Как да изберете софтуер за управление на човешките ресурси, който отговаря на нуждите на вашия екип

Представете си следното: затънали сте до колене в таблици за назначаване на нови служители, системата ви за проследяване на кандидатите е застинала в 2014 г., а екипът ви току-що ви е изпратил съобщение (отново) с въпрос къде да намери актуализираната политика за отпуски.

Ако това ви звучи болезнено познато, не сте сами. Проучване на Gartner установи, че 38% от HR лидерите вече тестват или внедряват генеративен AI, за да преобразуват своите HR функции.

Защо? Неефективните и несъгласувани HR процеси са неефективни и струват на компаниите време, таланти и доверие. Ето защо е важно да изберете подходящия HR софтуер.

Но с огромното разнообразие от HR инструменти – от основен софтуер за изчисляване на заплати до пълноценни информационни системи за човешки ресурси (HRIS) – как да изберете HR софтуер, който отговаря на реалните нужди на вашия екип?

В тази публикация ще разгледаме видовете софтуер за управление на човешките ресурси, които са на разположение, ще ви предоставим стъпка по стъпка ръководство за избор на софтуер за управление на човешките ресурси и ще ви покажем как инструментите могат да надхвърлят проследяването на задачите, за да подпомагат назначаването на нови служители, самообслужването на служителите и управлението на талантите.

Защо е важно да изберете подходящия софтуер за управление на човешките ресурси

Изборът на подходящия софтуер за управление на човешките ресурси може напълно да промени ежедневието ви. Според Gartner 89% от ръководителите в областта на човешките ресурси планират да увеличат или да запазят бюджетите си за технологии за управление на човешките ресурси, като управлението на производителността, анализите и самообслужването на служителите са сред основните области на фокус.

Ето на какво да обърнете внимание:

Оптимизирани HR процеси: От назначаването на нови служители до управлението на социалните придобивки, интелигентният HR софтуер автоматизира повтарящите се HR задачи и намалява административната натовареност.

Повишена ангажираност на служителите: Платформи с вградени инструменти за признание, обратна връзка и ESS (самообслужване за служители) портали поддържат по-добра връзка и мотивация сред членовете на екипа.

По-интелигентно планиране на работната сила: С помощта на С помощта на анализи и отчети в реално време, екипите по управление на човешките ресурси могат да вземат информирани решения относно наемането, графиците и дори планирането на приемствеността.

Мащабируемост за разрастващи се екипи: Софтуерът за управление на човешките ресурси, базиран в облака, се адаптира към размера и структурата на вашата компания, независимо дали управлявате 20 или 2000 служители. Софтуерът за управление на човешките ресурси, базиран в облака, се адаптира към размера и структурата на вашата компания, независимо дали управлявате 20 или 2000 служители.

Вградена съвместимост и сигурност на данните: Системите за управление на човешките ресурси (HRIS) поддържат записите за вашите служители чисти, съвместими и готови за одит.

Изборът на софтуер за управление на човешките ресурси не е просто техническо решение – той засяга производителността, хората и бъдещето на вашата организация.

⭐ Представен шаблон Шаблонът ClickUp People Operations е предназначен за HR екипи, които управляват всичко – от набирането на персонал до ангажираността на служителите – в едно работно пространство. Този шаблон превръща хаоса в ясен план без допълнителна настройка за растящи екипи, които се занимават с множество отговорности (наемане на персонал, обратна връзка, актуализиране на политиките). Получете безплатен шаблон Оптимизирайте процеса на подбор и наемане на персонал от начало до край с шаблона за управление на човешките ресурси на ClickUp. То включва: Готови списъци със задачи за процеси като назначаване, взаимоотношения със служителите и напускане

Изгледи за организиране на дейностите по HR функция, статус на проекта или приоритет

Оптимизирано табло за възлагане, наблюдение и проследяване на критични HR процеси

Видове софтуер за управление на човешките ресурси (и какво правят)

Независимо дали сте самостоятелен HR специалист, който изпълнява 17 функции, или част от пълноценен HR отдел, познаването на видовете HR софтуер, които се предлагат на пазара, може да ви спести време, нерви и прекалено много таблици.

Нека разшифроваме азбучната супа на HR технологиите:

1. Основни HR функции (известни още като централата на HR)

Помислете за това като за централната нервна система на вашата HR структура. Основният HR софтуер се занимава с фундаменталните неща – записи на служителите, информация за работните места, организационни диаграми, документация за съответствие и основно управление на данни.

Какво прави:

Управление на данни и документи на служителите

Управлява администрирането на социални придобивки и спазването на нормативните изисквания

Поддържа работни процеси за повишения, уволнения и HR политики

2. HRIS (Система за управление на човешките ресурси)

HRIS звучи сложно, но всъщност е просто усъвършенствана версия на основния HR, с повече автоматизация, аналитични данни и интеграция. Това е вашият команден център за всичко, свързано с управлението на човешките ресурси.

Какво прави:

Съдържа всичко – от информация за заплатите и данъците до портали за самообслужване

Предлага табла за данни за служителите и планиране на организацията

Интегрира се с други системи като счетоводство, отчитане на работното време и CRM

💟 ClickUp Callout: ClickUp Brain трансформира HR работните процеси като вашия контекстуален, всеобхватен AI за работа. Той автоматизира повтарящите се административни задачи, извежда на преден план мненията на служителите и свързва всички ваши HR документи, списъци за назначаване на нови служители и комуникации на едно място. С Brain можете незабавно да генерирате персонализирани писма с оферти, да обобщавате обратната връзка от кандидатите и да гарантирате, че всеки HR процес е рационализиран и отговаря на изискванията, като същевременно чувствителната информация остава защитена и достъпна само за подходящите лица. За още по-голяма мощност, Brain MAX служи като ваш специален спътник на работния плот, като добавя усъвършенствано търсене в предприятието и продуктивност, базирана на гласови команди, към вашия набор от HR инструменти. С Brain MAX можете да търсите във всичките си HR приложения, документи и записи на служители от едно-единствено приложение на работния плот – без да се налага да превключвате между платформи или да губите важни детайли.

3. Системи за управление на таланти (TMS)

Наемането на отлични кадри е трудно. Да ги задържите? Още по-трудно. Инструментите за управление на таланти помагат и в двата случая. От набирането на кадри до планирането на приемствеността, TMS се занимава с човешката страна на планирането на човешките ресурси.

Какво прави:

Управлява целия цикъл на талантите: набиране, назначаване, обучение и развитие

Предлага инструменти за оценка на представянето и модули за обучение

Помага да проследявате кариерното развитие и да идентифицирате членовете на екипа с висок потенциал

4. Системи за проследяване на кандидати (ATS)

Спойлер: вашата електронна поща не е канал за набиране на персонал. ATS платформите ви помагат да управлявате кандидатите, да планирате интервюта и да проследявате всяка стъпка от процеса на набиране на персонал като професионалист.

Какво прави:

Централизира обявите за работа в различните борси за работа

Филтрира автобиографиите въз основа на предварително зададени критерии

Проследява напредъка на кандидатите от „Току-що кандидатствал“ до „Изпратена оферта“

5. Софтуер за изчисляване на заплати

Ръчното изчисляване на заплатите е като изкачване на хълм в снега за HR отдела. Софтуерът за изчисляване на заплатите автоматизира всичко – заплати, данъци, удръжки и спазване на нормативните изисквания.

Какво прави:

Обработва заплатите, обезщетенията и възстановяванията на разходите на служителите

Управлява изчисленията на данъците и отчетите в края на годината

Интегрира се с HR системи и основни данни

6. Софтуер за отчитане на работното време и присъствието

Кой е закъснял? Кой е в отпуск? Колко часа е работил новият стажант миналата седмица? Софтуерът за отчитане на работното време знае.

Какво прави:

Следи отчитането на работното време, графиците на смени и отсъствията

Интегрира се с анализи на заплатите и разходите за труд

Поддържа спазването на трудовото законодателство и проследяването на дистанционната работа

Няма повече неясни отзиви и неудобни скали за оценяване. Съвременният софтуер за управление на производителността предоставя на вашия екип яснота, обратна връзка и пътища за растеж.

Какво прави:

Проследява OKR, KPI и бележки от индивидуални срещи

Автоматизира циклите на преглед и обратната връзка в реално време

Синхронизира се с целите на екипа и плановете за кариерно развитие

📮 ClickUp Insight: 24% от работниците казват, че повтарящите се задачи им пречат да вършат по-значима работа, а други 24% смятат, че техните умения не се използват пълноценно. Това означава, че почти половината от работната сила се чувства творчески блокирана и недооценена. 💔 ClickUp помага да се върне фокусът върху работата с голямо въздействие с лесни за настройка AI агенти, които автоматизират повтарящи се задачи въз основа на тригери. Например, когато дадена задача е маркирана като изпълнена, AI агентът на ClickUp може автоматично да зададе следващата стъпка, да изпрати напомняния или да актуализира статуса на проекта, освобождавайки ви от ръчно проследяване. 💫 Реални резултати: STANLEY Security намали времето, необходимо за изготвяне на отчети, с 50% или повече благодарение на персонализираните инструменти за отчитане на ClickUp, което позволи на екипите им да се фокусират по-малко върху форматирането и повече върху прогнозирането.

8. Портали за самообслужване на служителите (ESS)

Не карайте вашия HR екип да отговаря 27 пъти на ден на въпроса „Колко дни отпуск ми остават?“. Позволете на служителите да си помогнат сами.

Какво прави:

Предоставя на служителите достъп до фишове за заплати, информация за социални придобивки и заявки за отпуск

Намалява обмена на информация и подобрява прозрачността

Увеличете използването на другите си HR инструменти

И така... Какъв е най-добрият софтуер за управление на човешките ресурси?

Кратък отговор? Зависи от вашите нужди в областта на човешките ресурси, размера на компанията и структурата на екипа. Някои платформи предлагат пакети „всичко в едно“ (като HRIS с вградена система за изчисляване на заплатите и проследяване на производителността), докато други са специализирани в една област и се интегрират добре.

Изберете вашия набор въз основа на:

Конкретни задачи в областта на човешките ресурси, с които се сблъсквате

Независимо дали се нуждаете от основни инструменти или от пълноценна HR платформа

Мащабируемост и лекота на използване (здравейте, разрастващи се екипи)

Стъпка по стъпка: Как да изберете софтуер за управление на човешките ресурси

Намирането на подходящия софтуер за управление на човешките ресурси не бива да прилича на разшифроване на древни руни. Но с стотиците инструменти, които обещават да „оптимизират вашите HR процеси“, лесно е да се почувствате объркани.

Нека разделим процеса на ясни, практични стъпки, които да ви помогнат да изберете HR софтуер, който наистина е подходящ за вашия екип.

Стъпка 1: Определете вашите HR цели и проблемни области

Преди да се впуснете в търсене на лъскави табла или значки за похвала, генерирани от изкуствен интелект, се съсредоточете върху това, което наистина не работи (или е неефективно) в настоящата ви HR структура. Започнете с въпроса:

Кои са нашите 3 основни HR цели за тази година? (Например: Намаляване на времето за наемане на персонал с 30%, внедряване на система за управление на производителността, актуализиране на работните процеси за въвеждане на нови служители)

Къде са често срещаните проблеми? (Ръчно изчисляване на заплатите, разпръснати данни за служителите, изчезнали кандидати, неясни HR политики... списъкът може да стане дълъг много бързо)

Кой отговаря за какво в нашите текущи HR процеси? (Неясното разпределение на отговорностите често крие по-дълбоки проблеми)

Например, стартираща компания с 20 души персонал може да е израснала от списъците за назначаване на нови служители, изпращани по имейл. От друга страна, компания с 200 души персонал може да открие, че фрагментираните HRIS инструменти водят до дублиране на данни и рискове, свързани с несъответствие с нормативните изисквания.

Независимо дали наемате десетия член на екипа си или разширявате HR дейностите в различните отдели, ClickUp Human Resources предоставя на вашия екип яснота, последователност и контрол, от които се нуждае. От управлението на процесите по набиране на персонал и списъците за въвеждане в работата до оптимизиране на оценките за представянето и проследяване на ангажираността на служителите – всичко се намира в една мощна платформа.

Проследявайте производителността, ангажираността и развитието на служителите с ClickUp Human Resources

С персонализирани работни процеси, автоматизация, базирана на изкуствен интелект, и документи за съвместна работа, екипите по управление на човешките ресурси могат:

Съгласувайте мениджърите по наемане и рекрутерите с общи възгледи и задачи

Автоматизирайте повтарящите се HR задачи (като напомняния или актуализации на статуса)

Централизирайте ключови HR документи, политики и данни за служителите

Проследявайте целите, циклите на обратна връзка и отпуските в реално време

Вместо да превключвате между шест инструмента и десет електронни таблици, HR платформата на ClickUp ви позволява да управлявате целия цикъл на живот на служителите на едно място – тя е интелигентна, мащабируема и лесна за използване.

Преди да добавите нещо ново, бъдете абсолютно честни относно това, с което вече разполагате в областта на човешките ресурси. Започнете своя одит на HR технологиите, като изброите:

Всички използвани инструменти (включително нелегитимни електронни таблици или безплатни приложения)

Функцията, която изпълнява (например проследяване на кандидати, отчитане на работното време и присъствието, администриране на социални придобивки)

Какво работи, какво предизвиква неудовлетворение и какво се дублира

След това се запознайте с „сенчестите системи“ – ръчни работни процеси, за които никой не говори:

Мениджър по наемането на персонал, който изпраща обратна връзка ръчно по имейл (вместо да използва формуляр)

HR мениджърите презаписват данните на служителите на различни платформи

Политики за съответствие, скрити в папката Drive на някого, озаглавена „Important_2022_FINAL(1). pdf”

Най-важното тук е мощната търсачка, която може да ви помогне да намерите официални документи и скрити системи за минути.

ClickUp AI Knowledge Management предлага централизирана платформа, където всички ваши HR документи, политики и процедури се съхраняват и са лесно достъпни. С помощта на AI-базирани възможности за търсене, извличането на конкретна информация става бързо и интуитивно, което намалява времето, прекарано в ръчно търсене, и гарантира, че вашият екип има достъп до актуални ресурси.

Включва:

Търсене с изкуствен интелект: Използвайте обработка на естествен език, за да разберете запитванията и да предоставите точна информация от вашата база от знания.

Интегрирана документация: Улеснете безпроблемното споделяне на знания, за да можете да създавате и управлявате документи директно в ClickUp.

Персонализирани шаблони: Предлагайте шаблони за стандартизиране на документацията, като гарантирате последователност във всички ваши HR материали

Интерактивен AI чат интерфейс: Отговаряйте на въпроси въз основа на данните на вашата организация, дори и ако те са разпръснати в различни източници, като използвате интелигентния чат интерфейс.

Понякога обаче е по-лесно да започнете с отправна точка. Шаблоните на ClickUp могат да ви помогнат в това. 👇🏼

Получете безплатен шаблон Управлявайте и съхранявайте HR информация с шаблона за база от знания за HR на ClickUp

Шаблонът ClickUp HR Knowledge Base помага да централизирате HR документите в чиста, лесна за навигация структура. Той е идеален за създаване на достъпна библиотека с възможност за търсене за всичко, свързано с HR.

То включва:

Персонализирани статуси на задачите за проследяване на актуализациите на документи (напр. „Чернова“, „В процес на преглед“, „Окончателен“)

Няколко вида изгледи – списък, календар, диаграма на Гант и други – за да отговарят на вашия стил на проследяване

Потребителски полета и опции за сортиране, за да поддържате HR политиките, често задаваните въпроси и вътрешните документи подредени и маркирани

В допълнение, шаблоните за наръчници, политики и процедури за служители на ClickUp помагат за централизиране на фирмените политики, като обединяват важната информация, като политики за заплащане и отпуски, в един достъпен документ.

За да документирате и стандартизирате HR процесите, използвайте шаблона ClickUp HR SOP. Той улеснява създаването и управлението на процедури, като интервюта при назначаване и напускане.

💡 Съвет от професионалист: Независимо дали назначавате нови служители или поддържате последователност в политиките на различните отдели, използвайте тези шаблони за управление на човешките ресурси, за да превърнете разпръснатите документи в структурирана система, в която лесно можете да намирате нужната информация.

Стъпка 3: Съобразете софтуера с размера на екипа си и траекторията на растеж

Не всяка HR платформа трябва да бъде като космически кораб. Стартиращ бизнес с 10 души персонал няма нужда от работни процеси за съответствие с корпоративни стандарти, а разрастваща се организация с 200 души персонал не може да управлява HR с помощта на електронни таблици и Slack низове. Преди да се ангажирате, попитайте:

Какъв е настоящият ни брой на служителите и какъв ще бъде той след 12–24 месеца?

Имаме ли сезонни или договорни работници, които трябва да бъдат взети предвид в HR процесите?

Ще поддържа ли инструментът екипи на различни места или отдалечени екипи, докато ние се разрастваме?

Вашата цел не е само да решите днешните нужди на HR отдела, а да изберете HR софтуер, който няма да се провали при растеж.

ClickUp Staffing Plan Whiteboard Template е визуален шаблон за планиране, който ви помага да планирате нуждите от персонал по отдели, периоди и роли – всичко това в една гъвкава бяла дъска. Той включва:

Дъска за организиране на бъдещи наеми по екипи чрез плъзгане и пускане

Визуални разбивки за планиране на работната сила по тримесечия или проекти

Потребителски полета за категоризиране на роли по спешност, статус и етап на наемане

Получете безплатен шаблон Управлявайте ежедневните операции с шаблона за бяла дъска на ClickUp Staffing Plan

Този шаблон е особено подходящ за оперативни ръководители и мениджъри по човешки ресурси, като създава план за наемане на персонал, който е в съответствие с целите на компанията (а не само с ад хок искания на екипа). Независимо дали растежът ви е 5 или 50, този шаблон внася яснота в развитието на вашия персонал.

Стъпка 4: Уверете се, че той работи добре с останалата част от вашия технологичен стак

Преди да се спрете на HR платформа с елегантен интерфейс и „наградени табла“, поемете дълбоко дъх и разгледайте настоящия си набор от инструменти.

Запитайте се:

Непрекъснато ли превключваме между разделите, само за да завършим един цикъл на наемане?

Нашите задачи по въвеждането на нови служители се извършват ли в електронни таблици, а обратната връзка е разпръсната в чат низове?

Колко пъти сме въвеждали ръчно данните на служителите в две различни системи?

Ако отговорът е „твърде много“, не сте сами. 55% от HR мениджърите споделят, че настоящите им технологии не отговарят на променящите се бизнес нужди, а 51% не могат да измерят възвръщаемостта на инвестициите си в технологии. Тук интеграцията и съвместимостта на работните процеси стават ваши неотменими изисквания.

Например, средно голяма компания, която използва Google Workspace, Zoom и Slack, трябва да избягва HR инструменти, които не се интегрират по подразбиране. В противен случай седмицата на вашия HR екип ще се превърне в мозайка от експорти, несъответствия в календара и пропуснати актуализации. Какво е истинското спасение в такива ситуации? Интегрирани работни процеси!

AI агентите на ClickUp са проектирани да се справят с тези взаимосвързани задачи и работни процеси автономно, като подобряват ефективността и позволяват на вашия HR екип да се фокусира върху стратегически инициативи, свързани с човешките ресурси. Те могат да ви помогнат с:

Готови агенти на автопилот: Отговаряйте на конкретни тригери, публикувайки актуализации, доклади или отговори на определени места в работната ви среда.

Персонализирани агенти с автопилот: Използвайте конструктор без код, за да създадете агенти, съобразени с уникалните работни процеси и изисквания на вашата организация.

Отговори в реално време: Отговаряйте на въпроси или предоставяйте информация самостоятелно, за да окажете помощ на вашия екип в реално време.

Интеграция в работната среда: Разполагайте агенти в различни области на ClickUp, включително пространства, папки, списъци и чатове, за да осигурите цялостно покритие.

Използвайте ClickUp AI Agents, за да автоматизирате задачи, да отговаряте на въпроси и да свършите повече работа

В заключение! Изберете софтуер за управление на човешките ресурси, който отговаря на реалността на вашия екип, а не обратното.

💟 Бонус: Искате да въведете ред в хаоса при набирането на персонал? Шаблонът за план за действие при набиране на персонал на ClickUp ви помага да планирате графиците за наемане, да разпределите задачите на заинтересованите страни и да проследявате напредъка от публикуването на обявата до писмото с предложението за работа.

Стъпка 5: Сравнете доставчиците и изпробвайте демо версията

Така че сте стеснили избора си до най-добрите варианти. И сега какво?

Време е да преминете от списъците с функции и да видите как всъщност работи всеки софтуер за управление на човешките ресурси. Представете си го като среща: не бихте се ангажирали след едно преглеждане на профила в LinkedIn, нали?

Насрочете демонстрации на продуктите с избраните доставчици – в идеалния случай с няколко души от вашия HR екип или ръководна група. По време на пробния период попитайте:

Потребителският интерфейс лесен ли е за навигация както за HR екипите, така и за служителите?

Може ли да се адаптира към размера на нашата компания и структурата на екипа?

Доколко добре поддържа задължителни функции като самообслужване на служителите, управление на производителността или администриране на социални придобивки?

Интегрира ли се с настоящата ни HR технология (софтуер за заплати, инструменти за отчитане на работното време и др.)?

Какъв вид поддръжка и въвеждане в работата се включва?

Най-добрата практика? Много HR специалисти го използват, за да създадат прототип на идеалните си HR работни процеси, преди да се ангажират с скъпи дългосрочни платформи. Можете да тествате функции като:

Автоматизация на задачите за координиране на интервюта

Вградени документи за съхранение на SOP и рамки за обратна връзка

Генерирани от AI прозрения, които сигнализират за пречки в процеса на набиране на персонал

Основното е да не се ограничавате до конкретен тип инструмент, който не оставя място за експерименти. Така че, ако искате да разберете как гъвкави инструменти като ClickUp могат да запълнят пропуските ви в областта на човешките ресурси преди да направите голяма покупка, сега е моментът да експериментирате.

Подобрете HR функциите с примери за използване на AI

Интегрирането на изкуствен интелект в процесите на човешките ресурси вече не е просто „може би“. То може да ви помогне с цялостни работни процеси, с минимален човешки надзор.

Ето някои често срещани сценарии:

Процеси по набиране на персонал : прегледайте автобиографии, насрочете интервюта и дори провеждайте първоначални оценки на кандидатите, ускорявайки процеса на наемане с помощта на изкуствен интелект.

Въвеждане и обучение : Персонализирайте въвеждането на нови служители и създайте модули за обучение, за да се уверите, че новите служители се адаптират ефективно.

Управление на производителността : Анализирайте данните за производителността, за да предоставите информация, да помогнете на мениджърите да вземат информирани решения и да предложите конструктивна обратна връзка.

Ангажираност и задържане на служителите : Следете показателите : Следете показателите за ангажираност на служителите и обратната връзка, идентифицирайте проблемните области и вземете проактивни мерки за повишаване на морала и задържането на служителите.

Административна ефективност: Оптимизирайте рутинните задачи като обработка на заплати, проследяване на присъствието и администриране на социални придобивки, намалете грешките и спестете време

С ClickUp Brain планирането на поредица от телефонни интервюта е лесно като детска игра.

Често срещани грешки, които трябва да избягвате

Дори най-добрите екипи по управление на човешките ресурси попадат в тези капани. Нека се уверим, че вие няма да го направите.

Грешка 1: Да се поддадете на лъскавите функции, вместо да решите реалните проблеми

Този нов инструмент може да предлага „проследяване на настроението“ или „ботове за поздравяване на рождени дни“, но решава ли проблемите с изплащането на заплатите или хаоса при назначаването на нови служители? Винаги се ръководи от вашите цели в областта на човешките ресурси и проблемните области (помните ли стъпка 1?), а не от списък с желания за готини, но безполезни добавки. Изборът на софтуер за управление на човешките ресурси трябва да съответства на нуждите на бизнеса, а не на технологичния FOMO.

Грешка 2: Пренебрегване на нуждите на реалните потребители

Ако вашият HR екип се нуждае от усъвършенствани инструменти за управление на производителността, но вашите мениджъри просто искат лесен начин да проследяват OKR... познайте какво? И двете нужди са важни. Изберете HR софтуер с лесен за използване интерфейс и вградена самообслужваща функция за служителите, за да улесните внедряването му.

Грешка 3: Пренебрегване на мащабируемостта и персонализацията

Това, което работи за екип от 15 души, може да се провали при 50 души. Избягвайте инструменти, които ви ограничават. Дайте предимство на платформи, които се адаптират към размера на вашата компания и сложността на HR дейностите, без да ви налагат строги работни процеси.

Грешка 4: Не тестване на платформата с реални случаи на употреба

Четенето на списъци с функции не е същото като реалното използване на инструмента. Изпробвайте го. Настройте фиктивен HR процес, преди да се ангажирате, като одобрение на отпуск или планиране на набиране на персонал.

Грешка 5: Неинформиране на ИТ или правния отдел

Проверихте ли къде се съхраняват данните за управление на служителите? Отговарят ли те на изискванията за съответствие? Кой има достъп до тях? Изборът на подходящ софтуер за управление на човешките ресурси означава да се обмислят въпросите за сигурността, съответствието и интеграцията от самото начало, а не като нещо второстепенно.

ClickUp: по-умният начин да изберете софтуер за управление на човешките ресурси

Изборът на подходящ софтуер за управление на човешките ресурси се свежда до осигуряване на бъдещето на вашите операции, свързани с персонала. От набелязването на вашите цели до избягването на класическите капани в областта на технологиите за управление на човешките ресурси, сега разполагате с ясно, стъпка по стъпка ръководство, за да вземате по-разумни решения (и да съжалявате по-малко).

Независимо дали се занимавате с назначаване на нови служители, спазване на нормативните изисквания или ангажираност на служителите, подходящият инструмент трябва да внесе яснота, а не още по-голям хаос.

С ClickUp получавате не само управление на задачите. Получавате база от знания, задвижвана от изкуствен интелект, автоматизирани работни процеси, шаблони за набиране на персонал, HR табла, наръчници за служители, проследяване на производителността и много други – всичко под един покрив. Без превключване между инструменти. Без импровизации.

Време е да оставите зад себе си разпръснатите таблици, изчезналите кандидати и загадъчните стандартни оперативни процедури. Направете HR по-лесно, по-бързо и забавно (да, забавно).

Готови ли сте да обновите вашите HR операции? Регистрирайте се в ClickUp още днес.