Разработка с малко код: Повишаване на гъвкавостта при създаването на приложения

Представете си следното. Използвате специално разработен софтуер за управление на проекти, който ви позволява да задавате статуса на задачите като „завършено“, „в процес на изпълнение“ или „изпълнено“. За да отговаря на вашия работен процес, ви е необходим допълнителен статус, да речем „в очакване на одобрение“.

Традиционно добавянето на нещо толкова просто като това би изисквало инженерни усилия, отнемащи няколко седмици, ако не и месеци, в зависимост от плана за действие.

Вече не е така. Разработката с ниско ниво на кодиране промени начина, по който софтуерните инженерни екипи работят днес. В тази публикация в блога ще ви покажем как.

Какво е Low Code?

Low code е парадигма за разработка на софтуер с минимално ръчно кодиране, поддържана от графични интерфейси. Тя е алтернатива на традиционната разработка, която използва визуална разработка вместо текстови подход за създаване на приложения.

Тя позволява на разработчиците да персонализират приложенията чрез плъзгане и пускане на елементи. Автоматизира повтарящите се задачи и подобрява ефективността, подкрепяйки принципите на олекотеното софтуерно разработване.

Low code не трябва да се бърка с нововъзникващата концепция, наречена „no code“. Нека видим разликите.

Low-Code срещу No-Code: каква е разликата?

На най-основно ниво разработката на приложения с ниско ниво на кодиране изисква някои инженерни умения, които приложенията без кодиране не изискват. Това създава и други разлики.

Платформи с ниско ниво на кодиране Платформи без код Предназначено за професионални разработчици Насочено към бизнес потребители Използва се за сложни приложения, които може да се нуждаят от допълнително ръчно програмиране Използва се за прости приложения, които могат да бъдат създадени с компоненти за многократна употреба Възможни са сложни персонализации Ограничени персонализации с предварително определен характер Идеално за модернизиране на стари системи Не е подходящо за модернизация на стари системи Идеално за приложения като уебсайтове, мобилни приложения, автоматизация на вътрешни процеси и др. Подходящо за самообслужващи приложения, табла, канали за данни и др.

Защо разработката с малко код набира популярност?

Според Gartner, платформите за приложения с ниско ниво на кодиране се очаква да отбележат ръст от 20% през тази година, достигайки пазарна стойност от над 12 милиарда долара. В света на гъвкавото разработване на приложения, ниското ниво на кодиране добавя допълнителна ефективност.

Големи и малки предприятия се възползват от разработката с ниско ниво на кодиране, като извличат редица ползи. Ето защо.

Скорост на разработката: Разработката на приложения с ниско ниво на кодиране е с 40-60% по-бърза. В резултат на това можете да излезете на пазара по-бързо, да експериментирате повече, да се усъвършенствате непрекъснато и да се развивате в съответствие с нуждите на пазара.

Разходи за разработка: Платформите за разработка с ниско ниво на кодиране работят чрез създаване на предварително изработени елементи като шаблони, които могат да бъдат използвани повторно или преконфигурирани за създаване на нови приложения. Това значително намалява разходите за разработване на нови приложения.

Демократизация на разработката на приложения: Традиционно само разработчиците с познания по програмиране на определен език можеха да създават приложения. С визуалния подход на low code днес дори бизнес потребителите могат да създават стабилни и сигурни приложения.

Наличност на ресурси: IDC прогнозира недостиг от четири милиона разработчици до 2025 г. Организациите се сблъскват с огромни предизвикателства при наемането, обучението и задържането на таланти. Нискокодовата разработка помага за преодоляването на това предизвикателство, като освобождава разработчиците да се съсредоточат върху по-сложни задачи за решаване на проблеми.

Възможности за сътрудничество: Платформите с ниско ниво на кодиране позволяват на бизнес и техническите потребители да работят заедно, създавайки приложения съвместно. Те могат да работят върху обратна връзка и да създават стойност постепенно.

Адаптивност: Приложенията, създадени с помощта на платформи с ниско ниво на кодиране, могат да се интегрират с външни приложения и данни чрез сигурни конектори и API. Това улеснява и свързването с технологичната екосистема на доставчици и партньори.

Поддръжка: Платформите с ниско ниво на кодиране поддържат всички етапи от разработването на приложения. Това означава, че можете не само да създавате приложения, но и да ги внедрявате, да контролирате версиите им и др.

Предимства на използването на нискокодова технология

Технологията с ниско ниво на кодиране е едно от най-мощните средства за разработка на приложения, независимо дали сте малка или голяма компания, компания за услуги или продукти, софтуерен бизнес или друго. Тя може да донесе трансформационни ползи, като например следните.

Икономия на разходи

Ключовите принципи на low code са повторно използване, повторяемост и автоматизация. Low code спестява усилия при разработката чрез повтаряне на процеси, повторно използване на компоненти и автоматизиране на повтарящи се задачи. Това води директно до спестяване на разходи. Също така намалява необходимостта от наемане на големи екипи за разработка, което спестява още повече разходи.

Производителност на разработчиците

Платформите с ниско ниво на кодиране са сред най-добрите инструменти за производителност за разработчиците. С ниско ниво на кодиране разработчиците могат да създават приложения бързо чрез плъзгане и пускане на компоненти. Освен това, прости приложения могат да бъдат разработвани от бизнес потребители без усилията на инженерния екип.

Спестеното по този начин време може да се използва за решаване на сложни проблеми, подобряване на производителността и ефективността на разработчиците.

Обучение и развитие на умения

Платформите с ниско ниво на кодиране са идеални за нови служители, граждански разработчици и хора в преход. Те им предоставят предпазни мерки, които им позволяват да правят грешки и да се учат. Ускоряват процеса на разработка, като същевременно им позволяват бързо да подобрят уменията си, без да се налага ръчно обучение.

Междуфункционално сътрудничество

Персонализирани изгледи за улесняване на междуфункционалното сътрудничество в ClickUp

Платформата за разработка с ниско ниво на кодиране обединява бизнес и технически екипи, които обикновено са в конфликт помежду си. Тя им предоставя общ език и речник, за да могат да си сътрудничат по-ефективно. Също така им позволява да надграждат взаимно работата си.

Например, бизнес потребителят може да създаде приложение, което разработчикът може да актуализира/усъвършенства във вградения редактор на код.

Организационна гъвкавост

Възможността за бързо създаване на приложения на ниска цена позволява на организациите да създават продукти и да ги пускат на пазара по-бързо. Те могат също така да правят корекции и подобрения на съществуващи приложения въз основа на обратната връзка от пазара.

Поддръжка и управление

Low code позволява на екипите да добавят пачове, да правят подобрения и да следват бързо нормативните изисквания. Той също така създава структури за функции на управление като удостоверяване, оторизация, поверителност на данните и др. Помага на DevOps и agile екипите да се справят по-ефективно с текущите операции.

Опитът на служителите

Инструментите с ниско ниво на кодиране се използват широко за разработване на вътрешни приложения, като например система за управление на човешките ресурси [HRMS]. Това елиминира конфликтите във вътрешните процеси и подобрява опита на служителите.

Въпреки многото си предимства, внедряването на low-code не е без предизвикателства. Нека видим какви са те и как можете да ги преодолеете.

Примери за използване на Low Code

UI дизайн

Дизайнерските екипи създават потребителски интерфейси с компоненти за многократна употреба, като бутони, фонове, цветове, форми и др., с платформи с ниско ниво на кодиране.

Портали за служители

Вътрешните приложения, които предлагат самообслужване, като например заявки за възстановяване на разходи, молби за отпуск, резервации за пътувания и др., са идеални примери за използване на low-code.

Модернизация на стари системи

Организациите с по-стари приложения вече са изработили своята бизнес логика и данни. Платформата с ниско ниво на кодиране помага за бързото и ефективно модернизиране на приложението. Когато замяната на по-старите приложения не е възможна, ниското ниво на кодиране може да се използва и за разширения и интеграции.

Генериране на API

Генераторите на API с ниско ниво на кодиране могат да автоматизират една от най-времеемките задачи в разработката на софтуер и модернизирането на стари системи.

Прототипиране

Преди да инвестират време и енергия в разработването на приложение за производство, организациите използват платформа с ниско ниво на кодиране за бързо прототипиране или създаване на минимално жизнеспособен продукт.

Отчитане

Изглед на натоварването в ClickUp въз основа на данни от задачи, потребители, приблизителни времена и отчетено време

Платформите с ниско ниво на кодиране са идеални за интегриране на източници на данни и създаване на персонализирани табла без допълнителни инженерни усилия.

Персонализиране на бизнес ниво

Когато бизнес потребителите се нуждаят от специфична персонализация, платформите с ниско ниво на кодиране могат да помогнат. Бизнес потребителите могат да добавят или редактират това, от което се нуждаят, без да се налага да ангажират инженерния екип.

Предизвикателства при интегрирането на разработката с малко код и технологиите

Като нововъзникваща методология за бързо разработване на приложения, low code е заседнала в етап на оценка в организациите, защото поставя нови и уникални предизвикателства.

Ограничена свобода : Персонализираният код предлага безкрайна свобода да създавате всичко, което приложенията с ниско ниво на кодиране не могат.

Ограничения на платформата : Независимо коя платформа с ниско ниво на кодиране изберете, вие сте ограничени от нейната функционалност. Това означава, че можете да правите само толкова, колкото платформата ви позволява.

Връзка с доставчика : Повечето платформи с ниско ниво на кодиране не са съвместими с други платформи, което прави разходите за преминаване към друга платформа твърде високи.

Ограничения при интеграцията : Съвременните платформи с ниско ниво на кодиране може да не работят добре с по-стари софтуерни версии, което създава сложности, с които разработчиците трябва да се справят.

Мащабируемост : Приложенията, създадени с помощта на платформи с ниско ниво на кодиране, може да не са мащабируеми за нуждите на предприятията.

Цена: Платформите с ниско ниво на кодиране могат да имат сложна ценова структура, която изисква да плащате допълнително за необходимите ви функции.

Предвид тези предизвикателства, изборът на подходящия инструмент за разработка с малко код за вашите нужди става изключително важен. Ето някои ценни съвети.

Как да изберем инструмент за разработка с малко кодиране?

Преди да потърсите инструмент за разработка с малко код, определете ясно вашите изисквания. Задайте си следните въпроси:

За какво възнамерявате да използвате инструмента?

Кои са потребителите на този инструмент?

Какви приложения възнамерявате да създадете?

За какви случаи на употреба трябва да служи?

Колко сте готови да похарчите?

Какви са вашите критерии за успех на инструмента с ниско ниво на кодиране?

Да предположим, че искате бизнес потребителите ви да създават прости персонализации и подобрения в инструмента ви за управление на проекти. Имате нужда от следните функции.

Автоматизация на работния процес

Персонализирани автоматизации в ClickUp

Всеки екип има свои уникални бизнес процеси и работни потоци. Някои от тях могат да бъдат автоматизирани с прости if-this-then-that тригери. Изберете платформа с ниско ниво на кодиране, която ви позволява да настроите тези работни потоци да се изпълняват автоматично.

ClickUp Automations е инструмент без код, който ви позволява да настроите тригери за автоматизиране на работни потоци за различни случаи на употреба.

Например, можете да настроите ClickUp да променя статуса на задачата всеки път, когато бъде завършена подзадача. Или автоматично да присвоява задача на потребител въз основа на промяната в статуса. Или да създава задача, когато някой попълни формуляр за заявка за софтуерни екипи.

Сложни взаимоотношения

Зависимости и взаимоотношения, които можете да управлявате в ClickUp

Днешните проекти включват сложни и взаимосвързани задачи, които се влияят взаимно. Вашият инструмент за управление на проекти трябва да отчита тези взаимоотношения. Той трябва да ви позволява да свързвате задачи или документи, да добавяте зависимости към задачите, да свързвате ресурси и да вграждате външни инструменти.

ClickUp предлага управление на взаимоотношенията без код за всички артефакти. С ClickUp можете да създавате връзки между задачи, документи и зависимости, за да имате достъп до всичко необходимо на едно място.

Интеграции

Докато използвате множество инструменти за различни бизнес нужди, не можете да си позволите да получавате инженерна помощ, когато имате нужда от тях, за да работят заедно. Вашият инструмент за управление на проекти се нуждае от нискокодова интеграция с външни приложения.

ClickUp се интегрира с над 1000 приложения, без да се налага да пишете никакъв код. От комуникационни инструменти като Gmail и Slack до приложения за продуктивност като Harvest и бизнес инструменти като HubSpot и GitHub, ClickUp може да се свърже и да работи с почти всичко, за което се сетите.

Примери за автоматизация между ClickUp и HubSpot

Много от тях са двупосочни интеграции. Това означава, че можете да настроите тригери за автоматизация, за да актуализирате външния инструмент от ClickUp или обратно.

Табла

Софтуерът за управление на проекти е толкова добър, колкото е видимостта, която предоставя на различните заинтересовани страни. За да получат 360-градусова представа за проекта си, мениджърите се нуждаят от персонализирани табла, които представят важната за тях информация.

ClickUp табло с персонализирани диаграми

Персонализираните диаграми на ClickUp ви позволяват да визуализирате работата си по всякакъв начин, без да се налага да пишете допълнителен код.

С ClickUp можете да избирате от над 50 джаджи, които проследяват времето, задачите, напредъка, натоварването, спринта и др. Можете също да превърнете таблото си в калкулатор за суми, средни стойности и др. за всяка от вашите задачи.

Използвайте тези гъвкави шаблони като вдъхновение за таблата, които бихте искали да създадете.

Увеличаване на производителността

Качеството на работата зависи от стандартите, които екипите си поставят. Въпреки всичките им усилия и добре изготвения списък за проверка, някои елементи се пропускат. Добрата система за управление на проекти може да избегне това с интелигентна автоматизация.

ClickApps — предварително създадените приложения без код на ClickUp — правят точно това. Ето няколко примера.

Предупреждението за зависимост ви позволява да бъдете уведомени, преди да затворите задачи, които чакат други

Непълното предупреждение ви пречи да затворите задачи, които имат нерешени подзадачи, коментари или списъци за проверка.

Приложението „Кой е онлайн?“ ви позволява да видите кой е онлайн, за да се свържете с него в реално време.

Възможност за персонализиране

Всяко приложение, което използвате, има вграден набор от функции. Ами ако имате нужда от тези функции, но и от нещо повече? Например, една агенция може да иска персонализиран идентификационен номер на задачата за всеки клиент.

Потребителски полета в ClickUp

ClickApps ви позволява да създавате персонализирани идентификатори на задачи. И още нещо? Можете да добавяте персонализирани полета в различни формати, като дати, контактна информация, падащи менюта, отметки, връзки, формули, етикети и други.

Изкуствен интелект

Генеративната изкуствена интелигентност е една от най-трансформиращите технологии на това десетилетие. Не е необходимо да наемате голям екип от инженери, за да я използвате.

ClickUp AI помага за ускоряване на плановете за разработка и документацията. С няколко команди можете да генерирате идеи за продукти, пътни карти и други с помощта на експертно създадени AI инструменти за софтуерни екипи директно в ClickUp.

Подобрете управлението на проектите си без кодиране с ClickUp

Днес голяма част от нашия живот и работа се осъществява с помощта на технологиите. Дори бизнеси, които считаме за нетехнологични – като изкуството или козметичните услуги – използват дигитални инструменти за приемане на поръчки, управление на операциите, маркетинг и т.н.

Готовите инструменти за управление на проекти не са подходящи за всички цели. Те могат да бъдат малко негъвкави за спецификите на вашия проект. Ето тук на помощ идва разработката на софтуер без код!

Функциите без код на ClickUp ви дават възможност да подобрите управлението на проекти, сътрудничеството, управлението на ресурсите и разработката на продукти.

С помощта на GUI-базираните функции за персонализиране, автоматизация и плъзгане и пускане на ClickUp можете да оптимизирате операциите си и да повишите производителността си. Опитайте сами. Регистрирайте се безплатно в ClickUp.