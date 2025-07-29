11 най-добри софтуерни инструмента за дистанционно обучение, които дават възможност на разпределени екипи (2025)

Ако вашата представа за дистанционно обучение е 50 слайда в PowerPoint и „бърз“ разговор по Zoom… трябва да поговорим.

Съвременният софтуер за дистанционно обучение е много по-готин от това. Става дума за инструменти за създаване на курсове с функция „плъзгане и пускане“, оценки под формата на игри и инструменти, които не карат екипа ви да симулира прекъсване на Wi-Fi връзката.

И това не е всичко. Помислете за интерактивни тестове, видео ръководства, табла за прогрес и може би дори една-две значки за мотивация.

Независимо дали наемате изцяло дистанционен екип по продажбите или провеждате обучение по съответствие за 300 служители в три държави, подходящият инструмент за дистанционно обучение прави процеса лесен, мащабируем и много по-малко скучен.

В тази публикация ще обсъдим най-добрите платформи за дистанционно обучение, които помагат за запаметяването на наученото, дори когато екипът ви е разпръснат по различни континенти и часови зони.

Какво трябва да търсите в софтуера за дистанционно обучение?

Обучението на дистанционни служители е нещо повече от споделяне на няколко презентации или записване на Zoom сесия. Подходящият софтуер за дистанционно обучение трябва да се чувства като разширение на вашия L&D екип, като ви помага да предоставяте висококачествено обучение в голям мащаб. Ето какво да търсите:

Лесно създаване на курсове и управление на съдържанието: Вашият софтуер трябва да улеснява създаването и организирането Вашият софтуер трябва да улеснява създаването и организирането на учебни наръчници . Той трябва да ви позволява да създавате програми за обучение от нулата, както и да качвате съществуващи документи, видеоклипове и презентации.

Виртуална класна стая и инструменти за сътрудничество в реално време: Потърсете платформи, които поддържат сесии на живо, стаи за почивка, споделяне на екран и чатове, за да пресъздадете опита от личното обучение във виртуална среда.

Проследяване на напредъка и отчитане: Вградените аналитични инструменти трябва да показват кой е завършил онлайн курса, къде срещат затруднения и как можете да подобрите непрекъснато програмата си за обучение.

Автоматизация и напомняния: Спестете време с автоматизирани задачи по курсовете, напомняния за крайни срокове и подкани за напредък. Това е полезно при управление на обучението в различни часови зони.

Интеграция с вашите технологии: Платформата за обучение трябва да се свързва с вашите съществуващи инструменти, като HR системи, Платформата за обучение трябва да се свързва с вашите съществуващи инструменти, като HR системи, софтуер за обучение , приложения за продуктивност и софтуер за видеоконферентна връзка, без да са необходими допълнителни решения.

Мащабируемост и опит на учащите: Изберете платформа, която е лесна за навигация, подходяща за мобилни устройства и достатъчно гъвкава, за да поддържа различни роли, отдели и формати на обучение, докато вашата компания расте.

С тези незаменими инструменти в предвид, сте готови да проучите най-добрите инструменти за обучение на вашите отдалечени екипи.

🧠 Знаете ли, че... 74% от служителите казват, че трябва да продължават да усвояват нови умения, за да останат конкурентоспособни в работата си.

Бързо сравнение: Най-добрият софтуер за дистанционно обучение

За да ви спестим часове на проучвания, ние събрахме най-добрите софтуерни платформи за дистанционно обучение.

Име на инструмента Най-подходящ за Основни характеристики Цени* ClickUp Екипи, които се нуждаят от всеобхватно работно пространство за обучение Документи, AI асистент, клипове, бели дъски, автоматизации, табла, проследяване на времето Безплатен завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия TalentLMS Бързо създаване на курсове за малки и средни екипи Създаване на курсове, тестове, мобилен достъп, сертификати Няма безплатен план; Платени планове от 149 долара на месец на потребител Docebo Обучение на корпоративно ниво Съдържание, базирано на изкуствен интелект, сегментиране на потребителите, инструменти за отчитане Няма безплатен план; Платени планове по заявка 360Learning Съвместно обучение и обучение от колеги Създаване на курсове, дискусионни форуми, анализи Няма безплатен план; Платени планове от 8 $/потребител/месец Absorb LMS Персонализирано брандиране и съответствие със SCORM Преподаване на курсове, сертифициране и интеграция с HR инструменти Няма безплатен план; Платени планове по заявка Trainual СОП и обучение по процеси за разрастващи се екипи Стъпка по стъпка ръководства, организационни диаграми, обучение на базата на роли Няма безплатен план; Платени планове от 249 долара на месец (фактурират се ежегодно) LearnUpon Смесено обучение за корпоративно обучение Персонализирани отчети, геймификация и многоезична поддръжка Няма безплатен план; Платени планове по заявка Seismic Learning (Lessonly) Обучение на екипите по продажби и обслужване на клиенти Пътища, базирани на роли, интерактивни уроци, инструменти за обратна връзка Няма безплатен план; Персонализирани цени BrainCert Универсална виртуална класна стая и наблюдение Тестове в реално време, HD видео стрийминг, платформа за електронно обучение Няма безплатен план; Платени планове от 59 $/месец (фактурират се месечно) MapleLMS Обучение с интеграция на Salesforce Пътища, базирани на роли, интерактивни уроци и инструменти за обратна връзка Няма безплатен план; Платени планове по заявка SkyPrep Опростено предоставяне на обучение и управление на потребителите Създаване на курсове, оценки и персонализирано брандиране Няма безплатен план; Платени планове по заявка

Най-добрият софтуер за дистанционно обучение

Тези 11 инструмента ви помагат да създадете повторяеми и ангажиращи програми за обучение за всичко – от въвеждане на нови служители до повишаване на квалификацията на отдалечени екипи.

1. ClickUp (най-подходящ за екипи, които се нуждаят от универсално работно пространство за управление на вътрешни програми за обучение)

Организирайте всичките си обучителни ресурси в ClickUp за дистанционна работа.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, ви позволява да създавате, управлявате и провеждате обучения за служители. То ви предлага много повече от обикновена LMS система.

ClickUp служи и като мащабируема система за управление на отдалечени екипи. Той ви помага да обучавате вашите отдалечени екипи и да документирате знанията, придобити по време на обучението.

Структурирайте обучението си с Docs и Clips

С ClickUp Knowledge Management можете да забравите за разпръснати документи, остаряла информация и загуба на време в търсене на отговори. Той поддържа всичко организирано, лесно достъпно и актуално, което дава възможност на вашия екип да работи по-умно, а не по-усилено.

С помощта на ClickUp Docs можете да създавате живи наръчници, SOP и специфични за ролята обучителни ръководства. Те могат да бъдат свързани с задачи и да се търсят в цялото ви работно пространство.

Създавайте интересни документи за въвеждане в работата за дистанционно обучение с ClickUp Docs.

С ClickUp Clips вашите обучители и ръководители на екипи могат незабавно да записват кратки инструкции, демонстрации на инструменти или стъпка по стъпка начини за изпълнение. Не са необходими допълнителни сесии на живо в различни часови зони. Тези видео инструкции се намират в задачите или документите, така че обучението остава свързано с практиката.

Създавайте и споделяйте демонстрации на живо, за да обучавате екипа си с помощта на ClickUp Clips.

Тъй като можете да задавате крайни срокове, да определяте отговорни лица и да вграждате клипове или документи, всяка задача за обучение има ясни следващи стъпки и подкрепящи ресурси.

Управление на човешките ресурси в най-добрия му вид

За екипите по човешки ресурси ClickUp се превръща в централен център за управление на всичко – от назначаването на нови служители до непрекъснатото обучение.

С ClickUp за човешки ресурси можете да задавате списъци за въвеждане, да автоматизирате работните процеси за одобрение и да проследявате завършването на обученията. Това елиминира необходимостта да разчитате на отделни инструменти или последващи действия по имейл.

ClickUp HR Projects Table View показва задачи за дистанционно обучение за управление на разпределени работни процеси за въвеждане в работата и спазване на изискванията.

Използвайте изкуствен интелект, за да проектирате вашите модули за обучение

Най-хубавото е, че с вградения AI асистент на ClickUp, ClickUp Brain, можете да създавате политики и насоки с няколко команди.

Ето един пример за това как използвахме ClickUp Brain MAX за генериране на съдържание за модул за дистанционно обучение. Brain MAX е AI десктоп приложение, което ви предлага използването на множество AI модели като ChatGPT, Claude и Gemini в рамките на едно единствено, контекстуално, готово за корпоративно използване решение.

Използване на ClickUp Brain за създаване на програми за дистанционно обучение

Можете също така да търсите незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и ВСИЧКИ ваши свързани приложения + уеб за съществуващи уебинари за обучение и документи.

Да, вашите екипи по човешки ресурси или обучение и развитие могат да усъвършенстват първоначалния резултат, но Brain предоставя чудесна отправна точка.

Искате да научите повече за това как да използвате изкуствен интелект за създаване на обучителни материали за вашите дистанционни служители? Гледайте това видео 👇

Провеждайте дистанционни обучения с помощта на ClickUp Syncups.

Търсите алтернатива на Zoom, която да се интегрира в работната ви среда? Опитайте ClickUp Syncups! С пълна видео и аудио функционалност можете да провеждате сесии, да ги записвате, да възлагате задачи и да продължавате да работите в работната си среда, докато си сътрудничите!

Можете да стартирате или да се присъедините към синхронизация директно от ClickUp Chat, което го прави идеален за бързи, импровизирани уроци и отстраняване на проблеми.

Шаблон за план за внедряване на обучение на ClickUp

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте плана си за внедряване на дистанционно обучение с шаблона за план за внедряване на дистанционно обучение на ClickUp.

Когато вашите екипи се борят да координират обучението между екипите и часовите зони, шаблонът за план за внедряване на обучение на ClickUp ви помага да стандартизирате процесите. Той ви предоставя готова структура за планиране на фази, възлагане на отговорности и поддържане на всяка инициатива за обучение в правилната посока.

Време е да се откажете от електронните таблици и свързаната с тях объркваща история на версиите.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои разширени функции, като изкуствен интелект и пълна автоматизация, са ограничени до по-високите ценови планове.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето едно ревю от G2:

Моят екип много харесва възможността да възлага задачи за отчетност и високото ниво на персонализация! Успяхме да създадем пространства, които отговарят на всички наши нужди, и да проследяваме напредъка по всяка задача. Софтуерът е лесен за използване, а обслужването на клиенти е полезно, когато е необходимо! Не отне много време на целия ни екип да внедри и интегрира Clickup, а сега всички го използват ежедневно!

Моят екип много харесва възможността да възлага задачи за отчетност и високото ниво на персонализация! Успяхме да създадем пространства, които отговарят на всички наши нужди, и да проследяваме напредъка по всяка задача. Софтуерът е лесен за използване, а обслужването на клиенти е полезно, когато е необходимо! Не отне много време на целия ни екип да внедри и интегрира Clickup, а сега всички го използват ежедневно!

2. TalentLMS (Най-добър за въвеждане на дистанционни служители и обучение по спазване на нормативните изисквания)

чрез TalentLMS

TalentLMS е облачна система за управление на обучението, предназначена да опрости уеб-базираното обучение за разпределени екипи. Вашите мениджъри по човешки ресурси и обучение и развитие могат да създават структурирани курсове, използвайки видеоклипове, тестове и SCORM файлове с помощта на AI-course builder.

Можете да задавате учебни планове въз основа на роли или отдели, да автоматизирате напомняния и да проследявате напредъка в реално време. Платформата предлага предварително създадени оценки, курсове и проследяване на сертифицирането.

Тяхната готова за употреба библиотека с курсове улеснява назначаването на служители от различни географски местоположения и провеждането на програми за съответствие в голям мащаб. С самостоятелното обучение вашите служители могат да завършат програми за дистанционно обучение в свой собствен темп.

Най-добрите функции на TalentLMS

Обучението, базирано на умения, като AI картографира силните страни на вашата организация, идентифицира пропуските и свързва служителите с подходящото ръководство за обучение, когато започват нова работа.

Вградена видеоконферентна функция за сесии на живо, заедно с асинхронни материали за обучение.

Съвместимост с SCORM и xAPI за поддръжка на интерактивно, проследимо обучително съдържание.

Ограничения на TalentLMS

Ограничена гъвкавост при отчитането за по-задълбочени анализи без усъвършенствани интеграции

Цени на TalentLMS

Основен пакет: Започва от 149 USD на месец на потребител (фактурира се месечно)

Grow: Започва от 299 долара на месец на потребител (фактурира се месечно)

Предимства: Цена от 579 долара на месец на потребител (фактурира се месечно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TalentLMS

G2: 4,6/5 (780+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (580+ отзива)

Какво казват реалните потребители за TalentLMS?

В рецензия на G2 се споделя:

Talent LMS е лесен за управление, качването на курсове, разпределянето им и проследяването на завършените курсове е лесно. Преходът от стария интерфейс към новия е освежаваща промяна. Изглежда по-изчистен, по-модерен и просто прави навигацията по-гладка. Потребителският интерфейс е изчистен и е лесно както за администраторите, така и за учащите да намерят това, от което се нуждаят.

Talent LMS е лесен за управление, качването на курсове, разпределянето им и проследяването на завършените курсове е лесно. Преходът от стария интерфейс към новия е освежаваща промяна. Изглежда по-изчистен, по-модерен и просто прави навигацията по-гладка. Потребителският интерфейс е изчистен и е лесно както за администраторите, така и за учащите да намерят това, от което се нуждаят.

🧠 Полезен съвет: Направете устойчивостта част от процеса на обучениеПоощрявайте служителите, които запазват спокойствие под натиск и се адаптират към промените – те дават тон на останалите. Включете устойчивостта в обучението с кратки видеоклипове, въпроси за размисъл или примери от реалния живот, свързани със стреса, мотивацията и несигурността. Това не е нещо без значение – това е умение, което ще ви бъде от полза в бъдещето в днешния динамичен свят.

3. Docebo (Най-добър за персонализирано обучение с изкуствен интелект в голям мащаб)

чрез Docebo

Колкото по-скоро новите ви служители се заемат с работата, толкова по-добре за вас. LMS на Docebo предлага достъп при поискване до всичко, от което се нуждаят, за да ускорят времето за постигане на резултати.

За успешна програма за въвеждане на всеки учащ, можете да създадете персонализирани планове за обучение и да ги адаптирате според структурата на клоновете и групите във вашата организация.

Можете да качвате учебни материали в различни формати, включително видеоклипове, документи, SCORM файлове и виртуални обучения, водени от инструктор. Това е полезно при въвеждането на нови функции или вътрешни инициативи за внедряване на продукти, при които екипите се нуждаят от множество точки на контакт, за да разберат случаите на употреба, политиките или инструментите.

Docebo предлага персонализирани отчети за измерване на успеха или неуспеха на вашите програми за обучение. В този контролен панел можете да проследите кои учебни материали дават най-добри резултати.

Най-добрите функции на Docebo

Автоматизирайте регистрацията в LMS и между LMS и други платформи, като например информационна система за човешки ресурси (HRIS) и управление на човешкия капитал (HCM).

Използвайте препоръки за съдържание, базирани на изкуствен интелект, адаптивни пътища за обучение и виртуално наставничество за хипер-персонализирано обучение.

Централизирайте количествено измеримата обратна връзка от новоназначените служители и данните от LMS и BI инструменти, за да анализирате въздействието на въвеждането на нови служители върху ключовите бизнес резултати.

Ограничения на Docebo

По-задълбочената персонализация, като настройка на страниците на курса или стиловете на влизане, изисква CSS или поддръжка от разработчици.

Цени на Docebo

Elevate: Персонализирани цени

Предприятие: Персонализирани цени

Доцебо оценки и рецензии

G2: 4,3/5 (над 660 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 230 отзива)

Какво казват реалните потребители за Docebo?

В рецензия на G2 се споделя:

Той е изключително лесен за използване в повечето аспекти, свързани с управлението на обучението. В миналото съм бил администратор на други LMS системи и Docebo е много интуитивен и лесен за използване в сравнение с другите, които са много по-тромави. Много ми харесва и фактът, че Docebo винаги прави значителни подобрения с всяка нова актуализация, която пуска.

Той е изключително лесен за използване в повечето аспекти, свързани с управлението на обучението. В миналото съм бил администратор на други LMS системи и Docebo е много интуитивен и лесен за използване в сравнение с другите, които са много по-тромави. Много ми харесва и фактът, че Docebo винаги прави значителни подобрения с всяка нова версия, която пуска.

​​📮 ClickUp Insight: Повече от половината от всички служители (57%) губят време в търсене на вътрешни документи или в базата от знания на компанията, за да намерят информация, свързана с работата. А когато не могат? 1 от 6 прибягва до лични решения – претърсва стари имейли, бележки или екранни снимки, само за да събере парчетата от пъзела. ClickUp Brain елиминира търсенето, като предоставя незабавни отговори, базирани на изкуствен интелект, извлечени от цялото ви работно пространство и интегрирани приложения на трети страни, така че да получите това, от което се нуждаете, без да се налага да се занимавате с излишни усилия.

4. 360Learning (Най-добър за съвместно обучение, водено от колеги)

чрез 360Learning

360Learning е система за управление на обучението (LMS), базирана на изкуствен интелект и сътрудничество. Тя ви позволява да превърнете експертните си познания в интерактивни, социални обучителни преживявания, които могат да се мащабират за разпределени екипи.

Вместо да чакат централния екип за обучение и развитие, вашите мениджъри на разстояние и вътрешни експерти могат да записват видео уроци, да добавят тестове и да създават структурирани пътеки. Вградените AI инструменти на платформата помагат при изготвянето на съдържание, автоматичното маркиране и превода.

Използването на изкуствен интелект за документиране ви помага да намалите значително времето за стартиране на програмата за обучение. С дискусионни теми в реално време, реакции и коментари от колеги директно в курса, вашите дистанционни служители могат да учат съвместно, а не изолирано.

Най-добрите функции на 360Learning

Превърнете експертния принос в структурирани курсове с помощта на AI-базирани конспекти и интелигентни предложения за въпроси.

Използвайте таблото за управление, за да видите данните за напредъка и завършеността по кохорта, учащ или курс.

Поканете вътрешни експерти да записват, тестват и публикуват интересни обучителни материали с помощта на инструмент за създаване на съдържание, базиран на изкуствен интелект.

Ограничения на 360Learning

Потребителите казват, че вграденият инструмент за създаване на съдържание може да бъде по-стабилен.

Цени на 360Learning

Екип: 8 $/регистриран потребител на месец (до 100 потребители)

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за 360Learning

G2: 4,6/5 (над 480 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 430 отзива)

Какво казват реалните потребители за 360Learning?

В рецензия на G2 се споделя:

Това, което най-много ми харесва в 360Learning, е колко интуитивна и сътрудническа е платформата. От гледна точка на човешките ресурси и обучението и развитието, тя наистина подкрепя културата на непрекъснато учене, като улеснява експертите по различни теми в цялата организация да допринасят за съдържанието на обучението, без да се нуждаят от напреднали умения за проектиране на обучение.

Това, което най-много ми харесва в 360Learning, е колко интуитивна и сътрудническа е платформата. От гледна точка на човешките ресурси и обучението и развитието, тя наистина подкрепя културата на непрекъснато учене, като улеснява експертите по различни теми в цялата организация да допринасят за съдържанието на обучението, без да се нуждаят от напреднали умения за проектиране на обучение.

5. Absorb LMS (Най-добър за повишаване на квалификацията и обучение по съответствие на ниво предприятие)

чрез Absorb LMS

Базираният на облак и задвижван от изкуствен интелект Absorb LMS поддържа както самостоятелно обучение, така и обучение, водено от инструктор. Като софтуер за дистанционно обучение, той предоставя увлекателни и персонализирани обучителни преживявания за разпръснати, хибридни и глобални екипи.

С помощта на персонализирани учебни програми можете да идентифицирате, развивате и използвате уменията на вашите служители. Можете дори да ги насърчите да поемат отговорност за своето обучение и развитие.

Нуждаете се от канал за обучение, който предоставя на всички ваши служители, независимо от местоположението им, достъп до една и съща информация. Платформата за двупосочна комуникация предлага обща информация, актуализации в реално време и информация, специфична за дадена длъжност.

Най-добрите функции на Absorb LMS

Заснемете всички елементи от опита на вашите обучаеми с предварително създадени и персонализирани табла.

Получете незабавен достъп до над 20 000 лесни за използване курса за обучение.

Достъп до висококачествени учебни материали чрез три експертно подбрани библиотеки – Amplify, Amplify Plus и Amplify Max.

Преодолейте ограниченията на LMS

Отчитането може да бъде малко тромаво, освен ако не се запознаете с техните усъвършенствани инструменти.

Цени на Absorb LMS

Индивидуални цени в зависимост от размера на екипа

Оценки и рецензии за Absorb LMS

G2: 4,6/5 (над 670 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Absorb LMS?

В рецензия на G2 се споделя:

Това, което най-много ми харесва в Absorb LMS, е неговият потребителски интерфейс и гъвкавост. Дори и да не сте запознати с LMS софтуерите, работата с бекенда е доста лесна. Платформата улеснява както администраторите, така и учащите, което значително намалява кривата на обучение.

Това, което най-много ми харесва в Absorb LMS, е неговият потребителски интерфейс и гъвкавост. Дори и да не сте запознати с LMS софтуерите, работата с бекенда е доста лесна. Платформата улеснява както администраторите, така и учащите, което значително намалява кривата на обучение.

6. Trainual (Най-добър за въвеждане в работата и SOP документация за разрастващи се екипи)

чрез Trainual

Можете да използвате Trainual като инструмент за дистанционно обучение, като превърнете знанията, политиките и повтаряемите процеси на вашата компания в модули за самообслужване. Както новите, така и настоящите служители могат да имат достъп до него по всяко време за обучение по продуктови знания.

Има и база от знания с възможност за търсене. С помощта на AI-базираното търсене, когато вашият екип търси отговори, той може просто да зададе въпроса и Trainual дава точната политика. Тази възможност става още по-мощна, когато се комбинира с надеждни инструменти за споделяне на знания, които гарантират, че актуализациите са достъпни за всички екипи.

Trainual ви помага да документирате работата си и да я предадете на екипа си. Той ви позволява да мащабирате документацията за въвеждането в работата и стандартните оперативни процедури, без да разчитате на живи обучителни сесии или корпоративни системи.

Най-добрите функции на Trainual

Използвайте предварително създадения редактор, за да създавате съдържание, да пишете подробни ръководства, да вграждате видеоклипове и да добавяте изображения.

Обучителните видеоклипове и записването на екрана ви позволяват да обясните визуално сложни процеси, когато не можете да обучавате служителите си лично.

Централизирайте обучението си по съответствие в една база от знания и бъдете в крак с променящите се правила за съответствие с автоматични актуализации на обучението.

Ограничения на Trainual

Липсата на папка или йерархична структура затруднява администраторите и авторите на съдържание да организират и навигират в нарастващата библиотека със съдържание.

Цени на Trainual

Малък: 249 $ на месец (фактурира се ежегодно)

Средна цена: 279 долара на месец (фактурира се ежегодно)

Растеж: 419 долара на месец (фактурира се ежегодно)

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Trainual

G2: 4,7/5 (над 460 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 480 отзива)

Какво казват реалните потребители за Trainual?

В рецензия на G2 се споделя:

Trainual значително подобри начина, по който документираме, споделяме и стандартизираме нашите AS9100 аерокосмически процеси. Той се превърна в централизиран център, където нашите служители могат лесно да получат достъп до информацията, от която се нуждаят, за да разберат политиките, да завършат обучението и да се запознаят с процедурите, без да разчитат на устни предавания или племенни знания.

Trainual значително подобри начина, по който документираме, споделяме и стандартизираме нашите AS9100 аерокосмически процеси. Той се превърна в централизиран център, където нашите служители могат лесно да получат достъп до информацията, от която се нуждаят, за да разберат политиките, да завършат обучението и да се запознаят с процедурите, без да разчитат на устни предавания или племенни знания.

👀 Знаете ли, че: В McKinsey, въвеждането в работата не е само за да се запознаят новите служители с работата – то е отправна точка за дългосрочно развитие . Като част от въвеждането в работата, всеки участник попълва симулационна оценка на лидерските си умения. На първия ден те получават персонализиран план за развитие, който подчертава техните силни страни, идентифицира областите за развитие и очертава ясни следващи стъпки. Този план за растеж е свързан с по-широката екосистема за сертифициране на McKinsey, предлагаща персонализирани програми за обучение в области като финанси, стратегическо мислене, риск и специфични за индустрията умения. Това не е просто моментна снимка – това е трамплин. За служителите той отговаря на въпроса „Какво следва?“ За компанията той изгражда култура на непрекъснато, мотивирано от собствената инициатива обучение.

7. LearnUpon (Най-добър за управление на външно и вътрешно обучение на служители в голям мащаб)

чрез LearnUpon

Предизвикателствата при въвеждането на нови служители могат да попречат на положителното преживяване от обучението, особено за новоназначените. Те варират от комуникационни бариери до културни различия и ниска мотивация. За да се справите с това, може да обмислите използването на персонализирана програма за обучение.

Облачното LMS LearnUpon ви помага да го направите. Функцията „Learning Journeys“ ви позволява да създавате визуално картографирани, многоетапни обучителни пътеки, които се адаптират динамично въз основа на потребителски данни и резултати от минали курсове.

Например, служителите могат да бъдат автоматично насочвани към различни модули в зависимост от тяхната роля, местоположение или резултати от тестове. Това гарантира, че всеки дистанционен учащ получава съдържание, съобразено с неговите нужди.

Най-добрите функции на LearnUpon

Поддържа асинхронно (курсове по индивидуален темп, видеоклипове по заявка, контролни точки за проверка на знанията) и синхронно (уебинари на живо, виртуални курсове с инструктор) обучение.

Свържете HRIS или CRM системи с LearnUpon и автоматично регистрирайте потребителите в групи или Learning Journeys.

Изпращайте персонализирани имейли или напомняния в Slack, генерирайте автоматично сертификати и дори настройвайте работни процеси за пресертифициране.

Ограничения на LearnUpon

Създаването на един курс може да отнеме доста време.

Цени на LearnUpon

Необходимо: Персонализирано ценообразуване за до 150 потребители

Премиум: Персонализирани цени за до 500 потребители

Предприятие: Персонализирани цени за повече от 500 потребители

Оценки и рецензии за LearnUpon

G2: 4,6/5 (над 180 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 480 отзива)

Какво казват реалните потребители за LearnUpon?

В рецензия на G2 се споделя:

Харесва ми цялостното потребителско изживяване. Информацията се намира лесно, можете да планирате часовете си, да ограничите достъпа само до целевата аудитория и да разрешите коментари в курсовете си, за да научите повече за опита на учащите.

Харесва ми цялостното потребителско изживяване. Информацията се намира лесно, можете да планирате часовете си, да ограничите достъпа само до целевата аудитория и да разрешите коментари в курсовете си, за да научите повече за опита на учащите.

8. Seismic Learning (Lessonly) (Най-подходящ за екипи, които работят с клиенти и се нуждаят от обучение и наставничество в реално време)

чрез Seismic Learning

Seismic Learning, по-рано известен като Lessonly, е платформа за обучение и коучинг, предназначена за екипи по продажби и поддръжка.

Вместо да разчита на статични модули, Lessonly набляга на практиката, която може да се обучава, като позволява на дистанционните представители да репетират реални сценарии. Това включва справяне с възражения, писане на имейли за възстановяване на суми и получаване на обратна връзка, без да е необходим мениджър на живо.

Симулациите на ролеви игри и незабавната обратна връзка в Seismic спомагат за запаметяването на знания в сценарии, свързани с обслужване на клиенти, където повторението и практиката са от най-голямо значение.

Той се интегрира и с по-широките инструменти за подпомагане на Seismic, като предоставя на екипите достъп до обучение, наръчници и библиотеки с съдържание в единна среда.

Най-добрите функции на Seismic Learning

Обучение, специфично за дадена роля, с инструменти за коучинг в реално време

Използвайте инструмента за създаване на уроци с функция „плъзгане и пускане“, за да създавате структурирани модули за обучение с видеоклипове, тестове, документи и текст.

Вградете обучението в ежедневни инструменти като Slack, Salesforce, Zendesk и Microsoft Teams, за да предоставите микрообучение в платформи, които вашите отдалечени екипи вече използват.

Ограничения на Seismic Learning

Всички уроци трябва да се създават от нулата; няма шаблони или библиотека с съдържание, с които да се ускори въвеждането или общите обучителни програми.

Цени на Seismic Learning

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Seismic Learning

G2: 4,7/5 (590+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 210 отзива)

Какво казват реалните потребители за LearnUpon?

В рецензия на G2 се споделя:

Seismic Learning е нашето предпочитано решение за въвеждане в работата и продължаващо обучение. Създал съм множество учебни програми и мога да попълвам уроци във всяка от тях. Когато актуализирам уроците, учебните програми също се актуализират.

Seismic Learning е нашето предпочитано решение за въвеждане в работата и продължаващо обучение. Създал съм множество учебни програми и мога да попълвам уроци във всяка от тях. Когато актуализирам уроците, учебните програми също се актуализират.

9. BrainCert (Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от всеобхватно решение за виртуална класна стая и тестове)

чрез BrainCert

BrainCert предлага набор от инструменти за провеждане на обучения, комбинирайки виртуална класна стая, инструмент за създаване на курсове и платформа за тестове в едно решение. Платформата поддържа сътрудничество в реално време с HD видеоконферентна връзка, стаи за почивка, бели дъски и споделяне на екран.

Можете също да създавате интерактивни тестове и изпити, да проследявате представянето и да издавате сертификати за вашите дистанционни служители. Независимо дали обучавате нови служители или провеждате сесии на живо в различни часови зони, BrainCert ви предоставя инфраструктурата, необходима за мащабиране и управление на всичко това под един покрив.

Най-добрите функции на BrainCert

Вградена виртуална класна стая с стаи за почивка, бели дъски и споделяне на екран

Създател на курсове, съвместим със SCORM, с усъвършенствани инструменти за тестване

Позволете на дистанционните учащи да завършват курсове, да се присъединяват към сесии на живо, да полагат изпити и да участват в дискусии в общността безпроблемно от мобилни браузъри или приложения за iOS/Android.

Ограничения на BrainCert

Мобилната версия на BrainCert в момента не е толкова гладка, колкото версията за настолни компютри, особено ако предпочитаме да учим от телефон или таблет.

Цени на BrainCert

Pro: 59 долара на месец (фактурира се месечно)

Elite: 149 долара на месец (фактурира се месечно)

Растеж: 299 долара на месец (фактурира се месечно)

Оценки и рецензии на BrainCert

G2: 4,6/5 (над 70 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 220 отзива)

Какво казват реалните потребители за BrainCert?

В рецензия на G2 се споделя:

Най-добрата част от BrainCert, която ми харесва, е, че това е LMS с пълен набор от функции, който включва виртуални класни стаи, геймификация, интеграции за автоматизация, за да споменем само някои от тях.

Най-добрата част от BrainCert, която ми харесва, е, че това е LMS с пълен набор от функции, който включва виртуални класни стаи, геймификация, интеграции за автоматизация и много други.

10. MapleLMS (Най-подходящ за организации, които търсят сигурно и мащабируемо дистанционно обучение)

чрез MapleLMS

MapleLMS е облачна система за управление на обучението, която поддържа различни стилове на учене. Тя комбинира обучение на живо и самообучение за вашите дистанционни работници.

За да направите дистанционното обучение по-ангажиращо, обмислете използването на функцията за геймификация. Учениците печелят точки за завършване на модули, тестове и задачи. Те могат да бъдат обменени за значки и показани в класации.

Неговите базирани на предизвикателства прогресии и дигитални награди са предназначени да мотивират учащите, като превръщат обучението в игра. Потребителите отключват нива или сертификати, когато постигнат целите на обучението.

Най-добрите функции на MapleLMS

Съхранява информацията за учащите, използвайки усъвършенствани стандарти за криптиране, с протоколи като OAuth 2. 0 и SAML, които гарантират сигурен достъп и удостоверяване.

Обратната връзка в реално време, дигиталните награди и признанието от колегите създават чувство за постижение и импулс.

Дайте възможност на учащите да си сътрудничат или да се състезават помежду си чрез групи, дискусионни форуми и екипни предизвикателства.

Ограничения на MapleLMS

Липсват вградени курсове, което означава, че разработването на пълна учебна програма може да отнеме седмици (или месеци).

Цени на MapleLMS

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за MapleLMS

G2: Няма достатъчно налични отзиви

Capterra: Няма достатъчно налични отзиви

🧠 Интересен факт: Тъй като тенденциите в областта на цифровите технологии и изкуствения интелект продължават да променят работата, 85% от бизнес лидерите са съгласни, че необходимостта от развитие на умения ще се увеличи драстично, според Gartner, Inc. Ето и други изводи от проучването: От 330 бизнес лидери 93% са съгласни, че тяхната роля е да гарантират, че работната им сила разполага с времето и ресурсите за непрекъснато обучение.

Предприятията, които постигат най-добри бизнес резултати от обучението си, използват набор от гъвкави практики за обучение поне 1,5 пъти повече от другите предприятия.

Gartner препоръчва L&D да стане по-гъвкав – да предоставя обучение по-бързо, в малки формати и в мащаб – и по-рентабилен, за да отговаря на променящите се нужди от умения.

11. SkyPrep (Най-подходящ за фирми, които се нуждаят от интуитивно дистанционно обучение на служители)

чрез SkyPrep

SkyPrep централизира дистанционното обучение, като комбинира бързо създаване на курсове, виртуални класни стаи, игрови ангажираност, автоматизирана администрация и задълбочено проследяване.

Чистият интерфейс и инструментът за създаване на курсове с функция „плъзгане и пускане” улесняват стартирането на програми за дистанционно обучение на принципа „направи си сам”.

Можете да качвате обучителни материали в различни формати, включително документи, видеоклипове, тестове и SCORM файлове. След това можете да присвоявате сертификати и да проследявате напредъка на обучаващите се чрез вградени аналитични инструменти. SkyPrep поддържа и персонализирано брандиране, което помага за обучението на вътрешни екипи или групи, работещи с клиенти.

Най-добрите функции на SkyPrep

Предоставяйте сесии на живо във виртуална класна стая чрез Zoom, Teams, Webex или BigBlueButton директно в платформата.

Автоматизирайте работните процеси и известията за записване, напомняния и издаване на сертификати.

Използвайте табла и анализи в реално време, за да измервате въздействието на обучението, да откривате пропуски в знанията и да експортирате данни за проверка на съответствието или преглед на представянето.

Ограничения на SkyPrep

По-малко усъвършенствани инструменти за сътрудничество в сравнение с по-големите LMS платформи

Цени на SkyPrep

Lite: Персонализирано ценообразуване

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Enterprise Learning Suite: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за SkyPrep

G2: 4,6/5 (над 70 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за SkyPrep?

В рецензия на G2 се споделя:

Sky prep е много лесен за използване от учащите и администраторите. Има много екстри и се интегрира лесно с нашия Shopify магазин. Освен това е на много разумна цена и няма никакви прекъсвания. Внедряването му беше безпроблемно.

Sky prep е много лесен за употреба както за учащите, така и за администраторите. Има много екстри и се интегрира лесно с нашия Shopify магазин. Освен това е на много разумна цена и няма никакви прекъсвания. Внедряването му беше безпроблемно.

Създавайте по-умни и мащабируеми програми за дистанционно обучение с ClickUp

Когато обмисляте платформа за дистанционно обучение, няма универсален отговор. Ако най-голямата ви пречка е племенното знание и повтарящото се въвеждане в работата, започнете с инструмент, който ви помага да централизирате SOP и да стандартизирате пътеките за обучение.

Ако провеждате обучение за продукти за различни роли или региони, потърсете логика за разклоняване, адаптивни пътища за обучение и подробни анализи.

Ето един прост поглед, който може да ви помогне:

Бързо мащабиране? Изберете инструменти с шаблони, автоматизация и многократно използваеми учебни обекти.

Управлявате мултифункционални екипи? Дайте приоритет на функциите за сътрудничество, достъпа въз основа на роли и асинхронните видео ръководства.

Стартирате нови инструменти или процеси? Потърсете софтуер, който поддържа внедряването на продукти с тестове, условни пътеки и вградени инструкции.

Управлявате съдържание в голям мащаб? Ще ви е необходима функция за масова редакция, контрол на версиите и AI асистент, за да намалите умората от пренаписването.

Ако все още не сте сигурни откъде да започнете, обмислете ClickUp. Той интегрира документи, задачи, писане с изкуствен интелект, видеозапис и вградени шаблони.

За да започнете, регистрирайте се безплатно в ClickUp.