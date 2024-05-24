Преглед на Perplexity AI: функции, предимства и алтернативи

AI инструментите фундаментално промениха начина, по който търсим, създаваме и консумираме съдържание. Сред тях Perplexity AI постоянно набира популярност като търсачка и система за отговори от създаването си през 2022 г.

Мислете за него като за помощник при търсене, който разбира вашите предпочитания, дава персонализирани препоръки и отговаря на вашите запитвания в контекста, използвайки обработка на естествен език.

В този блог ще разгледаме Perplexity AI в детайли, ще разясним неговите функции и недостатъци и ще предложим алтернатива с усъвършенствани AI възможности.

Какво е Perplexity AI?

Perplexity е търсачка, задвижвана от AI. Подобно на Google и други търсачки, тя може да ви помогне да намерите отговори на вашите въпроси. Най-хубавото? Perplexity AI цитира източниците си, така че можете да проверите дали информацията, генерирана от инструмента, е достоверна.

Perplexity AI използва обработка на естествен език (NLP), за да интерпретира вашата заявка и да разбере нейното намерение. След това претърсва интернет, за да намери най-релевантната информация и да формулира отговора. След това AI инструментът обобщава и представя информацията и използваните източници. В повечето случаи ще намерите това, което търсите, в обобщението. В случаите, в които искате по-подробна информация, се обърнете към цитираните източници и формулирайте свой собствен отговор.

Ако попитате: „Какви са предимствата на чата на живо?“, Perplexity ще:

Сканирайте авторитетни уебсайтове и съберете предимствата

Цитирайте източниците

Предоставяме изображения и видеоклипове, за да ви помогнем да разберете темата.

чрез Perplexity AI

Предимството на Perplexity AI пред другите търсачки е, че изисква по-малко търсене на информация чрез резултатите от търсенето и повече учене чрез разговори.

Можете също да използвате разширението Perplexity AI Chrome, за да превключите от Perplexity. ai към други търсачки.

чрез разширението Perplexity AI за Chrome

Нека разгледаме основните функции на Perplexity AI, които го правят полезен за изследователи, програмисти, маркетолози и писатели, за да задават въпроси, създават съдържание и обобщават информация.

Прочетете още: Най-важните статистически данни за изкуствения интелект в различни индустрии

Основни характеристики на Perplexity AI

1. Perplexity Copilot

Perplexity Copilot ви предлага интерактивно търсене, подобно на полезния библиотекар в обществена библиотека.

Казвате на библиотекаря, че търсите конкретна информация. Библиотекарят се ангажира с вас и ви задава въпроси, за да разбере точно какво търсите, за да ви помогне да намерите подходящи книги или научни статии, вместо просто да ви даде списък.

Perplexity Copilot работи по същия начин. Copilot ще задава последващи въпроси, за да изясни неяснотите и да разбере сложните запитвания, когато въведете запитване. Инструментът използва GPT-4 и Claude-3 като модели за машинно обучение и извършва търсения, за да ви предостави най-релевантната информация.

Използване на Perplexity Co-pilot като ваш чатбот за разговорна AI

2. Търсене в интернет в реално време

Perplexity AI може да извършва онлайн търсения в реално време, за да извлича информация при поискване. Инструментът обхожда уебсайтове, форуми, социални медии и новинарски статии, за да ви предостави най-новата информация по всяко търсене. Perplexity AI редовно сканира тези онлайн източници, за да намери актуализирани и почти точни резултати.

Perplexity AI ви помага да сте в крак с всички най-нови събития в реално време. Можете дори да го използвате, за да консолидирате новини от различни източници и да получите балансирана представа за текущите събития.

Усъвършенстваните алгоритми разбират контекста и предоставят резултати, подобни на човешките, за да ви информират, без да ви претоварват с информация.

Търсене в реално време в Perplexity AI

Съвет от професионалист💡: Когато задавате въпрос на AI , бъдете конкретни, предоставете достатъчно контекст и тествайте различни входни данни.

3. Прозрачно цитиране на източници

Тъй като AI търсачките са сравнително нови, трябва да се уверите, че информацията е достоверна. Най-доброто в Perplexity AI е, че цитира всички източници, от които е събрала информацията за вашата търсена заявка. Това е чудесна функция за тези от вас, които използват инструмента за проучвания и вземане на решения.

Съвет от професионалист💡: Проверете цитираните източници, за да потвърдите информацията, преди да я публикувате.

Източник на цитиране в Perplexity AI

4. Интеграция на разнообразни източници

Perplexity AI не разчита на един-единствен източник, за да консолидира отговора на вашия въпрос. Вместо това, той разглежда академични списания, научни статии, социални медийни платформи, новинарски статии и форуми, за да получи информация.

Например, ако сте маркетинг специалист, който иска да състави доклад за вашите конкуренти и техните основни предимства, Perplexity AI може да ви бъде помощник в проучването. Професионалното търсене на Perplexity претърсва уебсайтовете на вашите конкуренти, пита ви какво търсите и ви предоставя списък с източници, съобразен с вашите нужди. То може дори да обобщи тези резултати от търсенето за вас, използвайки невронна мрежова архитектура, за да можете да си тръгнете с ценна информация.

Използване на Perplexity AI за създаване на доклад за конкурентни предимства

Прочетете повече: Направихме подробно сравнение между Perplexity и ChatGPT

Цени на Perplexity AI

Безплатно

Предимства: 20 $/месец

Предимства на използването на Perplexity AI

Извличане на информация в реално време

Perplexity AI анализира заявките на потребителите и обработва огромно количество данни, за да ви предостави контекстуална и релевантна информация. То достига до същността на заявката и ви позволява да задавате последващи въпроси въз основа на резултатите.

Лесен за използване интерфейс

Удобният за ползване интерфейс улеснява чата и поддържа разговорния поток при отговаряне на вашите въпроси. Всичко, което трябва да направите, е да въведете въпросите си в лентата за търсене, и Perplexity AI ще ви даде последователни отговори.

Релевантни резултати без реклами

За разлика от уеб и Google търсенето, Perplexity има интерфейс без реклами. Той може също да филтрира промоционалното съдържание и да дава приоритет на авторитетни източници, така че информацията, която получавате, да е информативна и безпристрастна.

Цитиране на отговори

Perplexity цитира всички източници, от които е събрала отговора на вашия въпрос. Можете да проверите точността на получената информация и да вземете информирани решения.

Недостатъци при използването на Perplexity AI

Допълнителни подробности, които не винаги са верни

В повечето случаи Perplexity AI се стреми да дава достоверни и точни отговори въз основа на получената информация. Въпреки това, от време на време ще забележите, че генерираните отговори съдържат няколко допълнителни подробности, които не винаги са верни.

Например, ние бързо търсихме в Perplexity най-добрите пъбове в САЩ. Резултатите, показани от Perplexity, включваха няколко имена, които всъщност не се намираха в САЩ, а в Индия. Ето защо е важно да предоставяте конкретна и ясна информация, когато задавате въпроси.

Случаи, в които Perplexity AI халюцинира

Вместо това, стеснете търсенето си, за да намерите най-добрите барове в „Град“, „САЩ“.

За да постигнете най-добри резултати, бъдете по-конкретни, когато давате указания на Perplexity AI.

Съвет от професионалист💡: Обмислете използването на AI prompt templates за подробни и структурирани входни данни като начинаещ.

Липсва голямо количество индексирани данни

Търсачките като Google съществуват от години и обработват големи количества индексирана и актуализирана информация.

Възможността да предоставя контекстуални и разговорни отговори отличава AI инструменти като Perplexity AI. Те обаче не могат да предоставят изчерпателни резултати от търсене като Google, защото не разполагат с огромното количество индексирани данни, с които Google разполага.

Например, ако въведете запитване „Как AI ще повлияе на пазара на труда?“, ще забележите, че Perplexity отговаря с по-разказен отговор. Ако направите същото търсене в Google, ще получите информация от десетки авторитетни уебсайтове.

Можете да разгледате различни гледни точки и заключения от резултатите от търсенето. Възможно е обаче да се наложи да зададете допълнителни въпроси, ако искате да получите подобно преживяване от Perplexity.

Чувствителен към размера и разнообразието на наборите от данни

Инструменти като Perplexity генерират отговори въз основа на наборите от данни, върху които са били обучени. Тъй като тези LLM са сравнително нови в своето развитие, наборите им от данни все още са по-малки и не са много разнообразни.

Това е една от причините, поради които интерактивните търсачки като Perplexity не винаги дават точни отговори.

Например, помолихме Perplexity да ни даде заглавия за рекламни текстове, които не надвишават 60 символа, за да ни помогне да промотираме предстоящ уебинар. Отговорите, които получихме, бяха по-малко от 30 символа и не бяха много привлекателни. Вероятно това се дължи на факта, че обучението му не е включвало достатъчно подобни рекламни текстове или маркетингов език.

Perplexity AI може да не ви предоставя винаги точна информация поради липса на разнообразие в набора от данни.

Прегледи на Perplexity AI в Reddit

Използвахме Reddit, за да разберем какво мислят хората за Perplexity. Много потребители подчертават, че Perplexity може да пише кодове ефективно, като се позовава на онлайн източници.

Въпреки това, потребителите отбелязват, че Perplexity дава непоследователни и кратки отговори на вашите търсения. Това може да ограничи решаването на проблеми и проучванията.

„TL;DR: Perplexity AI се отличава в кодирането с онлайн източници, решаването на трудни математически задачи с помощта на WolframAlpha, предлагането на специфични режими на търсене, ефективното търсене в Reddit, намирането на местни компании и предоставянето на кратки отговори. Въпреки това, той не се справя добре с усложнени научни въпроси извън математиката, няма способности за решаване на проблеми, понякога дава непоследователни и кратки отговори и има ограничения в обхвата и форматирането на търсенето. Въпреки ограниченията си, Perplexity AI си заслужава да бъде опитан, особено в комбинация с други AI модели за по-голяма точност на информацията. ”

Технологичният напредък означава, че имате няколко алтернативи на AI инструменти като ChatGPT и Perplexity.

Знаете ли, че ClickUp има свой собствен AI?

Запознайте се с ClickUp Brain — създаден да автоматизира повтарящи се задачи в рамките на всеобхватната платформа за продуктивност.

ClickUp Brain може да пише творчески текстове, да попълва проектни брифинги, да превежда текстове, да обобщава бележки от срещи и да създава блогове.

Ето как ClickUp Brain попълва важни подробности в PMO брифинг

Инструментът има интерфейс за разговор и можете да му задавате въпроси, както бихте направили с приятел. Достъпът до него е възможен от всяка точка на платформата, без да се налага да превключвате между приложения.

Ето някои от основните функции на ClickUp Brain, които го правят една от най-добрите алтернативи на Perplexity AI.

AI Knowledge Manager

Да предположим, че работите по проект и трябва да се обърнете към процеса на QA за конкретна задача. Но не можете да си спомните името на файла и не искате да губите време в търсенето му.

Използвайте ClickUp Brain в такива ситуации, за да получите незабавни отговори на вашите въпроси, свързани с работата. Всичко, което трябва да направите, е да въведете вашия търсещ запитване.

В този случай „Как работи нашият процес за осигуряване на качеството?“. AI мениджърът на знания анализира вашето запитване и извлича релевантна информация от вашите задачи, документи, фирмената уики и други източници. ClickUp Brain показва информацията като отговор на вашето запитване и вие можете да се върнете към работата си за нула време.

ClickUp Brain отговаря на вашите въпроси директно в платформата.

AI Project Manager

Вместо да губите време за задачи като създаване на задачи, писане на резюмета от срещи, подготовка на отчети за състоянието, създаване на резюмета на проекти и т.н., използвайте ClickUp Brain като ваш AI проектен мениджър. В същото време вие се фокусирате върху по-важни и сложни задачи.

Създавайте точни бележки от срещи без усилие с ClickUp Brain

ClickUp Brain може автоматично да актуализира статуса на вашите задачи и да ви помогне да създадете подзадачи в ClickUp Tasks. Той може също да прегледа вашите задачи и проекти, за да създаде актуализации на напредъка. Това ви дава бърз преглед на всичко, което се е случило с вашия проект и как са напреднали задачите.

AI Project Manager може да създава stand-ups, да обобщава информация от ClickUp Docs и дори да създава персонализирана автоматизация за конкретни сценарии.

Екипите могат да използват ClickUp Brain, за да обобщават технически документи, изследователски доклади и разговори, за да разберат съществени факти и информация. Той може да извлича задачи от дневния ред на срещите и да ги възлага на подходящите членове на екипа, което прави управлението на проектите лесно.

Използвайте ClickUp Brain, за да обобщите вашите срещи и да създадете задачи за действие.

AI Writer for Work

Можете да използвате AI писателя, за да ви помогне да пишете статии за блогове, текстове за целеви страници, имейли и др. Вградената функция за проверка на правописа автоматично открива правописни грешки в реално време. Усъвършенствайте тона и стила на писането си и създавайте перфектни текстове всеки път.

ClickUp Brain, вашият виртуален асистент, разполага с AI шаблони в GPT, които ви позволяват да получавате точни отговори без ръчно усилие и да получавате резултати по-бързо.

Ето някои популярни шаблони за AI от ClickUp, с които да започнете:

ClickUp ChatGPT подсказки за маркетингова шаблона

Над 600 подсказки в шаблона на ClickUp „ChatGPT Prompts for Marketing Team Template“ ще изведат вашия маркетинг на ново ниво. С подсказки в над 40 категории можете да стартирате иновативни кампании, да ангажирате аудиторията си и да увеличите продажбите.

Изтеглете този шаблон Повишете ефективността на вашите маркетингови кампании с ChatGPT Prompts for Marketing Team Template на ClickUp.

ClickUp ChatGPT подсказки за шаблон за управление на проекти

Проектните мениджъри използват ChatGPT Prompts for Project Management Template на ClickUp, за да обменят идеи и да генерират решения и най-добри практики за потенциалните проблеми.

Изтеглете този шаблон Използвайте GPT Prompts за управление на проекти на ClickUp, за да генерирате идеи за проекти, съобразени с нуждите на вашата компания.

Подсказките в този шаблон ви помагат да създадете цялостен план на проекта, в който са описани необходимите задачи, ресурси и срокове за успешното му изпълнение.

ClickUp ChatGPT подсказки за инженерна шаблона

Шаблонът ChatGPT Prompts for Engineering на ClickUp се използва за проучване и обсъждане на инженерни решения за сложни предизвикателства и проекти.

Изтеглете този шаблон Шаблонът ChatGPT Prompts for Engineering на ClickUp предоставя интелигентни резултати за вашите инженерни задачи.

Ето подсказка, която можете да използвате: Трябва да създам модел, който може точно да предскаже удовлетвореността на клиентите въз основа на обратната връзка от тях.

Използвайте резултатите от този модел, за да подобрите оценката за удовлетвореността на клиентите си.

Прочетете повече: Ето някои от най-добрите AI инструменти за визуализация на данни и AI инструменти за DevOps

Превеждайте с ClickUp Brain

ClickUp Brain може също да превежда съдържание. Копирайте и поставете текста, който искате да преведете, в ClickUp Doc. Маркирайте и преведете текста на всеки език; скоро ще получите бърз и точен превод. Това е особено полезно, когато вашите клиенти са от цял свят и искате да общувате с тях ефективно.

Превеждайте текстовете си на над 10 езика с помощта на ClickUp Brain.

Цени

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/месец на член на Workspace

Използвайте ClickUp Brain, за да подобрите производителността на работното си място

Perplexity се отличава сред AI-базираните търсачки с бързите и персонализирани отговори на вашите запитвания и допълнителната помощ при генерирането и обобщаването на съдържание.

Дори безплатната версия на приложението Perplexity AI може да обогати процеса на откриване на знания, особено като самостоятелен чатбот с изкуствен интелект.

Ако обаче търсите AI асистент, който е дълбоко интегриран във вашия софтуер за управление на проекти, ClickUp е чудесна алтернатива.

Задвижван от AI, ClickUp Brain автоматизира отнемащите време задачи, като създаване на маркетингови текстове, брифинги за управление на проекти, възлагане на задачи и обобщаване на срещи, бели книги и коментари.

За да разберете как ClickUp Brain повишава вашата продуктивност, регистрирайте се безплатно в Clickup.