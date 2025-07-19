Най-добрите алтернативи на Loomly за по-умно управление на социалните медии през 2025 г.

Loomly си е извоювал солидна репутация сред маркетолозите в социалните медии с инструментите си за планиране, интуитивните календари за съдържание и вградените функции за сътрудничество в екип. Той е елегантен, има изчистен интерфейс и улеснява поддържането на потока от съдържание.

Въпреки това, той не е съвършен. Функцията за анализи не винаги е толкова задълбочена, колкото бихте искали. Освен това, ако се нуждаете от по-усъвършенствана автоматизация, по-задълбочени интеграции и AI-базирани анализи, Loomly може да ви се стори малко... елементарен.

И да не говорим колко бързо цените могат да се покачат с разрастването на екипа ви.

Ако това прилича на вашия опит с Loomly, е време да започнете да търсите по-добри опции. В този блог сме изброили някои солидни алтернативи на Loomly, които предлагат впечатляващи функции за маркетинг в социалните медии, по-усъвършенствани анализи и всичко останало в рамките на вашия бюджет.

Алтернативи на Loomly на един поглед

Ето кратко резюме на сравнението между най-добрите алтернативи на Loomly въз основа на функциите за управление на социални медии, структурата и цените.

Инструменти Най-подходящо за Основни функции Цени ClickUp Всички размери на екипи (индивидуални лица, малки предприятия, средни компании и големи предприятия) Вграден AI за автоматично генериране на отчети, споделен календар, шаблони за планиране на съдържание, инструменти за сътрудничество и автоматизация на работния процес. Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 7 $/месец на потребител. Buffer Малки и средни предприятия и творци Автоматизирано публикуване, шаблони за социални медии и задълбочени анализи Безплатно; Платени планове, започващи от 6 $/месец Hootsuite Средни предприятия и компании Наблюдение на тенденции, проследяване на ефективността и вграден изкуствен интелект Платени планове, започващи от 149 $/месец на потребител CoSchedule Малки и средни предприятия Автоматизация на работния процес и планиране с изкуствен интелект Безплатно; Платени планове, започващи от 29 $/месец на потребител Planable Големи маркетингови агенции Генериране на съдържание с изкуствен интелект, история на версиите и предварителен преглед на публикациите Безплатно; Платени планове от 39 $/месец за работно пространство Sprout Social Средни и големи предприятия Анализ на настроенията, социално слушане и планиране на съдържанието Платени планове, започващи от 199 $/месец на потребител Agorapulse Предприятия Отчети за ангажираността за множество канали, споделена пощенска кутия и AI инструменти за социални медии Безплатно; Платени планове, започващи от 99 $/месец на потребител SocialPilot Стартиращи и малки предприятия Идеи за съдържание, генерирани от изкуствен интелект, обединена пощенска кутия и управление на реклами Платени планове, започващи от 30 $/месец По-късно Средни и големи компании, провеждащи кампании с влиятелни лица Проследяване на влиятелни лица, предложения за хаштагове, Linkin. bio Платени планове, започващи от 25 $/месец Sendible Предприятия и маркетингови агенции UTM проследяване, анализи и предложения за съдържание Платени планове, започващи от 29 $/месец SocialBee Стартиращи компании и създатели Идеи за съдържание, базирани на изкуствен интелект, рециклиране на съдържание и планиране на публикации Платени планове, започващи от 29 $/месец

Защо да изберете алтернативи на Loomly?

Loomly е солидна отправна точка за планиране на съдържание, график за социални медии и сътрудничество, особено за по-малки екипи. Въпреки това, с разширяването на вашата стратегия за социални медии, може да се сблъскате с някои ограничения.

Ограничени анализи : Липсват задълбочени анализи като сегментиране на аудиторията, тенденции при кликовете и проследяване на възвръщаемостта на инвестициите.

Основна автоматизация : Не поддържа сложни работни процеси, автоматични отговори или многоетапно планиране.

Проблеми с ценообразуването : Става скъпо бързо, без да предлага пропорционално усъвършенствани функции.

Липсващи инструменти за ангажираност : Няма обединена пощенска кутия или вградени инструменти за управление на отговори, коментари или директни съобщения.

Ограничено социално слушане : Предлага минимална информация и няма надеждни функции за слушане.

Ограничени интеграции: Не се свързва лесно с нишови CRM инструменти, AI създатели на съдържание или усъвършенстван софтуер.

Loomly работи добре за просто планиране и работа в екип. Въпреки това, преминаването към по-усъвършенстван софтуер за управление на кампании може да е по-добър ход. Особено ако целите по-широк обхват, по-задълбочени анализи и по-интелигентни работни процеси.

🧠 Интересен факт: Известният бутон „Харесвам“ на Facebook почти беше наречен „Страхотен“.

11-те най-добри алтернативи на Loomly, които можете да използвате

Сега, когато знаете, че Loomly е доста ограничаващ за напредналите социални медии и управлението на съдържанието, нека разгледаме алтернативи, които по-добре отговарят на вашите нужди.

1. ClickUp (Най-добър за планиране на съдържание, работни процеси по проекти и сътрудничество)

Опитайте ClickUp сега Планирайте, управлявайте и планирайте публикациите в социалните медии лесно с ClickUp

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Той надхвърля планирането на съдържанието, като управлява всички ваши задачи в социалните медии на едно място. Помислете за задълбочени анализи в реално време, вграден изкуствен интелект, автоматизация на работния процес, шаблони за писане на съдържание за кампании в социалните медии и много други!

За начало, ClickUp Calendar ви помага да планирате публикации в социалните медии, да възлагате маркетингови задачи и да планирате срещи от един унифициран интерфейс. Той се актуализира в реално време, като гарантира, че целият ви екип остава синхронизиран.

Можете да персонализирате изгледа си (дневен, седмичен, месечен) и да го свържете с Google, Outlook или Apple Calendar, за да управлявате всички събития на едно място – без да се налага да жонглирате с множество приложения.

Визуализирайте графиците на кампаниите, сътрудничете си по плановете за управление на социалните медии и получавайте достъп до подробни отчети с ClickUp Marketing.

Той ви позволява да управлявате визуално потока от съдържание, като премествате задачи от секциите „Неизпълнени“ или „Просрочени“ в „Приоритети“, като по този начин гарантирате, че най-важните публикации винаги са на преден план. На всяка задача може да се присвои приоритет, което улеснява фокусирането върху кампании с голямо въздействие.

Разделът „Backlog“ ви помага да следите идеите за непланирано съдържание, така че да можете бързо да запълните празнините в календара си, ако е необходимо. Най-хубавата част? Календарът на ClickUp се захранва от изкуствен интелект. Той може да ви препоръча идеалните часове за публикуване въз основа на вашия работен процес, като ви помага лесно да оптимизирате стратегията си за съдържание.

Говорейки за изкуствен интелект, ClickUp Brain ви помага да откриете пропуски в стратегията си за социални медии, да обобщите напредъка и да генерирате идеи за съдържание, надписи и публикации.

Обобщете напредъка, създавайте надписи и публикации и разработвайте стратегии за социални медии с ClickUp Brain.

Вашият екип за съдържание може да създава масово надписи за Instagram по тема, свързана с даден продукт, да ги адаптира за различни платформи и дори да изготвя пълни брифинги за кампании и пътни карти за съдържателния маркетинг за минути. Имате нужда от готови отговори за често срещани коментари или текстове за платени реклами? Brain може да се справи и с това!

Накратко, ClickUp за маркетингови екипи улеснява мозъчната атака, изработването на стратегии и изпълнението на кампании в социалните медии от едно място. Възлагайте дизайнерски задачи на творческия екип и проследявайте одобренията на публикации, като използвате персонализирани статуси като „Чернова“, „Готов за преглед“ и „Планиран“, и управлявайте всичко – от съдържанието до обратната връзка – в едно работно пространство.

Не знаете откъде да започнете с маркетинга в социалните медии? Шаблоните за планиране на социалните медии на ClickUp са чудесно място за начало.

Получете безплатен шаблон Организирайте и планирайте съдържанието с разширената шаблона за социални медии на ClickUp.

Например, разширената шаблона за социални медии на ClickUp ви позволява да организирате публикациите по канали, статус на публикуване и партньорство. Планирайте предстоящото съдържание, проследявайте сътрудничествата с марки и обмисляйте нови идеи въз основа на нововъзникващите тенденции – всичко това в една персонализирана табло.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Начинаещите може да се почувстват малко объркани от обширните и персонализирани функции за отчитане на проекти в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните клиенти за ClickUp?

В рецензия на TrustRadius се чете:

Ние използваме ClickUp за управление и проследяване на процеса на създаване на съдържание за социалните и дигиталните медии. Това ни позволява да виждаме статуса на всеки елемент от съдържанието (в процес на разработка, нуждае се от редактиране, планиран и т.н.), както и кой е водещият дизайнер. Освен това елиминира цялата комуникация по имейл, тъй като секцията за коментари за всяка задача може да се използва за обсъждане и делегиране на задачи/следващи стъпки (отговаряйки на нуждата от проследяване и последващо наблюдение на цикъла на създаване на съдържание).

Ние използваме ClickUp за управление и проследяване на процеса на създаване на съдържание за социалните и дигиталните медии. Това ни позволява да виждаме статуса на всеки елемент от съдържанието (в процес на разработка, нуждае се от редактиране, планиран и т.н.), както и кой е водещият дизайнер. Освен това елиминира необходимостта от продължителна комуникация по имейл, тъй като секцията за коментари за всяка задача може да се използва за обсъждане и делегиране на задачи/следващи стъпки (отговаряйки на нуждата от проследяване и контрол на цикъла на създаване на съдържание).

💡 Съвет от професионалист: Насочете курсора върху задачата си в календара на ClickUp и кликнете върху „Plan“ (Планирай). Наличното време ще се покаже в календара според очакваното време за изпълнение на задачата. След това насочете курсора върху деня и часа, в които искате да планирате задачата, кликнете върху „Block Time“ (Блокирай време) и добавете подробности, за да създадете събитие.

2. Buffer (Най-подходящ за малки екипи и влиятелни лица, които управляват кампании в една или две платформи за социални медии)

чрез Buffer

Макар Loomly да е интуитивен и да има изчистен интерфейс, той е силно ориентиран към структурирани работни процеси и системи за одобрение, което го прави идеален за строги процеси. Buffer, от друга страна, предлага по-гъвкаво преживяване за индивидуални творци, малки предприятия и гъвкави екипи.

Той се отличава с минимална крива на обучение, по-бързи функции за планиране на публикации, шаблони за социални медии и прозрачни цени. Това го прави по-достъпна платформа за управление на социални медии за потребители, които искат да започнат бързо, без да се налага да се ориентират в сложни нива на сътрудничество или настройки за разрешения.

Сред отличителните характеристики на Buffer са планиране на различни платформи, изчерпателни анализи и вграден AI асистент за писане на надписи – всички те са достъпни дори и в по-ниските тарифни планове. Освен това, функцията „Старт страница“ позволява на потребителите да създават персонализирана начална страница, за да привличат трафик от социалните биографии.

Най-добрите функции на Buffer

Открийте най-подходящото време, формати и честота за публикуване в различните платформи.

Маркирайте и рециклирайте най-добре представящото се съдържание и запазете нови идеи.

Определете какво съдържание работи най-добре на всяка платформа и защо

Създайте целеви страници, достъпни директно от социалните биографии

Създайте център за знания със стилови ръководства и стандарти за съдържание

Автоматизирайте публикуването и отговарянето на коментари в множество социални мрежи.

Ограничения на Buffer

Системата често забавя работата си при обработката на големи масиви от данни.

Управлението на Pinterest от Buffer е малко сложно

Цени на Buffer

Безплатно завинаги

Essentials: Цена от 6 $/месец

Екип: Цена от 12 $/месец

Оценки и рецензии за Buffer

G2: 4. 3/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 1500 отзива)

Какво казват реалните клиенти за Buffer?

В рецензия на Capterra се чете:

Страхотно е, че можете да управлявате 3 канала безплатно – това е чудесен и икономичен ресурс за клиенти, които искат платформа извън Meta Business за планиране/график на съдържанието! Buffer има ограничени лични анализи за LinkedIn! Въпреки това, можете да свържете личен LinkedIn акаунт, ако управлявате лични акаунти.

Страхотно е, че можете да управлявате 3 канала безплатно – това е чудесен и икономичен ресурс за клиенти, които искат платформа извън Meta Business за планиране/график на съдържанието! Buffer има ограничени лични анализи за LinkedIn! Въпреки това, можете да свържете личен LinkedIn акаунт, ако управлявате лични акаунти.

3. Hootsuite (най-добър за следене на тенденциите в няколко профила в социалните медии)

чрез Hootsuite

Почти 9 от 10 клиенти се обръщат към социалните медии, за да бъдат в крак с тенденциите и културните събития. Ето защо марките трябва да следят и да се ангажират с нововъзникващите теми, за да повишат видимостта си и да се свържат с аудиторията си.

Hootsuite съчетава планирането на социалните медии с възможности за проследяване на тенденциите – нещо, което Loomly не предлага. Най-големите му предимства са в управлението на социалните медии на корпоративно ниво. Получавате унифициран табло за планиране, публикуване, социално слушане и подробни анализи на социалните медии в основните платформи.

Hootsuite предлага също така поддръжка за маркетинг на съдържание, базирана на изкуствен интелект, мощни функции за сътрудничество в екип и вградени интеграции с инструменти като Canva, Google Drive и Adobe.

Най-добрите функции на Hootsuite

Планирайте публикации във всички основни социални платформи от един лесен за използване календар.

Проследявайте ефективността с подробни анализи, които показват ангажираността, обхвата и възвръщаемостта на инвестициите.

Създавайте надписи и идеи за съдържание с помощта на OwlyWriter на Hootsuite, базиран на изкуствен интелект.

Следете тенденциите и споменаванията на марката в реално време с инструменти за социално слушане.

Отговаряйте на съобщения и коментари от няколко акаунта в една обединена пощенска кутия.

Свържете инструменти като Canva, Google Drive и Dropbox, за да оптимизирате създаването на съдържание.

Сътрудничество с екипи чрез работни процеси за одобрение, роли и разрешения

Ограничения на Hootsuite

Отговарянето на директни съобщения и коментари от тази платформа за управление на социални медии отнема време.

Аналитичната платформа може да изглежда прекалено сложна за малки екипи.

Цени на Hootsuite

Стандартен: 149 $/потребител на месец

Разширено: 399 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Hootsuite

G2: 4. 2/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (3000 отзива)

Какво казват реалните клиенти за Hootsuite?

Едно ревю в G2 казва:

Харесва ми възможността да пиша и променям надписи за различни социални медийни платформи в интерфейса „Създаване на публикация“. Харесва ми също, че мога да публикувам директно в социалните медийни платформи на моята организация от Hootsuite. Използвам Hootsuite 4-5 пъти седмично, в зависимост от работния ми график, така че бих казал, че го използвам доста често. Също така е доста лесно да се свържат отново акаунтите, когато се разкачат (по каквато и да е причина).

Харесва ми възможността да пиша и променям надписи за различни социални медийни платформи в интерфейса „Създаване на публикация“. Харесва ми също, че мога да публикувам директно в социалните медийни платформи на моята организация от Hootsuite. Използвам Hootsuite 4-5 пъти седмично, в зависимост от работния ми график, така че бих казал, че го използвам доста често. Също така е доста лесно да се свържат отново акаунтите, когато се разкачат (по каквато и да е причина).

👀 Знаете ли, че... Компаниите, които предлагат изключително добро обслужване на клиентите, постигат брутни маржове с над 26% по-високи от тези на конкурентите си. Затова използвайте каналите си в социалните медии, за да идентифицирате и разрешавате жалбите на клиентите.

4. CoSchedule (Най-добър за идентифициране на пропуски в графиците за съдържание и изискване на най-ефективните публикации)

чрез CoSchedule

Loomly се справя добре с планирането и управлението на съдържанието, но CoSchedule отива още по-далеч с инструменти, базирани на изкуствен интелект, които ви помагат да откривате пропуски и лесно да коригирате приоритетите си с помощта на пренареждане чрез плъзгане и пускане.

С помощта на задачи за многократна употреба, шаблони за календар на съдържанието и вградени работни процеси за одобрение, CoSchedule оптимизира процесите ви и ви спестява време. Той също така предлага подробна информация за ефективността на публикуването, за да видите какво работи и къде има място за подобрение.

За марки, които искат да бъдат организирани и стратегически и да поддържат последователно онлайн присъствие, CoSchedule предлага по-голяма гъвкавост от Loomly.

Най-добрите функции на CoSchedule

Създавайте, организирайте и наблюдавайте множество съобщения в социалните медии индивидуално или като група.

Автоматизирайте работните процеси в социалните медии с шаблони за задачи за многократна употреба и процеси за одобрение.

Оптимизирайте времето за публикуване въз основа на активността на аудиторията и автоматично подреждайте отново най-популярното съдържание.

Измервайте ефективността чрез вградени отчети, които предлагат информация за ангажираността и обхвата.

Сътрудничество с екипи при управлението на проекти в социалните медии чрез разпределяне на задачи, определяне на крайни срокове и проследяване на напредъка.

Ограничения на CoSchedule

Липсва интеграция с Google Business Profile.

Екипът за обслужване на клиенти отнема време, за да разреши проблемите.

Цени на CoSchedule

Безплатен календар

Социален календар: 29 $/месец на потребител

Agency Calendar: 69 $/месец на потребител

Календар за съдържание: Персонализирани цени

Маркетинг пакет: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за CoSchedule

G2: 4. 4/5 (150+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните клиенти за CoSchedule?

В рецензия на Capterra се казва:

CoSchedule е превърнал обработката на работния процес в изкуство! Като ръководител на екип от писатели, не мога да ви опиша колко време съм спестил с тази програма. С нея е лесно да планирате, разпределяте и следите – от началото до края, включително споделянето на съдържанието в различни социални медии. Малко е скъпа, но е виртуален асистент, което я прави много по-евтина от един щатен служител!

CoSchedule е превърнал обработката на работния процес в изкуство! Като ръководител на екип от писатели, не мога да ви опиша колко време съм спестил с тази програма. С нея е лесно да планирате, разпределяте и наблюдавате – от началото до края на споделянето на съдържанието в различни социални медии. Малко е скъпа, но е виртуален асистент, което я прави много по-евтина от един пълен работен ден на служител!

📖 Прочетете също: Как маркетинговият екип на ClickUp използва ClickUp

5. Planable (Най-доброто за мозъчна атака и планиране на съдържание за социални медии)

чрез Planable

Около 84% от маркетолозите казват, че изкуственият интелект им помага да създават висококачествено съдържание по-бързо. С Loomly обаче ще ви трябват външни плъгини, за да интегрирате изкуствения интелект в управлението на социалните си медии.

Planable, от друга страна, ви позволява да генерирате надписи, да обмисляте идеи и да пренаписвате съдържание за различни тонове или платформи – всичко това директно в рамките на работните си процеси.

Той наистина се отличава с усъвършенствани инструменти за сътрудничество и визуален интерфейс на живо. Поддържа множество формати на съдържание и предлага перфектен преглед на това как ще изглеждат публикациите след публикуването им.

Накратко, той предлага всичко, което предлага Loomly, но по-бързо, по-съвместно и с помощта на изкуствен интелект. Тези качества го правят един от най-добрите инструменти за управление на социални медии за агенции и предприятия.

Най-добрите функции на Planable

Използвайте AI инструменти, за да генерирате, пренаписвате или разширявате надписите на публикациите директно в платформата.

Сътрудничество в реално време с членовете на екипа чрез коментари, предложения и одобрения

Прегледайте публикациите точно така, както ще изглеждат в социалните медии, преди да ги публикувате.

Организирайте ресурсите си с планиране чрез плъзгане и пускане и многонивови папки за съдържание.

Управлявайте одобренията с персонализирани работни процеси за едно- или многостепенно одобрение.

Проследявайте промените, като използвате историята на версиите, за да преглеждате и възстановявате предишни редакции.

Оптимизирайте публикуването с директна интеграция в социални медийни канали като Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn и други.

Ограничения на Planable

Функцията за анализи и отчети на инструмента за управление на социални медии не предлага задълбочени анализи.

Не можете да публикувате директно в Instagram Stories и Pinterest.

Цени на Planable

Безплатно завинаги

Основен: 39 $/месец за работно пространство

Про: 59 $/месец за работно пространство

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Planable

G2: 4,6/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните клиенти за Planable?

Един рецензент на G2 казва:

Харесвам лекотата на сътрудничеството, одобрението от клиента, приложението, подреждането на коментарите под всеки пост и много други неща! Харесвам колко е достъпно и колко ясни са структурите на фактуриране. Обслужването на клиенти е 10/10 и е много приятно преживяване.

Харесвам лекотата на сътрудничеството, одобрението от клиента, приложението, подреждането на коментарите под всеки пост и много други неща! Харесвам колко е достъпно и колко ясни са структурите им за фактуриране. Обслужването на клиенти е 10/10 и е много приятно преживяване.

📮 ClickUp Insight: Типичният работник, занимаващ се с интелектуална дейност, трябва да се свърже средно с шест души, за да свърши работата си. Това означава да се свързва ежедневно с шест основни контакта, за да събере необходимата информация, да съгласува приоритетите и да напредне с проектите. Проблемът е реален – постоянните проследявания, объркването с версиите и липсата на видимост подкопават продуктивността на екипа. Централизирана платформа като ClickUp, с Connected Search и AI Knowledge Manager, решава този проблем, като предоставя контекста на ваше разположение с едно натискане на бутон.

6. Sprout Social (Най-добър за социално слушане и анализ на настроенията)

чрез Sprout Social

Около 61% от бизнеса използват социално слушане, за да подобрят усилията си в социалните медии, а 82% го считат за съществено за стратегията си в социалните медии. Но няма да получите това с Loomly, а кой иска да се занимава с още един отделен инструмент за мониторинг?

Sprout Social е платформа, която предлага усъвършенствани инструменти за социално прослушване, ангажираност в реално време и анализи. Тя проследява споменаванията на марката, тенденциите при ключовите думи и дискусиите на конкурентите в различните канали, дори когато вашата марка не е директно тагната. С помощта на Smart Inbox, персонализирани отчети и анализ на настроенията, базиран на изкуствен интелект, вашият маркетинг екип може да реагира по-бързо на тенденциите и да бъде винаги една крачка напред.

Най-добрите функции на Sprout Social

Проследявайте споменавания на марката, ключови думи и разговори на конкурентите

Достъп до всички съобщения, коментари и директни съобщения в една интелигентна пощенска кутия за по-лесно взаимодействие

Създавайте подробни, персонализирани отчети, за да измервате ефективността и възвръщаемостта на инвестициите от вашите усилия в социалните медии.

Сътрудничество с екипа ви чрез работни процеси за одобрение, възлагане на задачи и вътрешни бележки

Планирайте и публикувайте съдържание на различни платформи с визуален календар за съдържание.

Следете настроенията в реално време, за да разберете какво мисли аудиторията ви за вашата марка.

Ограничения на Sprout Social

Този инструмент за управление на социални медии е по-скъп от другите алтернативи на Loomly.

Малките екипи и начинаещите може да се почувстват претоварени

Цени на Sprout Social

Стандартен: 199 $/месец на потребител

Професионална версия: 299 $/месец на потребител

Разширено: 399 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Маркетинг с влиятелни лица: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sprout Social

G2: 4. 4/5 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните клиенти за Sprout Social?

Един рецензент на Capterra пише:

Обичам възможността да имам неограничен брой акаунти, както и докладите за конкуренцията и интеграцията с изкуствен интелект. Не ми харесва цената, но я намирам за полуразумна за предлаганите функции.

Обичам възможността да имам неограничен брой акаунти, както и докладите за конкуренцията и интеграцията с изкуствен интелект. Не ми харесва цената, но я намирам за полуразумна за предлаганите функции.

🧠 Интересен факт: Най-харесваната снимка в Instagram е обикновено яйце. Да, яйце! Тя е публикувана от @world_record_egg, за да счупи рекорда за най-много харесвания.

7. Agorapulse (Най-добър за управление на взаимодействията в множество акаунти в социалните медии)

чрез Agorapulse

За разлика от Loomly, Agorapulse разполага с система за задаване и етикетиране на входящи съобщения. Тя ви позволява да препращате входящите съобщения към подходящите колеги, да добавяте етикети за контекст и да проследявате всеки отговор. Тя е по-подходяща за марки, които се занимават с голям обем социални взаимодействия, и за натоварени екипи за обслужване на клиенти.

В допълнение към оптимизираното управление на пощенската кутия, Agorapulse предлага планиране на съдържание в големи количества, опашка за публикации и подробни, експортируеми отчети за проследяване на ефективността. То включва също вграден анализ на конкурентите, усъвършенствани инструменти за сътрудничество в екип и унифициран календар за съдържание.

Най-добрите функции на Agorapulse

Обединете всичките си съобщения, коментари и споменавания от социалните канали в една пощенска кутия.

Планирайте публикации накуп и ги организирайте с етикети и опашки

Получавайте ясни отчети за ангажираността, растежа на аудиторията и ефективността на съдържанието с анализи на социалните медии.

Лесно възлагайте задачи и одобрения за управление на социални медии на членовете на екипа

Следете споменаванията на марката и дейността на конкурентите в социалните медии

Използвайте AI инструменти за социални медии , за да генерирате и автоматизирате съдържание

Ограничения на Agorapulse

Някои необходими функции, като интеграция с Canva, мониторинг на реклами в TikTok и LinkedIn и задълбочени анализи, са достъпни само в платените планове.

Функциите за управление на общността понякога могат да бъдат неточни.

Цени на Agorapulse

Безплатно завинаги

Стандартен: 99 $/месец на потребител

Професионална версия: 149 $/месец на потребител

Разширено: 199 $/месец на потребител

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Agorapulse

G2: 4,5/5 (над 950 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

Какво казват реалните клиенти за Agorapulse?

Едно ревю в G2 казва:

Agorapulse е изключително интуитивен инструмент, който опростява управлението на социалните медии. Обичам колко лесно е да организирам календара си с съдържание и да спазвам графика си за публикуване, което ми спестява значително време всяка седмица. Друга отличителна черта е отличният им екип за поддръжка, който винаги е приятелски настроен, на разположение и бързо решава всички проблеми.

Agorapulse е изключително интуитивен инструмент, който опростява управлението на социалните медии. Обичам колко лесно е да организирам календара си с съдържание и да спазвам графика си за публикуване, което ми спестява значително време всяка седмица. Друга отличителна черта е отличният им екип за поддръжка, който винаги е приятелски настроен, на разположение и бързо решава всички проблеми.

чрез SocialPilot

Докато Loomly се фокусира предимно върху планирането на публикации и съдържание, SocialPilot прави още една стъпка напред. Той позволява на потребителите да управляват коментари, съобщения и дори рецензии от социални медии от платформи на трети страни чрез единна пощенска кутия.

Това улеснява марките да останат отзивчиви, да изграждат доверие и да не пропускат нито една възможност да взаимодействат с аудиторията си.

Освен това, този инструмент за управление на социални медии предлага и мощни функции като масивно планиране, календар за съдържание, инструменти за сътрудничество в екип и подробни анализи. Той поддържа множество социални канали, помага за управлението на клиентски акаунти и предлага отчети с бял етикет.

Най-добрите функции на SocialPilot

Управлявайте коментари, съобщения и рецензии от една унифицирана пощенска кутия.

Сътрудничество с членовете на екипа чрез ролеви достъп и работни процеси за одобрение

Анализирайте ефективността с подробни анализи и показатели за ангажираност.

Създавайте и персонализирайте бели етикети за клиенти

Планирайте съдържанието лесно с помощта на визуален календар за съдържание

Подбирайте идеи за съдържание с вградени предложения за съдържание

Повишете популярността на публикациите си директно от таблото с интеграция на реклами

Ограничения на SocialPilot

Трябва да преминете към по-високо ниво, за да ползвате специфични за платформата функции като тагиране и използване на инструмента за сътрудничество в Instagram.

Публикуването в X (по-рано Twitter) не е толкова гладко, колкото при другите алтернативи на Loomly.

Цени на SocialPilot

SocialPilot

Essential: 30 $/месец

Стандартен: 50 $/месец

Премиум: 100 $/месец

Ultimate: 200 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за SocialPilot

G2: 4,5/5 (830+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (370+ отзива)

Какво казват реалните клиенти за SocialPilot?

В рецензия на Capterra се чете:

Харесва ми неговият табло, опростено и подредено. То позволява лесна работа, дори и когато сте начинаещ. Въпреки този малък и лесен за ползване интерфейс, SocialPilot има много функции. Планиране на публикации, анализ на ефективността, сътрудничество в екип, управление на реклами и т.н. – всичко е там. [Но] Понякога има проблеми с зареждането на страниците. Цената е малко по-висока от тази на някои конкуренти.

Харесва ми неговият табло, опростено и подредено. То позволява лесна работа, дори и когато сте начинаещ. Въпреки този малък и лесен за ползване интерфейс, SocialPilot има много функции. Планиране на публикации, анализ на ефективността, сътрудничество в екип, управление на реклами и т.н. – всичко е там. [Но] Понякога има проблеми с зареждането на страниците. Цената е малко по-висока от тази на някои конкуренти.

9. Later (Най-доброто за управление на влиятелни лица)

чрез Later

Почти половината от купувачите правят месечни покупки въз основа на публикации на влиятелни лица, а 86% го правят поне веднъж годишно. Ако маркетингът с влиятелни лица е част от вашата стратегия, Loomly може да не е достатъчен – той не предлага специални инструменти за управление на партньорствата с творци.

Layer, от друга страна, позволява на мениджърите на социални медии да се свързват с творци, да управляват кампании на влиятелни лица и да проследяват тяхното представяне на едно място. Той включва инструмент за сътрудничество между марки и творци, медийна библиотека, предложения за хаштагове и подробни анализи, които ви помагат да усъвършенствате стратегията си за управление на социалните медии.

Най-добрите функции на Later

Планирайте Instagram Stories и публикации с няколко снимки

Сътрудничество с влиятелни лица чрез Brand Collabs Manager

Достъп до подробни анализи за ангажираността, растежа на последователите и времето за публикуване

Организирайте медийната си библиотека и получите предложения за хаштагове, специфични за вашата ниша.

Създайте страница в Linkin.bio, от която може да се пазарува, за да увеличите трафика и продажбите.

Ограничения на Later

Този инструмент за управление на социални медии не разполага с функции за управление на кампании на платформи, различни от Instagram.

Трябва да си закупите отделен план за управление на маркетинга с влиятелни лица.

Цени на Later

Стартово ниво: 25 $/месец

Растеж: 45 $/месец

Разширено: 80 $/месец

Агенция: 200 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Маркетинг чрез влиятелни лица: Персонализирани цени

По-късни оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (390+ отзива)

Какво казват реалните клиенти за Later?

В едно ревю в G2 се чете:

Обичам как Later Influence поддържа всичко организирано, което улеснява управлението на сътрудничествата, проследяването на крайните срокове и безпроблемната комуникация с марките. Интуитивният интерфейс оптимизира целия процес, от откриването на възможности до анализирането на ефективността на кампаниите. Помага ми да поддържам партньорствата си, без да се чувствам претоварена.

Обичам как Later Influence поддържа всичко организирано, което улеснява управлението на сътрудничествата, проследяването на крайните срокове и безпроблемната комуникация с марките. Интуитивният интерфейс оптимизира целия процес, от откриването на възможности до анализирането на ефективността на кампаниите. Помага ми да поддържам партньорствата си, без да се чувствам претоварена.

10. Sendible (Най-доброто за UTM проследяване в социалните медии и управление на клиенти)

чрез Sendible

Sendible интегрира инструменти за управление на клиенти, които позволяват на агенциите и екипите да управляват ефективно акаунтите на множество клиенти от един контролен панел. Той предлага и брандирани отчети и функции за сътрудничество, специално пригодени за агенциите.

Ключовите функции включват вградено UTM проследяване, което автоматично добавя проследяващи кодове за по-добро измерване на кампаниите. Има и обединена пощенска кутия за управление на коментари, разширени анализи и отчети, социално слушане и предложения за съдържание.

Най-добрите функции на Sendible

Управлявайте коментари, съобщения и рецензии в единна социална пощенска кутия.

Добавете автоматично UTM проследяване към линковете за по-добро проследяване на кампаниите

Създавайте персонализирани отчети с брандиране за клиенти или екипи

Сътрудничество с членовете на екипа чрез роли, разрешения и работни процеси за одобрение

Следете споменаванията на марката и ключовите думи с инструменти за социално слушане

Открийте идеи за съдържание с вградени предложения

Ограничения на Sendible

Това не е най-добрият инструмент за управление на социални медии за работа с платени реклами.

Плановете са доста скъпи за малките предприятия и творците.

Цени на Sendible

Създател: 29 $/месец

Traction: 89 $/месец

Цена: 199 $/месец

Разширено: 299 $/месец

Enterprise: 750 $/месец

Оценки и рецензии за Sendible

G2: 4,5/5 (880+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 130 отзива)

Какво казват реалните клиенти за Sendible?

Един рецензент на Capterra казва:

Лесно е да планирате съдържание на много платформи, включително Instagram, Pinterest, Google my Business (да, трябва да публикувате там!). Има интеграция с Canva, което прави създаването на графики много по-лесно и ефективно. Освен това е много лесно да се подбира ново съдържание и да се добавят RSS емисии. Бих казал, че тяхното приложение – аз пътувам много и би било идеално да мога да публикувам съдържание чрез приложението. То не е толкова интуитивно, колкото платформата за настолни компютри. Надявам се, че се работи по въпроса и най-вероятно е така.

Лесно е да планирате съдържание на много платформи, включително Instagram, Pinterest, Google my Business (да, трябва да публикувате там!). Има интеграция с Canva, което прави създаването на графики много по-лесно и ефективно. Освен това е много лесно да се подбира ново съдържание и да се добавят RSS емисии. Бих казал, че тяхното приложение – аз пътувам много и би било идеално да мога да публикувам съдържание чрез приложението. То не е толкова интуитивно, колкото платформата за настолни компютри. Надявам се, че се работи по въпроса и най-вероятно е така.

👀 Знаете ли, че... Маркетолозите, които използват изкуствен интелект, са с 25% по-склонни да отчитат успешни резултати в сравнение с тези, които не го използват.

11. SocialBee (Най-доброто за генериране на съдържание за социални медии с помощта на изкуствен интелект)

чрез SocialBee

SocialBee ви помага да създавате съдържание ефективно, да анализирате данни за аудиторията и да оптимизирате стратегиите си за публикуване.

SocialBee предлага и лесно планиране, категоризиране на съдържанието и инструменти за ангажиране на аудиторията, които помагат за поддържането на последователно присъствие в социалните мрежи. Удобният интерфейс е бонус, който помага на всеки да използва функциите лесно.

Най-добрите функции на SocialBee

Използвайте изкуствен интелект, за да генерирате идеи за съдържание и да ускорите създаването на публикации.

Планирайте публикации в различни социални медийни платформи с лекота

Организирайте съдържанието в категории за балансирано и последователно публикуване

Взаимодействайте с аудиторията си чрез управление на коментари и съобщения

Анализирайте ефективността с подробни отчети и статистически данни

Сътрудничество с членовете на екипа чрез достъп и работни процеси, базирани на роли

Рециклирайте автоматично вечно актуалното съдържание, за да максимизирате обхвата си.

Ограничения на SocialBee

Платформата предлага ограничени възможности за интеграция.

Разширените анализи са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на SocialBee

Bootstrapped: 29 $/месец

Accelerate: 49 $/месец

Pro: 99 $/месец

Оценки и рецензии за SocialBee

G2: 4,8/5 (над 440 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните клиенти за SocialBee?

В едно ревю в G2 се чете:

SocialBee улеснява организирането на съдържанието ми с колекциите си от хаштагове и планирането по категории, което ми помага да се уверя, че публикациите ми съответстват на основните елементи на съдържанието ми. Една от функциите, които ценя, е как автоматично определя дали дадено YouTube видео трябва да бъде късо или пълнометражно въз основа на дължината и ориентацията на видеото, което ми спестява време.

SocialBee улеснява организирането на съдържанието ми с колекциите си от хаштагове и планирането по категории, което ми помага да се уверя, че публикациите ми съответстват на основните елементи на съдържанието ми. Една от функциите, които ценя, е как автоматично определя дали дадено YouTube видео трябва да бъде късо или пълнометражно въз основа на дължината и ориентацията на видеото, което ми спестява време.

Повишете ефективността на управлението на социалните медии с ClickUp

Loomly е подходящ за основно планиране, но не е достатъчен, когато искате да разширите маркетинговите си усилия в социалните медии. За визуалните планиращи Planable предлага по-интуитивна настройка. Искате AI-генерирани надписи и планиране? SocialBee и Predis. ai са отличен избор. Имате нужда от работни процеси на корпоративно ниво? CoSchedule и Sprout Social са подходящи за вас.

Или пропуснете догадките и изберете ClickUp – мощна алтернатива на Loomly. Получавате инструменти за сътрудничество в екип, календар, задвижван от изкуствен интелект, вградени AI асистенти, автоматизации и персонализирани табла за подробни анализи и отчети. Безплатните шаблони за управление на социални медии помагат за опростяване на управлението на кампании.

Готови ли сте да преминете на по-високо ниво? Опитайте ClickUp безплатно и управлявайте кампании в социалните медии, които повишават видимостта ви и ви свързват с аудиторията ви.