-добрата стратегия за хаштагове може да направи голяма разлика. Когато намерите хаштагове, които съответстват на вашето съдържание, вие се свързвате с подходящата аудитория, увеличавате ангажираността и подобрявате шансовете си да бъдете открити.

Ефективното управление на хаштаговете изисква планиране, организация и анализи, базирани на данни. Независимо дали проследявате ефективността на хаштаговете, планирате публикации или оптимизирате стратегията си, ключово значение има наличието на подходяща система.

ClickUp ви предоставя всичко необходимо, за да оптимизирате маркетинга си в Instagram, от проучване на хаштагове до планиране на съдържание, и всичко това на едно място. Опитайте ClickUp още днес и пренесете стратегията си на следващото ниво. Регистрирайте се тук за безплатен пробен период!