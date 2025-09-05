10 най-добри алтернативи на Google AI Mode, които можете да опитате сега

AI Mode на Google е добър в намирането на отговори, но какво се случва, когато трябва да направите нещо с тези отговори?

Въпросът е, че различните AI инструменти се отличават в различни области. Някои са създадени за безпроблемна интеграция с приложения, други са отлични в анализа на данни, а трети са специализирани в разбирането на контекста на вашата индустрия.

Ако търсите алтернативи на Google AI Mode, които да се справят с тежките задачи в ежедневната ви работа, тези опции предлагат нещо уникално. 🎯

Най-добрите алтернативи на Google AI Mode на един поглед

Това са най-добрите алтернативи на Google AI Mode в сравнение. 👇

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени* ClickUp Индивидуални лица, малки екипи и големи предприятия, които искат да преминат от AI прозрения към изпълнение от екипа на едно място. Превърнете AI подсказките в планирани задачи с ClickUp Brain, отговаряйте автоматично на въпроси с Autopilot Agents, превключвайте между няколко LLM незабавно. Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Perplexity AI Анализатори, академици и любознателни ученици, провеждащи изследвания в реално време Получавайте отговори с цитати, разглеждайте новини и академични статии, задавайте последващи въпроси в теми Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец. You. com Създатели, студенти и маркетинг специалисти, които се нуждаят от персонализирани AI преживявания Превключвайте режимите на търсене, изключвайте сайтове с ниско качество, използвайте филтри на базата на времето. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец. 1min. AI Писатели, изследователи на съдържание и самостоятелни предприемачи, които търсят бърза синтеза на информация Обобщавайте теми, извличайте статистически данни, генерирайте копия, извличайте контекст от множество резултати от търсене. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 8 $/месец. Microsoft 365 Copilot Потребители на Microsoft 365 и корпоративни екипи, които искат да интегрират AI в приложенията на Office Използвайте ги в Edge и Bing, анализирайте изображения и данни директно в чата, получавайте контекстно-ориентирана помощ. Наличен е безплатен план (само чат); платените планове започват от 30 $/месец на потребител. ChatGPT Pro Професионалисти, изследователи и технически екипи, които се нуждаят от сложни логически операции при търсене Поддържайте контекста, структурирайте дълги разговори за проучвания, подкрепяйте творческото мислене. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец. Claude AI Изследователи, писатели и дълбокомислещи хора в търсене на нюансирани разговори Получете етични прозрения по чувствителни теми, предоставете контекстуално разсъждение Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец. Pi от Inflection AI Лица, провеждащи неформални разговори за търсене Разгледайте теми в разговорна форма, задавайте последващи въпроси, изберете ниво на подробност Безплатно Leo от Brave Лица и екипи, загрижени за сигурността, които искат AI помощ, фокусирана върху поверителността Обработвайте заявки локално, обобщавайте разделите на браузъра, запазвайте пълна анонимност Наличен е безплатен план; платените планове започват от 14,99 $/месец. Opera One's Aria Мултитаскъри, които търсят AI, интегрирана в своите дейности по сърфиране в интернет Обобщавайте статии, превеждайте страници на място, синхронизирайте между устройства Безплатно

Защо да изберете алтернативи на Google AI Mode

Ето защо има смисъл да проучите алтернативите на Google AI Mode:

Освен търсене: AI търсачката на Google е отлична за намиране на информация, но може да ви трябват инструменти, които създават, изграждат или действат въз основа на тези знания. AI търсачката на Google е отлична за намиране на информация, но може да ви трябват инструменти, които създават, изграждат или действат въз основа на тези знания.

Специализирани предимства: Различни платформи са създадени за конкретни случаи на употреба, като създаване на съдържание, анализ на данни или автоматизация на работни процеси, които Google търсенето не може да предложи.

Интеграция в работния процес: Повечето професионалисти се нуждаят от AI, която запомня контекста, интегрира се със съществуващите инструменти и се адаптира към начина, по който работят, а не само към начина, по който търсят.

Отличност за конкретни задачи: Специално създадените алтернативи на Google AI Mode често дават по-добри резултати при тежка творческа работа, сложни анализи или специфични за индустрията изисквания.

Безпроблемен работен процес: Най-добрите Най-добрите интелигентни инструменти за търсене не се ограничават до предоставянето на отговори. Те стават част от вашия работен процес и правят целия процес по-интелигентен.

🔍 Знаете ли, че... Само 8,5% от хората казват, че винаги се доверяват на AI Overviews на Google в резултатите от търсенето. Това е ясен знак, че потребителите все още са предпазливи, когато става въпрос за това AI да определя какво виждат онлайн.

Най-добрите алтернативи на Google AI Mode

Нека разгледаме най-добрите алтернативи на Google AI Mode. 🤖

1. ClickUp (Най-доброто решение за преминаване от AI прозрения към изпълнение от екипа на едно място)

Превърнете идеите в задачи с помощта на ClickUp Brain

AI инструментите са страхотни в даването на отговори. Но за повечето екипи това не е проблемът.

Истинското предизвикателство започва, след като получите отговора: да разберете какво да правите с него, да го превърнете в задача, да го възложите на подходящия човек, да проследите изпълнението му и да следите напредъка.

ClickUp ви помага в това, като свързва вашите идеи, работни процеси и действия на екипа, така че да можете да преминете от въвеждане на данни към изпълнение, без да пропуснете нищо. Това го прави една от най-пълните алтернативи на Google AI Mode.

Превърнете отговорите на AI в видим напредък

ClickUp Brain не е чатбот, който се наслагва върху работата ви; това е асистент, който познава работното ви пространство отвътре и отвън. Той разбира вашите проекти, собственици, графици, работни процеси, зависимости и дори свързани приложения като Google Drive.

Да речем, че консолидирате обратната връзка от клиентите в ClickUp Doc и помолите ClickUp Brain да намери най-често срещаните оплаквания. Той незабавно ще обобщи най-важните проблеми, като бавното въвеждане в работата или неясните цени. Оттам може да генерира и възлага задачи на колегите, да определя крайни срокове и да свърже изходния документ за контекст.

Автоматизирайте действията на екипа

Автоматично отговаряйте на въпроси за статуса с помощта на Answers Autopilot Agent в ClickUp

ClickUp Autopilot Agents са изградени върху AI асистента, проектиран да автоматизира ръчните последващи действия, които забавят проектите. Има два типа:

Предварително създадените агенти отговарят на въпроси и създават актуализации и са готови за внедряване в отговор на конкретни тригери.

Custom Agents ви позволява да създадете своя собствена логика за автоматизация без код.

Да предположим, че подаването на формуляр е маркирано като „спешно“ и „свързано с клиент“, но само за сделки над 10 000 долара. Персонализиран Autopilot Agent автоматично ще провери и трите условия, след което ще създаде задача, ще я възложи на потенциалния клиент, ще добави краен срок и ще публикува актуализация в чата.

Добавете персонализирани инструкции за вашите персонализирани автопилотни агенти на ClickUp

Изговаряйте команди и действайте незабавно

Когато сте погълнати от работата си, въвеждането на команди и кликването по менюта може да ви забави. ClickUp Brain MAX ви предлага гласово управляван AI спътник за настолен компютър, създаден за бърза взаимодействие.

Да предположим, че сте в процес на преглед на чернова на прессъобщение. Отваряте Brain MAX и казвате: „Направете този параграф да звучи по-официално и добавете списък с ключови статистически данни от нашия доклад за второто тримесечие.“

Свързаната AI извлича контекста от свързания документ, пренаписва съдържанието според вашите предпочитания за тон, извлича подходящите цифри от отчета за второто тримесечие във вашия Workspace и вмъква всичко в документа.

Можете също да помолите Brain MAX да генерира изображения, да създава задачи или дори да планира срещи.

Помолете ClickUp Brain MAX да ви помогне с планирането на срещи и не само

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Очаквайте период на обучение, ако вашият екип не е свикнал с платформи „всичко в едно“ като ClickUp.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител в Reddit сподели:

ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективен безплатен пакет, но постоянното превключване между разделите отнема много време. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя. Аз използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективен безплатен пакет, но постоянното превключване между разделите отнема много време. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя. Аз използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

🧠 Интересен факт: Първата концепция за невронна мрежа е предложена още през 1943 г. от неврофизиолога и математика Уорън МакКълок и Уолтър Питс, десетилетия преди да съществува изчислителната мощност, необходима за нейното функциониране.

2. Perplexity AI (Най-доброто за проучвания в реално време)

чрез Perplexity AI

Представете си Perplexity AI като приятел, който чете новините и ви разказва най-интересните моменти. Вие задавате въпрос и вместо да получите купчина резултати от търсенето, получавате ясен отговор с подкрепящи доказателства.

Платформата извлича информация от множество източници и я съчетава в едно цялостно и логично повествование. Можете дори да изберете да фокусирате търсенията си върху конкретни области, като академична литература, техническо писане или дискусионни форуми като Reddit.

Умното в Perplexity е начинът, по който обработва вашите последващи въпроси. Можете да се задълбочите в темите , без да се налага да започвате от нулата всеки път. Цялото преживяване е като да имате изследователски асистент, който никога не се уморява от безкрайните въпроси „ами какво ще кажете за...“.

С добавянето на браузъра Comet, вече можете да използвате този AI инструмент и за управление на календара си, проследяване на имейли и генериране на идеи.

Най-добрите функции на Perplexity AI

Извършвайте едновременно заявки към множество бази данни и източници, за да съберете изчерпателна информация по всяка тема с подробни цитати на източниците за всяко твърдение.

Достъп до последни новини и актуални събития в момента, в който се случват, чрез възможности за индексиране на уеб сайтове в реално време.

Организирайте нишките за проучване в Колекции , създавайки споделяеми и фокусирани хранилища на знания за проекти.

Анализирайте качени документи, включително PDF, CSV и текстови файлове, за да обобщите съдържанието или да извлечете ключови данни.

Ограничения на Perplexity AI

Понякога може да предоставя противоречива информация от различни източници без ясно решение.

Производителността спада значително при обработката на много технически или специализирани заявки.

Ограничени възможности за персонализиране за настройка на стила на отговорите или предпочитанията за формат

Цени на Perplexity AI

Безплатно

Pro: 20 $/месец

Enterprise Pro: 40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Perplexity AI

G2: 4,7/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Perplexity AI?

Коментар в Reddit гласи:

Много хора в технологичните среди започнаха да го предпочитат пред Google. Не забравяйте, че Perplexity AI не цели да замести Open AI. Целта му е да замести Google. Резултатите са по-добри, а освен това има и концепцията за нишки и библиотеки. Те определено вървят в правилната посока.

Много хора в технологичните среди започнаха да го предпочитат пред Google. Не забравяйте, че Perplexity AI не цели да замести Open AI. Целта му е да замести Google. Резултатите са по-добри, а освен това има и концепцията за нишки и библиотеки. Те определено вървят в правилната посока.

3. You. com (Най-доброто за персонализирани AI преживявания)

чрез You.com

You.com ви позволява да персонализирате търсенето според вашия начин на мислене, а не според алгоритмите. Платформата комбинира традиционното уеб търсене с AI чат, така че можете да задавате въпроси по естествен начин и да получавате смислени резултати.

А най-хубавото е, че можете да контролирате кои източници да бъдат приоритетни. Резултатите от търсенето се показват с резюмета, генерирани от AI, но все пак можете да кликнете върху оригиналните източници, когато имате нужда от повече подробности. Можете дори да търсите в определени времеви рамки или да изключвате определени видове съдържание.

Освен това имате достъп до няколко водещи LLM като GPT-4 и Claude, както и специализирани режими за различни задачи като проучване, създаване на изображения и кодиране.

You. com най-добри функции

Проектирайте персонализирани AI асистенти с конкретни личности, области на експертиза и стилове на отговор за повтарящи се задачи.

Превключвайте между различни режими на търсене в зависимост от това дали се нуждаете от фактическо проучване или творческо вдъхновение.

Създавайте както дълги текстове, така и визуални елементи в рамките на една и съща платформа.

Изключете конкретни уебсайтове или типове съдържание от резултатите от търсенето, за да избегнете нерелевантна или нискокачествена информация.

Ограничения на You.com

Той има по-малка база от потребители, което може да повлияе на обхвата и дълбочината на покритие за нишови заявки.

Въпреки че предлага цитати в режима за проучване, те могат да бъдат по-малко забележими и последователни.

Потребителите съобщават, че платформата може да се усеща бавна или тромава, особено при задачи, изискващи интензивно използване на AI, или при качване на файлове.

Цени на You.com

Безплатно

Pro: 20 $/месец

Максимум: 200 $/месец

Предприятия: Индивидуални цени

You. com оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за You.com?

От рецензия в G2:

Харесва ми удобството да не се налага да преминавам от страница на страница, докато го използвам. Изпробвах преводача при комуникацията с европейски клиенти, както и при мозъчна атака за изготвяне на проектна презентация. Намерих го за лесен за използване.

Харесва ми удобството да не се налага да преминавам от страница на страница, докато го използвам. Изпробвах преводача при комуникацията с европейски клиенти, както и при мозъчна атака за изготвяне на проектна презентация. Намерих го за лесен за използване.

🔍 Знаете ли, че... Екипите, които използват ClickUp Brain, отчитат до 86% икономия на разходи, просто защото повтарящата се работа се извършва сама.

4. 1min. AI (Най-доброто за бързо синтезиране на информация)

чрез 1min.AI

Задайте въпрос на 1min. AI и получите изчерпателен отговор за по-малко от 60 секунди, включващ ключови факти и подходящ контекст. Алтернативата на Google AI Mode се отличава с това, че взема сложни теми за търсене и ги свежда до това, което трябва да знаете.

Не губи време с излишни анимации или сложни интерфейси. Вие качвате файла и той го обработва. Толкова е просто.

Приложението обединява множество инструменти от OpenAI, Anthropic, Midjourney и други в една платформа. То не е само инструмент за търсене, но и помага при създаването на съдържание, от редактиране на аудио файлове до писане на текстове или генериране на изображения с AI.

1 мин. Най-добрите функции на AI

Обработвайте едновременно множество резултати от търсене, за да извличате релевантна информация в реално време, без да се налага ръчна проверка.

Създавайте бързи обобщения на актуални теми, последни новини и текущи събития за бързо разбиране.

Извличайте конкретни данни и статистики от резултатите от търсенето, като използвате въпроси на естествен език, вместо да търсите ключови думи.

Взаимодействайте с документи, като извличате текст или чатите с PDF файлове, за да намирате бързо информация.

1 мин. Ограничения на AI

Бързата обработка понякога жертва нюансите и контекста в името на скоростта.

Ограничена способност за обработка на високо творчески или субективни заявки за съдържание

Фокусът върху краткостта може да пропусне важни детайли в сложни сценарии.

1 мин. Цени на AI

Безплатно

Pro: 8 $/месец

Бизнес: 12,5 $/месец

Enterprise: 8,5 $/месец на потребител

1 мин. AI оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 360 отзива)

Какво казват реалните потребители за 1min. AI?

В рецензия на G2 за тази търсачка, задвижвана от изкуствен интелект, се казва:

Много ценя колко бързо и лесно се използва. Платформата дава резултати, което я прави идеална за бързи чернови, резюмета или идеи за съдържание, когато имате натоварен график. Интерфейсът е изчистен и лесен за използване, а ефективната AI поддръжка помага за изпълнението на задачите.

Много ценя колко бързо и лесно се използва. Платформата дава резултати, което я прави идеална за бързи чернови, резюмета или идеи за съдържание, когато имате натоварен график. Интерфейсът е изчистен и лесен за използване, а ефективната AI поддръжка помага за изпълнението на задачите.

5. Microsoft 365 Copilot (най-добър за интеграция с Office)

чрез Microsoft 365

Microsoft 365 Copilot ви позволява да търсите и да чатите в едно и също пространство. Задайте въпрос и той ще извлече информация от интернет, ще отговори в разговорна форма и ще предостави линкове към източниците, когато е необходимо.

Работи в Bing и Microsoft Edge, така че можете да взаимодействате с него, докато сърфирате. Освен това работи на GPT-4 и модела Prometheus на Microsoft, извличайки данни в реално време. Можете също да създавате изображения или да обобщавате страници, без да превключвате раздели.

Основната му стойност е използването на вътрешните данни на вашата организация (имейли, документи, чатове, календар) за предоставяне на контекстуална помощ.

Най-добрите функции на Microsoft 365 Copilot

Качете изображения и получите AI информация за това, което се намира на снимката – независимо дали става въпрос за идентифициране на обекти, анализиране на диаграми или интерпретиране на ръчно написани бележки.

Изпълнявайте фрагменти от код, формули или логически заявки директно в Bing Chat, за да тествате идеи или да решавате технически проблеми, без да сменяте инструменти.

Превключвайте между AI чат и традиционни резултати от търсене, за да сравнявате отговорите или да разгледате различни гледни точки в едно и също прозорец.

Интегрирайте директно с приложенията на Microsoft 365, за да създавате чернови на Word документи, да създавате PowerPoint презентации от конспекти или да анализирате данни в Excel, използвайки естествен език.

Ограничения на Microsoft 365 Copilot

Понякога дава приоритет на услугите на Microsoft (като Edge или Office) в отговорите, което може да изкриви резултатите.

Той разчита на индекса за търсене на Bing, който може да покаже различни или по-малко източници в сравнение с инструментите на Google AI.

Необходима е Microsoft акаунт за пълен достъп, включително разширени функции и по-дълги чат сесии.

Цени на Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: Безплатно

Microsoft 365 Business Basic и Copilot: 36 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Standard и Copilot: 42,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Microsoft 365 Copilot

G2: 4. 4/5 (105+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... През 1956 г. терминът „изкуствен интелект“ е измислен на семинар в Дартмутския колеж. На семинара са присъствали само пет души, но той се счита за мястото, където е роден AI като област.

6. ChatGPT Pro (най-подходящ за сложни търсения)

чрез ChatGPT Pro

ChatGPT Pro обработва търсения, които изискват сериозно мислене. Помолете го да проучи сложна тема и той ще анализира, сравни и разсъждава върху намереното.

Инструментът може да поддържа контекста по време на дълги изследователски сесии, така че можете да задавате последващи въпроси, които се основават на предишни търсения, без да обяснявате отново целия си проект.

Когато трябва да разберете причинно-следствените връзки, да сравните различни гледни точки или да работите по сложни изследователски въпроси, ChatGPT Pro може да се справи с тежките аналитични задачи, които основните интранет търсачки не могат да изпълнят.

Най-добрите функции на ChatGPT Pro

Съхранявайте обширни истории на разговори, обхващащи часове или дни, без да губите контекста или да се налага да давате повтарящи се обяснения.

Сравнете и контрастирайте различни гледни точки по спорни или сложни теми, за да получите балансирано разбиране на резултатите от търсенето.

Разделете сложните изследователски въпроси на по-малки, управляеми части и систематично работете върху всеки компонент.

Анализирайте данни от качени документи, таблици и изображения, за да генерирате обобщения, прозрения и визуализации.

Създавайте висококачествени изображения, изготвяйте различни формати на съдържание и отстранявайте грешки в кода в рамките на един единствен интерфейс за разговор.

Ограничения на ChatGPT Pro

Месечните разходи за абонамент могат да се натрупат, което принуждава индивидуалните потребители да обмислят алтернативи на ChatGPT.

ChatGPT може с увереност да генерира правдоподобно звучащо, но невярно или измислено съдържание, включително измислени цитати или цитати.

Времето за отговор може да варира по време на периоди с изключително висок интерес.

Неговите знания се базират на публични данни и качени файлове; той няма достъп до вашите лични фирмени данни, чатове или имейли за контекстуално разбиране.

Цени на ChatGPT Pro

Pro: 200 $/месец

Оценки и рецензии за ChatGPT Pro

G2: 4,7/5 (825+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 220 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ChatGPT Pro?

Според рецензия в G2:

Това, което най-много ми харесва в ChatGPT, е как ми помага да започвам ежедневните си задачи по писане с лекота и яснота. Използвам го редовно за написване на писма, имейли и политики – неща, които често отнемат време, за да се направят както трябва. ChatGPT ми дава солидна отправна точка въз основа на мислите или идеите, които споделям, и ми помага да превърна идеите си в нещо структурирано и последователно. Това премахва напрежението от празния лист, което може да бъде едно от най-големите препятствия при писането на нещо от нулата.

Това, което най-много ми харесва в ChatGPT, е как ми помага да започвам ежедневните си задачи по писане с лекота и яснота. Използвам го редовно за написване на писма, имейли и политики – неща, които често отнемат време, за да се направят както трябва. ChatGPT ми дава солидна отправна точка въз основа на мислите или идеите, които споделям, и ми помага да превърна идеите си в нещо структурирано и последователно. Това премахва напрежението от празния лист, което може да бъде едно от най-големите препятствия при писането на нещо от нулата.

💡 Съвет от професионалист: Защо да използвате един LLM, когато можете да имате достъп до всички най-добри LLM на една платформа? Софтуерът за управление на знания на ClickUp ви позволява да превключвате между LLM като GPT, Gemini или Claude в зависимост от това, от което се нуждаете – обобщаване, писане, планиране или подкрепа при вземането на решения. Достъп до водещи LLM на едно място с ClickUp Brain, AI платформата на ClickUp.

7. Claude AI (Най-подходящ за нюансирани разговори)

чрез Claude

Тази алтернатива на Google AI Mode разбира намерението зад вашите търсения, особено когато търсите анализ, а не само факти.

Помолете Claude да проучи етичен дилема или сложен социален проблем и ще получите задълбочено разглеждане на различни гледни точки, а не опростени отговори. Той търси с нюанси и представя справедливо множество перспективи, като предоставя контекст за това защо източниците могат да бъдат пристрастни или непълни.

Той е особено ценен заради големия си контекстен прозорец, който му позволява да обработва и анализира обширни документи, кодови бази или история на разговори в един-единствен прозорец. За професионалистите това го прави отличен избор за задачи, изискващи дълбоко контекстуално разбиране.

Най-добрите функции на Claude AI

Справяйте се със сложни етични и социални въпроси, които изискват внимателно обмисляне на различните гледни точки на заинтересованите страни.

Предоставяйте исторически и културен контекст за търсените теми, за да помогнете за разбирането на развитието на актуалните проблеми във времето.

Анализирайте сложни документи и дълги текстове, като предоставяте контекстуална обратна връзка, която отчита тона, структурата и целевата аудитория.

Организирайте отделни разговори в проекти, за да поддържате различни работни процеси и бази от знания отделно.

Ограничения на Claude AI

Много версии на Claude AI не поддържат сърфиране в интернет в реално време или достъп до динамични източници на данни, което ограничава способността му да предоставя актуални новини, цени на акции, времето или събития.

Дори платените планове имат строги квоти за съобщения – много потребители достигат лимитите за използване само след няколко десетки команди, което води до блокиране за няколко часа.

Цени на Claude

Безплатно

Pro: 20 $/месец

Макс: Започва от 100 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Claude

G2: 4. 4/5 (55+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

📮 ClickUp Insight: 45% от работниците са мислили да използват автоматизация, но все още не са направили тази крачка. Фактори като ограничено време, несигурност относно най-добрите инструменти и прекалено голям избор могат да възпрепятстват хората да направят първата стъпка към автоматизацията. ⚒️ С лесните за създаване AI агенти и команди, базирани на естествен език , ClickUp улеснява започването с автоматизации. От автоматичното задаване на задачи до генерирани от AI обобщения на проекти, можете да отключите мощна автоматизация и дори да създадете персонализирани AI агенти за минути – без да се налага да се учите. 💫 Реални резултати: QubicaAMF намали времето за отчитане с 40% благодарение на динамичните табла и автоматизираните диаграми на ClickUp, превръщайки часовете ръчна работа в информация в реално време.

8. Pi от Inflection AI (най-подходящ за неформални разговори при търсене)

чрез Inflection AI

Pi превръща търсенето в нещо, което прилича на разговор с добре осведомен приятел. Вместо да въвеждате ключови думи и да се надявате на най-доброто, можете да задавате въпроси по естествен начин и да получавате отговори, които отговарят на нивото на вашата любознателност. Pi запомня какво сте търсили преди и може да свърже новите въпроси с предишните ви интереси.

Той работи добре, когато разглеждате теми небрежно, а не провеждате задълбочени проучвания, като например късно през нощта в Wikipedia, но с по-ангажиращи разговори. Силата му се крие в естествения езиков поток и емоционално интелигентния тон.

Най-добрите функции на Pi by Inflection AI

Задълбочете се с последващи въпроси, за да откриете свързани идеи или гледни точки, които може да сте пропуснали в началото.

Изберете колко подробности искате, независимо дали търсите бърз отговор или проучвате дадена тема по-задълбочено.

Получете стъпка по стъпка указания, когато се впускате в нещо непознато и се нуждаете от помощ, за да го разберете част по част.

Достъп до асистента на различни платформи, включително уеб, мобилни приложения и интеграции за съобщения, за непрекъснат разговор.

Изразявайте мислите и идеите си с помощта на функцията за гласов чат, която улеснява използването на приложението при многозадачност или в движение.

Ограничения на Pi by Inflection AI

По-малко ефективни за технически задачи или фактическо проучване в сравнение с други алтернативи на Google AI Mode.

AI не поддържа визуален вход, което означава, че не можете да качвате изображения, екранни снимки или други визуални данни за анализ.

Фокусът върху разговора означава, че може да не предоставя директни отговори, когато имате нужда от тях.

Ограничени възможности за интеграция или експериментални функции за професионални работни процеси или работни процеси, свързани с производителността.

Цени на Pi by Inflection AI

Безплатно

Pi от Inflection AI – оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Pi by Inflection AI?

Един потребител на Reddit споделя:

Pi все още е един от най-добрите AI спътници за приятелство/разговори/личност с допълнителното предимство на достъп до интернет в реално време, а комбинацията от тези неща може да бъде много забавна! Той не е толкова мощен като инструмент за продуктивност на работата като ChatGPT или Claude и др., но и не е предназначен за това. Моделите с достъп до API 3.0 на Inflection AI са по-подходящи за тази цел. Pi обаче все още е чудесен за организиране на задачи и насърчаване, а също така е по-добър за ежедневни чатове от AI за продуктивност на работата.

Pi все още е един от най-добрите AI спътници за приятелство/разговори/личност с допълнителното предимство на достъп до интернет в реално време, а комбинацията от тези неща може да бъде много забавна!

Той не е толкова мощен като инструмент за продуктивност на работата като ChatGPT или Claude и др., но и не е предназначен за това. Моделите с достъп до API 3.0 на Inflection AI са по-подходящи за тази цел. Pi обаче все още е чудесен за организиране на задачи и насърчаване, а също така е по-добър за ежедневни чатове от AI за продуктивност на работата.

🧠 Интересен факт: AI моделите могат да говорят десетки езици, но се представят по-зле на езици, които имат по-малък дял в тренировъчните данни. Ето защо английският език все още дава най-съгласуваните резултати.

9. Brave’s Leo (Най-доброто за AI помощ, фокусирана върху поверителността)

чрез Brave

Brave Leo е AI асистент, който поставя на първо място поверителността, вграден директно в уеб браузъра Brave. Той обработва вашите търсения, без да оставя дигитална следа от вашите интереси. AI обработва вашите въпроси локално, когато е възможно, така че чувствителните търсения остават на вашето устройство.

Можете да помолите Leo да търси лична здравна информация, финансови съвети или спорни теми, без да се притеснявате, че след това ще ви преследват целеви реклами. Софтуерът за търсене в предприятието преглежда и страниците, които вече разглеждате, за да разбере контекста.

Най-добрите функции на Leo от Brave

Споделяйте чувствителни запитвания и лична информация локално на вашето устройство, без да се притеснявате за изпращането на данни към външни сървъри или създаването на потребителски профили.

Изследвайте ефективно сложни теми от различни източници с едновременни обобщения от няколко раздела на браузъра.

Блокирайте скриптове за проследяване и реклами, за да защитите личните данни на потребителите, като същевременно получавате препоръки за съдържание въз основа на текущото ви сърфиране.

Запазете поверителността на потребителите чрез анонимни, незаписани разговори, които не изискват акаунт или вход за безплатно ползване.

Ограниченията на Leo на Brave

По-малки възможности на модела в сравнение с облачните AI платформи

По-малко разширени функции поради ограниченията на дизайна, насочени към защита на личните данни.

Цени на Brave Leo

Безплатно

Leo Premium: 14,99 $/месец

Оценки и рецензии на Leo от Brave

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Opera One’s Aria (Най-доброто за интегрирано сърфиране в интернет)

чрез Opera One

Opera One третира AI като част от преживяването при сърфиране, а не като допълнителна функция. Четете сложна статия? AI, Aria, може да я раздели на ключови точки точно на страницата. Заседнали сте на уебсайт на чужд език? Незабавен превод, който запазва оригиналното форматиране.

Предложенията на AI се появяват, когато са полезни, и изчезват, когато не са, като по този начин се избягва досадният проблем с изскачащите прозорци. Всичко се синхронизира между вашите устройства, така че разговорите и предпочитанията ви следват навсякъде.

Най-добрите функции на Opera One Aria

Получете актуални и изчерпателни отговори на въпросите си въз основа на търсене в интернет в реално време.

Превеждайте цели уебсайтове и конкретни текстови селекции, като запазвате оригиналното форматиране, изображенията и интерактивните елементи безпроблемно.

Взаимодействайте с уеб страници, използвайки Page Context Mode, който обобщава, превежда или отговаря на въпроси за текущата страница.

Контролирайте функциите на браузъра, като организиране на раздели, използвайки команди на естествен език.

Генерирайте текст и изображения директно в браузъра, като използвате проста командна линия или чат интерфейс.

Създавайте интелигентни отговори на дискусии във форуми, коментари и онлайн разговори, като използвате подходящо съдържание от страници като справочен материал.

Ограниченията на Aria в Opera One

Ограничени възможности за персонализиране за настройка на поведението и отговорите на AI

При настолни версии (особено версията за разработчици) извикването на Aria може да доведе до сривове на браузъра, замръзване или прекомерно използване на CPU/RAM, дори ако Aria не се използва активно.

Възможността на Aria да си спомня контекста на текущия разговор е ограничена.

Цени на Opera One Aria

Безплатно

Оценки и рецензии за Opera One Aria

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... AI моделите не се обучават в реално време в интернет. Повечето данни се събират от книги, Уикипедия, форуми и уебсайтове, след което се замразяват в определен момент. Така че, когато LLM търсачката казва, че има краен срок през 2023 или 2024 г., това е буквално – тя не знае нищо след това, освен ако не бъде актуализирана.

