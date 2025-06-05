Безплатни шаблони за списък за проверка на новоназначените служители за безпроблемно въвеждане в работата

Приемането на нов служител е вълнуващо събитие, но може да бъде и предизвикателство за екипите по човешки ресурси и мениджърите. Лесно може да се пропуснат ключови стъпки между попълването на документи, обучението и представянето, което да доведе до объркване или незаинтересованост у служителите.

Шаблонът за списък за проверка на новоназначените служители поддържа всичко в ред, като осигурява гладко и приятно преживяване от първия ден.

Независимо дали въвеждането в работата се извършва в офиса, дистанционно или в голям мащаб, структурираният списък спестява време и поддържа последователност. Останете с нас, докато разгледаме най-добрите безплатни шаблони за списък за проверка на новоназначените служители от ClickUp (и други), за да опростите и стандартизирате въвеждането в работата.

🔎 Знаете ли? Според Gallup само 29% от служителите се чувстват напълно подготвени да успеят в новата си роля след назначаването. Добре структурираният процес на назначаване преодолява тази разлика, като предоставя на новоназначените служители ясни очаквания, ресурси и подкрепа.

14 шаблона за списък за проверка на новоназначените служители

Като специалист по човешки ресурси или мениджър по наемане на персонал, намирането на подходящия шаблон за списък за проверка на новоназначените служители може да направи голяма разлика в стандартизирането на процеса на въвеждане в работата. За да ви помогнем да изберете най-подходящия, събрахме 14 от най-добрите шаблони с техните отличителни характеристики и идеални случаи на употреба.

1. Шаблон за списък за въвеждане в работата на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Осигурете на вашите служители безпроблемно въвеждане в работата с шаблона за списък за въвеждане в работата на ClickUp.

Шаблонът за списък за въвеждане в работата на ClickUp помага на екипите по човешки ресурси да опростят наемането на служители, като проследяват задачите, крайните срокове и ключовите етапи. Този шаблон, базиран на задачи, има персонализирани функции за гладко и ефективно въвеждане в работата.

Шаблонът предоставя на новоназначените служители цялата информация, от която се нуждаят, за да започнат работа веднага, и намалява времето, необходимо за привеждането им в работен ритъм. Да бъдем честни – никой не иска първият му ден да прилича на ескейп стая без улики!

⚒️ Основни характеристики

Персонализирани статуси за наблюдение на напредъка при въвеждането, така че всяка стъпка да бъде завършена навреме.

Получете достъп до девет персонализирани полета, в които да съхранявате важни данни за служителите, като длъжност, дата на започване на работа и отдел, за по-добра организация.

Използвайте множество опции за преглед, включително Календар за определяне на крайни срокове и Табло за визуално проследяване на напредъка, като създавате списъци за въвеждане в работата с ClickUp по-структурирани.

🎯 Идеален за: Организации, които търсят готов за употреба списък за въвеждане в работата, базиран на задачи, за управление на наемането на голям брой служители.

💡 Професионален съвет: Откажете се от хаотичните таблици и изберете интерактивен списък за назначаване на нови служители, който подрежда всичко на едно място. Шаблоните за назначаване на нови служители на ClickUp ви позволяват да възлагате задачи, да проследявате напредъка и да си сътрудничите без усилие, така че новите служители да се чувстват подкрепени от първия ден. Защо да изобретявате колелото, когато можете просто да използвате ClickUp? 📋✨

2. Шаблон на ClickUp за списък за въвеждане на нови служители

Вземете безплатен шаблон Проследявайте процеса на въвеждане на нови служители с шаблона за списък за въвеждане на нови служители на ClickUp.

Създаден за начинаещи, шаблонът за списък за въвеждане на нови служители на ClickUp гарантира, че всеки нов служител е добре подготвен преди първия си работен ден. Следващият шаблон е идеален за усъвършенстване на процеса на въвеждане на нови служители с структуриран и лесен за следване списък.

Той разполага с готова за употреба подкатегория, с която можете да започнете за секунди и да поддържате лесно реда. Освен това, рамката гарантира последователно въвеждане на всички нови служители, като се уверява, че няма да бъдат пропуснати важни стъпки.

📮 ClickUp Insight: Когато системите не функционират, служителите проявяват творчество, но това не винаги е добро нещо. 17% от служителите разчитат на лични решения като запазване на имейли, правене на екранни снимки или старателно водене на собствени бележки, за да проследяват работата си. В същото време 20% от служителите не могат да намерят това, от което се нуждаят, и прибягват до питане на колеги, което прекъсва концентрацията и на двете страни. С ClickUp можете да превърнете имейлите в проследими задачи, да свържете чатове със задачи, да получите отговори от AI и много други в едно работно пространство! 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като премахнаха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

⚒️ Основни характеристики

Повишете производителността с три персонализирани изгледа – Списък, Документ и Табло – за да управлявате задачите във формат, който най-добре отговаря на вашия работен процес.

Следете ясно напредъка с две опции за статус (Отворен и Завършен), за да спазите графика за въвеждане в работата.

Следете всяка стъпка с трите персонализирани полета (Отговорен за задачата, % на завършеност и Фаза на въвеждане в работата).

🎯 Идеален за: HR екипи и мениджъри, които се нуждаят от прост, но ефективен списък, за да подпомогнат гладкото преминаване на новите служители.

💡 Професионален съвет: Искате да направите въвеждането в работата удовлетворяващо, а не претоварващо? Използвайте платформата за управление на човешките ресурси ClickUp за персонализирани изгледи, готови за употреба шаблони и задачи, които могат да се проследяват. Решението ви позволява: Създайте център за информация за служителите с всички документи, подробности за взаимодействията и други данни на едно място.

Проследявайте статуса на всеки кандидат, за да видите къде се намира в графика за наемане.

Задайте напомняния за интервюта и обучения, за да може всички да присъстват на важни събития.

3. Шаблон за списък за наемане на служители на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Наемайте по-умно с шаблона за списък за наемане на служители на ClickUp, който включва персонализирани полета и множество изгледи.

Намерете подходящите таланти по-бързо с шаблона за списък за наемане на служители на ClickUp, който е създаден, за да поддържа всеки етап от процеса на наемане на служители в правилната посока. Този подходящ за начинаещи шаблон ви помага да определите очакванията си при наемането, да създадете структурирани работни процеси и да приоритизирате задачите по набирането на персонал. Той включва основни точки от списъка за проверка и ви позволява да добавяте персонализирани стъпки според нуждите си.

Няма повече пропуснати имейли, забравени документи или суматоха в последния момент – добре структурирана, надеждна система за въвеждане на нови служители, която поддържа всичко в ред.

⚒️ Основни характеристики

Проследявайте напредъка на наетите служители на всеки етап с опция за персонализиран статус.

Категоризирайте статуса на наемането с персонализирани полета за по-добро управление на задачите.

Достъп до изгледи на списъци, диаграми на Гант и календари, за да помогнете на екипите да визуализират процеса на наемане.

Улеснете сътрудничеството с функции като вложени подзадачи, множество изпълнители и етикети за приоритет.

🎯 Идеален за: За екипи, които искат да стандартизират процеса си на набиране на персонал, този шаблон гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато, от изготвянето на длъжностните характеристики до окончателното назначаване.

4. Шаблон за план за 30-60-90 дни на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Поемете контрол над първите 90 дни с шаблона за 30-60-90-дневен план на ClickUp.

Започването на нова работа или поемането на ръководна длъжност понякога може да бъде стресиращо, но добре структуриран план може да направи голяма разлика.

Шаблонът на ClickUp за 30-60-90-дневен план помага на новоназначените и наскоро повишените служители да очертаят ясни цели, да проследяват напредъка си и да останат в синхрон с мисията на компанията.

Шаблонът ви позволява да зададете лични и бизнес цели, за да поддържате наемането на персонал в правилната посока. Изгответе план за действие и бързо изградете отношения с вашите служители.

⚒️ Основни характеристики

Улеснява поставянето на цели в три критични фази: 30, 60 и 90 дни.

Помага на потребителите да определят етапи, да разделят целите на изпълними стъпки и да зададат крайни срокове.

Включва специални етапи и полета за отчетност за ясни отговорности и очаквания.

🎯 Идеален за: Професионалисти, които поемат нови роли и старши или ръководни позиции.

💡 Професионален съвет: Научете как да създадете ефективен 30-60-90-дневен план за въвеждане в работата. Подгответе новите си служители за успех с структуриран план, който да ги води през първите три месеца!

5. Шаблон за въвеждане на нови служители в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Улеснете проследяването на седмицата за въвеждане в работата с помощта на списъка за въвеждане в работата на служителите на ClickUp.

Приемането на нови служители е нещо повече от обикновена документация. Шаблонът за списък за проверка при назначаване на служители на ClickUp помага за интегрирането на новите служители в корпоративната култура от първия ден.

В този шаблон фирмите могат да очертаят целите на позицията и общите цели на компанията, за да осигурят яснота от самото начало. Те могат също така да структурират седмичен списък с цели за плавен преход на служителите.

Този шаблон за нови служители помага на специалистите по човешки ресурси да управляват безпроблемно задачите по назначаването с ясни списъци за проверка на новите служители и структурирани работни процеси за комуникация.

⚒️ Основни характеристики

Възможност за проследяване на напредъка в реално време и проактивно разрешаване на проблеми с персонализирани статуси като „Готов за преглед“ и „Нужна помощ“.

Съгласувайте задачите с графиците на компанията за структуриран процес на въвеждане с полето „Седмица на въвеждане“.

Съхранявайте важни материали като наръчника за служители и политиките на едно място, където са лесно достъпни, с помощта на Doc view.

🎯 Идеален за: Идеален за специалисти по човешки ресурси и мениджъри по наемане на персонал, които се нуждаят от структурирано решение за въвеждане в работата с вградена функция за проследяване на напредъка.

🔎 Знаете ли? Само 37% от компаниите гарантират, че въвеждането в работата трае повече от месец. Но много организации имат по-дълъг или дори по-къс процес на въвеждане в работата. Изглежда, че има известни спорове относно идеалния график!

6. Шаблон за план за действие на служителите на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Използвайте шаблона за план за действие на служителите на ClickUp за определяне на цели и предоставяне на обратна връзка в реално време.

Мислете за плана за действие на служителите като за вашия GPS за успех, защото без него просто се движите в кръг, надявайки се да стигнете до правилното място! Шаблонът за план за действие на служителите на ClickUp гарантира, че целите на служителите са в съответствие с целите на компанията.

Също така е лесно да следите напредъка, да коригирате курса, когато е необходимо, и да предоставяте обратна връзка в реално време като професионалист.

Няма повече догадки или безкрайни проверки! Той помага на мениджърите да се справят с хаоса, като определят ясни цели за назначаването, проследяват напредъка и измерват ефективността в едно добре организирано пространство.

⚒️ Основни характеристики

Дайте възможност на мениджърите да създават структурирани планове за действие, да категоризират задачите, да определят крайни срокове и да си сътрудничат със заинтересованите страни.

Използвайте вградените функции за проследяване, за да помогнете на специалистите по човешки ресурси да измерят въздействието на целите и да усъвършенстват стратегиите според нуждите.

Получавайте автоматични известия и актуализации в реално време, за да поддържате фокуса и продуктивността на екипите.

🎯 Идеален за: Мениджъри, екипи по човешки ресурси и ръководители на екипи, които искат да са на една вълна и да работят съвместно за постигане на целите на компанията.

7. Шаблон за дистанционно въвеждане в работата на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Опростете процеса на дистанционно наемане с шаблона за дистанционно въвеждане в работата на ClickUp.

Наемането на дистанционни служители може да бъде предизвикателство без подходящата структура и ресурси. Шаблонът за дистанционно въвеждане в работата на ClickUp опростява процеса, като съхранява всичко (задачи, ресурси и проследяване на напредъка) на едно място.

Не позволявайте на новите си служители да се чувстват изгубени в киберпространството. Помогнете им да успеят с организирано и безстресово въвеждане в работата.

⚒️ Основни характеристики

Организирайте важните детайли с помощта на персонализирани полета като „Категория“, „Заявител“ и „Тип задача“.

Получете лесен достъп до ключова информация с Наръчника за служители , Изглед на списъка и Ръководството за шаблони.

Оптимизирайте задачите с вградени функции за управление на проекти (проследяване на времето, зависимости между задачите, автоматизирани имейли и др. )

🎯 Идеален за: HR екипи и мениджъри, които искат да създадат структурирано, цифрово ориентирано преживяване при назначаването на нови служители. Идеален както за хибридни, така и за дистанционни служители.

🔎 Знаете ли, че... Почти 63% от дистанционните служители смятат, че не получават достатъчно обучение по време на въвеждането. Още по-притеснително е, че 36% намират процеса на въвеждане за напълно объркващ.

8. Шаблон на ClickUp за обучение при назначаване на нови служители

Вземете безплатен шаблон Осигурете гладко начало за новите служители с шаблона на ClickUp за обучение при назначаване на нови служители.

Въвеждането на новите служители в работата не трябва да се превръща в жонглиране. Шаблонът на ClickUp за обучение при назначаване на нови служители използва силата на визуалните елементи, за да оптимизира процеса на назначаване!

Той гарантира, че всеки нов служител получава подходящо обучение, без да бъде претоварен с процеса на въвеждане в работата.

Този шаблон ви помага да организирате основните теми за обучение, да проследявате напредъка на новоназначените служители и да съхранявате всички ресурси на едно достъпно място. Уверен и добре обучен служител е продуктивен служител.

⚒️ Основни характеристики

Следете попълването и персонализираните полета, за да категоризирате ключови детайли с вградени инструменти като персонализирани статуси.

Достъп до няколко изгледа (списък, диаграма на Гант и календар) за по-добра визуализация на целия процес.

Обсъдете теми за обучение на служителите, за да сте сигурни, че сте обхванат всичко – от политиките на компанията до познания за продуктите.

🎯 Идеален за: HR специалисти и мениджъри, които искат да стандартизират въвеждането на нови служители, така че те да имат достъп до подходящо обучение за екипи, работещи в офиса, дистанционно или хибридно.

💡 Професионален съвет: Мениджърите по човешки ресурси имат много задачи и завършването на всяка задача навреме може да бъде хаотично. Тук на помощ идват AI инструментите за човешки ресурси. Те се занимават с всичко – от назначаването на служители и проследяването на кандидатите до представянето и ангажираността на служителите!

9. Общ шаблон за въвеждане в работата на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Започнете въвеждането на служителите с лесния за начинаещи шаблон на ClickUp за въвеждане на нови служители.

Шаблонът на ClickUp за въвеждане на нови служители опростява процеса на наемане на персонал за малки и средни бизнес организации.

Това е лесен за използване шаблон, подходящ за начинаещи, който елиминира спекулациите относно плановете за назначаване на нови служители и помага на екипите по човешки ресурси и мениджърите да проследяват ефективно обучението и ключовите етапи.

Тъй като това е общ шаблон, компании от различни сектори, като технологични стартиращи фирми, търговия на дребно, здравеопазване, финанси и др., могат лесно да го персонализират, за да отговаря на техните специфични нужди при назначаването на нови служители.

⚒️ Основни характеристики

Преглеждайте крайните срокове и приоритетите на всеки служител, участващ в наемането, за да спазвате графика.

Потребителски полета като „Етап на въвеждане в работата“, „Отдел“ и „Тип дейност“ гарантират, че нито един детайл няма да бъде пропуснат.

Използвайте шаблона както за дистанционно, така и за лично въвеждане на служители.

🎯 Идеален за: Малки и средни компании и бързоразвиващи се екипи, които търсят систематичен процес на наемане.

🤔 Нов в ClickUp? Този шаблон е точно за вас! Той подчертава целеви курсове и ресурси, които ще помогнат на вашия екип да се адаптира бързо и безпроблемно. 🚀

10. Опростен шаблон за списък за назначаване на нови служители от Template.net

Шаблонът за опростен списък за назначаване улеснява проследяването на задачите и създава структуриран процес за посрещане на новоназначените служители.

Четирите раздела на този шаблон обхващат всеки етап от въвеждането: предварителна подготовка и приветствени обаждания, вътрешна подготовка и настройка, представяне на първия ден и продължаващо обучение и оценка на представянето.

Той е лесен за използване, напълно персонализируем и достъпен в различни файлови формати (Microsoft Word, PDF, Google Docs, Apple Pages), за да отговори на различни нужди.

⚒️ Основни характеристики

Навигирайте в унифицирания дизайн, за да свършите нещата бързо и лесно.

Използвайте модерния и лесно адаптируем шаблон, за да отговорите на нуждите на различни индустрии.

Създайте както цифрови, така и физически списъци, за да улесните екипите да ги следват.

🎯 Идеален за: Малки бизнес организации с по-рядко наемане на служители, които се нуждаят от прост дизайн.

11. Шаблон за списък за въвеждане в работата и проследяване на напредъка от Template.net

Шаблонът за списък за въвеждане в работата и проследяване на напредъка предоставя ясна пътна карта за първия месец. Шаблонът е разделен на три части, всяка от които съдържа различни дейности, задачи и съответни срокове.

Фирмите могат да персонализират този шаблон, като добавят логото на компанията, имейл адреса, уебсайта, телефонния номер и адреса на офиса. Най-хубавото е, че той е изчерпателен и може да се редактира онлайн.

⚒️ Основни характеристики

Използвайте раздела за ориентация през първата седмица, който съдържа подробна информация за компанията и представяне на екипа за първоначално обучение.

Преминете към следващата секция за втората седмица, за да разгледате обучението за продуктите, менторството и представянето на проектите.

Завършете с последната секция с оценки на представянето, обратна връзка и преглед на интеграцията с HR.

🎯 Идеален за: Компании, които наемат често, и организации, които искат да подобрят опита си при наемането на служители с подробна обратна връзка и документация.

12. Шаблон за формуляр с контролен списък за назначаване на нови служители от Template.net

Започването на нова работа включва много променливи елементи и е трудно да се следи за тях. За да се избегне объркване, този формуляр за списък за въвеждане в работата помага на служителите и отдела по човешки ресурси да бъдат на една и съща страница.

Горната част на шаблона е предназначена за информация за служителите, а следващата част съдържа списък с всички стъпки за въвеждане в работата. Редактирайте го онлайн, попълнете данните за вашата организация и го запазете! Готово.

⚒️ Основни характеристики

Избройте основните стъпки за назначаване, като подписване на писмото с офертата, подаване на данни за заплатата и настройка на достъпа за гладко назначаване.

Следете напредъка, добавяйте бележки и потвърждавайте, когато ключовите задачи са изпълнени.

Попълнете задачите и обратната връзка за първата седмица, за да персонализирате шаблона за различни роли.

🎯 Идеален за: HR, мениджъри по наемане на персонал и ръководители на екипи, които искат структуриран, но гъвкав начин да насочват новите служители през първите им дни.

13. Шаблон за списък за въвеждане на разработчици от Template.net

Работите ли в технологична компания, която често наема нови служители? Започването на работа като разработчик означава, че служителите трябва да бъдат подробно обучени за инструментите, работните процеси и стандартите за кодиране, за да се осигури плавен преход.

Шаблонът за списък за въвеждане на разработчици е специално създаден за технически специалисти. Той започва с основни елементи преди въвеждането, като преглед на документите за въвеждане, подаване на формуляри за човешки ресурси и настройка на работна станция с необходимия софтуер и инструменти.

⚒️ Основни характеристики

Обхванете корпоративната култура, представянето на екипа и достъпа до вътрешни канали за комуникация за цялостно първоначално обучение.

Помогнете на новоназначените служители да настроят системи за контрол на версиите и да получат достъп до хранилища с раздела за конфигуриране на средата.

Използвайте прегледи на документацията и разяснения на кода, за да помогнете на новоназначените служители да разберат напълно кода.

🎯 Идеален за: Организации и технически екипи, които търсят списък с задачи, обхващащ различни аспекти на въвеждането на разработчици.

14. Шаблон за процес на въвеждане на клиенти от Template.net

Този списък за проверка на процеса на въвеждане на клиенти е задължителен за счетоводните фирми. Той гарантира гладко стартиране, като ви помага да съберете важни подробности, като информация за контакт, бизнес структура и финансови документи, така че нищо да не бъде пропуснато.

С този шаблон можете да се съсредоточите върху изграждането на силни взаимоотношения с клиентите, вместо да се занимавате с документи.

⚒️ Основни характеристики

Финализирайте договора за ангажимент, очертайте условията за обслужване и мерките за поверителност и настройте сигурен достъп до клиентския портал.

Използвайте раздела с подробна обратна връзка, за да подобрите процеса на наемане.

Създайте ясен план за следващите стъпки за текущо финансово управление и консултантски услуги, за да спестите време.

🎯 Идеален за: Малки и средни счетоводни фирми за въвеждане на клиенти.

📌 Вижте също: Шаблони за човешки ресурси и набиране на персонал на ClickUp — наемане, въвеждане в работата и управление на служителите с готови шаблони, предназначени за екипите по човешки ресурси!

Какво представляват шаблоните за списъци за проверка на новоназначените служители?

Шаблоните за списък за проверка на новоназначените служители са структурирани документи, които очертават основните задачи и стъпки за въвеждането на нови служители. Тези шаблони помагат на мениджърите по наемане, собствениците на фирми и ръководителите на екипи да оптимизират HR процесите за плавен преход на новоназначените служители.

Такива шаблони обхващат документите за предварително назначаване, програмите за назначаване, графиците за обучение през първата седмица и всичко останало.

Добре проектираният списък за назначаване на служители включва раздели за административни задачи, настройка на ИТ, изисквания за съответствие, запознаване с корпоративната култура и обучение, специфично за длъжността. Най-хубавото е, че повечето от тези списъци могат да се персонализират в зависимост от размера на компанията, отрасъла и това дали служителите работят дистанционно или в офиса.

Шаблонът за списък за проверка на новоназначените служители ще:

Стандартизирайте въвеждането, така че всеки новоназначен служител да получи еднаква подготовка.

Намалете административната натовареност, като организирате задачите по наемането в структуриран формат.

Повишете ангажираността на служителите, като направите въвеждането по-гладко и по-приветливо.

Ускорете производителността, като помогнете на новите служители да се адаптират бързо към своите роли.

Какво прави един добър шаблон за списък за проверка на новоназначените служители?

Добрият шаблон за списък за назначаване на нови служители функционира като списък със задачи – ясен, изчерпателен и адаптируем към различни роли и работни среди. Неговата цел е да гарантира, че нищо не се пропуска.

Ето основните елементи на един ефективен списък:

Логична структура: Задачите трябва да бъдат подредени в последователност стъпка по стъпка, като обхващат подготовката за назначаване, основните неща за първия ден и дългосрочните етапи на заетостта.

Опции за персонализиране: Шаблонът трябва да бъде гъвкав, за да се адаптира към различни длъжности, отдели и служители, работещи дистанционно или в офиса.

Съответствие и документация: Трябва да включва раздели за правни формуляри, политики на компанията, информация за социални придобивки, данъчни документи и протоколи за сигурност.

Технологична настройка: Обхваща ИТ изисквания като настройка на електронна поща, достъп до системата и инсталиране на софтуер, така че служителите да могат да започнат работа без забавяне.

Интегриране в корпоративната култура: Включва стъпки за запознаване на новите служители с мисията, ценностите, лидерството и очакванията на работното място.

Работете по-умно с шаблоните на ClickUp ClickUp има шаблон за всичко – планиране на проекти, бележки от срещи, проследяване на кампании, продажбени канали и т.н. Тези готови за употреба шаблони ви помагат да пропуснете настройките и да преминете директно към действие. Персонализирайте ги, за да съответстват на работния процес на вашия екип, и спестете часове всяка седмица.

Направете въвеждането на служителите безпроблемно с шаблоните на ClickUp

Солиден списък за назначаване на нови служители е ключът към ефективен процес на назначаване, който помага на новите служители да се включат веднага в работата. Добре обмислен план за назначаване, подкрепен с практични съвети за назначаване, прави прехода по-лесен.

Шаблоните за списък за проверка на новоназначените служители значително подобряват процеса на въвеждане в работата. Независимо от шаблона, който изберете, не забравяйте, че поставяте основите за дългосрочен успех на служителите.

Улеснете управлението на новоназначените служители с шаблоните за човешки ресурси и набиране на персонал на ClickUp. Поддържайте проектите в правилната посока, сътрудничеството ефективно и изградете печеливш екип в едно мощно работно пространство. А най-хубавото е, че е безплатно. Регистрирайте се в ClickUp още днес.