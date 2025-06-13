Топ 10 алтернативи и конкуренти на Quickbase през 2025 г.

Пазарът на платформи с ниско ниво на кодиране е в разцвет, а Quickbase е голямо име в тази област.

Но не всички са фенове. Може би интерфейсът ви се струва тромав, цените са високи или просто се нуждаете от нещо с по-голяма гъвкавост. Какъвто и да е случаят, не сте ограничени само до една платформа за разработка на приложения.

Има много добри алтернативи, от мощни продукти с богат набор от функции до бюджетни варианти. Нека да разгледаме най-добрите конкуренти на Quickbase и да намерим подходящата платформа за вашия бизнес.

Какво е Quickbase?

Quickbase е платформа с ниско ниво на кодиране, която ви позволява да създавате персонализирани приложения, без да се налага да се борите със сложен код. Независимо дали става дума за автоматизиране на работни процеси, управление на проекти или справяне с конкретни бизнес предизвикателства, можете да направите всичко това с няколко кликвания.

Той извлича данни от множество системи, предоставяйки ви информация в реално време на едно място, без да се налага да преминавате от един списък към друг. Автоматизацията се занимава с повтарящите се задачи, повишавайки ефективността на вашия екип. А интуитивният му инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане прави проектирането на персонализирани бизнес приложения лесно.

Винаги в движение? Quickbase разполага с мобилно приложение за iOS и Android, за да поддържа синхронизация между всички. Междувременно администраторите могат лесно да управляват потребителите, да осигуряват сигурност и да гарантират целостта на данните, докато екипите работят по-ефективно с интерактивни отчети и полезни анализи.

Ограничения на Quickbase

Quickbase е надежден инструмент за създаване на персонализирани приложения, но има и някои недостатъци. Ето някои проблеми, с които може да се сблъскате:

Ограничения на Sandbox : Функцията Sandbox на Quickbase, достъпна само при определени планове, позволява само една Sandbox за всяко активно приложение и не поддържа действия, уебхукове или свързани таблици.

Предизвикателства при извличането на данни : Извличането на данни от свързани таблици често е сложно, което затруднява бързото получаване на информация.

Динамична настройка на формуляри : Конфигурирането на формуляри, които се променят въз основа на въведените от потребителя данни, изисква допълнителни усилия и време.

Експортиране на конфигурации : Обобщаването или експортирането на настройките за конфигурация на приложението не е лесно, което затруднява документирането.

Недостатъци на мобилното приложение : Мобилната версия не разполага с ключови функции на уеб приложението, което може да ограничава потребителите, които са в движение.

Крива на обучение: Въпреки че е платформа без код, Quickbase може да бъде трудна за овладяване, особено за тези, които не са запознати с бази данни или разработката на приложения.

Тези проблеми може да ви накарат да потърсите конкуренти на Quickbase, които да пасват идеално на работния процес на вашия екип.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Quickbase?

Когато избирате алтернатива на Quickbase, фокусирайте се върху вашите цели.

Създавате ли прости работни процеси или се нуждаете от платформа, която може да се справи със сложни бизнес процеси? Търсите ли лесна персонализация или сигурността е вашият основен приоритет?

Каквито и да са вашите нужди, ето ключовите фактори, които трябва да имате предвид:

Леснота на използване и персонализиране : Никой не иска да се бори с усложнена настройка. Добрата платформа без кодиране трябва да ви позволява да създавате работни потоци, формуляри и табла без усилие с инструменти за плъзгане и пускане.

Мащабируемост и производителност : С разрастването на вашия бизнес, платформата за разработка на приложения трябва да се разраства заедно с вас. Работата с големи масиви от данни, персонализирани бази данни и сложни процеси не трябва да забавя работата.

Интеграции и автоматизация : Силната платформа с ниско ниво на кодиране трябва да предлага безпроблемна интеграция с CRM, ERP, Google Workspace, SQL бази данни и инструменти на трети страни за оптимизирано управление на данните.

Сътрудничество и управление на потребителите : Работа в екип в реално време, достъп въз основа на роли, работни потоци за одобрение и известия поддържат връзката в екипа ви и напредъка на проектите.

Сигурност и съответствие : Вашите бизнес приложения се нуждаят от защита от най-високо ниво. Търсете разрешения, базирани на роли, криптиране, аудит логове и съответствие с SOC 2, HIPAA и GDPR.

Отчети и анализи : Едно добро софтуерно решение за бизнеса не се занимава само с управление на данни – то ви помага да ги разберете. Вградените инструменти за отчети, табла и визуализация на данни превръщат суровите данни в полезна информация.

Мобилна достъпност : Работата не винаги се извършва на бюро. Оптимизираното за мобилни устройства приложение с офлайн достъп ви гарантира, че ще останете свързани, независимо къде се намирате.

Цени и лицензиране: Никой не харесва скритите такси. Прозрачното ценообразуване, което се адаптира към вашия бизнес, без изненадващи разходи за интеграции, допълнителни потребители или разширени функции, е задължително.

Алтернативи на Quickbase на един поглед

Име на инструмента Основни функции Най-подходящо за Цени ClickUp Управление на проекти и задачи, персонализирани работни процеси, автоматизация с малко кодиране, AI агенти, над 15 изгледа, изглед на таблици, шаблони, проследяване на времето, над 1000 интеграции Управление на проекти и персонализирани работни процеси Безплатно; платените планове започват от 7 $/потребител/месец Airtable Хибрид между електронна таблица и база данни, персонализирани полета, свързани таблици, автоматизация, множество изгледи, интеграции, мобилно приложение Създаване и управление на персонализирани бази данни Безплатно; Платените планове започват от 20 $/потребител/месец Zoho Creator Нискокодов създател на приложения, Zia AI, BI анализи, интеграции за плащания, REST API, 99,9% време за работа Създаване на приложения с малко кодиране и автоматизация на работния процес Цени от 12 $/потребител/месец Smartsheet Интерфейс в стил електронна таблица, изгледи Grid/Card/Gantt/Calendar, автоматизация на работния процес, DataMesh, Brandfolder, CMEK сигурност Управление на проекти с електронни таблици Безплатно; Платените планове започват от 12 $/потребител/месец Appian Оркестриране на процеси, RPA, AI, структура на данни, динамично отчитане, приложения за мобилни устройства, управление на случаи Автоматизиране на сложни бизнес процеси Персонализирани цени Платформа Mendix Разширена IDE, AI асистент, комбинируема архитектура, предварително изградени интеграции, бързо внедряване Бързо разработване на приложения и автоматизация на процесите Безплатно; Започва от 1027 $+/месец Caspio Създател на приложения без кодиране, AI асистент, REST API, SQL функции, интеграции за плащания, FileStor CDN Малки предприятия, които създават персонализирани приложения за бази данни Цени от 100 $/месец Oracle APEX Нискокодов уеб приложение за създаване на приложения, интерактивни отчети, AI асистент, REST данни, PWA поддръжка, локализация Приложения от корпоративно ниво с Oracle Cloud Винаги безплатно; Платените планове започват от 122 $/месец Monday. com Персонализирани работни процеси, рецепти за автоматизация, над 200 интеграции, Apps Framework, анализи в реално време, AI инструменти Създаване на персонализирани работни процеси Безплатно; Платените планове започват от 12 $/месец на потребител Kintone Персонализирани приложения, над 25 типа полета за данни, детайлни разрешения, автоматизация на работния процес, диаграми, история на ревизиите Персонализирани приложения и работни процеси за малки предприятия Цени от 16 $/потребител/месец

10-те най-добри алтернативи на Quickbase

Готови ли сте за промяна? Тези 10 алтернативи на Quickbase могат да ви помогнат да създадете персонализирани приложения без да се налага да пишете код:

1. ClickUp (най-добър за управление на проекти и персонализирани работни процеси)

Централизирайте данните, проектите и всичко останало с ClickUp, единна платформа за всички ваши нужди в областта на управлението на проекти.

Ако търсите алтернатива на Quickbase, която предлага управление на задачи, персонализирани работни процеси и автоматизация без кодиране, ClickUp може да е идеалният избор за вас. Тя е създадена за екипи, които искат мощни инструменти с малко кодиране, без главоболията на традиционните платформи за бази данни.

Където ClickUp наистина блести, е в своите автоматизации с ниско ниво на кодиране и агенти, задвижвани от изкуствен интелект. С автоматизациите можете да настроите персонализирани правила, които автоматично задават задачи, актуализират статуси или изпращат известия – без да е необходим код.

Визуалният инструмент за автоматизация улеснява всеки да оптимизира процесите и да елиминира повтарящата се работа. Но това не е всичко: AI агентите на ClickUp, достъпни в Lists и ClickUp Chat, пренасят автоматизацията на следващото ниво. Тези интелигентни асистенти могат да се справят с рутинни задачи, да отговарят на въпроси и дори да ви помагат в управлението на проекти, освобождавайки екипа ви да се фокусира върху най-важното.

Използвайте AI Agent на ClickUp, за да автоматизирате повтарящи се задачи.

Най-хубавото е, че всичко това е дълбоко интегрирано с ClickUp Tasks. Можете да създавате задачи с богати детайли, персонализирани полета, зависимости и списъци за проверка, като по този начин гарантирате, че всеки аспект от проекта се проследява и управлява ефективно. Платформата поддържа разширено филтриране, сортиране и групиране, което позволява на екипите да адаптират работното си пространство, за да отговаря на уникалните процеси и нужди от отчитане.

Оптимизирайте работния си процес – създавайте, проследявайте и управлявайте всяка задача директно в ClickUp.

Освен това, AI-базираното управление на проекти на ClickUp прави още една крачка напред, като ви дава пълен контрол над планирането, проследяването и изпълнението на работата. Предпочитате диаграми на Гант за графици? Имате нужда от Workload View, за да балансирате ресурсите? Искате проста Kanban табло? Имате избор – над 15 начина да визуализирате проектите си, за да бъдем точни.

Ако организирането на данни е приоритет, Table View на ClickUp превръща ClickUp в персонализирана база данни – идеална за CRM или проследяване на всичко друго, от което се нуждае вашият екип. А с готовите шаблони настройката е бърза, така че можете да се съсредоточите върху работата, вместо върху форматирането.

Създавайте светкавично бързи таблици и динамични визуални бази данни с ClickUp Table View.

Сътрудничеството също е лесно. Коментарите в приложението, споделянето на файлове и споменаванията контекстуализират дискусиите, а шаблоните за комуникационни планове ви помагат да започнете за минути. А с интеграциите на Slack и Google Workspace можете да сте сигурни, че всичко ще остане свързано.

И, разбира се, има и ClickUp Project Time Tracking — защото да знаете къде отива времето на вашия екип е също толкова важно, колкото и самото управление на работата. Генерирайте отчети, идентифицирайте пречките и поддържайте работните процеси гладки, за да може всяка минута да бъде добре оползотворена.

Най-добрите функции на ClickUp

Оптимизирайте работния си процес с AI-базираната автоматизация на ClickUp Brain и го персонализирайте, за да отговаря напълно на нуждите на вашия екип.

Поддържайте комуникацията по проекта с вашите задачи, като използвате ClickUp Chat . Маркирайте членовете на екипа, свържете проектите и поддържайте дискусиите по темата.

Проследявайте и постигайте целите си с ClickUp Goals , независимо дали са дневни, седмични, тримесечни или годишни, в едно просто пространство.

Начертайте стратегии и процеси в ClickUp Whiteboards , след което ги свържете директно с вашите задачи и проекти за опростен работен процес.

Подгответе се за успех с готови шаблони за управление на проекти и ги адаптирайте към конкретните нужди на вашия екип.

Ограничения на ClickUp

Някои изгледи на ClickUp все още не са достъпни в мобилното приложение.

Широкият набор от функции може да създаде крива на обучение за бизнес потребителите.

Цени на ClickUp

Оценки и отзиви за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Едно от мненията в G2 гласи:

Обичам ClickUp и начина, по който може да автоматизира процесите, от промяна на собствеността въз основа на статуса на задачата до проследяване на времето, което потребителите прекарват в изпълнението на задачата. Това е чудесен инструмент за сътрудничество по проекти, които изискват участието на много хора, включително и трети страни.

Обичам ClickUp и начина, по който може да автоматизира процесите, от промяна на собствеността въз основа на статуса на задачата до проследяване на времето, което потребителите прекарват в дадена задача. Това е чудесен инструмент за сътрудничество по проекти, които изискват участието на много хора, включително и трети страни.

2. Airtable (най-доброто решение за създаване и управление на персонализирани бази данни)

чрез Airtable

Като уеб-базирана SaaS платформа, Airtable улеснява създаването на бази данни от нулата, персонализирането на полета, свързването на таблици и автоматизирането на процеси. Тя съчетава лекотата на електронната таблица със силата на базата данни, което я прави силна алтернатива на Quickbase.

С персонализирани полета, свързани таблици и автоматизация, той подобрява работните процеси без усложнения. Независимо дали работите с проекти, продажбени канали или календари с съдържание, този софтуер за бази данни поддържа всичко структурирано, достъпно и лесно за управление – без да са необходими обширни познания по програмиране.

Най-добрите функции на Airtable

Създавайте и свързвайте бази данни с интуитивен интерфейс в стил електронна таблица.

Автоматизирайте задачите с работни потоци, базирани на тригери, и автоматизирано управление на процесите, задвижвано от изкуствен интелект.

Превключвайте между изгледи Kanban, Gantt, календар и таблица за по-добра визуализация.

Интегрирайте с Salesforce, Slack, Google Workspace и други, използвайки native връзки и отворен API.

Достъпвайте и актуализирайте бази данни отвсякъде с мобилното приложение

Ограничения на Airtable

Планът за екип позволява максимум 50 000 записи на база, като всяка таблица също е ограничена до 50 000 записи.

Редактирането на няколко клетки или изборът на несвързани данни не е възможен, което забавя работата ви.

Цени на Airtable

Безплатно

Екип : 20 $/месец

Бизнес : 45 $/месец

Мащаб на предприятието: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Airtable

G2 : 4,6/5 (над 2700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Airtable?

Едно ревю в G2 казва:

Гъвкавостта на Airtable е най-голямата му сила. Използваме го за всичко – от проследяване на клиентски проекти до автоматизиране на задачи. Един ярък пример е, когато създадохме персонализирана Stripe интеграция за клиент, използвайки скриптовете и уебхук функциите на Airtable – работи перфектно и ни спести много време.

Гъвкавостта на Airtable е най-голямата му сила. Ние го използваме за всичко – от проследяване на клиентски проекти до автоматизиране на задачи. Един ярък пример е, когато създадохме персонализирана Stripe интеграция за клиент, използвайки скриптовите и webhook функции на Airtable – тя работи перфектно и ни спести много време.

3. Zoho Creator (най-добър за създаване на приложения с малко код за автоматизация на работния процес)

чрез Zoho Creator

Ами ако вашето приложение с ниско ниво на кодиране можеше да прави нещо повече от просто да изпълнява команди? Zia AI на Zoho Creator внася интелигентни прогнози, анализ на настроенията и данни директно във вашите работни процеси, така че вашите приложения не просто работят – те се учат.

Вградените интеграции за плащания като PayPal и Razorpay обработват транзакциите безпроблемно; не са необходими допълнителни инструменти. Това е едно предимство пред Quickbase, който разчита на интеграции за плащания чрез Zapier или Pipedream.

Най-добрите функции на Zoho Creator

Опростете разработката на приложения с платформа с ниско ниво на кодиране , която е лесна за използване, но достатъчно мощна за сложни работни процеси.

Получавайте информация в реално време с анализи на бизнес интелигентност (BI) и интерактивни табла.

Свържете се със съществуващите инструменти, използвайки предварително създадени интеграции и REST API.

Гарантирайте надеждност с 99,9% време за работа и сигурност на корпоративно ниво.

Ограничения на Zoho Creator

Ограниченията за импортиране на подформи, формулни полета и качване на файлове могат да затруднят работата с комплексни данни.

AI функции като прогнози, OCR и AR имат ограничения за използване, което ограничава усъвършенстваните работни процеси.

Цени на Zoho Creator

Стандартен : 12 USD/месец на потребител

Професионална : 30 $/месец на потребител

Enterprise : 37 $/месец на потребител

Flex: Персонализирани цени; достъпно на годишна база

Оценки и отзиви за Zoho Creator

G2 : 4,3/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 160 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Creator?

Едно ревю в G2 казва:

Най-доброто в Zoho Creator е платформата без код, която ни позволява да създаваме приложения за нашите бизнеси въз основа на нашите нужди, без да се налага да пишем фиксирани редове код. Това е и лесен начин да получите данни от формуляри и да създадете графики от тях, като че ли имате няколко формуляра, които са свързани помежду си, и можете да извлечете информация от всички тях.

Най-доброто в Zoho Creator е платформата без код, която ни позволява да създаваме приложения за нашите бизнеси според нуждите ни, без да се налага да пишем фиксирани редове код. Това е и лесен начин да извличате данни от формуляри и да създавате графики от тях, като че ли имате няколко формуляра, които са свързани помежду си, и можете да извличате информация от всички тях.

4. Smartsheet (Най-доброто решение за управление на проекти с електронни таблици)

чрез Smartsheet

Smartsheet предлага интуитивен интерфейс в стил електронна таблица с вградени изгледи Grid, Card, Gantt и Calendar – без да е необходима допълнителна настройка. Проследяването на критичния път помага на екипите да идентифицират незабавно пречките – функция, която липсва в Quickbase.

Smartsheet също опростява автоматизацията на работния процес с правила без код за предупреждения, одобрения и задачи, като поддържа процесите без ръчно усилие. Това го прави структурирана, визуална и лесна за използване алтернатива на по-тежкия подход на Quickbase към базите данни, особено за екипи, които работят по няколко проекта едновременно.

Най-добрите функции на Smartsheet

Автоматизирайте работните процеси и синхронизирайте данните между приложенията с Bridge за по-интелигентни процеси.

Картографирайте и свържете големи масиви от данни в различни таблици и отчети с DataMesh.

Качвайте, изтегляйте и централизирайте данни от CRM, ERP и бази данни с помощта на Data Shuttle.

Управлявайте без усилие цифровите си активи с Brandfolder за безпроблемна организация и разпространение.

Защитете чувствителните данни с ключове за криптиране, управлявани от клиента (CMEK), за пълен контрол.

Ограничения на Smartsheet

Липсват някои разширени функции, налични в Excel или Google Sheets, като дублиране на колони или вмъкване на данни в няколко клетки едновременно.

Мобилното приложение може да има бъгове, което често налага преинсталиране, за да се отстранят сривовете.

Цени на Smartsheet

Безплатно

Pro : 12 $/месец на потребител

Бизнес : 24 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирани цени

Разширено управление на работата: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Smartsheet

G2 : 4,4/5 (над 19 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Smartsheet?

Едно ревю в G2 казва:

Харесва ми, че Smartsheet е многофункционален и може да се използва за много различни приложения. Понякога го използвам просто като по-усъвършенствана и интерактивна версия на Excel, а друг път се възползвам от неговите функции за табло и автоматизация, за да създавам много мощни инструменти, които правят работата много по-лесна и по-организирана.

Харесва ми, че Smartsheet е многофункционален и може да се използва за много различни приложения. Понякога го използвам просто като по-усъвършенствана и интерактивна версия на Excel, а друг път се възползвам от неговите функции за табло и автоматизация, за да създавам много мощни инструменти, които правят работата много по-лесна и по-организирана.

5. Appian (Най-доброто решение за автоматизиране на сложни бизнес процеси с роботизирана автоматизация на процесите)

чрез Appian

Appian се отличава с оркестриране на процесите, осигуряващо безпроблемна координация между човешките задачи и цифровата автоматизация. Интерфейсът му с функция „плъзгане и пускане” улеснява създаването на корпоративни приложения, а технологията за структуриране на данни обединява данни от различни източници без сложно кодиране.

Инструментът се отличава и с обработка на документи, задвижвана от изкуствен интелект, и усъвършенствано управление на случаи, което го прави отличен избор за организации, които се занимават със сложни работни процеси. С вградена автоматизация за одобрения, възлагане на задачи и интеграции с основни корпоративни инструменти, той оптимизира операциите, като същевременно поддържа всичко свързано.

Най-добрите функции на Appian

Автоматизирайте работните процеси с RPA, AI и IDP за по-бързо изпълнение

Обединете бизнес данните с интегрирана структура за данни

Получавайте информация в реално време с динамични отчети и интелигентни процеси.

Подобрете потребителското преживяване с приложения за мобилни устройства и уеб портали

Управлявайте сложни случаи с модулни, мащабируеми приложения

Ограничения на Appian

За напредналите функции са необходими познания по програмиране.

Няма възможност за присвояване на коментари на конкретни членове на екипа

Цени на Appian

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Appian

G2 : 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 70 отзива)

Какво казват реалните потребители за Appian?

В едно ревю на Capterra се казва:

Лесно е да настроите интеграции с системи на трети страни, предварително създадените стандартни оформления и компоненти на потребителския интерфейс, а мощните възможности на процесите са отлични.

Лесно е да настроите интеграции с системи на трети страни, предварително създадените стандартни оформления и компоненти на потребителския интерфейс, а мощните възможности на процесите са отлични.

6. Mendix Platform (Най-подходяща за бързо разработване на приложения и автоматизация на процеси)

чрез Mendix

Генеративната изкуствена интелигентност и други технологии могат да автоматизират 60 до 70% от работните дейности, като намаляват повтарящите се задачи като въвеждане на данни и организиране на файлове. Mendix прави още една крачка напред с Maia, своя AI асистент, който предлага микропотоци, джаджи и логически компоненти за ускоряване на разработката.

Комбинираната му архитектура осигурява модулност, позволяваща на екипите бързо да сглобяват и използват повторно компоненти на приложенията, което улеснява адаптирането към променящите се бизнес нужди.

Най-добрите функции на платформата Mendix

Справяйте се с комплексни задачи без усилие с усъвършенствана IDE и инструменти, базирани на изкуствен интелект.

Изградете комбинируемо предприятие с предварително създадени интеграции, шаблони и разширения.

Ускорете разработката с функции, подпомагани от изкуствен интелект, и персонализирани ML модели.

Разполагайте навсякъде с едно кликване – публичен, частен или хибриден облак

Ограничения на платформата Mendix

Data Grid включва заглавия за сортиране, но не поддържа действия с едно кликване, така че не е възможно да отворите подробности в изскачащ прозорец директно от таблицата.

Цени на платформата Mendix

Безплатно

Стандартен : от 1027 долара на месец (900 евро на месец)

Премиум: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за платформата Mendix

G2 : 4. 4/5 (190+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за платформата Mendix?

Едно ревю в G2 казва:

Mendix е чудесна платформа с ниско ниво на кодиране и без кодиране, която има голям потенциал да позволи бързо разработване на приложения в рамките на бизнеса. Най-доброто, което ми харесва в Mendix, е TAT (времето за изпълнение) на проекта. С помощта на Mendix можем лесно да доставим приложение в рамките на 3 седмици от нулата, от разработката до внедряването, което обикновено отнема месеци в случая на традиционното кодиране.

Mendix е чудесна платформа с ниско ниво на кодиране и без кодиране, която има голям потенциал да позволи бързо разработване на приложения в рамките на бизнеса. Най-доброто, което ми харесва в Mendix, е TAT (времето за изпълнение) на проекта. С помощта на Mendix можем лесно да доставим приложение в рамките на 3 седмици от нулата, от разработката до внедряването, което обикновено отнема месеци в случая на традиционното кодиране.

7. Caspio (Най-подходящ за малки предприятия, които искат да създадат персонализирани приложения за бази данни без да имат умения за програмиране)

чрез Caspio

Caspio предлага истинско безкодово преживяване, което улеснява нетехническите потребители да създават онлайн приложения за бази данни. Където превъзхожда Quickbase е в автоматизацията – помислете за тригери на бази данни, планирани задачи и уебхукове, които поддържат потока на данни в реално време, без да се налага да мръднете пръст.

А що се отнася до интеграциите, нативният REST API на Caspio елиминира необходимостта от досадни временни решения, с които често се сблъскват потребителите на Quickbase.

Най-добрите функции на Caspio

Ускорете разработката с помощта на AI-базиран асистент за планиране и дизайн на приложения.

Разширете функционалността с REST API и SQL функции

Обработвайте онлайн плащания по сигурен начин с вградена интеграция с PayPal и Stripe.

Съхранявайте и управлявайте файлове с FileStor CDN и услуги за съхранение в облак

Използвайте SQL база данни от корпоративно ниво с висока мащабируемост и сигурност.

Ограничения на Caspio

Някои клиенти считат ограничението на DataPage за рестриктивно, дори при платени планове с високи изисквания към броя страници.

Съобщенията в Webhook са ограничени до 10 MB.

Цени на Caspio

Lite : 100 $/месец

Плюс : 300 $/месец

Бизнес : 600 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Caspio

G2 : 4,4/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Caspio?

В едно ревю на Capterra се казва:

Платформата Caspio беше лесна за използване и успях да стартирам приложението в рамките на една седмица след като се запознах със софтуера. Обслужването на клиенти е отлично и са много отзивчиви при всякакви проблеми, които имах.

Платформата Caspio беше лесна за използване и успях да стартирам приложението в рамките на една седмица след като се запознах със софтуера. Обслужването на клиенти е отлично и са много отзивчиви при решаването на всякакви проблеми, които имах.

8. Oracle APEX (най-подходящ за създаване на приложения от корпоративно ниво с интеграция с Oracle Cloud)

чрез Oracle

Oracle APEX е платформа с ниско ниво на кодиране, предназначена за създаване на сигурни и мащабируеми уеб приложения с минимално кодиране. Една от най-забележителните й функции е Interactive Reports, която позволява на потребителите да филтрират, търсят, сортират и персонализират изгледите на данните според нуждите си.

Платформата включва и AI-базирани функции, включително APEX AI Assistant, който помага на разработчиците да генерират, оптимизират и отстраняват грешки в SQL заявки и да усъвършенстват HTML, JavaScript и PL/SQL.

Най-добрите функции на Oracle APEX

Редактирайте няколко реда едновременно с Interactive Grids – кликнете, редактирайте, запазете, точно като в електронна таблица.

Визуализирайте данните с диаграми Oracle JET – лентови, кръгови, линейни и други.

Запитвайте и манипулирайте REST източници на данни, използвайки SQL; не са необходими връзки към бази данни.

Активирайте PWA функционалността с една стъпка за офлайн достъп и оптимизация за мобилни устройства.

Локализирайте без усилие с превод на базата на XLIFF, форматиране на числа и RTL поддръжка.

Ограничения на Oracle APEX

APEX може да ви накара да се почувствате изолирани, ако сте извън екосистемата на Oracle.

Има крива на обучение, особено ако не сте запознати с Oracle средата.

Цени на Oracle APEX

Винаги безплатно

Услуга за разработка на приложения APEX : 122 USD/месец

APEX с автономна база данни: 502 $/месец

Оценки и отзиви за Oracle APEX

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Oracle APEX?

В едно ревю на Capterra се казва:

Любимите ми функции са превръщането на електронни таблици в приложения, споделянето на външни данни и възможността за мащабиране и разгръщане на приложения в облака или на място.

Любимите ми функции са превръщането на електронни таблици в приложения, споделянето на външни данни и възможността за мащабиране и разгръщане на приложения в облака или на място.

9. Monday.com (Най-доброто решение за създаване на персонализирани работни процеси)

За разлика от Quickbase, който изисква кодиране за напреднали персонализации, Apps Framework на Monday.com позволява на потребителите да създават персонализирани приложения, табла и интеграции с малко или без кодиране.

Неговите рецепти за автоматизация се справят с повтарящи се задачи, намалявайки необходимостта от скриптове, докато над 200 вградени интеграции се свързват безпроблемно с инструменти като Slack, Google Workspace и Salesforce.

Monday.com – най-добрите функции

Планирайте и изпълнявайте спринтове ефективно с приоритизиране на функциите и визуализация на пътната карта.

Автоматизирайте задачите на разработчиците, за да елиминирате ръчната работа и да повишите производителността.

Проследявайте напредъка с анализи в реално време и откривайте тенденции в спринтовете.

Съгласувайте екипите с общи пътни карти и съвместни уикита за продукти

Интегрирайте с GitHub, GitLab, Jira, Bitbucket, Slack, Zapier, Zendesk и други, за да синхронизирате код, проследявате проблеми, автоматизирате работни процеси и централизирате сътрудничеството.

Използвайте инструменти, базирани на изкуствен интелект, за да категоризирате бъгове, обобщавате документи и възлагате задачи незабавно.

Ограничения на Monday.com

Опциите за автоматизация и интеграция могат да бъдат прекалено много, което затруднява ориентирането на новите потребители.

Потребителите не могат да видят всички бележки, свързани с дадена задача, без да отворят всяка от тях поотделно, което може да забави работния процес.

Цени на Monday.com

Безплатно

Basic : 12 $/месец на работно място

Стандартен : 14 $/месец на работно място

Pro : 24 $/месец на работно място

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Monday.com

G2 : 4,7/5 (над 12 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Monday?

Едно ревю в G2 казва:

Някои функции изискват напреднали настройки, за да работят ефективно, като зависимости или сложни автоматизации, което може да забави включването на нови сътрудници. Освен това мобилното приложение не работи толкова гладко, когато става въпрос за работа с големи табла или обемни актуализации, което ограничава гъвкавостта при работа в движение.

Някои функции изискват напреднали настройки, за да работят ефективно – като зависимости или сложни автоматизации – което може да забави включването на нови сътрудници. Освен това мобилното приложение не работи толкова гладко, когато става въпрос за работа с големи табла или обемни актуализации, което ограничава гъвкавостта при работа в движение.

10. Kintone (Най-доброто решение за създаване на персонализирани приложения и работни процеси за малки предприятия)

чрез Kintone

Kintone запазва цялата комуникация в рамките на вашите работни процеси, като гарантира, че нищо няма да се изгуби в бъркотията.

Друго голямо предимство? Детайлните настройки за разрешения. Администраторите могат да контролират достъпа на ниво поле, запис и приложение, като надхвърлят разрешенията на Quickbase, базирани на роли. Имате нужда да скриете определени полета или да настроите видимостта според определени условия? Kintone улеснява това, като дава на екипите по-голяма гъвкавост при управлението на чувствителни данни, като същевременно поддържа безпроблемно сътрудничество.

Най-добрите функции на Kintone

Персонализирайте над 25 типа полета за данни с условия

Създавайте уникални изгледи и визуализирайте данни с диаграми и графики.

Свържете свързани приложения, за да елиминирате дублирането на работата и да централизирате информацията.

Автоматизирайте работните процеси, настройте напомняния и получавайте известия в реално време.

Контролирайте достъпа с подробни разрешения и проследявайте промените с история на ревизиите.

Ограничения на Kintone

Определянето на прекалено много условия за филтриране може да попречи на отварянето на екрана „View“ (Преглед).

Прикачените файлове са ограничени до максимален размер от 1 GB.

Цени на Kintone

Професионална версия: 16 долара на потребител на месец

Персонализирано: 20 USD на месец на потребител (изисква се минимален ангажимент от 5 потребители)

Оценки и отзиви за Kintone

G2 : 4,6/5 (над 240 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Kintone?

Едно ревю в G2 казва:

Трябваше да преместим нашата система за прогнозиране и ценообразуване от Excel в база данни. Много ми харесва, че разполагаме с всички функции на Excel, както и с всички разрешения и гъвкавост на база данни. Успяхме да внедрим напълно функционираща система за много кратко време и все пак да запазим цялата гъвкавост, която харесвахме в Excel. Миграцията премина много добре, а настройката беше лесна. Казах на няколко приятели от бранша, че трябва да разгледат Kintone. Ние го използваме всеки ден с целия си екип и го интегрираме в нашата система Domo за отчитане.

Трябваше да преместим нашата система за прогнозиране и ценообразуване от Excel в база данни. Много ми харесва, че разполагаме с всички функции на Excel, както и с всички разрешения и гъвкавост на база данни. Успяхме да внедрим напълно функционираща система за много кратко време и все пак да запазим цялата гъвкавост, която харесвахме в Excel. Миграцията премина много добре, а настройката беше лесна. Казах на няколко приятели от бранша, че трябва да разгледат Kintone. Ние го използваме всеки ден с целия си екип и го интегрираме в нашата система Domo за отчитане.

Намерете идеалната алтернатива на Quickbase за вашия екип

Quickbase е чудесен за персонализирани приложения, но може би е време за промяна, ако неговите ограничения – цени, пропуски в интеграцията или стръмна крива на обучение – ви пречат.

Подходящата алтернатива трябва да съответства на вашия работен процес, да се адаптира към вашия бизнес и да предлага гъвкавост без строги структури.

ClickUp съчетава управлението на проекти с персонализирани работни процеси, автоматизация и сътрудничество в реално време. Създавайте работни процеси без кодиране, проследявайте проекти от начало до край и поддържайте екипа си в синхрон – всичко на едно място.

Търсите гъвкаво, всеобхватно решение? Регистрирайте се безплатно в ClickUp.