12 най-добри алтернативи на NotePlan за ежедневно планиране и водене на бележки

Може би винаги сте разчитали на NotePlan, за да поддържате всичко синхронизирано.

Вашите бележки са свързани с календарни събития. Дневните и проектните бележки са разположени една до друга. Задачите могат да бъдат преместени в времеви блокове. Всичко остава локално, в обикновен текст и структурирано според начина, по който мислите и планирате.

Но NotePlan не е достатъчен, когато вашите нужди надхвърлят личното планиране на задачи. Липсват му истинско сътрудничество в екип, усъвършенствани автоматизации на работния процес и пълна поддръжка извън екосистемата на Apple. Системата от плъгини и шаблоните са гъвкави, но може да не са достатъчни, когато се нуждаете от функции като Kanban табла, персонализирани автоматизации или приложения за Windows и Android.

Този блог представя най-добрите алтернативи на NotePlan – инструменти, които подобряват вашия опит при водене на бележки и предлагат същата комбинация от бележки, задачи и календар, но отиват още по-далеч.

Алтернативи на NotePlan с един поглед

Тази таблица представя някои от най-добрите алтернативи на NotePlan, като подчертава предимствата на всеки инструмент за водене на бележки, основните му функции и общите ценови нива:

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени ClickUp Екипи от всякакъв размер, които искат да заменят разпръснатите инструменти с едно организирано работно пространство. Обединени задачи, документи, календар, AI обобщения, напомняния и автоматизация Наличен е безплатен план; платените планове започват от 7 долара. Supernotes Екипи, които се нуждаят от атомично, бързо и сигурно свързване на бележки Система с бележки, 2D/3D графики, поддръжка на markdown, бързи скорости на зареждане Безплатно; планове, започващи от 11 долара Amplenote Екипи, които искат да балансират задачите и дългите бележки Бележки, задачи и календар с криптиране и изглед по приоритет Безплатно; планове, започващи от 5,84 $/месец + данък (фактурира се ежегодно) Craft Екипи, които се нуждаят от фокусирани върху поверителността, отворени и прости бележки Редактиране на базата на блокове, публикуване в уеб, AI инструменти и офлайн поддръжка Безплатно; планове, започващи от 9,99 $/месец Joplin Екипи, които се нуждаят от фокусирани върху поверителността, отворени и прости бележки Редактор за отстъпки, криптиране от край до край, локална синхронизация, поддръжка на плъгини Безплатно; Облачни базови планове, започващи от приблизително 3,51 $ или 2,99 € на месец. Obsidian Екипи, които искат да създадат лична графика на знанията Местни бележки с отстъпки, графичен изглед, екосистема от плъгини, без ограничения Безплатно; планове за синхронизация, започващи от 5 $/месец Logseq Екипи, които искат да структурират и свържат своите идеи Бюлетин, обратни връзки, заявки и графичен изглед Безплатно Zettlr Академични автори, които работят с бележки, съдържащи много цитати Интеграция с Zotero, LaTeX, опции за експортиране, многоезично писане Безплатно Дневен ред Лица, които се нуждаят от организация на бележките си по време Изглед на времевата линия, интеграция с календар, поддръжка на маркиране Безплатно; Възможност за персонализирано ценообразуване Bear Потребители на Apple, които искат да се съсредоточат върху писането в среда без разсейващи фактори Вложени тагове, отстъпки, защитени бележки, формати за експортиране Безплатно; Платени планове, започващи от 2,99 $/месец Notion Екипи, които искат да комбинират бележки, бази данни и сътрудничество Бележки на базата на блокове, бази данни, шаблони, синхронизирано съдържание Безплатно; Индивидуални цени за предприятия Tana Екипи, които искат да създадат динамичен втори мозък с AI Ежедневни бележки, обобщения, базирани на изкуствен интелект, супертагове, граф на знанията Безплатно; Платените планове започват от 8 $/месец

Какво трябва да търсите в алтернативите на NotePlan?

Изборът на подходяща алтернатива на NotePlan зависи от това как планирате, от кои функции вече сте израснали и как разпределяте отговорностите. Ето основните функции, които трябва да имате предвид, когато търсите заместител:

Свързани бележки и задачи : ежедневни, седмични и проектни бележки с обратни връзки или контекстуални връзки

Интеграция с календар : Синхронизиране с Google Calendar, Apple Calendar или планиране в приложението за управление на събития и задачи

Поддръжка на Markdown или богат текст : Чисто писане с форматиране, което работи във всички инструменти.

Достъпност на различни платформи : Достъп от macOS, Windows, iOS, Android и уеб за по-голяма гъвкавост

Повтарящи се задачи и блокиране на време : Автоматизация на повтарящи се действия и визуално картографиране на деня ви

Разширени функции за задачи : етикети, филтри, приоритети и зависимости за управление на сложни работни процеси

Инструменти за сътрудничество : споделени пространства, редактиране в реално време и разрешения на ниво екип за групово планиране.

Поверителност и контрол над данните : локално съхранение, офлайн достъп или опции за криптирана синхронизация

Персонализирани изгледи и шаблони: Гъвкави оформления и структури за многократна употреба, съобразени с вашия работен процес.

Най-добрите алтернативи на NotePlan

Тези най-добри алтернативи предлагат нови подходи към мощното водене на бележки, планиране и продуктивност:

За разлика от NotePlan, който набляга на индивидуалното планиране с ограничени интеграции, ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, обединява целия ви работен процес – бележки, задачи, напомняния и график – в едно динамично работно пространство.

Той е създаден за хора, които са уморени да преминават между множество инструменти и раздели, за да изпълнят една и съща задача. ClickUp обединява всичко в един интерфейс, което улеснява планирането на деня ви, записването на идеи и реализирането им без затруднения.

Това може да помогне на организациите да спестят до един час на ден, който иначе би бил изразходван за търсене на информация. Докато NotePlan се фокусира върху ежедневни свързани бележки, ClickUp Docs поддържа всичко – от ежедневни бележки до структурирана документация и сътрудничество в реално време, като същевременно гарантира, че вашите бележки действително се превръщат в планове за действие!

Използвайте ClickUp Docs, за да записвате бързите си идеи и да ги превръщате в пълноценни планове за действие.

Използвайте го, за да създавате добре форматирани документи с заглавия, таблици, списъци за управление на проекти и вградени елементи. Всеки документ се съхранява във вашето работно пространство и може да бъде свързан със задачи, цели или табла.

Можете също да зададете разрешения за споделяне на бележки, да добавяте коментари и дори да вмъквате изгледи на живо – като списък със задачи или календар – директно в документа си. Независимо дали планирате седмицата си или пишете SOP, Docs ви позволява да централизирате всичко на едно място, заедно с други инструменти, които се развиват заедно с вашия работен процес.

Превърнете задачите за действие в проследими задачи в ClickUp

Когато дойде време да действате въз основа на бележките си, ClickUp Tasks ви помага да разделите работата на ясни следващи стъпки. Маркирайте която и да е линия в документа – например „да се свържа с екипа по дизайна до четвъртък“ – и я превърнете в задача с едно кликване.

Можете да го възложите на колега, да зададете краен срок, да добавите подзадачи или зависимости и да го свържете обратно с оригиналния документ за контекст. Всяка задача поддържа флагове за приоритет, проследяване на времето, автоматизация и персонализирани полета, така че бележките ви не стоят бездейни, а се превръщат в проследими, организирани работни елементи.

За да сте в крак с личните или специфичните задачи, ClickUp Reminders предлага лесен за използване начин да задавате бързи напомняния директно от задачи, документи или началния екран.

Например, ако сте на среща и искате да си напомните да се отчетете утре, можете да създадете напомняне точно от това място. Напомнянията се показват на таблото ви, за да не ги пропуснете.

Организирайте всичките си срещи, крайни срокове и ангажименти на едно място с ClickUp Calendar.

Направете още една стъпка напред в организирането си и използвайте ClickUp Calendar. Планиращият инструмент, задвижван от изкуствен интелект, може да се синхронизира с Google Calendar, за да ви даде пълна видимост на графика ви и да ви помогне да намерите най-подходящите времеви слотове за задачите си с висок приоритет.

Освен това можете да се присъедините към насрочените си срещи в Zoom, Google Meets или Microsoft Teams директно от ClickUp – без да се налага да преминавате между раздели. Можете също така да добавите автоматично ClickUp AI Notetaker, за да автоматизирате документацията от срещите си.

Той се включва в разговорите ви, записва ги, транскрибира дискусията и генерира интелигентно резюме.

Записвайте точни транскрипции на срещи с ClickUp AI Notetaker

Не получавате само стенограма – получавате ясно обозначени действия, решения и повдигнати въпроси, които могат да бъдат превърнати в задачи с едно кликване. Това е идеално за поддържане на съгласуваността в екипа и спестяване на време за последващи действия след срещата.

Искате ли цялата ви информация да ви бъде по-полезна? Запознайте се с ClickUp Brain, вашия AI асистент, обучен на базата на данните от вашето работно място.

Намерете подходящи отговори от вашите работни пространства с помощта на ClickUp Brain.

Можете да го помолите да обобщи дълъг документ, да извлече задачи за действие от бележките от срещи или да отговори на въпроси, специфични за работното място, като „Кои задачи от папката за стартиране на второто тримесечие са просрочени?“ или „Обобщете актуализациите, маркирани с „маркетинг“ от тази седмица. ”

Това намалява времето, прекарано в търсене, сортиране и пресяване на съдържание, като ви предоставя подходяща и полезна информация при поискване.

Получете безплатен шаблон Структурирайте деня си с шаблона за ежедневни задачи на ClickUp.

Готови ли сте да започнете? Шаблонът за ежедневен списък със задачи на ClickUp предоставя предварително създаден макет за управление на ежедневната ви работна натовареност. Той включва раздели за задачи с висок приоритет, бързи резултати и лични цели, а вие можете да го персонализирате с цветни етикети, крайни срокове или дори да вградите документи.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте персонализирани табла за проследяване на задачи , документи, цели и календари в един персонализиран изглед.

Използвайте глобалното търсене, за да намерите всичко – задачи, бележки, файлове или коментари – незабавно в цялото си работно пространство.

Сътрудничество в реално време чрез зададени коментари , @споменавания и редактиране на живо в задачи и документи.

Създавайте вложени подзадачи и списъци за проверка, за да разделите проектите на прецизни, проследими единици.

Приложете персонализирани полета , за да категоризирате задачите с етикети, бюджети, статуси или списъци с приоритети

Ограничения на ClickUp

За новите потребители може да има период на обучение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4480 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един рецензент на Capterra казва:

Всичко в едно – инструмент за управление на проекти, за водене на бележки, клиентски уики и много други. Като цяло, ClickUp е най-доброто решение за мен, което съчетава функциите на типична система за управление на проекти с функции, подобни на Notion. Много ми харесва, че мога да го персонализирам толкова много...

Всичко в едно PM инструмент, бележник, клиентски уики и много други. Като цяло, ClickUp е най-доброто решение за мен, което съчетава функциите на типична система за управление на проекти с функции, подобни на Notion. Обичам факта, че мога да го персонализирам толкова много...

💟 Бонус съвет: Искате да увеличите производителността си 4 пъти? Опитайте Brain MAX – вашият специален AI спътник, който обединява цялата ви работа, търсене и автоматизация на едно място. Просто изкажете мислите, задачите или въпросите си, и функцията за преобразуване на реч в текст на Brain MAX незабавно превръща думите ви в действие. Няма повече писане, няма повече жонглиране с приложения – просто безпроблемна, безръчна производителност, която ви помага да останете фокусирани и да работите бързо.

2. Supernotes (Най-доброто за атомно, бързо и сигурно свързване на бележки)

чрез Supernotes

Supernotes се фокусира върху кратки, смислени бележки, вместо дълги документи или папки. Всяка бележка може да включва маркировки, изображения, таблици, списъци за проверка и LaTeX, което ги прави универсални за разнообразно съдържание.

Групирайте картичките по теми, свържете ги с връзки или етикети и изследвайте знанията си визуално с вградени графики, които ви помагат да видите връзките между идеите. Поверителността се третира сериозно: вашите мултимедийни бележки се криптират както при пренос, така и в покой, а услугата предлага бързи скорости на взаимодействие от 100 ms.

Най-добрите функции на Supernotes

Възможност за визуално картографиране на концепции с помощта на интерактивни 2D и 3D графични изгледи.

Маркирайте и филтрирайте картички по теми, за да откривате незабавно подходящо съдържание.

Започнете да пишете където и да е, за да създадете нова бележка без забавяне.

Експортирайте бележки в Markdown или PDF, за да гарантирате преносимост.

Сътрудничество в реално време чрез споделени карти, коментари и редактиране на живо

Ограничения на Supernotes

Липсват вградени функции за добавяне на бележки в PDF или EPUB, което често налага използването на външни инструменти.

Все още не предлага native мобилни или десктоп приложения с пълна офлайн поддръжка.

Цени на Supernotes

Starter: Безплатно

Неограничен: 11 $/месец

Оценки и рецензии за Supernotes

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Supernotes?

Едно ревю в G2 казва:

Използвам Supernotes от известно време и мога да кажа, че е чудесен инструмент за съхранение на организационни бележки (протоколи от срещи), идеи и записки, направени по време на мозъчни бури, които могат да бъдат използвани по-късно за справка. Можете да създавате списъци със задачи. Приложението е лесно за използване и не отнема много време за настройка.

Използвам Supernotes от известно време и мога да кажа, че е чудесен инструмент за съхранение на организационни бележки (протоколи от срещи), идеи и записки, направени по време на мозъчни бури, които могат да бъдат използвани по-късно за справка. Можете да създавате списъци със задачи. Приложението е лесно за използване и не отнема много време за настройка.

👀 Знаете ли? Смартфоните са една от основните причини за популярността на приложенията за водене на бележки . Ние използваме телефоните си постоянно, така че е лесно да си водим бележки по всяко време и навсякъде. Тази постоянна нужда от бързи бележки стимулира пазара на приложения.

3. Amplenote (Най-доброто за балансиране на задачи и дълги бележки)

чрез Amplenote

Ако цените задълбоченото мислене и структурираното изпълнение, Amplenote може да ви заинтересува. То ви позволява да записвате дълги идеи, да ги превръщате в задачи и да организирате всичко според вашите реални приоритети.

Приложението е изградено около пет основни режима – Jots, Notes, Tasks, Calendar и Vault – които работят заедно, за да превърнат разпръснатите мисли в планирани действия. Jots работи като ежедневен бележник – идеален за водене на дневник, записване на идеи или фрагменти от бележки. С течение на времето те могат да бъдат превърнати в структурирани бележки или преместени в изгледа Tasks.

Най-добрите функции на Amplenote

Превърнете бележките в задачи с крайни срокове, етикети или повтарящи се настройки.

Използвайте гъвкаво сортиране на задачите, за да ги подреждате по приоритет въз основа на усилията, спешността или важността им.

Защитете бележките си с пълно криптиране от край до край във всички планове.

Навигирайте в графика си с помощта на обратни връзки, етикети и йерархични папки.

Преминавайте между бележки, задачи и календар, без да напускате работното си пространство.

Ограничения на Amplenote

Няма възможност за сътрудничество в реално време или споделени работни пространства, което ограничава използването му до екипи.

Минималистичният интерфейс може да се стори прекалено обикновен за потребители, които предпочитат визуален стил.

Цени на Amplenote

Лично: Безплатно

Pro: 5,84 $/месец + данък (фактурира се ежегодно)

Неограничен: 10,00 $/месец + данък (фактурира се ежегодно)

Основател: 20 $/месец + данък (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Amplenote

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Amplenote?

Един рецензент в Reddit казва:

Аз използвам AN за бележки. Страхотно е. Обичам го. За задачи и календар използвам приложение за задачи и календар.

Аз използвам AN за бележки. Страхотно е. Обичам го. За задачи и календар използвам приложение за задачи и календар.

💡 Съвет от професионалист: Ако разчитате на ръчно написани бележки, инструменти като Apple Notes могат да преодолеят разликата между хартията и цифровия формат. Можете да записвате бележки с Apple Pencil и все пак да запазите всичко достъпно за търсене, синхронизирано и архивирано – без да е необходимо сканиране.

4. Craft (Най-подходящ за визуално структурирани бележки и документи за съвместна работа)

чрез Craft

Craft съчетава гъвкавостта на редактора на документи с структура за водене на бележки на базата на блокове. Всеки параграф, списък или изображение е подвижен блок, който можете да сгъвате, вмъквате и пренареждате – идеален за създаване на чисти, организирани дневен ред на срещи, уикита и изпипани вътрешни документи.

Можете да споделяте всяка страница като уеб линк, което улеснява обратната връзка и публикуването без допълнителни инструменти. Редактирането в реално време, коментарите и @споменаванията също правят Craft отличен избор за екипи, които се нуждаят от съвместна, визуално ясна документация.

Създайте най-добрите функции

Поставете съдържанието в картички вътре в страниците за модулна, многослойна организация.

Сътрудничество в реално време на различни устройства и споделени работни пространства

Използвайте AI комуникационни инструменти , за да пренаписвате, обобщавате или форматирате секции по заявка.

Публикувайте страници в интернет с едно кликване, използвайки изчистен и отзивчив дизайн.

Работете офлайн или онлайн на всички устройства с автоматична синхронизация.

Ограничения на Craft

Без разширено управление на задачите – по-подходящ за писане и сътрудничество, отколкото за изпълнение на проекти.

Структурата на документите може да се стори твърде строга на потребители, които предпочитат свободна форма или записване на бележки на базата на графики.

Цени на Craft

Starter: Безплатно

Craft Solo: 9,99 $/месец

Craft Together: 17,99 $/месец

Създавайте оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Craft?

В рецензия на Capterra се казва:

Като цяло, считам, че взехме правилното решение да започнем да използваме Craft. Той ни позволява да организираме документите на компанията по по-естетичен начин.

Като цяло, считам, че взехме правилното решение да започнем да използваме Craft. Той ни позволява да организираме документите на компанията по по-естетичен начин.

📮 ClickUp Insight: Нашето скорошно проучване показва, че докато 88% от потребителите вече използват AI за лични задачи като ежедневно планиране и напомняния, повече от половината все още не са го внедрили в работните си рутини. Основните причини? Трудна интеграция, несигурност откъде да започнете и притеснения относно поверителността на данните. ClickUp Brain може да се справи с това. Той е вграден директно в работното ви пространство, без добавки, без допълнителни инструменти, и е проектиран с акцент върху сигурността. Можете да използвате естествен език, за да обобщавате документи, да извличате задачи за действие или да получавате отговори от вашата база от знания. Не се изисква настройка. Просто въведете заявка и получете това, от което се нуждаете, точно когато трябва да изпълните ежедневните си задачи, използвайки AI.

5. Joplin (Най-доброто решение за водене на бележки с отворен код, фокусирано върху поверителността)

чрез Joplin

Joplin е безплатно приложение с отворен код за водене на бележки, което ви дава пълен контрол над вашите данни. Съхранявайте бележките си локално, синхронизирайте ги чрез собствен сървър или използвайте услуги като Dropbox или Nextcloud – без задължителни абонаменти или обвързване с доставчик. Поддържа маркиране, с едновременно редактиране и преглед за чисто и фокусирано писане.

Организирайте протоколите от срещите в бележници, добавяйте етикети и ги криптирайте от край до край. С разрастващата се екосистема от приставки можете да добавяте Kanban табла, Pomodoro таймери или графични изгледи – всичко това, без да напускате приложението.

Най-добрите функции на Joplin

Пишете в Markdown с разделен изглед за преглед на живо и чисто форматиране.

Запазете уеб страници директно в бележниците си с помощта на разширения за браузъра.

Поддържайте пълен офлайн достъп на всички устройства с ръчна или автоматична синхронизация.

Ограничения на Joplin

Липсват вградени инструменти за сътрудничество в реално време за екипи

Потребителският интерфейс може да изглежда остарял или неинтуитивен за потребители, които го използват за първи път.

Цени на Joplin

Безплатно

Joplin Cloud Basic: 3,26 $/месец (2,99 €/месец)

Joplin Cloud Pro: 6,53 $/месец (5,99 €/месец)

Joplin Cloud Teams: 8,71 $/месец (7,99 €/месец)

Оценки и рецензии за Joplin

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Joplin?

Един рецензент на G2 казва:

Страхотно приложение за водене на бележки, идеално за организация и структуриране.

Страхотно приложение за водене на бележки, идеално за организация и структуриране.

6. Obsidian (Най-доброто решение за създаване на лична база от знания)

чрез Obsidian

Мислите ли по-скоро във визуални връзки, отколкото в папки? Obsidian предлага бърз начин за картографиране на знания и свързване на бележки.

Той съхранява бележките ви като Markdown файлове с обикновен текст на локалния ви диск – няма обвързване с доставчик и няма задължително използване на облак. Истинската му сила се крие в това, че ви позволява да свързвате свързани бележки с вътрешни линкове и да визуализирате тези линкове като динамична графика.

Гъвкавостта му ви позволява да изградите своя система, използвайки папки и етикети, или да използвате плъгини, за да добавите интервални повторения, Kanban табла, календарни изгледи и други.

Най-добрите функции на Obsidian

Превключвайте между няколко панела, за да редактирате или да сравнявате няколко бележки едновременно.

Използвайте плъгини на общността, за да добавите функции като флаш карти, графични филтри или инструменти за публикуване.

Маркирайте и групирайте бележките, като използвате свои собствени метаданни и оператори за търсене.

Публикувайте избрани бележки като лек уебсайт с Obsidian Publish (платен добавка)

Навигирайте визуално сред идеите си с интерактивна графика на знанията

Ограничения на Obsidian

Няма вградени инструменти за управление на задачи или планиране

Може да се окаже прекалено сложно за нови потребители без насоки или шаблони за настройка.

Цени на Obsidian

Безплатно

Obsidian Sync: 5 $/месец

Obsidian Publish: 10 $/месец

Оценки и рецензии за Obsidian

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,8/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Obsidian?

Един рецензент на Capterra казва:

Отличен софтуер за водене на бележки за бележки с отстъпки

Отличен софтуер за водене на бележки за бележки с отстъпки

🧠 Интересен факт: Основните играчи на пазара на приложения за водене на бележки залагат все повече на облачни платформи за общности, за да стимулират сътрудничеството и ангажираността. Тези платформи поддържат съвместно редактиране в реално време и помагат за изграждането на центрове за знания, управлявани от потребителите.

7. Logseq (Най-доброто за структуриране и мрежово мислене)

чрез Logseq

Logseq е създаден за потребители, които мислят в схеми. Той се отваря в дневник с точки, където всеки ред може да бъде свързан, референцииран или планиран – идеален за превръщане на ежедневните бележки в дългосрочни знания.

Подходът му, при който дневникът е на първо място, насърчава въвеждането на датирани записи, от които можете да организирате задачи, етикети и връзки, без да прекъсвате потока.

С течение на времето вашите бележки формират нелинейна структура, която можете да разгледате с помощта на обратни връзки, филтри и графичен изглед. Тази структура е идеална за свързване на идеи и изграждане на ваша собствена система от знания.

Най-добрите функции на Logseq

Използвайте команди със слэш, за да вмъкнете бързо шаблони, задачи или свързано съдържание.

Търсете в бележките си, за да откриете модели, списъци със задачи или свързани страници, като използвате разширени филтри.

Превключвайте между изглед на дневник и графичен изглед за линейно и латерално мислене.

Вградете блокове или цели страници, за да използвате идеите отново, без да ги дублирате.

Синхронизирайте данните си безопасно чрез вашата облачна услуга или локални резервни копия.

Ограничения на Logseq

Липсват силни вградени функции за сътрудничество за екипи

Настройката на синхронизацията изисква повече ръчна конфигурация в сравнение с инструментите „всичко в едно“.

Цени на Logseq

Безплатно

Оценки и рецензии за Logseq

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Logseq?

Един рецензент в Reddit казва:

Logseq ми служи добре. Нямам нужда от emacs.

Logseq ми служи добре. Нямам нужда от emacs.

8. Zettlr (Най-подходящ за академично писане и бележки с много цитати)

чрез Zettlr

Създаден с оглед на академичните работни процеси, Zettlr комбинира писането на обикновен текст с управление на цитати, което го прави подходящ за изследователи, студенти и специалисти, които се нуждаят от нещо повече от основни функции или лепящи се бележки.

Поддържа LaTeX синтаксис, вградени опции за експортиране и папки с проекти, които са полезни за управление на дълги академични текстове или дипломни проекти.

Zettlr е изцяло с отворен код и не налага никаква собствена синхронизация в облака. Това го прави особено привлекателен за потребители, които искат контрол, прозрачност и среда, създадена за сериозно писане.

Най-добрите функции на Zettlr

Интегрирайте с Zotero, за да вмъкнете академични цитати и да управлявате библиографии.

Използвайте режим „Проект“, за да управлявате лесно папки, чернови и дълги документи.

Експортирайте работата си в различни формати, включително PDF, Word, HTML и LaTeX.

Пишете на няколко езика с подчертаване на синтаксиса и поддръжка на проверка на правописа.

Маркирайте и филтрирайте бележките, като използвате YAML frontmatter и персонализирани метаданни.

Ограничения на Zettlr

Липсват native мобилни приложения, което ограничава достъпа в движение

Интерфейсът може да изглежда технически или остарял в сравнение с модерните търговски инструменти.

Цени на Zettlr

Безплатно

Оценки и рецензии за Zettlr

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Zettlr?

Едно ревю в Reddit казва:

Оценявам факта, че Zettlr е безплатен и има добри възможности за експортиране в epub.

Оценявам факта, че Zettlr е безплатен и има добри възможности за експортиране в epub.

👀 Знаете ли? Приложенията за водене на бележки на базата на абонамент съставляват най-голямата част от продажбите, благодарение на силното търсене на премиум функции като персонализиране, синхронизиране в облака и разширено управление на задачите.

9. Agenda (Най-доброто за организиране на бележки по време)

чрез Agenda

Agenda използва подход, фокусиран върху времевата линия, който е идеален за проследяване на обсъжданите теми и подготовка на бележки преди бъдещи събития. Можете да прикачвате бележки към събития в календара, да преглеждате всичко в хронологичен ред и да маркирате ключови елементи като „В дневния ред“.

Създаден за потребители на Mac, той се интегрира безпроблемно с Apple Calendar и Reminders. Елегантният му дизайн свързва календара и бележките ви, позволявайки ви да превъртате минали и предстоящи събития – идеален за всеки, който мисли в времеви перспективи и иска бележките му да следват същия подход.

Най-добрите функции на Agenda

Групирайте бележките в категории като срещи, планиране или резултати, за да поддържате ясна структура на проекта.

Прикачете файлове, изображения и етикети, за да обогатите бележките и да улесните търсенето или филтрирането им по-късно.

Използвайте форматиране Markdown и метод за водене на бележки с изречения , за да продължите да пишете леко, но структурирано.

Създавайте шаблони за бележки за повтарящи се работни процеси, като протоколи от срещи или планиране на спринтове.

Свържете бележките, за да проследите връзките между идеи, планове и документация.

Ограничения на Agenda

Налично само за macOS и iOS

Ограничена функционалност за сътрудничество за екипи

Цени на Agenda

Безплатно

Добавки: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Agenda

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,3/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Agenda?

Един рецензент на Capterra казва:

Лесното използване е фантастично за всеки, който го използва! Клиентите могат да правят резервации директно онлайн или можете да въвеждате резервации чрез бек-енда на софтуера. Потвържденията се изпращат автоматично.

Лесното използване е фантастично за всеки, който го използва! Клиентите могат да правят резервации директно онлайн или можете да въвеждате резервации чрез бекенда на софтуера. Потвържденията се изпращат автоматично.

10. Bear (Най-доброто решение за концентрирано писане в среда без разсейващи фактори)

чрез Bear

Bear предлага фокусирано, красиво проектирано преживяване при писане с мощна организация под капака. Поддържа Markdown, богати прегледи и вложени тагове като #работа/срещи, така че можете да структурирате бележките си, без да прекъсвате потока на писане. Няма тромави изгледи – само чисто и бързо водене на бележки.

Бележките се съхраняват локално, с опция за синхронизация с iCloud за достъп от различни устройства. С персонализирани теми и типография, Bear прилича повече на лично студио за писане, отколкото на типично приложение за бележки – идеално за писатели, дневници и всеки, който цени яснотата.

Най-добрите функции на Bear

Търсете с разширени филтри, използвайки хаштагове, системи за списъци със задачи и прикачени файлове.

Експортирайте бележки във формати като PDF, HTML, DOCX и Markdown.

Шифровайте отделни бележки с Face ID или защита с парола.

Закачете важни бележки в горната част на списъка си, за да имате бърз достъп до повтарящо се или активно съдържание.

Ограничения на Bear

Не е налично за потребители на Windows или Android.

Функциите за сътрудничество са минимални или изобщо липсват.

Цени на Bear

Безплатно

Bear Pro: 2,99 $/месец

Оценки и рецензии за Bear

G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Bear?

Един рецензент на G2 казва:

Харесва ми фактът, че приложението Bear е умишлено минималистично. Така че има много по-малко разсейващи фактори, ако използвате приложението за водене на бележки, идеи или създаване на съдържание за вашия блог. То е изключително лесно за използване, предлага много оптимизации и разполага с голям брой клавишни комбинации.

Харесва ми фактът, че приложението Bear е умишлено минималистично. Така има много по-малко разсейващи фактори, ако използвате приложението за водене на бележки, записване на идеи или създаване на съдържание за блога си. То е изключително лесно за използване, предлага много оптимизации и разполага с голям брой клавишни комбинации.

11. Notion (Най-доброто за комбиниране на бележки, бази данни и сътрудничество)

чрез Notion

Notion ви позволява да оформяте бележките си, а не само да ги пишете. Започнете с празна страница и създайте всичко – от дневник до фирмена уики. Бележките функционират като градивни елементи – можете да ги плъзгате, подреждате и преобразувате в бази данни, списъци или свързани страници.

Лесно е да преминете от бърза идея към цялостен план на проекта в едно и също пространство. С гъвкави шаблони и множество изгледи, като Kanban или таблици, Notion се адаптира към начина, по който мислите и работите.

Най-добрите функции на Notion

Използвайте вградени таблици, календари и Kanban табла, за да управлявате структурирани данни директно в бележките.

Настройте персонализирани шаблони за водене на бележки за повтарящи се случаи на употреба, като дневен ред на срещи, спецификации на продукти или календари с съдържание.

Разпределяйте задачи в рамките на страниците и ги проследявайте, използвайки крайни срокове, полета за статус и отговорни лица.

Използвайте синхронизирани блокове, за да отразите едно и също съдържание на няколко страници.

Ограничения на Notion

Може да се усеща като бавен или претрупан при големи страници или интензивно използване.

Офлайн достъпът е ограничен и не е напълно надежден за всички случаи на употреба.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс : 12 $/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 6750 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2570 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Notion?

Един рецензент на G2 казва:

Notion прави невероятно лесно организирането на информация, сътрудничеството с колеги и създаването на персонализирани работни процеси без да се налага да пишете код.

Notion прави невероятно лесно организирането на информация, сътрудничеството с колеги и създаването на персонализирани работни процеси без да се налага да пишете код.

12. Tana (Най-доброто решение за изграждане на динамичен втори мозък с AI)

чрез Tana

Tana съчетава структурирани данни, ежедневни бележки и AI инструменти за срещи в гъвкава, базирана на графики система. Персонализираните „супер тагове“ превръщат обикновен текст в организирано съдържание, като планове за проекти, бележки от срещи или бази данни с контакти. Започнете с прости точки, а след това ги превърнете в структурирани обекти с филтри, атрибути и динамични изгледи.

Всяка дневна бележка става част от нарастваща графика на знания, където свързаното съдържание и AI инструменти за срещи помагат да обобщите, свържете и разширите идеите си, докато работният ви процес се развива.

Най-добрите функции на Tana

Позовавайте се на бележки в различни контексти, като използвате Live Nodes, които се актуализират навсякъде, където са споменати.

Използвайте Daily node, за да организирате автоматично ежедневните задачи, бележки и връзки към текущи проекти.

Търсете незабавно във всички възли с мощната, контекстно-ориентирана функция за търсене на Tana.

Сгъвайте и разгъвайте контурите за целенасочено редактиране и писане без разсейване.

Ограничения на Tana

Все още е в отворена бета версия, така че някои функции може да се променят или да изглеждат експериментални.

Началната крива на обучение е по-стръмна от тази на традиционните приложения за водене на бележки.

Цени на Tana

Безплатно

Плюс: 8 $/месец

Pro: 14 $/месец

Оценки и рецензии за Tana

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Tana?

Едно ревю в Reddit казва:

Бях уморен от преминаването между бележки и задачи. Притеснявах се за подреждането на нещата. Страхувах се, че никога няма да ги намеря отново. Това вече не се случва. Феноменално е.

Бях уморен от преминаването между бележки и задачи. Притеснявах се за подреждането на нещата. Страхувах се, че никога няма да ги намеря отново. Това вече не се случва. Това е феноменално.

Защо ClickUp е най-добрата алтернатива на NotePlan

Докато NotePlan е чудесен за целенасочено планиране, ClickUp предлага по-мощно и гъвкаво работно пространство. Той предлага няколко изгледа – списък, табло, календар и диаграма на Гант – така че можете да организирате бележките и задачите по най-подходящия за вас начин.

Използвайте Docs за подробни бележки, уикита и други. Можете дори да превърнете бележките в задачи с едно кликване. Персонализирани работни процеси, сътрудничество в реално време и дълбока интеграция с инструменти като Google Calendar и Slack правят ClickUp идеален за всичко – от лични рутинни задачи до планиране на екипна работа. Няма повече преминаване между приложения – само едно място, където да записвате, планирате и действате.

Опитайте ClickUp безплатно и вижте как ежедневното ви планиране може да достигне ново ниво.