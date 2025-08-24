Над 60 въпроса за проучване на продукти, за да съберете полезна информация за клиентите

Повечето анкети за продукти са скучни – роботизирани, общи и незапомнящи се.

При петия въпрос вашият клиент вече е напуснал.

Но ето как стоят нещата: 85% от клиентите вероятно ще дадат обратна връзка след добро преживяване, докато 81% ще направят същото след лошо преживяване. Това означава, че клиентите са склонни да споделят подробна обратна връзка, независимо от резултатите. Те не се въздържат – просто се нуждаят от по-добър начин да бъдат чути.

Истинското изкуство? Създаване на анкети за реални хора.

Събрахме някои от най-добрите въпроси за проучване на продукти, които звучат човешки, предизвикват честни отговори и ви помагат да създадете по-добри продукти.

Какво е проучване за продукти?

Продуктовото проучване е набор от въпроси, предназначени да съберат ценна информация за опита на крайните потребители с вашия продукт. То помага на бизнеса да идентифицира какво работи, какво не работи и какво се нуждае от подобрение.

Независимо дали изпращате анкета за обратна връзка за продукта след пускането му на пазара или след бета версията, целта е една и съща: да слушате, да научавате и да действате.

Това прави анкетите за продукти фантастичен инструмент за комуникация с клиентите. Те отварят двупосочна комуникация, позволявайки ви да покажете на потребителите, че тяхното мнение наистина има значение.

Защо въпросите от анкетите за продукти са важни

Проучванията за продукти са стратегически инструменти, които дават глас на вашите клиенти и ви помагат да събирате обратна връзка на различни етапи от пътуването. Тези въпроси са езикът, който вашите клиенти използват, за да ви кажат какво е важно.

Когато се използват правилно, въпросите от анкетите за продукти измерват общата удовлетвореност на клиентите. Те ви позволяват да разберете какво ценят клиентите във вашия продукт и какво не им харесва.

По същия начин те помагат и за разработването на продукти. Помагат на екипите да идентифицират и приоритизират функции въз основа на това, което потребителите наистина искат. Това им позволява да вземат информирани решения, като валидират предположенията си с реални данни за клиентите. И това е само върхът на айсберга.

Въведете подходящите въпроси за проучване на продукти в софтуера за обратна връзка за продукти и ще можете да анализирате тенденции, да проследявате настроенията, да измервате удовлетвореността на клиентите и да превръщате отговорите в полезни информации. Всичко зависи от вида въпроси, които задавате в проучването на продукти!

🧠 Интересен факт: Повечето участници в проучването решават дали да го завършат още след първите три въпроса!

Видове въпроси за проучване на продукти, които да зададете

Говорейки за вида въпроси, които задавате, нека разгледаме различните видове въпроси за проучване на продукти.

Отворени въпроси

Отворените въпроси позволяват на потребителите да споделят мнението си, без да са ограничени от предварително зададени опции, което ги прави по-трудни за количествено измерване. Те обаче предлагат богати качествени данни, които могат да повлияят на посоката на развитие на продукта.

Тези въпроси за проучване на продукти са идеални за проучване на очакванията, мотивациите и емоциите на клиентите, които стоят зад потребителското преживяване. Те често разкриват ценна информация, която не сте очаквали, което ги прави идеални за събиране на по-задълбочена обратна връзка или контекст.

Затворени въпроси

Затворените въпроси предлагат фиксиран набор от опции, от които потребителите да избират. Помислете за отговори с „да“/„не“, скали за оценка или множествен избор. Те се отговарят по-бързо, по-лесно се анализират и помагат за идентифициране на тенденции.

Тези качества ги правят неразделна част от всяка система за управление на обратната връзка. Ясните им прозрения подпомагат бързото вземане на решения, което ги прави полезни за валидиране на хипотези или проследяване на ключови показатели във времето.

💡 Професионален съвет: Винаги започвайте с по-лесни въпроси, за да подготвите респондента, преди да се впуснете в подробностите.

Въпроси с множествен избор

Въпросите с няколко възможни отговора позволяват на участниците да изберат един или повече предварително зададени отговора, което ги прави по-гъвкави от въпросите с отговор „да“ или „не“. Тези въпроси за проучване на продукти са идеални за събиране на структурирани данни и разбиране на предпочитанията, поведението и изискванията на потребителите.

Използвайте ги, за да идентифицирате функциите, които клиентите ценят най-много, или проблемите, които се опитват да решат с помощта на вашия продукт. За разлика от отворените въпроси, те са по-лесни за анализ, по-малко двусмислени и по-надеждни.

📝 Примери:

Кои функции използвате най-често?☐ Проследяване на задачи ☐ Отчитане на времето ☐ Табла ☐ Поддръжка

Защо избрахте нашия продукт?☐ Цена ☐ Характеристики ☐ Марка ☐ Поддръжка

Въпроси по скалата на Ликерт

Въпросите по скалата на Ликерт изискват от потребителите да оценят степента си на съгласие с дадено твърдение по скала, варираща от „напълно съгласен“ до „напълно несъгласен“. Това ги прави полезни за по-нюансирано измерване на нагласите на потребителите, удовлетвореността на клиентите и възприятията.

Използвайте ги, за да откриете емоционалните фактори и градиентите в настроенията на потребителите. Скалата на Ликерт е инструмент за измерване на доверието на потребителите в използваемостта на продукта или полезността на функциите му.

📝 Примери:

Тази функция ми спестява време. → Напълно съгласен → Напълно несъгласен

Въвеждането беше лесно. → Напълно съгласен → Напълно несъгласен

Въпроси за Net Promoter Score (NPS)

Въпросите за NPS измерват вероятността потребителят да препоръча вашия продукт на други хора. Те отразяват мненията по скала от 0 до 10 и са мощен индикатор за лоялността на клиентите и възприемането на марката.

Освен това можете да сегментирате съществуващите клиенти на промотори, пасивни и критици. Това улеснява идентифицирането на области за подобрение и измерването на дългосрочната удовлетвореност. Ценната обратна връзка, получена в отговор на въпросите на NPS, е еталон за цялостното състояние на продукта.

📝 Примери:

Колко вероятно е да ни препоръчате?→ Скала: 0–10

Ще продължите ли да ни използвате след 6 месеца?→ Скала: 0–10

Въпроси с рейтингова скала

Това са въпросите от анкетата, които трябва да зададете след взаимодействие или пускане на нова функция. Те позволяват на клиента да оцени преживяването или функцията по числова скала от 1 до 5 или от 1 до 10. По този начин бързо се събира ценна обратна връзка.

Тези въпроси за проучване на продукти са особено ефективни за измерване на лекотата на употреба, удовлетвореността от функциите, визуалната привлекателност, лекотата на достъп, удовлетвореността на клиентите и др. Скалата за оценка генерира измерими данни, като същевременно проучването се попълва изключително бързо.

📝 Примери:

Оцени новия табло:→ 1 (лошо) – 10 (отлично)

Скорост на удовлетвореност от поддръжката:→ 1 (ниска) – 5 (висока)

Демографски въпроси или въпроси за сегментиране

Демографските въпроси или въпросите за сегментация ви помагат да разберете целевата си аудитория. Ако искате да разберете възрастта, ролята, отрасъла, размера на компанията и други демографски подробности, това са въпросите, които трябва да зададете в проучването.

Той ви позволява също да сегментирате отговорите за по-задълбочени прозрения и целенасочени действия. Тези въпроси за проучване на продукти помагат да персонализирате подобренията на продуктите и да съобразите функциите с конкретните изисквания на целевата аудитория.

📝 Примери:

Вашата роля: PM / Dev / Exec / Друго

Размер на екипа: 1–10 / 11–50 / 51+

Въпроси, свързани с поведението или употребата

Въпросите за обратна връзка за продукти, основани на поведението или употребата, проучват как потребителите взаимодействат с вашия продукт. Те ви помагат да получите ценна информация за неща като честота на употреба, любими функции или работни процеси.

Използвайте ги, за да откриете модели и проблемни точки, които простите анализи не могат да обяснят напълно. Те ви помагат да разберете въздействието, като например какво стимулира приемането от страна на потребителите или къде се случват отпаданията.

📝 Примери:

Колко често използвате продукта? Ежедневно / Ежеседмично / Рядко

Отказали ли сте се от задачи поради тяхната сложност? Да / Не

💡 Професионален съвет: Използвайте данните за поведението на потребителите (като кликвания и прекарано време на страницата), за да определите какви въпроси да зададете в следващото проучване.

Допълнителни въпроси

Както подсказва името, последващите въпроси се появяват въз основа на отговорите на респондентите. Задайте тези въпроси от анкетата за продукти, за да персонализирате анкетата и да я направите по-релевантна.

Прилагането на условна логика към въпросите в анкетата за вашия продукт ви позволява да задълбочите проучването, без да претоварвате участниците. Това е мощен инструмент за разкриване на скритите отговори, оценки или настроения.

📝 Примери:

[Ако потребителят оцени дадена функция с ниска оценка] → Какво не отговаря на вашите очаквания?

[Ако потребителят каже, че не би ви препоръчал] → Какво би променило мнението ви?

[Ако потребителят отмени] → Какво липсваше от вашето преживяване?

Над 60 въпроса за проучване на продукти, които стимулират получаването на реална обратна връзка

Задаването на подходящи въпроси в анкетата за продукти помага да се открият ценни идеи, въз основа на които можете да действате. Контекстът обаче е от решаващо значение. Въпросите, които задавате, трябва да съответстват на етапа, в който се намира вашият продукт, аудиторията, към която се обръщате, и вида решение, което се опитвате да вземете.

Например, въпросите от анкетата след срещата могат да предотвратят загубата на потенциален клиент, а въпросите от анкетата за удовлетвореността на клиентите могат да превърнат еднократен потребител в постоянен купувач. Всичко се свежда до това да играете правилно картите си.

За да ви помогнем в това, събрахме няколко примера за въпроси за проучване на продукти в различни тематични категории и случаи на употреба. Използвайте ги, за да започнете смислен диалог за създаването на по-добри продукти, подобряването на потребителското преживяване и вземането на по-интелигентни решения.

Въпроси за нов продукт или функция

Обратната връзка от клиентите е предпазна мрежа при пускането на нов продукт или функция.

Обратната връзка за продукта потвърждава дали решавате правилния проблем, дали потребителите се справят с продукта ви и дали той предлага добавена стойност. Това е чудесен начин да проучите почвата, преди да удвоите усилията си за разработване.

Доколко ясно беше да се разбере целта на този продукт?

Какво беше първото ви впечатление, след като опитахте продукта/новата функция?

Какви алтернативи разгледахте, преди да изберете този продукт?

Какъв проблем се надявахте да решите с този продукт/функция?

Този продукт/функция решава ли проблема ви по-добре от предишното решение?

Какво бихте искали да се промени в този продукт?

Имаше ли нещо в продукта/новата функция, което ви изненада?

Какво би направило този продукт незаменим за вас?

Въпроси за обратна връзка за съществуващи продукти

Докато горните въпроси могат да бъдат полезни при провеждането на пазарно проучване, следните въпроси са от съществено значение, след като продуктът ви е пуснат на пазара.

Обратната връзка за продуктите действа като компас, който ви насочва към подобряване на използваемостта, намаляване на конфликтите и приоритизиране на актуализациите. Тя също така помага да се измери настроението на клиентите и да се поддържа съответствие между продукта и пазара.

На скала от 1 до 10, колко сте доволни от продукта?

Какво харесвате най-много в този продукт?

Какво ви разочарова най-много при използването на този продукт?

Забелязали ли сте някакви грешки или проблеми при използването на продукта?

Как се е подобрил продуктът с течение на времето?

Намирате ли някои функции за объркващи или ненужни?

Какво ви кара да се връщате към продукта?

Ако имахте вълшебна пръчка, какво бихте подобрили?

➡️ Прочетете повече: Безплатни шаблони и примери за анкети

Въпроси за измерване на потребителското преживяване

Успехът на един продукт не се измерва само с неговата способност да решава проблеми. Той зависи и от потребителското преживяване (UX).

Обратната връзка за потребителското преживяване разкрива проблеми с използваемостта и емоционални пречки, които аналитиката не може да открие. Използвайте тези проучвания за продукти, за да подобрите потока, да намалите отпадането и да накарате потребителите да обичат вашия продукт.

По скала от 1 до 5, колко лесно беше да изпълните задачата си днес?

Имахте ли затруднения при навигирането в интерфейса? (Да/Не)

Продуктът е визуално привлекателен. Напълно съгласен, съгласен, неутрален, несъгласен, напълно несъгласен

На скала от 1 до 10, колко безпроблемно беше вашето преживяване?

Какво би направило използването на този продукт по-приятно?

Имаше ли нещо в опита, което Ви разочарова или забави?

Колко уверен се чувствахте, докато използвахте този продукт?

Въпроси за събиране на искания за функции

Понякога мненията на потребителите разкриват повече от пазарните проучвания.

Въпросите от проучвания за продукти, които проучват исканията за функции, влияят върху пътните карти на продуктите, приоритизират функциите, насърчават иновациите и предотвратяват загубите. Те също така дават чувство за принадлежност, което подобрява удовлетвореността и лоялността на клиентите.

Има ли функция, която бихте искали да има този продукт?

Как можем да направим този продукт по-ценен/полезен?

Ако можехте да проектирате нова функция, каква би била тя?

Какво според вас липсва в продукта днес?

Виждали ли сте функция в друг инструмент, която бихте искали да предлагаме?

Коя от настоящите функции бихте искали да подобрим или разширим?

➡️ Прочетете повече: Как да проведете проучване на потребителите

Въпроси за измерване на удовлетвореността на клиентите

Всеки продуктов мениджър иска да създаде продукт, който привлича лоялни клиенти. За да се постигне това, трябва да се задават въпроси от анкети за продукти, които следят отблизо удовлетвореността на клиентите.

Трябва да знаете какво мислят потребителите за вашия продукт, марка и поддръжка. Такива отзиви помагат да измерите лоялността, да предвидите отпадането на клиенти и да идентифицирате най-добрите си клиенти.

На скала от 1 до 10, колко вероятно е да ни препоръчате на приятел или колега?

Как бихте оценили съотношението цена-качество?

Смятате ли, че продуктът отговаря на вашите очаквания?

Планирате ли да подновите абонамента си?

Какво би ви накарало да препоръчате нашия продукт?

Как продуктът улеснява живота ви?

Въпроси за обратна връзка след покупка или регистрация

Ранните нива на ангажираност на потребителите определят дългосрочното приемане на продукта. Това прави периода след покупката и въвеждането в употреба решаващ момент, който може да наклони везните във ваша полза. За да ускорите активирането, целта е да елиминирате триенето и да изведете на преден план моментите на прозрение.

Каква е основната ви цел при използването на този продукт?

Лесно ли беше да започнете след регистрацията?

Как бихте оценили процеса на въвеждане досега?

Имаше ли нещо по време на настройката, което ви обърка или разочарова?

Беше ли ясно как да започнете след регистрацията?

Как можем да подобрим вашето преживяване през първата седмица?

Въпроси за неактивни или напуснали потребители

За да привлечете отново неактивни или отпаднали потребители, първо трябва да разберете защо са напуснали.

Тези въпроси проучват неизпълнените очаквания, липсващите функции и външните причини, поради които потребителите са спрели да използват вашия продукт. Те служат за две цели: диагностициране на отпадането на клиенти и спечелване обратно на потребителите.

Какво ви накара да спрете да използвате продукта?

Какво липсваше, което ви накара да напуснете?

Как можем да подобрим нашия продукт?

Бихте ли обмислили да се върнете в бъдеще?

Друг инструмент или услуга отговарят ли по-добре на вашите нужди?

Очакванията ви се различаваха ли от реалното преживяване?

🔍 Знаете ли, че... Само 1 от 26 недоволни клиенти подава оплакване – останалите просто напускат.

Въпроси за разбиране на поведението и вземането на решения от страна на потребителите

Тези въпроси разкриват как потребителите са ви открили, какво ги мотивира да действат и как взаимодействат с вашия продукт – отвъд това, което могат да ви покажат само аналитичните данни.

Как разбрахте за този продукт?

Какви фактори повлияха на решението ви да го опитате?

Колко често използвате продукта?

Има ли функции, които сте открили наскоро и за които бихте искали да знаете по-рано?

Колко лесно е да намерите функциите, от които се нуждаете?

Колко усилия ви костваше да изпълните задачата си днес?

Свързахте ли се с отдела за поддръжка? Ако да, как бихте оценили преживяването си?

💡 Професионален съвет: Използвайте тази обратна връзка, за да подобрите процесите на въвеждане, да откриете скрити функции и да усъвършенствате съобщенията за продуктите.

Най-добри практики за създаване на ефективни проучвания за продукти

Създаването на ефективно проучване за продукти изисква повече от просто списък с въпроси.

Това е изкуство, което прониква в психиката на клиента, като привлича вниманието му и получава полезна информация.

Ето някои най-добри практики, които можете да следвате:

Определете целите, преди да изготвите анкетата, така че въпросите в анкетата за продукти да са свързани с добре дефинираната цел.

Автоматизирайте изпращането на формуляри за обратна връзка с помощта на инструменти за автоматизация на формуляри , за да можете лесно да увеличите обема на събраната обратна връзка.

Дръжте въпросите в анкетите за продукти фокусирани върху една идея в даден момент, за да избегнете объркване и изкривени отговори.

Използвайте прост език без жаргон, за да отразите начина, по който вашите клиенти говорят и мислят.

Въведете всички отговори от анкетата в инструмента за табло , за да визуализирате ключови показатели, като например оценка на удовлетвореността на клиентите, и да реагирате по-бързо.

Тествайте вътрешно анкетите за продуктите си, преди да ги разпространите широко, за да откриете евентуални грешки, неясни формулировки или други проблеми.

Предлагайте стимули под формата на отстъпки, ранен достъп, ексклузивно съдържание и др., за да насърчите участието.

Изпращайте автоматични благодарствени писма и проследявайте обратната връзка, за да поддържате доверието и да подобрите задържането на клиентите.

Анализирайте обратната връзка от клиентите и действайте въз основа на най-важните мнения, за да подобрите продуктовата пътна карта.

🔍 Знаете ли, че... Дори стимул от 5 долара може да увеличи процента на отговорилите с 30%!

Как ClickUp помага при управлението на проучвания за обратна връзка за продукти

ClickUp, приложението за всичко свързано с работата, улеснява управлението на проучванията за продукти, от създаването на формуляри до предприемането на действия въз основа на отговорите. Ето как:

Създайте интелигентни, персонализирани формуляри за обратна връзка с ClickUp Forms

Предлагайте персонализирани формуляри, автоматизирайте работните процеси и централизирайте събирането на данни с Clickup Forms

С ClickUp Forms можете да създавате персонализирани формуляри, които са както функционални, така и визуално съобразени с бранда. Използвайте интуитивния интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, за да създадете впечатляващи и съобразени с бранда проучвания за продукти само с няколко кликвания. Можете дори да настроите условна логика и да автоматизирате работните процеси, без да пишете нито ред код.

🎥 Гледайте и научете: Създавайте лесно формуляри за обратна връзка в ClickUp Искате да събирате обратна връзка за продуктите по лесен и интуитивен начин? Гледайте това кратко ръководство от ClickUp, за да видите как точно да настроите формуляри за попълване 📝, които насочват обратната връзка директно към вашия работен процес. Това е практическо ръководство, пълно с най-добри практики, от което ще научите как да превърнете необработените отговори в оптимизирани действия за нула време 🚀. ▶️ Гледайте видеото:

Независимо дали събирате мнения за нова функция или провеждате проверка след пускането на пазара с първите потребители, ClickUp Forms ви приближава до необходимата информация. Освен това, ако създаването на формуляр от нулата ви се струва прекалено сложно, винаги можете да използвате професионално създадените шаблони за формуляри за обратна връзка, за да започнете!

Автоматизирайте проследяването на задачите и действията въз основа на обратната връзка

ClickUp Automations ви позволява да настроите автоматизация на формуляри, за да задействате работни процеси, когато респондентът изпрати формуляр. Това прави обратната връзка приложима и незабавна – печеливша комбинация.

Използвайте ClickUp Automations, за да настроите работния процес за всички формуляри за обратна връзка от проучвания на продукти.

За начало можете да централизирате всичките си констатации, като съберете всичко в ClickUp Docs. След това продуктовият мениджър може да привлече съответните екипи, за да прегледат получената обратна връзка. Те могат също да използват ClickUp Docs, за да създадат споделена документация въз основа на констатациите от проучването на продуктите.

📮 ClickUp Insight: Почти 88% от участниците в нашето проучване вече разчитат на AI инструменти, за да опростят и ускорят личните си задачи. Искате да постигнете същите ползи и на работното си място? ClickUp е тук, за да ви помогне! ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, може да ви помогне да подобрите производителността си с 30% с по-малко срещи, бързи AI-генерирани обобщения и автоматизирани задачи.

Обобщете и действайте въз основа на обратната връзка с ClickUp Brain

След това те могат да бъдат маркирани в ClickUp Brain. Това помага в два основни аспекта: обобщаване на ключови идеи, извличане на полезни данни и автоматично генериране на задачи въз основа на действия.

Такива бързи действия без ръчен надзор улесняват работата по проучванията за удовлетвореността на клиентите.

Можете също да използвате ClickUp Brain, за да генерирате полезни идеи от обратната връзка.

ClickUp Brain ви помага да извлечете полезна информация от обратната връзка и да създадете действия за изпълнение.

💬 ClickUp Brain Max InsightНе ви се пише бележки или обобщения от анкетите? С Talk-to-Text в ClickUp Brain Max можете просто да говорите, а AI ще записва всичко незабавно. 🧠🎙️ Независимо дали преглеждате обратна връзка, обмисляте следващите стъпки или записвате интервюта с потребители, Brain Max превръща вашия глас в полезни идеи – без да се налага да използвате ръцете си и с невероятна бързина. 👉 Опитайте го и обсъдете обратната връзка за продуктите!

Визуализирайте тенденциите в обратната връзка в реално време с табла за управление

ClickUp Dashboards позволява на екипите да визуализират тенденциите в обратната връзка и да проследяват показателите, без да сменят инструменти или да разчитат на външни платформи. Създайте джаджи, за да проследявате повтарящи се оплаквания на потребители, NPS резултати, заявки за функции и др. и да наблюдавате всичко в реално време.

Проследявайте обратната връзка с таблата и отчетите на ClickUp.

Можете да персонализирате таблото, за да показвате различни изгледи за продуктови мениджъри, дизайнерски екипи, ръководители и др. По този начин съответните данни стават достъпни за заинтересованите страни в предпочитания от тях формат!

Ето какво казва Манасви Двиведи, анализатор по бизнес развитие в Cedcoss Technologies Pvt. Ltd., за таблата на ClickUp:

Видимостта на таблото е подобрена при показването на анализа на продукта и спестява много време.

Събирайте полезна обратна връзка с ClickUp

Добрите проучвания на продукти правят повече от това да задават насочващи въпроси. Те разкриват отговори, които подобряват продуктите, укрепват екипите и повишават удовлетвореността на потребителите. От разбирането на това, което искат потребителите, до знанието за това, което работи и какво не, задаването на правилните въпроси в проучването на продукти оформя бъдещето на вашия продукт.

Разгледахме защо и как се създават убедителни въпроси за проучване на продукти. Разгледахме и реални примери за въпроси за проучване на продукти и най-добри практики за усъвършенстване на вашия подход. Сега остава само да приложите на практика наученото.

За щастие, инструменти като ClickUp могат да ви помогнат да постигнете целите си. Готови ли сте да затворите цикъла на обратна връзка за вашия продукт? Тогава се регистрирайте в ClickUp и започнете да генерирате идеи!