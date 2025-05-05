10 алтернативи на Pumble за чат и комуникация в екип през 2025 г.

Работата с отдалечен екип предлага по-голяма гъвкавост и по-добра продуктивност, но основният недостатък е липсата на комуникация. Това намалява ефективността и оказва влияние върху сътрудничеството в екипа и вземането на решения. За да решите този проблем, се нуждаете от лесен за използване инструмент за комуникация в екипа.

Много екипи използват Pumble, безплатно приложение за незабавни съобщения за отдалечени екипи, което оптимизира комуникацията и производителността. Но ето какво трябва да знаете – въпреки че Pumble има много ценни функции, то има и няколко проблема.

Например, инструментът за търсене може да бъде малко непостоянен, а някои потребители не харесват UI/UX. Освен това, той има ограничени интеграции и не можете да персонализирате работното си пространство с лого или цветове. Така че, ако използвате Pumble или обмисляте да го използвате за комуникация с отдалечен екип, трябва да разгледате 10-те най-добри алтернативи на Pumble, описани по-долу, за да постигнете целите си в областта на комуникацията.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Pumble?

Когато търсите алтернативи на Pumble или приложения за комуникация в екип за вашата организация, ето няколко фактора, които трябва да имате предвид:

Интуитивен потребителски интерфейс: Приложенията за незабавни съобщения трябва да имат интуитивен потребителски интерфейс за гладко потребителско преживяване и вътрешни възможности за незабавен чат.

Отзивчивост: Вашата онлайн платформа за комуникация трябва да предоставя незабавни известия за обаждания и съобщения.

Обслужване на клиенти: Неадекватното обслужване на клиенти може да бъде значителен недостатък при преминаването между комуникационни платформи.

Персонализиране: Трябва да имате възможност да персонализирате комуникационния инструмент, като добавите логото на екипа или промените цветовата тема.

Интеграции: Проверете кои приложения можете да интегрирате с приложението за комуникация в екипа, за да управлявате по-добре работния си процес.

Персонализирани ценови планове: Следва да обмислите да платите за комуникационен инструмент с персонализирани ценови планове и опции за мащабируемост според изискванията на вашия бизнес.

10-те най-добри алтернативи на Pumble, които можете да използвате

1. ClickUp

ClickUp е приложение за съобщения „всичко в едно“ за екипи, което повишава производителността. Можете да го използвате като приложение за незабавни съобщения, инструмент за сътрудничество и софтуер за управление на проекти. С ClickUp Chat View можете лесно да изпращате съобщения на колегите си за няколко секунди, като използвате @mentions, да споделяте актуализации, да обсъждате проекти и да обменяте файлове за незабавно и живо сътрудничество.

Управлявайте цялата комуникация и ресурсите по проектите на едно място за безпроблемно сътрудничество с ClickUp Chat View

Комуникацията може да се превърне в предизвикателство, когато са замесени много хора, особено когато някои членове на екипа работят дистанционно. Изключително важно е да се установи процес, който да гарантира, че всички са на една вълна и са на една и съща страница.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за комуникация в екипа и матрицата за срещи на ClickUp, за да установите ясни насоки за комуникация и да подобрите ефективността на екипа.

Можете да използвате шаблона „Team Communication and Meeting Matrix“ на ClickUp, за да създадете вътрешни комуникационни планове и насоки. Той ви помага да организирате разговорите и дейностите на екипа, да идентифицирате пропуските в комуникацията и да гарантирате отчетността.

Като цяло, комбинацията от вътрешен чат, управление на задачи, споделяне на файлове и инструменти за сътрудничество на ClickUp го прави идеална платформа за координиране на задачи, споделяне на идеи или обсъждане на творчески решения. Освен това платформата се интегрира с над 1000 приложения, включително комуникационни инструменти като Slack, Zoom и др., така че можете удобно да работите от един екран.

Най-добрите функции на ClickUp

Освен незабавни съобщения, ClickUp предоставя всички функции за оптимизиране на екипната работа и повишаване на производителността, което го прави един от най-добрите инструменти за комуникация на работното място.

@Споменавания в задачите: Маркирайте колегите си директно в задачите, като използвате @споменавания в Маркирайте колегите си директно в задачите, като използвате @споменавания в ClickUp Chat View , за да уведомите съответните членове на екипа и да се уверите, че всички са информирани за дискусиите и актуализациите, свързани със задачите.

Whiteboard: Използвайте Използвайте ClickUp Whiteboard като виртуално платно за мозъчна атака, визуализиране на идеи и сътрудничество в реално време. Можете също да използвате Whiteboard, за да създавате планове за комуникация по проекти , да обсъждате графиците на проектите с екипа си, да рисувате диаграми и да споделяте идеи.

Документи: Създавайте, редактирайте и сътрудничете по документи директно в платформата, използвайки Създавайте, редактирайте и сътрудничете по документи директно в платформата, използвайки ClickUp Docs . С богати опции за форматиране, редактиране в реално време и проследяване на историята на версиите, ClickUp Docs елиминира нуждата от външни инструменти.

Следете активността по проекти, коментари и промени в статуса с изгледа „Активност“ на ClickUp, за да визуализирате напредъка и да видите цялата работа в тази локация

Изглед на активността: Проследявайте активността на екипа с Проследявайте активността на екипа с изгледа на активността на ClickUp , централизиран хъб за проследяване на активността и напредъка на екипа по задачи, проекти и разговори. Можете бързо да видите актуализации, коментари и промени, направени от членовете на екипа, което гарантира прозрачност и отчетност в екипа.

Управление на задачите: Организирайте задачите, задавайте приоритети, разпределяйте отговорности и проследявайте напредъка ефективно. С разширени опции за персонализиране на изгледа на задачите, разширени опции за филтриране и функции за автоматизация, можете да управлявате ефективно работните си процеси и да бъдете в крак с проектите си.

Ограничения на ClickUp

За начинаещите потребители това може да бъде прекалено сложно поради множеството функции и персонализации.

Софтуерът не разполага с вградена функция за видеоконферентни разговори за виртуални срещи (въпреки че можете да записвате екрани). Въпреки това, можете да интегрирате безплатни платформи за видеоразговори като Zoom.

Цени на ClickUp

ClickUp предлага четири ценови плана, подходящи за всеки екип:

Безплатни: Forever

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. Microsoft Teams

чрез Microsoft Teams

Докато търсите алтернативи на Pumble, можете да обмислите и Microsoft Teams. Това е централизирана платформа, където можете да чатите, да провеждате разговори и да си сътрудничите с колегите си в реално време, подобрявайки продуктивността на екипа.

Можете да провеждате аудио и видео разговори, да организирате виртуални срещи и да сътрудничите по документи и проекти. С многобройните си специфични за предприятията функции и интеграции, Microsoft Teams се превърна в предпочитан избор за по-големите организации.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Лесно достъпвайте историята на чата на екипа, за да прегледате миналите дискусии.

Получете 5 GB пространство за съхранение в безплатния план, като платените потребители имат възможност за достъп до между 10 GB и 1 TB пространство за съхранение.

Използвайте множество специфични за предприятията функции, като 1 TB облачно хранилище и допълнителни приложения, като Bookings, Planner и Microsoft Forms.

Персонализирайте теми, за да адаптирате работното си пространство според вашите предпочитания.

Ограничения на Microsoft Teams

Можете да провеждате видео чат до 30 минути само с безплатната версия.

Най-икономичният план позволява само 300 покани на потребители в работното пространство, което поставя ограничения за по-големи екипи или организации.

Някои потребители срещат сложности при регистрацията и интерфейса

Много от неговите функции, подходящи за големи предприятия, са неподходящи за по-малки екипи и стартиращи компании.

Цени на Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Basic: 6 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (над 14 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 9000 рецензии)

3. Google Chat

чрез Google Chat

Google Chat е друго добро приложение за съобщения в екип и една от най-популярните алтернативи на Pumble. Можете да маркирате членовете на екипа си в важни съобщения или задачи и да отбележите съответните съобщения със звездичка, за да се върнете към тях по-късно. Приложението предлага богато форматиране на текст и позволява персонализирани емотикони и GIF файлове за персонализирана комуникация.

Можете също да създадете отделни пространства в Google Chat, за да обсъждате актуализации по проекти или да си сътрудничите. Освен това можете да интегрирате други инструменти на Google Workspace, като Gmail, Drive, Calendar и Meet, за да оптимизирате сътрудничеството и производителността. В допълнение, Google Chat предоставя възможности за споделяне на файлове, което ви позволява лесно да споделяте документи, таблици и презентации с колеги.

Най-добрите функции на Google Chat

Интегрирайте други приложения за производителност, като Asana, Workday и Jira.

Създайте специални пространства за дискусии за конкретни екипи и проекти

Споделяйте безпроблемно файлове с размер до 200 MB в Google Chat

Персонализирайте настройките за известия, за да сте информирани за нови съобщения, споменавания или актуализации, като се уверите, че не пропускате важни съобщения, дори когато не използвате активно платформата.

Ограничения на Google Chat

Съобщенията в Google Chat имат ограничение от 4096 символа.

Не можете да добавяте външни партньори към дискусиите по проектите.

Цени на Google Chat

Google Chat е безплатен за индивидуална употреба на chat.google.com и се предлага като част от абонамента ви за Workspace за професионална употреба. Ценовите планове на Google Workspace са:

Business Starter: 7,20 USD на потребител на месец (1-годишен договор)

Business Standard: 14,40 USD на потребител на месец (1-годишен договор)

Business Plus: 21,60 USD на потребител на месец (1-годишен договор)

Оценки и рецензии за Google Chat

G2: 4. 6/5 (42 000+ отзива) (Google Workspace)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

Ако Google Chat не е в списъка ви с фаворити, ето някои алтернативи на Google Chat, които можете да разгледате*

4. Skype

чрез Skype

Друга алтернатива в нашия списък е Skype, популярна платформа за онлайн комуникация. Можете да я използвате за гласови и видео разговори в екип, изпращане на незабавни съобщения и споделяне на файлове. Благодарение на лесния за използване интерфейс и съвместимостта с различни платформи, Skype ви позволява да комуникирате безпроблемно между различни устройства. Поддържа също споделяне на екрана за сътрудничество в реално време, запис на разговори и субтитри на живо, за да отбелязвате ключови моменти и задачи.

Най-добрите функции на Skype

Насладете се на безплатен чат за екипа и индивидуални видеоразговори с висококачествен звук и видео.

Използвайте превод в реално време за гласова и текстова комуникация

Използвайте споделяне на екрана за безпроблемни презентации и сътрудничество

Участвайте в чата с функции като споделяне на снимки и видеоклипове, субтитри на живо, инструменти за рисуване и възможности за въпроси и отговори.

Ограничения на Skype

Към груповите разговори могат да бъдат добавени само 250 участници.

Може да има проблеми с лошо качество на звука, прекъсване на разговорите и често замръзване на екрана.

Цени на Skype

Безплатни : Forever

Бизнес: Абонаментите започват от 3 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за Skype

G2: 4. 3/5 (над 23 000 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (443 отзива)

5. Mattermost

чрез Mattermost

Mattermost е платформа за съобщения с отворен код, която се хоства самостоятелно и е предназначена за сигурно сътрудничество в екип. Можете да я използвате за съобщения в екип, споделяне на файлове, както и гласови и видео разговори. Тя предлага персонализирано и мащабируемо решение за комуникация.

Подобният му интерфейс го прави една от най-популярните алтернативи на Pumble. Можете да участвате в лични чатове и групови дискусии, да използвате команди със слэш, да изпращате персонализирани емоджита и GIF-ове и да споделяте екрана си за сътрудничество в реално време.

Най-добрите функции на Mattermost

Създавайте съвместни и автоматизирани работни потоци и бизнес процеси с общи списъци за проверка

Свържете се безопасно с външни доставчици, партньори и други заинтересовани страни по проекта в Mattermost.

Изпитайте интерфейс, подобен на Slack и Discord.

Ограничения на Mattermost

По-подходящ е за оперативни и технически екипи.

Има ограничени опции за приложения и плъгини.

Цени на Mattermost

Безплатни

Професионална версия: 10 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mattermost

G2: 4. 3/5 (328 отзива)

Capterra: 4,5/5 (151 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Mattermost!

6. Troop Messenger

чрез TroopMesse nger

Troop Messenger е мощен софтуер за комуникация за бизнес екипи и една от най-ефективните алтернативи на Pumble, които имат за цел да подобрят екипната работа и ефективността. Можете да използвате Troop Messenger за индивидуални разговори с членове на екипа, да изпращате съобщения на себе си, да споделяте гласови бележки в групов чат и да изпращате масови съобщения.

Можете също да създадете прозорец за частен чат за поверителни разговори. Той ви позволява да извиквате съобщения, да задавате напомняния за по-късно отговаряне и да записвате екрани. Освен това можете да започвате групови чатове за обсъждане на проекти, да добавяте лепящи се бележки и да изтривате автоматично съобщения.

Удобният интерфейс и персонализираните функции на Troop Messenger отговарят на разнообразните нужди на екипа, което го прави популярен избор за организации, които насърчават ефективната работа в екип.

Най-добрите функции на Troop Messenger

Гарантирайте сигурността на работните разговори с криптиране от край до край.

Водете частни разговори в режим на инкогнито чат във функцията „Burnout Window“.

Изпращайте аудио съобщения, подобни на обикновените телефонни съобщения

Ограничения на Troop Messenger

Няма възможност за записване на срещи.

Интеграциите са ограничени

Цени на Troop Messenger

Премиум: 2,5 долара на потребител/месец

Enterprise: 5 долара на месец

Superior: 9 долара на потребител/месец

На място: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Troop Messenger

G2: 4,6/5 (71 отзива)

Capterra: 4,8/5 (15 отзива)

7. SnapComms

чрез SnapComms

SnapComms е цялостна онлайн платформа за комуникация, която позволява персонализиране на комуникационни стратегии, като например вътрешна комуникация, комуникация в областта на човешките ресурси, ИТ и комуникация при извънредни ситуации.

Можете да създавате съобщения от нулата или да използвате шаблони за комуникация. С функцията за цифрова сигнализация можете да превърнете големи екрани в табла за съобщения. Приложението предлага и други функции, като известия на работния плот, скрийнсейвъри, тикери, викторини и анкети.

Най-добрите функции на SnapComms

Използвайте го на различни устройства за безпроблемна достъпност.

Ангажирайте се с диагонална комуникация между различни екипи за по-добро сътрудничество.

Използвайте табла за представяне на резултатите и подробни инструменти за отчитане, за да проследявате ефективността на вашите комуникационни стратегии.

Ограничения на SnapComms

Платформата се актуализира автоматично, което затруднява проследяването на промените във функциите.

Мобилният му интерфейс не е най-добрият

Цени на SnapComms

Информация: Персонализирани цени

Engage: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SnapComms

G2: 4,7/5 (60 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (Недостатъчно рецензии)

8. Discord

чрез Di scord

Discord е многофункционална платформа за комуникация, известна с динамичната си общност и богатите си функционалности. Тя предлага възможности за текстов, гласов и видео чат, което я прави идеална както за неформални разговори, така и за организирани групови дискусии.

Можете да използвате неговите персонализирани сървъри и канали, за да създадете специални пространства за различни теми и интереси. Интеграцията му с игрови платформи и широката поддръжка на ботове допълнително повишава привлекателността му, превръщайки го в предпочитана платформа за геймъри, общности и малки предприятия за свързване, сътрудничество и социализиране.

Най-добрите функции на Discord

Откройте се с функцията на Discord, достъпна само с покана, която ви позволява да създавате частни групи с ограничен достъп чрез линкове за покана от администраторите на екипа.

Организирайте ефективно комуникацията, като създадете канали по теми за различни въпроси в Discord.

Участвайте в публични гласови разговори и насърчавайте спонтанното сътрудничество с гласовите канали на Discord, улесняващи комуникацията в реално време между членовете на екипа.

Ограничения на Discord

По-подходящ е за изграждане на общности в социалните медии, отколкото за комуникация в екип.

Достъпът до историята на съобщенията може да бъде труден

Цени на Discord

Безплатни

Nitro Basic: 2,99 $ на месец

Nitro Classic : 4,99 $ на месец

Ускоряване на сървъра: 4,99 $ на месец

Nitro: 9,99 $ на месец

Оценки и рецензии за Discord

G2: Не е налично

Capterra: 4,7/5 (240 отзива)

9. Chanty

чрез Chanty

Chanty е лесна за използване платформа за комуникация и сътрудничество в екип, която опростява работните процеси и повишава производителността. Тя ви позволява да изпращате незабавни съобщения и файлове, да възлагате задачи от всяко съобщение, да създавате нови задачи и да задавате приоритети на задачите, така че членовете на екипа ви да са на една и съща страница.

Можете също да създадете различни канали за конкретни задачи и да проектирате работни процеси за тяхното изпълнение. Освен това Chanty поддържа споделяне на екрана в реално време за по-добро сътрудничество. Можете да го използвате, за да намалите претрупването с имейли и да създадете по-продуктивна работна среда.

Най-добрите функции на Chanty

Търсете лесно членовете на екипа, за да имате достъп до историята на съобщенията

Закачете важни съобщения и преименувайте лесно разговорите, свързани с проекти

Споделяйте безпроблемно съдържание в социалните медии

Оптимизирайте работния процес чрез изгледа на Kanban таблото

Организирайте, разпределяйте и проследявайте задачите ефективно в рамките на платформата с вградените функции за управление на задачите на Chanty.

Ограничения на Chanty

Обслужването на клиенти може да бъде бавно

Предлага ограничени интеграции на приложения

Цени на Chanty

Безплатни

Бизнес: 3 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Chanty

G2: 4,5/5 (41 отзива)

Capterra: 4,7/5 (34 отзива)

10. Slack

чрез Sla ck

Slack е друг популярен инструмент за комуникация в екип и управление на работата за организации от всякакъв мащаб. Той предоставя интелигентни инструменти за съобщения и споделяне на файлове и поддържа интеграция с различни приложения за производителност.

Можете да използвате персонализираните канали и теми на Slack, за да организирате дискусии в екипа. Освен това можете лесно да комуникирате с доставчици или агенции, като ги поканите на конкретни дискусии чрез Slack Connect.

Най-добрите функции на Slack

Организирайте разговори за конкретни проекти или отдели, като използвате каналите в Slack, които служат като специални пространства.

Използвайте функцията Huddle на Slack в каналите, за да комуникирате чрез аудио или видео разговори и да споделяте екрани.

Свържете се безпроблемно с различни инструменти и софтуер чрез обширни интеграции на приложения, поддържащи платформи като Google Drive, Zoom, Loom, Google Calendar, Microsoft Teams и други.

Ограничения на Slack

При безплатния план съобщенията, файловете и разговорите, по-стари от 90 дни, се скриват автоматично.

Цени на Slack

Безплатни

Предимства: 8,75 долара на месец за потребител

Business+: 15 долара на потребител на месец

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Slack AI се предлага на персонализирана цена в допълнение към всеки план.

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 32 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

Подобрете комуникацията в екипа с ClickUp

Ако сте заседнали с Pumble и не виждате желаната от вас съвместна комуникация, е време за промяна! Използвайте ClickUp, една от най-добрите алтернативи на Pumble за незабавно общуване в екип, безпроблемно сътрудничество и ефективно управление на проекти.

Използвайте възможностите за чат в реално време, коментари и споделяне на документи в ClickUp, за да поддържате връзка с колеги и приятели, да работите по-ефективно и да комуникирате по-добре.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да подобрите комуникацията и производителността на екипа с пълна платформа за сътрудничество в екип!