Jira Gantt Chart и ClickUp Gantt Chart: коя е по-добра за планиране на проекти?

Когато вашият екип планира работата по фази, зависимости и крайни срокове, диаграмите на Gantt са нещо повече от просто визуализация на работата. Те са причината да изберете един инструмент за управление на проекти пред друг.

Кой от двата инструмента – ClickUp или Jira, които обещават функционалност на Gantt (или поне тип Gantt), е по-подходящ за вашия начин на работа?

Ако обмисляте да използвате Jira или ClickUp като инструмент за управление на проекти, ние сме тук, за да ви помогнем.

Ще изберете ли инструмента, който предлага вградени времеви линии с функция „плъзгане и пускане“, или този, който има функции на Gantt зад плъгини и платени ъпгрейди?

Нека направим разбивка на функциите на Jira Gantt Chart и ClickUp Gantt Chart, за да можете да направите информиран избор.

Идеални сценарии за използване на тази функция

През 1903 г. полският инженер Карол Адамецки разработи визуален инструмент за планиране на проекти, който нарече „хармонограма“. Въпреки че той много приличаше на съвременната диаграма на Гант, той не беше широко известен извън Източна Европа поради езиковите бариери и ограниченото разпространение.

През 1910 г. Хенри Л. Гант, американски инженер-механик и консултант по мениджмънт, създава самостоятелно подобна диаграма, за да подобри ефективността в производството и военните проекти. Неговата версия получава по-голяма популярност в САЩ и западните страни, така че форматът става известен като диаграма на Гант.

Дори и днес диаграмите на Гант са незаменима част от съвременните инструменти за управление на проекти.

С Kanban, Timeline, Scrum и дузина други изгледи, които вече са налични, защо Gantt все още се държи? И кога трябва да го използвате?

Управлявайте проекти с последователни зависимости : Когато забавянето на една задача засяга цялата времева линия, диаграмите на Gantt ви помагат да визуализирате критичния път и да разберете как промяната на една задача се отразява на последващата работа.

Покажете проекта с един поглед: Няма друг изглед, който да визуализира цялата времева линия, йерархията на задачите, зависимостите, етапите и крайните срокове на едно място, както диаграмата на Gantt.

Балансирайте натоварването в среди с ограничени ресурси : диаграмите на Gantt показват кога някой е претоварен или недостатъчно зает, което улеснява преразпределянето на работата, без да се нарушава графика на проекта.

Управлявайте проекти с много заинтересовани страни : Когато ръководните екипи очакват ясни актуализации, диаграмите на Gantt предлагат чист начин за комуникиране на напредъка, пречките и рисковете.

Работете с комплексни, многофазови инициативи : При дългосрочни проекти диаграмите на Gantt ви дават обща представа за фазите, като същевременно проследяват ежедневния напредък, така че да сте в крак с основните етапи.

Сътрудничество между мултифункционални екипи : диаграмите на Gantt предлагат споделена видимост на зависимите работни процеси, което помага на един екип да разбере как неговите резултати се отразяват на другите.

Създаден за срокове: Scrum може да ви помогне да свършите работата си. Kanban може да ви помогне да останете гъвкави. Но Gantt поддържа вашия критичен път видим , гарантирайки, че строгите срокове не се затрупват под натрупаната работа.

🧠 Интересен факт: Първите примери за използване на диаграмите на Гант са от времето на Първата световна война. Американската армия е използвала диаграмите на Гант за планиране на производството на кораби и оръжия. По това време диаграмите на Gantt бяха известни с две характеристики: времето по ос х и задачите или дейностите по ос у, с хоризонтални ленти, показващи продължителността.

Накратко: Таблица за сравнение на функциите на диаграмата на Гант в ClickUp и диаграмата на Гант в Jira

И ClickUp, и Jira ви позволяват да организирате и управлявате проекти по визуален начин чрез диаграми на Гант и времеви линии. Те предлагат основни функции за управление на проекти, с които можете да създавате персонализирани работни потоци, да проследявате напредъка, да изграждате зависимости и да управлявате ефективно важните етапи.

Това казано, ето основните разлики между начина, по който тези инструменти предлагат функцията Gantt на различни бизнеси с различни екипи.

Нека разгледаме подробно тази обобщаваща таблица:

Анализ на критичния път Автоматично изчислява и подчертава последователността от задачи, която определя най-кратката продължителност на проекта. Достъпно чрез разширено свързване на проблеми в Advanced Roadmaps (платени планове), но липсва автоматично изчисляване на истинския критичен път. Необходими са ръчни решения или приложение на трета страна. Свободно време Автоматично изчислява и показва колко време може да бъде забавена дадена задача, без това да се отрази на датата на завършване на проекта. Това изчисление обикновено липсва в родните функции на Jira. Сравнение на базовите характеристики Позволява ви да запазите моментална снимка на оригиналната времева линия, за да сравните планирания и действителния напредък. Изисква ръчно създаване с помощта на персонализирани полета или приложение от Marketplace. AI помощ Дълбоко вградена изкуствена интелигентност за създаване на задачи, обобщения и предложения Обикновено се предлага в платени планове. Фокусира се върху обобщения, генериране на съдържание и интелигентно търсене в пакета Atlassian (не е специално вграден в изгледа от тип Gantt). Безплатен достъп до плана Наличен в плана Free Forever Налична е основна времева линия (изглед на един проект). Разширените пътни карти (истинско планиране на много проекти) са ограничени до платени планове. Зависимости между задачите Просто начертайте и свържете задачите визуално, за да създадете зависимости. Автоматичното препланиране е ключова функция. Разширеното визуално създаване и управление на зависимости е основна функция на Advanced Roadmaps (платени планове). Основните планове разчитат на свързване на проблеми. Идеален случай на употреба Планиране на задачи и проектни графици за мултифункционални екипи, които се нуждаят от пълни визуални PM функции незабавно. Планиране на пътната карта и капацитета за технически екипи в гъвкави среди, силно интегрирани с проследяване на проблеми и работни процеси за разработка

Какво е ClickUp?

Визуализирайте проекти с ClickUp Gantt Chart View

ClickUp е приложение за работа, което обединява управлението на проекти, проследяването на задачи, сътрудничеството в екип и анализите в една единна платформа.

Освен че е инструмент за управление на проекти, който можете да мащабирате с разрастването на вашия бизнес, ClickUp предлага конвергентно AI работно пространство, което обединява всички ваши работни процеси.

Той поддържа различни методологии за управление на проекти, включително Agile работни потоци, традиционно управление на проекти, водопадни подходи и хибридни методологии. Това го прави подходящ за всеки стил на проект и ви помага да се измъкнете от разрастването на работата, т.е. управлението на няколко несвързани работни потока в разпръснати инструменти.

Изключителна характеристика е, че предлага над 15 персонализируеми изгледа (един от които е изглед на диаграма на Гант). Можете да го използвате, за да визуализирате проекти по начин, който работи най-добре за вашия екип.

Ако искате да добавите изгледи към вашите проекти в ClickUp, вижте това видео.

Функции на диаграмата на ClickUp Gantt

Сега нека разгледаме конкретните функции на Gantt Chart View на ClickUp, които ви дават както обща представа, така и подробен контрол над вашите проекти.

Функция № 1 Визуализация на зависимостите между задачите и критичния път

Анализирайте критичните пътища в проекта си с ClickUp Gantt Chart View

ClickUp ви позволява да създавате зависимости между всякакви задачи, като просто кликнете и начертаете линия между тях. Тези зависимости създават ясна визуална представа за това как задачите се свързват в рамките на времевата линия на вашия проект.

Платформата използва предимно взаимоотношенията „блокира“ и „е блокиран от“, като по този начин гарантира, че задачите не могат да започнат, докато задачите, от които зависят, не бъдат завършени.

Ако търсите примери за диаграми на Гант, помислете за планиране на спринтове, графици за пускане на продукти или канали за съдържание – всяка задача е ясно свързана с това, което предшества или следва.

Ето всичко, което можете да постигнете с зависимостите в изгледа на диаграмата на Gantt в ClickUp:

Анализ на критичния път : Идентифицира задачите, които трябва да бъдат завършени навреме, за да се избегне забавяне на целия проект. ClickUp автоматично изчислява и показва най-дългата поредица от зависими задачи, която определя минималното време за завършване на проекта ви.

Автоматично препланиране : При преместване на задача с зависимости всички зависими задачи в веригата се препланират автоматично, с опция за скриване и пропускане на почивните дни, така че вашите софтуерни екипи да имат реалистични срокове.

Зависимости между проекти : Позволява ви да създавате зависимости между различни проекти и работни пространства, което означава, че можете да свързвате задачи от няколко проекта, за да поддържате координацията в цялото си портфолио.

Управление на зависимости в масов режим : С този инструмент за управление на проекти по метода Agile можете да изберете няколко задачи и да създадете зависимости в масов режим. Това е особено полезно, когато създавате сложни графици като спринтове, пускане на продукти на пазара или маркетингови кампании, при които няколко задачи зависят от един ключов резултат.

Откриване и предупреждение за конфликти в зависимостите: Gantt View отбелязва проблемите в планирането между зависимостите на проекта, т.е. ако задачата за оценка на качеството е случайно планирана преди разработването на функцията, ClickUp ще изпрати предупреждения за конфликт.

👀 Знаете ли? Въпреки че използването на диаграма на критичния път ви помага да визуализирате зависимостите и съответните времеви рамки, това е задача, която отнема много време и е податлива на грешки. Ето защо повечето проектни мениджъри използват софтуер за диаграми на Гант, за да идентифицират автоматично критичния път на дадена задача.

📮 ClickUp Insight: 31% от мениджърите предпочитат визуални табла, докато други разчитат на диаграми на Gantt, табла с показатели или изгледи на ресурсите. Но повечето инструменти ви принуждават да изберете един. Ако изгледът не съответства на начина, по който мислите, това просто се превръща в още едно препятствие. С ClickUp не е нужно да избирате. Превключвайте между диаграми на Gantt, табла Kanban, табла за управление или изглед на натоварването, задвижвани от изкуствен интелект , с едно кликване. А с ClickUp AI можете да генерирате автоматично персонализирани изгледи или обобщения въз основа на това кой ги разглежда – дали сте вие, мениджър или вашият дизайнер. 💫 Реални резултати: CEMEX ускори пускането на продукти с 15% и намали закъсненията в комуникацията от 24 часа до секунди, използвайки ClickUp.

Функция № 2 Управление на времевата линия и изчисляване на свободното време

Превърнете проектите си в графики в ClickUp Gantt Chart View

Gantt View на ClickUp ви позволява да управлявате графиците на задачите директно на диаграмата. Можете да плъзгате лентите на задачите, за да пренасрочите датите на начало или край, без да се налага да кликвате на няколко места. Можете също да увеличавате и намалявате мащаба, за да видите графика си по дни, седмици, месеци или тримесечия, в зависимост от това колко подробно трябва да бъде планирането ви.

Всяка лента със задачи показва и визуални ленти за напредъка и процента на завършеност директно в диаграмата на Gantt. Тези индикатори за напредъка се актуализират в реално време, когато членовете на екипа маркират задачите като завършени или актуализират статуса им.

За оптимизирано разпределение на ресурсите можете да активирате изчисленията на свободното време, за да видите кой разполага с необходимата пропускателна способност. Изчислението на свободното време показва колко време може да бъде забавена дадена задача, без да се засегне критичният път на проекта. Например, ако прегледът на дизайна има 3 дни свободно време, знаете, че може да бъде отложен (с до 3 дни), без да се забави разработката.

Като проектен мениджър, тази функция ви позволява да дадете приоритет на задачите, които изискват незабавно внимание, и да преразпределите работата, без да претоварвате членовете на екипа.

💡 Съвет от професионалист: Ако вашите задачи следват повтарящи се модели, като одобрения, предаване на задачи или междуфункционални стъпки, използването на шаблони за управление на задачи може да ви спести много време. Те ви предоставят предварително създадена структура за повтарящи се работни процеси, така че не е необходимо да пресъздавате ръчно същата разбивка на задачите всеки път. Вижте как ClickUp се справя с това за Agile работния процес:

Функция № 3 Отчети и табла

ClickUp ви позволява да вграждате диаграми на Gantt директно в персонализирани табла, което улеснява комуникацията на състоянието на проекта и обосноваването на решенията за разпределение на ресурсите пред ръководството. Можете да съчетаете диаграмите на Gantt с други джаджи като напредък на задачите, проследяване на времето или скорост на спринта, за да получите пълна картина на това, което се случва в проекта.

Получавайте по-бързо актуализации за проектите с AI обобщения в ClickUp Dashboards.

Неговите разширени възможности за отчитане ви позволяват да филтрирате данните от Gantt по възложители, крайни срокове, нива на приоритет или фази на проекта. Отивайки още по-далеч, можете да автоматизирате и планирате отчети чрез интуитивния интерфейс за редовно разпространение сред членовете на екипа и заинтересованите страни.

Функция № 4 Шаблон за времева линия на Gantt

Шаблонът за времева линия на ClickUp Gantt елиминира времето за настройка, което обикновено е необходимо за създаване на диаграми на Gantt от нулата. Шаблонът предоставя готова за употреба рамка, която екипите могат да персонализират според конкретните нужди на проекта си, като същевременно запазват доказани структурни елементи за цялостно покритие на проекта.

Получете безплатен шаблон Преглеждайте няколко проекта на една диаграма на Гант с шаблона на ClickUp Gantt.

С шаблона за Gantt Timeline на ClickUp можете:

Достъп до различни перспективи на времевата линия : Превключвайте между седмични изгледи за незабавен фокус върху задачите, месечни изгледи за фазите на проекта и годишни изгледи за дългосрочно : Превключвайте между седмични изгледи за незабавен фокус върху задачите, месечни изгледи за фазите на проекта и годишни изгледи за дългосрочно стратегическо планиране.

Използвайте вградените функции за управление на проекти : Шаблонът включва възможности за проследяване на времето, предупреждения за зависимости, автоматизирани имейли и етикети, за да подобрите координацията на проекта от самото начало.

Стандартизирайте планирането на проектите в различните екипи : с предварително зададени групи задачи, статуси и маркери за важни етапи, шаблонът помага на различните екипи да следват една и съща структура, като в същото време позволява персонализирани редакции, когато е необходимо.

Филтриране чрез потребителски полета: Можете да филтрирате диаграмата на Gantt по изпълнител, приоритет или фаза на задачата, за да получите високо фокусиран преглед на необходимите ключови елементи за вземане на решение.

Функция № 5 Разпределение на ресурсите и управление на натоварването

Gantt View на ClickUp помага да се открият претоварвания или пропуски, като показва графиците на задачите заедно с лицата, на които са възложени. Ако две задачи с висок приоритет се припокриват за едно и също лице, ще го видите веднага и ще можете да преместите или преразпределите работата, за да избегнете конфликти.

За по-задълбочено планиране на ресурсите можете да преминете към ClickUp Workload View. Той отчита времевите прогнози и капацитета на всеки човек, което ви позволява да планирате задачите въз основа на това, с което вашият екип може да се справи.

Визуализирайте натоварването и капацитета на екипа си с Workload View на ClickUp.

Използвани заедно, Gantt и Workload Views помагат за поддържането на балансирани графици и предотвратяват презапълването.

💡 Професионален съвет: Обмислете използването на шаблони за график на проекта, ако управлявате многофазна работа с кратки срокове. Те ви помагат да планирате ключовите задачи, зависимости и етапи предварително, така че да не се налага да пресъздавате структурата от нулата всеки път, когато започва нов проект.

Диаграма на ClickUp Gantt: Най-подходящи размери на екипи и примери за използване на SaaS

Диаграмите на ClickUp се адаптират към различни размери на екипи и сложност на проекти, което ги прави универсални за различни SaaS среди.

ClickUp се отличава с широките си възможности за персонализиране. От персонализирани статуси и полета до напълно адаптивни работни процеси, които съответстват на начина, по който работи вашият екип.

Ето как различните екипи могат да се възползват от диаграмата на ClickUp Gantt:

Тип екип Основен случай на употреба Основно предимство Екипи за разработка на софтуер Пускане на функции, планиране на спринтове, пътни карти на продуктите Управлява зависимостите между фазите на разработка и циклите на тестване Маркетинг екипи Координация на кампании, календари за съдържание, последователности на стартиране Синхронизира творческите ресурси, работните процеси за одобрение и графиците за публикуване Продуктови екипи Цикли на разработване на функции, фази на проучване на потребителите и планиране на пускането на пазара Съгласува междуфункционалните резултати от проучването до пускането на пазара Професионални услуги Управление на клиентски проекти, консултантски ангажименти и предоставяне на услуги Проследява етапите на проекта и разпределението на ресурсите между множество клиенти. Оперативни екипи Внедряване на процеси, миграция на системи и междуотделни инициативи Координирайте сложни работни процеси, в които участват няколко отдела и заинтересовани страни.

AI възможности в диаграмата на ClickUp Gantt

ClickUp Brain (вграденият AI асистент на ClickUp) предоставя интелигентна автоматизация и контекстуална информация директно в Gantt View.

С него можете да създадете диаграма на Gantt, като просто опишете проекта си. Дайте му кратко описание като „Стартиране на актуализацията на продукта ни за третото тримесечие с проучване на потребителите, итерации на дизайна, спринтове на разработката, фази на тестване и пускане на пазара“ и той ще изготви фазите, задачите, графиците и зависимостите (без да се налага да прекарвате часове в настройки).

The Brain може да извлича данни от вашата Gantt времева линия (мислете: напредък на задачите, коментари, процент на завършеност), за да обобщи задачите и да отговори на въпроси като:

Какво стои зад графика?

В график ли сме за стартирането?

Какво ни забавя тази седмица?

И тъй като задачите в Gantt са свързани със статуси и крайни срокове, можете да задействате автоматизация на работния процес, като например предупреждения, задачи или последващи действия, въз основа на напредъка. Когато задача от критичния път изостава, изкуственият интелект може автоматично да уведоми членовете на екипа и да ескалира проблемите до проектните мениджъри.

Тази контекстуална автоматизация превръща диаграмата на Gantt в интелигентна система за управление на проекти, която ще поддържа графика ви в правилната посока без постоянна ръчна намеса.

📍 Бонус: Потребителите на ClickUp Brain могат да избират измежду множество външни AI модели, включително GPT-4o, Claude и Gemini, за различни задачи, свързани с писане, разсъждения и кодиране, директно от платформата ClickUp! Максимизирайте ефективността на проекта с AI модела по ваш избор с ClickUp.

Предимства и недостатъци (заедно с потребителски отзиви)

Предимства

Плавен преход между над 15 изгледа, отразяващи актуализации в реално време

Вградено управление на задачите за централизиране и консолидиране на работните процеси в една платформа

Намалява времето за ръчна настройка с предварително създадени шаблони за диаграми на Gantt

Обобщава времевите линии и задейства автоматизации с вградена AI поддръжка.

Интуитивно планиране с функция „плъзгане и пускане“

Вграден анализ на критичния път и изчисляване на свободното време

Джаджа за диаграма на Гант, която може да бъде вградена директно в таблото

Недостатъци

Потребителите, които управляват сложни задачи, могат да се сблъскат със забавяне при мащабиране или превъртане на няколко времеви линии.

Поради широката си функционалност, за да се научите да използвате функциите му, е необходимо значително усилие за усвояване.

Какво отличава диаграмата на Гант на ClickUp?

Ето едно ревю от G2:

Макар че и Jira, и ClickUp поддържат гъвкави работни процеси, подходът на ClickUp към диаграмите на Gantt ги прави по-достъпни за по-широк кръг от екипи, а не само за разработчици. ClickUp предлага впечатляваща гама от функции, които улесняват персонализирането на работните процеси, управлението на задачите и проследяването на напредъка на едно място. Обичам това, че мога да създавам изгледи, пригодени за всеки проект, да задавам автоматизации и да ги интегрирам с други инструменти, които вече използвам. Той е много гъвкав, както за проследяване на лични задачи, така и за сложни бизнес операции. Шаблоните и таблата са особено полезни за поддържане на всичко организирано и лесно за проследяване.

Ценова структура

Забележка: Диаграмите на Гант са достъпни за всички платени планове.

Какво е Jira?

чрез Atlassian

Jira е инструмент за проследяване на проблеми и управление на проекти, първоначално проектиран за екипи за разработка на софтуер. Той е изграден на базата на гъвкави методологии, като Scrum и Kanban табла, и помага на техническите екипи да управляват спринтове, да проследяват бъгове и да координират работните процеси по разработката.

Jira е полезен за разбиване на сложни софтуерни проекти на управляеми задачи, истории и епоси. Този гъвкав инструмент за управление на проекти се използва от софтуерни разработчици, продуктови мениджъри, проектни мениджъри и QA тестери, а също така и от мултифункционални екипи, които управляват сложни проекти с многобройни движещи се части.

Забележка: Jira не предлага вградена функционалност за диаграми на Гант като ClickUp. Тя предлага визуализация от типа на Гант чрез функцията си „Времева линия и планове“. Ако функционалността на диаграмите на Гант е задължителна за вас, обмислете алтернативи на Jira.

Функции на Jira Gantt Chart

Сега нека разберем ключовите функции на Jira, които помагат за проследяване на напредъка на проекта, оптимизиране на работните процеси и управление на междуфункционални проекти.

Функция № 1 Визуализация на времевата линия

Изгледът „Времева линия“ на Jira предоставя основна визуализация на пътната карта, която показва епични истории, истории и задачи на хоризонтална времева линия. Той извлича данни от вашите Jira (Scrum и Kanban) табла и показва проблемите хронологично, използвайки прости ленти с основни цветове за състоянието. Можете да приложите филтри, за да се фокусирате върху конкретни работни потоци, издания или назначени лица и да получите бърза представа за това как работата е разпределена по времевата линия.

Софтуерните екипи могат да използват изгледа „Времева линия“, за да видят как епичните истории се разбиват на по-малки истории и къде са границите на спринтовете.

Въпреки това, изгледът е ограничен. Той не може да визуализира индивидуални задачи, подзадачи или подробно разпределение на работата, което е необходимо за повечето проекти. Jira също така не предоставя подробна информация за напредъка на спринта, освен ако не се комбинира с отчети или инструменти на трети страни.

📚 Прочетете още: Диаграма на Гант и времева линия: какво представляват и как се използват

Функция № 2 Планове

Plans (по-рано Advanced Roadmaps) е премиум функция на Jira, която предоставя разширена визуализация на времевата линия за множество проекти и екипи. Тази функция поддържа зависимости между проекти, многостепенна йерархия с видимост на подзадачите, планиране на капацитета за разработка на софтуер и проследяване на етапите. Всички разширени функции, които не получавате в основната функция за времева линия.

Тази функция поддържа изчисляване и прогнозиране на ресурсите, което позволява на софтуерните екипи да разберат разпределението на натоварването между различните проекти и лица. Въпреки това, функцията все още не разполага с критични функционалности на диаграмата на Гант. Например, сравнението с базовата линия (възможността да се запази моментална снимка на оригиналния план, за да се измери отклонението) не е вградена функция в Jira, което принуждава потребителите да разчитат на ръчно създадени потребителски полета или приложения на трети страни.

📚 Прочетете още: Диаграма на Гант срещу пътна карта: Ръководство за проектните мениджъри за приликите и разликите

Функция № 3 Плъгини и интеграции

Тъй като Jira не предлага вградена функция за диаграми на Гант, както малките екипи, така и големите предприятия разчитат на интеграции на трети страни от Atlassian Marketplace, за да имат достъп до пълната функционалност на Гант. Тези инструменти отключват анализ на критичния път, сравнение на базови линии, проследяване на етапи и разширено управление на зависимостите – функции, които не са налични в стандартната настройка на Jira.

Jira се интегрира добре с популярни инструменти за разработка като Bitbucket, GitHub и Jenkins, което го прави подходящ за инженерни екипи, които вече са част от екосистемата на Atlassian.

Някои от популярните интеграции на Jira включват BigGantt, WBS Gantt-Chart for Jira, Structure. Gantt и Advanced Gantt for Jira. Въпреки че са мощни, тези плъгини добавят сложност към и без това стръмната крива на обучение (на Jira), особено за нетехнически екипи. Допълнителните разходи и усилията за настройка също ги правят по-малко привлекателен избор за екипи, които търсят опростен инструмент за управление на проекти.

Jira Gantt Chart: Най-подходящи размери на екипи и примери за използване на SaaS

Функционалността на Jira Gantt chart работи най-добре за технически екипи с конкретни нужди в областта на управлението на проекти, въпреки че изисква допълнителни плъгини за пълни Gantt възможности.

Ето как техническите екипи могат да се възползват от Jira:

Тип екип Основен случай на употреба Основно предимство Екипи за разработка на софтуер Агилно планиране на спринтове, работни потоци за проследяване на бъгове Интегрира се със съществуващите работни процеси за разработка и проследяване на проблеми Devops екипи Системни имплементации, технически миграции Свързва инфраструктурните задачи с циклите на разработка Технически екип по продуктите Разработване на функции, планиране на пускането на продукта Свързва потребителски истории и епоси с визуализацията на времевата линия

AI възможности в Jira Gantt Chart

Atlassian (майка компания на Jira) е интегрирала Atlassian Intelligence – своята основна AI платформа – във всичките си продукти. Новата, унифицирана AI платформа, наречена Rovo, обединява функции като търсене, чат и персонализирани агенти. Тя може да обобщава задачи, да отговаря на въпроси, свързани с проекти, и да използва естествен език, за да създава правила за автоматизация и да предлага разпределение на работата.

Важно е да се отбележи, че основната функция на Rovo все още е фокусирана върху управлението на проблеми и извличането на знания, а не върху визуалното планиране на проекти. Неговата пряка функционалност в Jira Timeline или Plans view обикновено е ограничена до задачите, които попълват тези изгледи.

Това означава, че точно както разчитате на плъгини за традиционната функционалност на диаграмата на Гант (критичен път, базови линии), все още се нуждаете от приложения на трети страни като Visor, за да получите пълната функционалност на изкуствения интелект, който може наистина да манипулира и подобри самия изглед на диаграмата на Гант.

🧠 Знаете ли? Въпреки възхода на алтернативи на диаграмата на Гант, като канбан табла, времеви линии и календарни изгледи, този визуален метод остава предпочитан от почти 45% от проектните мениджъри, които се занимават с комплексна, многоетапна работа.

Предимства и недостатъци (заедно с потребителски отзиви)

Предимства

Свързва се директно с agile табла, синхронизира epics, истории и задачи в реално време.

Поддържа планиране и проследяване на различни проекти с помощта на Планове

Позволява планиране на капацитета на екипа, за да се открият навреме ограниченията на ресурсите

Предлага персонализирани йерархични нива, които да съответстват на структурата на вашия продукт или спринт.

Работи добре за инженерни и продуктови екипи, които използват Jira ежедневно.

Недостатъци

Изисква допълнителни плъгини за пълна функционалност на диаграмата на Гант.

Има стръмна крива на обучение за нетехнически потребители.

Разширени функции като планове са достъпни само в плановете Premium и Enterprise.

Какво отличава диаграмата на Jira Gantt?

Ето едно ревю от G2:

Най-много ми харесва колко Jira е адаптивен и структуриран за управление на проекти и билети. Поддържа подробно проследяване на задачите, позволява ни да създаваме персонализирани работни процеси и дава видимост на напредъка с Kanban или Scrum табла. Интеграцията с инструменти като Confluence, Slack и GitHub го прави още по-мощен. Лесно е да се сътрудничи, да се възлагат задачи, да се определят крайни срокове и да се поддържа отчетност между отделите. Jira ви позволява да създавате персонализирани работни процеси чрез своя редактор на схеми, въпреки че кривата на обучение е по-висока за нетехническите екипи. Въпреки това, Jira може да бъде малко сложен за научаване в началото, особено при конфигурирането на нови работни процеси или разбирането на схемите за разрешения. Понякога потребителският интерфейс изглежда претрупан, а производителността може да бъде по-бавна при мащабни проекти.

Ценова структура

Безплатно завинаги

Стандартен : 7,91 $/месец на потребител

Премиум : 14,54 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано

Забележка: Функцията „Планове“ (разширена пътна карта) е достъпна само за премиум планове и по-високи.

Диаграма на ClickUp Gantt и диаграма на Jira Gantt в Reddit

За да приключим дебата, го пренесохме в Reddit. Макар че няма конкретни теми, в които се обсъжда Gantt изгледът на ClickUp в сравнение с Jira, ето някои мнения на потребители за двата инструмента.

Потребителите са преживели значителна крива на обучение както с Jira, така и с ClickUp. Въпреки това, според един потребител, ако преминете кривата на обучение на ClickUp, създаването на персонализирани работни потоци и цялостното управление на задачите става доста лесно.

Това определено е надежден инструмент, но признавам, че кривата на обучение е реална. Отне ми известно време да го настроя по начина, по който исках, но след като го направих, това наистина улесни управлението на проектите и сътрудничеството с екипа ми.

Това определено е надежден инструмент, но признавам, че кривата на обучение е реална. Отне ми известно време да го настроя по начина, по който исках, но след като го направих, това наистина улесни управлението на проектите и сътрудничеството с екипа ми.

Въпреки че Advanced Roadmaps на Jira предлагат широка функционалност, липсата на вградени функции е скъпа и отнема много време на потребителите. Според един потребител:

Много се разчита на добавки и плъгини, за да се поправят неща, които Jira би трябвало да има в стандартната си версия. Например, CFD на моя проект е малко неизползваем, защото кумулативният „Завършено“ не взема предвид избрания времеви период. Не ми харесва и това, че не можете да оцветявате картите въз основа на възрастта им в WIP в стандартната версия.

Много се разчита на добавки и плъгини, за да се поправят неща, които Jira би трябвало да има в стандартната си версия. Например, CFD на моя проект е малко неизползваем, защото кумулативният „Завършено“ не взема предвид избрания времеви период. Не ми харесва също, че не можете да оцветявате картите въз основа на възрастта им в WIP в стандартната версия.

От друга страна, ограничението на ClickUp за 60 употреби (в безплатния план) е малко проблем за някои. Според един потребител:

В момента използваме безплатния план, тъй като той предлага всичко, от което се нуждаем, но достигнахме лимита от „60 употреби“ за диаграмата на Гант. Това е жизненоважна част от нашия процес на разработка и не можем да оправдаем всеки от нас да харчи по 10 долара на месец, за да отключи всички функции, когато просто искаме да използваме функцията „Диаграма на Гант“.

В момента използваме безплатния план, тъй като той предлага всичко, от което се нуждаем, но достигнахме лимита от „60 употреби“ за диаграмата на Гант. Това е жизненоважна част от нашия процес на разработка и не можем да оправдаем всеки от нас да харчи по 10 долара на месец, за да отключи всички функции, когато просто искаме да използваме функцията „Диаграма на Гант“.

Кой инструмент за диаграми на Гант е най-подходящ за вашия екип?

Решението е взето: ClickUp печели короната.

Jira и ClickUp обслужват различни аудитории. Jira е насочен предимно към софтуерни екипи, докато ClickUp предлага по-широка функционалност на Gantt за всички, от маркетинг до инженеринг.

Jira се отличава в управлението на проекти чрез гъвкави методологии и се използва широко от технически и софтуерни екипи. Липсата на разширени функции на Gantt (или тип Gantt) означава, че ще трябва да разчитате на плъгини на трети страни. За това ще трябва да вземете предвид времето и разходите, свързани с настройката и интеграцията.

ClickUp, обаче, е всеобхватен инструмент за управление на работата, създаден за екипи, които искат пълна функционалност на Gantt без допълнителни плъгини или настройки.

От създаване на времеви графики до картографиране на зависимости, проследяване на етапи и коригиране на графици, можете да управлявате гъвкави работни процеси с изключителна персонализация в Gantt View на ClickUp.

За да започнете да използвате ClickUp, регистрирайте се безплатно.