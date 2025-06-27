11 най-добри AI агенти за маркетинг за автоматизиране и оптимизиране на кампании

Ами ако можехте да подобрите маркетинговите си резултати 10 пъти, без да работите 10 пъти по-усилено?

Е, AI агентите за маркетинг превръщат тази мечта в реалност.

Независимо дали става дума за създаване на съдържание, подобряване на таргетирането или оптимизиране на бюджета ви, AI агентите го правят по-бързо, по-умно и с по-добри резултати.

Но ето истинският въпрос – как да изберете подходящия AI агент за вашия бизнес?

Трябва ли да инвестирате в AI копирайтър, за да увеличите производството на съдържание, или в агент за оптимизация на кампании, за да максимизирате възвръщаемостта на инвестициите в реклама? Може ли един AI агент да направи всичко това или се нуждаете от комбинация от AI маркетингови инструменти, за да разширите маркетинговите си усилия?

За да ви помогнем да вземете решение, сме подготвили списък с 11-те най-добри AI агенти за маркетинг. Да започнем!

Най-добрите AI агенти за маркетинг на един поглед

Най-добрите AI агенти за маркетинг

Ето 11-те най-добри AI агенти за маркетинг:

1. ClickUp (Най-добър за управление на маркетингови проекти с изкуствен интелект)

Планирайте и изпълнявайте вашите маркетингови стратегии с ClickUp за маркетингови екипи.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, променя маркетинговите операции с своите усъвършенствани AI възможности. ClickUp за маркетингови екипи е като да имате AI-задвижван съотборник, който се занимава с рутинната работа, дава ви незабавни отговори и поддържа синхронизация в екипа ви.

В основата на всичко това е ClickUp Brain, мощен AI, който е достъпен навсякъде в ClickUp. Независимо дали изготвяте кратко описание на кампания, провеждате преглед на съдържанието или просто се опитвате да разберете кой какво притежава, ClickUp Brain може да ви помогне да действате по-бързо и по-умно.

ClickUp Brain е набор от функции за изкуствен интелект, базирани на разговори, контекст и роли, които свързват вашите хора, работа и знания, правейки всяка част от вашия маркетингов работен процес по-ефективна.

Вижте как ClickUp Brain незабавно създава ефективност само с едно напомняне👇

Организирайте задачите си без усилие с ClickUp Brain, като използвате AI за приоритизиране, автоматизиране и поддържане на проектите в правилната посока.

ClickUp Autopilot Agents автоматизират вашия маркетинг и се занимават със задачи като публикуване на актуализации на кампании, обобщаване на standups или отговаряне на въпроси на екипа в ClickUp Chat. Можете също да създадете Custom Agents, за да следите ефективността на кампаниите, да разпределяте потенциални клиенти или да маркирате съдържание, което се нуждае от преглед от марката.

Гледайте това кратко видео, за да научите повече за агентите Autopilot в ClickUp👇

Можете да създавате и усъвършенствате блог публикации, резюмета на кампании и рекламни текстове с помощта на AI-базирания ClickUp Docs. Маркирайте рецензенти, задавайте коментари и проследявайте ревизиите – всичко на едно място. Можете също да превърнете ключовите точки в задачи или да генерирате действия от бележките от срещите.

ClickUp Dashboards оживяват данните от вашите кампании. Използвайте AI Cards, за да генерирате обобщения, визуализирате KPI и автоматизирате отчитането, спестявайки часове ръчна работа.

С ClickUp Chat вашите разговори остават свързани с работата. Обобщавайте дългите низове, отговаряйте на въпроси или превръщайте съобщенията в задачи за секунди, така че нищо да не се изгуби при превъртането.

ClickUp също така се свързва с вашия съществуващ MarTech стек, включително HubSpot, Figma и Slack, така че можете да задействате действия на различни платформи и да елиминирате ръчното прехвърляне.

Най-добрите функции на ClickUp

Получавайте маркетингови анализи в реално време с ClickUp Brain.

Автоматизирайте действията и актуализациите на кампаниите с помощта на Autopilot Agents.

Създавайте, редактирайте и сътрудничете си по съдържанието с Docs, подобрени с AI.

Проследявайте KPI и генерирайте отчети незабавно с ClickUp Dashboards.

Поддържайте разговорите по кампаниите в контекста с помощта на ClickUp Chat.

Интегрирайте с инструменти като HubSpot, Figma, Slack и други.

Поддържайте видимост и контрол на версиите на всички маркетингови активи.

Ограничения на ClickUp

На пръв поглед богатият набор от функции на ClickUp може да ви се стори прекалено голям.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

Един потребител на Reddit казва:

Аз го използвам постоянно, за да започна работа. Трябва да напишете блог? Започнете с Brain. Трябва да създадете матрица с умения, за да подобрите знанията си? Започнете с Brain. Трябва да създадете шаблон за имейл, за да се свържете с клиенти? Започнете с Brain!Той е наистина добър в това да ви помогне да започнете проекти или просто да направите груб проект на съдържанието.

Аз го използвам постоянно, за да започна работа. Трябва да напишете блог? Започнете с Brain. Трябва да създадете матрица с умения, за да подобрите знанията си? Започнете с Brain. Трябва да създадете шаблон за имейл, за да се свържете с клиенти? Започнете с Brain!Той е наистина добър в това да ви помогне да започнете проекти или просто да създадете груб проект на съдържание.

📖 Прочетете също: Как маркетинговият екип на ClickUp използва ClickUp

2. HubSpot AI (Най-добър за управление на взаимоотношенията с клиенти, базирано на изкуствен интелект)

чрез HubSpot AI

Създаден, за да помага на бизнеса, HubSpot AI изгражда по-добри взаимоотношения с клиентите чрез по-интелигентна автоматизация. Неговите AI възможности включват прогнозно оценяване на потенциални клиенти, автоматизирани последващи имейли и персонализирани препоръки за съдържание, което гарантира, че маркетинговите екипи могат да постигнат по-висока конверсия с по-малко ръчен труд.

📮ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI за личните си задачи, но над 50% се въздържат да го използват в работата си. Кои са трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения за сигурността. Но какво ще стане, ако AI е вграден във вашето работно пространство и вече е сигурен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това реалност. Той разбира команди на обикновен език, решавайки и трите проблема, свързани с внедряването на AI, като същевременно свързва вашия чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори и идеи с едно кликване!

Най-добрите функции на HubSpot AI

Идентифицирайте тенденции, проследявайте ефективността на кампаниите и вземайте решения въз основа на данни.

Персонализирайте съдържанието въз основа на поведението на клиентите

Интегрирайте безпроблемно с мощния CRM на HubSpot.

Ограничения на HubSpot AI

Ограничени AI функции в безплатния маркетингов план

Цени на HubSpot AI

Безплатно

Marketing Hub Starter: 20 USD/месец на потребител

Marketing Hub Professional : 890 $/месец

Marketing Hub Enterprise: 3600 долара на месец

Оценки и рецензии за HubSpot AI

G2 : Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

👀 Знаете ли, че... Глобалното внедряване на изкуствен интелект в бизнеса е достигнало 72%, като организациите интегрират AI в поне една бизнес функция.

3. Jasper AI (Най-добър за генериране на AI съдържание)

чрез Jasper

Jasper AI е водещ инструмент за генериране на съдържание, идеален за маркетолози, които се нуждаят от мащабиране на производството си на съдържание. С помощта на AI-базирани възможности за писане, Jasper може да генерира блог публикации, рекламни текстове, поредици от имейли и съдържание за социални медии за минути.

Най-добрите функции на Jasper AI

Създавайте съдържание по-бързо с предварително създадени шаблони

Оптимизирайте съдържанието за SEO, като използвате препоръките на AI.

Персонализирайте тона на гласа, за да съответства на вашата марка.

Ограничения на Jasper AI

Може да се наложи ръчно редактиране за висококачествен резултат.

По-висока цена за разширени функции за генериране на съдържание

Цени на Jasper AI

Създател: 49 $/месец на място

Екипи: 69 $/месец на място

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper AI

G2: 4,7/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jasper AI

В рецензия на G2 се казва:

Jasper е прост, революционен инструмент, който ни помогна да оптимизираме процеса на създаване на съдържание.

Jasper е прост, революционен инструмент, който ни помогна да оптимизираме процеса на създаване на съдържание.

👀 Знаете ли, че... Маркетинговите кампании, базирани на изкуствен интелект, са увеличили покупките и са намалили отлива на клиенти за големите марки. Например, Yum Brands, компанията майка на Taco Bell и KFC, съобщи, че маркетинговите й инициативи, базирани на изкуствен интелект, са увеличили ангажираността на клиентите и продажбите.

4. Drift AI (Най-добър за чатботове, задвижвани от AI, и разговорен маркетинг)

чрез Drift AI

Drift AI помага на бизнеса да ангажира посетителите на уебсайта в реално време чрез чатботове, задвижвани от AI. Той е проектиран да квалифицира потенциални клиенти, да планира срещи и да стимулира повече конверсии чрез автоматизирани разговори.

Най-добрите функции на Drift AI

Ангажирайте потенциални клиенти 24/7 с AI чатботове

Анализирайте поведението и данните на посетителите, за да оцените и приоритизирате потенциалните клиенти.

Интегрирайте с CRM инструменти като Salesforce и HubSpot.

Ограничения на Drift AI

Разширената персонализация може да изисква технически познания.

Цени на Drift AI

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Drift AI

G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Drift AI

A G2 review казва:

Той предоставя категоризирана и структурирана форма на запитванията. Работата с него прави задачите наистина лесни. Аз го използвам ежедневно по 8 часа без прекъсване. Той върши работата, просто е!

Той предоставя категоризирана и структурирана форма на запитванията. Работата с него прави задачите наистина лесни. Аз го използвам ежедневно по 8 часа без прекъсване. Той върши работата, просто е!

💡 Съвет от професионалист: AI чатботовете, интегрирани във вашата служба за обслужване на клиенти, могат да се справят с рутинни запитвания, освобождавайки човешките агенти за по-сложни задачи. Това не само подобрява ефективността, но и повишава удовлетвореността на клиентите.

5. MarketMuse (Най-добър за стратегия и оптимизация на съдържанието, базирана на изкуствен интелект)

чрез MarketMuse

Създаден, за да подобри стратегиите за маркетинг на съдържание чрез AI-базирани прозрения, MarketMuse помага на маркетолозите да планират, оптимизират и създават висококачествено съдържание, което се класира по-високо в търсачките.

Той може дори да препоръча нови възможности за съдържание, като анализира пропуските във вашия уебсайт и гарантира, че съдържанието ви съответства на търсенията.

Най-добрите функции на MarketMuse

Създавайте резюмета на съдържанието с препоръки, базирани на SEO

Оптимизирайте съществуващото съдържание за по-добри резултати при търсене

Предскажете успеха на съдържанието с помощта на AI модели

Ограничения на MarketMuse

За новите потребители може да има период на обучение.

Цени на MarketMuse

Безплатно

Оптимизиране: 99 $/месец

Изследване: 249 $/месец

Стратегия: 499 $/месец

Рейтинги и рецензии на MarketMuse

G2 : 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за MarketMuse

В рецензия на G2 се казва:

Получете по-добра представа от самото начало колко дълъг трябва да бъде един блог, за да се конкурира с другите блогове в класацията. С помощта на инструмента за проучване мога да анализирам SERP за дадена ключова дума и да получа представа колко дълъг трябва да бъде блогът, колко вградени изображения са необходими и т.н., за да се конкурира с най-високо класираното съдържание. Това ми даде по-добра представа какво да изисквам, когато работя с автори на съдържание и графични дизайнери.

Получете по-добра представа от самото начало колко дълъг трябва да бъде един блог, за да се конкурира с другите блогове в класацията. С помощта на инструмента за проучване мога да анализирам SERP за дадена ключова дума и да получа представа колко дълъг трябва да бъде блогът, колко вградени изображения са необходими и т.н., за да се конкурира с най-високо класираното съдържание. Това ми даде по-добра представа какво да изисквам, когато работя с автори на съдържание и графични дизайнери.

👀 Знаете ли, че... 72% от най-успешните мениджъри смятат, че поддържането на конкурентно предимство зависи от използването на най-модерните технологии за генериране на изкуствен интелект.

6. Grammarly (Най-доброто за писане и редактиране с AI)

чрез Grammarly

Grammarly е AI агент за подобряване на писменото съдържание. От блог публикации до имейл кампании, Grammarly гарантира, че вашите текстове са ясни, кратки и без грешки. Той също така предоставя AI-базирани корекции на тона, за да съобрази съдържанието с гласа на вашата марка.

Най-добрите функции на Grammarly

Коригирайте граматиката и правописа в реално време

Подобрете стила си на писане с предложения за тон от AI

Откривайте плагиатство и гарантирайте оригиналност

Интегрирайте с инструменти за писане като Google Docs и MS Word.

Ограничения на Grammarly

Ограничени функции в безплатната версия

Настройките на тона понякога могат да звучат роботизирано.

Цени на Grammarly

Безплатно

Премиум : 30 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Grammarly

G2 : 4,7/5 (над 10 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 7000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Grammarly

В рецензия на G2 се казва:

Той подобри значително моето писане. Дава много изтънчени предложения. Много е лесен за използване и се прилага бързо.

Той подобри писането ми значително. Дава много изтънчени предложения. Много е лесен за използване и се прилага бързо.

7. Botpress (Най-добър за разработване на AI чатбот)

чрез Botpress

Botpress е платформа с отворен код, предназначена за създаване на чатботове, задвижвани от изкуствен интелект. Тя позволява на маркетолозите да автоматизират обслужването на клиенти, квалифицирането на потенциални клиенти и ангажираността на клиентите чрез интелигентни разговори.

Най-добрите функции на Botpress

Провеждайте A/B тестове на различни работни процеси или отговори на чатботове, за да определите кои подходи водят до по-добри нива на ангажираност и конверсия.

Интегрирайте чатботове с уебсайтове и платформи за съобщения

Проследявайте ефективността на чатбота с помощта на вградените аналитични инструменти.

Ограничения на Botpress

Изисква някои технически познания.

Ограничен брой предварително създадени шаблони

Цени на Botpress

Плащане по изразходване : Започнете безплатно

Плюс : 89 $/месец

Екип : 495 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Botpress

G2 : 4,6/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

8. Reply. io (Най-доброто за продажби, базирани на изкуствен интелект)

Reply. io помага на екипите по продажби и маркетинг да автоматизират студените контакти, поредиците от имейли и последващите действия. Неговият AI двигател анализира отговорите по имейл, за да персонализира съобщенията и да увеличи степента на ангажираност.

Най-добрите функции на Reply.io

Автоматизирайте поредици от имейли за генериране на потенциални клиенти

Увеличете процента на конверсия чрез персонализация

Интегрирайте с CRM системи като HubSpot и Salesforce.

Ограничения на Reply.io

Може да бъде скъпо за малки екипи

Цени на Reply.io

Outreach starter: Започва от 59 $/потребител на месец

Мултиканал : Започва от 99 $/потребител на месец

Наемете Jason AI SDR: 500 $/месец

Оценки и рецензии за Reply.io

G2 : 4,6/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 рецензии)

💟 Бонус: Искате да стартирате по-умни кампании по-бързо? Опитайте шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp — той ви помага да планирате, сътрудничите и проследявате всеки резултат на едно място.

9. Algolia (Най-доброто за търсене и откриване на сайтове с изкуствен интелект)

чрез Algolia

Algolia е платформа за търсене и откриване, базирана на изкуствен интелект, която помага на бизнеса да оптимизира търсенето на сайта си. Тя подобрява скоростта, точността и релевантността на търсенето, като гарантира, че посетителите бързо намират това, което търсят.

Най-добрите функции на Algolia

Оптимизирайте търсенето в сайта с алгоритми, задвижвани от AI

Персонализирайте резултатите от търсенето въз основа на потребителския профил

Интегрирайте се с платформи за електронна търговия като Shopify и Magento.

Ограничения на Algolia

Изисква техническа настройка за разширени функции.

Цени на Algolia

Изграждане : Персонализирано ценообразуване

Разрастване : Персонализирани цени

Премиум : Персонализирано ценообразуване

Elevate: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Algolia

G2 : 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)

10. Lexica. art (Най-доброто за визуално съдържание, генерирано от AI)

Lexica. art е инструмент, задвижван от изкуствен интелект, който помага на маркетолозите да генерират висококачествено визуално съдържание, използвайки текстови подсказки. Той е идеален за маркетолози, които искат да оптимизират производството на визуално съдържание, без да наемат дизайнери.

Lexica. art най-добри характеристики

Генерирайте висококачествени изображения от прости текстови команди

Създавайте визуални елементи за социални медии за секунди

Достъп до библиотека с предварително генерирани изображения за вдъхновение

Lexica. art ограничения

Ограничена възможност за персонализиране на генерираните изображения

Може да се наложи ръчно редактиране за дизайни, специфични за дадена марка.

Lexica. ценообразуване на изкуство

Стартови план: 10 $/месец

Професионален план: 30 $/месец

Максимален план: 60 $/месец

Lexica. оценки и рецензии за изкуство

G2 : Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

🧠 Интересен факт: AI ще доминира в закупуването на реклами, като прогнозите сочат, че AI системите скоро ще автоматизират ключови процеси като разполагане, таргетиране и дизайн на реклами. Очаква се тази промяна да повиши ефективността и ефикасността на дигиталната реклама. ​

11. Albert. ai (Най-добър за AI-управлявани дигитални рекламни кампании)

Albert. ai е AI агент, специално проектиран за дигитални рекламни кампании. Той самостоятелно управлява и оптимизира платените реклами в платформи като Google, Facebook и YouTube. Чрез вземането на решения, подпомагано от AI, маркетолозите могат да намалят ръчното управление на рекламите, като същевременно подобрят ефективността на рекламите и възвръщаемостта на инвестициите.

Най-добрите функции на Albert. ai

Автоматизирайте дигиталните рекламни кампании на различни платформи

Анализирайте ефективността на рекламите и вземайте решения, подкрепени с данни.

Мащабирайте кампаниите бързо без ръчна намеса

Ограничения на Albert. ai

Необходимо е въвеждане, за да разберете пълните му възможности.

Цени на Albert. ai

Персонализирани цени

Albert. ai оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво трябва да търсите в AI агентите за маркетинг?

Изборът на подходящия AI агент за маркетинг зависи от това колко добре той съответства на вашите цели и работния ви процес. Ето някои ключови характеристики, на които да дадете приоритет:

Възможности : Търсете AI агенти с надеждни функции като събиране и анализ на данни, предсказуема аналитика, оптимизация на кампании и динамично персонализиране на съдържанието, за да подобрите маркетинговите си стратегии.

Персонализация : Уверете се, че агентът се отличава в предоставянето на персонализирани преживявания, като например съобразени с нуждите препоръки за продукти и предсказуема персонализация въз основа на поведението на клиентите.

Мащабируемост и адаптивност: Търсете агенти, проектирани да се мащабират според нуждите на вашия бизнес и да се адаптират към променящите се пазарни тенденции, за да бъдат подготвени за бъдещето.

Мониторинг на ефективността: Уверете се, че агентът предлага проследяване в реално време на ключови показатели като ROI, нива на ангажираност и нива на конверсия с полезни аналитични данни.

Автоматизация : Дайте приоритет на AI агентите, които автоматизират задачи като генериране на лийдове, A/B тестове, последователност на кампаниите и разпределение на ресурсите, за да спестите време и да подобрите ефективността.

Интеграция : Проверете за безпроблемна интеграция в маркетинговите канали (социални медии, имейл, уебсайтове) за последователен брандинг и съобщения.

Ангажираност на клиентите: Изберете AI агенти, които позволяват управление на взаимодействията в реално време чрез чатботове или виртуални асистенти, за да подобрите обслужването и удовлетвореността на клиентите.

Конкурентна информация: Изберете AI агенти, които предоставят информация за стратегиите на конкурентите и пазарните тенденции, за да поддържате конкурентно предимство.

Максимизирайте силата на AI агентите с ClickUp

AI маркетинговите агенти могат да направят много за вашите маркетингови кампании – да автоматизират задачи, да анализират данни, да оптимизират кампании и да персонализират взаимодействията с клиентите. Но без солидна система за управление на тези динамични елементи нещата могат бързо да се объркат.

Тук на помощ идва ClickUp. Това е повече от просто инструмент за управление на проекти – това е вашата универсална приложение за маркетингови операции.

Можете да създавате подробни работни процеси за кампании, да проследявате показателите за ефективност в реално време, да си сътрудничите с екипа си и да автоматизирате повтарящи се задачи на едно място.

А най-хубавото е, че можете да интегрирате различни AI агенти директно в работните си процеси в ClickUp, което ви позволява да работите по-бързо, по-умно и по-прецизно.

