Управление на знанията в областта на застраховането: как да централизирате и споделяте експертния опит

Ако най-добрите ви служители напуснат утре, колко важни знания ще изгубите заедно с тях?

Застрахователните екипи работят на базата на експертни познания – нюанси на застраховането, актуализации на изискванията за съответствие, процедури за предявяване на искове и решения, специфични за полиците. Но когато тези знания се съхраняват в изолирани пощенски кутии, колективна памет или остарели стандартни оперативни процедури, качеството на обслужването страда. Забавянията се умножават. Появяват се рискове, свързани с несъответствие с изискванията, и нараства неудовлетвореността на клиентите.

37% от застрахователните агенти на първа линия нямат достъп до база от знания, а други 27% се затрудняват да намерят необходимото им чрез обикновено търсене по ключови думи.

Какво е решението?

По-интелигентна, мащабируема и ефективна система за управление на знания, която позволява на вашите агенти и експерти да прекарват по-малко време в търсене и повече време в работа.

В тази публикация ще разкрием какво означава управлението на знания в областта на застраховането, защо то е по-важно от всякога, какви са най-често срещаните капани, които трябва да се избягват, и как инструментите за управление на знания, базирани на изкуствен интелект, като ClickUp, могат да ви помогнат да централизирате, споделяте и защитите институционалния опит с лекота.

Какво е управление на знания в областта на застраховането?

Управлението на знания в областта на застраховането е процесът на събиране, организиране, актуализиране и споделяне на вътрешно ноу-хау – всичко от насоки за сключване на застраховки и протоколи за съответствие до шаблони за комуникация с клиенти и наръчници за разрешаване на искове.

Става въпрос да се гарантира, че: Всички работят с най-актуалната версия на дадена политика или процедура.

Информацията е лесна за намиране когато агентите най-много се нуждаят от нея (особено по време на разговор)

Промените в нормативната уредба се отразяват автоматично в работните процеси и

Критичното институционално знание не се губи, когато някой се пенсионира или напусне работа.

🧠 Представете си го като изграждане на търсещ, жив мозък за вашата застрахователна компания – такъв, който става по-умен с времето, а не по-хаотичен с постъпването на повече данни. Целта на тези практики за управление на знанията не е само съхранението на информация, а създаването на екосистема, в която критично важните знания достигат до правилните хора в правилния момент, което позволява по-добро вземане на решения и последователно обслужване на клиентите.

Повече от половината от всички служители (57%) губят време в търсене на вътрешни документи или в базата от знания на компанията, за да намерят информация, свързана с работата. А когато не успеят? 1 от 6 прибягва до лични решения – претърсва стари имейли, бележки или екранни снимки, само за да събере парчетата от пъзела.

Защо управлението на знанията е от решаващо значение за застрахователните екипи?

Застраховането е сфера, в която се обръща голямо внимание на детайлите и която е строго регулирана. Една пропусната актуализация в стандартната процедура за обработка на искове може да доведе до несъответствие с изискванията, а едно остаряло обяснение на полицата може да доведе до загуба на клиенти. Когато знанията не се споделят ясно и последователно, разходите надхвърлят оперативната ефективност и засягат репутацията на марката и правния риск.

Ето какво е заложено на карта:

Бързина на разрешаване : Почти : Почти 80% от клиентите посочват, че биха сменили своя застрахователен доставчик, ако реакцията на компанията е незадоволителна. Бързите отговори и бързото разрешаване на проблеми са вторите по важност фактори, допринасящи за петзвездни оценки за удовлетвореност при обработката на искове. Когато клиентите очакват бързи, точни отговори и ускорена обработка на исковете, агентите се нуждаят от централизиран достъп до сценарии, стъпки в процеса и пътища за ескалация.

Съответствие с нормативните изисквания : Държавните и федералните застрахователни насоки се променят често. Без автоматизирани актуализации на документите екипите рискуват да не спазват изискванията. Когато се появят актуализации на регламенти като GDPR или специфични за отрасъла изисквания, процесите за управление на знанията гарантират, че всички членове на екипа работят с най-актуалната информация.

Обучение и въвеждане в работата на новоназначените служители: Новите агенти или експерти по щети често се сблъскват с трудна крива на обучение. Живата база от знания им помага да се адаптират по-бързо и да правят по-малко грешки.

Запазване на експертния опит и институционалните знания : Застраховането е сектор с висока текучество на персонала. Без подходящо управление на знанията, десетилетия на безценен експертен опит просто се губят.

Подобрена подкрепа при вземането на решения: Когато застрахователите и ликвидаторите на щети имат лесен достъп до прецеденти, насоки и исторически данни, те вземат по-точни и обосновани решения, които балансират управлението на риска с обслужването на клиентите.

👀 Знаете ли, че... Почти половината от служителите редовно прекъсват колегите си, за да получат информация. И всеки път, когато го правят, им отнема до 23 минути, за да се фокусират отново. Това са часове загубена продуктивност всяка седмица поради неефективно споделяне на знания.

Основни предизвикателства в управлението на знания в областта на застраховането

Нека си признаем: повечето застрахователни екипи знаят, че се нуждаят от по-добро управление на знанията, но да го реализират е съвсем друга история. Ето реалните препятствия, които стоят на пътя:

Разпръснати знания: Екипите често създават и съхраняват документация в несвързани системи – споделени дискове, имейл кореспонденция, съобщения в Slack или дори лепящи се бележки. Резултатът? Агентите губят време в търсене или, още по-лошо, вземат решения въз основа на остаряла информация.

54% от агентите нямат 360-градусова представа за взаимодействията с клиентите, защото данните за клиентите се съхраняват в различни канали и приложения.

Непоследователни практики за документиране: Някои екипи имат усъвършенствани стандартни оперативни процедури, докато други разчитат на паметта си или на устни инструкции. Без стандарти за събиране и поддържане на знания, точността и отчетността лесно се нарушават.

Липса на актуализации в реално време: Промените в нормативната уредба са чести в застрахователния сектор. Когато актуализациите не се синхронизират автоматично между екипите, остарелите процедури продължават да се използват и създават риск.

Лоша възможност за търсене: Дори когато документите са централизирани, намирането на подходящия може да се усеща като търсене на игла в купа сено – особено под натиск.

Ниско ниво на приемане на инструменти за управление на знанията: Много традиционни системи са тромави, с лошо потребителско изживяване и стръмна крива на обучение. Ако вашите инструменти не се вписват в работния процес на вашия екип, те ще останат в пощенските им кутии и директните съобщения.

Решението? Модерна, интегрирана платформа за управление на знания, която съхранява създадените знания, актуализациите на задачите и документацията на процесите на едно място.

46% от специалистите, работещи с информация, разчитат на комбинация от чат, бележки, инструменти за управление на проекти и документация на екипа, само за да следят работата си. За тях работата е разпръсната по несвързани платформи, което затруднява поддържането на организация.

Функции, които да търсите в една система за управление на знания в областта на застраховането

Сложността на застрахователните знания – обхващащи регулации, политики, процедури и данни за клиенти – прави централизацията да изглежда невъзможна. Но какво ще стане, ако колективният опит на вашия екип може да бъде незабавно достъпен, когато е необходимо?

Добрите инструменти за управление на знанията в областта на застраховането превръщат институционалните знания в стратегически актив, който води до по-добри решения, по-бързо обслужване и конкурентно предимство.

Ето какво да търсите, когато оценявате платформи за управление на знания:

Мощна функция за търсене, съобразена с контекста: Потърсете системи с подобрена с изкуствен интелект функция за търсене в базата от знания, която разбира терминологията в областта на застраховането и може да интерпретира въпроси на естествен език. Системата трябва да разпознава връзките между съдържанието (например да свързва подробностите за полицата със свързаните процедури за предявяване на искове) и да предоставя точни резултати.

🧠 Интересен факт: 57% от застрахователните организации считат изкуствения интелект за най-важната технология за постигане на своите амбиции.

Контрол на версиите и проследяване на съответствието : Вашата система трябва да поддържа исторически записи на всички промени в документите с ясни одитни следи, показващи кой е направил актуализациите и кога. Това е полезно при доказване на съответствие с нормативните изисквания.

Контрол на достъпа въз основа на ролята : Различните членове на екипа се нуждаят от различни нива на достъп до информация. Отделът за обслужване на клиенти може да се нуждае от обзор на полиците, докато застрахователите се нуждаят от подробни указания за оценка на риска. Вашата система трябва да позволява контрол на настройките за разрешенията на ниво детайлност.

Възможности за интеграция : Идеалното решение се свързва с вашите съществуващи технологии – CRM системи, платформи за администриране на полици, софтуер за обработка на искове – създавайки безпроблемен работен процес, в който знанията се вливат естествено в ежедневните процеси.

Интелигентна автоматизация : Потърсете функции, които автоматично актуализират свързаните документи при промяна на политиките, уведомяват екипите за важни актуализации на информацията и предлагат подходящи ресурси за знания въз основа на контекста на взаимодействията с клиентите.

Инструменти за сътрудничество : Знанията в областта на застраховането не са статични – те се развиват чрез взаимодействието в екипа. Търсете платформи с вградени механизми за коментиране, съвместно редактиране и обратна връзка.

Мобилна достъпност : Професионалистите в областта на застраховането все по-често работят от различни места – офиси на клиенти, домашни офиси или на терен. Вашата система за знания трябва да осигурява еднакво преживяване на всички устройства.

Анализи и отчети : Възможността да проследявате кои ресурси се използват най-често, да идентифицирате пропуските в знанията и да измервате степента на приемане на системата може да отвори възможности за оптимизация.

Мащабируемост и персонализация: С промяната на регулациите и разширяването на продуктовото ви портфолио, една стабилна система за управление на знания трябва да се адаптира, без да се налага цялостно преструктуриране.

Как да създадете база от знания за застрахователни агенти

Съвременната база от знания в областта на застраховането не е просто място за „съхранение на информация“. Тя е стратегически актив. Когато е изградена правилно, тя дава възможност на агентите да вземат по-бързи и по-информирани решения, подпомага по-доброто спазване на нормативните изисквания и съкращава циклите на въвеждане в работата. Когато е изградена погрешно, тя се превръща в сметище, което никой не използва.

Ето как да създадете жива, използваема и мащабируема база от знания, както и как решението за управление на знания на ClickUp помага на всеки етап от процеса.

Стъпка 1: Определете обхвата на вашата база от знания

Преди да създадете първия си документ, очертайте границите на това, което ще включва и няма да включва вашата база от знания.

Помислете за вашата база от знания като за продукт: За кого е предназначена? Какви проблеми решава? Какви действия искате потребителите да предприемат след като прочетат всяка статия?

За застраховането една добре обхванала база от знания обикновено включва: Насоки за сключване на застраховки за всяка продуктова линия (автомобилни, жилищни, животозастрахователни, търговски и др.)

Процедури за предявяване на искове, контролни списъци и протоколи за ескалиране

Разговори за обслужване на клиенти, ръководства за справяне с възражения и често задавани въпроси

Регулаторни насоки по държави или продукти

Технически ръководства за вътрешни платформи (CRM, системи за обработка на искове)

Без ясно определен обхват, вашата база от знания се разраства хаотично. Това води до разпространение на информация, дублиране и объркване относно това кой документ е „източникът на истината“.

Използвайте специализиран софтуер за документация, за да създадете специални раздели в базата от знания за всеки екип или бизнес единица. Можете да изградите ясна йерархия с вложени страници, за да разделите темите – като например полици за собственици на жилища и полици за автомобили – като същевременно запазите всичко централизирано.

Организирайте мислите си по-добре с вложени страници в ClickUp Docs.

Стъпка 2: Провеждане на одит на знанията и картографиране на информационните потоци

Разберете какви знания съществуват и как те се разпространяват във вашата организация.

Започнете с картографиране: Ключови области на знания (процедури за предявяване на искове, подробности за полиците, насоки за сключване на застраховки)

Актуална документация и нейното местоположение

Информационни пропуски и остарели ресурси

Често задавани въпроси, които повтарят се от агентите и клиентите

С добър софтуер за управление на знания, този одит става значително по-лесно управляем. Създайте структуриран документ с инвентар на знанията, в който ръководителите на екипи могат съвместно да идентифицират ценните знания на своя отдел. Можете да категоризирате областите на знания по отдел, продуктова линия или функция, създавайки изчерпателна карта на знанията, която разкрива къде липсва документация.

Стъпка 3: Създайте стандартизирани структури за документация

Знанията в областта на застраховането са особено сложни, тъй като обхващат технически подробности за полиците, регулаторни изисквания и обяснения, насочени към клиентите. Стандартизирането им не само ще подобри тяхната сканируемост, но и ще намали погрешното им тълкуване в ситуации с голямо напрежение, като ескалации на искове или регулаторни одити.

Дори и най-добрите знания са трудни за използване, ако всеки документ изглежда по различен начин. Стандартизирайте шаблоните за различните типове документи, така че читателите да знаят какво да очакват:

Ръководства за тълкуване на полици

Процедури за обработка на искове

Контролни списъци за съответствие с нормативните изисквания

Сценарии за обслужване на клиенти

Дървета на решения за застраховане

💡 Професионален съвет: Можете да направите още една стъпка напред, като стандартизирате дори форматирането в тези шаблони за база от знания — ето една проста, но ефективна структура: Заглавие (За какво се отнася този документ?)

Дата на влизане в сила/последно актуализиране

Цел/кога да се използва

Стъпки и работни процеси

Крайни случаи или изключения

Връзки към свързани документи

Свържете се с нас или собственика на документа

В добрата платформа за управление на документи можете да използвате форматиране на богат текст, банери, списъци с булети, подчертавания и дори вградени медии, за да създадете основни шаблони за всеки тип документ, които включват стандартизирани раздели като регулаторни препратки, история на ревизиите и свързани документи. Вложената структура позволява на агентите бързо да преминават от общи понятия (като „Искания за автомобилна застраховка") към конкретни процедури („Процес на оценка на тотална загуба").

Персонализирайте вашите ClickUp Docs с банери, бутони, таблици и други богати функции, като същевременно можете да си сътрудничите в реално време.

Документите поддържат команди (като /table, /checklist или /embed), така че можете да създавате SOP с богати медии, процеси и практически списъци за проверка.

Можете да използвате шаблон за база от знания, за да стартирате структурирането и мащабирането на документацията в различните екипи. Централизирайте често задаваните въпроси, стандартните оперативни процедури, работните процеси и важните информации в един център с възможност за търсене.

Получете безплатен шаблон Създайте център за знания за минути и дайте възможност на екипа си да учи, да допринася и да сътрудничи без усилие с шаблона за база от знания на ClickUp.

Свържете я с AI инструменти, за да автоматизирате обобщаването, маркирането или дори създаването на записи в базата от знания въз основа на контекста – идеално за бързи актуализации или въвеждане на нови застрахователни агенти. Съчетайте я с табла за проследяване на използването, прегледите на документи и термините за търсене – открийте пропуските, където агентите не намират това, от което се нуждаят, и оптимизирайте съответно.

Професионален съвет: Създайте галерия с шаблони, от която ръководителите на екипи могат да изискват или дублират шаблони. Използвайте формуляр за заявка на шаблон, свързан с работните процеси за одобрение.

Стъпка 4: Ангажирайте вашите експерти по темата (SME)

Документацията, която не е тествана на практика, не дава резултати. Най-добрите ви идеи са затворени в главите на опитни застрахователи, експерти по щети и ръководители на екипи. Привлечете ги на ранен етап.

Организирайте работни сесии или интервюта, за да извлечете:

Племенни знания („Какво не е в наръчника, но всички знаят?“)

Крайни сценарии и техните решения

Съвети, които помагат за намаляване на грешките или ускоряване на разрешаването на проблеми

След това им дайте възможност да се справят с категориите си в дългосрочен план.

🔑 Ключова информация: МСП носят практичен контекст и нюанси. Когато полиците станат сложни или възникнат изключения – както често се случва в застраховането – тази информация може да определи изхода от исковете.

🦄 Как ClickUp помага

Използвайте функции за сътрудничество в реално време, за да работите с МСП – коментари, предложения и история на промените улесняват итерациите без хаос в имейлите.

Съавторствайте документи в базата от знания, редактирайте и получавайте незабавна обратна връзка с помощта на сътрудничеството в реално време в ClickUp Docs.

Професионален съвет: Персонализирайте шаблон за заявки, за да позволите на вашите агенти да подават заявки или да идентифицират пропуски в знанията си. Автоматично препращайте тези заявки към SME чрез автоматизации без код.

Стъпка 5: Свържете знанията с реалните работни процеси

Агентите не трябва да търсят правилния документ – той трябва да ги намира.

Вашата KB wiki трябва да бъде интегрирана в техния действителен работен поток. Това означава да свържете SOP, чеклисти или разговорни теми директно в работните потоци за обработка на искове, подписване на договори или обслужване на клиенти.

📌 Примери

Нова претенция за имущество задейства задача → SOP се прикачва автоматично

Агентът в чата на живо получава тригерна фраза от клиент → скриптът за отговор се появява като коментар към задачата.

Агент преглежда подновяване на полица → вградените насоки за подписване се показват в текста

Това намалява превключването между контексти. Също така налага последователно поведение в голям мащаб, което е от ключово значение в регулираните индустрии.

Как платформата помага

Можете да прикачвате документи директно към задачи, списъци или персонализирани работни процеси, както и да вграждате задачи в документи.

Използвайте AI или Connected Search, за да изведете на екрана най-релевантните документи от вашата AI база от знания.

Централизирайте информацията и управлявайте ефективно знанията на екипа с помощта на функциите за управление на знания с изкуствен интелект на ClickUp.

Използвайте автоматизации, за да активирате изскачащ списък за проверка или документ, когато статусът на задачата достигне „В процес на преглед" или „Ескалирана" – като по този начин гарантирате, че критичната за съответствието информация се появява точно в подходящия момент.

Бонус: Добавете AI агенти, за да се справите с тежките задачи. AI агентите въвеждат интелигентна, проактивна поддръжка, която намалява ръчното наблюдение в работните процеси в застраховането. AI агентите действат въз основа на тригери, условия, инструкции и достъпните им източници на знания. Те могат да отговарят в теми, да публикуват коментари, да създават задачи и да актуализират полета автономно.

Ето няколко примера за това как тези AI агенти, базирани на знания, могат да ви помогнат:

1️⃣ Тригер: Задача от тип „Нова претенция“, създадена в списъка с претенции

Условие: Етикет = „Наводнение”

Действие: Autopilot публикува коментар към задачата с контролен списък на FEMA и линкове към съответния SOP документ.

2️⃣ Тригер: Статусът на задачата се променя на „Ескалирана“

Условие: Възложено на младши агент

Действие: Autopilot възлага подзадача за проверка на съответствието на старши представител и публикува документация с насоки за сключване на застраховки.

3️⃣ Тригер: Добавена е етикета „Спешно подновяване“

Условие: Поле по избор „Регион = CA“

Действие: Autopilot прикачва документ с регулаторни насоки, специфични за Калифорния, и изпраща заявка за правна проверка.

🎯 Защо е важно: ➡️ Автономност: Агентите предприемат реални действия въз основа на правила, които вие определяте. 🔁 Проактивност: Те не чакат – действат в момента на задействане, за да подпомогнат спазването на изискванията. ⏩ Реактивност: Те виждат промените в реално време и реагират интелигентно.

Стъпка 6: Автоматизирайте поддържането на базата от знания

Всеки остарял документ във вашата база знания е отговорност. Ето защо трябва да създадете системи за откриване и маркиране на стара информация и автоматично да я препращате за преглед.

За застрахователните екипи това може да изглежда така:

Промяна в закона или регламента в Калифорния → Документите с етикет „Калифорния“ се маркират

Промени в политиката на превозвача → Всички свързани документи за застраховане се изпращат за актуализация

Въвежда се нова рамка за съответствие → SOP с свързани тагове се препращат към техните собственици

Как платформата помага

Бързо обобщете ключовите актуализации от вашата база от знания (и от интернет) с помощта на ClickUp Brain.

Стъпка 7: Дайте приоритет на разширеното търсене и метаданните

Смятате ли, че ефективната търсачка се ограничава до правилното съпоставяне на ключови думи? Не е толкова просто.

С разрастването на вашата база от знания, нараства и необходимостта от бързина и релевантност. Загубеното време в търсене е загубено време с клиента. Когато информацията не е незабавно достъпна, агентите или ескалират ненужно, или импровизират – и двете действия създават риск.

Дайте приоритет на интелигентна система за управление на знанията, която дава резултати, като вземете предвид следното: Контекст на потребителя (роля, регион, продуктова линия)

Популярност или актуалност на документа

Съвпадение на синоними и фрази

Класиране, базирано на изкуствен интелект, въз основа на предишни търсения

Как платформата помага

Свързаното търсене на ClickUp променя начина, по който агентите намират информация, с:

Търсене на естествен език, което разбира терминологията в областта на застраховането

Филтри, които стесняват резултатите по отдел, продуктова линия или тип документ

Система за маркиране, която показва свързано съдържание

Предложения, базирани на изкуствен интелект, които се учат от поведението на потребителите

С течение на времето системата става все по-интелигентна, като разбира, че когато един агент търси „изключения за щети от вода“, вероятно се нуждае от конкретни формулировки в полицата, примери за искове и шаблони за комуникация с клиенти.

💡 Професионален съвет: Маркирайте документите в базата си от знания с метаданни като продуктова линия, регион, екип, тип иск или спешност, за да ускорите търсенето.

Стъпка 8: Настройте цикли за обратна връзка за непрекъснато усъвършенстване

Вашата база знания никога не е „завършена“. Изградете системи, които събират информация и развиват съдържанието ви въз основа на:

Обратна връзка от агентите

Търсене в логовете (например, няма намерени резултати)

Теми за билети за поддръжка

Клиентско преживяване и проблемни точки

Провеждането на периодични одити ще ви помогне да идентифицирате остаряло или дублирано съдържание и да откриете недостатъчно използвани или объркващи страници. Ще можете също така да създавате съдържание, което да запълни празнините, които агентите попълват ръчно.

🔑 Ключова идея: Знанията в областта на застраховането не се предават само отгоре надолу – агентите на първа линия често притежават безценни познания, които трябва да бъдат отразени в документацията. Например, когато експерт по щети открие по-ефективен начин за обработка на определен тип щети, той може да предложи актуализации на официалната процедура, подобрявайки ефективността в цялата организация.

Как платформата помага

Използвайте персонализирани табла на ClickUp , за да проследявате прегледите на документи, ангажираността, статуса на прегледа и честотата на актуализациите.

Събирайте обратна връзка с вградени формуляри или коментари на ниво страница в Docs и задавайте автоматично последващи действия чрез Assigned Comments.

Използвайте ClickUp Assign Comments, за да изясните подробностите и да поддържате разговорите организирани и приложими.

Маркирайте всички документи с персонализирано поле „Собственик“ и „Честота на преглед“. След това използвайте автоматизация, за да зададете задачи за преглед на документи ежемесечно, тримесечно или ежегодно – в зависимост от сложността и чувствителността на съответствието.

Статичната база от знания се разпада. Но една непрекъснато подобрявана база изгражда доверие, стимулира приемането и се превръща във ваше конкурентно предимство.

Най-добри практики за внедряване на управление на знанията в застраховането

Имате плана. Сега е време да го направите устойчив. Въвеждането на управление на знанията в застрахователния сектор е дългосрочна стратегия, която трябва да се развива заедно с вашия екип, технологичния ви стак и регулаторната среда.

Ето няколко доказани най-добри практики, които ще гарантират, че вашата система за управление на знанията ще се превърне в конкурентно предимство, а не просто в още един инструмент, който хората забравят да използват.

1. Третирайте я като продукт, а не като проект

Вътрешните знания са също толкова важни, колкото и инструментите, с които работите с клиентите. Назначете продуктов мениджър (или екип) за вашата база от знания с ясни ключови показатели за ефективност:

Процент на използване/приемане

Процент на успешни търсения

Намаляване на времето за разрешаване на проблеми

Политика и покритие на съответствието

Създайте пътна карта, съберете обратна връзка и я развивайте, точно както бихте направили с продукт за клиенти.

2. Създайте чувство за принадлежност и отговорност

Всеки документ трябва да има ясен собственик и честота на преглед. Задайте SLA за актуализиране на знанията след регулаторни или оперативни промени (например седем дни след въвеждането на нова политика).

Използвайте задачи с персонализирани полета като „Собственик на документа", „Следваща дата за преглед" и „Свързана полица", за да поддържате отговорността видима и проследима.

3. Балансирайте структурата с гъвкавостта

Средният застрахователен специалист се нуждае от достъп до информация в различни контексти – понякога по вид полица, понякога по процедура, а понякога по сценарий на клиента. Проектирайте таксономията на знанията си съответно.

Стандартизираните формати и шаблони са от съществено значение, но избягвайте прекомерното инженерство. Оставете място за бележки и контекстуални забележки, които не винаги се вписват в строгите стандартни оперативни процедури.

4. Създайте я с оглед на въвеждането в работата

Ако вашата база от знания има смисъл само за ветераните, тя не изпълнява своята функция. Проектирайте я така, че новите агенти или представители на поддръжката да могат да се ориентират без помощ.

Шаблон за въвеждане на застрахователни агенти може да насочва новоназначените служители чрез списъци за проверка на документацията, свързани документи и вградени инструкции – всичко това се проследява и измерва в едно работно пространство.

5. Насърчавайте културата на търсене (и я направете полезна)

Обучете екипите да търсят, преди да питат, и ги награждавайте за това. Но се уверете, че търсенето работи.

Използвайте анализи, за да идентифицирате „мъртви търсения“ (термини без резултати) и непрекъснато усъвършенствайте маркирането на документи и метаданните. Промотирайте полезни документи чрез каналите на екипа или началната страница на вашата база от знания.

6. Включете го в ежедневните работни процеси

Знанията, до които достъпът изисква допълнителни стъпки, ще останат неизползвани. Най-успешните системи за управление на знания в областта на застраховането вграждат информацията директно в инструментите и работните процеси, които агентите вече използват.

Свържете документи със задачи, автоматизирайте тригерите за актуализация и показвайте подходящо съдържание със свързано търсене. Колкото по-интегрирана е системата, толкова повече екипът ви ще й се доверява и ще я използва.

Знания, които работят толкова усърдно, колкото и вие

В една толкова сложна и динамична индустрия като застраховането, разликата между средните и изключителните екипи често се свежда до знанията: кой ги притежава, кой ги споделя и колко бързо може да действа въз основа на тях.

Интелигентна, достъпна за търсене и винаги актуална база от знания подкрепя вашия екип, като същевременно защитава вашия бизнес. Тя съкращава времето за въвеждане в работа, предотвратява грешки, подобрява спазването на нормативните изисквания и повишава удовлетвореността на клиентите. Но тя работи само ако е създадена, за да се използва, актуализира и подобрява всеки ден.

С правилната платформа лидерите в застрахователния сектор получават повече от място за съхранение на стандартни оперативни процедури. Получавате платформа, която свързва знанията с действията – автоматизира актуализациите, предоставя правилните отговори и дава възможност на всеки агент да работи като най-добрия ви агент.

Регистрирайте се в платформа за управление на знания още днес, за да създадете по-умна стратегия!