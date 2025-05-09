Стартирането на нестопанска организация изисква кураж и усилия – и, да бъдем реалисти, много планиране. Имате страст и цел, но как да пренесете тези големи, променящи света идеи на хартия? Тази част може да ви се стори непосилна.

Именно тук се включва бизнес планът. Добре изготвен бизнес план за нестопанска организация ви помага да останете фокусирани върху мисията на вашата организация, като същевременно спечелите доверието на дарители, членове на управителния съвет и доставчици на безвъзмездни средства. Добрата новина? Не е нужно да започвате от нулата.

🔎 Знаете ли, че... Нестопанските организации са значителна част от икономиката на САЩ. Според последните данни, в САЩ има около 1,85 милиона регистрирани нестопански организации. ​

В този наръчник сме събрали най-добрите безплатни шаблони за бизнес план за нестопанска организация, които ще ви помогнат да превърнете големите си идеи в реалистични планове, които можете да следвате.

Какво представляват шаблоните за бизнес план за нестопанска организация?

Шаблонът за бизнес план за нестопанска организация е структуриран инструмент, който помага на нестопанските организации да начертаят своите цели, стратегии и оперативен план в ясен и организиран формат. Те ви насочват през процеса на планиране, от мисията на вашата нестопанска организация до финансовите прогнози.

В основата си бизнес планът за нестопанска организация очертава какво прави бизнесът, на кого служи и как ще продължи да функционира (и да расте). Повечето шаблони за нестопански организации ви превеждат през основните елементи: кратко резюме, разбивка на целевата аудитория, пазарен анализ, финансиране, програми и допълнителни ресурси като подсказки и съвети за форматиране.

💡 Професионален съвет: Чудите се как да използвате изкуствен интелект за изготвяне на бизнес планове? Ето няколко съвета, които да следвате: Започнете, като въведете в AI вашата бизнес идея, целева аудитория и цели 📊

Използвайте AI инструменти, за да генерирате изпълнителни резюмета, пазарни анализи и финансови прогнози 📝

Прегледайте, коригирайте и персонализирайте съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, за да съответства на гласа на вашата марка 🔍

Използвайте изкуствен интелект, за да генерирате уникални стратегии, маркетингови идеи и възможности за растеж 🚀

Най-добрите шаблони за бизнес план за нестопанска организация, които да разгледате

Когато превръщате своята нестопанска визия в работещ план, подходящите шаблони могат да ви помогнат да започнете без стрес.

ClickUp предлага модерни, интуитивни и напълно персонализирани опции за шаблони за бизнес план за нестопански организации. Те помагат на нестопанските организации да планират мисията, програмите, плановете за набиране на средства и оперативните си стратегии.

Като приложение за всичко в работата, ClickUp надхвърля статичните шаблони, като предлага динамично управление на задачите, проследяване на целите, споделяне на документи и сътрудничество в реално време – всичко на едно място.

Ето някои от най-добрите шаблони за бизнес план за нестопанска организация, които можете да разгледате, за да придадете структура, яснота и динамика на вашите проекти, насочени към мисията ви:

1. Шаблон за бизнес план на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създайте солиден бизнес план с шаблона за бизнес план на ClickUp.

Солиден бизнес план е ключът към успеха на вашата организация. Шаблонът за бизнес план на ClickUp предлага лесна за използване рамка, в която да очертаете вашите цели, стратегии и графици.

Той ви позволява да проследявате напредъка, да идентифицирате потенциалните рискове и да измервате постиженията, за да направите планирането по-лесно. Това ви помага да подобрите сътрудничеството с функции като маркиране, вложени подзадачи, множество изпълнители и етикети за приоритет.

Ето защо ще ви хареса:

Организирайте задачите с ясни статуси като „Завършено“, „В процес“, „Нуждае се от преразглеждане“ и „Завърши“.

Персонализирайте полетата, за да добавите атрибути, като „Референция“, „Одобрено“ и „Раздел“, за по-добро управление на задачите.

Визуализирайте плана си с различни изгледи, включително теми, статус, график и бизнес план.

🔑 Идеален за: Предприемачи, които търсят ясен, персонализируем шаблон, за да организират и изпълнят своите бизнес стратегии.

2. Шаблон за бизнес план на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Разработете централизиран бизнес план с шаблона за бизнес план на ClickUp.

Шаблонът за бизнес план на ClickUp е идеален за организиране на мислите ви, съгласуване на екипа ви и представяне на ясна пътна карта на визията ви пред членовете на борда и заинтересованите страни.

Можете да използвате петте предварително проектирани раздела – „История на компанията“, „Пазарен анализ“, „Стратегия за продажби и маркетинг“, „Оперативна стратегия“ и „Важни събития и показатели“ – за да предоставите изчерпателна информация за своя бизнес.

Ето защо ще ви хареса:

Разделете задачите си според необходимите ресурси и предвиждайте рисковете.

Сътрудничейте с екипа си, като разпределяте задачи чрез коментари в документа.

Използвайте вградените подсказки и примери, за да ви насочват при писането и да гарантират пълнотата на документа.

🔑 Идеален за: Предприемачи и екипи, които търсят изчерпателен и лесен за използване инструмент за разработване на бизнес план.

3. Шаблон за бизнес план на ClickUp Lean

Вземете безплатен шаблон Създайте опростен бизнес план с шаблона за опростен бизнес план на ClickUp.

Стартирането на бизнес не трябва да означава да се удавите в документи. Шаблонът за бизнес план на ClickUp предлага централизиран подход към планирането, фокусирайки се върху най-важното без излишна сложност.

Този шаблон за бизнес план за нестопанска организация ви помага бързо да очертаете бизнес стратегията си, да определите ключовите цели и да зададете реалистични етапи. Визуализирайте плана си с малки етапи и проследявайте напредъка, за да правите необходимите корекции с този шаблон.

Ето защо ще ви хареса:

Разработете компактна и рационализирана стратегия, която гарантира максимална производителност без загуби.

Организирайте подробностите с помощта на персонализирани полета, като прикачени файлове и Lean Canvas Model.

Визуализирайте плана си чрез различни изгледи, като обобщение на плана и бизнес модел Canvas.

🔑 Идеален за: Собственици на малки предприятия, които търсят адаптивна рамка за управление на бизнес плана си.

4. Шаблон за стандартни оперативни процедури за нестопански организации на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Очертайте всичките си процеси с шаблона за SOP за нестопански организации на ClickUp.

Шаблонът за стандартни оперативни процедури (SOP) на ClickUp за нестопански организации изяснява ежедневните ви операции, като предоставя рамка за документиране на стандартните оперативни процедури (SOP) на вашата организация.

Този шаблон за бизнес план за нестопанска организация е насочен към това да ви помогне да очертаете основните процеси, да създадете подробни списъци за проверка и да визуализирате как се свързват различните ежедневни операции. Независимо дали става дума за набиране на нови членове на екипа, управление на доброволци или осигуряване на последователност между програмите, този шаблон поддържа безпроблемното и ефективно функциониране на вашата нестопанска организация.

Ето защо ще ви хареса:

Разделете задачите на лесни за изпълнение, съществени стъпки с подробни списъци за проверка.

Организирайте процесите по отдели или области на фокус за бърз достъп.

Следете ефективността на стандартните оперативни процедури и актуализирайте процедурите, без да започвате от нулата.

🔑 Идеален за: Нестопански организации, които искат да внесат структура и яснота в ежедневните си дейности.

➡️ Прочетете също: Безплатни шаблони за бизнес план в Word, Excel и ClickUp

5. Шаблон за планиране на нестопански събития на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Организирайте успешни събития с шаблона за планиране на нестопански събития на ClickUp.

За да организирате успешно събитие с нестопанска цел, е необходимо нещо повече от ентусиазъм – необходима е сериозна координация. Шаблонът за планиране на събития с нестопанска цел на ClickUp е тук, за да ви помогне. Този изчерпателен инструмент ви води през всеки аспект от планирането на събития, от поставянето на цели до обобщаването след събитието.

С персонализирани функции и интуитивни оформления, той опростява сътрудничеството, поддържа екипа ви в синхрон и ви помага да управлявате бюджети и графици.

Независимо дали организирате гала вечер за набиране на средства, програма за работа с общността или кампания за повишаване на осведомеността, този шаблон гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато и събитието ви ще протече като по часовник.

Ето защо ще ви хареса:

Обсъждайте идеи и съхранявайте ресурси в леснодостъпна област, като използвате изгледа на компонентния борд.

Проверете общия напредък на събитието с изгледа на списъка с етапите на събитието.

Категоризирайте подробностите, като използвате персонализирани полета, като например „Съставна част на събитието“ и „Отговорен екип“.

Уверете се, че всички са на една и съща страница, като предоставите обща информация за графика на събитието.

🔑 Идеален за: Екипи, които искат да улеснят планирането на събития и да организират успешни събития.

6. Шаблон за стартиране на бизнес в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Организирайте процеса на стартиране с шаблона за стартиране на бизнес на ClickUp.

Чувствате се претоварени от безбройните задачи, свързани със стартирането на вашия бизнес? Шаблонът за стартиране на бизнес на ClickUp е идеалното решение! Той предоставя ясна пътна карта от първоначалното планиране до окончателното изпълнение.

Този шаблон ви помага да разделите стартирането на управляеми задачи, да разпределите отговорности, да определите приоритети и да следите напредъка в реално време в рамките на една платформа.

Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте напредъка на стартирането си, за да сте сигурни, че всичко се случва навреме.

Избройте подробностите в ясни раздели като „Анализ на пазара“, „Анализ на конкурентите“, „Пътна карта за стартиране“, „Важни етапи“ и др.

Използвайте въпросите и подсказките в ръководството, за да извлечете максимална полза от стартирането на проекта си.

🔑 Идеален за: Стартиращи компании, които търсят структурирано решение за стартиране на своя бизнес.

7. Шаблон за бизнес предложение на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Напишете убедителни бизнес предложения, като използвате шаблона за бизнес предложения на ClickUp.

Шаблонът за бизнес предложение на ClickUp предоставя структурирана рамка, която ви води през всеки основен компонент от осигуряването на партньорства или спонсори за проекти.

Уверете се, че вашите предложения са професионални и убедителни. Това ви помага да получите изчерпателна информация за вашите услуги, графиците на проектите и графиците за плащане за потенциалните инвеститори. Също така ви позволява да проследявате статуса на задачите, използвайки параметри като „Блокирана“, „Завършена“, „В процес“ и „Преглед“.

Ето защо ще ви хареса:

Използвайте вградените примери за имейли в шаблона за бизнес предложение , за да направите предложенията си по-убедителни.

Визуализирайте напредъка на предложението с помощта на персонализирани полета, като ниво на усилие, сложност на задачата и степен на завършеност.

Планирайте всяка стъпка от предложението си до съвършенство с Business Proposal Steps View (Преглед на стъпките в бизнес предложението).

🔑 Идеален за: Бизнес професионалисти, които търсят всеобхватно средство за създаване на подробни бизнес предложения.

💡 Професионален съвет: Управлението на вашата нестопанска организация е по-лесно от всякога с ClickUp Nonprofit Solutions! Това е идеалният AI инструмент за нестопански организации, който обединява под един цифров покрив вашите дейности по набиране на средства, координация на доброволци и проследяване на безвъзмездни средства. Ето как това може да ви помогне: Централизирайте всичките си задачи с ClickUp за нестопански организации Създавайте прозрачни бюджетни предложения и отчети за дарителите.

Планирайте и споделяйте задачите на доброволците, като използвате изгледа „Календар“.

Проследявайте времето, прекарано от доброволците и служителите, за да максимизирате тяхната продуктивност.

Създайте персонализирани формуляри за заявления и обратна връзка

8. Шаблон за годишни цели на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Задавайте постижими цели ежегодно с шаблона за годишни цели на ClickUp.

Планирането на целите ви за годината може да бъде трудна задача. С шаблона за годишни цели на ClickUp това вече не е така! Шаблонът служи като ваш план, който ви помага да определите, проследите и постигнете целите си по ясен и лесен начин.

Това ще ви помогне да разделите големите си амбиции на управляеми задачи и да поддържате фокуса и инерцията си през цялата година.

Ето защо ще ви хареса:

Задайте SMART цели за годината и проследявайте напредъка

Очертайте стъпките, необходими за постигане на целите ви, заедно с график.

Следете напредъка си с визуални инструменти като диаграми на Гант.

🔑 Идеален за: Лица и екипи, които искат да поставят постижими годишни цели.

➡️ Прочетете също: Шаблони за план за растеж за изработване на стратегия за растеж

9. Шаблон за план за действие за малки предприятия на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Гарантирайте успеха на своя бизнес с шаблона за план за действие за малки предприятия на ClickUp.

Шаблонът за план за действие за малки предприятия на ClickUp превръща неясните амбиции в реалистичен, поетапен план. Той ви помага да разделите големите си идеи на управляеми задачи, да ги възложите на екипа си и да проследявате напредъка без усилие.

Шаблонът ви позволява също да добавите времева рамка за постигане на различни цели и план за действие в извънредни ситуации, който да ви помогне да преодолеете препятствия.

Ето защо ще ви хареса:

Определете ясни цели и ги разделите на по-малки задачи.

Добавете бележки и прикачени файлове, за да предоставите повече подробности за всяка цел.

Визуализирайте напредъка си, графика и зависимостите между задачите с помощта на Timeline Gantt View.

🔑 Идеален за: Собственици на малки предприятия, които искат лесен начин да организират и изпълняват проекти.

10. Шаблон за стратегическа бизнес пътна карта на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Разработете стратегическа пътна карта с шаблона за стратегическа бизнес пътна карта на ClickUp.

Пътят от настоящата позиция на вашата компания към нейното бъдеще може да бъде сложен.

Шаблонът за стратегическа бизнес пътна карта на ClickUp служи като ясен наръчник, който ви помага да изготвите стратегия, базирана на времето, която очертава къде се намирате в момента, къде искате да бъдете и как да стигнете дотам. ​

Множествени изгледи, персонализирани полета и статуси гарантират, че всички работят за постигането на едни и същи цели.

Ето защо ще ви хареса:

Проверявайте напредъка на всяка задача с помощта на таблото за напредък, което разделя задачите на „В график“, „В риск“ и „Закъснение“.

Уверете се, че настоящият ви капацитет може да отговори на бъдещите изисквания за растеж с Current Capacity View (Преглед на настоящия капацитет).

Съгласувайте всички отдели и заинтересовани страни, като споделите шаблона с публичен линк.

🔑 Идеален за: Бизнеси, които целят да разработят стратегия, базирана на времето, за да постигнат своите цели.

11. Шаблон за бизнес план на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Визуализирайте бизнес стратегията си с шаблона за бизнес пътна карта на ClickUp.

Шаблонът за бизнес пътна карта на ClickUp е идеален за визуализиране на вашата бизнес стратегия и очертаване на ключовите цели и стъпките за тяхното постигане.

Шаблонът ви позволява да комуникирате вашите бизнес и маркетингови планове с ключови заинтересовани страни, да вземате решения въз основа на анализи и да приоритизирате задачите въз основа на тяхната стойност.

Ето защо ще ви хареса:

Организирайте инициативи със статуси като „В процес“, „В очакване“ и „Завърши“.

Подробно опишете задачите, като използвате персонализирани полета, като например тримесечие, продължителност в дни и стратегически цели.

Визуализирайте плана си с изгледи като пътна карта на Гант, стратегически цели и времева линия по бизнес категории.

Подобрете сътрудничеството с проследяване на времето, етикети и предупреждения за зависимости.

🔑 Идеален за: Бизнеси, които търсят адаптивна рамка за планиране на стратегическите си цели.

12. Шаблон за план за действие за бизнес развитие на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създайте ефективен план за действие с шаблона за план за действие за бизнес развитие на ClickUp.

Чувствате се затруднени как да разраснете бизнеса си отвъд същата стара рутина? Този шаблон за план за действие за развитие на бизнеса от ClickUp ви помага да излезете от този цикъл с ясна, изпълнима стратегия, която не ви се струва прекалено трудна.

Той е създаден, за да подпомага всичко – от идеи за популяризиране и проследяване на партньорства до инициативи за продажби – всичко това е подредено на едно място, така че екипът ви да не се налага да рови из разпръснати бележки или остарели таблици.

Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте усилията за партньорство, потенциалните клиенти и последващите действия в един споделен център.

Провеждайте и организирайте проучвания на пазара, за да вземате информирани стратегически решения.

Оценете вътрешните ресурси и текущите стратегии, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Адаптирайте и актуализирайте плана си в зависимост от развитието на вашия бизнес.

🔑 Идеален за: Бизнеси, които целят да създадат структуриран, изпълним план за стимулиране на растежа.

13. Шаблон за диаграма на етапите на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Визуализирайте ключовите си етапи с шаблона за диаграма на етапите на ClickUp.

Проследяването на основните етапи на проекта често е прекалено обременяващо и е изложено на риск от пропуски. Шаблонът за диаграма на етапите на ClickUp предлага визуален начин за документиране и наблюдение на ключовите постижения на проекта ви.

Това помага на екипа ви да остане съгласуван и да е наясно с предстоящите срокове. Също така предоставя моментална снимка на напредъка на проекта ви, което улеснява комуникирането на актуализации на статуса към заинтересованите страни и членовете на екипа.

Ето защо ще ви хареса:

Визуализирайте ключовите етапи на проекта си в лесен за разбиране формат.

Обсъдете нови идеи за постигане на целите си, като използвате изгледа „Бяла дъска“.

Разпределяйте задачи и срокове на членовете на екипа, за да гарантирате отчетността.

🔑 Идеален за: Проектни мениджъри, които търсят ясно и нагледно представяне на своите етапи.

14. Шаблон за OKR и цели на компанията ClickUp

Вземете безплатен шаблон Задайте и постигнете целите си с шаблона за OKR и цели на ClickUp.

Шаблонът за OKR и цели на ClickUp предлага структурирана рамка за определяне, проследяване и постигане на вашите цели. Той разделя задачите на изпълними стъпки, разпределя отговорностите и следи напредъка в един централизиран център.

Шаблонът ви позволява да дефинирате цели и ключови резултати, за да определите посоката и измеримите резултати. Можете да споделите шаблона с подходящите хора, за да осигурите гладко сътрудничество.

Ето защо ще ви хареса:

Запазете важната информация, като използвате персонализирани полета, като AC, сума на поръчката, дата на приключване, EV и фактурирана поръчка.

Отворете в различни изгледи, включително табло за подаване на OKR, всички свързани OKR елементи и календарно табло за OKR.

Следете напредъка с визуални инструменти като табла и инструменти за проследяване на напредъка.

🔑 Идеален за: Организации, които търсят цялостно решение за определяне, проследяване и постигане на целите на цялата компания.

15. Шаблон за план за непрекъснатост на бизнеса на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Уверете се, че вашият бизнес ще продължи да функционира и в извънредни ситуации с шаблона за план за непрекъснатост на бизнеса на ClickUp.

Когато се случи нещо неочаквано, като нарушение на сигурността на данните или проблем с веригата на доставки, не искате да търсите отговори. Искате план. А шаблонът за план за непрекъснатост на дейността на ClickUp ви помага да разработите този план!

Това ще ви помогне да определите точно какво трябва да се случи, кой какво прави и как да поддържате дейността си, независимо от препятствията, които се изправят пред вас.

Това гарантира, че всички членове на екипа знаят своите роли по време на криза, което позволява на вашата организация да сведе до минимум прекъсванията и да поддържа гладкото функциониране.

Ето защо ще ви хареса:

Идентифицирайте потенциалните рискове и очертайте превантивни мерки.

Предоставяйте насоки за реагиране при потенциални смущения.

Намалете прекъсванията и поддържайте бизнес операциите по време на криза.

🔑 Идеален за: Организации, които искат да се подготвят проактивно за неочаквани събития.

16. Шаблон за план за действие за SMART цели на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Задайте SMART цели с интелигентни планове за действие, като използвате шаблона за план за действие SMART Goal на ClickUp.

Големите цели са чудесни, но без структура те остават само празни мечти. Шаблонът за план за действие SMART Goal в ClickUp превръща класическия метод SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) в практична, редактируема работна среда.

Той е създаден, за да ви помогне да организирате целите си, да ги разделите на изпълними задачи, да разпределите отговорностите и да следите напредъка.

Ето защо ще ви хареса:

Разделете целите на конкретни, поетапни действия.

Отворете в 6 различни изгледа, като SMART Goal Planning Whiteboard, Timeline, SMART Goals и Goal Health.

Задайте крайни срокове за всяка цел, заедно с необходимите ресурси за нейното постигане.

🔑 Идеален за: Екипи, които искат готова рамка за превръщане на целите в реални, измерими резултати

17. Шаблон за годишен отчет на нестопанска организация ClickUp

Вземете безплатен шаблон Напишете убедителни годишни отчети с шаблона за годишен отчет за нестопанска дейност на ClickUp.

Годишните отчети не трябва да бъдат стресиращи или скучни. Този шаблон за годишен отчет за нестопанска организация от ClickUp ви помага да съберете на едно място вашите постижения, финансови резултати и планове, без да се налага да се борите с таблици или да преписвате една и съща информация.

Събирайте данни от различни източници, дайте подробна информация за напредъка си и създайте убедителна история, която да резонира с дарители, доброволци и заинтересовани страни.

Ето защо ще ви хареса:

Съберете финансови данни, акценти от програмата и показатели за въздействието в едно организирано пространство.

Включете диаграми и графики, за да представите данните по достъпен и привлекателен начин.

Използвайте интегрираните документи, за да изразите успехите и историите на мисията си.

🔑 Идеален за: Нестопански организации, които искат да комуникират прозрачно годишния си напредък и въздействие.

🧠 Интересен факт: Някои от най-известните организации в света са с нестопанска цел. Помислете за Червения кръст, Habitat for Humanity и дори Mozilla (да, хората от Firefox!).

Какво прави един добър шаблон за бизнес план за нестопанска организация?

Един добър бизнес план за нестопанска организация трябва да направи целия процес на планиране ефективен и гладък.

Ето какво да търсите, когато избирате идеалния шаблон за бизнес план за нестопанска организация за вашия бизнес:

Проста, ясна структура: Не е необходимо да имате бизнес образование, за да го попълните. Добрият шаблон ви води стъпка по стъпка през всяка секция, без жаргон или излишни подробности.

Указания и инструкции: Най-добрите шаблони включват кратки инструкции или насочващи въпроси, които да ви помогнат Най-добрите шаблони включват кратки инструкции или насочващи въпроси, които да ви помогнат да напишете бизнес план или да създадете бизнес модел и да го адаптирате към целите на вашата нестопанска организация.

Рамка за стратегическо планиране: Потърсете такава, която включва всички задължителни елементи: мисията на нестопанската организация, резюме, пазарен анализ, целева аудитория, Потърсете такава, която включва всички задължителни елементи: мисията на нестопанската организация, резюме, пазарен анализ, целева аудитория, план за набиране на средства и финансови данни.

Инструменти за финансово планиране: Добрите шаблони ви помагат да изготвите бюджета си, източниците на приходи и финансовите отчети, като прогнози за приходите и оперативните разходи.

Лесен за персонализиране: Всяка нестопанска организация е различна. Добрият шаблон за бизнес план за нестопанска организация трябва да е достатъчно гъвкав, за да се адаптира към начина, по който работи вашата организация, както и към нейния размер, фокус и етап на развитие.

➡️ Прочетете също: Най-добрият софтуер за управление на проекти за успех в нестопанския сектор

Постигнете по-голямо въздействие с ClickUp за нестопански организации

Използването на шаблони за бизнес план не е само за да спестите време – то е за да се организирате, за да подкрепите мисията си.

От стратегическо планиране и набиране на средства до отчитане и управление на ежедневните задачи, солидният шаблон за бизнес план за нестопанска организация ви позволява да се фокусирате по-малко върху логистиката и повече върху въздействието.

С ClickUp получавате всичко това на едно място. То помага на нестопанските организации да останат фокусирани, организирани и ефективни, като съхранява целите, събитията, задачите и отчетите на едно място.

Освен безплатни шаблони за набиране на средства, той предлага и мощни инструменти за сътрудничество, проследяване на напредъка и персонализирани работни процеси, които дават възможност на вашия екип да постигне повече.

Регистрирайте се сега и вижте как ClickUp може да ви помогне да изведете вашата нестопанска организация на по-високо ниво!