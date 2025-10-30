13 най-добри LMS за малки предприятия през 2025 г.

Ако сте собственик на малък бизнес или мениджър по човешки ресурси, ето как подходящата система за управление на обучението LMS ще ви помогне:

Обучение на нови служители, без да претоварвате екипа си

Поддържане на съответствие без микроуправление

Помагат на служителите да учат, а не само да кликат върху онлайн курсове

Въпреки това, мениджърите по човешки ресурси и ръководителите на екипи все още се колебаят. Не защото не виждат ползата от LMS, а защото се притесняват от втория слой на триене:

Кой ще създаде всички тези програми за обучение?

Дали служителите просто ще се отключат и ще кликнат „напред“?

Имам ли наистина време да управлявам още един инструмент?

Ето нашият списък с най-добрите LMS платформи за малки предприятия, които се справят с тези проблеми. Избрали сме инструменти, които улесняват живота с предварително създадени шаблони, интелигентни автоматизации и функции за ангажираност, които правят вашите служители (и администратори) щастливи.

Независимо дали провеждате програми за въвеждане, обучение на служители или повишаване на квалификацията, тези системи за управление на обучението ви помагат да го направите, без да изтощавате екипа си по човешки ресурси.

Ако търсите бързо сравнение на най-добрите системи за управление на обучението, тази таблица е за вас.

Име на инструмента Основни характеристики Най-подходящи за Цени* ClickUp ClickUp Brain, създавайте списъци със задачи, а с ClickUp Clips записвайте и споделяйте обученията. Най-подходящи за Нестопански организации, които се нуждаят от всеобхватна платформа за обучение, въвеждане в работата и управление на проекти Безплатни завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия TalentLMS Над 1000 готови курса, създаване на анкети, интеграция с BambooHR и Salesforce Най-доброто решение за всеобхватно обучение за развиващи се предприятия Платените планове започват от 149 долара за 1-40 потребители/месец. AbsorbLMS Създайте AI, потвърждения за завършено обучение и контролни списъци за наблюдение Най-доброто за обучение по съответствие Персонализирани цени Docebo Архитектура без главно устройство, препоръки за курсове, базирани на изкуствен интелект, и функция за покани за гледане Най-добри за управление на обучението по съответствие и сертифициране Персонализирани цени LearnUpon Учебни пътеки с няколко курса, логика „ако-тогава“ за автоматизиране на обучението и специализирани портали. Най-подходящи за обучение на различни аудитории Персонализирани цени Thinkific Учене с бял етикет, персонализирани домейни, пространства за общности и персонализирани роли Най-подходящи за фирми, които искат да продават онлайн курсове Платените планове започват от 49 долара на потребител/месец Blackboard Мулти-наемателски брандинг, ISO сертифициран, тестова среда, вграден инструмент за проверка на достъпността Най-подходящи за фирми, които се нуждаят от мащабируема платформа за обучение с брандиране Персонализирани цени Moodle Персонализирана рамка за компетенции, Matrix messaging, AI Connector Най-подходящ за нестопански организации, които искат персонализиран и бюджетен LMS Безплатни Tovuti 40 типа съдържание, Dizi AI, създаване на потребителски групи и подгрупи Най-подходящи за интерактивни и потапящи обучителни преживявания Персонализирани цени 360 Learning Еднократно влизане (SSO), добавяне на уеб-базирани файлове, задаване на дати на изтичане на сертификати Най-доброто за съвместно обучение Платените планове започват от 8 долара на потребител на месец. iSpring Learn Създаване на курсове на базата на PowerPoint, еднократно влизане и персонализиран домейн за брандиране Най-добри за предоставяне и автоматизиране на корпоративно обучение Платените планове започват от 770 долара на потребител/година. Litmos 98 000 готови курса, над 100 конектора, използване на изкуствен интелект за анализ на видеоматериали, преглед на историята на курса Най-доброто за провеждане на обучение с голямо въздействие Персонализирани цени LearnDash Видео прогресия, поддържа множество формати на съдържание Най-доброто за малките предприятия за създаване и управление на обучения Платените планове започват от 199 $/година за 1 уебсайт.

Какво трябва да търсите в LMS за малки предприятия?

Когато избирате система за управление на обучението LMS за малък бизнес, вие искате функции, които спестяват време, намаляват административните разходи и растат заедно с вас. И не претоварват екипа или бюджета ви.

LMS, който е лесен за използване и предоставя на вашия екип необходимото обучение за повишаване на квалификацията.

Ето практически списък с ключовите функции, които трябва да търсите:

Интерактивни модули за обучение: Поддържайте интереса на служителите с интерактивни видеоклипове, тестове и симулации, които подобряват запаметяването и правят обучението по-малко досадно.

Опции за персонализиране: Адаптирайте системата за управление на обучението към нуждите на вашата компания с брандирани курсове, персонализирано съдържание за обучителни модули и персонализирани пътеки за обучение.

Мащабируемост: Уверете се, че вашата LMS система расте заедно с екипа ви, поддържайки повече потребители, курсове и локации, без да забавя работата или да изисква скъпо обновяване.

Проследяване на напредъка: Проследявайте напредъка на учащите и усъвършенствайте обучението чрез вградени тестове, Проследявайте напредъка на учащите и усъвършенствайте обучението чрез вградени тестове, анкети за обратна връзка , сертификати и оценки на представянето.

Възможности за интеграция: Свържете вашата LMS с инструменти като Slack, Google Workspace, Свържете вашата LMS с инструменти като Slack, Google Workspace, софтуер за обучение или вашата HRIS, за да оптимизирате процеса на назначаване на нови служители, да автоматизирате задачите и да синхронизирате данните за служителите.

Мобилен достъп: Дайте възможност на екипите да имат достъп до обучителни материали, докато са в движение, с помощта на мобилна платформа за обучение за работници на терен, хибридни екипи или кратки уроци между задачите.

Отчети и анализи: Получете информация за това кой какво учи, къде се затруднява и как можете да подобрите обучението в екипите, като използвате табла и отчети в реално време.

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и неутрален по отношение на доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Най-добрият LMS за малки предприятия

Ето най-добрите системи за управление на обучението за малки предприятия като вашето.

1. ClickUp (Най-подходящ за фирми, които се нуждаят от платформа „всичко в едно“ за въвеждане на нови служители и управление на непрекъснатото обучение)

ClickUp, първото конвергентно AI работно пространство, служи като лека, персонализирана система за управление на обучението, която опростява работните процеси и подобрява управлението на задачите в различните проекти.

Използвайки мощната комбинация от ClickUp Brain + ClickUp Docs, можете да създавате учебни наръчници, наръчници за доброволци, ръководства за въвеждане в работата и дори персонализирани планове за обучение.

За да ги направите по-интерактивни, можете да качите вградени видеоклипове или инфографики, за да подобрите съдържанието. С функцията „Публично споделяне“ те могат да бъдат достъпни за доброволци или заинтересовани страни, без да е необходим пълен достъп до ClickUp, което прави въвеждането безпроблемно.

Създавайте обучителни материали, задачи, графици и други с помощта на работната среда на ClickUp, базирана на изкуствен интелект.

Ако вашите учебни наръчници са разпръснати в PDF файлове, електронни таблици, Google Docs и други канали, вашият екип ще прекарва повече време в търсенето им, отколкото в извършването на работата си. Изкуственият интелект в Enterprise Search олекотява тази част от процеса, като ви позволява да търсите всичко в работното си пространство и интегрираните приложения на трети страни за секунди.

С разрастването на библиотеката за обучение на служителите ви, можете да използвате функцията за управление на знанията на ClickUp, за да намирате подходящи документи и отговори, без да претърсвате папки. Тази функция позволява лесно съхранение и незабавен достъп до цялото знание на компанията. Можете да направите това, като превърнете всичките си документи и ръководства за обучение във вътрешни уикита.

Нуждаете се от по-персонализирана помощ? Попитайте агентите в ClickUp! Тези AI инструменти за управление на знанията могат търпеливо да отговарят на повтарящи се въпроси и да задействат работни процеси, без да претоварват малкия ви екип!

Отговаряйте на повтарящи се въпроси в каналите за чат на ClickUp, автоматизирайте ежедневните и седмичните отчети, сортирайте и разпределяйте съобщения, добавяйте напомняния и много други с ClickUp Autopilot Agents.

ClickUp разполага и с предварително създаден шаблон, който ви помага да стандартизирате внедряването на обучителни програми. Например, шаблонът за план за внедряване на обучение на ClickUp гарантира, че всички ваши обучителни материали са организирани и централизирано достъпни.

Получете безплатен шаблон Създайте и проследявайте вашите планове за обучение, използвайки шаблона за план за внедряване на обучение на ClickUp.

С този шаблон можете да:

Следете различните етапи на вашите планове за обучение чрез персонализирани статуси.

Запазвайте, организирайте и визуализирайте информация за обучителните сесии, използвайки персонализирани полета.

Следете напредъка на плана за внедряване с таблата за управление на ClickUp.

Независимо дали обучавате нови служители или управлявате развитието на уменията на целия екип, функциите на ClickUp отговарят на вашите нужди за обучение и подкрепят вашия растеж.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение понякога работи по-бавно от версията за настолни компютри, особено при работа с комплексни проекти или управление на множество задачи.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето едно ревю от G2:

Моят екип много харесва възможността да възлага задачи за отчетност и високото ниво на персонализация! Успяхме да създадем пространства, които отговарят на всички наши нужди, и да проследяваме напредъка по всяка задача. Лесен е за използване, а обслужването на клиенти е било полезно, когато е било необходимо! Не отне много време на целия ни екип да внедри и интегрира Clickup, а сега всички го използват ежедневно!

Моят екип много харесва възможността да възлага задачи за отчетност и високото ниво на персонализация! Успяхме да създадем пространства, които отговарят на всички наши нужди, и да проследяваме напредъка по всяка задача. Лесен е за използване, а обслужването на клиенти е било полезно, когато е било необходимо! Не отне много време на целия ни екип да внедри и интегрира Clickup, а сега всички го използват ежедневно!

💟 Бонус: Brain MAX е вашият AI-задвижван десктоп спътник, който служи и като интелигентен, интуитивен LMS за малки предприятия. С дълбока интеграция между вашите документи, обучителни материали и комуникации в екипа, Brain MAX улеснява създаването, организирането и предоставянето на обучително съдържание – всичко от една платформа. Можете да използвате функцията „говори към текст“, за да създавате бързо модули за обучение, да задавате курсове, да проследявате напредъка на служителите и дори да генерирате тестове или формуляри за обратна връзка. Brain MAX автоматизира напомнянията, извлича подходящи ресурси и предоставя информация в реално време за обучението на екипа, което прави въвеждането и повишаването на квалификацията безпроблемно, ефективно и перфектно съобразено с нуждите на вашия бизнес.

📚 Прочетете още: Как нашият екип за въвеждане на нови служители използва ClickUp

2. TalentLMS (Най-доброто решение за всеобхватно обучение за развиващи се предприятия)

чрез TalentLMS

TalentLMS е система за управление на обучението, която помага на малките предприятия да обучават служители, партньори или клиенти с минимална настройка. Тя е базирана в облака и е готова за мобилни устройства.

Удобният интерфейс позволява дори на екипи без предишен опит с LMS да създават онлайн курсове за няколко часа.

Можете да управлявате потребители, да задавате учебни пътеки и да проследявате напредъка чрез вградени отчети и автоматизация. AI инструментите поддържат генерирането на съдържание за документи за въвеждане и откриване на пропуски в уменията, докато функциите за геймификация, като класации и значки, помагат да се поддържа интереса на учащите.

С гъвкави цени и минимално участие на ИТ отдела, това е практичен избор за разрастващи се екипи, които се нуждаят от мащабируемо LMS решение.

Най-добрите функции на TalentLMS

Предоставяйте интерактивни курсове с разнообразни опции (многократен избор, плъзгане и пускане, отворени въпроси), които отговарят на стандартите за е-обучение като SCORM, xAPI и cmi5.

Създавайте анкети, за да събирате и анализирате резултати за учащите и обучението

Интегрирайте се с платформи като BambooHR и Salesforce за въвеждане и проследяване на напредъка в обучението по продажби.

Ограничения на TalentLMS

Функциите за отчитане са основни, без възможност за създаване на отчети за курсове, групирани като учебна програма.

Цени на TalentLMS

Core : 149 долара на месец за 1-40 потребители

Grow : 299 долара на месец за 1-70 потребители

Pro : 579 долара за 1-100 потребители/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TalentLMS

G2: 4,6/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за TalentLMS?

Ето едно ревю от G2:

Обичам възможността да използвам изкуствен интелект и да имам свобода за персонализиране. Има толкова много области, които можем да използваме, за да подобрим обучението, което предлагаме. Отчетите са изключително полезни и предоставят ценна информация. Успяхме да внедрим съдържанието лесно и бързо с изключително висока степен на приемане.

Обичам възможността да използвам изкуствен интелект и да имам свобода за персонализиране. Има толкова много области, които можем да използваме, за да подобрим обучението, което предлагаме. Отчетите са изключително полезни и предоставят ценна информация. Успяхме да внедрим съдържанието лесно и бързо с изключително висока степен на приемане.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за планове за обучение на служители

3. AbsorbLMS (Най-добър за обучение по съответствие)

чрез AbsorbLMS

AbsorbLMS предлага обучение, базирано на изкуствен интелект, наречено Absorb Skills, което ви помага да предоставите персонализирани програми за повишаване на квалификацията на служителите.

Можете да създавате курсове и тестове бързо, използвайки генеративна изкуствена интелигентност, дори и без специален екип за обучение и развитие.

Администраторите могат да използват команди на естествен език, за да извличат отчети или да автоматизират записванията, спестявайки ценно време. Изкуственият интелект ви позволява да персонализирате учебния опит. Тази функция препоръчва съдържание на учащите въз основа на индивидуалния им напредък.

Absorb предлага над 20 000 готови за употреба курса, базирани на традиционни методи за обучение, в различни индустрии и нива на умения, подкрепени от експертни насоки. Това е чудесно за малките предприятия, които не искат да харчат цяло състояние за създаване на основни курсове.

Най-добрите функции на AbsorbLMS

Използвайте Create AI за проучване, структуриране и проектиране на курсове и включване на интерактивни елементи, за да ангажирате учащите.

Записвайте потвържденията на участниците в курсовете, за да имате документирано доказателство за завършване и потвърждение.

Проследявайте и преглеждайте колко добре учащите могат да приложат обучението си в реални задачи и процедури, които са от решаващо значение за тяхната роля, като използвате контролни списъци за наблюдение

Ограничения на AbsorbLMS

Управлението на голяма библиотека с курсове отнема много време в момента, тъй като опциите за масова редакция не са налични.

Цени на AbsorbLMS

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AbsorbLMS

G2: 4,6/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за TalentLMS?

Ето едно ревю от G2:

Интуитивният и лесен за използване интерфейс на Absorb се усвоява бързо и е лесен за работа. Той е изключително гъвкав, но в същото време стабилен и надежден. Желанията и нуждите на потребителите се вземат предвид при разработването на нови функции. Обслужването на клиенти е отлично и те винаги са готови да помогнат!

Интуитивният и лесен за използване интерфейс на Absorb се усвоява бързо и е лесен за работа. Той е изключително гъвкав, но в същото време стабилен и надежден. Желанията и нуждите на потребителите се вземат предвид при разработването на нови функции. Обслужването на клиенти е отлично и те винаги са готови да помогнат!

​​📮 ClickUp Insight: 33% от нашите респонденти посочват развитието на умения като един от случаите на използване на AI, които ги интересуват най-много. Например, нетехническите работници може да искат да се научат да създават фрагменти от код за уеб страница, използвайки AI инструмент. В такива случаи, колкото повече контекст има AI за вашата работа, толкова по-добри ще бъдат отговорите му. Като универсално приложение за работа, AI на ClickUp се отличава в това. То знае върху какъв проект работите и може да ви препоръча конкретни стъпки или дори да изпълнява задачи като лесно създаване на фрагменти от код.

4. Docebo (най-добър за управление на обучението по съответствие и сертифициране)

чрез Docebo

Обучителните инициативи често се провалят, когато са ръчни, непоследователни или трудни за мащабиране. Особено когато става въпрос за ефективно обучение на служителите за работа с нов софтуер. Ако не се вземат мерки, това забавя производителността и увеличава разходите за въвеждане в работата.

Docebo решава този проблем с LMS, задвижван от изкуствен интелект, който автоматизира създаването на курсове, персонализира пътеките на обучение и оптимизира сертифицирането. С безглавата архитектура можете да създавате увлекателни курсове и да ги вграждате в съществуващите си инструменти. По този начин превръщате целите и програмите за обучение в част от ежедневните работни процеси.

С мобилна поддръжка, многоезичен достъп и интеграции като Salesforce и Zoom, Docebo се вписва идеално във вашата съществуваща инфраструктура.

Най-добрите функции на Docebo

Получете лесен достъп до обучително съдържание в реално време, което подкрепя учебните пътеки с Docebo Content, LinkedIn Learning и Skills.

Използвайте изкуствен интелект, за да препоръчате курсове, съобразени с поведението и нуждите на всеки учащ. Например, функцията „покани да гледаш“ помага на учащите да споделят съдържание с колеги, когато искат те да гледат този ресурс.

Създайте уникални пространства за групи потребители, за да насърчите участието с модерирани чатове, забавни игри, постижения и значки.

Ограничения на Docebo

Ограниченията по отношение на автоматизацията на ниво сесия и разрешенията на инструкторите водят до допълнителна ръчна работа и временни решения.

Цени на Docebo

Персонализирани цени

Доцебо оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Docebo?

Ето едно ревю от G2:

Docebo предоставя платформа с висока степен на персонализация, която ни позволява да адаптираме обучителния опит, за да отразява бранда и гласа на нашата компания.

Docebo предоставя платформа с висока степен на персонализация, която ни позволява да адаптираме обучителния опит, за да отразява бранда и гласа на нашата компания.

📚 Прочетете още: AI инструменти за нестопански организации

5. LearnUpon (най-подходящ за обучение на различни аудитории)

чрез LearnUpon

LearnUpon е LMS, базиран в облака, който се интегрира с вашите съществуващи платформи, като HRIS и CRM.

Веднага след като нов служител се присъедини към екипа или нов клиент се регистрира, LearnUpon автоматично им присвоява подходящи обучителни програми. С поддръжка на над 20 езика, многоезичната LMS система на LearnUpon прави обучението достъпно за глобална аудитория.

С персонализирано брандиране, функции, фокусирани върху ангажираността, и интуитивни табла, LearnUpon помага на малките HR екипи да предоставят професионални, съобразени с бранда обучителни процеси. Всичко това без да се добавя технологична сложност, което освобождава вашите екипи да се фокусират върху растежа и задържането на персонала.

Най-добрите функции на LearnUpon

Структурирайте обучението с гъвкави модули, многокурсови учебни пътеки и каталог с курсове за самообслужване, който позволява на учащите да разглеждат и да се записват по свое собствено темпо.

Автоматизирайте процесите на обучение, използвайки интелигентна логика „ако/тогава“ и многократно използваеми учебни обекти за персонализирани учебни пътеки.

Персонализирайте обучението за различни аудитории чрез специални портали, които ви позволяват да управлявате множество учебни среди от една LMS платформа.

Ограничения на LearnUpon

Наличните стандартни отчети не разполагат с необходимата дълбочина за напреднали анализи.

Цени на LearnUpon

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LearnUpon

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за LearnUpon?

Ето едно ревю от G2:

Харесва ми цялостното потребителско преживяване. Информацията се намира лесно, можете да планирате часовете си, да ограничите достъпа само до целевата аудитория и да разрешите коментари в курсовете си, за да научите повече за преживяването на учащите.

Харесва ми цялостното потребителско изживяване. Информацията се намира лесно, можете да планирате часовете си, да ограничите достъпа само до целевата аудитория и да разрешите коментари в курсовете си, за да научите повече за опита на учащите.

🧠 Знаете ли, че... 74% от служителите казват, че трябва да продължават да усвояват нови умения, за да останат конкурентоспособни в работата си.

6. Thinkific (най-подходящ за създатели, които искат да продават онлайн курсове)

чрез Thinkific

Thinkific не е типичен LMS, а инструмент за създаване на курсове с функция „плъзгане и пускане”, който поддържа видео, аудио, презентации, PDF файлове, изтегляния и съдържание, съвместимо със SCORM.

С помощта на функции като генератори на конспекти и инструменти за масов импорт, създателите могат да проектират курсове без технически умения, което е чудесна опция за малките предприятия, където членовете на екипа може да изпълняват няколко роли едновременно.

За да поддържа мотивацията на учащите, Thinkific предлага тестове, задачи, анкети, сертификати за завършено обучение и проследяване на напредъка чрез игри. Получавате и мобилно приложение с брандиране за достъп до обучението, докато сте в движение.

Най-добрите функции на Thinkific

Предоставяйте брандирано, бели етикети обучение, като персонализирате външния вид, домейните, разширеното редактиране на теми и инструментите за създаване на сайтове.

Позволете на създателите да изграждат специални, интерактивни общностни пространства директно в тяхната учебна среда за обучение на групи и ексклузивни зони за членове.

Създавайте персонализирани роли с подробни разрешения, като гарантирате, че заинтересованите страни виждат и управляват само неща, които са свързани с техните отговорности.

Ограничения на Thinkific

Учебните модули не могат да бъдат изтеглени като SCORM файлове за използване на други LMS платформи, което може да е необходимо за по-големите компании.

Цени на Thinkific

Basic : 49 долара на потребител/месец

Старт : 99 $ на потребител/месец

Grow : 199 долара на потребител/месец

Thinkific Plus: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Thinkific

G2: 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Thinkific?

Ето едно ревю от G2:

Лесен е за използване – най-лесният от всички LMS, които съм използвал. Отговаря на нуждите ми, особено по отношение на Wysiwyg аспекта. Можете да сте сигурни, че ще получите красива академия, която предлага страхотно преживяване на вашите ученици, дори и с базовия план! Цените са разумни, а екипът за поддръжка е супер! Отговарят ви бързо и се уверяват, че следят всеки случай.

Лесен е за използване – най-лесният от всички LMS, които съм използвал. Отговаря на нуждите ми, особено по отношение на Wysiwyg аспекта. Можете да сте сигурни, че ще получите красива академия, която предлага страхотно преживяване на вашите ученици, още от основния план! Цените са разумни, а екипът за поддръжка е супер! Отговарят ви бързо и се уверяват, че следят всеки случай.

🧠 Знаете ли, че... През 1924 г. Сидни Преси създава първата машина за обучение. Тази машина прилича на пишеща машина, която не позволява на потребителите да продължат, докато не дадат правилния отговор.

7. Blackboard (Най-подходящ за фирми, които се нуждаят от мащабируема платформа за обучение с брандиране)

чрез Blackboard

Blackboard е добавка на ниво предприятие, базирана на браузър, в рамките на набора от инструменти Video Studio.

Като система за управление на обучението, тя позволява на преподавателите да записват, качват, редактират, добавят надписи и споделят видеоклипове директно в Blackboard. Не са необходими допълнителни инструменти или влизания в системата.

Той предлага мулти-наемателски брандинг и сигурност на корпоративно ниво (FedRAMP, ISO сертифициран), което улеснява обучението на служители, клиенти и партньори, като използва отделни портали за всяка марка или дори за познания за продуктите.

Blackboard се отличава от другите LMS платформи с това, че поддържа потапящо 360° видео и VR слушалки за увлекателни, изследователски уроци.

Най-добрите функции на Blackboard

Записвайте и редактирайте обучителни видеоклипове в средата за обучение на вашите програми за развитие.

Предлагайте тестова среда, където можете безопасно да тествате обучителното съдържание или да се подготвите за софтуерна актуализация.

Намерете и отстранете проблемите с достъпността, като използвате вградения инструмент за проверка на достъпността в редактора на съдържание на Blackboard.

Ограничения на Blackboard

Системата понякога има проблеми с производителността, като бавно зареждане и спорадични грешки, което нарушава потребителското преживяване.

Цени на Blackboard

30-дневен безплатен пробен период

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Blackboard

G2: 4,0/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Blackboard?

Ето едно ревю от G2:

Настоящите възможности на изкуствения интелект, които бяха представени наскоро, са за нас истинска революция. Те помагат за ускоряване на курса и оценяването, които са разработени с помощта на структурата и въпросите на изкуствения интелект. От потребителския интерфейс, който е изключително лесен за използване от всеки, до внедряването на инструменти на трети страни – всичко е просто невероятно и супер лесно. Интеграцията е друго нещо, което ми харесва най-много.

Настоящите възможности на изкуствения интелект, които бяха представени наскоро, са за нас истинска революция. Те помагат за ускоряване на курса и оценяването, които са разработени с помощта на структурата и въпросите на изкуствения интелект. От потребителския интерфейс, който е изключително лесен за използване от всеки, до внедряването на инструменти на трети страни – всичко е просто невероятно и изключително лесно. Интеграцията е друго нещо, което ми харесва най-много.

⚡ Архив с шаблони: Шаблони за документиране на процеси

8. Moodle (Най-подходящ за нестопански организации, които искат персонализиран и бюджетен LMS)

чрез Moodle

Moodle е безплатна система за управление на обучението с отворен код за малки предприятия.

Инструментът елиминира непосилните разходи за лицензиране на патентовани системи за управление на обучението, като веднага прави професионалното обучение на служителите достъпно при ограничен бюджет.

Освен това, неговите задълбочени възможности за персонализиране позволяват на малките предприятия да адаптират перфектно съдържанието на обучението, брандинга и протичането на курса, включително чрез използване на условни дейности, за да се гарантира ефективно, специфично за ролята обучение, което е от решаващо значение за максимизиране на въздействието на ограниченото време и ресурси за обучение.

Тази сигурна, персонализирана платформа ви позволява да хоствате Moodle самостоятелно, за да имате пълен контрол над данните, или да използвате MoodleCloud за по-бързо внедряване и приемане на продукта.

Най-добрите функции на Moodle

Импортирайте и създавайте персонализирани рамки за компетенции и задавайте планове за обучение на служителите.

Насърчавайте съвместното учене чрез уеб конференции, форуми и опции за комуникация по време на курса с Matrix Messaging.

Разширете възможностите на Moodle с мощни плъгини като AI Connector, който интегрира AI инструменти като ChatGPT и DALL-E.

Ограничения на Moodle

Процесът на актуализация включва ръчни стъпки като архивиране на базата данни, замяна на основни файлове и проверка дали плъгините все още работят.

Цени на Moodle

Безплатни

Оценки и рецензии за Moodle

G2: 4,0/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Moodle?

Ето едно ревю от G2:

Moodle е една от най-гъвкавите и богати на функции системи за управление на обучението с отворен код. Харесва ми, че позволява пълна персонализация – от структурата на курса до ролите на потребителите, интеграцията на плъгини и темите на потребителския интерфейс.

Moodle е една от най-гъвкавите и богати на функции системи за управление на обучението с отворен код. Харесва ми, че позволява пълна персонализация – от структурата на курса до ролите на потребителите, интеграцията на приставки и темите на потребителския интерфейс.

ClickUp Callout: Connected AI на ClickUp свързва вашите инструменти, документи, задачи и данни, така че отговорите на AI винаги отразяват най-актуалния и релевантен контекст в цялото ви работно пространство.

9. Tovuti (Най-доброто за интерактивни и потапящи обучителни преживявания)

чрез Tovuti

Tovuti LMS е всеобхватна система за управление на обучението за малки предприятия, която ви позволява да създавате, предоставяте, продавате и проследявате програми за обучение. Тя ви помага да създавате интерактивни курсове, използвайки над 40 типа съдържание, включително 360° виртуални турове, разклоняващи се сценарии и кликаеми горещи точки за потапящо се в обучението преживяване.

Dizi AI на Tovuti е вашият вграден асистент за създаване на курсове, който ви помага да превърнете идеи, PDF файлове или подсказки в пълни уроци за минути. Просто качите източник или въведете подсказка, и Dizi генерира съдържание на курса, тестове и дори дейности, готови за публикуване във вашата LMS.

Той разполага с библиотека от 3 милиона стокови изображения и над дузина интерактивни формати. За малки екипи или ръководители на HR отдели това означава по-бързо внедряване, по-ниски разходи за съдържание и повече време, посветено на подобряване на ефективността на обучението.

Най-добрите функции на Tovuti

Създавайте цели курсове за секунди с Dizi AI, заедно с изображения и интерактивни тестове.

Свържете Tovuti с вашите HRIS или ERP системи чрез API връзки, за да прехвърляте и извличате данни.

Създавайте неограничен брой потребителски групи и подгрупи и присвоявайте конкретни разрешения.

Ограничения на Tovuti

Центърът за помощ често се цитира като общ и не предоставя много подробности за конкретни работни процеси.

Цени на Tovuti

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Tovuti

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Tovuti?

Ето едно ревю от G2:

Използвам Tovuti от началото на 2022 г. и, първо, те са били страхотен партньор от началото до края. Едно нещо, което ще се открои за всеки, който реши да избере Tovuti за своите LMS нужди, е, че те имат, безспорно, най-добрата клиентска и техническа поддръжка от всички организации, с които съм работил.

Използвам Tovuti от началото на 2022 г. и, първо, те са били страхотен партньор от началото до края. Едно нещо, което ще се открои за всеки, който реши да избере Tovuti за своите LMS нужди, е, че те имат, безспорно, най-добрата клиентска и техническа поддръжка от всички организации, с които съм работил.

📚 Прочетете още: Как да използвате AI Workflow Automation за повишаване на производителността

10. 360 Learning (Най-доброто за съвместно обучение)

чрез 360 Learning

Най-мощната функция на 360 Learning е интеграцията на огромна база данни с 30 000 записи за умения и маркиране, задвижвано от изкуствен интелект, което автоматично съпоставя съдържанието на обучението и профилите на служителите с подходящите умения.

Тази автоматизация гарантира, че малките екипи могат да предоставят високо целенасочени учебни програми без ръчен труд, което незабавно прави обучението по-подходящо и ефективно.

От решаващо значение е, че платформата предлага напълно персонализирани отчети, които могат лесно да се филтрират, запазват и планират, предоставяйки на заетите мениджъри необходимите и полезни данни, за да проследяват бързо напредъка на служителите.

Това означава, че можете да измервате ефекта от обучението и да доказвате съответствие с изискванията – всички ключови функции, които гарантират, че инвестицията в обучението носи осезаема възвръщаемост.

Най-добрите функции на 360 Learning

Активирайте еднократно влизане (SSO) с инструменти като Microsoft, Google, Okta и Myportal за лесен и сигурен достъп.

Добавяйте уеб-базирани файлове директно, като свържете URL адреси от инструменти като Google и Prezi, и поддържайте всичко актуализирано на едно място.

Задайте дати за изтичане на сертификатите и получавайте автоматични напомняния, когато е необходимо да бъдат подновени.

Ограничения на 360 Learning

Ограничени възможности за персонализиране на външния вид и усещането на платформата, за да се приведе в по-голямо съответствие с насоките на марката.

Цени на 360 Learning

Team : 8 долара на потребител/месец

Бизнес: Персонализирани цени

360 Learning оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за 360 Learning?

Ето едно ревю от G2:

Като мениджър по обучение и развитие, ръководещ едноличен екип за обучение и развитие, имах нужда от LMS, който да е интуитивен, да поддържа сътрудничеството и да е достатъчно гъвкав, за да поддържа както вътрешни екипи, така и външни партньори в търговията на дребно. 360Learning отговори на всички тези изисквания и дори повече.

Като мениджър по обучение и развитие, ръководещ едноличен екип за обучение и развитие, имах нужда от LMS, който да е интуитивен, да поддържа сътрудничеството и да е достатъчно гъвкав, за да поддържа както вътрешни екипи, така и външни партньори в търговията на дребно. 360Learning отговори на всички тези изисквания и дори повече.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за база от знания в Word и ClickUp

11. iSpring Learn (най-добър за предоставяне и автоматизиране на корпоративно обучение)

чрез iSpring Learn

iSpring Learn е идеален LMS, базиран в облака, за малки предприятия, защото значително опростява прехода към професионално цифрово обучение чрез своя познат интерфейс и лекота на използване, подобно на Microsoft PowerPoint. С интегрираните си инструменти за съдържание, по-специално поддръжката за iSpring Suite, платформата позволява на служителите с основни компютърни умения бързо да преобразуват съществуващи PowerPoint презентации, видеоклипове и документи в интерактивни, проследими курсове с тестове и симулации. Това елиминира необходимостта от наемане на специализирани дизайнери на учебни програми или изучаване на сложен софтуер от нулата.

Фокусът на инструмента върху бързото създаване на съдържание, комбиниран с отчети за оценка в реално време за лесно проследяване на напредъка, гарантира, че малките предприятия могат бързо да стартират, управляват и измерват ефективността на своите програми за обучение без големи предварителни инвестиции във време или ресурси.

Най-добрите функции на iSpring Learn

Управлявайте всички обучителни дейности, т.е. сесии на живо, семинари и срещи, на едно място с помощта на Календар

Пренасочете потребителите от уебсайта на вашата компания към iSpring Learn, като използвате еднократно влизане (SSO) с JWT технология.

Персонализирайте URL адреса на платформата, като свържете вашия домейн с iSpring Learn за по-добро преживяване с вашата марка.

Ограничения на iSpring Learn

Съгласуването на гласовото озвучаване с видеото може да бъде трудно; по-ясни наръчници биха били полезни.

Цени на iSpring Learn

300 потребители : 4,46 долара на потребител/на месец

500 потребители : 3,97 долара на потребител/на месец

1000 потребители: 3,58 долара на потребител/на месец

Оценки и рецензии за iSpring Learn

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за iSpring Learn?

Ето едно ревю от G2:

Добър интерфейс, много възможности за създаване на висококачествени курсове, удобно проследяване на напредъка на служителите и чудесна възможност да закупите пакета и да създадете страхотни материали.

Добър интерфейс, много възможности за създаване на висококачествени курсове, удобно проследяване на напредъка на служителите и чудесна възможност да закупите пакета и да създадете страхотни материали.

📚 Прочетете още: Софтуер за управление на проекти за нестопански организации

12. Litmos (най-подходящ за предоставяне на обучение с голямо въздействие)

чрез Litmos

Litmos е система за управление на обучението, базирана на изкуствен интелект, за малки предприятия, която ви помага да наемете и обучите служители, да обучите вашите партньори и да гарантирате спазването на нормативните изисквания.

Можете да създавате курсове, използвайки интуитивния инструмент за създаване с функция „плъзгане и пускане“, да вграждате видеоклипове, тестове и интерактивно съдържание, както и да разгръщате учебни програми за различни роли и бизнес единици.

Той предлага готова за употреба библиотека с над 98 000 готови курса, които обхващат теми като продажби, клиентско преживяване, съответствие, безопасност и меки умения.

Характеристики на Litmos

Изберете от над 100 готови за употреба конектора или използвайте отворени API за интегриране на инструменти за работния процес.

Анализирайте видеоклиповете, изпратени от учащите, с помощта на изкуствен интелект, за да проследите настроенията, скоростта на изразяване и употребата на ключови думи.

Прегледайте историята на версиите на курса и възстановете предишни версии по всяко време, за да поддържате точност и да предотвратите грешки.

Ограничения на Litmos

Трудно се актуализират и работят с персонализирани полета

Цени на Litmos

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Litmos

G2: 4. 3/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Litmos?

Ето едно ревю от G2:

Litmos е много лесен за използване, предлага множество опции, постоянно се развива и подобрява! Обичам функцията за създаване на съдържание и съм много впечатлен от непрекъснатите подобрения.

Litmos е много лесен за използване, има много опции, постоянно се развива и подобрява! Обичам функцията за създаване на съдържание и съм много впечатлен от непрекъснатите подобрения.

13. LearnDash (Най-доброто за малки предприятия за управление на обучението)

чрез LearnDash

LearnDash незабавно подобрява съдържанието за обучение за малките предприятия. Той действа като мощен WordPress плъгин, така че ако имате уебсайт, можете да го използвате.

Най-голямото му предимство е възможността за незабавно създаване на курсове. Просто въведете линк към плейлист в YouTube, Vimeo или Wistia. Интелигентният помощник за създаване на курсове поема оттам. Той автоматично преобразува видео плейлиста в напълно структуриран, професионален онлайн курс за минути.

Това позволява на малките предприятия да спестят огромно количество време, което иначе би било необходимо за организиране на обучения. Можете да стартирате незабавно обучение на нови служители или клиенти, превръщайки съществуващите видеоклипове в ценен ресурс още сега.

Най-добрите функции на LearnDash

Активирайте прогресията на видеото, за да маркирате автоматично урока като завършен, веднага след като учащите приключат с гледането на видеото.

Получете информация за моделите на ангажираност, прекараното време и резултатите от тестовете, за да вземете решения, основани на данни.

Поддържа изображения, видео, аудио, SWF файлове, HTML5, SCORM и xAPI.

Ограничения на LearnDash

Елементи като пакетиране на курсове и колички за пазаруване са ненужно сложни.

Цени на LearnDash

LearnDash LMS: 199 $/година за 1 уебсайт (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за LearnDash

G2: 4. 2/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за LearnDash?

Ето едно ревю от G2:

Създадох няколко уебсайта с LearnDash и трябва да кажа, че поддръжката на клиенти е една от любимите ми функции. Що се отнася до самата LearnDash, платформата е изключително лесна за използване.

Създадох няколко уебсайта с LearnDash и трябва да кажа, че поддръжката на клиенти е една от любимите ми функции. Що се отнася до самата LearnDash, платформата е изключително лесна за използване.

С коя LMS система да започнете?

Ако тепърва започвате, изберете LMS, който се вписва в съществуващия ви работен процес. Не този с най-дългия списък с функции.

Вече използвате инструмент като ClickUp за управление на проекти? Разширете го с обучение с документи, шаблони и AI. Няма нужда да се учите да го използвате.

Освен това, ако току-що започвате да използвате система за управление на обучението за малък бизнес, отново ви препоръчваме да започнете с ClickUp. Тя разполага с всички функции, от които се нуждаете, за да направите първите стъпки.

Ключът е да започнете с малки стъпки. Използвайте шаблони. Тествайте с един екип. Най-добрият LMS е този, който вашите служители действително използват и към който се връщат.

✅ Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да започнете да създавате своя LMS.