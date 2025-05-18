Jotform срещу Microsoft Forms: Кой инструмент за създаване на формуляри е подходящ за вас?

Онлайн формулярите вече не са просто цифрови документи – те са удобни инструменти за събиране на обратна връзка, провеждане на проучвания и обработка на вътрешни заявки. Jotform и Microsoft Forms са две популярни платформи за създаване на такива формуляри.

И двете ви позволяват да създавате онлайн формуляри, да събирате отговори и да анализирате данни. Но начинът, по който го правят, и това, което още предлагат, ги отличава една от друга.

Днес ще сравним тези два инструмента за създаване на формуляри, за да можете с увереност да изберете най-подходящата платформа за вашите нужди и да проведете процеса на създаване на формуляри безпроблемно.

Какво е Jotform?

Jotform е инструмент за създаване, персонализиране и споделяне на онлайн формуляри. Може да се използва за анкети, регистрации и събиране на плащания.

Това е инструмент за създаване на формуляри без кодиране, което означава, че не се нуждаете от познания по програмиране, за да създавате формуляри с Jotform. Просто плъзнете и пуснете необходимите полета и формулярът ви е готов!

Освен това Jotform предлага различни разширени функции, като условна логика, превод на формуляри, бяло етикетиране, автоматизирани работни потоци и отчитане на данни, които помагат на потребителите да създават и управляват ефективно данните от формулярите.

Jotform е идеален за тези, които се нуждаят от бързо създаване на формуляри, без кодиране или усложнения.

Функции на Jotform

Jotform е пионер в създаването на формуляри без кодиране и не ви позволява само да създавате анкети и въпросници. Той е внимателно проектиран, за да помага на физически лица и фирми да събират, проследяват и анализират данни, за да оптимизират работните процеси.

Ето някои от основните му функции:

Функция № 1: Леснота на използване

Първият конструктор на формуляри от типа „това, което виждате, е това, което получавате“ (WYSIWYG), Jotform, е създаден, за да ускори и улесни създаването на формуляри с лесния за начинаещи интерфейс с функция „плъзгане и пускане“.

Инструментът е лесен за използване и не изисква кодиране на никакво ниво за създаване на формуляр. Можете да добавяте полета, да персонализирате оформлението и да визуализирате формуляра – всичко това с няколко кликвания! Неговият добре организиран табло ви помага лесно да навигирате в платформата и да получите достъп до нейните функции. Дори мобилната версия на инструмента се отличава с изчистен и интуитивен интерфейс.

Функция № 2: Създаване и управление на формуляри

Jotform предлага различни функции освен основното създаване на формуляри. Те включват превод на формуляри, конвертиране, бяло етикетиране и други. Можете също да настроите работни процеси за одобрение, да присвоявате формуляри на членове на екипа и да активирате автоматични отговори.

С условна логика можете да създавате интуитивни формуляри, които изпращат имейли до конкретни потребители и генерират персонализирани благодарствени съобщения. Можете също да показвате или скривате полета въз основа на въведените от потребителя данни.

Друга уникална функция са QR код формулярите. Те позволяват на потребителите да имат достъп до вашите формуляри, като сканират QR код на мобилното си устройство. Освен това можете да създавате офлайн мобилни формуляри, което е голямо предимство.

Функция № 3: Сигурност

Знаете ли, че 29% от хората избягват да попълват онлайн формуляри поради опасения за сигурността на данните? Jotform обаче разполага с висококачествени мерки за сигурност на данните и сертификати, за да реши този проблем.

Платформата твърди, че отговаря на основните стандарти и регламенти за сигурност на данните, като PCI-DSS, GDPR, CCPS, FERPA и HIPAA. Освен това всичките й формуляри са защитени с 256-битово SSL криптиране, за да се гарантира допълнителна степен на сигурност.

Функция № 4: Шаблони

Jotform предлага над 10 000 готови шаблона за създаване на формуляри. Те са напълно персонализируеми. Можете да добавяте/премахвате джаджи, да променяте цветовете, схемите и фоновете на формулярите и дори да вграждате интеграции на трети страни по ваш избор.

Функция № 5: Интеграции

Jotform се интегрира с над 100 приложения и софтуера на трети страни, така че можете да създавате формуляри, като същевременно управлявате събраните данни. Това включва:

Платежни портали (PayPal, Stripe и др.)

CRM системи (HubSpot, Zoho и др.)

Инструменти за имейл маркетинг (Mailchimp, ActiveCampaign и др.)

Софтуер за управление на проекти (Asana, Trello и др.) и много други

Цени на Jotform

Starter: Безплатно завинаги

Бронз: 39 $/месец

Silver: 49 $/месец

Gold: 129 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

💡 Професионален съвет: Използвайте призиви за действие като „Резервирайте място“, „Получете безплатен наръчник“ или „Започнете безплатен пробен период“. Те дават на потребителите причина да кликнат и засилват стойността. ✅

Какво е Microsoft Forms?

Част от Microsoft Suite, Microsoft Forms е облачен инструмент за създаване на формуляри, който позволява на физически лица и организации да създават формуляри за обратна връзка, тестове, анкети и др. за събиране на данни.

Инструментът се отличава с дизайн без код и изчистен, минималистичен потребителски интерфейс. Така че, независимо дали искате да създадете анкети за служители или вградени формуляри, можете лесно да го направите без технически познания.

Microsoft Forms ви позволява също да импортирате данни от формуляри, да ги попълвате предварително и да вмъквате формуляри в инструменти като PowerPoint, Excel, SharePoint, OneNote и други продукти на Microsoft. Това го прави идеален за преподаватели, специалисти по човешки ресурси, организатори на събития и корпоративни екипи.

Функции на Microsoft Forms

Microsoft Forms е идеалният избор за бързо и лесно събиране на данни. Той е създаден с оглед на простотата. Позволява на потребителите да създават и споделят анкети, проучвания и тестове без усилие, което прави ежедневното събиране на обратна връзка бързо, ясно и организирано в рамките на екосистемата на Microsoft.

Ето някои от основните му функции:

Функция № 1: Леснота на използване

Microsoft Forms е лесен за използване и навигация, особено за тези, които са запознати с други продукти на Microsoft.

Платформата се отличава с изчистен, лесен за използване интерфейс и предлага различни инструменти за проектиране на формуляри от нулата. Подобно на Jotform, тя също е изградена на архитектура без код, така че не се изискват познания по програмиране, за да я използвате. Въпреки това, тя не разполага със специален инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане.

Функция № 2: Създаване и управление на формуляри

Microsoft Forms предлага основни функции за създаване на формуляри, като разклоняване на формуляри, персонализиране на теми и др. Въпреки това, функциите му за работа с формуляри и управление са изключителни.

Например, Microsoft Forms позволява на потребителите да проследяват отговорите във формулярите в реално време, да създават автоматични диаграми и обобщения, да си сътрудничат и да споделят формуляри с колеги и др.

Освен това предлага многоезична поддръжка. Така можете да създавате тестове, анкети и др. на различни езици, като английски, испански, френски, немски и др. Можете също да визуализирате данните от формулярите с помощта на мощни аналитични инструменти.

Функция № 3: Сигурност

Подобно на другите продукти от пакета Microsoft 365 Suite, Microsoft Forms предлага сигурност на корпоративно ниво на своите потребители. Той отговаря на основните стандарти и регламенти за данни, като GDPR, HIPAA и FERPA, и криптира всички данни, споделени чрез формуляр.

Освен това, само администраторите имат достъп до формуляра, неговата активност и данни – не се допуска достъп от неупълномощени трети страни.

Функция № 4: Шаблони

Microsoft Forms разполага с библиотека от предварително проектирани шаблони, които улесняват процеса на създаване на формуляри за начинаещи. Тя включва шаблони за анкети, тестове, формуляри за обратна връзка от клиенти, проучвания, въпросници и регистрации за събития.

Всеки шаблон е изчистен, професионално проектиран и може да се персонализира. Можете да променяте типовете въпроси (многократен избор, текст, оценка и др.), теми, логика на разклоняване и др.

Функция № 5: Интеграции

Microsoft Forms е чудесен инструмент, особено ако вече използвате други приложения на Microsoft. Той се интегрира безпроблемно с Excel, Teams, SharePoint и OneDrive.

Например, можете да експортирате отговорите от формулярите директно в Excel за по-задълбочен анализ или лесно да ги споделите в чатовете и каналите на Teams, за да държите екипа в течение. Този инструмент блести с Power Automate, което го прави удобен за вътрешни работни процеси и отчитане.

Цени на Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 15,00 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/месец на потребител

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/месец на потребител

🧠 Интересен факт: Формулярите не само събират данни, но и помагат за привличането и превръщането на потенциални клиенти. Средният процент на превръщане на формулярите във всички отрасли е 2–3%. 😯

Jotform срещу Microsoft Forms: сравнение на функциите

И Jotform, и Microsoft Forms са надеждни инструменти за създаване на формуляри с различни полезни функции. Но кои от тях да изберете?

Нека сравним функциите на двата инструмента, за да видим коя платформа печели: Microsoft Forms или Jotform. Преди да се впуснем в подробно сравнение, ето една кратка сравнителна таблица между Jotform и Microsoft Forms.

Функция Jotform Microsoft Forms Леснота на използване Конструктор с функция „плъзгане и пускане“, подходящ за начинаещи Без функция „плъзгане и пускане”; по-малко интуитивно за начинаещи Създаване и управление на формуляри Разширена условна логика за сложни формуляри Основна логика на разклоняване за прости формуляри Сигурност Съответства на стандартите за данни, сигурен Сигурност на корпоративно ниво с интеграция на Azure AD Шаблони Над 10 000 персонализируеми шаблона в различни категории Ограничен избор на шаблони Интеграции Широки възможности за интеграция с трети страни (CRM, плащания, PM инструменти и др.) Ограничено до екосистемата на Microsoft (Excel, Teams и др.) Цени Безплатен план (до 5 формуляра); платени планове от 39 $/месец Безплатно за потребители на Microsoft; премиум планове от 6 $/месец (годишно плащане)

Функция № 1: Леснота на използване

Jotform и Microsoft Forms са инструменти за създаване на формуляри без кодиране с интуитивни интерфейси и лесна навигация. Основната разлика обаче се състои в подхода им към създаването на формуляри.

Докато Jotform позволява на потребителите да създават формуляри чрез редактор с функция „плъзгане и пускане”, Microsoft Forms не разполага с тази функция. Това може да удължи процеса на обучение за някои потребители, особено за тези, които нямат опит в създаването на формуляри.

🏆 Победител: Jotform е по-лесен за използване инструмент за начинаещи благодарение на своя drag-and-drop конструктор.

Функция № 2: Създаване и управление на формуляри

Jotform разполага с няколко функции за създаване на формуляри. Най-важното е, че предлага усъвършенствана условна логика, която ви позволява да показвате конкретни въпроси въз основа на предишни отговори, което прави формулярите по-практични.

Microsoft Forms също има подобна функция, наречена „разклоняване на формуляри“. Въпреки че е полезна за прости логически потоци, Jotform е по-добрият вариант за сложни, многослойни условия.

🏆 Победител: Jotform се отличава като по-добрата алтернатива благодарение на голямото разнообразие от разширени функции на формулярите.

Функция № 3: Сигурност

И Jotform, и Microsoft Forms предлагат надеждна платформена сигурност. Те отговарят на основните стандарти и регламенти за данни и следват безопасни методи за събиране на данни, за да гарантират максимална цялост.

Въпреки това, сигурността на Microsoft Forms на корпоративно ниво е несравнима – златен стандарт в технологичната индустрия. Безпроблемната интеграция с Azure AD допълнително укрепва поверителността на данните и контрола на достъпа.

🏆 Победител: Microsoft Forms е по-безопасен от Jotform благодарение на мерките за сигурност на корпоративно ниво и интеграцията с Azure.

📮 ClickUp Insight: 22% от нашите респонденти все още са нащрек когато използват AI на работа. Половината се притесняват за поверителността на данните си, а другата половина не са сигурни, че могат да се доверят на това, което им казва AI. ClickUp се справя с двата проблема с помощта на надеждни мерки за сигурност и чрез генериране на подробни връзки към задачи и източници с всеки отговор. Това означава, че дори и най-предпазливите екипи могат да започнат да се наслаждават на повишената продуктивност, без да се притесняват дали информацията им е защитена или дали получават надеждни резултати.

Функция № 4: Шаблони

Библиотеката с шаблони на Jotform е обширна и гъвкава, с над 10 000 опции за всички видове употреба – лична, образователна, корпоративна и др. Това я прави подходяща за повечето потребители с малко или никакъв опит в създаването на формуляри.

Макар Microsoft Forms също да предлага готови шаблони за формуляри, разнообразието е ограничено, което го прави идеален само за тези, които искат бързо да създадат основни формуляри.

🏆 Победител: Jotform е по-добрият избор благодарение на широката си гама от персонализирани шаблони.

Функция № 5: Интеграции

Jotform предлага различни интеграции с трети страни с основни инструменти за производителност, софтуер за управление на проекти, CRM, платежни портали и други услуги. Тези интеграции помагат за създаването и управлението на формуляри в различни работни процеси.

Алтернативно, Microsoft Forms се интегрира само с инструменти на Microsoft Office като Excel, PowerPoint и Teams. Това ограничава гъвкавостта и пригодността на платформата.

🏆 Победител: Jotform е ясен победител, предлагащ по-гъвкави плъгини от трети страни.

Jotform срещу Microsoft Forms: Цени

На пръв поглед Jotform може да изглежда по-изгодна опция от Microsoft Forms – и има логично обяснение защо. Jotform предлага безплатен план за всички свои потребители с месечен лимит от 5 формуляра.

Ако обаче надвишите този лимит, ще трябва да плащате колосалната сума от 39 долара на месец (за 25 формуляра), която се увеличава до 49 долара на месец (за 50 формуляра) и 129 долара на месец (за 100 формуляра). Тук нещата изведнъж започват да стават скъпи.

От друга страна, Microsoft Forms е напълно безплатен за всички притежатели на Microsoft акаунт, което го прави по-добра алтернатива на Jotform. Дори ако имате нужда от достъп до премиум функции, платените планове започват от само 7,20 $ на месец за един потребител. При годишно фактуриране тази цена намалява до 6 $ на месец на потребител.

🏆 Победител: Microsoft Forms печели короната за по-рентабилно решение за създаване на формуляри в сравнение с Jotform.

Jotform срещу Microsoft Forms в Reddit

Претърсихме Reddit, за да разберем какво мислят хората за Jotform и Microsoft Forms. Докато преглеждахме купчината коментари, ето какво установихме:

Много потребители харесват лекотата на използване на Jotform. Въпреки това, те не смятат, че това е подходящият инструмент за създаване на сложни формуляри:

Jotform е много опростен, което може да е добре, ако става дума за малка компания с прости изисквания. Но ако сте голяма компания и се налага да създавате работни процеси или интеграции, това може да се окаже предизвикателство или да не е възможна функция с Jotform.

Jotform е много опростен, което може да е добре, ако става дума за малка компания с прости изисквания. Но ако сте голяма компания и имате нужда да създавате работни процеси или интеграции, това може да се окаже предизвикателство или да не е възможна функция с Jotform.

Що се отнася до Microsoft Forms, повечето потребители не изглежда да имат положително мнение. Те смятат, че има по-добри алтернативи за създаване на формуляри:

Много обещаващо, но има по-добри инструменти за събиране на данни от външни източници. Наборът от инструменти на MS Forms и възможностите за персонализиране са ужасни.

Много обещаващо, но има по-добри инструменти за събиране на данни от външни източници. Наборът от инструменти на MS Forms и възможностите за персонализиране са ужасни.

🔍 Знаете ли, че... Над 25% от потребителите изоставят формуляра, ако той е прекалено дълъг или объркващ. Ето защо интелигентните създатели на формуляри предлагат условна логика – показват само необходимото и поддържат бързината. 😎

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Jotform и Microsoft Forms

Jotform и Microsoft Forms служат само за една цел – създаване на онлайн формуляри. Но ако ви е необходим инструмент, който ви позволява да правите повече, опитайте ClickUp.

Приложението за всичко за работа, ClickUp, ви позволява да създавате и управлявате формуляри, да визуализирате данни и лесно да оптимизирате генерирането на потенциални клиенти, привличането на клиенти, обратната връзка от служителите, регистрациите на клиенти и други отнемащи време задачи.

Ето какво казва този потребител:

Формулярите и процесите на одобрение са много лесни за внедряване и улесняват значително обработката на междуведомствени заявки, спестявайки време.

Формулярите и процесите на одобрение са много лесни за внедряване и улесняват значително обработката на междуведомствени заявки, спестявайки време.

Сега нека обсъдим някои от неговите разширени функции в дълбочина.

Предимство № 1 на ClickUp: ClickUp Forms

Използвайте ClickUp Forms, за да създавате висококачествени онлайн формуляри без кодиране

Преодолейте дебата Jotform срещу Microsoft Forms – разгледайте ClickUp Forms!

ClickUp Forms е AI-базиран инструмент за създаване на формуляри, който ви позволява да създавате персонализирани формуляри без сложно кодиране. За разлика от други платформи, всички ваши формуляри са централизирани в ClickUp, така че никога не трябва да се притеснявате за загуба на данни. Това означава, че можете:

Добавяйте полета, променяйте оформлението и персонализирайте фоновете – всичко това без да пишете нито една реда код.

Съхранявайте всички данни от формулярите на едно централно място за лесен достъп и управление

Създавайте интелигентни анкети, въпросници и формуляри за обратна връзка с вградена условна логика, която задава правилните въпроси на правилните потребители.

Освен това, интуитивният потребителски интерфейс на инструмента е голямо предимство. С ясна навигация и дизайн, подходящ за начинаещи, ClickUp Forms е лесен за използване, така че дори и да не сте създавали никога формуляр с професионално качество, можете да се доверите на Forms, че ще запази това в тайна.

Предимство № 2 на ClickUp: ClickUp Automations

Автоматизирайте повтарящи се действия във формулярите, за да получите по-бързи резултати с ClickUp Automations

Отговорите на формулярите? Получени! Сега е време да определите действията, които трябва да се предприемат въз основа на събраните данни, да създадете и възложите задачи на членовете на екипа и да визуализирате напредъка им.

Звучи прекалено сложно? Оставете ClickUp Automations да се погрижи за всичко!

С над 100 предварително създадени автоматизации, ClickUp Automations ви позволява да елиминирате повтарящите се задачи, за да оптимизирате работния си процес.

Така че можете да го използвате за:

Автоматично присвояване на задачи на подходящия член на екипа въз основа на отговорите във формуляра

Задействайте промени в статуса или крайни срокове

Изпращайте известия или имейли, когато формулярът бъде попълнен

Добавяйте етикети, приоритети или персонализирани полета незабавно

И това не е всичко – ClickUp се интегрира и с множество инструменти и платформи, като ви предоставя най-безпроблемното управление на данни от формуляри, което сте виждали!

Предимство № 3 на ClickUp: таблата на ClickUp

Използвайте ClickUp Dashboards, за да получите цялостен поглед върху отговорите във формулярите си на едно място

Проследяването на отговорите във формулярите може да отнема много време и да е податливо на грешки... освен ако не разполагате с ClickUp Dashboards.

С ClickUp Dashboards можете без усилие да проследявате отговорите на множество формуляри и да визуализирате ключови данни в реално време, всичко това в една платформа. От изглед „Списък“ до изглед „Табло“, изберете от редица гъвкави опции за визуализация на данни, за да:

Преглеждайте и управлявайте данните от формулярите с лекота

Проследявайте информация в реално време, без да сменяте инструменти

Персонализирайте изгледа си, за да отговаря на вашия работен процес

Предимство № 4 на ClickUp: ClickUp Brain

Създаването на формуляри не трябва да бъде повтарящо се или прекалено сложно, особено с ClickUp Brain на ваша страна.

AI асистентът на ClickUp ви помага да:

Създайте ясни и уместни въпроси във формуляра

Обобщавайте големи набори от отговори мигновено

Предложете следващи стъпки въз основа на събраните данни

Независимо дали създавате анкета за обратна връзка или обработвате данни за набиране на нови служители, ClickUp Brain оптимизира цялостното преживяване, като прави вашите формуляри по-умни и по-ефективни, без да се налага ръчна работа.

Оптимизирайте цялостното преживяване, като направите формулярите по-умни и по-ефективни с ClickUp Brain

Предимство № 5 на ClickUp: Шаблони на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създавайте професионални персонализирани формуляри за нула време с шаблона за формуляри на ClickUp

И Jotform, и Microsoft Forms предлагат готови шаблони за формуляри за начинаещи. Но шаблонът за формуляри на ClickUp вдига летвата още по-високо!

Кажете сбогом на хаотичните данни! Този шаблон поддържа всичко точно и последователно, като предоставя на всички един и същ лесен за ползване формат. Благодарение на удобните предварително дефинирани полета и опции, можете да пропуснете догадките.

А най-хубавото? То е създадено в съответствие с индустриалните регулации и най-добрите практики – не се изискват допълнителни усилия.

Ето защо ще го обикнете:

Създавайте формуляри с персонализирани полета

Лесно редактирайте полетата и добавяйте свои критерии

Събирайте отговори от потребители от различни платформи

Организирайте подадените формуляри за бърз преглед

Създайте най-добрите онлайн формуляри с ClickUp!

Изборът на подходящия инструмент за създаване на формуляри може да направи голяма разлика в ефективността, с която събирате, управлявате и действате въз основа на информацията.

Jotform и Microsoft Forms са два популярни избора. Jotform се отличава с мощните си функции и лекота на използване, което го прави идеален за тези, които искат да създават формуляри с гъвкавост и без кодиране.

От друга страна, Microsoft Forms е отличен избор, ако сигурността и бюджетът са ваши приоритети, особено в рамките на екосистемата на Microsoft.

Но ако искате нещо повече от основно събиране на данни, погледнете отвъд Jotform или Microsoft Forms и обмислете ClickUp. Той се интегрира безпроблемно с задачи, работни процеси и екипно сътрудничество, като ви помага да събирате информация и да я превръщате в действие – всичко това в едно работно пространство. Разгледайте ClickUp още днес и променете работния си процес – регистрирайте се за безплатен пробен период!