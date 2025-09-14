10-те най-добри AI инструмента, съвместими с HIPAA, за сигурност в здравеопазването през 2025 г.

65% от 100-те най-големи болници и здравни системи в САЩ са претърпели скорошно нарушение на сигурността на данните. Това е ясен предупредителен сигнал, ако работите с защитена здравна информация (PHI).

Използването на стандартни AI инструменти, които не отговарят на HIPAA (Закон за преносимост и отчетност на здравното осигуряване), е като да заключите входната врата и да оставите задната широко отворена – рискувате сериозно нарушение в среди, където сигурността на данните е безкомпромисна.

AI вече променя клиничните бележки, ангажираността на пациентите и административната работа; неправилният инструмент може да доведе до нарушения на HIPAA.

В този блог сме подбрали AI инструменти, съвместими с HIPAA, които помагат на специалистите в областта на здравеопазването да отговорят на нормативните изисквания, без да се компрометира скоростта или точността. 🤖

Когато избирате AI инструмент за клинични условия или комуникация с пациенти, имайте предвид дали той защитава чувствителната информация и поддържа управлението на съответствието с HIPAA. 🛡️

Ето какво да търсите:

Криптиране на данни: Изберете AI инструмент, който използва криптиране от край до край (при пренос и съхранение), за да предотвратите неоторизиран достъп.

Контрол на достъпа : Използвайте достъп на базата на роли, многофакторна автентификация и аудитни логове с индикация за нерегламентиран достъп, за да наблюдавате използването на данните.

Споразумения за бизнес партньорство (BAA) : Накарайте вашите доставчици да подпишат споразумения за бизнес партньорство, с които потвърждават, че отговарят на задълженията по HIPAA като бизнес партньори.

Сигурно съхранение в облак: Изберете инфраструктура, съвместима с HIPAA и сертифицирана по SOC 2 Type II.

Автоматично изтичане на сесията: Потърсете автоматично изтичане на сесията, за да сведете до минимум излагането на PHI на устройства, които не се наблюдават.

Анонимизиране на данни : Уверете се, че инструментът поддържа деидентификация/псевдонимизация, когато е уместно.

Мониторинг в реално време: Изберете платформи с непрекъснат мониторинг и предупреждения за необичаен достъп

Контрол на версиите: Използвайте контрол на версиите, за да проследявате редакциите в клиничните бележки, като запазвате оригиналите за съответствие с изискванията.

Тези инструменти са нещо повече от удобство – те са проектирани да защитават чувствителни данни, да автоматизират рутинни задачи и да гарантират, че вашата организация е готова за одит.

Инструмент Основни характеристики Най-подходящо за Цени ClickUp – Управление на задачи, съвместимо с HIPAA – Проследяване на проекти – Сътрудничество в реално време – Генеративна AI за документация Екипи в здравеопазването, управляващи работни процеси и клинични задачи Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Updox – Сигурни съобщения – Споделяне на документи – Интегрирани телемедицина и график – Съвместимо с HIPAA съхранение в облак Медицински специалисти и практики, които се нуждаят от сигурна комуникация с пациентите и координация на графиците Индивидуални цени Jotform – Формуляри, съвместими с HIPAA – Криптирани подавания – Автоматизирани работни потоци – Интеграции с EHR системи Екипи в здравеопазването, които се нуждаят от персонализирани формуляри за приемане на пациенти и електронни формуляри Безплатен план; Платените планове започват от 34 $/месец TrueVault – Автоматизира обработката на DSAR – Проследява съответствието на доставчиците – Поддържа HIPAA стандартите за поверителност на данните Организации, управляващи множество доставчици и изисквания за поверителност Цена от 49 USD/месец на потребител IBM Watson Health – Интеракции с пациенти, задвижвани от AI – Облачна инфраструктура, съвместима с HIPAA – Интелигентна автоматизация в мащаб Системи за здравеопазване на корпоративно ниво, които се нуждаят от мащабна AI инфраструктура, съвместима с HIPAA Индивидуални цени CareCloud – Създаване на клинични бележки с помощта на изкуствен интелект – График на доставчиците – Управление на фактурирането и приходите Екипи в здравеопазването, които автоматизират клинични и административни задачи Индивидуални цени Fireflies – Транскрипция на срещи – Действия за изпълнение – Сътрудничество между екипи – Криптиране, съответстващо на HIPAA Екипи в областта на здравеопазването, които се нуждаят от информация за срещи и сътрудничество Безплатен план; Започва от 18 $/месец на потребител Azure Health Bot – Виртуални асистенти, съвместими с HIPAA – Протоколи за сортиране – Настройваеми опции за внедряване Здравни организации, които се нуждаят от мащабируеми и сигурни виртуални здравни асистенти Безплатен план; Започва от 500 $/месец Infermedica – Клинично проверени инструменти за проверка на симптоми – Предварителна регистрация – Помощ при сортиране в реално време Здравните доставчици насочват пациентите дистанционно чрез проверка на симптомите и сортиране Индивидуални цени Qventus – Автоматизирано планиране на хирургични операции – Планиране на изписването – Работни процеси за координация на грижите Големи болнични системи, автоматизиращи работните процеси в болниците и координацията около операциите Индивидуални цени

Независимо дали организирате работните процеси на пациентите, автоматизирате клиничната документация или управлявате вашата PHI, тези AI инструменти, съвместими с HIPAA, отговарят на строгите изисквания за съответствие:

1. ClickUp (Най-доброто за сигурно управление на проекти и работни процеси в здравеопазването)

Превърнете клиничните бележки в задачи, съвместими с HIPAA, за секунди с ClickUp

ClickUp предоставя на доставчиците на здравни услуги сигурно, централизирано работно пространство за управление на всичко – от клинични работни процеси и проследяване на проекти до управление на запасите и документацията на пациентите.

Създаден с оглед на сложността на операциите в здравеопазването, ClickUp for Healthcare Teams оптимизира административните задачи, без да компрометира съответствието с HIPAA.

Управлявайте целия си работен процес в здравеопазването по сигурен и ефективен начин – всичко на едно място с ClickUp

Съответствие на корпоративно ниво за защита на PHI

ClickUp поддържа изискванията на GDPR и HIPAA, като позволява на потребителите да подпишат споразумение за бизнес партньорство (BAA), което го прави легитимно решение за субекти, които обработват защитена здравна информация (PHI). С криптиране в покой и при пренос, съответствие с SOC 2 и контрол на достъпа въз основа на роли, платформата гарантира, че чувствителната информация остава защитена.

📮 ClickUp Insight: Докато 34% от потребителите работят с пълно доверие в AI системите, малко по-голяма група (38%) поддържа подход „доверявай, но проверявай“. Самостоятелен инструмент, който не е запознат с вашия работен контекст, често носи по-висок риск от генериране на неточни или незадоволителни отговори. Ето защо създадохме ClickUp Brain – AI, който свързва управлението на проекти, управлението на знания и сътрудничеството в работната ви среда, както и се интегрира с инструменти на трети страни.

Разширени функции за сигурност и видимост

С ClickUp Security екипите активират двуфакторна автентификация, автоматично изтичане на сесиите и подробни аудитни логове, за да поддържат пълна прозрачност и контрол над данните на пациентите.

Екипите в здравния сектор използват ClickUp, за да опростят всичко – от графиците на медицинските сестри и разпределянето на задачите до записването на заявки и прегледа на договори. Изгледът „Работна натовареност“, изгледът „Календар“ и автоматизацията на повтарящи се задачи на платформата позволяват координация в реално време между отделните отдели.

AI, съвместим с HIPAA, с ClickUp Brain

🎥 Вижте как автоматизацията на задачите с AI в ClickUp намалява ръчната работа и помага на екипите да спазват изискванията. От автоматичното възлагане на задачи до актуализиране на статуса и изпращане на напомняния, AI поддържа работните процеси сигурни, проследими и ефективни, което улеснява екипите в областта на здравеопазването и спазването на изискванията да се фокусират върху грижата за пациентите, а не върху документацията.

С ClickUp Brain екипите в здравеопазването могат да използват генеративен AI, за да обобщават автоматично записи, да генерират съдържание и да получават помощ с документацията в среда, съответстваща на HIPAA.

Пример за употреба:

Например, когато бъдете помолени да генерирате обобщение за пациент, ето примерна подсказка и как ClickUp Brain може да отговори:

Дайте бърза и проста команда на ClickUp Brain

Отговорът: Ето какво отговори ClickUp Brain:

Създавайте обобщения за пациенти за секунди с ClickUp Brain

Talk to Text в Brain Max: Записвайте клиничния контекст, без да забавяте грижите

С ClickUp Brain Max лекарите могат безопасно да диктуват бележки, задачи и последващи действия директно в работната си среда ClickUp.

За лидерите скоростта и съответствието трябва да съществуват едновременно. Функцията Talk to Text в Brain Max позволява на лекарите и екипите за грижи да диктуват бележки, задачи и последващи действия директно в защитеното ви работно пространство, като по този начин се намаляват кликовете, запазва се контекстът и се минимизира рискът от копиране/поставяне.

По-бързо документиране: Превърнете устните актуализации в структурирани бележки или задачи за секунди

По-малко предаване на информация: Съхранявайте решения, действия и одитни следи на едно място

Проектиран за работни процеси, съобразени с HIPAA: Използвайте в среда, съобразена с HIPAA, съгласно BAA с достъп на базата на роли, криптиране при пренос/съхранение и автоматични тайм-аути.

Резултат: По-малко административни затруднения, по-ясна отчетност и по-малко възможности за разпространение на PHI между несвързани инструменти.

ClickUp оптимизира потока от клинични бележки, документация за изследвания и формуляри за приемане, което позволява на здравните институции да реагират по-бързо както на нуждите на пациентите, така и на административните нужди. Персонализирани шаблони, табла и интеграции с инструменти като Google Drive, Outlook, Slack и MS Teams ви позволяват да изградите напълно свързана система.

От заявки за актуализация на електронни здравни досиета до проследяване на запасите и управление на пациентите, ClickUp поддържа сигурността, организираността и мащабируемостта на операциите.

Той е проектиран да поддържа ежедневните и дългосрочни изисквания на съвременните практики в здравеопазването, като същевременно остава в съответствие с нормативните стандарти.

Най-добрите функции на ClickUp

Шифровайте всички PHI данни с AES-256 в покой и TLS 1. 2 при пренос

Автоматизирайте графика на пациентите и работните процеси с ClickUp Brain

Ограничете достъпа до данни чрез персонализирани роли и разрешения, базирани на роли.

Проследявайте активността на потребителите с подробни аудиторски регистри и контрол на версиите

Създайте формуляри за приемане, съвместими с HIPAA, и ги свържете с работни потоци

Сътрудничество в областта на научните изследвания, документацията и клиничните бележки в реално време

Управлявайте натоварването на персонала и графиците за срещи с помощта на планиране чрез плъзгане и пускане

Съхранявайте договори и пациентски досиета по сигурен начин с SOC 2-сертифицирана облачна инфраструктура

Ограничения на ClickUp

Разширените функции, като поддръжка на HIPAA, са ограничени до плана Enterprise.

Някои потребители съобщават за стръмна крива на обучение при персонализирането поради големия брой функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5,0 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5,0 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Кейли Хатч, бранд мениджър в Home Care Pulse, обобщава това перфектно:

ClickUp може да бъде адаптиран към почти всякакви нужди в областта на управлението на проекти. Той е достатъчно технически, за да се справи с големи междуведомствени проекти, но може да бъде персонализиран, за да функционира като обикновен ежедневен списък за проверка.

ClickUp може да бъде адаптиран към почти всякакви нужди в областта на управлението на проекти. Той е достатъчно технически, за да се справи с големи междуведомствени проекти, но може да бъде персонализиран, за да функционира като обикновен ежедневен списък за проверка.

🔍 Знаете ли, че... Vida Health увеличи маркетинговата си продуктивност с 50% с помощта на ClickUp и спести над 8 часа седмично само от срещи. В клинична среда това спестяване на време може да се превърне в по-бързо обслужване на пациентите, по-малко административни забавяния и по-тясно сътрудничество между екипите в съответствие с HIPAA.

2. Updox (Най-доброто решение за сигурна комуникация с пациентите и координация на базата на календар)

чрез Updox

Updox комбинира телездраве, споделяне на документи, съобщения за пациенти и календарно планиране в едно единствено работно пространство, съвместимо с HIPAA. То е предназначено за медицински специалисти, които се нуждаят от надеждно, интегрирано решение, което се свързва безпроблемно с повечето електронни медицински досиета (EMR).

Той ви позволява да управлявате безпроблемно виртуалните грижи и координацията в офиса, без да се налага да превключвате между системи. С Updox цялото управление на вашия проект в областта на здравеопазването протича чрез централизирана система, създадена за сигурно управление на защитената здравна информация (PHI).

Updox също така опростява координацията между екипите с календарни изгледи и централизиран достъп, така че вашите екипи на рецепцията, счетоводството и клиничните екипи да останат синхронизирани, без да се налага да търсят файлове или данни за пациенти.

Най-добрите функции на Updox

Изпращайте и получавайте защитени съобщения от пациенти от централизирана пощенска кутия

Споделяйте, маркирайте и препращайте факсове, формуляри и файлове между отделите незабавно

Приемайте плащания от пациенти от мобилни устройства с вградени работни процеси за фактуриране

Ограничения на Updox

Интерфейсът изглежда остарял в сравнение с по-новите инструменти

Ограничени възможности за персонализиране за нуждите на по-големи предприятия

Цени на Updox

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Updox

G2: 4. 4/5. 0 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 2/5. 0 (110+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Updox?

Един потребител на G2 казва:

Най-често използваме факса UpDox. С него входящите и изходящите факсове са на една ръка разстояние. Той е интегриран и в нашата EMR система, така че качването на документи от други доставчици е лесно като детска игра.

Най-често използваме факса UpDox. С него входящите и изходящите факсове са на една ръка разстояние. Той е интегриран и в нашата EMR система, така че качването на документи от други доставчици е лесно като детска игра.

✨ Допълнителен съвет: Когато избирате AI инструмент, винаги се уверявайте, че сте подписали споразумение за бизнес партньорство (BAA), преди да започнете да работите с защитена здравна информация (PHI). Споразумението за бизнес партньорство не е по избор. Ако вашият AI доставчик не подпише такова, той не е съвместим с HIPAA – независимо от това, което твърди на своя уебсайт.

3. Jotform (най-доброто решение за събиране на данни за пациенти и електронни формуляри, съвместими с HIPAA)

чрез Jotform

Jotform опростява събирането и управлението на данни за пациенти чрез персонализирани формуляри, които са лесни за създаване, могат да се персонализират и са напълно съвместими с HIPAA.

Той се отличава за екипите в здравеопазването, които се нуждаят от надеждни решения без код за формуляри за приемане, заявки за срещи, документация за съгласие и събиране на плащания. След активирането, съответствието с HIPAA включва криптиране на формуляри, защитено съхранение в облак и наличност на споразумение за бизнес партньорство (BAA) за обхванатите субекти.

Можете да брандирате формулярите си, да автоматизирате работните процеси и да синхронизирате отговорите с облачни приложения, EHR системи или проектни табла чрез интеграциите му.

Най-добрите функции на Jotform

Създавайте формуляри, съвместими с HIPAA, с условна логика и криптирана обработка на подадените данни.

Приемайте плащания от пациенти чрез Stripe, Square или PayPal директно във формулярите

Автоматично генериране на задачи от подадени формуляри с помощта на Jotform Boards

Интегрирайте с над 150 приложения, включително инструменти за съхранение в облак, CRM и EHR.

Ограничения на Jotform

Jotform изисква от потребителите да преминат към плана Gold или Enterprise, за да активират функциите на HIPAA.

Съответствие с HIPAA е налично само в плановете Enterprise и Gold.

Разнообразните опции за персонализиране на формулярите могат да се окажат прекалено сложни за потребители, които ги използват за първи път.

Цени на Jotform

Безплатен план

Бронз : 39 $/месец на потребител

Silver: 49 $/месец на потребител

Злато: 129 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Jotform

G2 : 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jotform?

Един потребител на G2 казва:

Много е лесно да се свържа с профила си и с формуляра за имейл всеки месец, когато се отварят книгите. Използвам го всеки работен ден, за да разгледам идеите на клиентите и да се уверя, че чертая правилните неща; честно казано, това промени живота ми!

Много е лесно да се свържа с профила си и с формуляра за имейл всеки месец, когато се отварят книгите. Използвам го всеки работен ден, за да разгледам идеите на клиентите и да се уверя, че чертая правилните неща; честно казано, това промени живота ми!

🔍 Знаете ли, че... Само през 2024 г. са били компрометирани над 276 милиона здравни досиета. Това е над 81% от населението на САЩ, което показва, че нарушенията на сигурността на данните вече не са изолирани случаи, а са системни. Използването на AI инструменти, които не отговарят на изискванията, в клинични условия само увеличава тази експозиция.

4. TrueVault (Най-доброто решение за автоматизация на поверителността и надзор на доставчиците, съвместимо с HIPAA)

чрез TrueV a ult

TrueVault се фокусира върху едно нещо – спазването на поверителността на данните – и го прави добре. За организациите в областта на здравеопазването, които се съобразяват с HIPAA регламентите и законите за съгласието на пациентите в различни щати, TrueVault опростява процеса, който иначе би бил сложен и логистичен.

С TrueVault получавате автоматизиран механизъм, който обработва DSAR (искания за достъп до данни) навреме и в необходимия мащаб.

Той проследява доставчиците, за да сигнализира за потенциални рискове за поверителността, като същевременно обхваща основните регулации като HIPAA, CCPA и GDPR, което го прави подходящ за екипи в областта на здравеопазването, които се съобразяват както с федералните, така и с държавните изисквания за съответствие.

Най-добрите функции на TrueVault

Автоматизирайте обработката на DSAR в съответствие с HIPAA и проследяването на заявките от централен табло.

Наблюдавайте над 2500 доставчици за рискове и пропуски в съответствието при обработката на PHI

Стартирайте хостван център за поверителност за прозрачност и отказ от участие за пациентите

Създавайте и поддържайте изискваните от закона уведомления за съгласие и използване на данни

Ограничения на TrueVault

Няма инструменти за сътрудничество в платформата за планиране или управление на документи

Проектирани предимно за спазване на изискванията за поверителност, а не за по-широки клинични работни процеси

Цени на TrueVault

Essential: 49 USD/месец на потребител

Про: 79 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за TrueVault

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

📖 Прочетете също: Как да разработите ефективни ИТ политики и процедури

5. IBM Watson Health (най-подходящ за мащабна AI инфраструктура, съвместима с HIPAA)

чрез IBM

IBM Watson Health придава сериозна корпоративна мощ на AI инструментите, съвместими с HIPAA. Инструментът осигурява дълбока технологична интеграция, регулаторен надзор и интелигентна автоматизация в голям мащаб.

От Watson Assistant за взаимодействия с пациенти, базирани на изкуствен интелект, до облачна инфраструктура, съвместима с HIPAA, IBM предлага цялостен набор от решения за управление на клиники. Платформата комбинира генеративен изкуствен интелект, защита на данните и автоматизация на процесите в една екосистема.

Независимо дали оптимизирате клиничните работни процеси, осигурявате сигурността на данните на пациентите или автоматизирате ИТ инфраструктурата, IBM позволява на организациите в областта на здравеопазването да спазват HIPAA регламентите на всеки етап.

Най-добрите функции на IBM Watson Health

Внедрете облачна инфраструктура, съвместима с HIPAA, за PHI и клинични системи

Използвайте чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, за да намалите човешките грешки и да отговаряте на запитвания на пациенти 24/7.

Автоматизирайте работните процеси в здравеопазването по веригата на доставки, графиците и ИТ системите

Подобрете сигурността на данните с помощта на специални инструменти за защита на данните и контрол на достъпа.

Ограничения на IBM Watson Health

Настройката и персонализирането изискват специална техническа поддръжка.

Не е подходящ за малки практики или леки работни процеси

Цени на IBM Watson Health

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за IBM Watson Health

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че 79% от водещите болници са получили оценка D или по-ниска в рамката за управление на рисковете, свързани с киберсигурността. По-голямата част от водещите институции не отговарят на основните стандарти за сигурност. Изборът на доставчици на AI, които поддържат SOC 2, HIPAA и BAA, е от решаващо значение за преодоляване на тази разлика.

6. CareCloud (Най-доброто за EHR, задвижвано от AI, и автоматизация на клиничния работен процес)

чрез CareCloud

CareCloud предлага цялостен набор от AI инструменти, съвместими с HIPAA, управление на електронни здравни досиета и оптимизация на приходите – всичко това съобразено с модерните практики в здравеопазването.

Предимството на платформата се крие в нейния вграден AI двигател, CirrusAI Guide, който използва генеративен AI за диагностика в реално време, автоматизира създаването на клинични бележки и подпомага планирането на лечението.

С AI-базираните инструменти за документиране на CareCloud лекарите могат да прескочат ръчното въвеждане на данни и да се фокусират повече върху грижите. CirrusAI Guide го отличава от стандартните EHR инструменти, като намалява времето за документиране. Системата интегрира графици, фактуриране и записи, което улеснява екипите в управлението на виртуални посещения и календари на персонала.

Най-добрите функции на CareCloud

Автоматизирайте клиничните бележки с помощта на AI-базирани инструменти за документиране

Оптимизирайте графика на доставчиците и ангажираността на пациентите от един контролен панел

Оптимизирайте фактурирането, исковете и събиранията чрез AI-базирани инструменти за цикъла на приходите

Ограничения на CareCloud

Функциите за отчитане може да изискват допълнителна настройка за персонализиране.

Някои потребители съобщават за първоначална крива на обучение при започването на работа

Цени на CareCloud

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CareCloud

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 3,5/5,0 (над 110 отзива)

Какво казват реалните потребители за CareCloud?

Един потребител на G2 казва:

Това, което най-много ми харесва в CareCloud Community, е колко лесно е да планираме графика на нашите клиенти; това подобрява сътрудничеството в мрежата. Харесва ми и обслужването на клиенти, тъй като те са много търпеливи и отзивчиви, когато става въпрос за отговори на въпроси.

Това, което най-много ми харесва в CareCloud Community, е колко лесно е да планираме графика на нашите клиенти; това подобрява сътрудничеството в мрежата. Харесва ми и обслужването на клиенти, тъй като те са много търпеливи и отзивчиви, когато става въпрос за отговори на въпроси.

💡 Професионален съвет: Не разчитайте на общи инструменти с неясни твърдения за сигурност. Само защото даден инструмент използва криптиране, това не означава, че отговаря на стандартите HIPAA. Търсете сертификати като SOC 2 Type II, ISO 27001 и HIPAA.

7. Fireflies (Най-доброто решение за транскрипция на срещи и сътрудничество в областта на здравеопазването, съвместимо с HIPAA)

чрез Fireflies

Fireflies превръща вашите срещи в търсени, обобщени и сигурни записи. За екипите в здравеопазването това означава автоматизирана клинична документация, точни взаимодействия с пациентите и споделяне на информация между екипите, като същевременно се поддържа съответствие с HIPAA.

С защитите SOC 2, GDPR и HIPAA (включително споразумения за бизнес партньори), Fireflies гарантира, че вашите аудио данни, транскрипти и бележки са криптирани и съхранявани безопасно.

Платформата предоставя безпроблемен начин за записване и преглеждане на дискусии, независимо дали консултирате пациенти, провеждате вътрешни прегледи на случаи или синхронизирате между отделите.

Най-добрите функции на Fireflies

Транскрибирайте и обобщавайте срещите, отговарящи на HIPAA, с цялостно криптиране

Използвайте AskFred, за да търсите и извличате мигновено минали разговори с AI

Автоматично откривайте говорителите и генерирайте задачи за действие от всяка среща

Синхронизирайте бележки и транскрипти в над 50 инструмента, включително EHR, CRM и платформи за планиране

Ограничения на Fireflies

Разширените анализи може да изискват премиум план

Фоновият шум може понякога да намали точността на транскрипцията.

Цени на Fireflies. ai

Безплатен план

Професионален план : 18 USD/месец на потребител

Бизнес план : 29 $/месец на потребител

План за предприятия: 39 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Fireflies. ai

G2 : 4,8/5 (над 600 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Fireflies.ai ?

Един потребител на G2 казва:

Използването на Fireflies революционизира начина, по който работя. Сега мога да споделям бележки с участниците в срещата, както и да имам точен запис на срещата, действията и следващите стъпки. На клиентите ми също много им харесва.

Използването на Fireflies революционизира начина, по който работя. Сега мога да споделям бележки с участниците в срещата, както и да имам точен запис на срещата, действията и следващите стъпки. На клиентите ми също много им харесва.

💡 Съвет от професионалист: Активирайте достъп въз основа на роли и регистриране на одити. Дори най-добрите инструменти са толкова сигурни, колкото хората, които ги използват. Уверете се, че вашата платформа поддържа разрешения на ниво потребител, многофакторна автентификация и одитни следи, за да проследявате кой е имал достъп до какво и кога.

8. Azure Health Bot (най-добър за създаване на виртуални здравни асистенти, съвместими с HIPAA)

чрез Azure

Azure Health Bot е създаден за сигурно, мащабируемо и персонализирано взаимодействие с пациентите, базирано на изкуствен интелект. Той ви позволява да внедрите разговорни агенти, обучени в клинична терминология, базирани на протоколи за сортиране и съобразени с HIPAA.

Можете да разгърнете ботове на уебсайтове, портали за пациенти или Microsoft Teams, като спазвате строги политики относно съхранението на данни, съгласието на потребителите и регистрирането на одити, като същевременно поддържате строги политики за съхранение на данни, съгласие на потребителите и одит.

С над 50 глобални и специфични за здравеопазването сертификати за съответствие, включително HITRUST, ISO 27001 и SOC 2, той е проектиран да отговаря на строгите регулаторни изисквания.

Най-добрите функции на Azure Health Bot

Създавайте ботове, съвместими с HIPAA, с вградени протоколи за сортиране и бази от клинични знания.

Интегрирайте с EMR, използвайки FHIR данни за персонализирани взаимодействия с пациентите.

Прилагайте политики за поверителност с контроли за съгласие, изтичане на сесии и одитни следи.

Разположете ботове в множество канали, включително Microsoft Teams и персонализирани уебсайтове

Ограничения на Azure Health Bot

Изисква техническа настройка и опит с Azure за пълно внедряване

Най-подходящ за организации, които вече използват инфраструктурата на Microsoft

Цени на Azure Health Bot

Безплатен пакет

Стандартен пакет: 500 $/месец

Оценки и рецензии за Azure Health Bot

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Azure Health Bot?

Един потребител на G2 казва:

„Лесно е да се абонирате, разработвате и интегрирате. Уеб услугите са много лесни за използване в проект, а освен това предлагат и ръководство за потребителя, което е много полезно за интегрирането. SDK са много прости и лесни за използване.

„Лесно е да се абонирате, разработвате и интегрирате. Уеб услугите са много лесни за използване в проект, а освен това предлагат и ръководство за потребителя, което е много полезно за интегрирането. SDK са много прости и лесни за използване.

🔍 Знаете ли? Сто процента от анализираните болници имаха проблеми с конфигурацията на SSL/TLS. Дори основните практики за криптиране често се пренебрегват. Това засилва необходимостта от инструменти, които предлагат криптиране от край до край и сигурно съхранение в облака по подразбиране, а не като допълнителни добавки.

9. Infermedica (Най-доброто решение за виртуална сортировка и проверка на симптоми, съвместимо с HIPAA)

чрез Infe r medica

Infermedica е специализирана в клинично сортиране и оценка на симптоми с помощта на изкуствен интелект. Това предоставя на доставчиците на здравни услуги сигурен начин да насочват пациентите, още преди те да влязат в клиниката.

Платформата за медицински насоки съчетава динамичен инструмент за проверка на симптомите, модул за предварителна регистрация и помощник за сортиране на пациенти от медицински сестри, за да оптимизира работните процеси и да намали излишните лични посещения.

Това, което отличава Infermedica, е клиничната му точност. Системата е обучена на базата на валидирани медицински протоколи. Тя работи в съответствие с указанията на Schmitt-Thompson, стандартизирани протоколи за сортиране, които се използват често от медицински сестри и кол центрове за оценка на педиатрични симптоми по телефона и определяне на подходящи стъпки за лечение.

Infermedica събира симптоми, демографски данни и рискови фактори, за да предоставя насоки в реално време, като същевременно спазва стандартите HIPAA, GDPR, SOC 2 и ISO 27001.

Най-добрите функции на Infermedica

Насочвайте пациентите с клинично проверени инструменти за проверка на симптомите и сортиране

Автоматизирайте събирането на данни преди посещението, за да намалите натоварването при приемането

Въведете помощник-медицинска сестра, за да подпомогнете по-бързи и по-безопасни решения за сортиране на пациентите

Интегрирайте чрез API, за да свържете данните за симптомите директно с вашата EMR или платформа

Ограничения на Infermedica

Персонализираното внедряване може да изисква поддръжка за сложни интеграции.

Таблото за отчети е по-малко усъвършенствано в сравнение с платформите, които използват много аналитични данни.

Цени на Infermedica

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Infermedica

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Infermedica?

Един потребител на Capterra казва:

„API на Infermedica е с висока точност от медицинска гледна точка, което създава доверие в резултатите. От техническа гледна точка API е гъвкаво, което позволява да адаптираме нашето решение към изискванията на клиентите.“

„API на Infermedica е с висока точност от медицинска гледна точка, което създава доверие в резултатите. От техническа гледна точка API е гъвкаво, което позволява да адаптираме нашето решение към изискванията на клиентите."

💡 Професионален съвет: Прегледайте внимателно политиките за актуализация на вашите доставчици. Съответствието с HIPAA не е еднократна настройка. Изберете доставчици, които предоставят редовни актуализации за сигурност, мониторинг в реално време и поддръжка при инциденти, за да поддържате съответствието с променящите се заплахи.

10. Qventus (Най-доброто решение за автоматизиране на работните процеси в болниците и координацията около операциите)

чрез Qventus

Qventus въвежда AI автоматизацията в предните редици на болничните операции, като замества ръчните административни задачи с интелигентни системи. Платформата се свързва директно с EHR, за да автоматизира планирането на изписването, графика на случаите и управлението на капацитета.

Неговите AI сътрудници наблюдават работните процеси, предвиждат затруднения и предприемат незабавни действия за координиране на задачите между отделните отдели. Решението за координация на периоперативните грижи позволява на екипите за предварително приемане да подготвят пациентите по-ефективно, което води до намаляване с до 40% на отменените операции.

Модулът „Капацитет на стационарните пациенти“ автоматизира ранното планиране на изписването и мобилизира ресурси за подкрепа, за да ускори освобождаването на легла, без да увеличава натоварването на персонала. Orbita помага на екипите в здравеопазването да ангажират пациентите по сигурен начин чрез автоматизирани разговори, напомняния и инструменти за координиране на грижите.

Най-добрите функции на Qventus

Автоматизирайте планирането на хирургични операции и подготовката за операции с помощта на AI оперативни асистенти

Намалете продължителността на престоя и освободете по-бързо болничните легла, като използвате интегрирано в EHR планиране на изписването.

Повишете използването на операционните зали и намалете отмените чрез координирани работни процеси за предоставяне на медицински грижи

Дайте възможност на персонала на първа линия, като премахнете административните пречки в различните области на здравеопазването.

Ограничения на Qventus

Проектиран за големи болнични системи със сложна инфраструктура

Изисква интеграция със съществуващите EHR платформи и работни процеси

Цени на Qventus

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Qventus

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

📖 Прочетете също: Как да се подготвите и да преминете одит за съответствие в областта на ИТ

11. Orbita (Най-доброто решение за ангажиране на пациентите и автоматизация на цифровата входна врата, съвместимо с HIPAA)

чрез Or b ita

Orbita предоставя автоматизирани пациентски преживявания, от първоначалния контакт до проследяването след лечението. Виртуалните асистенти, задвижвани от изкуствен интелект, намаляват трудностите при планирането, обучението на пациентите и координацията на грижите, като същевременно работят в среда, съответстваща на HIPAA.

В основата е Orbita’s Digital Front Door, чатбот, който интегрира търсене чрез разговор, проверка на симптоми и запазване на час. Подкрепени от разбиране на естествен език, тези асистенти намаляват натоварването на кол центъра и насочват пациентите ефективно.

Системата Care Navigation поддържа приемане, документиране, подготовка преди процедурата и напомняния след операцията. Този софтуер за управление на проекти в здравеопазването проследява готовността на пациентите, идентифицира рисковите лица и позволява на доставчиците да прогнозират обема на процедурите.

Най-добрите функции на Orbita

Проследявайте готовността на пациентите и съответствието с процедурите преди процедурата с инструменти за навигация в грижите

Намалете натоварването на персонала, като обслужвате клиентите чрез имейл, SMS и гласови съобщения.

Персонализирайте взаимодействието с пациентите, като същевременно поддържате работни потоци на данни, съответстващи на HIPAA

Ограничения на Orbita

Изисква интеграционни усилия за пълно свързване със съществуващите EHR системи

Наборът от функции може да е повече от необходимото за по-малки клиники

Цени на Orbita

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Orbita

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Orbita?

Един потребител на G2 казва:

Orbita е отличен гласов асистент и чатбот, задвижван от AI, който се отличава в сектора на здравеопазването. Неговата способност да подобрява комуникацията и функциите за самообслужване демонстрира изключителната му ефективност. Тези качества значително спомагат за повишаване на производителността и подобряване на потребителското преживяване.

Orbita е отличен гласов асистент и чатбот, задвижван от AI, който се отличава в сектора на здравеопазването. Неговата способност да подобрява комуникацията и функциите за самообслужване демонстрира изключителната му ефективност. Тези качества значително спомагат за повишаване на производителността и подобряване на потребителското преживяване.

Освен най-добрите избори, ето още няколко AI инструмента, съвместими с HIPAA, които предоставят мощни възможности на екипите в здравеопазването.

Spruce Health : Това е сигурна комуникационна платформа, която централизира съобщенията, гласовите съобщения и SMS-ите на пациентите в една пощенска кутия, съвместима с HIPAA. Това е сигурна комуникационна платформа, която централизира съобщенията, гласовите съобщения и SMS-ите на пациентите в една пощенска кутия, съвместима с HIPAA.

DeepScribe : DeepScribe е медицински AI-секретар, който слуша по време на посещенията на пациентите и автоматично генерира клинична документация. DeepScribe е медицински AI-секретар, който слуша по време на посещенията на пациентите и автоматично генерира клинична документация.

Gyant : Това е виртуален асистент за грижи, който насочва пациентите през проверка на симптомите, сортиране, планиране и проследяване. Това е виртуален асистент за грижи, който насочва пациентите през проверка на симптомите, сортиране, планиране и проследяване.

Защитете личните данни на пациентите, като същевременно оптимизирате работните процеси в ClickUp

AI инструментите, съвместими с HIPAA, са вече стандарт за екипите в здравеопазването, които се стремят да поддържат сигурността, съответствието и конкурентоспособността. Независимо дали управлявате чувствителни данни за пациенти, автоматизирате формуляри за приемане или мащабирате операции, подходящата технология прави осезаема разлика.

Всеки инструмент в този списък предлага нещо уникално, от пълнофункционални EHR системи до автоматизация, фокусирана върху поверителността, и водене на бележки с помощта на AI. Но ако търсите една платформа, която комбинира управление на задачи, сигурно сътрудничество и защита на ниво HIPAA, ClickUp се откроява.

Останете в съответствие с изискванията, намалете риска и управлявайте по-умно дейността си в областта на здравеопазването. Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅