Топ 11 алтернативи на Zulip за комуникация и сътрудничество в екип

Производителността на вашия екип зависи от това колко ефективно всички комуникират помежду си.

Макар че темите за разговори в Zulip работят добре за асинхронни екипи, те може да не са достатъчни, ако търсите по-задълбочена интеграция, вградени инструменти за управление на проекти или по-добра поддръжка за видеоконференции.

Съществуват много гъвкави платформи за сътрудничество в екип, които биха могли да се впишат по-добре в начина, по който работи вашият екип. В този блог ще разгледаме най-добрите алтернативи на Zulip, които помагат за поддържането на комуникацията и реализирането на проектите, независимо от това къде и кога работи вашият екип.

🔎 Знаете ли, че... Може да отнеме около 23 минути, за да се фокусирате отново след промяна на контекста. Изборът на платформа, която съхранява теми, задачи и разговори на едно място, намалява шума, така че екипът ви да остане в ритъм, а не в режим на наваксване.

Най-добрите алтернативи на Zulip на един поглед

Инструмент Най-подходящо за Основни функции Цени ClickUp Цялостно сътрудничество; създаване на задачи, документи и бяла дъска с помощта на изкуствен интелект директно от ClickUp Chat Цялостно сътрудничество; създаване на задачи, документи и бяла дъска с помощта на изкуствен интелект директно от ClickUp Chat Наличен е безплатен план; Възможни са персонализации за предприятия. Slack Интеграции Канали, теми, над 2400 интеграции Безплатно; Платените планове започват от 7 $/месец Microsoft Teams Потребители на Microsoft 365 Интеграция с Office, обаждания, канали Безплатно; Платените планове започват от 4 $/месец Mattermost Организации, загрижени за сигурността Самостоятелно хостинг, съответствие Безплатно; Платените планове започват от 10 $/месец Rocket. Chat Самостоятелно хостинг разгръщане Отворен код, персонализиране Безплатно; платените планове започват от 8 $/месец Discord Изграждане на общност Гласови канали, сървъри Безплатно; Възможности за персонализиране за предприятия Twist Асинхронна комуникация Първо нишките, после фокусът Безплатно; Платените планове започват от 8 $/месец Pumble Малки екипи с ограничен бюджет Неограничена история, канали Безплатно; Платените планове започват от 3 $/месец Zoom Комуникация, базирана предимно на видео HD видео, екипен чат Безплатно; Платените планове започват от 17 $/месец Flock Оптимизирани работни процеси Вградени инструменти за продуктивност Безплатно; Платените планове започват от 3 $/месец Google Workspace Потребители на екосистемата на Google Интеграция с Gmail, Drive и Meet Платените планове започват от 3 $/месец.

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Какво е Zulip?

Zulip е софтуер с отворен код за комуникация в екип, който организира разговорите в потоци и конкретни теми. За разлика от традиционните приложения за съобщения, които структурират чатовете хронологично, Zulip използва уникална система за низове, която комбинира незабавността на комуникацията в реално време с организацията на низовете в имейлите.

Платформата предлага функции като:

Тематични низове за организирани дискусии

Мощна функция за търсене

Поддръжка на Markdown за форматиране на богат текст

Възможности за споделяне на файлове

Интеграции с различни инструменти и услуги

Поддръжка на различни платформи, включително мобилни приложения

Zulip е особено популярен сред екипите от разработчици и организациите, които предпочитат алтернативи с отворен код и строги контроли за поверителност.

👀 Знаете ли, че... Финландски лекар е създал първия чат за екипи. През 1988 г. Ярко Ойкаринен създава Internet Relay Chat (IRC), докато работи в болница във Финландия, за да подобри комуникацията между лекарите.

Ограничения на Zulip

Моделът на Zulip за потоци и теми предлага отличителен подход към комуникацията в екипа. Все пак тази уникална система има няколко забележителни недостатъци, които могат да повлияят на производителността на вашия екип и ефективността на сътрудничеството.

Стръмна крива на обучение : Потоците и темите могат да объркат потребителите, които са запознати с традиционните чат интерфейси.

Ограничени видеоконференции : Няма надеждна вградена опция; разчита на интеграции от трети страни.

Основно управление на задачите : Поддържа създаването на задачи, но няма пълни функции за управление на проекти.

Мобилно изживяване : Мобилните приложения могат да изглеждат по-неизпипани от своите десктоп версии.

По-малка общност : По-малко интеграции и по-малка екосистема за поддръжка в сравнение с основните конкуренти

Потребителски интерфейс : UI може да изглежда остарял в сравнение с по-модерните платформи за сътрудничество.

Управление на известията: Настройките за известията могат да бъдат по-малко интуитивни в сравнение с други инструменти.

С разрастването на екипите и усложняването на комуникационните нужди тези ограничения често стават по-изразени, което кара организациите да търсят алтернативни платформи.

🧠 Интересен факт: Терминът „Zoom умора” придоби популярност по време на пандемията от COVID-19, тъй като хората все повече разчитаха на видеоконферентни разговори за работа, образование и социални взаимодействия. Терминът, измислен от професора от Станфорд Джереми Бейлсън, описва изтощението, причинено от виртуалните срещи. То се подхранва от постоянния зрителен контакт, взиране в собственото лице, ограничените физически движения, когнитивното претоварване, липсата на неформални почивки и натиска да бъдеш „включен“ през цялото време.

Най-добрите алтернативи на Zulip, които можете да използвате

Ето нашият подбрани списък с най-добрите алтернативи на Zulip. Тези инструменти могат да ви помогнат да откриете други системи за подобряване на сътрудничеството и комуникацията между различни екипи.

1. ClickUp (Най-добрият инструмент за сътрудничество „всичко в едно“ с управление на проекти)

Опитайте ClickUp Chat сега Ускорете ефективното сътрудничество с ClickUp Chat

Несвързаните комуникационни инструменти спират до разговора. ClickUp, от друга страна, е първото в света конвергентно AI работно пространство, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от напълно контекстуална AI, която ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Това е особено ценно за отдалечени екипи, разработчици, фирми и професионалисти, които се нуждаят от ефективна комуникация в реално време, тясно интегрирана с работните им процеси.

Проблемът с модерните чат приложения е, че те са отделени от мястото, където работите. Следите задачата с колега, получавате актуализация и след това ръчно актуализирате задачата, за да отразите актуализацията. Или пък претърсвате чат низовете ред по ред, само за да получите контекста, от който се нуждаете, за да свършите работата. Всичко това приключва с ClickUp Chat.

Като вградено приложение за съобщения на ClickUp, можете да превърнете чатовете в задачи в ClickUp незабавно, да ги възложите на подходящия човек и да зададете краен срок. Това улеснява записването на задачите за действие, когато се появят в разговора, така че нищо да не бъде пропуснато. Можете също да използвате AI, за да обобщавате теми, възлагате съобщения или намирате свързани задачи – всичко това директно от чата.

Тъй като ClickUp обединява екипния чат с управлението на задачите, всяка дискусия естествено се превръща в възложена работа с ясни отговорности и срокове.

Задавайте множество задачи директно в ClickUp Chat

Но това не е всичко. Можете да създавате ClickUp Docs и ClickUp Whiteboards директно от прозореца за чат, без да прекъсвате потока, всичко това с ClickUp AI.

Функцията SyncUps на ClickUp подобрява още повече комуникацията в екипа, като интегрира срещите във вашия работен процес.

За разлика от традиционните инструменти за конференции, които съществуват изолирано от вашата работа, SyncUps комбинира видео срещи в реално време с програми за сътрудничество, бележки, записи и автоматично създаване на задачи – всичко това директно вградено в контекста на вашия проект.

Сътрудничество лице в лице с вашите колеги за секунди с помощта на ClickUp SyncUps

С SyncUps можете да създавате структурирани шаблони за срещи, да добавяте съвместно точки в дневния ред преди началото на срещата, да записвате ключови дискусии за по-късно и да превръщате моментално темите за обсъждане в задачи, които могат да се възлагат.

За разлика от самостоятелните приложения за съобщения като Zulip, можете да споделяте документи, изображения и файлове от цялостната си интегрирана работна екосистема директно в ClickUp Chat, така че ресурсите винаги са на ваше разположение. Това прави важните неща лесно достъпни и лесни за търсене. Тази функция за търсене е унифицирана в чата и задачите и не се ограничава до историята на чата.

А ако някой зададе въпрос в груповия чат, просто оставете вашият ClickUp Agent да отговори. Екипите могат бързо да получат отговори на въпроси, свързани с работното пространство, да генерират идеи за съдържание или да се справят с повтарящи се задачи с помощта на ClickUp AI, дълбоко вграден в чата. Това поддържа разговорите продуктивни и фокусирани върху работа с висока стойност.

Използвайте агента за автоматични отговори в ClickUp Chat, за да получавате по-бързо информация.

ClickUp Brain подобрява комуникацията между различни екипи, като внася AI възможности директно в разговорите ви. Помага ви да изготвяте отговори, да обобщавате дълги дискусии и да генерирате креативни решения – всичко това в контекста на чата.

ClickUp Brain MAX, специален AI спътник за настолни компютри, обединява чата, търсенето и автоматизацията във всички ваши работни приложения и в интернет. С мултимоделния AI чат, контекстуалните отговори и преобразуването на глас в текст, Brain MAX ви помага да създавате, намирате и автоматизирате работата си по-бързо, като слага край на хаоса от несвързани AI инструменти.

С интегриран чат, управление на проекти, директни съобщения, споделяне на файлове и вградена видеоконферентна функция, ClickUp оптимизира работните процеси, намалява умората от приложенията и гарантира, че разговорите на вашия екип винаги водят до действие.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте задачи директно от чат съобщения и свързвайте ги със задачи или документи за безпроблемна интеграция в работния процес.

Получавайте незабавни отговори без човешка намеса с ClickUp Chat Agents

Организирани канали, базирани на проекти и задачи, групови чатове и частни директни съобщения – всичко това в една платформа.

Използвайте интелигентни известия и автоматизация на работния процес, за да останете фокусирани и да избегнете претоварване с известия.

Използвайте верижни разговори и мощна търсачка, за да следите лесно дискусиите и да намирате бързо информация от миналото.

Ограничения на ClickUp

Възможно е да се сблъскате с крива на обучение поради обширния набор от функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Едно ревю в G2 казва:

ClickUp намали хаоса при управлението на множество екипи, платформи и проекти. Вече не се налага да превключвам между приложения за чат, документи, задачи и актуализации. Това направи бизнеса ми по-ефективен, съгласуван и продуктивен – особено в динамична офис среда като нашата.

ClickUp намали хаоса при управлението на множество екипи, платформи и проекти. Вече не се налага да превключвам между приложения за чат, документи, задачи и актуализации. Това направи бизнеса ми по-ефективен, съгласуван и продуктивен – особено в динамична офис среда като нашата.

💡 Съвет от професионалист: Обмислете да използвате функции на ClickUp като „@mentions“, за да привлечете вниманието на някого, но избягвайте прекомерната им употреба, за да не се стигне до претоварване с известия и ненужни разсейвания. Спазването на добри маниери в чата спомага за създаването на уважителна и ефективна комуникационна среда, което подобрява сътрудничеството и производителността в екипа.

2. Slack (най-добър за интеграции и екосистема)

чрез Slack

Slack остава популярен избор за комуникация в екип, като организира разговорите в канали за проекти, теми или отдели.

Неговата обширна екосистема за интеграция се свързва с над 2000 приложения на трети страни, което оптимизира работните процеси директно в рамките на разговорите. За разлика от фокусираните върху теми низове в Zulip, Slack използва канали и низове, за да намали хаоса.

Инструментът за създаване на работни процеси на Slack позволява персонализирана автоматизация без кодиране, а инструментите за търсене и обобщаване, задвижвани от изкуствен интелект, помагат на екипите да намират информация и да наваксат пропуснати дискусии. Той предлага и солидна функционалност за търсене във всички съобщения и файлове, хъдъли за бързи аудио/видео разговори и канвас документи за съвместна документация.

Най-добрите функции на Slack

Организирайте разговорите в публични и частни канали

Стартирайте незабавни аудио дискусии с споделяне на екрана

Персонализирайте известията въз основа на ключови думи и важност

Подобрете сътрудничеството на работното място с Slack Connect

Ограничения на Slack

Може да стане прекалено обременяващо с многобройните канали и известия

Ограничени възможности за управление на задачи и AI функционалност в сравнение с инструментите, фокусирани върху проекти

Цени на Slack

Безплатно

Pro : 7 $/месец на потребител

Business+ : 15 $/месец на потребител

Enterprise+: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2 : 4,5/5 (над 34 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Slack?

В рецензия на Capterra се казва:

Оценявам възможността да създавам множество групи, което помага за ефективната организация на комуникацията. Освен това намирам функцията „huddle” за особено полезна; нейният неформален характер позволява бързи, индивидуални взаимодействия, които могат да решават проблеми по-ефективно от текстовите съобщения.

Оценявам възможността да създавам няколко групи, което помага за ефективната организация на комуникацията. Освен това намирам функцията „huddle” за особено полезна; нейният неформален характер позволява бързи, индивидуални взаимодействия, които могат да решават проблеми по-ефективно от текстовите съобщения.

📮 ClickUp Insight: 64% от служителите понякога или често работят извън работното си време, като 24% от тях работят извънредно почти всеки ден! Това не е гъвкавост, а безкрайна работа. 😵‍💫 Pigment, платформа за бизнес планиране, премина към ClickUp, за да реши проблемите си с фрагментираната комуникация. Използвайки ClickUp Chat, ClickUp Tasks и ClickUp Automations, те намалиха разходите за комуникация с 40% и подобриха ефективността на комуникацията в екипа с 20%, ускорявайки циклите си на развитие.

3. Microsoft Teams (най-подходящ за потребители на Microsoft 365)

чрез Microsoft Teams

От неформален чат до съвместна работа по документи, Microsoft Teams премахва границите между комуникацията и производителността, като дълбоко вгражда приложенията на Office в разговорите. Teams ви позволява да обсъждате неща като тримесечни прогнози, докато разглеждате действителния Excel файл, което прави вземането на решения по-бързо и по-информирано, стига да работите в екосистемата на Microsoft 365.

За тези организации той обединява чат, файлове и срещи в едно пространство. Teams предлага и цялостен център за сътрудничество с дълбока интеграция в пакета за продуктивност на Microsoft.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Вградете важни приложения и инструменти в каналите за комуникация

Защитете чувствителните разговори с усъвършенствани контроли за сигурност

Създавайте по-ангажиращи срещи с режима Together

Улеснете дискусиите в малки групи с помощта на специални стаи за почивка

Организирайте мащабни излъчвания с помощта на всеобхватни инструменти за събития на живо

Ограничения на Microsoft Teams

Може да изисква много ресурси и да работи бавно на по-стар хардуер

По-сложен потребителски интерфейс в сравнение със специализираните инструменти за чат

Цени на Microsoft Teams

Безплатно

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 8000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Teams?

В едно ревю в G2 се чете:

Много ми харесва, че Teams съхранява всичко на едно място – чатове, срещи, файлове, дори списъци със задачи. Това е изключително полезно при работа в екип, защото не се налага постоянно да превключвате между различни приложения. Харесва ми и как се свързва с Outlook и други инструменти на Microsoft, така че планирането на срещи или споделянето на документи е много лесно. Поддържа нещата организирани и ми помага да се справям с проектите.

Много ми харесва, че Teams съхранява всичко на едно място – чатове, срещи, файлове, дори списъци със задачи. Това е изключително полезно при работа в екип, защото не се налага постоянно да превключвате между различни приложения. Харесва ми и как се свързва с Outlook и други инструменти на Microsoft, така че планирането на срещи или споделянето на документи е наистина лесно. Поддържа нещата организирани и ми помага да се справям с проектите.

🧠 Интересен факт: Първият набор от 176 емоджита е създаден през 1999 г. от японския дизайнер Шигетака Курита за мобилната интернет платформа на NTT DoCoMo. Тези емоджита, които днес се използват често в чатовете на работното място, имат за цел да подобрят цифровата комуникация, като добавят емоционални нюанси.

📖 Прочетете също: Най-добрите алтернативи и конкуренти на Microsoft Teams

4. Mattermost (най-подходящ за организации, загрижени за сигурността)

чрез Mattermost

„Как можем да осигурим съвременно сътрудничество, без да компрометираме сигурността?” Този въпрос ежедневно предизвиква организациите, които се грижат за сигурността. Mattermost решава този проблем чрез своите възможности за самохостинг и функции за сигурност на корпоративно ниво, които осигуряват пълна суверенност на данните. Това се постига, без да се жертва сътрудничеството, което екипите очакват.

Mattermost предлага платформа за комуникация в екип с отворен код, с функции за сигурност и съответствие на корпоративно ниво. Подобно на ангажимента на Zulip към поверителността, Mattermost се фокусира върху предоставянето на сигурна, самохоствана алтернатива на облачните платформи за чат.

Най-добрите функции на Mattermost

Форматирайте съобщенията с Markdown за богата комуникация

Извършвайте изчерпателно търсене във всички исторически съобщения

Автоматизирайте работните процеси с персонализирани команди със слэш

Свържете се директно с Active Directory и LDAP

Персонализирайте функционалността с отворени плъгини

Проследявайте съответствието с изчерпателни аудитни записи

Ограничения на Mattermost

Самостоятелното хостинг изисква технически познания и инфраструктура.

Потребителският интерфейс не е толкова изпипан, колкото някои комерсиални алтернативи.

Цени на Mattermost

Безплатно

Професионална : 10 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mattermost

G2 : 4,3/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 160 отзива)

Какво казват реалните потребители за Mattermost?

В едно ревю в G2 се казва:

Харесва ми, че Mattermost е с отворен код и предлага пълен контрол върху внедряването и сигурността на данните. Той е чудесен за предприятия със строги изисквания за съответствие. Интерфейсът е изчистен, поддържа верижни разговори и се интегрира добре с DevOps инструменти като Jira и GitLab. Съобщенията в реално време и споделянето на файлове са безпроблемни, което го прави идеален за отдалечени екипи.

Харесва ми, че Mattermost е с отворен код и предлага пълен контрол върху внедряването и сигурността на данните. Той е чудесен за предприятия със строги изисквания за съответствие. Интерфейсът е изчистен, поддържа верижни разговори и се интегрира добре с DevOps инструменти като Jira и GitLab. Съобщенията в реално време и споделянето на файлове са безпроблемни, което го прави идеален за отдалечени екипи.

📮ClickUp Insight: Само 10% от участниците в нашето проучване използват гласови асистенти (4%) или автоматизирани агенти (6%) за AI приложения, докато 62% предпочитат инструменти за разговорна AI като ChatGPT и Claude. По-ниското ниво на приемане на асистенти и агенти може да се дължи на факта, че тези инструменти често са оптимизирани за конкретни задачи, като работа без ръце или специфични работни процеси. ClickUp ви предлага най-доброто от двата свята. ClickUp Brain служи като разговорен AI асистент, който може да ви помогне в широк спектър от случаи на употреба. От друга страна, AI-задвижваните агенти в каналите на ClickUp Chat могат да отговарят на въпроси, да сортират проблеми или дори да се справят с конкретни задачи!

5. Rocket. Chat (Най-доброто решение за самостоятелно хостинг)

Самостоятелното хостинг дава на организациите пълен контрол над данните за комуникацията им, а Rocket. Chat прави това възможно, като съхранява всичко във вашата собствена инфраструктура. Тази настройка е удобна за екипи със строги изисквания за сигурност или такива, които се нуждаят от платформа с висока степен на персонализация.

За разлика от инструментите, които работят само в облака и ви ограничават до предварително определени функции, Rocket. Chat предлага гъвкавост за изграждане на сътрудничество, което отговаря на нуждите на вашия екип. Подобно на Zulip, той дава на организациите контрол над комуникационния си стак, като същевременно поддържа пълна гама от функции за екипен чат.

Най-добрите функции на Rocket. Chat

Осигурете сигурността на чувствителните разговори с криптиране от край до край

Сътрудничество с външни партньори чрез контролиран гостуващ достъп

Ангажирайте клиентите директно с интегриран чат на живо

Споделяйте и преглеждайте файлове безпроблемно в рамките на разговорите

Управлявайте разрешенията с персонализирани роли на потребителите

Интегрирайте с външни системи чрез всеобхватен API

Rocket. Ограничения на чата

Изисква технически ресурси за самостоятелно хостинг и поддръжка

Потребителският интерфейс може да изглежда остарял в сравнение с търговските алтернативи.

Цени на Rocket. Chat

Starter : Безплатно

Pro : 8 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Rocket. Chat оценки и рецензии

G2 : 4. 2/5 (330+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Rocket. Chat?

Един рецензент на Capterra казва:

Можете да персонализирате и лесно да добавите джаджа за чат на живо във вашата уеб приложение по начин, който ви харесва, без да импортирате допълнителни модули, просто изпълнете JavaScript скрипт във вашата уеб приложение. Функционалността е много добра, но може да е малко трудно да разберете как да я използвате правилно 🙂

Можете да персонализирате и лесно да добавите джаджа за чат на живо във вашата уеб приложение по начин, който ви харесва, без да импортирате допълнителни модули, просто изпълнете JavaScript скрипт във вашата уеб приложение. Функционалността е много добра, но може да е малко трудно да разберете как да я използвате правилно 🙂

6. Discord (най-доброто за изграждане на общност)

чрез Discord

Discord е многофункционална платформа за комуникация, която поддържа както текстови, така и гласови канали в рамките на персонализирани сървъри. Първоначално създадена за геймъри, днес тя обслужва различни общности с функции като висококачествено споделяне на екрана, Go Live стрийминг и Stage Channels за големи аудио събития.

Discord предлага богато форматиране на текст, персонализирани емоджита, разрешения на базата на роли за детайлен контрол на достъпа и ботове, които добавят функционалност от модерация до възпроизвеждане на музика.

За разлика от структурираните низове на Zulip, Discord организира разговорите в сървъри, канали и низове с мощни възможности за гласов чат.

Най-добрите функции на Discord

Сигнал за наличност с богати индикатори за присъствие

Структурирайте разговорите с низове в каналите

Организирайте множество работни пространства с папки на сървъра

Автоматизирайте задачите с разширени възможности на ботовете

Представяйте пред големи групи с помощта на специални канали за презентации

Ограничения на Discord

Ограничения за размера на споделяните файлове в безплатния план

По-неформалният вид може да не е подходящ за професионална среда.

Цени на Discord

Безплатно

Nitro Basic : Персонализирани цени

Nitro: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Discord

G2 : Няма налични оценки

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Discord?

В рецензия на Capterra се казва:

Лесно за настройка, използване и комуникация с колеги. Изключителен интерфейс както за училище, така и за бизнес.

Лесно за настройка, използване и комуникация с колеги. Изключителен интерфейс както за училище, така и за бизнес.

7. Twist (Най-доброто за асинхронна комуникация)

чрез Twist

Постоянните известия, натискът да отговорите веднага и чувството, че никога не можете да наваксате? Twist слага край на това с система за известия, която насърчава концентрираната работа чрез групиране на актуализациите, а функцията за входящи съобщения помага на потребителите да наваксат важни теми, без да се налага да превъртат безкрайни чат логове.

Twist е шампион в асинхронната комуникация, организирайки дискусиите в теми, а не в хаотични потоци в реално време. Подобно на Zulip, Twist организира разговорите в канали и теми, но с още по-силен акцент върху целенасочени и обмислени дискусии. Всяка тема поддържа ясна тема с хронологични съобщения, което улеснява проследяването на разговорите дори след дълго отсъствие.

Платформата предлага канали за различни екипи или проекти, директни съобщения и изчерпателно търсене във всички разговори.

Най-добрите функции на Twist

Намерете всякаква информация с мощна функция за търсене в разговорите

Интегрирайте с популярни инструменти като GitHub, Zapier и Todoist, като същевременно поддържате споделяне на файлове и форматиране на отстъпки.

Създавайте обмислени съобщения с редактор, подобен на този за имейли

Ограничения на Twist

Няма вградена функция за видеоконферентна връзка

По-малко функционални от платформите „всичко в едно“

Цени на Twist

Безплатно

Неограничен: 8 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Twist

G2 : 3,9/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Twist?

В рецензия на Capterra се казва:

Целият екип го хареса, защото сега, вместо да се разсейват всеки път, когато някой изпрати съобщение в някой канал, хората най-накрая могат да прекарват времето си в продуктивна работа и да проверяват имейлите си и уведомленията в Twist, когато пожелаят.

Целият екип го хареса, защото сега, вместо да се разсейват всеки път, когато някой изпрати съобщение в някой канал, хората най-накрая могат да прекарват времето си в продуктивна работа и да проверяват имейлите си и уведомленията в Twist, когато пожелаят.

8. Pumble (Най-подходящ за малки екипи с ограничен бюджет)

чрез Pumble

Екипите, които се съобразяват с бюджета, обичат Pumble заради неограничената история на съобщенията и основните функции за комуникация, които се предлагат без цени на корпоративно ниво.

Вместо да правят компромиси с основни функции, малките екипи могат да внедрят цялостно комуникационно решение, което се разраства заедно с техните нужди. Тази алтернатива на Slack предлага икономична платформа за комуникация в екип с неограничен архив на съобщенията, дори и в безплатния си план.

За разлика от специализирания подход на Zulip, Pumble предлага проста, подобна на Slack платформа, която се фокусира върху основните функции за комуникация, без да е скъпа.

Най-добрите функции на Pumble

Сътрудничество с външни партньори чрез гост достъп

Достъп до комуникации в мобилни приложения за iOS и Android

Форматирайте съобщенията с богати текстови възможности

Намерете минали разговори с помощта на изчерпателна търсачка

Контролирайте прекъсванията с персонализирани известия

Свържете се чрез видеоразговори с възможност за споделяне на екрана

Ограничения на Pumble

Ограничени разширени функции в сравнение с премиум алтернативите

По-малко интеграции с инструменти на трети страни

Цени на Pumble

Безплатно

Pro : 2,99 $/месец на потребител

Бизнес: 4,99 $/месец на потребител

Enterprise: 7,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pumble

G2 : Няма достатъчно налични отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 180 отзива)

Какво казват реалните потребители за Pumble?

В рецензия на Capterra се казва:

По принцип е като Slack, но по-добър. А платената опция е на разумна цена, което също е фантастично.

По принцип е като Slack, но по-добър. А платената опция е на разумна цена, което също е фантастично.

📖 Прочетете също: Алтернативи на Pumble за чат и комуникация в екип

9. Zoom (Най-доброто решение за комуникация чрез видео)

чрез Zoom

Текстовите съобщения имат своите ограничения – тонът, емоцията и нюансите често се губят при превода. Ето защо разговорите в чата могат бързо да се превърнат в дълги поредици от взаимни разяснения. Това забавя всички.

Zoom разбира това. Той поставя лице в лице взаимодействието на преден план, улеснявайки екипите да преминават от чат към видео без никакво усилие – без нужда да сменят приложенията или да търсят линкове за срещи. Докато Zulip се фокусира върху структуриран текст, Zoom възприема по-реално време, човешки подход с видеото като звезда и чата като полезен помощник.

Най-добрите функции на Zoom

Представяйте идеите си ясно с разширени възможности за споделяне на екрана

Създавайте по-малки дискусионни групи с отделни стаи

Персонализирайте видео изживяването с виртуални фонове

Записвайте важни срещи с помощта на функциите за запис и транскрипция

Планирайте ефективно с интеграция на календар

Сътрудничество с визуални средства чрез интерактивна бяла дъска

Ограничения на Zoom

Функциите за чат не са толкова надеждни, колкото тези на специализираните платформи.

Организирането на разговорите може да стане трудно

Цени на Zoom

Безплатно

Pro : 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 21,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoom

G2 : 4,5/5 (над 56 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 14 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Zoom?

Един рецензент на G2 казва:

Платформата е изключително надеждна, дори за големи срещи, а функции като AI companion, breakout rooms и persistent whiteboards правят сътрудничеството по-структурирано и ефективно.

Платформата е изключително надеждна, дори за големи срещи, а функции като AI companion, breakout rooms и persistent whiteboards правят сътрудничеството по-структурирано и ефективно.

10. Flock (Най-доброто за оптимизирани работни процеси)

чрез Flock

Всяка чат разговор завършва с един и същ проблем: „Кой какво прави и до кога?“

Flock решава този фундаментален проблем при сътрудничеството, като вгражда инструменти за продуктивност директно там, където се провеждат разговорите. Когато чатът на вашия екип естествено се разширява с анкети, задачи и напомняния, работният процес остава непрекъснат, а отчетността става автоматична.

Flock комбинира директни съобщения с интегрирани инструменти за продуктивност, за да създаде безпроблемни работни процеси. За разлика от Zulip, който се фокусира върху структурираните низове, Flock набляга на практическата ефективност. Той обгражда разговорите с функции, ориентирани към действие, които помагат на екипите да преминат от дискусия към изпълнение, без да сменят контекста.

Най-добрите функции на Flock

Свържете се лице в лице с видеоконферентна връзка

Създавайте персонализирани списъци за целева комуникация

Координирайте графиците с интеграция на споделен календар

Намерете информация бързо с разширени възможности за търсене

Автоматизирайте работните процеси с персонализирани команди със слэш

Свържете се с външни инструменти чрез стабилни интеграции

Ограничения на Flock

По-малко интуитивен и лесен за използване интерфейс в сравнение с някои конкуренти

Мобилното изживяване не съответства на функционалността на настолния компютър

Цени на Flock

Безплатно

Pro : 3 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Flock

G2 : 4,4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Flock?

В едно ревю в G2 се чете:

Лесен за инсталиране и управление, с минимална нужда от помощ от страна на мениджмънта за почти всички части. Благодарение на интерфейса, той е лесен за модифициране и управление за подаване на съдържание и други неща.

Лесен за инсталиране и управление, с минимална нужда от помощ от страна на мениджмънта за почти всички части. Благодарение на интерфейса, той е лесен за модифициране и управление за подаване на съдържание и други неща.

11. Google Workspace (най-подходящ за потребители на екосистемата на Google)

чрез Google Workspace

Google прави екипната работа естествена, като поставя чата точно там, където се извършва работата – в Gmail, Drive, Docs и Meet. Това означава по-малко превключване между приложения и повече разговори в контекста, а не в случайни изолирани групи. Това намалява обичайните разсейвания и поддържа концентрацията на всички.

Google Chat е част от тази конфигурация. Той е вграден в Google Workspace, така че ако вашият екип вече използва инструменти на Google, той е подходящ избор. За разлика от по-структурираните низове на Zulip, Google Chat е безпроблемен и лесен за използване, което позволява на екипите да общуват, без да прекъсват работния си процес.

Най-добрите функции на Google Workspace

Стартирайте видеоразговори в Google Meet с едно кликване от чата

Споделяйте и сътрудничете си по файлове в Drive, без да напускате разговорите

Разпределяйте и проследявайте задачи в пространствата за комуникация

Намерете всяко съобщение или файл с мощните възможности за търсене на Google.

Сътрудничество в реално време с помощта на Smart Canvas и интегрираните Google Docs

Достъп до комуникации безпроблемно на всички устройства със синхронизирани приложения

Ограничения на Google Workspace

По-малко функционални от специализираните платформи за чат в екип

Опциите за низове и организация са по-ограничени в сравнение със специализираните инструменти.

Цени на Google Workspace

Business Starter : 3 $/месец на потребител

Business Standard : 12 USD/месец на потребител

Business Plus : 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2 : 4,6/5 (над 42 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 17 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Google Workspace?

Един рецензент на G2 казва:

Безпроблемната интеграция с инструменти като Gmail, Drive, Docs, Sheets и Meet е това, което наистина се откроява. Тя позволява на нашия екип да сътрудничи в реално време, независимо дали изготвяме документи, споделяме файлове или планираме срещи.

Безпроблемната интеграция с инструменти като Gmail, Drive, Docs, Sheets и Meet е това, което наистина се откроява. Тя позволява на нашия екип да сътрудничи в реално време, независимо дали изготвяме документи, споделяме файлове или планираме срещи.

Намерете идеалния вариант за комуникация с ClickUp

Всяка платформа има своите предимства, но ClickUp се откроява като добре балансирана опция за комуникация и сътрудничество. Тя е силна алтернатива на Zulip, особено за отдалечени екипи, разработчици и компании, които търсят всеобхватно работно пространство.

За разлика от еднофункционалните комуникационни инструменти, ClickUp елиминира фрагментацията, която възниква, когато разговорите се водят на една платформа, а работата се извършва на друга.

Опитайте ClickUp безплатно още днес и се насладете на силата на истински обединената комуникация в екипа и управлението на проекти!