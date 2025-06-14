10-те най-добри софтуера за управление на проекти за генерални изпълнители през 2025 г.

Строителните обекти са среда с високо напрежение – кратки срокове, променящи се приоритети и постоянна координация. Когато нещата не вървят добре, недоразуменията могат да доведат до скъпи забавяния, спорове или дори рискове за безопасността.

Как да поддържате гладкото протичане на проектите? Отговорът не е в микроуправлението, а в по-доброто сътрудничество. Изборът на подходящ софтуер за генерални изпълнители може да оптимизира комуникацията, да изясни очакванията и да съгласува мениджърите и изпълнителите.

В този блог ще разгледаме 10-те най-добри решения, които ще помогнат на вашия екип да спазва графика, да се вмести в бюджета и да изпревари конкуренцията.

Най-добрите софтуери за генерални изпълнители на един поглед

Ето кратък преглед на най-добрите софтуери за генерални изпълнители.

Софтуер Най-подходящ за Основни характеристики Цени ClickUp Оптимизиране на работните процеси по договорите Платформа „всичко в едно“: управление на договори, автоматизация, изкуствен интелект, табла и шаблони Наличен е безплатен план; платените планове започват от 7 $/потребител/месец. Procore Управление на строителни проекти Над 400 интеграции, проследяване на разходите, RFI, подаване на документи, списъци с недовършени задачи Няма безплатен план; Персонализирани цени Buildertrend Строители и реновиращи жилища Клиентски портал за одобрения/плащания, проследяване на потенциални клиенти, предложения Няма безплатен план; Персонализирани цени Contractor Foreman Малки и средни изпълнители с ограничен бюджет Над 50 функции, съответствие с OSHA, интеграция с QuickBooks Няма безплатен план; Платените планове започват от 99 $/месец (тримесечно фактуриране) Jobber Изпълнители на услуги, които се занимават с множество задачи Автоматизирани последващи действия, мобилно приложение, управление на клиенти Няма безплатен план; Платените планове започват от 39 $/потребител/месец. Bluebeam Управление на строителни документи и маркировки Маркиране на PDF файлове в реално време, инструменти за измерване, контрол на версиите Няма безплатен план; платените планове започват от 260 $/потребител/година. CMiC Големи строителни фирми, които се нуждаят от управление на ниво ERP Пълен ERP: финанси, заплати, счетоводство за множество проекти Няма безплатен план; Персонализирани цени PlanGrid Сътрудничество на място в реално време и достъп до чертежи Офлайн режим, интелигентен контрол на версиите, ежедневни отчети Няма безплатен план; Персонализирани цени Fieldwire Управление на задачи на място и списъци с задачи Мобилно приложение, офлайн синхронизация, списъци с задачи, инспекции Наличен е безплатен план (Basic); Платените планове започват от 39 $/потребител/месец. Jonas Premier Строително счетоводство и финансово проследяване Cloud ERP, счетоводство за множество субекти, изчисляване на разходите по проекти в реално време Няма безплатен план; платените планове започват от 125 $/потребител/месец.

Какво трябва да търсите в софтуера за генерални изпълнители?

Софтуерът, който изберете, трябва да намали конфликтите между екипите и да поддържа дългосрочна ефективност за по-гладки строителни процеси.

Ето какво трябва да предлага най-добрият софтуер за генерални изпълнители:

Функции за управление на проекти: проследяване на задачи, планиране и управление на документи, за да поддържате всичко организирано.

Комуникация в реално време: Незабавни съобщения, известия и актуализации за намаляване на закъсненията и недоразуменията.

Бюджетиране и проследяване на разходите: проследяване на разходите, управление на оферти и финансови отчети за предотвратяване на превишаване на разходите.

Инструменти за управление на терен: Мобилен достъп, регистри на обекти и ежедневни отчети за безпроблемна координация на място

Възможности за интеграция: Съвместимост със софтуер за счетоводство, инструменти за дизайн и други важни платформи.

Следене на съответствието и безопасността: Функции за оценка на риска, Функции за оценка на риска, отчитане на строителството и съответствие с нормативните изисквания за по-безопасно работно място.

Удобен за ползване интерфейс: изчистен, интуитивен дизайн, който гарантира бързото му възприемане както от офисните, така и от теренните екипи.

👀 Знаете ли, че... 70% от изпълнителите казват, че недостигът на работна ръка е едно от най-големите им предизвикателства. Използването на софтуер за управление на работната сила и планиране може да ви помогне да увеличите ефективността и да запълните тази празнина в екипите си.

10-те най-добри софтуера за генерални изпълнители

Нека разгледаме 10-те най-добри софтуерни решения за генерални изпълнители, които помагат за лесното управление на проекти, бюджети и екипи:

1. ClickUp (най-добър за оптимизиране на работните процеси по договори)

Опитайте ClickUp сега Управлявайте лесно всичките си договори с решението за управление на договори на ClickUp.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, опростява управлението на договорите, като обединява всички етапи – предложение, одобрение и подаване – в един организиран работен процес.

В сърцевината на тази система е ClickUp Docs, където всички договори се съхраняват на едно организирано място, вместо да са разпръснати по различни имейл вериги. Вашите екипи могат да създават, редактират и управляват договори с вложени страници, отметки и интелигентни инструменти за форматиране.

По-важното е, че тези документи се свързват директно с работните процеси, като поддържат синхронизация на задачите и одобренията, свързани с договорите, без объркване с версиите.

Създавайте, редактирайте и споделяйте договори в реално време с ClickUp Docs.

Но изготвянето и организирането на договори е само началото – също толкова важно е те да бъдат одобрени и проследявани ефективно. Ето тук ClickUp Automations може да бъде перфектното оръжие във вашия арсенал.

Да предположим, че управлявате строителен проект с много задачи и екипи. С AI Assign в ClickUp можете автоматично да съпоставяте задачи, като водопроводни или електротехнически работи, с подходящия екип въз основа на техните умения и наличност. AI Prioritize ви помага да видите кои задачи са най-спешни, за да се заемете първо с важните неща. А с Assign можете бързо да делегирате нови задачи, когато се появят. Заедно тези инструменти улесняват поддържането на проекта ви в правилната посока и организирането на екипа ви.

Автоматизирайте одобряването на договори, напомнянията и работните процеси с ClickUp Automations.

„Но къде е AI в всичко това?“ се чудите вие. Запознайте се с ClickUp Brain, вградения AI асистент, който извежда управлението на договори на ново ниво. Той може да ревизира договори, да обобщава актуализации по проекти и да автоматизира действия въз основа на промени в договорите.

Нуждаете се от бърз шаблон за договор? Позволете на ClickUp Brain да го направи за вас:

Създавайте незабавно чернови на договори и резюмета с помощта на AI-базирания ClickUp Brain.

Тъй като всеки договор има набор от действия, които трябва да се изпълнят – преговори, одобрения, подновявания – е от решаващо значение да сте в течение с тях.

ClickUp Tasks предоставя структуриран начин за проследяване на напредъка с персонализирани статуси, възложители и зависимости. Независимо дали даден договор се нуждае от преглед от правния отдел или подпис от финансовия отдел, всичко се регистрира, възлага и автоматизира, за да се предотвратят затруднения.

Можете също да следите времето, прекарано в задачи, свързани с договори, за да подобрите ефективността и да разпределите ресурсите ефективно.

При толкова много променливи елементи е от съществено значение да имате ясен преглед на договорните дейности. Таблото за управление на ClickUp предоставя информация в реално време за статуса на договорите, крайните срокове и ключовите финансови подробности.

Визуализирайте статуса на договорите и крайните срокове в реално време с таблата на ClickUp.

Настройваемите джаджи улесняват този софтуер за управление на генерални изпълнители да проследява чакащите одобрения, предстоящите подновявания и общата стойност на договорите – всичко на едно място.

Освен проследяването, записването на правилната информация от самото начало елиминира объркването по-късно. ClickUp Custom Fields позволява на екипите да съхраняват важна информация за договорите, като дати на подновяване, ключови контакти и изисквания за съответствие.

Тази персонализация води до значителни икономии на разходи – до 50% – чрез обединяване на три инструмента в една мощна платформа, която предлага повече функции на разумна цена.

Вместо да ровите в договорите за важни детайли, този интелигентен инструмент за работния процес гарантира, че всичко е структурирано, достъпно за търсене и незабавно достъпно.

Получете безплатен шаблон Опростете обработката на подадените договори с шаблона за заявка за договор на ClickUp.

Искате да започнете веднага? Шаблонът за заявка за договор на ClickUp гарантира, че екипите подават пълни и стандартизирани заявки за договори, за да опростят още повече процеса по сключване на договори.

Като събират всички необходими подробности предварително, правните екипи получават ясни, структурирани заявки, което намалява забавянията, причинени от липсваща информация.

Използвайте този шаблон, за да:

Съхранявайте, проследявайте и управлявайте договорите без усилие през целия им жизнен цикъл.

Поддържайте всички заинтересовани страни – клиенти, доставчици и партньори – организирани на едно място.

Бъдете в крак с крайните срокове и подновяванията, за да поддържате максимална ефективност.

Получете безплатен шаблон Уверете се, че множество договори се обработват с лекота, като използвате шаблона за управление на договори на ClickUp.

За цялостно проследяване на договори, шаблонът за управление на договори на ClickUp предоставя готов за употреба работен процес, който обхваща целия жизнен цикъл, от изготвянето до окончателното одобрение.

С автоматизация, свързване на документи и персонализирани изгледи, екипите могат да управляват множество договори, без да се затрупват с таблици и имейли.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирайте управлението на договорите, за да отговаря на вашия процес на одобрение и преглед с гъвкави работни потоци.

Сътрудничество по договори в реално време с членовете на екипа, за да се намалят закъсненията

Съхранявайте, проследявайте и управлявайте всички договори на едно сигурно място

Автоматизирайте напомняния, проследявания и заявки за одобрение

Измервайте времето, прекарано в задачи по договора, за да подобрите ефективността

Проследявайте ключовите етапи на договора с помощта на календара, диаграмата на Гант и изгледите на етапите.

Интегрирайте ClickUp с инструменти като DocuSign, Slack, Google Drive и други.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да го намерят малко объркващ поради широките възможности за персонализиране.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Алистър Уилсън, консултант по дигитална трансформация в Compound, казва:*

Проучихме множество опции и стигнахме до заключението, че като цяло ClickUp ни предлага подходящата комбинация от мощност и гъвкавост. Трябваше също да решим проблема с отчитането на времето, за да измерваме и проследяваме времето на външните изпълнители, без да се налага да използваме допълнителни външни приложения и услуги. Вградената функция за отчитане на времето на ClickUp работи безпроблемно на мобилни устройства, таблети и настолни компютри.

Проучихме множество опции и стигнахме до заключението, че като цяло ClickUp ни предлага подходящата комбинация от мощност и гъвкавост. Трябваше също да решим проблема с отчитането на времето, за да измерваме и проследяваме времето на външните изпълнители, без да се налага да използваме допълнителни външни приложения и услуги. Вградената функция за отчитане на времето на ClickUp работи безпроблемно на мобилни устройства, таблети и настолни компютри.

2. Procore (най-добър за управление на строителни проекти)

чрез Procore

Procore е добър избор за генерални изпълнители, които се занимават с всичко – от бюджетиране и планиране до управление на документи и CRM за строителството.

С инструменти за проследяване на разходите, RFI, подаване на документи и списъци с недовършени задачи, Procore елиминира догадките от управлението на строителни проекти.

Procore се интегрира с над 400 инструмента на трети страни, което улеснява работните процеси на различни платформи. Той се свързва със счетоводен софтуер като QuickBooks и Sage, инструменти за проектиране като Bluebeam и пакети за продуктивност като Microsoft 365.

Най-добрите функции на Procore

Съхранявайте, споделяйте и проследявайте строителни документи като чертежи, запитвания за информация и подадени документи.

Управлявайте графиците, плащанията и съответствието на подизпълнителите в един контролен панел.

Проследявайте действителните разходи, следете фактурите и контролирайте бюджетите с вградени счетоводни инструменти.

Ограничения на Procore

Цените на Procore могат да представляват значителна инвестиция, особено за по-малките предприятия.

Трудно е да се усвоят всички функции

Цени на Procore

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Procore

G2: 4,6/5 (над 3300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Procore?

В рецензия на TrustRadius се казва:

Procore е подходящ за всеки строителен проект. Улеснява комуникацията и изпълнението на задачите!

Procore е подходящ за всеки строителен проект. Улеснява комуникацията и изпълнението на задачите!

3. Buildertrend (Най-подходящ за строители и реновиращи жилища)

чрез Buildertrend

Създаден специално за фирми, занимаващи се с жилищно строителство и ремонти, Buildertrend улеснява планирането, бюджетирането и комуникацията с клиентите.

Отличителна черта на клиентския портал е възможността собствениците на жилища да проследяват напредъка, да одобряват промени в поръчките и да извършват плащания онлайн, защото никой не обича безкрайните телефонни разговори и имейли.

Този софтуер за управление на генерални изпълнители помага на фирмите да генерират и проследяват потенциални клиенти, да изпращат професионални оферти и да управляват подизпълнители. Това го прави идеален за компании за жилищно строителство.

Най-добрите функции на Buildertrend

Планирайте задачи, записвайте ежедневния напредък и управлявайте списъци със задачи, за да оптимизирате работните процеси по проектите.

Управлявайте бюджета, фактурите и поддоставчиците , за да поддържате финансите си организирани.

Сътрудничество и комуникация в реално време с клиенти

Ограничения на Buildertrend

За да овладеете напълно всички функции, може да е необходимо известно време.

Някои потребители съобщават за проблеми с процеса на интеграция на QuickBooks в софтуера за строителство за Mac.

Цени на Buildertrend

Персонализирани цени

Оценки и брой рецензии за Buildertrend

G2: 4. 2/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Buildertrend?

В рецензия на G2 се казва:

Обичам Buildertrend, защото е едно място, където можете да намерите всичко, свързано със строителството. Има чудесен начин да правите избор, да управлявате календар и да преглеждате всичките си документи. Може също да прави поръчки за покупка и промени в поръчките.

Обичам Buildertrend, защото е едно място, където можете да намерите всичко, свързано със строителството. Има чудесен начин да правите избор, да управлявате календар и да преглеждате всичките си документи. Може да се използват и за поръчки за покупка и промени в поръчките.

🧠 Интересен факт: Само 30% от изпълнителите завършват проектите си навреме и в рамките на бюджета. Подходящият софтуер може да направи огромна разлика.

4. Contractor Foreman (Най-подходящ за малки и средни изпълнители с ограничен бюджет)

чрез Contractor Foreman

Като достъпна алтернатива на скъпия софтуер за строителство, Contractor Foreman предлага много функции без висока цена. Проектиран за малки строителни фирми, които искат да преминат към цифровизация, той обхваща планиране, изчисляване, калкулиране на разходите, фактуриране и проследяване на съответствието – без да изчерпва бюджета ви.

Модулът за безопасност гарантира съответствие с OSHA, а вградените времеви разписания и проследяване на екипа улесняват изчисляването на заплатите. Contractor Foreman може да не разполага с дълбоките анализи на премиум софтуера, но достъпната му цена го прави разумният избор за изпълнители, които се нуждаят от реални инструменти на реалистична цена.

Освен това, той се интегрира с QuickBooks, така че счетоводството ви остава безпроблемно.

Най-добрите функции на Contractor Foreman

Получете над 50 функции, включително инструменти за управление на цели проекти, планиране и финансово управление.

Позволете на клиентите да виждат актуализации и документи по проектите и да извършват плащания онлайн.

Предоставяйте мобилни приложения за екипите на терен и в офиса

Ограничения на Contractor Foreman

Платформата забавя работата си при качване на големи масиви от данни.

Някои потребители са отбелязали затруднения при интегрирането с QuickBooks.

Цени на Contractor Foreman

Стандартен: 99 $/месец (плаща се на тримесечие)

Плюс: 155 $/месец (плаща се на тримесечие)

Pro: 212 $/месец

Неограничен: 312 $/месец

Оценки на Contractor Foreman и брой рецензии

G2: 4,5/5 (над 290 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (710+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Contractor Foreman?

В рецензия на G2 се казва:

Много харесвам този софтуер за генерални изпълнители, защото е лесен за използване, гъвкав и събира всичко на едно място, така че не се налага да работим с няколко програми едновременно. Целият ни екип има достъп до подробностите по проектите по всяко време, което спомага за гладкото протичане на работата. Интегрирахме го и с CompanyCam, така че всичките ни снимки се качват директно в платформата, което ни помага много.

Много харесвам този софтуер за генерални изпълнители, защото е лесен за използване, гъвкав и събира всичко на едно място, така че не се налага да работим с няколко програми едновременно. Целият ни екип има достъп до подробностите по проектите по всяко време, което спомага за гладкото протичане на работата. Интегрирахме го и с CompanyCam, така че всичките ни снимки се качват директно в платформата, което ни помага много.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват 15+ инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

5. Jobber (Най-подходящ за изпълнители на услуги, които се занимават с множество задачи)

чрез Jobber

За разлика от повечето софтуери за генерални изпълнители, създадени за мащабни проекти, Jobber е предназначен за бизнеса, основан на услуги – водопроводчици, електротехници, специалисти по ОВК и озеленители, които ежедневно управляват множество по-малки задачи.

Той помага на изпълнителите да планират задачите, да изпращат оферти, да събират плащания и да информират клиентите на едно място. Отличителна характеристика е автоматизираното проследяване, което изпраща напомняния на клиентите за фактури, срещи или предстоящи услуги.

Jobber разполага и с мобилно приложение, което го прави полезен за екипите на терен, които имат достъп до подробностите за задачите си, докато са в движение. Ако вашият бизнес се основава на бързи обороти и постоянни клиенти, Jobber гарантира, че нито една задача няма да бъде пропусната.

Най-добрите функции на Jobber

Управлявайте графиците на екипа и разпределяйте задачите

Подобрете процеса на фактуриране и предложете опции за онлайн плащане

Следете информацията за клиентите и историята на обслужването с инструменти за управление на клиенти.

Ограничения на Jobber

Някои потребители желаят по-голяма гъвкавост във формулярите и шаблоните за управление на строителството.

Приложението изисква интернет връзка за пълна функционалност.

Цени на Jobber

Индивидуални планове:

Grow: 199 $/месец на потребител

Connect: 119 $/месец на потребител

Основен пакет: 39 $/месец на потребител

Планове за екипи:

Плюс: 599 $/месец на потребител (до 15 потребители)

Grow: 349 $/месец на потребител (до 10 потребители)

Connect: 169 $/месец на потребител (до 5 потребители)

Оценки и рецензии за Jobber

G2: 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Jobber?

В рецензия на G2 се казва:

Обичам колко е адаптивен. Възможността да се намерят творчески процеси за решаване на реални проблеми. Цветово кодиране на задачите, за да се проследяват моделите и да се подобри ефективността. Това е функцията, която направи този бизнес управляем от офиса.

Обичам колко е адаптивен. Възможността да се намерят творчески процеси за решаване на реални проблеми. Цветово кодиране на задачите, за да се проследяват моделите и да се подобри ефективността. Това е функцията, която направи този бизнес управляем от офиса.

👀 Знаете ли, че... Строителството съставлява 13% от световния БВП , но е една от най-малко дигитализираните индустрии, което води до огромна неефективност.

6. Bluebeam (Най-добър за управление на строителни документи и маркировки)

чрез Bluebeam

Вместо да се занимавате с хартиени чертежи и безкрайни имейл кореспонденции, Bluebeam ви позволява да преглеждате, маркирате и сътрудничите по PDF файлове в реално време.

Неговите интелигентни инструменти за измерване позволяват на изпълнителите да изчисляват необходимите материали директно от чертежите. Освен това, контролът на версиите гарантира, че всички работят по най-актуалните планове.

Той е полезен за генерални изпълнители, архитекти и инженери, които ежедневно се занимават с RFI, подаване на документи и строителни чертежи.

Най-добрите функции на Bluebeam

Редактирайте PDF файлове с усъвършенствани инструменти за създаване, модифициране и маркиране на документи

Сътрудничество в реално време с членовете на екипа върху споделени документи с Studio Sessions

Измервайте точно с прецизни инструменти за изчисления и оценки

Ограничения на Bluebeam

Усъвършенстваните функции може да изискват време за усвояване.

Може да бъде взискателен към системните ресурси, което води до потенциални проблеми с производителността.

Цени на Bluebeam

Основни характеристики: 260 долара на потребител (фактурира се ежегодно)

Основен пакет: 330 долара на потребител (фактурира се ежегодно)

Пълен пакет: 440 долара на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и брой рецензии за Bluebeam

G2: 4,6/5 (над 420 отзива)

Capterra: 4,7/5 (970+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Bluebeam?

В рецензия на Capterra се казва:

Bluebeam е чудесен за сътрудничеството между отделите в нашата компания и с клиентите.

Bluebeam е чудесен за сътрудничеството между отделите в нашата компания и с клиентите.

🧠 Интересен факт: CEMEX, водеща компания в областта на строителството и инженерството, намали времето за пускане на пазара с 15% благодарение на ClickUp.

7. CMiC (Най-подходящ за големи строителни фирми, които се нуждаят от управление на ниво ERP)

чрез CMiC

CMiC е пълноценна ERP (Enterprise Resource Planning) система за строителството, предназначена за големи строителни фирми, които се занимават със сложни финансови операции.

Той надхвърля границите на планирането и бюджетирането в строителството. Софтуерът за генерални изпълнители предлага задълбочено финансово проследяване, обработка на заплати и анализи, базирани на изкуствен интелект, които помагат на бизнеса да проследява рентабилността на проектите, да управлява паричните потоци и да намалява риска.

CMiC поддържа и счетоводство за няколко компании и няколко проекта, което го прави идеален за фирми, работещи едновременно по няколко големи проекта.

Най-добрите функции на CMiC

Интегрирайте финансите, проектните екипи и човешките ресурси с ERP решения

Управлявайте контрола на проектите с инструменти за бюджетиране, прогнозиране и управление на промените.

Оптимизирайте операциите на място с мобилни решения за въвеждане и достъп до данни на място.

Ограничения на CMiC

Някои потребители смятат, че интерфейсът е по-малко интуитивен в сравнение с конкурентите.

Софтуерът може да изисква по-дълъг период на внедряване.

Цени на CMiC

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на CMiC

G2: 3. 3/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (170+ отзива)

Какво казват реалните потребители за CMiC?

В рецензия на G2 се казва:

CMiC е лесен за навигация. Разположението е интуитивно и относително лесно за персонализиране. Изтеглянето и качването на файлове е лесно, с множество начини за достъп до файловете.

CMiC е лесен за навигация. Разположението е интуитивно и относително лесно за персонализиране. Изтеглянето и качването на файлове е лесно, с множество начини за достъп до файловете.

8. PlanGrid (Най-добър за сътрудничество в реално време на място и достъп до чертежи)

чрез PlanGrid

PlanGrid (сега част от Autodesk Construction Cloud) е създаден за екипи на място, които се нуждаят от незабавен достъп до чертежи, списъци с задачи и актуализации на проекти. Интелигентният му контрол на версиите гарантира, че всички – на място или в офиса – винаги работят с най-новите чертежи и документи.

Една от най-забележителните му характеристики е офлайн режимът. Той позволява на екипите да имат достъп и да редактират документи по проектите без интернет връзка, като синхронизират промените, след като отново са онлайн.

Най-добрите функции на PlanGrid

Достъпвайте и управлявайте чертежи и документи от всяко устройство

Записвайте и проследявайте проблеми с фотографии и бележки

Създавайте и споделяйте ежедневни отчети, списъци за проверка и формуляри

Ограничения на PlanGrid

Някои потребители смятат, че цената е по-висока в сравнение с подобни инструменти.

Ограничена функционалност, когато сте офлайн или имате слаба интернет връзка

Цени на PlanGrid

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PlanGrid

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

9. Fieldwire

чрез Fieldwire

Fieldwire е платформа за управление на строителни проекти, предназначена да оптимизира комуникацията и управлението на задачите на строителната площадка. Тя е особено ефективна за свързване на бригадирите и екипите на място с проектните мениджъри, като позволява актуализации в реално време и ефективно разрешаване на проблеми.

За разлика от някои комплексни ERP системи, Fieldwire се отличава с мобилни операции на място, като се фокусира върху ежедневно проследяване на напредъка, списъци с задачи и инспекции, което го прави идеален за сътрудничество и ефективност на място.

Най-добрите функции на Fieldwire

Разпределяйте, проследявайте и актуализирайте задачи с фотографии и бележки директно от мястото на работа.

Използвайте списък с задачи и инструменти за инспекция, за да оптимизирате процесите по контрол на качеството и приключване.

Позволява на потребителите да продължат да работят в райони с лоша или липсваща интернет връзка, като синхронизират данните при повторно свързване.

Ограничения на Fieldwire

По-малко надежден за сложни счетоводни операции, търгове или подробно финансово управление в сравнение с пълните ERP решения.

Може да се наложи интеграция с друг софтуер за цялостни офис операции.

Цени на Fieldwire

Основни

Про: 39 долара на месец

Бизнес: 59 долара на месец

Business Plus: 89 долара на месец

Оценки и рецензии за Fieldwire

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

👀 Знаете ли, че... Дроните, изкуственият интелект и добавената реалност променят строителния бранш, като помагат на екипите да намалят времето за проучвания с до 98%.

10. Jonas Premier (Най-добър за счетоводство в строителството и финансово проследяване)

чрез Jonas Premier

Jonas Premier е инструмент за управление на строителни проекти, насочен към счетоводството, предназначен за изпълнители, които се нуждаят от подробни финансови отчети, изчисляване на разходите по проектите и управление на заплатите.

За разлика от софтуера, фокусиран върху планирането, той дава приоритет на финансовото проследяване в реално време за управление на паричния поток, задълженията/вземанията и рентабилността на проектите. Мулти-ентитетната счетоводна система поддържа компании, които работят по множество проекти или бизнес дивизии.

Най-добрите функции на Jonas Premier

Използвайте ERP в облака за счетоводство, калкулиране на разходите по проекти и управление на проекти

Централизирайте документите с безопасно съхранение и оптимизирано управление

Достъп до данни за проекти и изпълнение на задачи от всяко мобилно устройство

Ограничения на Jonas Premier

Някои потребители съобщават за ограничени възможности за персонализиране.

Интерфейсът може да изглежда остарял в сравнение с конкурентите

Цени на Jonas Premier

Стартово ниво: 249 $/месец на потребител

Премиум: 149 $/месец на потребител

Enterprise: 125 $/месец на потребител

Jonas Premier оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 270 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jonas Premier?

В рецензия на Capterra се казва:

Функцията за търсене е страхотна, така че не е нужно да знаете точно къде се намира даден доклад или функция, а просто да въведете няколко думи и тя ще го намери за вас. Добавяне на допълнителни документи в софтуера за счетоводни записи или разрешения за дадена работа.

Функцията за търсене е страхотна, така че не е нужно да знаете точно къде се намира даден доклад или функция, а просто да въведете няколко думи и тя ще го намери за вас. Добавяне на допълнителни документи в софтуера за счетоводни записи или разрешения за дадена задача.

🧠 Интересен факт: Най-големият строителен проект в света, Великата китайска стена, е отнел над 2000 години, за да бъде завършен – това се нарича забавяне на срока!

Намалете разходите и хаоса в комуникацията с ClickUp

Строителните проекти включват балансиране на срокове, бюджети и контрол на екипа. Подходящото софтуерно решение не е просто полезно, а е основата на ефективната работа.

Сред всички опции, ClickUp наистина се адаптира към вашия стил на работа. Имате нужда от прост списък със задачи, напълно изготвена диаграма на Гант или начин да проследявате RFI, промени в поръчките или списъци с недовършени задачи? ClickUp прави всичко това, без да ви ограничава с твърди работни процеси или претрупани интерфейси.

Защо да губите време с няколко различни инструмента? Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp и подобрете управлението на проекти, комуникацията и контрола на разходите с лекота.