Топ 10 алтернативи на ShotGrid за управление на творчески проекти през 2025 г.

Тъй като творческите работни процеси стават все по-сложни, а сроковете все по-кратки, екипите се нуждаят от инструменти за управление на проекти, които са гъвкави, интуитивни и създадени да поддържат безпроблемно сътрудничество и одобрения.

Макар ShotGrid да е надеждно решение, то може да не е подходящо за всеки екип, особено за тези, които търсят по-модерен интерфейс, по-лесно въвеждане или по-широки възможности за персонализиране.

В този блог сме подбрали най-добрите алтернативи на ShotGrid – идеални за творчески екипи, които искат същите мощни функции с по-адаптивно потребителско изживяване.

Най-добрите алтернативи на ShotGrid на един поглед

Инструмент Най-добри функции Най-подходящо за *Цени ClickUp • Изкуствен интелект за задачи, документи и актуализации • ClickUp Docs, Whiteboards, Dashboards на едно място • Автоматизации и шаблони за повтарящи се работни процеси Мултифункционални творчески екипи, които искат проекти, активи, инструменти за изкуствен интелект и автоматизация, както и управление на знанията на едно място. Безплатен план завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия Prism Pipeline • Проследяване на активи и контрол на версиите • Гъвкавост на отворения код и шаблони за работни процеси • Поддръжка на различни операционни системи Екипи за VFX и 3D анимация, които се нуждаят от контрол на процесите в DCC Наличен е безплатен план; платените планове започват от 22 USD/месец на потребител. Frame. io • Коментари с точност до кадър и бележки на екрана • Автоматично версиониране и сравнения • Сигурно споделяне с разрешения и воден знак Видео екипи, които се нуждаят от бърза и точна обратна връзка от клиентите Наличен е безплатен план; платените планове започват от 15 USD/месец на член. ftrack • Проследяване на производството с времеви линии и зависимости • Вградена проверка с обратна връзка в реално време • Изгледи и табла в стил Гант за студиа Студия, които искат цялостно проследяване и преглед на производството Платените планове започват от 10 долара на месец на потребител. Krock • Визуални пипалини и прегледи на сценарии • Кадър по кадър обратна връзка за видео, изображения и PDF • Портали за клиенти с брандирани линкове за споделяне Агенции и екипи за създаване на сценарии, които искат преглед с акцент върху визуалната страна Наличен е безплатен план; платените планове започват от 14 USD/месец на потребител. ReviewStudio • Точни маркировки във видео, изображения, PDF файлове и уеб страници • Сравнение на версиите една до друга за по-бързо одобрение Креативни екипи, които се нуждаят от структурирани одобрения в различните медии Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 USD/месец на потребител. Cage • Коментари на ниво пиксел върху видео, изображения и PDF файлове • Превръщане на обратната връзка в задачи, които могат да се възлагат • Работни процеси за одобрение и подписване с история Творчески екипи и екипи по продажбите, които работят интензивно с дизайн и се нуждаят от одобрение от клиенти Наличен е безплатен план; платените планове започват от 8 USD/месец на потребител. Monday. com • Персонализирани табла и готови шаблони • Автоматизации, формуляри и актуализации в реално време • Табла за висока степен на видимост Екипи, които искат гъвкаво, визуално планиране без сложна настройка Наличен е безплатен план; платените планове започват от 9 $/месец на работно място. Trello • Kanban табла с функция „плъзгане и пускане“ • Картонени списъци за проверка, крайни срокове и прикачени файлове • Подобрения за календари, изгледи и др. Малки екипи и свободни професионалисти, които искат просто проследяване на задачите Наличен е безплатен план; платените планове започват от 5 USD/месец на потребител. Wrike • AI откриване на рискове и приоритизиране • Формуляри за заявки, одобрения и зависимости • Диаграми на Гант, натоварване и табла Средни и големи организации, координиращи сложна работа между екипи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 10 USD/месец на потребител.

Защо да изберете алтернативи на ShotGrid?

ShotGrid не винаги отговаря на променящите се нужди на по-малките екипи или на тези, които търсят по-голяма гъвкавост. Ето защо много творчески екипи търсят алтернативи:

Стръмна крива на обучение: Сложният интерфейс и техническата настройка на ShotGrid могат да забавят въвеждането, особено за по-малки или нетехнически екипи.

Висока цена: Цената му често е подходяща за големи студия, но може да бъде прекалено висока за независими екипи, свободни професионалисти или агенции с по-ограничен бюджет.

Твърди работни процеси: Проектиран предимно за филми, визуални ефекти и анимационни проекти, ShotGrid може да се окаже негъвкав за екипи с по-разнообразни или хибридни процеси.

Ограничено потребителско изживяване: Интерфейсът може да изглежда остарял и неинтуитивен, което се отразява на ежедневната ефективност и творческия импулс.

Силна зависимост от персонализиране: Много екипи установяват, че се нуждаят от технически експерти или персонализирани скриптове, за да приспособят платформата към своите нужди.

Сега има по-добри опции: По-новите инструменти предлагат модерен потребителски интерфейс, вградена По-новите инструменти предлагат модерен потребителски интерфейс, вградена възможност за сътрудничество на работното място , функции, специфични за облака, и лесна интеграция, без допълнителните разходи на ShotGrid.

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и неутрален по отношение на доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Най-добрите алтернативи на ShotGrid, които можете да използвате

Готови ли сте да започнете? Разгледайте тези специално подбрани решения за управление на проекти, които можете да използвате вместо ShotGrid:

1. ClickUp (Най-доброто за проследяване на проекти и сътрудничество)

Създайте сътруднически, творчески, задвижвани от изкуствен интелект работни процеси в ClickUp.

Ако работата на вашия творчески екип се състои от хаотични Slack низове, разпръснати Google Docs и имейли от типа „Къде е последният файл?“, ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е моментът на яснота, който сте чакали.

Той е създаден не само за проектни мениджъри, но и за дизайнери, видео редактори, копирайтъри и арт директори, които се нуждаят от работно пространство, което се движи толкова бързо, колкото и те. Всъщност организации като Sequeent са централизирали работата си, увеличавайки производителността с 50% с ClickUp.

Хъбът за управление на дизайнерски проекти на ClickUp е създаден специално за творчески екипи, които работят с много клиенти, кратки срокове и безкрайни цикли на обратна връзка. Той ви позволява да създавате ясни работни процеси, да визуализирате проекти от начало до край и да сътрудничите в реално време, без да се налага да превключвате постоянно между разделите или да търсите „последната версия“.

Гледайте това видео, за да научите как можете да управлявате творческата работа и да създадете библиотека с активи в ClickUp 👇

Координирайте творческите екипи и кампании с ClickUp Project Management

А с пакета за управление на проекти ClickUp получавате гъвкавост при проектирането на вашите процеси – било то управление на анимационни проекти, постпродукция, преглед на ресурси за игри или стартиране на кампании.

Освен това получавате пълен контрол над развитието на проектите – от „Концепция“ до „Окончателно предаване“ (или „Клиентът отново промени решението си“). Можете да персонализирате статуса на задачите, да задавате приоритети, да добавяте зависимости и дори да настроите ClickUp Automations да се занимава с повтарящите се стъпки. Независимо дали процесът на разработване или производство на вашата видеоигра се състои от две или двадесет стъпки, той е подходящ.

⭐ Бонус Потребителите получават най-пълната работна AI в света с ClickUp AI. Тя напълно елиминира разрастването на AI, като отговаря на всички AI нужди на съвременния работник, занимаващ се с интелектуална дейност. От AI агенти до автоматизации и достъп до премиум външни AI модели директно от ClickUp Workspace, като ChatGPT, Gemini и Claude, никога повече няма да се налага да превключвате между приложения или да търсите контекст. Ето как AI функциите в ClickUp могат да ви помогнат при творчески проекти: Анализирайте изискванията на проекта и автоматично генерирайте задачи, възлагайте ги на подходящите членове на екипа и задавайте крайни срокове въз основа на натоварването и приоритетите, като използвате ClickUp Automations AI Agents . Автоматизирайте рутинни действия като преместване на задачи между етапи, изпращане на напомняния или актуализиране на статуси, за да освободите творческите екипи за работа с висока добавена стойност.

Генерирайте идеи, конспекти и чернови за блогове, кампании или творчески брифинги, за да ускорите творческия процес с помощта на ClickUp Brain.

Транскрибирайте дискусии, обобщавайте ключови моменти и записвайте задачи от срещи, за да поддържате всички в синхрон с помощта на ClickUp AI Notetaker

Бързо намирайте подходящи активи, минали проекти или справочни материали, за да поддържате последователност и да използвате повторно идеи с помощта на ClickUp Enterprise Search

Използвайте Talk to Text ClickUp Brain MAX , за да говорите естествено, за да възлагате задачи, записвате идеите си или създавате чернови на документи, и запазвайте пълния контекст, защото Brain MAX познава вашите проекти, екип и файлове в ClickUp и други инструменти. Ето пример за работата на ClickUp Brain👇

Създайте различни изгледи в ClickUp за вашия работен процес – като Kanban табло за вашия дизайнерски екип, диаграма на Гант за вашия продуцент и прост списък със задачи за фрийлансърите – така че всеки да може да работи по начина, по който иска, без да нарушава системата.

ClickUp Docs ви позволява да пишете, организирате и споделяте творчески брифинги директно в работното си пространство – свържете ги със задачи, възложете ги на членове на екипа и коментирайте в реално време. Идеален е за всичко – от сценарии до ръководства за бранда, с богато текстово редактиране, списъци за проверка и вградени медии.

Начертайте идеи, събирайте централизирана обратна връзка и създавайте работни процеси на ClickUp Whiteboards.

Обмисляте нова кампания или планирате пътуването на даден герой?

ClickUp Whiteboards предоставя на вашия екип визуална платформа, на която можете да плъзгате, пускате, скицирате, планирате и мислите на глас, без да напускате платформата. Можете незабавно да превърнете лепящите се бележки в задачи, да назначите отговорници и да поддържате потока от идеята до изпълнението.

Това е особено полезно за представяне на концепции на клиенти или планиране на визуални елементи по време на фазата на предпроизводството.

С ClickUp Time Tracking дизайнерите и редакторите могат да регистрират часовете за всяка задача, а проектните мениджъри най-накрая могат да спрат да използват три различни приложения за управление на един проект. Можете да задавате цели, да проследявате напредъка спрямо етапите и да визуализирате как проектите се развиват спрямо крайните срокове или бюджетите.

Имате нужда да проследявате платеното и неплатеното работно време? И това е включено.

Използвайки ClickUp Integrations с Figma, Adobe Creative Cloud, InVision и други, можете да прикачвате дизайнерски файлове, да добавяте живи прегледи към задачите и да събирате обратна връзка на едно място. Дизайнерите не се налага да прекъсват работата си, за да информират екипа, а проектните мениджъри не се налага да питат постоянно: „Готово ли е вече?“

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничете достъпа с разширени контроли за поверителност и разрешения, базирани на роли.

Споделяйте публични или частни връзки за задачи, документи и табла

Планирайте капацитета с управление на натоварването и прогнози за времето

Синхронизирайте календара си в Google и Outlook с календара в ClickUp , за да сте в крак с вашите срещи и графици.

Записвайте екранни инструкции с вградената функция за запис на екрана в задачите на ClickUp Clips.

Планирайте повтарящи се задачи с гъвкави опции за повторение

Импортирайте лесно данни от инструменти като Asana, Trello, Jira и Excel.

Ограничения на ClickUp

Платформата може да изглежда прекалено сложна в началото, особено за екипи, които се фокусират върху преминаването от по-основни инструменти.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един рецензент на G2 казва:

ClickUp предлага несравнима гъвкавост с персонализирани изгледи (списък, табло, диаграма на Гант, календар), мощни автоматизации и вградени документи, цели и проследяване на времето – всичко това в едно работно пространство. То централизира сътрудничеството в екипа и управлението на проекти, което ни позволява да заменим множество инструменти като Trello, Asana и Notion с една кохерентна система.

ClickUp предлага несравнима гъвкавост с персонализирани изгледи (списък, табло, диаграма на Гант, календар), мощни автоматизации и вградени документи, цели и проследяване на времето – всичко това в едно работно пространство. То централизира сътрудничеството в екипа и управлението на проекти, което ни позволява да заменим множество инструменти като Trello, Asana и Notion с една кохерентна система.

💡 Съвет от професионалист: ClickUp Docs се свързва директно със задачите, така че вашият дизайн бриф не е просто файл – той е жив документ, свързан с реалната работа.

2. Prism Pipeline (най-подходящ за екипи за 3D и VFX продукция)

чрез Prism Pipeline

Prism Pipeline е леко решение, насочено към артистите, което въвежда ред във всички ваши медийни проекти. То тихо организира ресурсите, управлява версиите и се интегрира с вашите съществуващи инструменти, като предоставя практическо управление на цифровите ресурси заедно с вашия софтуер за управление на проекти.

Създаден специално за CG пипалини в Maya, Blender, Houdini, Nuke и Unreal, той добавя структура към идеите, управлението на файлове, контрола на версиите и рендеринга, без да изисква докторска степен по разработка на пипалини. Той е с отворен код в основата си и се е превърнал в инструмент, готов за производство, на който се доверяват независими екипи и по-големи VFX студия, включително тези, които работят по филмови и телевизионни продукции.

За екипи, които се нуждаят от ясна визуална комуникация, Prism поддържа работни процеси за преглед и одобрение, както и интегрирано управление на задачите в DCC, така че можете да управлявате творческите екипи, без да се налага постоянно да сменяте инструментите.

Най-добрите функции на Prism Pipeline

Организирайте медийните файлове и версиите им автоматично, като използвате интелигентни конвенции за именуване и структурирани папки.

Разпределяйте и управлявайте задачи директно в DCC (Maya, Blender, Houdini, Nuke, Unreal)

Преглеждайте работата във вграден медиен плейър с анотации и бележки за вътрешна обратна връзка.

Сътрудничество между различни операционни системи с поддръжка за Windows, Mac и Linux

Персонализирайте процесите чрез гъвкавостта на отворения код за вътрешни разширения и инструменти.

Ограничения на Prism Pipeline

Не предлага традиционни инструменти за управление на проекти, като графици или отчети за натовареността.

Може да се усети фокус върху разработчиците в някои части, особено за екипи без технически ръководител.

Цени на Prism Pipeline

Безплатно

Плюс : 22 $/месец на потребител

Pro: 52 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Prism Pipeline

G2 : Няма налични рецензии

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните потребители за Prism Pipeline?

Един рецензент в Reddit казва:

Самият аз използвам Prism от няколко години у дома и той работи безпроблемно.

Самият аз използвам Prism от няколко години у дома и той работи безпроблемно.

👀 Знаете ли, че визуалните ефекти в Avengers: Endgame включват над 2500 кадри с визуални ефекти, като няколко студия са сътрудничили дистанционно от различни континенти.

3. Frame. io (Най-доброто за преглед на видео и бърза обратна връзка от клиенти)

Крайните срокове не чакат имейл кореспонденцията. А Frame. io съществува именно за да помогне за разрешаването на този проблем.

Той е създаден за творци, които работят с видео и не могат да си позволят да губят време в търсене на одобрения, ровене в съобщенията в Slack или обясняване за пети път коя версия е „final_final3. mp4“. (Да, всички сме били в тази ситуация. )

Frame. io се използва от редактори, продуценти, дизайнери на анимации и клиенти – и се свързва директно с вашия софтуер за редактиране и забавление, така че ускорената обратна връзка остава точно там, където се извършва работата.

Най-добрите функции на Frame.io

Качвайте и организирайте кадри незабавно с облачно хранилище, оптимизирано за видео с висока разделителна способност.

Събирайте точна обратна връзка за софтуера за онлайн проверка с коментари с точност до кадър и бележки на екрана (няма повече да се чудите „коя част?“).

Конвертирайте медиите автоматично за плавно възпроизвеждане в браузъра, като запазите изходните файлове непокътнати за окончателната доставка.

Интегрирайте директно с Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects и DaVinci Resolve за безпроблемно преглеждане в времевата линия.

Управлявайте версиите автоматично, като поддържате чиста история на ревизиите за бърза справка.

Контролирайте достъпа с разрешения, воден знак и защита с парола за съдържание, предназначено за клиенти.

Сътрудничество в реално време със заинтересованите страни отвсякъде – на настолен компютър, мобилно устройство или дори iPad.

Ограничения на Frame. io

Най-подходящи за видео екипи; по-малко полезни за по-широко планиране на творчески проекти.

Безплатният план може да се окаже ограничаващ за екипи с големи медийни файлове или интензивни цикли на преглед.

Цени на Frame.io

Безплатно

Pro : 15 $/член + данък

Екип : 25 $/член + данък

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Frame. io

G2 : 4,6/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 80 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Frame.io?

Един рецензент на Capterra казва:

Мисля, че моята гледна точка за използването на Frame е малко уникална, тъй като не го използвам директно за създаване, но го използвам за споделяне и представяне на творчески концепции на клиентите си и той е фантастичен инструмент за това. Толкова е лесно да представяш и да поддържаш организация.

Мисля, че моята гледна точка за използването на Frame е малко уникална, тъй като не го използвам директно за създаване, но го използвам за споделяне и представяне на творчески концепции на клиентите си и той е фантастичен инструмент за това. Толкова е лесно да се представя и да се поддържа организация.

👀 Знаете ли, че: Mad Max: Fury Road е заснет с над 480 часа необработен материал – за двучасов филм. Това е съотношение на заснемане от около 240:1, едно от най-високите в съвременната история на киното. Редакторите бяха затрупани с ежедневни задачи в продължение на месеци.

4. ftrack (Най-доброто решение за проследяване на творческата продукция от начало до край)

чрез ftrack

Създаден с мисъл за екипите за визуални ефекти, анимация и постпродукция, ftrack съчетава проследяване на продукцията, преглед и сътрудничество в екип в една структурирана платформа. Той е създаден, за да разбере как работят творците.

Вече използван от големи студия, включително доставчици на Netflix, ftrack внася яснота в сложните процеси. Той позволява на продуцентите и артистите да виждат кой какво прави, кога е крайният срок и как това се вписва в по-голямата картина, без типичния хаос при планирането на творческите проекти.

И то е мащабируемо – от малки вътрешни екипи до пълноценни отдалечени студия.

Най-добрите функции на ftrack

Проследявайте различни задачи и активи в производствения процес, фокусирайки се върху подробни графици и зависимости.

Преглеждайте медиите в браузъра с обратна връзка в реално време и сравнения на версиите.

Сътрудничество между екипите с бележки, актуализации на статуса и известия, свързани с етапите на проекта.

Визуализирайте напредъка на проекта, използвайки времеви графики в стил Гант и табла, пригодени за управление на творчески работни процеси.

Интегрирайте с DCC инструменти като Maya, Nuke и After Effects, за да поддържате творческия поток на артистите.

Автоматизирайте работните процеси с Python API и интеграции за разширена персонализация.

Ограничения на ftrack

Може да се окаже прекалено сложно за по-малки екипи, които не се нуждаят от задълбочено проследяване на производственото ниво.

Цените може да са високи за независими студия или свободни професионалисти, които тепърва започват.

Цени на ftrack

Преглед: 10 USD/месец на потребител

Studio: 25 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ftrack

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ftrack?

Един рецензент на Capterra казва:

Добра видимост на ресурсите и обзор на задачите. Харесва ми, че много неща могат да се персонализират и адаптират към различни нужди. Добър интерфейс.

Добра видимост на ресурсите и обзор на задачите. Харесва ми, че много неща могат да се персонализират и адаптират към различни нужди. Добър интерфейс.

👀 Знаете ли, че: 20% от продуктовите мениджъри посочват липсата на организация като най-големия убиец на продуктивността – предизвикателство, с което творческите екипи в постпродукцията и VFX често се сблъскват при управлението на сложни работни процеси.

5. Krock (Най-подходящ за творчески агенции и сътрудничество по сценарии)

чрез Krock

Създаден с мисъл за агенции, видео продуценти, илюстратори и художници на сториборди, Krock опростява творческите ревюта, без да претоварва потребителите с прекалено много бутони и настройки.

Той блести, когато визуализациите и работните процеси за одобрение от клиента са в центъра на вашите процеси. Мислете за него като за платформа, в която визуализацията е на първо място, където времевите линии, низовете от обратна връзка и задачите се съчетават без хаос.

Можете да създавате персонализирани процеси, да споделяте активи, да получавате обратна връзка кадър по кадър и да ангажирате клиентите си без безкрайни имейл кореспонденции.

Най-добрите функции на Krock

Създайте визуални пипалини, съобразени с етапите на творческите проекти, от чернови до доставка, в удобен за ползване интерфейс.

Събирайте точна и контекстуална обратна връзка за видеоклипове, изображения, PDF файлове и шаблони за сценарии

Разпределяйте задачи и управлявайте задачите за изпълнение в непосредствена близост до визуалните активи.

Споделяйте лесно с клиенти, използвайки брандирани портали и защитени с парола връзки.

Проследявайте версиите автоматично с паралелни сравнения

Сътрудничество в реално време с клиенти, колеги и свободни професионалисти

Ограничения на Krock

Не е идеален за големи производствени процеси или технически интеграции.

Мобилната функционалност е ограничена – най-доброто преживяване е на настолен компютър.

Цени на Krock

Безплатно

Pro : 14 $/месец на потребител

Неограничен: 400 $/месец

Оценки и рецензии на Krock

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Krock?

Един рецензент в Reddit казва:

Това подобри сътрудничеството между членовете на екипа и външните клиенти. Нашите колеги похвалиха платформата за нейните надеждни функции за проследяване на проекти и обратна връзка.

Това подобри сътрудничеството между членовете на екипа и външните клиенти. Нашите колеги похвалиха платформата за нейните надеждни функции за проследяване на проекти и обратна връзка.

📮ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от сесията за мозъчна атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашата задача. Това е приложението за работа, което ви позволява да генерирате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

6. ReviewStudio (Най-доброто за творчески ревюта и одобрения от клиенти)

чрез ReviewStudio

Ако проектът ви се дави в обратна връзка, разпръсната в имейли, Slack нишки и лепящи се бележки на монитора ви, ReviewStudio може да ви помогне. Той е създаден за екипи, които се нуждаят от структурирани, контролирани по версии творчески прегледи за всички свои медийни проекти, без да се налага да се занимават с ненужни екстри за управление на проекти.

ReviewStudio се фокусира изцяло върху подпомагането на творци, агенции и видео екипи да събират, организират и действат въз основа на обратна връзка. Работи с различни типове медии – качване на видеоклипове, изображения, PDF файлове, дори уебсайтове – и превръща хаотичното общуване в ясни, контекстуални разговори.

Вместо да гадаете какво е имал предвид клиентът с „направете го по-атрактивно“, получавате визуални коментари с времеви отметки и инструменти за маркиране, които не оставят място за объркване. И тъй като не се опитва да бъде всичко, той е лек и бърз, лесен за използване от клиентите, дори и ако те не са технически подготвени.

Прегледайте най-добрите функции на Studio

Събирайте визуална обратна връзка за видеоклипове, PDF файлове, изображения и уеб страници с прецизни инструменти за маркиране.

Сравнете версиите една до друга за по-бързо одобрение и контекст.

Проследявайте етапите на преглед с актуализации на статуса и задачи на рецензентите.

Персонализирайте работните процеси с роли, разрешения и брандиране.

Споделяйте без усилие с клиенти чрез сигурни връзки – не е необходимо да влизате в профила си.

Получавайте известия в реално време, за да не пропуснете нито един цикъл на преглед.

Прегледайте ограниченията на Studio

Фокусира се изцяло върху процеса на преглед/одобрение – без вградени инструменти за управление на задачи или проекти.

Интерфейсът може да изглежда малко остарял за екипи, свикнали с модерните табла за управление.

Цени на ReviewStudio

Starter: Безплатно

Pro: 12 $/месец на потребител

Разширено: 20 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Прегледайте оценките и рецензиите на Studio

G2 : 4,7/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ReviewStudio?

Един рецензент на G2 казва:

Review studio е много лесен за използване. Всички функции, от които се нуждаем, са в този чудесен инструмент. 100% от нашите клиенти го одобряват. Наистина е най-добрият инструмент, който съм използвал за обмен с клиентите си. Използваме го всеки ден и за всеки проект (CGI или анимации)

Review studio е много лесен за използване. Всички функции, от които се нуждаем, са в този страхотен инструмент. 100% от нашите клиенти го одобряват. Наистина е най-добрият инструмент, който съм използвал за обмен с клиентите си. Използваме го всеки ден и за всеки проект (CGI или анимации).

7. Cage (Най-доброто решение за сътрудничество по визуални активи за продажби и обратна връзка от клиенти)

чрез Cage

За екипите по продажбите, които работят с материали, изискващи много дизайн – като презентации, предложения с брандиране или видео демонстрации – е от съществено значение да разполагат с инструмент, който опростява визуалната обратна връзка. Именно тук Cage може да помогне.

Той действа като централен хъб, където вътрешните екипи и клиенти могат да преглеждат, коментират и одобряват визуално съдържание без никакво объркване. За разлика от традиционните CRM или мениджъри на задачи, Cage процъфтява в работния процес, където яснотата и бързата итерация движат сделката напред.

Най-добрите функции на Cage

Коментирайте директно върху видеоклипове, PDF файлове и изображения с анотации с пикселна точност.

Разпределяйте задачи от коментарите в обратната връзка към дизайнери или търговски представители.

Проследявайте промените и одобренията с история на версиите и работни процеси за одобрение.

Канете клиенти или заинтересовани страни, без да се изисква акаунт

Централизирайте визуалните дискусии и актуализации в един-единствен проследим поток.

Интегрирайте със Slack, Google Drive, Adobe Creative Cloud и други

Ограничения на клетката

По-малко ефективни за екипи с много текст или фокусирани върху обажданията

Ограничени инструменти за автоматизация и пипалин, които се използват най-добре заедно с платформа за продажби.

Цени на Cage

Безплатно

Стандартен : 8 USD/месец на потребител

Професионална версия: 14 USD/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Cage

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Cage?

Един рецензент на G2 казва:

Cage е много полезен за надзор на управлението на проекти и разпределяне на задачи на отделните членове на екипа ви. Той може да ви помогне да спазвате сроковете, като разделите проектите на по-малки задачи и държите всички в течение.

Cage е много полезен за надзор на управлението на проекти и разпределяне на задачи на отделните членове на екипа ви. Той може да ви помогне да спазвате сроковете, като разделите проектите на по-малки задачи и държите всички в течение.

🧠 Интересен факт: Очаква се изкуственият интелект да поеме до 80% от задачите по управление на проекти, което прави инструментите, поддържащи автоматизацията и творческите работни процеси, по-необходими от всякога.

8. Monday.com (Най-доброто решение за визуално планиране на задачи с гъвкави шаблони)

Monday.com предоставя на екипите истинска яснота – не такава, която е скрита в раздели и диаграми, а такава, която показва какво се случва и кой какво прави.

Това е особено полезно за творчески екипи, които едновременно се занимават с графици за производство на филми, календари за съдържание и стартиране на кампании. С помощта на персонализирани табла можете да настроите процес за постпродукция, тракер за редактиране на видео или поток за преглед на съдържание, без да започвате от нулата.

Най-хубавото? Подходящ е както за планиращи, така и за творци.

Макар да не е създаден специално за творческа обратна връзка или контрол на версиите, той работи добре с други инструменти. Добавете времеви линии, автоматизация, формуляри и табла и той се превръща в солиден оперативен център за екипи, които харесват структурата без строги правила.

Най-добрите функции на Monday.com

Създавайте визуални табла за управление на проекти, задачи, графици и статуси.

Персонализирайте шаблони за екипи за графичен дизайн , маркетинг, видео или производство.

Проследявайте напредъка с помощта на колони за статус, автоматизации и актуализации в реално време.

Сътрудничество в контекста с прикачени файлове, коментари и списъци за проверка

Лесно интегриране с инструменти като Slack, Adobe CC, Google Drive и Dropbox.

Създайте табла за високо ниво на преглед на множество проекти

Ограничения на Monday.com

Липсват вградени инструменти за творческо проверка или обратна връзка с точност до кадър.

Може да се почувствате претоварени, ако се добавят прекалено много автоматизации или колони.

Цени на Monday.com

Безплатно

Основен: 9 $/месец на работно място

Стандартен: 12 USD/месец на работно място

Pro : 19 $/месец на работно място

Enterprise: Персонализирани цени

Monday. com оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 13 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Monday.com?

Един рецензент на G2 казва:

Платформата е изключително интуитивна, лесно се персонализира и наистина помага на всички да са на една вълна – от проследяване на ежедневните задачи до дългосрочно планиране на проекти.

Платформата е изключително интуитивна, лесно се персонализира и наистина помага на всички да са на една вълна – от проследяване на ежедневните задачи до дългосрочно планиране на проекти.

🧠 Интересен факт: Повече от 85% от днешните компании разчитат на собственически софтуер за управление на проектите и операциите си.

9. Trello (Най-доброто решение за лесно проследяване на задачи с визуални табла)

чрез Trello

Trello прави нещата прости. Ако вашият екип търси инструмент, който не отнема часове за научаване или конфигуриране, таблата в стил Kanban на Trello са прости и лесни за разбиране от първия ден.

Той е идеален за малки творчески екипи, свободни професионалисти или студиа, които просто трябва да проследяват кой какво прави и кога. Всяка карта може да съдържа списъци за проверка, крайни срокове, прикачени файлове (като макети на дизайн или чернови на видеоклипове) и разговори, така че обратната връзка остава там, където се извършва работата. Той е визуален, лесен за използване с функция „плъзгане и пускане” и не е претоварен с функции, които никога няма да използвате.

Най-добрите функции на Trello

Организирайте проектите си с интуитивни табла и списъци с функция „плъзгане и пускане”.

Прикачете активи и запазете обратната връзка директно на картите със задачи.

Сътрудничество в реално време с коментари, споменавания и списъци за проверка

Автоматизирайте задачите с вградената автоматизация Butler.

Използвайте шаблони, пригодени за дизайнерски проекти, календари за медийно съдържание и творчески ревюта.

Използвайте Power-Ups, за да персонализирате съвременния си видео работен процес.

Ограничения на Trello

Ограничена структура за екипи, които се нуждаят от подробно управление на цифровото преживяване, работни процеси или стъпки за одобрение.

Power-Ups могат да изглеждат незаменими, но много от тях изискват платени планове, за да се ползват пълноценно.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 5 USD/месец на потребител

Премиум: 10 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Trello

G2 : 4,4/5 (над 13 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Trello?

Един рецензент на G2 казва:

Приятен за използване. Потребителският интерфейс е приятен за окото.

Приятен за използване. Потребителският интерфейс е приятен за окото.

10. Wrike (Най-добър за управление на сложни продажбени проекти и предаване на задачи в голям мащаб)

чрез Wrike

Управлението на продажбен процес с голям обем или многоетапен процес често включва екипи по маркетинг, правни въпроси, доставки и въвеждане на нови служители – и именно тук Wrike предлага най-голяма полза.

Той позволява на екипите по продажбите да проектират и контролират всичко – от работните процеси по RFP до последователностите по въвеждане в работата. С вграден AI и автоматизация, Wrike идентифицира потенциални забавяния, преди те да се превърнат в лавинообразен ефект, и помага на големите екипи да поддържат ефективно движението на сделките във всеки отдел.

Най-добрите функции на Wrike

Автоматизирайте приоритизирането на задачите с AI и откриване на рискове

Персонализирайте работните процеси по продажбите с формуляри за заявки, одобрения и зависимости.

Проследявайте продажбите и сроковете за предложенията в разпределените екипи

Визуализирайте времевите линии с интерактивни диаграми на Гант и изгледи на натоварването.

Задайте подробни разрешения, за да защитите чувствителни данни за клиенти или сделки.

Създавайте отчети и табла за мониторинг на ефективността на продажбите.

Свържете се с вашия технологичен стек чрез интеграции с Salesforce, Google Workspace, Outlook и други.

Ограничения на Wrike

По-подходящ за операции по продажбите в бек-енд, отколкото за директни продажби

Най-добре се комбинира с CRM или инструмент за външно взаимодействие за пълна прозрачност.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип: 10 USD/месец на потребител

Бизнес : 25 USD/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (над 4300 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (2800 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Wrike?

Един рецензент в Reddit казва:

Най-доброто нещо в Wrike е, че цялото проект се съхранява на едно място. Всички дискусии и активи се съхраняват в рамките на проекта, което е полезно, ако трябва да изпълним същия проект отново през следващата година. Всички вътрешни разговори се провеждат в Wrike, а не по имейл. Понякога добавяме комуникации с доставчици или клиенти от имейли към проекта, за да държим всички в течение.

Най-доброто нещо в Wrike е, че цялото проект се съхранява на едно място. Всички дискусии и активи се съхраняват в рамките на проекта, което е полезно, ако трябва да изпълним същия проект отново през следващата година. Всички вътрешни разговори се провеждат в Wrike, а не по имейл. Понякога добавяме комуникации с доставчици или клиенти от имейли към проекта, за да държим всички в течение.

Проектирайте по-добре, сътрудничете по-умно с ClickUp

Не е необходимо да се придържате към инструмент, който забавя работата или затруднява сътрудничеството по всички ваши медийни активи повече, отколкото е необходимо. Независимо дали сте малък екип за видеозаснемане, пълномащабно студио за анимация на бяла дъска или вътрешен маркетинг екип, инструментите в този списък предлагат гъвкавост, прозрачност и творческо пространство.

Ако търсите платформа, която прави нещо повече от просто подреждане на нещата – нещо, което обединява брифинги, графици, съхранение на активи по проекти, обратна връзка и комуникация в екипа на едно място – ClickUp е отличен избор. Тя предлага структура без строгост, персонализация без хаос и, най-важното, расте заедно с вашия творчески екип (а не против него).

