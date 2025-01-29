Тествахме най-добрия софтуер за управление на човешките ресурси в Сингапур

Знаете ли, че според прогнозите пазарът на HR технологии ще достигне 71,24 милиарда долара до 2031 г.? Това е зашеметяващ скок от 8,2% спрямо 35,05 милиарда долара през 2023 г.

Какво стои зад това? Налице е значителна промяна към подобряване на ангажираността и свързаността в рамките на HR функциите, особено в места като Сингапур, където високата ангажираност на служителите е синоним на висока производителност.

С толкова трансформиращи промени около нас, изборът на подходящия софтуер за управление на човешките ресурси не е просто важен – той е наложителен. Подходящите инструменти за управление на човешките ресурси могат драстично да променят начина, по който взаимодействате със служителите, управлявате задачите и разширявате бизнеса си.

Ето защо ние тествахме и съставихме списък с 10-те най-добри софтуерни решения за управление на човешките ресурси в Сингапур, за да можете да вземете най-информираното решение за вашата организация.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на човешките ресурси?

При избора на софтуер за управление на човешките ресурси има няколко важни функции, които не трябва да пренебрегвате. Нека ги разгледаме, за да знаете точно какво да търсите:

Централизирана база данни: Изберете софтуер, който централизира всички данни за служителите в единен и точен източник. Това опростява управлението и повишава целостта на данните, като ви гарантира, че винаги разполагате с правилната информация.

Самообслужване на служителите: Вашият софтуер трябва да дава възможност на служителите да имат достъп и да актуализират личната си информация. Това намалява натоварването на вашия HR екип и оптимизира управлението на данните.

Набиране на персонал: Изберете софтуер, който оптимизира процеса на наемане. Той трябва да ви помогне бързо да намирате, оценявате и наемате кандидати, като подобрява ефективността на набирането на персонал – нещо от решаващо значение на конкурентния пазар на таланти в Сингапур.

Назначаване и напускане: Вашата HR система трябва да осигурява плавен преход за служителите, които се присъединяват към компанията или я напускат. Оптимизираните процедури в тази област спестяват време и намаляват грешките.

Управление на заплатите и възнагражденията: Автоматизирайте изплащането на заплатите с софтуер, който гарантира точно и навременно изплащане на възнагражденията. Това подобрява ефективността и осигурява спазването на строгите финансови регулации в Сингапур, като Закона за заетостта и Закона за Централния провидентен фонд (CPF). Тези закони уреждат съответно навременното изплащане на заплатите и правилното внасяне на вноски в пенсионните фондове на служителите.

Проследяване на работното време: Внедрете софтуер, който предлага прецизни инструменти за проследяване на работното време, необходими за точност при изчисляване на заплатите и спазване на нормативните изисквания за работното време, като разпоредбите на Закона за заетостта от 1968 г. относно извънредния труд.

График на служителите: Уверете се, че софтуерът ви улеснява създаването и управлението на графиците на служителите. Ефективното планиране максимизира производителността и покрива всички оперативни нужди в динамичната работна култура на Сингапур.

Управление на производителността: Изберете инструмент, който ви позволява да задавате, проследявате и анализирате Изберете инструмент, който ви позволява да задавате, проследявате и анализирате HR целите . Активното управление на производителността насърчава растежа и постиженията в екипа ви.

Обучение и развитие: Вашият софтуер за управление на човешките ресурси трябва да подкрепя непрекъснатото обучение и развитие на уменията, да улеснява растежа на служителите и да се адаптира към променящите се бизнес нужди, които са от ключово значение за поддържането на иновациите и конкурентоспособността в Сингапур.

Съответствие: Изключително важно е да изберете софтуер, който помага на вашата компания да спазва трудовото законодателство на Сингапур, като Закона за заетостта и Закона за защита на личните данни (PDPA). Тези инструменти трябва да помагат за управлението на правните задължения, свързани с трудовите стандарти, поверителността на данните и правата на служителите.

10-те най-добри софтуера за управление на човешките ресурси за 2024 г.

С разрастващия се пазар с множество решения, е от решаващо значение да намерите идеалния инструмент за вашите нужди в областта на човешките ресурси. Но не се притеснявайте, аз вече съм направил проучването за вас! Въз основа на обширни практически тестове и анализи, ето 10-те най-добри софтуера за управление на човешките ресурси за 2024 г.

1. ClickUp: Най-добър за управление на HR проекти

От моя опит, платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp напълно промени начина, по който обработваме работните потоци и задачите, свързани с човешките ресурси. Техните специфични функции за набиране на персонал опростяват процеса на наемане и ни помагат да управляваме кандидатите, заявленията и комуникациите.

Най-много ценя широките възможности за персонализиране, които предлага ClickUp. Осъзнавайки, че няма две еднакви HR отдела, мога да персонализирам функции като потребителски полета, статуси и автоматични напомняния. Освен това, с ClickUp Integrationsсвързвам над 1000 други инструмента, подобрявайки функционалността с други системи, използвани в нашата организация.

Опростете изпълнението и реализацията на вашите HR операции с ClickUp

При управлението на заплатите ClickUp също така се интегрира безпроблемно с местните нормативни изисквания. Например, в Сингапур той се съобразява напълно с графиците за вноски в CPF, като гарантира, че обработката на заплатите ви е в съответствие с всички местни закони. Тази интеграция намалява натоварването и стреса ви, като ви освобождава време, за да се съсредоточите върху развитието на екипа си и разширяването на бизнеса си.

След като подходящите кандидати бъдат наети, персонализираните полета на ClickUp ми позволяват да проследявам статуса на одобрение и да изяснявам действията, които трябва да бъдат предприети. Тази функционалност е от съществено значение от фазата на въвеждане в работата до оценката на представянето.

Освен това, винаги съм искал да автоматизирам рутинните си задачи по набиране на персонал, но процесът изглеждаше сложен, докато не се натъкнах на инструментите за автоматизация на ClickUp. Мога лесно да го конфигурирам да изпраща имейли на кандидатите, да възлага задачи за назначаване и дори да ми напомня кога е време за оценка на представянето.

Освен това, календарният изглед на ClickUp е безценен за организиране на интервюта, обучения и срещи за преглед. Той гарантира, че всички ключови събития се проследяват и планират по видим начин.

За ежедневните ми задачи в областта на човешките ресурси ClickUp Brain е изключително полезен. AI Knowledge Manager бързо предоставя отговори за задачи, документи и персонал в моето ClickUp Workspace, което значително намалява времето, което прекарвам в търсене на информация. AI Project Manager автоматизира актуализациите и обобщенията на проектите, което ми позволява да се съсредоточа повече върху стратегическите инициативи в областта на човешките ресурси, а не върху рутинните актуализации.

Накрая, ClickUp предлага и шаблони за управление на човешките ресурси, като шаблони за оценка на представянето, шаблони за база от знания и други, за да подобрите ефективността на екипа и да спестите време.

Изтеглете този шаблон Организирайте вътрешните си документи и поддържайте информацията лесно достъпна за всички свои служители, като използвате шаблона за база от знания на ClickUp.

Шаблонът за база от знания за управление на човешките ресурси на ClickUp промени изцяло управлението на информацията в областта на човешките ресурси. Той създава централизирано хранилище, лесно за навигация, което е от ключово значение за подпомагане на екипите по управление на човешките ресурси да организират, проследяват и актуализират ефективно всички важни документи, като наръчници за служители, политики за управление на човешките ресурси и др. Това гарантира, че всеки член на персонала е добре информиран и спазва нашите вътрешни процедури, което значително повишава ефективността и комуникацията в областта на човешките ресурси.

Изтеглете този шаблон Управлявайте и получавайте достъп до информация за служителите от един интерфейс, използвайки шаблона за директория на служителите на ClickUp.

Освен това, шаблонът за директория на служителите на ClickUp предоставя цялостно решение за ефективно управление и достъп до информация за служителите. Той е идеален за всяка организация, която се нуждае от централизирана и лесно достъпна система за поддържане на организирана и актуална информация за служителите.

Намирам го за особено полезен за категоризиране на данните за служителите, проследяване на различни работни статуси и гарантиране, че всички членове на HR екипа имат незабавен достъп до важната контактна информация. Този шаблон е предпочитан за оптимизиране на HR процесите, което улеснява ефективното управление на работната сила.

Най-добрите функции на ClickUp

Разделете HR проектите на персонализирани задачи, което улеснява управлението на всичко – от процесите по назначаване на нови служители до оценките на служителите – с ClickUp Tasks

Превърнете идеите за HR проекти в персонализирани задачи с ClickUp Tasks

Задавайте и проследявайте ясно целите и задачите в областта на човешките ресурси, от подобряване на удовлетвореността на служителите до постигане на целите за набиране на персонал с ClickUp Goals.

Вижте целите и задачите в областта на човешките ресурси на таблото за управление на ClickUp

Създавайте изчерпателни документи за управление на човешките ресурси, пряко свързани с задачите, като използвате ClickUp Docs . От наръчници с политики до материали за обучение за вашата система за управление на обучението – гарантирайте, че цялата информация е достъпна и актуална.

Създавайте изчерпателни документи за управление на човешките ресурси, пряко свързани с задачите

Насърчавайте съвместното планиране и обмен на идеи между HR екипите. Използвайте ClickUp Whiteboards , за да визуализирате пътя на развитие на служителите, планирането на приемствеността или преструктурирането на екипа.

Планирайте съвместно вашите HR инициативи с помощта на ClickUp Whiteboards

От проследяване на показателите за набиране на персонал до наблюдение на нивата на ангажираност на служителите, таблата за управление на ClickUp предоставят изчерпателен преглед на HR ефективността с един поглед.

Получете цялостен преглед на HR ефективността с ClickUp Dashboards

Събирайте данни, като създавате формуляри с функцията „плъзгане и пускане“ на ClickUp

Планирайте и управлявайте ефективно събития, срещи и срокове, свързани с човешките ресурси, с функцията „Календар“ на ClickUp. Дръжте всички в течение с ключови дати, като цикли на оценка на представянето и обучения.

Управлявайте събития, свързани с човешките ресурси, с ClickUp Calendar View

Получете ценна информация за дейността и тенденциите в производителността на вашия HR екип с функцията Pulse на ClickUp . Този инструмент предоставя подробен отчет за дейността, който ви позволява бързо да видите кой е онлайн и върху какво работи в момента.

Спазвайте политиките за поверителност на данните, като PDPA, с вашите данни, хоствани локално в APAC (Сингапур и Сидни).

Ограничения на ClickUp

ClickUp предлага множество функционалности, което може да бъде плашещо за новите потребители. Може да отнеме време, докато потребителите свикнат с всички функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/потребител/месец

Бизнес : 12 $/потребител/месец

Предприятие: Индивидуални цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. Talenox: HRIS за безпроблемно управление на жизнения цикъл на служителите

чрез Talenox

Talenox е цялостно решение, което позволява на бизнеса да се справя ефективно с различни задачи, свързани с човешките ресурси, от управление на профилите на служителите до обработка на заплатите и обработка на заявки за отпуск. С Talenox можете да имате достъп, да управлявате и да защитавате информацията за компанията и служителите в едно централно хранилище.

Освен това, възможностите за интеграция на Talenox с популярни банки и счетоводен софтуер в Сингапур, като DBS и OCBC, оптимизират финансовите транзакции, като правят процесите по изплащане на заплатите лесни и без грешки. Онлайн системата HRIS на Talenox пренася офисните процеси в облака, като ги прави достъпни навсякъде и по всяко време.

Най-добрите функции на Talenox

Управлявайте и защитавайте информацията за компанията и служителите в едно централно хранилище, като осигурявате сигурен и лесен достъп до данните.

Обработвайте заплатите, спазвайте местните законови изисквания и се интегрирайте безпроблемно с банки и счетоводен софтуер като Xero и QuickBooks.

Предварително зададени задължителни видове отпуск, като годишен отпуск и отпуск по болест, позволяващи на служителите да кандидатстват и управляват отпуските си директно чрез своите акаунти.

Съхранението в облак позволява на собствениците на фирми, мениджърите по човешки ресурси и служителите да влизат в системата от всяко място.

Ограничения на Talenox

Потребителите споделят, че интерфейсът е прекалено сложен и се изисква малко проби и грешки, за да се научите да го използвате правилно.

Цени на Talenox

Базов: 20 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Talenox

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. Zoho People: Софтуер за управление на човешките ресурси в облака за съвременни работни места

чрез Zoho

Zoho People е софтуер за управление на човешките ресурси, базиран в облака, създаден, за да отговори на бързо променящия се свят на труда. Той се отличава с подпомагането и задържането на таланти, като същевременно подобрява гъвкавостта и ефективността на системата за управление на човешките ресурси.

Той позволява сигурна система за управление на данни, която стриктно спазва Закона за защита на личните данни (PDPA) на Сингапур. Това гарантира, че всички данни на служителите, обработвани в Zoho People, са защитени от неоторизиран достъп и нарушения, което ми дава спокойствие по отношение на сигурността на данните.

Облачният характер на Zoho People е особено полезен за подкрепа на гъвкавите работни условия, които стават все по-популярни в Сингапур. Zoho People 5. 0 опростява HR операциите чрез автоматизиране на рутинните задачи и предоставя лесен за използване интерфейс, който дава приоритет на опита на служителите.

Най-добрите функции на Zoho People

Използвайте интелигентни работни потоци и задълбочени анализи, за да оптимизирате основните HR функции.

Подобрете планирането на работната сила с усъвършенствани възможности за проследяване и график.

Въведете гъвкаво определяне на цели и непрекъснати прегледи за ефективно управление на производителността.

Насърчавайте непрекъснатото обучение с комбинирани опции и централизирано управление на курсовете.

Ограничения на Zoho People

Потребителите отбелязват, че някои интерфейси могат да бъдат претрупани, с припокриващи се елементи и прекалено много падащи менюта, което може да затрудни навигацията и използваемостта.

Цени на Zoho People

Essential HR: 0,73 $/потребител/месец

Професионална версия: 1,46 $/потребител/месец

Премиум: 2,20 $/потребител/месец

Enterprise: 2,93 $/потребител/месец

People Plus: 5,49 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Zoho People

G2: 4 . 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 200 отзива)

4. ZingHR: Управление на HR проекти с помощта на изкуствен интелект

чрез Crozdesk

ZingHR е динамична, задвижвана от изкуствен интелект платформа за HR технологии за предприятия, която е особено подходяща за мащабиране на вашите бизнес нужди. С стратегическото използване на технологиите за изкуствен интелект, машинно обучение и блокчейн, ZingHR не е просто поредният инструмент. Някои от най-модерните му функции включват Zero-Touch Payroll, Face Recognition, Digital Onboarding и дори роботизирани интервюта.

ZingHR предоставя специфични инструменти, които гарантират спазването на трудовото законодателство в Сингапур, като предлага актуализации в реално време за промени в нормативната уредба, които засягат HR практиките. Тази функция е незаменима за поддържане на HR операциите в съответствие с най-новите законови изисквания, без да се налага ръчно проследяване на тези промени.

Най-добрите функции на ZingHR

Използвайте HR технологии, базирани на изкуствен интелект, като Zero Touch Payroll, за да съгласувате стратегиите за работната сила с най-модерните бизнес модели.

Адаптирайте вашите HR практики с решения, специално разработени за различни сектори, като BFSI, IT-ITES, фармация и здравеопазване.

Въведете управление на ефективността, базирано на ESG, във вашите HR политики с помощта на специализираната поддръжка на ZingHR.

Ограничения на ZingHR

Някои потребители съобщават, че таблото може да се зарежда бавно.

Необходими са многократни обновявания, за да се отбележат работата от дома и отпуските, което може да бъде значително неудобство за честите потребители.

Цени на ZingHR

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ZingHR

G2: 4. 2/5 (70+ отзива)

Capterra: 3,8/5 (10+ отзива)

5. PeopleHum: софтуер за управление на човешките ресурси за цялостно управление на персонала

чрез Software Advice

От моя опит, PeopleHum е проектиран да оптимизира HR процесите от наемането до пенсионирането.

Неговите AI и автоматизационни функции значително подобриха ефективността и ангажираността на работното ми място. Ключовите функции на PeopleHum включват автоматизирано набиране на персонал, което направи наемането по-лесно и по-ефективно. Сигурната HRIS система ми позволява да управлявам данните на служителите без усилие.

Инструментът поддържа както арабски, така и английски език, като отговаря на разнообразните нужди на работната сила на компаниите в Сингапур.

Най-добрите функции на PeopleHum

Управлявайте безопасно цялата информация за служителите с нашия всеобхватен HRIS

Преминаване от просто управление на разходите към постигане на измерими бизнес резултати

Адаптирайте вашите HR практики с решения, специално разработени за различни сектори, като BFSI, IT-ITES, фармация и здравеопазване.

Ограничения на PeopleHum

Първоначалната настройка може да отнеме много време.

Ограничени възможности за персонализиране в някои безплатни шаблони

Цени на PeopleHum

Базов: 2 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за PeopleHum

G2 : 4,6/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 20 отзива)

6. QuickHR: Най-добър за управление на човешките ресурси в облака

чрез QuickHR

QuickHR е софтуер за управление на човешките ресурси, базиран в облака, който оптимизира всички HR процеси, от управление на база данни на служителите до заплати, отпуски и искове.

Хостван на сигурни сървъри на Amazon, той гарантира бърза и надеждна услуга с вградена функция за възстановяване при бедствия. Удобният му интерфейс елиминира загубата на време за сложна навигация, което позволява на HR специалистите да се съсредоточат върху изграждането на по-добри организации.

Инструментът се интегрира с широко използвани финансови инструменти в Сингапур като QuickBooks и Xero и опростява процесите по изчисляване на заплатите и счетоводството. Това е от решаващо значение за малките и средни предприятия, които искат да поддържат финансова точност и съответствие с местните стандарти.

Най-добрите функции на QuickHR

Управлявайте ефективно базите данни на служителите, заплатите, отпуските и заявленията за обезщетения.

Интегрирайте в реално време със софтуер и хардуер за изчисляване на заплати и популярни счетоводни инструменти като QuickBooks и Xero.

Получавайте известия за одобрени отпуски и статуса на заявленията и преглеждайте подробни фишове за заплати, където и да сте.

Ограничения на QuickHR

Функциите за анализи и отчети все още не са напълно интегрирани.

Докладите за по-добра информация и прогнозиране биха били от полза.

Цени на QuickHR

Essential: 5 $/потребител/месец

Подобрено: 10 $/потребител/месец

Предприятие: 15 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за QuickHR

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,3/5 (10+ отзива)

7. Swingvy: софтуер за управление на човешките ресурси за малки и средни предприятия

чрез Swingvy

Swingvy е облачна система за управление на човешките ресурси и заплатите, предназначена да оптимизира операциите по управление на човешките ресурси за малките и средните предприятия (МСП). Тя лесно се съобразява с изискванията на CPF (Централен провидентен фонд), MOM (Министерство на труда) и IRAS (Данъчна служба на Сингапур).

Мощната онлайн система за управление на човешките ресурси на Swingvy прави назначаването, изплащането на заплатите, управлението на отпуските, обработката на исковете и подкрепата на служителите безпроблемни и ефективни. Чрез интегриране с популярни инструменти като Xero, Google и Outlook можете да осигурите гладки работни процеси, спестявайки време и намалявайки разходите.

Най-добрите функции на Swingvy

Централизирайте цялата информация и процеси, свързани с човешките ресурси, на едно място.

Извършвайте задълбочено планиране на човешките ресурси и управлявайте задачите по управление на човешките ресурси, докато сте в движение.

Интегрирайте заплащането с счетоводни системи като Xero.

Автоматизирайте управлението на отпуските, отчитането на работното време и заявките, за да намалите ръчната работа и да увеличите ефективността.

Ограничения на Swingvy

Не предлага поддръжка по телефона или чрез чат на живо.

Разплащателните ведомости трябва да се изпращат ръчно на служителите.

Цени на Swingvy

Премиум: 5 $/потребител/месец

Заплати: 5 $/потребител/месец

Цена: 3 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Swingvy

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. JustLogin: Най-добър за управление на човешките ресурси, ориентирано към служителите

чрез JustLogin

От моя опит мога да кажа, че JustLogin наистина поставя служителите на първо място. Той опростява всеки аспект от управлението на човешките ресурси, включително спазването на Закона за заетостта на Сингапур за отчитане в реално време на присъствието и отпуските на служителите.

С над 24 години опит в областта на човешките ресурси, JustLogin е усъвършенствал софтуер за управление на човешките ресурси, базиран на изкуствен интелект, който опростява всеки аспект от работата с човешките ресурси, от изчисляване на заплатите до управление на отпуските. Платформата, базирана на облак, съхранява безопасно всички данни за служителите, което улеснява управлението на всичко – от назначаването на нови служители до изчисляването на заплатите.

JustLogin също така използва удобно мобилно приложение за служителите, което им позволява да имат достъп до HR функции като заявки за отпуск, изтегляне на фишове за заплати и контактна информация за колеги, докато са в движение. Това е голямо предимство в технологично напреднала работна сила като тази в Сингапур.

Най-добрите функции на JustLogin

Управлявайте всички задачи, свързани с човешките ресурси, в една интегрирана платформа, базирана в облака.

Дайте приоритет на нуждите на служителите, за да постигнете по-добри резултати.

Спазвайте законовите разпоредби и опростете обработката на заплатите.

Отчитане на работното време с лицево разпознаване и географско ограждане

Снимайте, сканирайте и изпращайте разписки за бързо възстановяване на разходи

Ограничения на JustLogin

Потребителите може да открият, че системата има стръмна крива на обучение.

Цени на JustLogin

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за JustLogin

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 1/5 (70+ отзива)

9. Carbonate HR: Най-добър за опростени HR решения

чрез HR Tech

Carbonate улеснява наемането на персонал с интеграцията на YouRHired и плавното въвеждане в работата с портал за електронно обучение. Той опростява отчитането на присъствието с разпознаване на лица и проследяване на местоположението и автоматизира изчисляването на заплатите, за да се спазват всички правила.

Мобилното приложение улеснява подаването и одобряването на заявки за отпуск. Декларирането на разходи е лесно с функциите за заснемане, сканиране и изпращане, а оценките на представянето са справедливи и ясни. Като цяло, Carbonate улеснява задачите по управление на човешките ресурси и повишава ефективността.

Най-добрите функции на Carbonate

Опростете набирането на персонал с интеграцията на YouRHired и предложете интуитивно електронно обучение за въвеждане в работата.

Автоматизирайте изчисляването на заплатите, интегрирайте се с CPF и спазвайте нормативните изисквания.

Оценявайте безпроблемно представянето на служителите и провеждайте оценки.

Управлявайте наръчници и документация за служителите без ръчно проследяване чрез цифрово работно пространство.

Ограничения на карбоната

Потребителите може да открият, че системата има стръмна крива на обучение.

Цени на Carbonate

Базов пакет: 8 $/потребител/месец

Предприятие: 8 $/потребител/месец

Оценки и рецензии на Carbonate

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,3/5 (10+ отзива)

10. HReasily: Управление на човешките ресурси в облака

чрез Software Suggest

HReasily автоматизира HR процесите по всяко време и навсякъде, като предоставя цифрови решения за оптимизиране на работните потоци и намаляване на човешките грешки. Той е особено подходящ за обработка на мултивалутни заплати и справяне с предизвикателствата, свързани с местното законодателство в Сингапур.

Моите служители могат да използват мобилното приложение, за да кандидатстват и одобряват отпуски, подават заявления, получават фишове за заплати и отбелязват влизане/излизане от работа, докато са в движение. HReasily се интегрира безпроблемно с моите съществуващи софтуер и хардуер, като повишава ефективността и ангажираността.

Най-добрите функции на HReasily

Автоматизирайте обработката на заплатите, като гарантирате точност и съответствие с изискванията.

Създавайте и управлявайте лесно заявленията на служителите

Управлявайте и одобрявайте заявленията за отпуск ефективно

Достъп до всички HR функции отвсякъде с помощта на мобилното приложение

Ограничения на HReasily

Потребителите са съобщили за проблеми със сървърите, тъй като те често забавят работата.

Цени на HReasily

Базов пакет: 10 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за HReasily

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Отключете HR съвършенството: започнете с ClickUp още днес

Изборът на подходящия софтуер за управление на човешките ресурси повишава ефективността на вашата организация и удовлетвореността на служителите. Ключът е в идентифицирането на инструменти, които отговарят на вашите специфични нужди, независимо дали става въпрос за оптимизирано набиране на персонал, цялостно управление на служителите или усъвършенствани анализи.

Сега, когато имате подробен преглед на най-добрите софтуерни решения за управление на човешките ресурси, е време да направите следващата стъпка.

Въпреки че всеки от тях има уникални функции, ClickUp се отличава с многофункционалността си и изчерпателния набор от функции. Защо да се занимавате с инвестиране в инструменти за конкретни задачи, когато можете да имате едно единствено решение, което отговаря на всички ваши нужди в областта на човешките ресурси, от набиране на персонал до управление на жизнения цикъл на служителите и спазване на нормативните изисквания?

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес и реализирайте истинския потенциал на вашата HR функция!