8-те най-добри софтуера за управление на имоти с изкуствен интелект през 2025 г.

Управлението на имоти под наем е голяма отговорност.

От справянето с проблеми, свързани с поддръжката, и събирането на наеми до отговарянето на въпроси на наемателите и попълването на документи за наем – винаги има нещо, което изисква вашето внимание. А да се опитвате да управлявате всичко това ръчно? Това е пряк път към изчерпване.

Ето къде софтуерът за управление на имоти, базиран на изкуствен интелект, може наистина да ви помогне.

Тези инструменти се грижат за повтарящите се задачи – като автоматизиране на отговорите, изпращане на автоматични напомняния и ранното сигнализиране на потенциални проблеми – така че вие да можете да се съсредоточите върху по-важните неща. Това е проактивен подход, който не само ви помага да поддържате организация, но и подобрява преживяването на наемателите.

Освен това наемателите обичат удобството. Възможността наемателите да подават заявки онлайн, да проверяват договора си за наем или да плащат наема по всяко време улеснява живота им и вашия. Резултатът? По-малко оплаквания, по-малко такси за закъснение и по-висока заетост.

В този блог ще разгледаме някои от най-добрите платформи за управление на имоти, базирани на изкуствен интелект, какво предлагат, какви са цените им и за кого са най-подходящи, за да можете да намерите най-подходящата за вас и да повишите общата си ефективност!

Софтуер за управление на имоти с изкуствен интелект на един поглед

Ето една кратка сравнителна таблица, с която да започнете:

Софтуер Най-подходящ за Основни характеристики Цени ClickUp Управление на работните процеси и сътрудничеството в областта на недвижимите имоти Автоматизация на задачите с изкуствен интелект, персонализирани работни процеси, формуляри за наематели, табла, шаблони и интеграции Наличен безплатен план Платени планове от 7 $/потребител/месец AppFolio Управление на имоти в реално време AI проверка на наематели, поддръжка, счетоводство, цифрови договори за наем и портали за собственици/наематели Персонализирани цени TenantCloud Цялостно управление на имоти AI проверка на наематели, поддръжка, счетоводство, цифрови договори за наем, портали за собственици/наематели Платените планове започват от 18 долара на месец. Mezo Управление на поддръжката с изкуствен интелект Предвидителна поддръжка, интелигентни работни поръчки, управление на доставчици и PMS интеграция Персонализирани цени TurboTenant Самостоятелни наемодатели и наеми, подобрени с изкуствен интелект Автоматизирани обяви, цифрови приложения, генериране на договори за наем, онлайн наем и проследяване на ремонти Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 9,92 долара на месец. EliseAI Подпомагане на лизинга с изкуствен интелект Счетоводство, поддръжка, портали за наематели, цифрови приложения и проверка Персонализирани цени Happy Property Комуникация и ангажираност на наемателите AI чатботове, автоматизирани отговори, PMS интеграция и персонализиране на съобщенията Персонализирани цени Buildium Управление на имоти на корпоративно ниво Счетоводство, поддръжка, портали за наематели, цифрови приложения, проверка Платените планове започват от 58 долара на месец.

Цените и функциите подлежат на промяна. За най-актуалните цени посетете уебсайта на продукта. *

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на имоти с изкуствен интелект?

Изборът на подходящ софтуер за управление на имоти, базиран на изкуствен интелект, може да промени изцяло играта, но при толкова много налични опции, как да изберете най-подходящата? Преди да инвестирате, преценете кои функции ще имат най-голямо влияние върху ежедневните ви операции и дългосрочното ви развитие.

Първо, обмислете бизнес нуждите и проблемите си.

Претоварени ли сте от ръчното събиране на наеми?

Имате проблеми с бавните реакции на поддръжката?

Или искате да разширите портфолиото си, без да увеличавате разходите?

Идеалният софтуер ще отговори на тези специфични предизвикателства с надеждни решения, базирани на изкуствен интелект. Ето някои ключови неща, на които да обърнете внимание:

Автоматизация: Ефективният софтуер трябва да оптимизира повтарящите се задачи като проследяване на наемите, събиране на наемите и управление на заявките за поддръжка, като освобождава екипа ви да се съсредоточи върху дейности с по-висока стойност.

Интеграция на изкуствен интелект: Усъвършенствани инструменти за изкуствен интелект, като алгоритми за проверка на наематели, чатботове за комуникация с наематели и възможности за предсказуема поддръжка, могат значително да намалят риска и да подобрят ефективността.

Централизирана система: Управлението на цялото ви портфолио от една платформа помага да поддържате контрол, да намалите грешките и да подобрите сътрудничеството между членовете на екипа.

Мащабируемост: С разрастването на портфолиото ви от имоти, софтуерът ви трябва да се мащабира съответно, без да става прекалено скъп или сложен.

Потребителско изживяване: Интуитивен, лесен за използване интерфейс, съчетан с отзивчива поддръжка на клиенти, гарантира гладко внедряване и трайно удовлетворение.

Персонализиране и интеграции: Възможността за персонализиране на Възможността за персонализиране на автоматизацията на работния процес, ръководена от AI , и интегрирането с друг софтуер (счетоводство, CRM, маркетинг) осигурява гъвкавост и разширява вашата технологична екосистема.

Най-добрият софтуер за управление на имоти с изкуствен интелект

Време е да разгледаме най-добрите варианти, като разгледаме какво прави всеки от тях уникален, ключовите функции, които предлагат, колко струват и всички недостатъци, за които трябва да знаете.

1. ClickUp (най-добър за управление на работните процеси в имотния бизнес и сътрудничеството в екипа)

Опитайте го сега Управлявайте своя бизнес с недвижими имоти с ClickUp чрез управление на задачи, планиране и интерактивни карти на имоти.

Ако се занимавате с управление на имоти, знаете колко много неща трябва да съчетавате – наеми, поддръжка, маркетинг, комуникация с клиенти и поддържане на екипа ви в синхрон. Тук на помощ идва ClickUp for Real Estate.

Представете си го като вашия всеобхватен команден център, но с сериозно AI подобрение благодарение на ClickUp Brain.

С AI на ClickUp можете да автоматизирате повтарящите се задачи, които отнемат времето ви, като например възлагане на последващи действия за подновяване на договори за наем, планиране на инспекции или изпращане на напомняния за поддръжка. Имате нужда да обобщите среща или бързо да изготвите актуализация за екипа си? AI може да се справи и с това, така че никога няма да се налага да се взирате в празна страница.

Получавайте важни актуализации незабавно с ClickUp Brain

Но магията не спира дотук. AI инструментите на ClickUp променят изцяло маркетинга и управлението на клиентите във вашия бизнес. Представете си, че можете да създавате атрактивно съдържание за бюлетини или да отговаряте на запитвания от клиенти за рекордно кратко време.

Ако искате да започнете веднага, ClickUp предлага готови шаблони, специално създадени за професионалисти в областта на недвижимите имоти. Има шаблон за таблица с недвижими имоти, с който да поддържате всичките си имоти и наеми организирани, шаблон за бюлетин за недвижими имоти (който работи перфектно с AI за създаване на съдържание) и шаблон за маркетинг на недвижими имоти, който да ви помогне да планирате и проследявате кампаниите си.

Получете безплатен шаблон Изградете силна връзка с вашите клиенти с помощта на шаблона за бюлетин на ClickUp Real Estate.

Освен изкуствения интелект, ClickUp е създаден за екипи, работещи в областта на недвижимите имоти. Можете да настроите персонализирани работни процеси за проследяване на наеми, поддръжка и инспекции, да събирате заявки от наематели чрез формуляри, да използвате шаблони за задачи за всичко, което правите повторно, и да следите всичко с ClickUp Dashboards. Освен това, той се интегрира с вашата електронна поща, календар и други инструменти за недвижими имоти, така че всичко работи заедно.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирани работни процеси: Персонализирайте процесите за проследяване на наемите, поддръжката и инспекциите чрез статуси на ClickUp. Персонализирайте процесите за проследяване на наемите, поддръжката и инспекциите чрез персонализираните изгледи

Формуляри за заявки на наематели: Събирайте и управлявайте заявките на наемателите безпроблемно чрез Събирайте и управлявайте заявките на наемателите безпроблемно чрез ClickUp Forms.

Шаблони за задачи: Стандартизирайте повтарящи се операции като нанасяне, ремонти и последващи действия.

Табла за управление: Следете с един поглед представянето на имотите, натоварването на екипа и ключовите показатели.

Интеграции: Синхронизирайте с имейл, календари и популярни инструменти за недвижими имоти чрез Синхронизирайте с имейл, календари и популярни инструменти за недвижими имоти чрез ClickUp Integrations за унифицирано преживяване.

Ограничения на ClickUp

Може да има крива на обучение за нови потребители.

Цени на ClickUp:

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

За мен най-голямата промяна с ClickUp бяха персонализираните шаблони и възможността да постигнем съгласуваност във всички наши имоти във всеки регион, така че клиентското преживяване да е еднакво, независимо в кой обект на Convene отиват.

За мен най-голямата промяна с ClickUp бяха персонализираните шаблони и възможността да постигнем съгласуваност във всички наши имоти във всеки регион, така че клиентското преживяване да е еднакво, независимо в кой обект на Convene отиват.

2. AppFolio (Най-добър за управление на имоти в реално време)

чрез AppFolio

AppFolio предлага цялостен набор от облачни инструменти за управление на различни видове имоти, включително жилищни, търговски и студентски жилища.

Функциите му, базирани на изкуствен интелект, значително оптимизират операциите, включвайки автоматизирано отдаване под наем, ефективно проследяване на поддръжката и безпроблемна комуникация с наемателите. Това дава възможност на професионалистите в областта на недвижимите имоти да управляват портфейлите си с изключителна ефективност, спестявайки време и ресурси.

Най-добрите функции на AppFolio

Управлява счетоводството, лизинга, поддръжката и комуникацията от една единствена, достъпна платформа.

Оптимизира задачи като събиране на наеми, заявки за поддръжка и проверка на наематели чрез автоматизация и специални портали за наематели, собственици и доставчици.

Предоставя финансова информация в реално време с подробни отчети за приходите, разходите и резултатите от управлението на имоти.

Предлага пълнофункционално мобилно приложение за управление в движение и AI инструменти, които помагат при запитвания за наем и поддръжка.

Ограничения на AppFolio

Може да е по-подходящ за по-големи портфейли

Цени на AppFolio

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на AppFolio

G2: 4,6/5 (над 630 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Какво казват реалните потребители за AppFolio?

В рецензия на G2 се казва:

Обичам възможността да персонализирам отчетите и ако няма отчет, от който се нуждаете, в 9 от 10 случая Appfolio може да го създаде за вас. Възможността да изпращате текстови съобщения и имейли на наемателите и собствениците на жилища е от жизненоважно значение за документирането и воденето на записи. Никой от нас не обича да прави грешки, но почти всичко, което можете да направите, можете и да отмените, което прави коригирането на грешките лесно. Страхотно е и това, че ако има нещо, което трябва да разберете, обслужването на клиенти е много бързо и полезно, като ви превежда през обучението. Работя в управлението на имоти от над 30 години и това е най-добрата програма, с която съм работил досега.

Обичам възможността да персонализирам отчетите и ако няма отчет, от който се нуждаете, в 9 от 10 случая Appfolio може да го създаде за вас. Възможността да изпращате текстови съобщения и имейли на наемателите и собствениците на жилища е от жизненоважно значение за документирането и воденето на записи. Никой от нас не обича да прави грешки, но почти всичко, което можете да направите, можете и да отмените, което прави коригирането на грешките лесно. Страхотно е и това, че ако има нещо, което трябва да разберете, обслужването на клиенти е много бързо и полезно, като ви превежда през обучението. Работя в управлението на имоти от над 30 години и това е най-добрата програма, с която съм работил досега.

3. TenantCloud (Най-добър за цялостно управление на имоти)

чрез TenantCloud

TenantCloud предлага платформа за управление на имоти, базирана на облак, предназначена да оптимизира операциите както за жилищни, така и за търговски имоти. Използвайки усъвършенствани инструменти, базирани на изкуствен интелект, тя опростява сложни задачи като строг подбор на наематели, ефективна координация на поддръжката и безпроблемно събиране на наемите.

Тази централизирана система предоставя на управителите на имоти единен, интуитивен интерфейс за наблюдение на цялото им портфолио, което спестява време и намалява административната тежест.

Най-добрите функции на TenantCloud

Улеснява гладкия процес на отдаване под наем с онлайн заявления за наем и съобразени с законодателството, персонализирани цифрови договори за наем.

Включва специални портали за наематели и собственици, които спомагат за ясната комуникация, позволявайки на наемателите да подават заявки и да имат достъп до информация.

Разполага с надеждно проследяване на поддръжката и управление на работните поръчки, което позволява на управителите на имоти ефективно да планират ремонти, да разпределят задачи и да следят напредъка.

Използва мощни инструменти за счетоводство и финансова отчетност, за да проследява разходите, наемите и отчетите за печалби/загуби.

Ограничения на TenantCloud

Някои разширени функции са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Ограничени възможности за персонализиране на отчетите

Цени на TenantCloud

Стартови план: 18,00 $ на месец

План за растеж: 35,00 $ на месец

Професионален план: 60,00 $ на месец

Бизнес план: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TenantCloud

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за TenantCloud?

В рецензия на Capterra се казва :

Tenant Cloud е лесен за използване както за нашите наематели, така и за нас. С него лесно се проследява какво се случва и къде. Той позволява отворена линия за комуникация с наемателите и съхранява всички наши документи на едно място.

Tenant Cloud е лесен за използване както за нашите наематели, така и за нас. С него лесно се проследява какво се случва и къде. Той позволява отворена линия за комуникация с наемателите и съхранява всички наши документи на едно място.

📮 ClickUp Insight: 18% от участниците в нашето проучване искат да използват AI, за да организират живота си чрез календари, задачи и напомняния. Други 15% искат AI да се занимава с рутинни задачи и административна работа. За да направи това, AI трябва да може да: разбира нивата на приоритет за всяка задача в работния процес, изпълнява необходимите стъпки за създаване или коригиране на задачи и настройва автоматизирани работни процеси. Повечето инструменти са разработили една или две от тези стъпки. ClickUp обаче е помогнал на потребителите да консолидират до 5+ приложения, използвайки нашата платформа! Изпробвайте планирането с изкуствен интелект, при което задачите и срещите могат лесно да се разпределят в свободни слотове в календара ви въз основа на нивата на приоритет. Можете също да настроите персонализирани правила за автоматизация чрез ClickUp Brain, за да се справяте с рутинните задачи. Кажете сбогом на натоварената работа!

4. Mezo (Най-добър за управление на поддръжката с изкуствен интелект)

чрез Mezo

Mezo използва алгоритми за машинно обучение, за да предвиди бъдещите нужди от поддръжка, като анализира исторически данни, обратна връзка от жителите и спецификите на имота.

Неговата предсказуема способност позволява на управителите на имоти да преминат от реактивни ремонти към планирана, превантивна поддръжка, което значително намалява неочакваните прекъсвания и свързаните с тях разходи за спешни случаи. Платформата също така автоматизира целия процес на работните поръчки, от интелигентна диагностика и създаване на подробни работни поръчки (често с помощта на виртуалния асистент Макс) до интелигентно възлагане на най-подходящите доставчици или вътрешен персонал.

Освен това Mezo предлага усъвършенствани възможности за управление на доставчиците, което позволява на управителите на имоти да проследяват показатели за ефективността, като време за реакция, процент на разрешени проблеми и рентабилност.

Най-добрите функции на Mezo

Предвижда нуждите, за да предотврати неуспехи и да оптимизира графика

Интелигентно създава, диагностицира и възлага задачи за по-голяма ефективност.

Наблюдава показателите на доставчиците за контрол на качеството и разходите

Управлява операциите и заявките от всяко място

Свързва се безпроблемно със съществуващите системи за управление на имоти

Ограничения на Mezo

Може да се наложи обучение, за да се използват пълноценно функциите на изкуствения интелект.

Цени на Mezo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Mezo

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Лизингът не е съвременна концепция – той е древен. Практиката датира от около 2000 г. пр.н.е. в древна Шумерия, където глинени плочки документират лизинга на селскостопанско оборудване. Финикийците също са използвали чартиране на кораби, наподобяващо днешния лизинг на оборудване, за да финансират морски предприятия. Тези ранни форми на лизинг са били от съществено значение за финансирането на земя, добитък и инструменти, което ги е превърнало в крайъгълен камък на древните икономики.

5. TurboTenant (Най-подходящ за самостоятелни наемодатели, които търсят AI-усъвършенствано отдаване под наем)

чрез TurboTenant

TurboTenant е мощен, но безплатен софтуер за управление на имоти, специално създаден, за да подпомогне индивидуалните наемодатели. Той улеснява управлението на имоти под наем, като предоставя интелигентни, автоматизирани функции, които оптимизират целия процес на отдаване под наем и управление на наемателите.

Макар да се фокусира върху практична, специфична за задачите интелигентност, а не върху дълбока, всеобхватна AI интеграция, неговите интелигентни инструменти, като автоматизиране на части от описанията на наемите, значително повишават ефективността. TurboTenant е проектиран да предостави на самостоятелните наемодатели усъвършенстваните възможности, които обикновено се срещат в платените системи, като прави управлението на имоти достъпно и лесно.

Най-добрите функции на TurboTenant

Публикувайте всичките си обяви за наеми на най-популярните сайтове от едно място, за да привлечете повече кандидати.

Събирайте заявленията в цифров формат и лесно провеждайте проверки на миналото, кредитоспособността и изселванията.

Създавайте юридически валидни, персонализирани документи за наем, съобразени с вашата държава.

Събирайте наема сигурно онлайн с автоматизирани известия за навременни плащания.

Оптимизирайте заявките за ремонт от наемателите и проследявайте ефективно тяхното разрешаване.

Ограничения на TurboTenant

Ограничени AI функции в сравнение с други платформи

Разширените функции изискват платен план.

Цени на TurboTenant

Безплатно

Pro : 9,92 $/месец (фактурира се ежегодно)

Премиум: 12,42 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за TurboTenant

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4. 4/5 (70+ отзива)

Какво казват реалните потребители за TurboTenant?

В рецензия на Capterra се казва:

Ние управляваме четири малки имота и този софтуер ни е изключително полезен за поддържането на добра организация. Основният акаунт е безплатен, а премиум нивото е много евтино за всичко, което получавате. Те имат и отлично обслужване на клиенти.

Ние управляваме четири малки имота и този софтуер ни помага изключително много да поддържаме добра организация. Основният акаунт е безплатен, а премиум нивото е много евтино за всичко, което получавате. Освен това предлагат и отлично обслужване на клиенти.

➡️ Прочетете още: 5 съвета за успешно управление на проекти в областта на недвижимите имоти

6. EliseAI (Най-добър за помощ при отдаване под наем, базирана на изкуствен интелект)

чрез Elise AI

EliseAI е иновативен CRM софтуер за управление на имоти, базиран на изкуствен интелект , който е проектиран да революционизира целия процес на отдаване под наем. За разлика от традиционните CRM софтуери, EliseAI използва изкуствен интелект в основата си, като автоматизира важни работни процеси от първоначалното запитване на наемателя до подписването на договора за наем.

Усъвършенстваната AI на платформата действа като виртуален агент по наеми 24/7, ангажирайки потенциалните наематели чрез интелигентни, човекоподобни разговори и предоставяйки AI-ръководени обиколки, които предлагат потапящо преживяване без пряка човешка намеса.

Най-добрите функции на EliseAI

Предлага виртуални, интерактивни обиколки, водени от AI, достъпни 24/7.

Обработва всички запитвания и последващи действия на наемателите с интелигентни, персонализирани отговори.

Действа като AI за генериране на потенциални клиенти чрез квалифициране на потенциални клиенти, планиране на срещи и последователно ангажиране на потенциални клиенти за превръщането им в реални клиенти.

Оптимизира ефективно създаването и изпълнението на договори за наем

Свързва се безпроблемно със съществуващите PMS за унифицирани данни и работни процеси.

Ограничения на EliseAI

Може да са необходими допълнителни стъпки за интегриране с съществуващите системи.

Цени на EliseAI

Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на EliseAI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за EliseAI?

В рецензия на G2 се казва:

Elise спести на нашите специалисти по лизинг над 2000 часа за по-малко от 6 месеца. Лесно се програмира, разширява знанията и персонализира. Всички, които работят за Elise, предоставят качествено обслужване на клиентите.

Elise спести на нашите специалисти по лизинг над 2000 часа за по-малко от 6 месеца. Лесно се програмира, разширява знанията и персонализира. Всички, които работят за Elise, предоставят качествено обслужване на клиентите.

7. Happy Property (Най-добър за комуникация и ангажираност на наемателите)

чрез Happy Property

Happy Property е специализирана в трансформирането на комуникацията с наемателите чрез използване на чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, и усъвършенствани системи за автоматизирани отговори. Платформата е изцяло фокусирана върху повишаването на удовлетвореността на наемателите чрез осигуряване на бързи, ефективни и последователни канали за комуникация.

Инструментът не служи като цялостен пакет за управление на имоти, но неговата специализирана експертиза в областта на взаимодействието с наемателите го прави незаменим инструмент за управителите на имоти, които искат да подобрят преживяването на своите наематели, да намалят обема на запитванията и да изградят по-силни взаимоотношения с наемателите.

Най-добрите функции на Happy Property

Използва интелигентни чатботове за обработка на запитвания от наематели и предоставяне на незабавна помощ.

Предоставя бързи и точни отговори на често задавани въпроси, като намалява времето за отговор.

Свързва се безпроблемно със съществуващите PMS за унифицирани данни и работни процеси.

Позволява персонализиране на автоматизирани съобщения, за да се запази гласът на марката и да се отговори на специфичните нужди.

Ограничения на Happy Property:

Ограничени функции за управление на имоти в сравнение с конкурентите

Цени на Happy Property

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Happy Property:

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4/6/5 (над 60 отзива)

Какво казват реалните потребители за Happy Property?

Един потребител на G2 казва :

Харесва ми, че приложението е толкова подробно в начина, по който документирате имота! Харесва ми също, че можете да добавяте бележки във всяка секция за снимките, които сте направили!

Харесва ми, че приложението е толкова подробно в начина, по който документирате имота! Харесва ми също, че можете да добавяте бележки във всяка секция за снимките, които сте направили!

8. Buildium (Най-добър за управление на имоти на корпоративно ниво)

чрез Buildium

Buildium е стабилен софтуер за управление на имоти „всичко в едно“, създаден да опрости операциите за наемодатели и управители на имоти. Основната му сила се крие в предоставянето на широк спектър от основни инструменти, а не в усъвършенствана AI интеграция. Buildium обаче използва AI за интелигентен подбор на наематели, динамично ценообразуване на наемите, предвидима поддръжка и автоматизирано управление на наемите, за да подобри оперативната ефективност и вземането на решения.

Инструментът също така централизира ключови аспекти на надзора на имоти, позволявайки на потребителите да се справят ефективно с ежедневните задачи, да поддържат ясни финансови отчети и да насърчават ефективната комуникация с наемателите и собствениците. Този интегриран подход помага на професионалистите в областта на недвижимите имоти да управляват портфейлите си по-ефективно и систематично.

Най-добрите функции на Buildium:

Управлява всички финансови транзакции и генерира важни отчети

Оптимизира привличането на наематели с цифрови приложения и задълбочено проучване на наемателите.

Предоставя организирана система за проследяване и управление на всички заявки за поддръжка на имоти.

Предлага специализирани онлайн портали за прозрачна комуникация и самообслужване за всички заинтересовани страни.

Ограничения на Buildium:

Цените могат да бъдат по-високи за по-малки портфейли.

Ограничени AI функции в сравнение с други платформи

Цени на Buildium:

Essential : Започва от 58 $/месец за до 150 единици

Растеж : Започва от 183 $/месец

Премиум: Започва от 375 $/месец

Оценки и рецензии за Buildium:

G2: 4,5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Buildium?

В рецензия на G2 се казва:

Много е удобно да се използва системата за имейли и текстови съобщения, която е много добра, а проследяването на наемателите е много лесно и се справя добре с това да гарантира, че хората не се изгубват. Потребителският интерфейс е лесен за използване и ми дава много добра представа за служителите в жилищния сектор. Въпреки че софтуерът първоначално не е бил създаден за жилища за служители в търговския сектор, той работи добре за този процес.

Много е удобно да се използва системата за имейли и текстови съобщения, която е много добра, а проследяването на наемателите е много лесно и се справя добре с това да гарантира, че хората не се изгубват. Потребителският интерфейс е лесен за използване и ми дава много добра представа за служителите в жилищния сектор. Въпреки че софтуерът първоначално не е бил създаден за жилища за служители в търговския сектор, той работи добре за този процес.

Подобрете стратегията си за управление на имоти с AI

С развитието на сектора за управление на имоти, внедряването на софтуер за управление на имоти с изкуствен интелект вече не е опция, а е от съществено значение за поддържането на конкурентоспособността.

От автоматизиране на комуникацията с наемателите и задачите по поддръжката до опростяване на управлението на наемите и събирането на наемите, тези AI-базирани инструменти помагат на управителите на имоти да спестят време, да намалят разходите и да вземат информирани решения за цялото си портфолио.

Независимо дали сте самостоятелен наемодател, който управлява няколко имота под наем, или голяма компания за управление на имоти, която се занимава с търговски имоти, в този списък ще намерите решение, което отговаря на вашите нужди. Платформи като ClickUp се отличават със способността си да централизират работните процеси, да автоматизират процесите с AI и да повишат производителността на екипа – всичко това в една платформа.

В крайна сметка, подходящият набор от технологии може да преобрази вашите операции по управление на имоти. Започнете с ClickUp още днес и вижте разликата сами!