10-те най-добри AI инструмента, съвместими с HIPAA, за сигурност в здравеопазването през 2025 г.

65% от 100-те най-големи болници и здравни системи в САЩ са претърпели скорошно нарушение на сигурността на данните. Това е ясен предупредителен сигнал, ако работите с защитена здравна информация (PHI).
Използването на стандартни AI инструменти, които не отговарят на HIPAA (Закон за преносимост и отчетност на здравното осигуряване), е като да заключите входната врата и да оставите задната широко отворена – рискувате сериозно нарушение в среди, където сигурността на данните е безкомпромисна.
AI вече променя клиничните бележки, ангажираността на пациентите и административната работа; неправилният инструмент може да доведе до нарушения на HIPAA.
В този блог сме подбрали AI инструменти, съвместими с HIPAA, които помагат на специалистите в областта на здравеопазването да отговорят на нормативните изисквания, без да се компрометира скоростта или точността. 🤖
Какво трябва да търсите в AI инструментите, съвместими с HIPAA?
Когато избирате AI инструмент за клинични условия или комуникация с пациенти, имайте предвид дали той защитава чувствителната информация и поддържа управлението на съответствието с HIPAA. 🛡️
Ето какво да търсите:
- Криптиране на данни: Изберете AI инструмент, който използва криптиране от край до край (при пренос и съхранение), за да предотвратите неоторизиран достъп.
- Контрол на достъпа: Използвайте достъп на базата на роли, многофакторна автентификация и аудитни логове с индикация за нерегламентиран достъп, за да наблюдавате използването на данните.
- Споразумения за бизнес партньорство (BAA): Накарайте вашите доставчици да подпишат споразумения за бизнес партньорство, с които потвърждават, че отговарят на задълженията по HIPAA като бизнес партньори.
- Сигурно съхранение в облак: Изберете инфраструктура, съвместима с HIPAA и сертифицирана по SOC 2 Type II.
- Автоматично изтичане на сесията: Потърсете автоматично изтичане на сесията, за да сведете до минимум излагането на PHI на устройства, които не се наблюдават.
- Анонимизиране на данни: Уверете се, че инструментът поддържа деидентификация/псевдонимизация, когато е уместно.
- Мониторинг в реално време: Изберете платформи с непрекъснат мониторинг и предупреждения за необичаен достъп
- Контрол на версиите: Използвайте контрол на версиите, за да проследявате редакциите в клиничните бележки, като запазвате оригиналите за съответствие с изискванията.
AI инструменти, съвместими с HIPAA, на един поглед
Тези инструменти са нещо повече от удобство – те са проектирани да защитават чувствителни данни, да автоматизират рутинни задачи и да гарантират, че вашата организация е готова за одит.
|Инструмент
|Основни характеристики
|Най-подходящо за
|Цени
|ClickUp
|– Управление на задачи, съвместимо с HIPAA – Проследяване на проекти – Сътрудничество в реално време – Генеративна AI за документация
|Екипи в здравеопазването, управляващи работни процеси и клинични задачи
|Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия
|Updox
|– Сигурни съобщения – Споделяне на документи – Интегрирани телемедицина и график – Съвместимо с HIPAA съхранение в облак
|Медицински специалисти и практики, които се нуждаят от сигурна комуникация с пациентите и координация на графиците
|Индивидуални цени
|Jotform
|– Формуляри, съвместими с HIPAA – Криптирани подавания – Автоматизирани работни потоци – Интеграции с EHR системи
|Екипи в здравеопазването, които се нуждаят от персонализирани формуляри за приемане на пациенти и електронни формуляри
|Безплатен план; Платените планове започват от 34 $/месец
|TrueVault
|– Автоматизира обработката на DSAR – Проследява съответствието на доставчиците – Поддържа HIPAA стандартите за поверителност на данните
|Организации, управляващи множество доставчици и изисквания за поверителност
|Цена от 49 USD/месец на потребител
|IBM Watson Health
|– Интеракции с пациенти, задвижвани от AI – Облачна инфраструктура, съвместима с HIPAA – Интелигентна автоматизация в мащаб
|Системи за здравеопазване на корпоративно ниво, които се нуждаят от мащабна AI инфраструктура, съвместима с HIPAA
|Индивидуални цени
|CareCloud
|– Създаване на клинични бележки с помощта на изкуствен интелект – График на доставчиците – Управление на фактурирането и приходите
|Екипи в здравеопазването, които автоматизират клинични и административни задачи
|Индивидуални цени
|Fireflies
|– Транскрипция на срещи – Действия за изпълнение – Сътрудничество между екипи – Криптиране, съответстващо на HIPAA
|Екипи в областта на здравеопазването, които се нуждаят от информация за срещи и сътрудничество
|Безплатен план; Започва от 18 $/месец на потребител
|Azure Health Bot
|– Виртуални асистенти, съвместими с HIPAA – Протоколи за сортиране – Настройваеми опции за внедряване
|Здравни организации, които се нуждаят от мащабируеми и сигурни виртуални здравни асистенти
|Безплатен план; Започва от 500 $/месец
|Infermedica
|– Клинично проверени инструменти за проверка на симптоми – Предварителна регистрация – Помощ при сортиране в реално време
|Здравните доставчици насочват пациентите дистанционно чрез проверка на симптомите и сортиране
|Индивидуални цени
|Qventus
|– Автоматизирано планиране на хирургични операции – Планиране на изписването – Работни процеси за координация на грижите
|Големи болнични системи, автоматизиращи работните процеси в болниците и координацията около операциите
|Индивидуални цени
Най-добрите AI инструменти, съвместими с HIPAA
Независимо дали организирате работните процеси на пациентите, автоматизирате клиничната документация или управлявате вашата PHI, тези AI инструменти, съвместими с HIPAA, отговарят на строгите изисквания за съответствие:
1. ClickUp (Най-доброто за сигурно управление на проекти и работни процеси в здравеопазването)
ClickUp предоставя на доставчиците на здравни услуги сигурно, централизирано работно пространство за управление на всичко – от клинични работни процеси и проследяване на проекти до управление на запасите и документацията на пациентите.
Създаден с оглед на сложността на операциите в здравеопазването, ClickUp for Healthcare Teams оптимизира административните задачи, без да компрометира съответствието с HIPAA.
Съответствие на корпоративно ниво за защита на PHI
ClickUp поддържа изискванията на GDPR и HIPAA, като позволява на потребителите да подпишат споразумение за бизнес партньорство (BAA), което го прави легитимно решение за субекти, които обработват защитена здравна информация (PHI). С криптиране в покой и при пренос, съответствие с SOC 2 и контрол на достъпа въз основа на роли, платформата гарантира, че чувствителната информация остава защитена.
📮 ClickUp Insight: Докато 34% от потребителите работят с пълно доверие в AI системите, малко по-голяма група (38%) поддържа подход „доверявай, но проверявай“. Самостоятелен инструмент, който не е запознат с вашия работен контекст, често носи по-висок риск от генериране на неточни или незадоволителни отговори.
Ето защо създадохме ClickUp Brain – AI, който свързва управлението на проекти, управлението на знания и сътрудничеството в работната ви среда, както и се интегрира с инструменти на трети страни.
Разширени функции за сигурност и видимост
С ClickUp Security екипите активират двуфакторна автентификация, автоматично изтичане на сесиите и подробни аудитни логове, за да поддържат пълна прозрачност и контрол над данните на пациентите.
Екипите в здравния сектор използват ClickUp, за да опростят всичко – от графиците на медицинските сестри и разпределянето на задачите до записването на заявки и прегледа на договори. Изгледът „Работна натовареност“, изгледът „Календар“ и автоматизацията на повтарящи се задачи на платформата позволяват координация в реално време между отделните отдели.
AI, съвместим с HIPAA, с ClickUp Brain
🎥 Вижте как автоматизацията на задачите с AI в ClickUp намалява ръчната работа и помага на екипите да спазват изискванията. От автоматичното възлагане на задачи до актуализиране на статуса и изпращане на напомняния, AI поддържа работните процеси сигурни, проследими и ефективни, което улеснява екипите в областта на здравеопазването и спазването на изискванията да се фокусират върху грижата за пациентите, а не върху документацията.
С ClickUp Brain екипите в здравеопазването могат да използват генеративен AI, за да обобщават автоматично записи, да генерират съдържание и да получават помощ с документацията в среда, съответстваща на HIPAA.
Пример за употреба:
Например, когато бъдете помолени да генерирате обобщение за пациент, ето примерна подсказка и как ClickUp Brain може да отговори:
Отговорът: Ето какво отговори ClickUp Brain:
Talk to Text в Brain Max: Записвайте клиничния контекст, без да забавяте грижите
За лидерите скоростта и съответствието трябва да съществуват едновременно. Функцията Talk to Text в Brain Max позволява на лекарите и екипите за грижи да диктуват бележки, задачи и последващи действия директно в защитеното ви работно пространство, като по този начин се намаляват кликовете, запазва се контекстът и се минимизира рискът от копиране/поставяне.
- По-бързо документиране: Превърнете устните актуализации в структурирани бележки или задачи за секунди
- По-малко предаване на информация: Съхранявайте решения, действия и одитни следи на едно място
- Проектиран за работни процеси, съобразени с HIPAA: Използвайте в среда, съобразена с HIPAA, съгласно BAA с достъп на базата на роли, криптиране при пренос/съхранение и автоматични тайм-аути.
Резултат: По-малко административни затруднения, по-ясна отчетност и по-малко възможности за разпространение на PHI между несвързани инструменти.
Свързани инструменти и работни процеси за бързина и мащабируемост
ClickUp оптимизира потока от клинични бележки, документация за изследвания и формуляри за приемане, което позволява на здравните институции да реагират по-бързо както на нуждите на пациентите, така и на административните нужди. Персонализирани шаблони, табла и интеграции с инструменти като Google Drive, Outlook, Slack и MS Teams ви позволяват да изградите напълно свързана система.
От заявки за актуализация на електронни здравни досиета до проследяване на запасите и управление на пациентите, ClickUp поддържа сигурността, организираността и мащабируемостта на операциите.
Той е проектиран да поддържа ежедневните и дългосрочни изисквания на съвременните практики в здравеопазването, като същевременно остава в съответствие с нормативните стандарти.
Най-добрите функции на ClickUp
- Шифровайте всички PHI данни с AES-256 в покой и TLS 1. 2 при пренос
- Автоматизирайте графика на пациентите и работните процеси с ClickUp Brain
- Ограничете достъпа до данни чрез персонализирани роли и разрешения, базирани на роли.
- Проследявайте активността на потребителите с подробни аудиторски регистри и контрол на версиите
- Създайте формуляри за приемане, съвместими с HIPAA, и ги свържете с работни потоци
- Сътрудничество в областта на научните изследвания, документацията и клиничните бележки в реално време
- Управлявайте натоварването на персонала и графиците за срещи с помощта на планиране чрез плъзгане и пускане
- Съхранявайте договори и пациентски досиета по сигурен начин с SOC 2-сертифицирана облачна инфраструктура
Ограничения на ClickUp
- Разширените функции, като поддръжка на HIPAA, са ограничени до плана Enterprise.
- Някои потребители съобщават за стръмна крива на обучение при персонализирането поради големия брой функции.
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5,0 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,6/5,0 (над 4000 рецензии)
Какво казват реалните потребители за ClickUp?
Кейли Хатч, бранд мениджър в Home Care Pulse, обобщава това перфектно:
Кейли Хатч, бранд мениджър в Home Care Pulse, обобщава това перфектно:

ClickUp може да бъде адаптиран към почти всякакви нужди в областта на управлението на проекти. Той е достатъчно технически, за да се справи с големи междуведомствени проекти, но може да бъде персонализиран, за да функционира като обикновен ежедневен списък за проверка.
ClickUp може да бъде адаптиран към почти всякакви нужди в областта на управлението на проекти. Той е достатъчно технически, за да се справи с големи междуведомствени проекти, но може да бъде персонализиран, за да функционира като обикновен ежедневен списък за проверка.
🔍 Знаете ли, че... Vida Health увеличи маркетинговата си продуктивност с 50% с помощта на ClickUp и спести над 8 часа седмично само от срещи. В клинична среда това спестяване на време може да се превърне в по-бързо обслужване на пациентите, по-малко административни забавяния и по-тясно сътрудничество между екипите в съответствие с HIPAA.
2. Updox (Най-доброто решение за сигурна комуникация с пациентите и координация на базата на календар)
Updox комбинира телездраве, споделяне на документи, съобщения за пациенти и календарно планиране в едно единствено работно пространство, съвместимо с HIPAA. То е предназначено за медицински специалисти, които се нуждаят от надеждно, интегрирано решение, което се свързва безпроблемно с повечето електронни медицински досиета (EMR).
Той ви позволява да управлявате безпроблемно виртуалните грижи и координацията в офиса, без да се налага да превключвате между системи. С Updox цялото управление на вашия проект в областта на здравеопазването протича чрез централизирана система, създадена за сигурно управление на защитената здравна информация (PHI).
Updox също така опростява координацията между екипите с календарни изгледи и централизиран достъп, така че вашите екипи на рецепцията, счетоводството и клиничните екипи да останат синхронизирани, без да се налага да търсят файлове или данни за пациенти.
Най-добрите функции на Updox
- Изпращайте и получавайте защитени съобщения от пациенти от централизирана пощенска кутия
- Споделяйте, маркирайте и препращайте факсове, формуляри и файлове между отделите незабавно
- Приемайте плащания от пациенти от мобилни устройства с вградени работни процеси за фактуриране
Ограничения на Updox
- Интерфейсът изглежда остарял в сравнение с по-новите инструменти
- Ограничени възможности за персонализиране за нуждите на по-големи предприятия
Цени на Updox
- Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Updox
- G2: 4. 4/5. 0 (над 100 отзива)
- Capterra: 4. 2/5. 0 (110+ отзива)
Какво казват реалните потребители за Updox?
Един потребител на G2 казва:
Един потребител на G2 казва:

Най-често използваме факса UpDox. С него входящите и изходящите факсове са на една ръка разстояние. Той е интегриран и в нашата EMR система, така че качването на документи от други доставчици е лесно като детска игра.
Най-често използваме факса UpDox. С него входящите и изходящите факсове са на една ръка разстояние. Той е интегриран и в нашата EMR система, така че качването на документи от други доставчици е лесно като детска игра.
✨ Допълнителен съвет: Когато избирате AI инструмент, винаги се уверявайте, че сте подписали споразумение за бизнес партньорство (BAA), преди да започнете да работите с защитена здравна информация (PHI). Споразумението за бизнес партньорство не е по избор. Ако вашият AI доставчик не подпише такова, той не е съвместим с HIPAA – независимо от това, което твърди на своя уебсайт.
3. Jotform (най-доброто решение за събиране на данни за пациенти и електронни формуляри, съвместими с HIPAA)
Jotform опростява събирането и управлението на данни за пациенти чрез персонализирани формуляри, които са лесни за създаване, могат да се персонализират и са напълно съвместими с HIPAA.
Той се отличава за екипите в здравеопазването, които се нуждаят от надеждни решения без код за формуляри за приемане, заявки за срещи, документация за съгласие и събиране на плащания. След активирането, съответствието с HIPAA включва криптиране на формуляри, защитено съхранение в облак и наличност на споразумение за бизнес партньорство (BAA) за обхванатите субекти.
Можете да брандирате формулярите си, да автоматизирате работните процеси и да синхронизирате отговорите с облачни приложения, EHR системи или проектни табла чрез интеграциите му.
Най-добрите функции на Jotform
- Създавайте формуляри, съвместими с HIPAA, с условна логика и криптирана обработка на подадените данни.
- Приемайте плащания от пациенти чрез Stripe, Square или PayPal директно във формулярите
- Автоматично генериране на задачи от подадени формуляри с помощта на Jotform Boards
- Интегрирайте с над 150 приложения, включително инструменти за съхранение в облак, CRM и EHR.
Ограничения на Jotform
- Jotform изисква от потребителите да преминат към плана Gold или Enterprise, за да активират функциите на HIPAA.
- Съответствие с HIPAA е налично само в плановете Enterprise и Gold.
- Разнообразните опции за персонализиране на формулярите могат да се окажат прекалено сложни за потребители, които ги използват за първи път.
Цени на Jotform
- Безплатен план
- Бронз: 39 $/месец на потребител
- Silver: 49 $/месец на потребител
- Злато: 129 $/месец на потребител
- Предприятие: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Jotform
- G2: 4,7/5 (над 3000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
Какво казват реалните потребители за Jotform?
Един потребител на G2 казва:
Един потребител на G2 казва:

Много е лесно да се свържа с профила си и с формуляра за имейл всеки месец, когато се отварят книгите. Използвам го всеки работен ден, за да разгледам идеите на клиентите и да се уверя, че чертая правилните неща; честно казано, това промени живота ми!
Много е лесно да се свържа с профила си и с формуляра за имейл всеки месец, когато отворят книгите. Използвам го всеки работен ден, за да разгледам идеите на клиентите и да се уверя, че рисувам правилните неща; честно казано, това промени живота ми!
🔍 Знаете ли, че... Само през 2024 г. са били компрометирани над 276 милиона здравни досиета. Това е над 81% от населението на САЩ, което показва, че нарушенията на сигурността на данните вече не са изолирани случаи, а са системни. Използването на AI инструменти, които не отговарят на изискванията, в клинични условия само увеличава тази експозиция.
4. TrueVault (Най-доброто решение за автоматизация на поверителността и надзор на доставчиците, съвместимо с HIPAA)
TrueVault се фокусира върху едно нещо – спазването на поверителността на данните – и го прави добре. За организациите в областта на здравеопазването, които се съобразяват с HIPAA регламентите и законите за съгласието на пациентите в различни щати, TrueVault опростява процеса, който иначе би бил сложен и логистичен.
С TrueVault получавате автоматизиран механизъм, който обработва DSAR (искания за достъп до данни) навреме и в необходимия мащаб.
Той проследява доставчиците, за да сигнализира за потенциални рискове за поверителността, като същевременно обхваща основните регулации като HIPAA, CCPA и GDPR, което го прави подходящ за екипи в областта на здравеопазването, които се съобразяват както с федералните, така и с държавните изисквания за съответствие.
Най-добрите функции на TrueVault
- Автоматизирайте обработката на DSAR в съответствие с HIPAA и проследяването на заявките от централен табло.
- Наблюдавайте над 2500 доставчици за рискове и пропуски в съответствието при обработката на PHI
- Стартирайте хостван център за поверителност за прозрачност и отказ от участие за пациентите
- Създавайте и поддържайте изискваните от закона уведомления за съгласие и използване на данни
Ограничения на TrueVault
- Няма инструменти за сътрудничество в платформата за планиране или управление на документи
- Проектирани предимно за спазване на изискванията за поверителност, а не за по-широки клинични работни процеси
Цени на TrueVault
- Essential: 49 USD/месец на потребител
- Про: 79 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за TrueVault
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно отзиви
📖 Прочетете също: Как да разработите ефективни ИТ политики и процедури
5. IBM Watson Health (най-подходящ за мащабна AI инфраструктура, съвместима с HIPAA)
IBM Watson Health придава сериозна корпоративна мощ на AI инструментите, съвместими с HIPAA. Инструментът осигурява дълбока технологична интеграция, регулаторен надзор и интелигентна автоматизация в голям мащаб.
От Watson Assistant за взаимодействия с пациенти, базирани на изкуствен интелект, до облачна инфраструктура, съвместима с HIPAA, IBM предлага цялостен набор от решения за управление на клиники. Платформата комбинира генеративен изкуствен интелект, защита на данните и автоматизация на процесите в една екосистема.
Независимо дали оптимизирате клиничните работни процеси, осигурявате сигурността на данните на пациентите или автоматизирате ИТ инфраструктурата, IBM позволява на организациите в областта на здравеопазването да спазват HIPAA регламентите на всеки етап.
Най-добрите функции на IBM Watson Health
- Внедрете облачна инфраструктура, съвместима с HIPAA, за PHI и клинични системи
- Използвайте чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, за да намалите човешките грешки и да отговаряте на запитвания на пациенти 24/7.
- Автоматизирайте работните процеси в здравеопазването по веригата на доставки, графиците и ИТ системите
- Подобрете сигурността на данните с помощта на специални инструменти за защита на данните и контрол на достъпа.
Ограничения на IBM Watson Health
- Настройката и персонализирането изискват специална техническа поддръжка.
- Не е подходящ за малки практики или леки работни процеси
Цени на IBM Watson Health
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за IBM Watson Health
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно отзиви
🔍 Знаете ли, че 79% от водещите болници са получили оценка D или по-ниска в рамката за управление на рисковете, свързани с киберсигурността. По-голямата част от водещите институции не отговарят на основните стандарти за сигурност. Изборът на доставчици на AI, които поддържат SOC 2, HIPAA и BAA, е от решаващо значение за преодоляване на тази разлика.
6. CareCloud (Най-доброто за EHR, задвижвано от AI, и автоматизация на клиничния работен процес)
CareCloud предлага цялостен набор от AI инструменти, съвместими с HIPAA, управление на електронни здравни досиета и оптимизация на приходите – всичко това съобразено с модерните практики в здравеопазването.
Предимството на платформата се крие в нейния вграден AI двигател, CirrusAI Guide, който използва генеративен AI за диагностика в реално време, автоматизира създаването на клинични бележки и подпомага планирането на лечението.
С AI-базираните инструменти за документиране на CareCloud лекарите могат да прескочат ръчното въвеждане на данни и да се фокусират повече върху грижите. CirrusAI Guide го отличава от стандартните EHR инструменти, като намалява времето за документиране. Системата интегрира графици, фактуриране и записи, което улеснява екипите в управлението на виртуални посещения и календари на персонала.
Най-добрите функции на CareCloud
- Автоматизирайте клиничните бележки с помощта на AI-базирани инструменти за документиране
- Оптимизирайте графика на доставчиците и ангажираността на пациентите от един контролен панел
- Оптимизирайте фактурирането, исковете и събиранията чрез AI-базирани инструменти за цикъла на приходите
Ограничения на CareCloud
- Функциите за отчитане може да изискват допълнителна настройка за персонализиране.
- Някои потребители съобщават за първоначална крива на обучение при започването на работа
Цени на CareCloud
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за CareCloud
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: 3,5/5,0 (над 110 отзива)
Какво казват реалните потребители за CareCloud?
Един потребител на G2 казва:
Един потребител на G2 казва:

Това, което най-много ми харесва в CareCloud Community, е колко лесно е да планираме графика на нашите клиенти; това подобрява сътрудничеството в мрежата. Харесва ми и обслужването на клиенти, тъй като те са много търпеливи и отзивчиви, когато става въпрос за отговори на въпроси.
Това, което най-много ми харесва в CareCloud Community, е колко лесно е да планираме графика на нашите клиенти; това подобрява сътрудничеството в мрежата. Харесва ми и обслужването на клиенти, тъй като те са много търпеливи и отзивчиви, когато става въпрос за отговори на въпроси.
💡 Професионален съвет: Не разчитайте на общи инструменти с неясни твърдения за сигурност. Само защото даден инструмент използва криптиране, това не означава, че отговаря на стандартите HIPAA. Търсете сертификати като SOC 2 Type II, ISO 27001 и HIPAA.
7. Fireflies (Най-доброто решение за транскрипция на срещи и сътрудничество в областта на здравеопазването, съвместимо с HIPAA)
Fireflies превръща вашите срещи в търсени, обобщени и сигурни записи. За екипите в здравеопазването това означава автоматизирана клинична документация, точни взаимодействия с пациентите и споделяне на информация между екипите, като същевременно се поддържа съответствие с HIPAA.
С защитите SOC 2, GDPR и HIPAA (включително споразумения за бизнес партньори), Fireflies гарантира, че вашите аудио данни, транскрипти и бележки са криптирани и съхранявани безопасно.
Платформата предоставя безпроблемен начин за записване и преглеждане на дискусии, независимо дали консултирате пациенти, провеждате вътрешни прегледи на случаи или синхронизирате между отделите.
Най-добрите функции на Fireflies
- Транскрибирайте и обобщавайте срещите, отговарящи на HIPAA, с цялостно криптиране
- Използвайте AskFred, за да търсите и извличате мигновено минали разговори с AI
- Автоматично откривайте говорителите и генерирайте задачи за действие от всяка среща
- Синхронизирайте бележки и транскрипти в над 50 инструмента, включително EHR, CRM и платформи за планиране
Ограничения на Fireflies
- Разширените анализи може да изискват премиум план
- Фоновият шум може понякога да намали точността на транскрипцията.
Цени на Fireflies. ai
- Безплатен план
- Професионален план: 18 USD/месец на потребител
- Бизнес план: 29 $/месец на потребител
- План за предприятия: 39 USD/месец на потребител
Оценки и рецензии за Fireflies. ai
- G2: 4,8/5 (над 600 отзива)
- Capterra: Недостатъчно рецензии
Какво казват реалните потребители за Fireflies.ai ?
Един потребител на G2 казва:
Един потребител на G2 казва:

Използването на Fireflies революционизира начина, по който работя. Сега мога да споделям бележки с участниците в срещата, както и да имам точен запис на срещата, действията и следващите стъпки. На клиентите ми също много им харесва.
Използването на Fireflies революционизира начина, по който работя. Сега мога да споделям бележки с участниците в срещата, както и да имам точен запис на срещата, действията и следващите стъпки. На клиентите ми също много им харесва.
💡 Съвет от професионалист: Активирайте достъп въз основа на роли и регистриране на одити. Дори най-добрите инструменти са толкова сигурни, колкото хората, които ги използват. Уверете се, че вашата платформа поддържа разрешения на ниво потребител, многофакторна автентификация и одитни следи, за да проследявате кой е имал достъп до какво и кога.
8. Azure Health Bot (най-добър за създаване на виртуални здравни асистенти, съвместими с HIPAA)
Azure Health Bot е създаден за сигурно, мащабируемо и персонализирано взаимодействие с пациентите, базирано на изкуствен интелект. Той ви позволява да внедрите разговорни агенти, обучени в клинична терминология, базирани на протоколи за сортиране и съобразени с HIPAA.
Можете да разгърнете ботове на уебсайтове, портали за пациенти или Microsoft Teams, като спазвате строги политики относно съхранението на данни, съгласието на потребителите и регистрирането на одити, като същевременно поддържате строги политики за съхранение на данни, съгласие на потребителите и одит.
С над 50 глобални и специфични за здравеопазването сертификати за съответствие, включително HITRUST, ISO 27001 и SOC 2, той е проектиран да отговаря на строгите регулаторни изисквания.
Най-добрите функции на Azure Health Bot
- Създавайте ботове, съвместими с HIPAA, с вградени протоколи за сортиране и бази от клинични знания.
- Интегрирайте с EMR, използвайки FHIR данни за персонализирани взаимодействия с пациентите.
- Прилагайте политики за поверителност с контроли за съгласие, изтичане на сесии и одитни следи.
- Разположете ботове в множество канали, включително Microsoft Teams и персонализирани уебсайтове
Ограничения на Azure Health Bot
- Изисква техническа настройка и опит с Azure за пълно внедряване
- Най-подходящ за организации, които вече използват инфраструктурата на Microsoft
Цени на Azure Health Bot
- Безплатен пакет
- Стандартен пакет: 500 $/месец
Оценки и рецензии за Azure Health Bot
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват реалните потребители за Azure Health Bot?
Един потребител на G2 казва:
Един потребител на G2 казва:

„Лесно е да се абонирате, разработвате и интегрирате. Уеб услугите са много лесни за използване в проект, а освен това предлагат и ръководство за потребителя, което е много полезно за интегрирането. SDK са много прости и лесни за използване.
„Лесно е да се абонирате, разработвате и интегрирате. Уеб услугите са много лесни за използване в проект, а освен това предлагат и ръководство за потребителя, което е много полезно за интегрирането. SDK са много прости и лесни за използване.
🔍 Знаете ли? Сто процента от анализираните болници имаха проблеми с конфигурацията на SSL/TLS. Дори основните практики за криптиране често се пренебрегват. Това засилва необходимостта от инструменти, които предлагат криптиране от край до край и сигурно съхранение в облака по подразбиране, а не като допълнителни добавки.
9. Infermedica (Най-доброто решение за виртуална сортировка и проверка на симптоми, съвместимо с HIPAA)
Infermedica е специализирана в клинично сортиране и оценка на симптоми с помощта на изкуствен интелект. Това предоставя на доставчиците на здравни услуги сигурен начин да насочват пациентите, още преди те да влязат в клиниката.
Платформата за медицински насоки съчетава динамичен инструмент за проверка на симптомите, модул за предварителна регистрация и помощник за сортиране на пациенти от медицински сестри, за да оптимизира работните процеси и да намали излишните лични посещения.
Това, което отличава Infermedica, е клиничната му точност. Системата е обучена на базата на валидирани медицински протоколи. Тя работи в съответствие с указанията на Schmitt-Thompson, стандартизирани протоколи за сортиране, които се използват често от медицински сестри и кол центрове за оценка на педиатрични симптоми по телефона и определяне на подходящи стъпки за лечение.
Infermedica събира симптоми, демографски данни и рискови фактори, за да предоставя насоки в реално време, като същевременно спазва стандартите HIPAA, GDPR, SOC 2 и ISO 27001.
Най-добрите функции на Infermedica
- Насочвайте пациентите с клинично проверени инструменти за проверка на симптомите и сортиране
- Автоматизирайте събирането на данни преди посещението, за да намалите натоварването при приемането
- Въведете помощник-медицинска сестра, за да подпомогнете по-бързи и по-безопасни решения за сортиране на пациентите
- Интегрирайте чрез API, за да свържете данните за симптомите директно с вашата EMR или платформа
Ограничения на Infermedica
- Персонализираното внедряване може да изисква поддръжка за сложни интеграции.
- Таблото за отчети е по-малко усъвършенствано в сравнение с платформите, които използват много аналитични данни.
Цени на Infermedica
- Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Infermedica
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Недостатъчно рецензии
Какво казват реалните потребители за Infermedica?
Един потребител на Capterra казва:
Един потребител на Capterra казва:

„API на Infermedica е с висока точност от медицинска гледна точка, което създава доверие в резултатите. От техническа гледна точка API е гъвкаво, което позволява да адаптираме нашето решение към изискванията на клиентите."
„API на Infermedica е с висока точност от медицинска гледна точка, което създава доверие в резултатите. От техническа гледна точка API е гъвкаво, което позволява да адаптираме нашето решение към изискванията на клиентите.“
💡 Професионален съвет: Прегледайте внимателно политиките за актуализация на вашите доставчици. Съответствието с HIPAA не е еднократна настройка. Изберете доставчици, които предоставят редовни актуализации за сигурност, мониторинг в реално време и поддръжка при инциденти, за да поддържате съответствието с променящите се заплахи.
10. Qventus (Най-доброто решение за автоматизиране на работните процеси в болниците и координацията около операциите)
Qventus въвежда AI автоматизацията в предните редици на болничните операции, като замества ръчните административни задачи с интелигентни системи. Платформата се свързва директно с EHR, за да автоматизира планирането на изписването, графика на случаите и управлението на капацитета.
Неговите AI сътрудници наблюдават работните процеси, предвиждат затруднения и предприемат незабавни действия за координиране на задачите между отделните отдели. Решението за координация на периоперативните грижи позволява на екипите за предварително приемане да подготвят пациентите по-ефективно, което води до намаляване с до 40% на отменените операции.
Модулът „Капацитет на стационарните пациенти“ автоматизира ранното планиране на изписването и мобилизира ресурси за подкрепа, за да ускори освобождаването на легла, без да увеличава натоварването на персонала. Orbita помага на екипите в здравеопазването да ангажират пациентите по сигурен начин чрез автоматизирани разговори, напомняния и инструменти за координиране на грижите.
Най-добрите функции на Qventus
- Автоматизирайте планирането на хирургични операции и подготовката за операции с помощта на AI оперативни асистенти
- Намалете продължителността на престоя и освободете по-бързо болничните легла, като използвате интегрирано в EHR планиране на изписването.
- Повишете използването на операционните зали и намалете отмените чрез координирани работни процеси за предоставяне на медицински грижи
- Дайте възможност на персонала на първа линия, като премахнете административните пречки в различните области на здравеопазването.
Ограничения на Qventus
- Проектиран за големи болнични системи със сложна инфраструктура
- Изисква интеграция със съществуващите EHR платформи и работни процеси
Цени на Qventus
- Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Qventus
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно отзиви
11. Orbita (Най-доброто решение за ангажиране на пациентите и автоматизация на цифровата входна врата, съвместимо с HIPAA)
Orbita предоставя автоматизирани пациентски преживявания, от първоначалния контакт до проследяването след лечението. Виртуалните асистенти, задвижвани от изкуствен интелект, намаляват трудностите при планирането, обучението на пациентите и координацията на грижите, като същевременно работят в среда, съответстваща на HIPAA.
В основата е Orbita’s Digital Front Door, чатбот, който интегрира търсене чрез разговор, проверка на симптоми и запазване на час. Подкрепени от разбиране на естествен език, тези асистенти намаляват натоварването на кол центъра и насочват пациентите ефективно.
Системата Care Navigation поддържа приемане, документиране, подготовка преди процедурата и напомняния след операцията. Този софтуер за управление на проекти в здравеопазването проследява готовността на пациентите, идентифицира рисковите лица и позволява на доставчиците да прогнозират обема на процедурите.
Най-добрите функции на Orbita
- Проследявайте готовността на пациентите и съответствието с процедурите преди процедурата с инструменти за навигация в грижите
- Намалете натоварването на персонала, като обслужвате клиентите чрез имейл, SMS и гласови съобщения.
- Персонализирайте взаимодействието с пациентите, като същевременно поддържате работни потоци на данни, съответстващи на HIPAA
Ограничения на Orbita
- Изисква интеграционни усилия за пълно свързване със съществуващите EHR системи
- Наборът от функции може да е повече от необходимото за по-малки клиники
Цени на Orbita
- Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Orbita
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват реалните потребители за Orbita?
Един потребител на G2 казва:
Един потребител на G2 казва:

Orbita е отличен гласов асистент и чатбот, задвижван от AI, който се отличава в сектора на здравеопазването. Неговата способност да подобрява комуникацията и функциите за самообслужване демонстрира изключителната му ефективност. Тези качества значително спомагат за повишаване на производителността и подобряване на потребителското преживяване.
Orbita е отличен гласов асистент и чатбот, задвижван от AI, който се отличава в сектора на здравеопазването. Неговата способност да подобрява комуникацията и функциите за самообслужване демонстрира изключителната му ефективност. Тези качества значително спомагат за повишаване на производителността и подобряване на потребителското преживяване.
📖 Прочетете също: Как да внедрите рамка за рисковете, свързани с киберсигурността
Бонус AI инструменти, съвместими с HIPAA, които си заслужава да разгледате
Освен най-добрите избори, ето още няколко AI инструмента, съвместими с HIPAA, които предоставят мощни възможности на екипите в здравеопазването.
- Spruce Health : Това е сигурна комуникационна платформа, която централизира съобщенията, гласовите съобщения и SMS-ите на пациентите в една пощенска кутия, съвместима с HIPAA.
- DeepScribe : DeepScribe е медицински AI-секретар, който слуша по време на посещенията на пациентите и автоматично генерира клинична документация.
- Gyant : Това е виртуален асистент за грижи, който насочва пациентите през проверка на симптомите, сортиране, планиране и проследяване.
Защитете личните данни на пациентите, като същевременно оптимизирате работните процеси в ClickUp
AI инструментите, съвместими с HIPAA, са вече стандарт за екипите в здравеопазването, които се стремят да поддържат сигурността, съответствието и конкурентоспособността. Независимо дали управлявате чувствителни данни за пациенти, автоматизирате формуляри за приемане или мащабирате операции, подходящата технология прави осезаема разлика.
Всеки инструмент в този списък предлага нещо уникално, от пълнофункционални EHR системи до автоматизация, фокусирана върху поверителността, и водене на бележки с помощта на AI. Но ако търсите една платформа, която комбинира управление на задачи, сигурно сътрудничество и защита на ниво HIPAA, ClickUp се откроява.
Останете в съответствие с изискванията, намалете риска и управлявайте по-умно дейността си в областта на здравеопазването. Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅