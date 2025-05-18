Безплатни шаблони за SEO договори за професионални споразумения

Успяхте да привлечете клиента. Разговорите минаха чудесно. Те са ентусиазирани, както и вие. Но преди да бъде проследено дори едно ключово слово или да бъде спечелена обратна връзка, има едно нещо, което стои между вас и хаоса: Договорът.

SEO вече е изпълнено с неясноти – промени в класирането, промени в алгоритмите и очаквания. Те често са изключително високи. Тогава е абсолютно необходимо да имате ясно и професионално споразумение, за да сте сигурни, че сте в правото си.

Всъщност, правно обвързващият шаблон за SEO договор задава тон, определя обхвата на работата и защитава репутацията и приходите ви.

За да ви помогнем да избегнете юридическите лабиринти и да се съсредоточите върху това, което правите най-добре, съставихме списък с безплатни шаблони за SEO договори. Готови, персонализирани и създадени за реална работа с клиенти.

Какво представляват шаблоните за SEO договори?

Шаблоните за SEO договори са предварително изготвени правни документи, които очертават обхвата, резултатите, сроковете, условията за плащане и отговорностите между доставчика на SEO услуги и клиента.

Тези шаблони помагат за формализиране на работните отношения и гарантират, че и двете страни са съгласувани по отношение на SEO целите и задачите от самото начало.

По-точно, добре изготвеният и подходящ SEO договор също така ясно посочва какви услуги ще бъдат предоставени (например, проучване на ключови думи, оптимизация на страницата, изграждане на връзки), как ще се измерват резултатите и какви са очакваните срокове.

20 шаблона за SEO договори

За да направите партньорствата си с клиенти по-гладки и вашите SEO услуги по-професионални, нека сега разгледаме този подбрани списък с безплатни шаблони за SEO договори, готови за употреба с едно персонализиране:

1. Шаблон за бизнес договор на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създавайте, подписвайте и управлявайте договори за услуги с шаблона за бизнес договори на ClickUp.

За маркетолозите на продукти, които работят с множество клиенти, договорите често се намират в разпръснати имейл кореспонденции, документи или остарели PDF файлове. Това забавя предаването на проекти, обърква очакванията и отнема часове за преразглеждане.

Образецът на бизнес договор на ClickUp решава този проблем, като ви предоставя едно ясно, редактируемо работно пространство за изготвяне, управление и съхранение на договори от началото до подписването. Той включва предварително попълнени полета за имена, условия, услуги, клаузи за анулиране и дори проследяване на потвърждения.

Всяка редакция е видима, така че не се налага да претърсвате нишките или да се притеснявате за пропуснати промени. Можете също да използвате ClickUp Time Tracking, за да добавите крайни срокове и да следите за изпълнението на договора.

✅ Идеален за: Собственици на продукти, които искат бърз и организиран начин да сключат договори за услуги.

2. Шаблон за договор за услуги по управление на проекти на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Определете обхвата, сроковете и отговорностите с шаблона за договор за услуги по управление на проекти на ClickUp.

Шаблонът за договор за услуги по управление на проекти на ClickUp е предназначен за екипи по управление на проекти, които искат да структурират договорите за услуги, като ясно очертават кой какво прави, до кога и на каква цена.

В шаблона ще намерите предварително създадени раздели, в които подробно са описани обхватът на услугите, резултатите и отговорностите, както и условия, отнасящи се до плащанията, задълженията и продължителността на договора.

Функциите на платформата ClickUp допълнително подобряват потребителското преживяване. Използвайте персонализирани статуси, за да проследявате напредъка на всяко споразумение, от черновата до окончателното одобрение.

А с персонализирани изгледи като Списък, Календар и Гант, можете да проследявате графици, да визуализирате задачи и да поддържате съгласуваност между заинтересованите страни през целия жизнен цикъл на проекта.

✅ Идеален за: Проектни мениджъри, които работят с клиенти в сферата на услугите със структурирани изисквания за доставка

3. Шаблон за трудов договор на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създавайте ясни и професионални трудови договори с шаблона за трудов договор на ClickUp.

Когато екипите по човешки ресурси наемат писатели, анализатори или стратези за текущи SEO проекти, скоростта и структурата са също толкова важни, колкото и уменията.

Шаблонът за трудов договор на ClickUp помага да документирате длъжностните роли, възнагражденията, допълнителните придобивки и условията за прекратяване на договора, за да можете да се съсредоточите върху наемането на персонал. И не е нужно да сте юрист, за да започнете. Всяка секция е предварително попълнена с редактируеми заместващи символи, което улеснява персонализирането за мениджъри по съдържание, специалисти по изграждане на връзки или SEO мениджъри на пълен работен ден.

Използвайте персонализирани полета, за да организирате договорите по отдел или тип договор, и проследявайте редакциите в реално време. А тъй като подписаните копия се съхраняват в същото работно пространство, всичко остава готово за одит, когато имате нужда от него.

✅ Идеални за: HR екипи и специалисти по подбор на персонал, които се нуждаят от повторяеми и редактируеми формати на трудови договори.

4. Шаблон за преглед на договор на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте, преглеждайте и управлявайте правните споразумения по-ефективно с шаблона за преглед на договори на ClickUp.

Шаблонът за преглед на договори на ClickUp е създаден за мениджъри на клиентски сметки и оперативни екипи, които искат структуриран начин за управление на одобряването на договори.

В шаблона ще намерите осем персонализируеми статуса, като „Чернова“, „Вътрешна проверка“ и „Изпълнение“, които отразяват всеки етап от процеса на сключване на договора. Можете да добавите всичко – от клаузи за обезщетение до тип бизнес и контактна информация.

А с множество изгледи като „Процес на преглед на договора“ и „Прегледи на клиенти“ винаги ще знаете в какъв етап се намира всяко споразумение и кой за какво отговаря. За всеки, който управлява работни потоци с голям обем договори, този шаблон помага да се подчертаят клаузи, да се добавят задачи за ревизии, да се консултират експерти и да се препрати документът за окончателно одобрение.

За да оптимизирате още повече процесите си, обмислете използването на софтуер за управление на договори, който да гарантира спазването на изискванията и точността.

✅ Идеален за: Акаунт мениджъри и оперативни ръководители, които се занимават с договори между клиенти, доставчици или SEO продукти.

Понякога нямате време да преминавате през множество изгледи или да пресявате персонализирани полета. Тогава се обръщате към ClickUp Brain. Просто попитайте: „Кой работи по този проект?“ и Brain ще ви покаже най-релевантните подробности за секунди!

Получавайте незабавни актуализации на статуса и подробности за възложителите с ClickUp Brain.

5. Шаблон за формуляр за управление на договори на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Лесно проследявайте подробностите по договора, крайните срокове и дейността на заинтересованите страни с шаблона за управление на договори на ClickUp.

Когато управлявате десетки споразумения с доставчици, заявки за промени или ревизии на SoW, пропуснато обновяване на статуса на договора е последното нещо, с което искате да се занимавате. Шаблонът за управление на договори на ClickUp помага на правните и снабдителните екипи да проследяват всяка част от жизнения цикъл на договора на едно място.

С предварително зададени статуси като „Изготвяне“, „Преглед“ и „Приет“, можете да следите точно в какъв етап се намира всеки договор по време на процеса на преглед на документа. Също така е изключително лесно да сортирате документите по отдел, тип договор или дата на подписване.

Всичко е свързано чрез специални изгледи, като например Основен списък с договори, Напредък по договорите и Формуляр за заявка за договор, които ви помагат да преминете от приемането до изпълнението, без да губите представа за процеса.

Освен това можете да проследявате графиците с диаграмите на Гант в ClickUp и дори да автоматизирате известията по имейл за циклите на преглед с автоматизациите в ClickUp.

✅ Идеални за: Правни екипи и мениджъри по доставките, които работят с голям брой договори или споразумения с доставчици.

Като малка маркетингова агенция, много ми харесва, че ClickUp реши най-големия ми проблем – автоматизирането на работните процеси за одобрение от клиенти. След като се борих с Notion в продължение на две години, възможността да настроя автоматизации за секунди (които преместват елементи от екипния изглед към клиентския изглед) беше революционна. ClickUp замени няколко абонамента (Loom, Slack и Notion), като същевременно предостави организирана система с специални списъци, папки и документи, които не се налага да се създават от нулата. Всичко изглежда естествено организирано, което спестява часове, които преди това се харчеха само за поддържане на работното ни пространство, и ни дава повече време за реалните проекти на клиентите.

6. Шаблон за договор за оферта на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Очертайте ясно обхвата, цените и условията за плащане с шаблона за договор за оферта на ClickUp.

Шаблонът за договор за оферта на ClickUp помага на изпълнителите и консултантите да изготвят професионални предложения, които са лесни за оценяване и одобрение. Той включва структурирани раздели за определяне на обхвата на проекта, графика, резултатите и условията за плащане, като гарантира, че очакванията са съгласувани.

Този шаблон е предварително създаден с ключови полета за договори, като клаузи за прекратяване, разбивка на проекти и ценови етапи.

Той поддържа и подробни изгледи на графиците и предоставените услуги, което го прави особено полезен за проекти с фиксиран обхват, като еднократни SEO проекти.

✅ Идеални за: Изпълнители и бизнес консултанти, които представят структурирани предложения за проекти

💡 Професионален съвет: Включете стимул за ускоряване на договора в шаблона си за бизнес споразумение, който предлага малка отстъпка (5-7%) за предложения, подписани в рамките на 48 часа. Това създава спешност, без да обезценява вашите услуги. Просто добавете поле за условна отстъпка към шаблона си, което автоматично коригира цената въз основа на датата на приемане.

7. Шаблон за предложение за кампания на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Представете целите, стратегиите и прозренията за аудиторията на кампанията с шаблона за предложение за кампания на ClickUp.

Шаблонът за предложение за кампания на ClickUp предоставя на маркетинговите екипи ясна рамка, в която да представят своите маркетингови процеси и идеи с увереност. Той ви помага да очертаете целите на кампанията, да определите целевите аудитории, да изброите ключовите ресурси и да разделите стратегиите за изпълнение.

Шаблонът включва раздели за въвеждане на информация за клиента и изготвителя, графици на кампаниите, подкрепящи проучвания и цели за ефективност. Той е особено полезен при работа с постоянни клиенти или при официално SEO споразумение, където очакванията трябва да бъдат напълно документирани и измерими.

Тъй като се намира в ClickUp, предложението може лесно да се свърже с текущите ви задачи, таблата за отчети или работните процеси за управление на клиенти. Това поддържа синхронизация между всички, от планирането и одобряването до окончателното изпълнение.

✅ Идеален за: Маркетинг мениджъри, които създават структурирани, базирани на данни предложения за кампании на клиенти

💡 Професионален съвет: Вместо хаотични публикации в блога, групирайте свързани статии около една подробна основна страница (наречена клъстер). Например, ако предлагате професионални SEO услуги, основната ви страница може да бъде за SEO, а след това да имате шест до осем поддържащи публикации, които се впускат в области като анализ на конкурентите, оптимизация на страницата или локално SEO, всички с връзки към тази основна страница.

8. Шаблон за договор за услуги на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Установете ясни условия, отговорности и очаквания с шаблона за споразумение за услуги на ClickUp.

Шаблонът за договор за услуги на ClickUp помага за формализиране на работните отношения между дадена фирма и доставчик на услуги. От възнаграждението до обхвата на работата, той гарантира, че и двете страни са съгласни по отношение на това какво се доставя, как и кога.

Те са особено полезни за повтарящи се услуги като дизайн, консултантски проекти или месечни SEO услуги, при които ролите и резултатите трябва да бъдат ясно определени.

Шаблонът включва раздели за отговорностите на изпълнителя, сроковете на проекта, условията за прекратяване, условията за плащане и клаузите за обезщетение.

Можете да персонализирате всяка секция с конкретни за клиента подробности, като следвате единен формат, който обхваща всички съществени елементи, което ви помага да избегнете двусмислия в бъдеще.

✅ Идеални за: Агенции, бизнес консултанти или всеки доставчик на услуги, предлагащ структурирана работа по различни проекти

9. Шаблон за консултантски договор на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Определете очакванията, отговорностите и резултатите с шаблона за консултантски договор на ClickUp.

Шаблонът за консултантски договор на ClickUp включва услугите, които ще бъдат предоставени, структура на плащанията, условия за поверителност, ограничения на отговорността, процедури за разрешаване на спорове и др. Целта е да се гарантира, че бутиковите фирми и самостоятелните предприемачи са съгласували условията с клиентите си, преди да започнат работа.

Този шаблон за консултантски услуги е напълно персонализируем, което ви позволява да очертаете ясно сроковете, тарифите, обхвата и клаузите за интелектуална собственост. Той обхваща и определения за статуса, като например условия за независими изпълнители и задължения за съответствие, което ви помага да избегнете недоразумения в бъдеще.

Това споразумение, съхранявано и управлявано в ClickUp, става част от по-големия работен процес на вашия проект. Можете да възлагате задачи въз основа на него, да проследявате одобрението от клиента, да управлявате правни бележки с ClickUp Docs и да съхранявате всичко на едно място.

✅ Идеални за: Бутикови фирми и самостоятелни професионалисти, предлагащи специализирани услуги

10. ClickUp Допълнение към шаблон за договор

Вземете безплатен шаблон Лесно променяйте или удължавайте съществуващи споразумения с приложението към шаблона за договор на ClickUp.

Когато вашият екип трябва да актуализира SEO етапите или да добави нови резултати по време на договора, дори и малка промяна може да доведе до поредица от имейли. Допълнението към шаблона за договор на ClickUp предоставя на екипите, които работят с клиенти, лесен начин да формализират промените, без да създават изцяло ново споразумение.

Създаден за акаунт мениджъри и юридически екипи, този шаблон включва структурирани полета за дати на влизане в сила, участващи страни и подробности за промените. Той също така предоставя ясни секции за подпис, така че и двете страни да знаят точно какво се е променило и кога.

Можете дори да свържете всяко допълнение с ClickUp Tasks или Docs, за да поддържате одобренията и актуализациите в един централизиран поток.

✅ Идеални за: Акаунт мениджъри и правни екипи, които работят с постоянни клиенти или имат дългосрочни договори

11. Шаблон за сътрудничество за успех на клиенти на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Координирайте екипите, опростете въвеждането на нови служители и подобрете предаването на задачи с шаблона за сътрудничество за успех на клиенти на ClickUp.

Когато нов клиент подпише договора, това задейства верига от промени. Екипите по въвеждането трябва да предадат ключова информация, докато екипите по успеха са отговорни за дългосрочните бизнес резултати. Шаблонът за сътрудничество за успех на клиенти на ClickUp предоставя на екипите обща представа за всеки контакт с клиента, от стартирането до одобрението.

Шаблонът включва персонализирана тръба с ясни етапи, като „Нов клиент“, „Планиране“, „Среща“ и „Одобрено“. Персонализираните полета ви помагат да регистрирате отговорностите на собственика, нуждите на клиента или предупредителните знаци.

А за разпределените екипи, ClickUp Chat поддържа комуникацията в контекста, така че актуализациите никога не се губят в имейл кореспонденцията.

✅ Идеален за: Мениджъри по въвеждане и екипи за успех на клиенти, които управляват доставките след продажбата на множество акаунти

12. Шаблон за управление на SEO проекти на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Управлявайте цялата си SEO верига от едно място с шаблона за управление на SEO проекти на ClickUp.

Шаблонът за управление на SEO проекти на ClickUp организира вашата SEO работа в повтарящи се, високоясни работни процеси. Той е предварително зареден с четири списъка: „Преглед на съдържанието“, „Планове за действие“, „Корекции на страницата“ и „Изследване на ключови думи“. Всеки списък съдържа групи задачи, разпределени по етапи, така че можете да проследявате какво е в процес на изпълнение, какво се нуждае от преглед и какво е в застой.

Ще намерите подробни подзадачи като „Създаване на блог публикации за ключова дума 6“, „Актуализиране на мета описания“ и „Оптимизиране на конверсията“ – всичките можете да сортирате по приоритет, статус или отговорник. Ако предлагате услуги за оптимизация на търсачки на няколко фирми, този изглед ви спестява часове на превключване между контексти.

Шаблонът е достатъчно гъвкав, за да поддържа по-сложни работни процеси, като SEO анализ на конкурентите, SERP проследяване и стратегия за ключови думи. Ако управлявате растящ SEO бизнес, тази настройка ви позволява да мащабирате процесите, без да разчитате на разпръснати решения.

✅ Идеални за: SEO екипи, които провеждат кампании за много клиенти или извършват постоянна оптимизация

13. Шаблон за SEO пътна карта на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Превърнете вашата SEO стратегия в практичен и проследим план за действие с шаблона за SEO план за действие на ClickUp.

Шаблонът за SEO пътна карта на ClickUp разбива високо ниво SEO цели на структурирани, измерими задачи на всеки етап от процеса. Можете да очертаете всичко от стратегия за ключови думи и технически поправки до планиране на съдържание и обхват на обратни връзки, всичко това съпоставено с графици, приоритети и отговорни лица.

Шаблонът включва вградена йерархия, която организира SEO задачите в няколко изгледа. Ще намерите предварително зададени полета за проследяване на готовността на съдържанието, актуализациите на метаданните, трудността на ключовите думи и целите за класиране. Той е идеален за планиране на дългосрочно развитие, като същевременно поддържа маркетинговите планове в темпо.

Има и ясна система за проследяване на напредъка. Всяка инициатива може да бъде свързана с KPI като импресии, CTR и класиране. Можете да следите актуализациите, да възлагате задачи на автори или разработчици и да поддържате екипа си в синхрон, без да губите представа за цялостната картина.

✅ Идеален за: SEO мениджъри и директори, които планират тримесечни или кампании за органичен растеж

14. Шаблон за SEO доклад на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте резултатите, докажете ефективността и съгласувайте екипа си с шаблона за SEO отчет на ClickUp.

Месечните SEO отчети не трябва да отнемат часове за съставяне или да изискват 12 раздела за обяснение. Шаблонът за SEO отчети на ClickUp предоставя на маркетинговите и SEO екипи едно място, където да проследяват маркетинговите усилия, заедно с кампаниите, които са ги стимулирали.

Всяка записка в отчета съдържа ключови показатели, включително приходи, трафик на сайта, потенциални клиенти, процент на конверсия и най-ефективни ключови думи. За да поддържате цикъла на отчитане, можете да ги групирате по тримесечия, да ги маркирате с персонализирани етикети и да им присвоите статуси за преглед.

Това, което прави тази настройка още по-полезна, е колко тясно свързва отчитането с изпълнението. Можете да свържете всяка точка от данните с кампанията или задачата, която я е предизвикала, което улеснява удвояването на дейностите с висока възвръщаемост на инвестициите.

✅ Идеален за: Маркетинг екипи и SEO мениджъри, които проследяват резултатите от кампаниите на различни клиенти или отчетни периоди.

15. Шаблон за SEO споразумение от PandaDoc

чрез PandaDoc

Шаблонът за SEO споразумение на PandaDoc е предназначен за SEO специалисти и екипи за ефективен маркетинг, които трябва да фиксират резултатите, сроковете и условията за плащане.

Те включват редактируеми раздели за собственост върху крайните продукти (като статии, доклади или схематични маркировки), графици за отчитане (седмични, двуседмични или месечни) и клаузи за прекратяване, което улеснява управлението на очакванията и избягването на разширяване на обхвата при дългосрочни SEO проекти.

✅ Идеални за: SEO специалисти и нишови агенции за маркетинг, управляващи множество малки и средни SEO договори.

16. Шаблон за SEO договор в PDF/Google Doc от SE Ranking

чрез SE Ranking

Създаден специално за SEO агенции, този PDF/Google Doc SEO договор от SE Ranking обхваща всичко – от обхвата на работата и крайните резултати до условията за плащане, честотата на отчитане и декларациите за освобождаване от отговорност.

Независимо дали предлагате проучване на ключови думи, изграждане на линкове или технически одити, този шаблон предоставя персонализирано, готово за подписване споразумение в PDF или Google Docs формат.

Ако комбинирате това с предложение, използвайте инструменти за управление на оферти, за да оптимизирате ценообразуването си, и преразгледайте плана си за придобиване, за да се насочите към по-подходящи възможности.

✅ Идеален за: SEO агенции, които искат гъвкаво споразумение, подкрепено от адвокат, за да формализират обхвата, резултатите и условията на ангажимента.

17. Шаблон за SEO предложение в Word от Backlinko

чрез Backlinko

Шаблонът за SEO предложение на Backlinko предоставя цялостна структура, с която можете уверено да привлечете потенциални клиенти от представянето до сключването на споразумение. Той включва професионално придружително писмо, ясно разпределение на услугите и раздел за договора, който можете бързо да персонализирате.

Това, което го отличава, е колко лесно можете да го адаптирате към различни SEO проекти, включително, но не само, предлагане на одити, кампании за изграждане на връзки или текущи стратегии за привличане на клиенти. Можете да го изтеглите като Word документ, Google Doc или PDF, което улеснява редактирането и споделянето му в работния ви процес.

✅ Идеален за: SEO фрийлансъри и консултанти, които искат да представят последователно и да превърнат потенциалните клиенти в реални

18. Шаблон за SEO договор от Get Cone

чрез Get Cone

Този шаблон за SEO договор от Get Cone е предназначен предимно за агенции, специализирани в SEO. Той обхваща широк спектър от теми, включително обхват, срокове, оценки на резултатите, плащания и права върху интелектуалната собственост.

Структурата е достатъчно изчерпателна, за да минимизира риска, да изясни взаимните отговорности и да очертае ключови области като проучване на ключови думи, технически одити, оптимизация на съдържанието и изграждане на връзки.

С клаузи, обхващащи форсмажорни обстоятелства, забрана за привличане на клиенти и срокове за предизвестие, те са подходящи за дългосрочни SEO ангажименти, при които яснотата от двете страни е от значение.

✅ Идеални за: SEO агенции и консултанти, които управляват ангажименти с клиенти с висока степен на взаимодействие или повтарящи се ангажименти

19. Шаблон за договор за SEO услуги от Many Requests

чрез Many Requests

Този шаблон за договор за SEO услуги от Many Requests е идеален за доставчици на SEO услуги, които предлагат текущи SEO услуги и трябва да определят ясни очаквания с клиентите си от самото начало. Той обхваща клаузи, свързани с резултатите, изключенията, сроковете и графиците за плащане, което улеснява избягването на изненади по време на проекта.

Те включват и добре обмислени раздели за интелектуална собственост, поверителност, отговорност и разрешаване на спорове, приложими за дългосрочни SEO отношения, при които ролите и отговорностите трябва да бъдат ясно определени.

✅ Идеални за: Фрийлансъри и SEO агенции, предлагащи постоянни, повтарящи се SEO услуги на месечна или тримесечна база.

20. Шаблон за договор за SEO услуги от Legitt

чрез Legitt

Шаблонът за договор за SEO услуги на Legitt, създаден за самостоятелни SEO специалисти, включва полета, свързани с SEO одити, оптимизация на съдържанието, отчитане, компенсации и права върху интелектуалната собственост (IP).

Те обхващат и по-задълбочени клаузи, като поверителност, разрешаване на спорове, обезщетения и ограничаване на отговорността.

Този шаблон се отличава с юридическата си изчерпателност. Подходящ е за дългосрочни или високостойностни ангажименти, при които намаляването на риска и спазването на нормативните изисквания са безкомпромисни. Можете да го адаптирате към различни SEO обхвати, структури на плащане и юрисдикции, което го прави гъвкав, но и безупречен.

✅ Идеален за: Самостоятелни SEO консултанти, които се занимават със сложни, многофазови SEO кампании

Какво прави един добър шаблон за SEO договор?

Сега, след като разгледахме няколко шаблона за SEO договори, как да изберете най-подходящия за вас?

Добрият шаблон за SEO договор определя очакванията, защитава и двете страни и прави резултатите измерими.

Ето какво отличава добрите от обикновените:

Определена SEO пътна карта: Един солиден договор очертава какво означава успех в една Един солиден договор очертава какво означава успех в една SEO пътна карта — дали това е увеличаване на органичния трафик с X%, постигане на конкретни ключови думи или подобряване на резултатите в Core Web Vitals.

Подробен обхват на работата (SoW): SoW трябва да посочва какво ще предоставите (например технически SEO одити, стратегия за съдържание, изграждане на обратни връзки) и какво няма да предоставите (например писане на блог публикации или отстраняване на бъгове в разработката).

Графици и резултати: Най-добрите шаблони разделят работата на фази, с графици за одити, корекции на страници, месечни отчети и т.н. Това прави ангажимента проследим и дава на двете страни ритъм, който да следват.

Ясно отчитане и ритъм на комуникация: Колко често ще се срещате? Какви показатели ще бъдат споделяни? Добрият SEO договор включва раздел за честотата на отчитане, използваните инструменти и проследяваните KPI.

Условия за плащане и клаузи за анулиране: Добрият шаблон за SEO договор съдържа структура на таксите, срокове за плащане и срок за предизвестие за анулиране. Той също така очертава възстановяванията, санкциите за закъснели плащания и какво се случва, ако договорът бъде прекратен предсрочно.

Правна защита и ограничения на отговорността: Добре изготвеният SEO договор защитава и двете страни с клаузи за поверителност, неразкриване и ограничения на отговорността (особено важно, ако работите с чувствителни данни или с външни доставчици).

Оптимизирайте всяка SEO сделка с ClickUp

SEO предложения? Изпратени.

Условия на клиента? Съгласни сме.

Разширяване на обхвата? Не и под ваше наблюдение.

ClickUp ви помага да организирате всяка част от вашия SEO процес, от първия договор до крайния резултат, в едно работно пространство. Използвайте ClickUp Docs за изготвяне и съхранение на договори, ClickUp Boards за управление на активната работа с клиенти и ClickUp Chat за обсъждане на графици.

А ако имате нужда да проследявате одобрения, плащания и кой върху какво работи, просто се доверете на ClickUp Brain, Automations и Tasks.

За да бъде всичко още по-лесно, използвайте списък с над 1000 шаблона, за да започнете веднага. Няма повече празни страници. Няма повече паника от типа „Къде е този документ?“.

Опитайте ClickUp безплатно и превърнете хаоса в SEO в яснота, готова за клиенти.