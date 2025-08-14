Безплатни шаблони с 9-клетъчна таблица за планиране на приемствеността

Какво ще стане, ако вашият звездни мениджър напусне утре без предизвестие и без заместник? Ако стомахът ви се обърна, е време да се заемете сериозно с изграждането на лидерска верига. Имате нужда от хора, които са готови да поемат отговорността, когато е необходимо, без да нарушават непрекъснатостта на бизнеса.

Планирането на приемствеността и вътрешната мобилност не са просто точки в списъка с задачи на HR отдела – те са вашето предимство при задържането и развитието на най-добрите таланти.

👀 Знаете ли, че: Всъщност 28% от служителите казват, че биха напуснали компанията, за да работят в друга, която инвестира повече в тяхното развитие. Защо тогава да не се фокусирате върху развитието на талантите, с които вече разполагате, за да поведете компанията към бъдещето?

Не знаете откъде да започнете? 9-клетъчната таблица е умен първи стъпка. Тя ви помага да оцените представянето на служителите и бъдещия им потенциал на едно място. Бързо ще откриете най-добре представящите се служители и бъдещите лидери, в които си заслужава да инвестирате.

Той също така ясно показва как да се предлага обратна връзка, обучение и възможности за развитие. Този вид подкрепа помага на хората да се развиват и, което е по-важно, да останат.

Какво представляват шаблоните с 9-клетъчна таблица?

Шаблоните с девет полета са визуални рамки, които помагат на мениджърите да оценят представянето и потенциала на служителите, използвайки проста матрица 3×3. Тези шаблони за оценка на представянето дават на екипите по-ясна представа за влиянието и бъдещия потенциал за растеж на всеки човек.

Представете си 9-клетъчната таблица като карта на талантите, която преодолява различията между развитието на талантите, процеса на управление на представянето и планирането на приемствеността. Получавате обща представа за цялата си работна сила. Това улеснява откриването на най-добре представящите се служители, стабилните сътрудници и тези, които се нуждаят от подкрепа, за да процъфтят.

Ето как изглежда един от тях:

Модел с 9-клетъчна таблица

🤔 Чувствате се претоварени? Нека разгледаме компонентите на шаблона с 9-клетъчна таблица:

Вертикална ос за производителност (от ниска към висока)

Това показва колко добре се справя даден човек в настоящата си роля.

Ниска производителност означава, че те не отговарят на очакванията

Умерените резултати показват, че те постигат целите си, но имат потенциал за растеж.

Висока производителност означава, че те не само отговарят на очакванията, но и постоянно ги надхвърлят.

Хоризонтална ос за потенциал (от нисък към висок)

Това измерва тяхната бъдеща способност за растеж.

Нисък потенциал означава ограничена способност да поемате повече отговорности.

Умерен потенциал означава, че те могат да се развиват с подходяща подкрепа и развитие.

Високият потенциал показва, че те са готови за по-важни роли или възможности за лидерство.

Сега нека видим какво означава всяка от деветте клетки:

Ниска производителност/нисък потенциал: Не отговаря на очакванията и се налага преоценка на пригодността за ролята.

Ниска производителност / среден потенциал: Постига по-ниски резултати, но показва потенциал за растеж с подкрепа или по-подходяща роля.

Ниска производителност / висок потенциал: Понастоящем не постига очакваните резултати, но демонстрира силен лидерски потенциал при подходящо ръководство.

Средна производителност / нисък потенциал: Отговаря на основните очаквания, но няма потенциал да се развива извън настоящата си роля.

Средна производителност / среден потенциал: Работи стабилно и показва известен потенциал за развитие с подходяща подкрепа.

Средна производителност / висок потенциал: Постига постоянни резултати и може да поема по-големи предизвикателства с целенасочено развитие.

Висока производителност / нисък потенциал: Отличава се в настоящата си роля, но може да не е подходящ за по-високи или сложни отговорности.

Висока производителност / среден потенциал: Постига отлични резултати и може да се развива още повече с целенасочено обучение или нови възможности.

Висока производителност / висок потенциал: Отличава се като най-добър изпълнител, готов за лидерска позиция или стратегически роли с голямо влияние.

👀 Знаете ли, че: Само 6% от служителите смятат, че тяхната организация се отличава с вътрешна мобилност на талантите, докато 16% оценяват усилията й като недостатъчни.

Какво прави един добър шаблон с 9-клетъчна таблица?

Доклад на Deloitte установи, че 86% от бизнес лидерите считат планирането за спешен и основен приоритет, но само 14% смятат, че го правят добре. Шаблоните с девет полета могат да ви помогнат да преодолеете тази разлика. Но трябва да обмислите дали те съдържат всички необходими компоненти.

Ето някои основни елементи, които правят шаблона с 9-клетъчна таблица ефективен:

Етикети или заглавия на клетките: Ясни заглавия като „Високопроизводителен“ или „Бъдещ лидер“, които правят всяка категория лесноразбираема с един поглед.

Описания на клетките: Кратко обяснение за всяка секция от таблицата, за да се гарантира последователна оценка на служителите.

Ясни критерии и поток: Конкретни дефиниции за ниска, средна и висока производителност или потенциал, за да направите оценките по-гладки и по-обективни.

Раздел с информация за служителите: място за записване на име, длъжност, отдел и дата на преглед за организирани и проследими записи

Полетата за бележки и коментари: Определени области за добавяне на коментари и възлагане на действия за преглед на съответните заинтересовани страни за съвместно планиране.

Препоръки за развитие: Предложения за развиване на умения, свързани с обучение, повишения и софтуер за оценка на представянето – в идеалния случай с цифрова оценка за последователност.

Цветово кодиране: Визуални знаци (като червено, жълто, зелено) за подчертаване на модели, подкрепени от легенда, обясняваща всеки етикет и резултат.

Филтри за екип или отдел: Персонализирани филтри по екип, роля или местоположение за по-лесен анализ в различните сегменти на компанията.

Динамични задачи: Задайте задачи с проследяване на отговорните лица и сроковете за изпълнение, като по този начин гарантирате отчетността.

Интеграции: Синхронизиране с инструменти Синхронизиране с инструменти за проследяване на цели и управление на проекти, за да централизирате данните и да оптимизирате планирането на приемствеността.

Безплатни шаблони с 9-клетъчна таблица на един поглед

16 безплатни шаблона с 9-клетъчна таблица

Можете да създадете 9-клетъчна таблица от нулата – като сами начертаете оси, системи за оценяване и дефиниции на роли. Или можете да пропуснете настройките и да използвате безплатните шаблони на ClickUp.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, ви предлага всичко на едно място: създавайте профили на таланти, задавайте контролни точки за растеж, давайте обратна връзка и проследявайте плановете за приемственост в различните екипи.

С ClickUp можете да създавате профили на таланти, да изготвяте списъци за проверка и да проследявате бъдещите лидери. Освен това, неговите инструменти за оценка ви позволяват да задавате планове за развитие, да определяте контролни точки за растеж и много други – всичко на едно място за безпроблемно управление на представянето на служителите и планиране на приемствеността.

Нашите екипи са използвали формуляри и шаблони за стандартизиране на някои работни процеси. Използвахме и вградената автоматизация, за да улесним някои работни процеси, особено когато персонализираните полета събират информация, която може да помогне да се определи кой трябва да бъде назначен за дадена задача. Накрая, използвахме и интеграцията с електронна поща и API функциите, за да генерираме автоматично задачи, когато някои платформи предупреждават или показват възможни проблеми с производителността.

1. Шаблон за документ за оценка на представянето в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създавайте лесно профили за представянето на служителите с шаблона за оценка на представянето на ClickUp.

Не можете да идентифицирате талантите от следващото поколение, без първо да разберете как се представя екипът ви днес. Шаблонът за документ за оценка на представянето на ClickUp ви помага да откриете високопроизводителните служители от талантливите кадри и да ги подготвите да поемат щафетата с практична обратна връзка.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Оценете уменията, траекторията на растеж и съответствието с настоящата роля.

Съберете самооценки и оценки от колеги за балансирана представа

Задайте ясни цели и задачи в рамките на конкретен график, за да оптимизирате управлението на представянето и картографирането на талантите.

Подчертайте постиженията, за да повдигнете морала

Създайте план за подобряване на производителността, като използвате вградените функции на софтуера за управление на производителността, за да осигурите навременна подкрепа.

🔑 Идеален за: специалисти по човешки ресурси, мениджъри и ръководители на екипи за преглед на индивидуалните резултати на служителите.

2. Шаблон за цялостен преглед на представянето на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте оценки на представянето на служителите и измервайте напредъка визуално с шаблона за оценка на представянето на ClickUp.

Помогнете на вашите служители да размишляват, да се развиват и да осъзнаят своето влияние като наследници с шаблона за оценка на представянето на ClickUp. Членовете на екипа могат да го използват за самооценка, а мениджърите могат да предоставят структурирана обратна връзка, за да планират възможности за кариерно развитие за всеки служител.

Този шаблон за кариерна карта ви помага да:

Дайте възможност на служителите да се самооценяват и определете цели за оценка на представянето им.

Следете тяхното развитие чрез ленти за напредък за оценка на представянето.

Провеждайте съвместни разговори за кариерата, за да планирате бъдещето на служителя в компанията.

Възложете задачи за оценка на представянето на служителите на мениджърите и заинтересованите страни.

🔑 Идеален за: HR екипи, мениджъри и служители за оценка на представянето, подкрепа на кариерното планиране и провеждане на структурирани разговори за бъдещо развитие.

3. Шаблон за тримесечна оценка на представянето на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Редовно информирайте служителите за областите, в които могат да се подобрят, и за постиженията им с шаблона за тримесечен преглед на представянето на ClickUp.

👀 Знаете ли, че: 63% от хората напускат работата си поради недостатъчна или нискокачествена обратна връзка? Без структурирана и редовна обратна връзка рискувате да загубите обещаващи служители и да провалите целия си план за приемственост.

Направете обратната връзка рутинна с шаблона за тримесечна оценка на представянето на ClickUp.

Можете да ги използвате за:

Категоризирайте и добавете атрибути, за да проследявате цели, OKR и други KPI.

Предложете обобщения за текущото представяне, постигнатите цели, подобренията и работната етика.

Идентифицирайте областите, в които имате нужда от подобрение в меките умения, като решаване на проблеми и комуникация.

Подчертайте техните постижения и дайте конструктивна критика за тримесечието.

Оценявайте приноса по скала от отлично, добро, задоволително и лошо и създайте класация за представянето на служителите

🔑 Идеално за: Оценяване на съответствието на служителите с краткосрочните цели, признаване на постиженията и определяне на SMART цели за всяко тримесечие.

4. Шаблон за оценка на служители на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте редовно представянето и постиженията на служителите с шаблона за оценка на ClickUp.

Редовните оценки показват кои служители постоянно отговарят на очакванията или ги надхвърлят. Тези хора са най-вероятните кандидати за успешно изпълнение на по-важни роли във вашата компания.

С шаблона за оценка на ClickUp можете лесно да проследявате представянето и постигнатите резултати, да откривате най-талантливите служители на ранен етап и да планирате уверено приемствеността.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Проследявайте колко часа е работил даден служител

Оценете колко задачи са изпълнили, за да измерите ефективността и производителността на екипа

Следете темпото, с което достигат важни етапи, за да разберете потенциала и растежа им.

Подчертайте наградите и постиженията, които са постигнали, и дайте звездички за уменията на служителите.

Насочете плана си за подобряване на производителността

Уверете се, че оценките се базират на последователни и обективни критерии.

🔑 Идеално за: Ежедневни и седмични оценки на представянето и постиженията на служителите.

🧠 Интересен факт: Джак Уелч, легендарният главен изпълнителен директор на GE, създаде формулата „4Е и П“ – енергия, енергичност, предимство, изпълнение и страст – която по-късно вдъхнови създаването на 9-клетъчната таблица.

5. Шаблон за седмичен отчет на служителите в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте представянето на служителите и решавайте техните предизвикателства с шаблона за седмичен отчет на служителите на ClickUp.

Шаблонът за седмичен отчет на служителите на ClickUp не е самият 9-клетъчен шаблон, но е мощен допълващ инструмент, който помага на служителите да оценят своя напредък и да открият препятствията на ранен етап.

Това също така дава на вашите екипи платформа, на която да изразят своите предизвикателства и проблеми за съответната седмица. По този начин можете да се справите бързо с проблемите, да подобрите удовлетвореността на работното място и да задържите най-талантливите си служители.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Проследявайте седмичните дейности, прекараното време и приноса на служителите – всичко на едно място.

Открийте и разрешете повтарящи се проблеми на работното място, включително стратегии за задържане на служителите, за да подобрите опита на служителите и да подкрепите успеха.

Насърчавайте самооценката, като използвате вградената скала за оценяване.

Насочете служителите в създаването на техния план за подобрение и им предложете подкрепа, когато е необходимо.

🔑 Идеално за: Насърчаване на самодостатъчността на наследниците и бързо решаване на често срещаните проблеми, с които се сблъскват.

📮ClickUp Insight: 92% от специалистите, работещи с информация, използват персонализирани стратегии за управление на времето. Въпреки това, повечето инструменти за управление на работния процес все още не предлагат надеждни вградени функции за управление на времето или приоритизиране, което може да попречи на ефективното приоритизиране. Функциите за планиране и проследяване на времето на ClickUp, базирани на изкуствен интелект, могат да ви помогнат да превърнете тези предположения в решения, основани на данни. Те могат дори да предложат оптимални периоди за концентрация върху задачите. Създайте персонализирана система за управление на времето, която се адаптира към вашия начин на работа!

6. Шаблон за отчет за производителността на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Визуализирайте резултатите от проектите, за да идентифицирате най-добрите сътрудници с шаблона за отчет за резултатите на ClickUp.

Управлението на производителността може бързо да се усложни, особено когато разширявате екипа си и обмисляте планиране на приемствеността. Кой се занимава с какво? Подобряват ли се с времето? С толкова много променливи елементи, шаблонът за отчет за производителността на ClickUp ви дава по-ясна представа. Той обединява всичко с интелигентни, лесни за четене визуализации, които ви помагат да следите растежа на служителите и напредъка на проектите.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Следете напредъка и ключовите показатели за ефективност в реално време.

Измерете надхвърлянето на разходите по време на програмата/проекта/етапа

Количествено измерете изразходваното време, напредъка и бюджета чрез визуални елементи и диаграми.

Анализирайте тенденциите в представянето на служителите, за да идентифицирате най-добрите изпълнители и техния лидерски потенциал.

🔑 Идеално за: Визуализиране на резултатите и приноса по проекти, за да разберете лидерския потенциал на служителя.

7. Шаблон за 30-, 60- и 90-дневен план на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Задайте контролни точки за оценка на лидерския потенциал и планиране на приемствеността с шаблона за 30-60-90-дневен план на ClickUp.

Създайте контролни точки за оценка на представянето на служителите с шаблона за 30-60-90-дневен план на ClickUp. Тази 9-клетъчна таблица ще ви помогне да оцените служителите, които обмисляте да поверите по-важни отговорности, и да изберете най-подходящите от тях.

Освен това, това може да ви помогне да измервате производителността и напредъка. Идентифицирайте нуждите от обучение и предлагайте подкрепа на всеки тридесет дни, за да ги подготвите за важни роли.

Този шаблон ще ви позволи да:

Задайте индивидуални цели и задачи на служителите и следете напредъка им.

Оценете как служителите, които наскоро са получили повишение, се справят в новите си роли.

Следете важните събития с календарния изглед

Намерете най-подходящите хора за лидерски роли чрез периодична оценка на представянето

Използвайте структуриран процес за оценка, за да прецените лидерския потенциал на новите служители.

🔑 Идеално за: Намиране на най-добрите служители за ръководни позиции.

8. Шаблон за план за действие на служителите на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Усъвършенствайте лидерските умения на вашите служители с шаблона за план за действие на служителите на ClickUp.

Искате ли вашите служители да просперират в бъдещи лидерски роли? Подгответе ги за успех в организацията с шаблона за план за действие на служителите на ClickUp. Той им дава ясна и практична пътна карта за изграждане на уменията, нагласите и опита, от които ще се нуждаят, за да се превърнат в лидери с увереност. Управлението на талантите никога не е било по-лесно.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Подавайте доклади за инциденти, за да гарантирате отчетността както на служителите, така и на техните ръководители.

Избройте вашите заключения и ги подкрепете с данни.

Създайте план за действие за подобрения, за да развиете високопроизводителен екип , готов да поеме лидерски роли.

Добавете графици, статус и бележки за всяка мярка за подобрение в раздела „Коригиращи инициативи“.

Проследявайте напредъка според проблема и определете критерии за успех като „издържал“ или „неиздържал“.

Вземете цифрови подписи от служители и рецензенти

🔑 Идеално за: Помощ на служителите при справянето с конкретни проблеми, свързани с производителността, чрез практически план за действие.

👀 Знаете ли, че: Малко над 20% от организациите очакват смяна на главния изпълнителен директор в рамките на следващите 18 месеца, но 45% се притесняват, че няма да имат нито един вътрешен кандидат, подготвен да поеме тази роля.

9. Шаблон за планиране на приемствеността на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте плавни преходи от настоящите към бъдещите си наследници с шаблона за планиране на приемствеността на ClickUp.

Шаблоните за оценка на представянето ще ви покажат къде се намира всеки служител по отношение на лидерските си способности. Сега е време да очертаете стратегиите за преход на роли и управление на таланти с шаблона за планиране на приемствеността на ClickUp.

Това ще ви помогне да:

Начертайте кой ще бъде вашият ръководен екип и неговата йерархия.

Очертайте точно как ще се променят техните роли и отговорности с повишението.

Изяснете уменията и способностите, които те трябва да развият за тази роля.

Разработете резерв от лидерски таланти, които да подкрепят вашите бъдещи цели.

Проследявайте представянето на потенциалните наследници, за да очертаете бъдещите лидерски роли.

🔑 Идеално за: Подробно описание на йерархията, ролите и отговорностите на настоящите и бъдещите лидери за плавен преход.

10. Шаблон за планиране на корпоративното приемство на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Превърнете стъпките в плана си за приемственост в задачи и проследявайте напредъка с шаблона за планиране на корпоративната приемственост на ClickUp.

Шаблонът за планиране на корпоративното приемничество на ClickUp е друга рамка за управление на таланти, която можете да използвате, за да начертаете отговорностите на бъдещите приемници във вашата компания. Този шаблон е отличен за гарантиране, че вашите приемници ще получат възможно най-добрите насоки.

Този шаблон ще ви помогне да:

Превърнете плана си за приемственост в задачи, за да се уверите, че всички заинтересовани страни полагат усилия за подготовката на новите лидери.

Автоматизирайте предоставянето на обратна връзка на служителите с висок потенциал, за да усъвършенствате непрекъснато техните умения.

Определете подробно програмата за всяка ръководна длъжност и осигурете необходимите ресурси.

🔑 Идеално за: Планиране и автоматизиране на задачи и действия за изграждане на лидерски канали.

11. Шаблон за план за развитие на служителите на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Предоставете целенасочено обучение на бъдещите си наследници с шаблона за план за развитие на служителите на ClickUp.

Правилното планиране на приемствеността изисква повече от намирането на подходящите хора, които да бъдат ваши наследници. Необходими са и стъпки за управление на талантите, за да ги снабдите с необходимото обучение и ресурси, за да се справят с по-големи отговорности.

Шаблонът за план за развитие на служителите на ClickUp може да ви помогне с бърз и практичен план за развитие на служителите.

Можете да ги използвате за:

Създайте персонализирани инициативи за кариерно развитие за всеки служител.

Сътрудничейте с колегите си и ръководството, за да дадете обратна връзка.

🔑 Идеално за: Подпомагане на служителите да се развиват в лидерски роли с целенасочени планове за обучение и поддържане на плана за приемственост на правилния път.

12. Шаблон за анализ на пропуските в уменията на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Идентифицирайте и отстранете пропуските в уменията на вашите бъдещи наследници с шаблона за анализ на пропуските в уменията на ClickUp.

Не всеки ще бъде най-добър във всички умения – и това е нормално. Но вашите бъдещи лидери трябва да бъдат адаптивни, стратегически и отворени към растеж. Шаблонът за анализ на пропуските в уменията на ClickUp ви помага да определите къде е необходима подкрепа и насочва вашия екип към развитието, от което се нуждае, за да напредне с увереност.

Можете да ги използвате за:

Задайте целева оценка и я използвайте като еталон за измерване на уменията.

Създайте персонализирани полета за умения, подходящи за лидерските роли във вашата компания.

Персонализирайте таблата на ClickUp , за да визуализирате и проследявате пропуските в уменията по екип или роля.

Предложете целенасочени опции за повишаване на квалификацията в съответствие с това.

🔑 Идеално за: Прилагане на планове за развитие на целите, за да преодолеете разликите между настоящите умения на вашите служители и тези, от които се нуждаят за бъдещи лидерски роли.

📊🎥 Гледайте това видео, за да разберете как таблата на ClickUp могат да ви помогнат да визуализирате данни, да проследявате напредъка и да вземате информирани решения.

13. Шаблон с 9-клетъчна таблица от Whatfix

чрез Whatfix

Шаблонът с 9-клетъчна таблица на Whatfix е проста рамка за управление на таланти, която ясно дефинира всяка клетка, за да знаете точно как да я използвате. Можете също да персонализирате полетата, за да отговарят на нуждите на вашата организация, и да насочите планирането на приемствеността в най-подходящата за вас посока.

Този шаблон ви позволява да:

Лесно идентифицирайте служителите с висока производителност и висок потенциал.

Управлявайте планирането на приемствеността и развитието на лидерските умения.

Подчертайте конкретните нужди от обучение, за да помогнете на служителите да се развиват.

Осигурете структуриран подход за стъпки за управление на талантите и дискусии между ръководителите на екипи и мениджърите.

Разпределете ресурсите за развитието на служителите

🔑 Идеално за: Улесняване на ефективното планиране на приемствеността чрез идентифициране и развитие на таланти с висок потенциал за лидерски роли.

14. Шаблон с 9-клетъчна таблица от Miro

чрез Miro

Шаблонът с 9-клетъчна таблица на Miro е чудесна отправна точка, ако сте начинаещ в планирането на приемствеността. Той е подробен, но лесен за следване, с ясни критерии за представяне и потенциал, отбелязани по оста X и Y, така че няма да се налага да гадаете какво означава всяка клетка.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Категоризирайте представянето и потенциала на служителите като високо, средно или ниско по двете оси.

Сравнете ги с очакванията към лидерските роли във вашата компания.

Персонализирайте цветовете и редактирайте полетата според вашите нужди.

🔑 Идеално за: Стартиращи компании без опит в планирането на приемствеността и развитието на таланти.

15. Шаблон за преглед на талантите с 9-клетъчна таблица от TestGorilla

чрез TestGorilla

Шаблонът за преглед на талантите с 9-клетъчна таблица на TestGorilla е готов за употреба Excel работен лист, създаден да ви помогне лесно да оцените потенциала и представянето на служителите.

Той има готов за употреба референтен макет, за да видите точно как работи 9-клетъчната таблица. След това можете да настроите персонализираните полета, за да отговарят на вашите нужди за планиране на приемствеността.

Този шаблон ви позволява да:

Анализирайте представянето на служителите през последните три до шест месеца.

Опростете оценяването на представянето и участието в ключови проекти и резултати.

Вижте как работят с други членове на екипа

🔑 Идеално за: Визуално представяне на приноса на всеки служител за точно планиране на приемствеността.

🧠 Интересен факт: Тъй като говорим за планиране на приемствеността, знаете ли, че хитовият телевизионен сериал „Succession“ първоначално е бил замислен като игрален филм? Трябвало е да проследява живота на едно влиятелно медийно семейство, но за наш късмет се превърна в драматичния сериал, който гледаме днес.

16. PDF шаблон за преглед на талантите с 9-клетъчна таблица от Primalogik

чрез Primalogik

Искате да създадете шаблон с 9-клетъчна таблица от нулата? PDF шаблонът за преглед на талантите с 9-клетъчна таблица на Primalogik е солидна отправна точка. Той определя точно какво да включите във всяка клетка, за да измерите ефективно представянето и потенциала на служителите.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Прегледайте талантите и оценете тяхната пригодност за заемане на по-висши ръководни позиции.

Идентифицирайте и отстранете пропуските в уменията и нуждите от обучение

🔑 Идеално за: Използване като referencia за създаване на шаблон с 9-клетъчна таблица от нулата.

Оформете своите наследници по интелигентен начин с ClickUp

Компаниите, които назначават високопроизводителни служители на ключови позиции всяко тримесечие, са 2,2 пъти по-склонни да изпреварят конкурентите си. Искате ли същото предимство? Използвайте шаблони с 9-клетъчна таблица за решенията за управление на талантите и планирането на приемствеността. Те ви помагат да идентифицирате най-добрите таланти, да оцените потенциала им и да изградите солидна лидерска верига.

С ClickUp можете да управлявате всичките си шаблони с 9-клетъчна таблица на едно място – безплатно. Персонализирайте ги за различни роли, задавайте напомняния и автоматизирайте задачите, свързани с талантите. Освен това ще получите ясна представа за напредъка на всеки служител в таблото за управление на ClickUp.

Изградете своя лидерски канал – без хаос.

Започнете да използвате ClickUp, за да картографирате талантите, да проследявате растежа и да планирате приемствеността на едно място. ✅