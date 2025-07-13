15-те най-добри алтернативи на Buffer за управление на социалните медии през 2025 г.

Управлението на социалните медии не е лесно – между постоянните актуализации, нарастващите изисквания за ангажираност и проследяването на ефективността, има много неща, с които трябва да се справяте. Ето защо подходящият инструмент за управление на социалните медии може да направи голяма разлика.

Buffer е един от тези инструменти за планиране на социалните медии, популярен със способността си да помага на екипите за социални медии с планирането на публикации, управлението на календар с съдържание и поддържането на основната ангажираност организирана. Но с усложняването на социалните стратегии, основните анализи и ограничената автоматизация на Buffer започват да се проявяват, особено при плановете от по-ниско ниво.

Предимството? Много от алтернативите на Buffer предлагат по-богати функции, по-умни работни процеси и по-добра стойност.

В този наръчник ще разгледаме 15 от най-добрите алтернативи на Buffer и как да оптимизирате работния си процес в социалните медии с ClickUp. Да започнем! 🚀

5 ограничения на Buffer, които влияят на процесите по управление на социалните медии

📌 Преди да разгледаме алтернативите на Buffer, нека да разгледаме по-отблизо защо Buffer често не отговаря на нуждите на разрастващите се екипи и сложните стратегии:

Няма поддръжка за Google бизнес профил: За разлика от някои платформи за управление на социални медии, Buffer не поддържа Google бизнес профил, което прави маркетинга на местния бизнес по-труден.

Основни анализи и отчети: Макар Buffer да предлага анализи на социалните медии, той не разполага с подробни анализи за проследяване на ефективността в социалните медии, анализ на конкурентите и ангажираност в социалните медии.

Липса на вградени инструменти за проследяване на социалните медии: Проследяването на социалните медии е от съществено значение за отследяване на споменавания на марката, тенденции и ангажираност. Buffer не разполага с функции за мониторинг на социалните медии, които да предоставят по-задълбочени анализи.

Сътрудничеството в екипа е ограничено: Управлявате няколко профила в социалните медии с екип? По-ниските планове на Buffer ограничават членовете на екипа, което затруднява сътрудничеството за маркетинговите екипи и агенции.

Ограничени функции за автоматизация и изкуствен интелект: Други Други инструменти за управление на социални медии предлагат разширени функции като куриране на съдържание с изкуствен интелект и визуално планиране на съдържанието – Buffer не достига нивото на автоматизация.

📮 ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват AI за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и работното ви пространство. С ClickUp получавате AI-базирана помощ при писане в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др. – и всичко това, като запазвате контекста от цялото си работно пространство.

Алтернативи на Buffer с един поглед

Преди да навлезем в подробности, ето кратък преглед на най-добрите алтернативи на Buffer:

Инструмент Основни функции Най-подходящо за Цени ClickUp – Създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект – Управление на задачи – Планиране и анализи – Сътрудничество и интеграция Екипи, които се нуждаят от цялостна платформа за управление на социалните медии, създаване на съдържание и планиране Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Hootsuite – Планиране на няколко платформи – Анализи и отчети – Мониторинг на социалните медии – Сътрудничество в екип Екипи, които управляват множество профили в социалните медии и анализират ефективността им Професионална версия: Започва от 149 $/месец на потребител Sprout Social – Планиране и публикуване – Разширени анализи – Социално слушане – Обединена пощенска кутия за управление на съобщения Бизнеси, които се нуждаят от цялостно управление на социалните медии и усъвършенствани анализи Стандартен: Започва от 199 $/месец на потребител SocialPilot – Икономично планиране – Анализ на ефективността на публикациите – Куриране на съдържание и сътрудничество в екип Малки предприятия и свободни професионалисти, които управляват публикации и съдържание в социалните медии Essentials: Започва от 30 $/месец на потребител Agorapulse – Обединена пощенска кутия за взаимодействие – Автоматизирана модерация – Проследяване на социалните медии – Подробни отчети Екипи, фокусирани върху ангажираността, взаимодействията и автоматизацията в социалните медии Безплатно завинаги; Стандартен план: Започва от 79 $/месец на потребител CoSchedule – Редакционен календар – Функция ReQueue за рециклиране на публикации – Интеграция с WordPress и HubSpot Бизнеси, фокусирани върху съдържанието, които се нуждаят от инструменти за планиране и маркетинг на съдържание Безплатно завинаги; Социален календар: Започва от 19 $/месец на потребител SocialBee – Планиране на съдържание, базирано на изкуствен интелект – Категоризация на съдържанието – Анализ на ефективността Бизнеси, които се нуждаят от AI помощ за планиране на съдържание и поддържане на разнообразно присъствие в социалните медии Bootstrap: Започва от 29 $/месец на потребител По-късно – Визуално планиране на съдържанието – Планиране за Instagram, Pinterest, Facebook – Календар с функция „плъзгане и пускане” Екипи, фокусирани върху визуални платформи като Instagram и Pinterest Безплатно завинаги; Starter: Започва от 25 $/месец на потребител Zoho Social – Мониторинг в реално време – Разширени анализи – Планиране на различни платформи – Проследяване на ефективността Бизнеси, базирани на данни, които искат да наблюдават и проследяват ефективността в социалните медии Безплатно завинаги; Стандартен: Започва от 15 $/месец на потребител Sendible – Управление на множество акаунти – Анализи и отчети – Система за управление на клиенти Агенции и фрийлансъри, които управляват множество клиентски профили и акаунти в социалните медии Създател: Започва от 29 $/месец на потребител Metricool – Анализ на ефективността – Интеграция с Google Analytics – Планиране на публикации в социалните медии Мениджърите на социални медии и маркетолозите се фокусират върху анализите и проследяването на ефективността на публикациите. Безплатно завинаги; Starter: Започва от 22 $/месец на потребител Loomly – Календар за съдържание – Предложения за оптимизация на публикациите – Интеграция с Canva и Unsplash Екипи, работещи с голямо количество съдържание, които се нуждаят от интуитивен инструмент за създаване и планиране на съдържание Base: Започва от 42 $/месец за до 2 потребители HubSpot – Планиране на социалните медии – CRM интеграция – Инструменти за социално слушане – Анализ на ангажираността Бизнеси, които използват HubSpot за интегриран маркетинг и управление на взаимоотношенията с клиентите Безплатно завинаги; Marketing Hub Starter: Започва от 20 $/месец на работно място Planable – Сътрудничество в екип – Работни процеси за одобрение на съдържание – Календар за съдържание – Визуално управление на публикациите Екипи, които се нуждаят от съвместно създаване и одобрение на съдържание преди публикуване Безплатно завинаги; Basic: Започва от 39 $/месец на потребител Tailwind – Масово качване на изображения – Предложения за хаштагове – Анализ на ефективността – Планиране на публикации в Instagram и Pinterest Блогъри, влиятелни лица и компании, фокусирани върху визуално съдържание за Instagram и Pinterest Безплатно завинаги; Pro: Започва от 24,99 $/месец на потребител

Ето 15-те най-добри инструмента, които ще ви помогнат да оптимизирате управлението на социалните медии, да увеличите ангажираността и да подобрите цялостното си представяне:

1. ClickUp (най-доброто решение за управление на социални медии и проекти „всичко в едно“)

Докато Buffer се фокусира единствено върху планирането и ангажираността в социалните медии, ClickUp е универсалното приложение за работа, в което цялата ви стратегия за социални медии – от планиране и създаване на съдържание до надзор на планирането и анализ на ефективността – съжителства с другите ви маркетингови проекти. То е идеално за екипи, които се нуждаят от централизиран хъб за управление на целия работен процес в социалните медии, а не само на публикуването.

Независимо дали планирате кампании, създавате съдържание или проследявате ангажираността на различни платформи, ClickUp ви предоставя всичко необходимо.

Добавете допълнително ниво на ефективност с ClickUp Brain.

ClickUp Brain, AI помощникът на платформата, ви помага при създаването на съдържание, предлага незабавни предложения за надписи, хаштагове и публикации в социалните медии, насочени към ангажираност.

Създавайте надписи за Instagram, хаштагове и идеи за бъдещи публикации с помощта на ClickUp Brain

Имате затруднения с измислянето на надпис за Instagram или идея за следващата си кампания във Facebook? ClickUp Brain може да генерира предложения, подкрепени с данни, като използва тенденциите от миналото, така че да не се налага да гадаете какво ще проработи.

Мениджърите на социални медии могат също да автоматизират отговорите, да обобщават ключовите изводи от анализа на конкурентите и да усъвършенстват съдържанието въз основа на информация за ефективността – и всичко това в реално време.

Като потребител на ClickUp Brain, можете да изберете големия езиков модел (LLM), който най-добре пасва на гласа на вашата марка, независимо дали искате нещо смело и остроумно или професионално и кратко. Тази гъвкавост ви позволява да адаптирате създаването на съдържание, за да пасва на всяка платформа и сегмент от аудиторията.

Освен това, с AI агентите на ClickUp можете да автоматизирате повтарящите се работни процеси и да делегирате рутинните задачи на интелигентни агенти, които работят заедно с вашия екип. Агентите могат да се справят с всичко – от планиране на публикации и наблюдение на ангажираността до генериране на отчети и представяне на полезни информации – което ви освобождава да се съсредоточите върху стратегията и креативността.

Планирайте по-умно с календара на ClickUp

Опростете планирането с ClickUp Calendar

ClickUp Calendar помага на екипите, работещи със социални медии, да превърнат разпръснатите идеи за съдържание в ясен и практичен график. С просто плъзгане и пускане можете незабавно да планирате кампании, да визуализирате предстоящи публикации, да назначите собственици на съдържание и да коригирате графици.

Можете да създавате многократно използваеми работни процеси за различни платформи, да добавяте персонализирани полета за хаштагове, изображения или сегменти от аудиторията и да организирате всяка задача – от мозъчна атака до окончателна проверка – на едно място. Независимо дали управлявате многоканална кампания или планирате месечно съдържание, изгледът „Календар“ поддържа всичко в синхрон.

ClickUp ви позволява да превключвате между няколко изгледа – календар, списък или табло – в зависимост от това как вашият екип предпочита да планира. А с вградените функции за сътрудничество в реално време, преглед на съдържанието и свързани задачи, никога няма да изгубите представа за това какво се случва и кога.

Ако управлявате кога и как да публикувате съдържание, а не просто да натискате бутона „Публикувай“, ClickUp Calendar ви дава видимост и контрол, които Buffer не може да ви предложи.

Освен това, ако искате да синхронизирате с Google Calendar, ClickUp го прави безпроблемно, като поддържа вашите маркетингови задачи синхронизирани и графика ви под контрол. Никога няма да пропуснете нищо, независимо дали става дума за актуализация в LinkedIn, обявление в X или Instagram Reel.

Оптимизирайте подбора, стратегията и управлението на съдържанието с ClickUp Docs.

ClickUp Docs е вашето централно работно пространство за мозъчна атака, изготвяне на чернови и организиране на съдържание в социалните медии. Можете да редактирате документи на живо, да оставяте обратна връзка и дори да превръщате текст в изпълними задачи – без да сменяте инструменти.

Сътрудничество с екипи за обратна връзка на живо или съвместно редактиране с ClickUp Docs

Те ви помагат да планирате стратегии за съдържание, да съхранявате указания за марката и да сътрудничите по маркетингови брифинги.

Пренесете управлението на социалните медии на следващото ниво с маркетинговия инструмент ClickUp.

С маркетинговите решения на ClickUp можете да обсъждате, планирате и изпълнявате маркетинговите програми на вашия екип – многоканални кампании, глобални събития или всичко друго – всичко това в рамките на една мощна платформа за продуктивност.

Освен това, ClickUp Dashboards предоставя моментална снимка на показателите за ефективност, а ClickUp Automations елиминира повтарящите се задачи.

Създайте обща картина на вашите маркетингови дейности с таблото за маркетингови кампании на ClickUp

По този начин те ви помагат да:

Оптимизирайте планирането и изпълнението на кампании с автоматизирани работни процеси.

Проследявайте ефективността на социалните медии в реално време с персонализирани табла.

Спестете време, като автоматизирате повтарящи се задачи като планиране и отчитане.

Сътрудничество безпроблемно с вашия екип, използвайки споделени работни пространства и задачи.

Шаблон за социални медии на ClickUp

Получете безплатен шаблон Опростете планирането на съдържанието си с помощта на шаблона за социални медии на ClickUp.

Шаблонът за социални медии на ClickUp ви помага да планирате, график и проследявате съдържанието си на различни платформи. С централизирано работно пространство екипите могат да си сътрудничат безпроблемно, да оптимизират одобренията и да гарантират последователност на марката във всеки пост.

От създаването на идеи за съдържание до проследяване на ефективността, този шаблон опростява управлението на социалните медии с персонализирани статуси, автоматизирани работни процеси и организирани изгледи.

Основни характеристики:

Проследявайте напредъка на публикациите с персонализирани статуси като „За одобрение“ и „В процес“.

Използвайте формуляра за предложения за съдържание, за да получите мнения от екипа за идеи за съдържание.

Следете харесванията, споделянията и последователите чрез таблата на ClickUp.

Идеален за: Мениджъри на социални медии, маркетинг екипи и създатели на съдържание за оптимизиране на планирането, одобряването и анализа на съдържанието в едно общо пространство за сътрудничество.

💡 Бонус съвет: Искате ли вашите публикации в социалните медии да бъдат последователни и интересни? Използвайте този шаблон за график за публикации в социалните медии на ClickUp, за да планирате, график и проследявате съдържанието без усилие! 🚀

Най-добрите функции на ClickUp

Планирайте публикации, задавайте крайни срокове и визуализирайте кампании с помощта на календара на ClickUp.

Обсъждайте, усъвършенствайте и оптимизирайте съдържанието в социалните медии с ClickUp Brain.

Планирайте стратегии за социални медии и идеи за сътрудничество с ClickUp Whiteboards.

Създавайте, редактирайте и организирайте публикации в социалните медии, надписи и стратегически документи с ClickUp Docs.

Обсъждайте идеи за съдържание, одобрявайте публикации и получавайте незабавна обратна връзка от екипа си с помощта на ClickUp Chat

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение не разполага с някои разширени функции, които са налични в десктоп версията.

Не включва вградени функции за публикуване на съдържание.

Може да се окаже прекалено сложно за нови потребители поради широкия си набор от функции и персонализирани работни процеси.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Според потребителско ревю в G2:

Лично на мен много ми харесва изгледът на таблото на ClickUp и неговият „Me Mode“, тъй като ми помага да съм в течение с всичките си задачи по всяко време. Мога също така лесно да персонализирам колоните, за да се показват само тези, които искам, което много ми харесва. Оценявам и функцията за автоматизация (ClickUpBot). Например, ако забравя някои задачи от предишен спринт, тя автоматично ги добавя към текущия ми спринт. Помага и за автоматизиране на актуализациите на статуса на задачите. Освен това ClickUp предлага отлична поддръжка. Преди няколко дни се затрудних с някои проблеми, но успях лесно да намеря решения чрез форума.

Лично на мен много ми харесва изгледът на таблото на ClickUp и неговият „Me Mode“, тъй като ми помага да съм наясно с всичките си задачи по всяко време. Мога също така лесно да персонализирам колоните, за да се показват само тези, които искам, което много ми харесва. Оценявам и функцията за автоматизация (ClickUpBot). Например, ако забравя някои задачи от предишен спринт, те автоматично се добавят към текущия ми спринт. Помага и за автоматизиране на актуализациите на статуса на задачите. Освен това ClickUp предлага отлична поддръжка. Преди няколко дни се затрудних с някои проблеми, но успях лесно да намеря решения чрез форума.

2. Hootsuite (най-добър за планиране на публикации в различни социални медийни канали)

чрез Hootsuite

Hootsuite, дългогодишен конкурент на Buffer, ви позволява да планирате публикации предварително в основните социални медийни платформи като Facebook, Instagram, LinkedIn и X (по-рано Twitter). Например, можете да планирате публикации да се появяват по време на пиковите часове на активност, като по този начин увеличите видимостта си.

Освен това, той предлага анализи на социалните медии за наблюдение на ефективността, което ви помага да усъвършенствате стратегията си за социалните медии. Това ви позволява да проследявате ангажираността и обхвата, което улеснява вземането на решения, основани на данни, които подобряват бъдещите кампании и цялостната ефективност.

Най-добрите функции на Hootsuite

Следете каналите в социалните медии за споменавания на марката и ключови думи.

Анализирайте ефективността на социалните медии с изчерпателни анализи.

Сътрудничество с членовете на екипа чрез интегрирани инструменти

Ограничения на Hootsuite

Липсват AI възможности и оптимизация на съдържанието за конкретни платформи.

Има тромав, остарял интерфейс, който е труден за навигация.

Цени на Hootsuite

Професионална версия: 149 $/месец на потребител

Екип: 399 $/месец за до 3 потребители

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Hootsuite

G2: 4. 2/5 (5100+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (3700+ отзива)

Според потребителско ревю в G2:

Това, което най-много харесвам в Hootsuite, е как опростява сложните работни процеси в социалните медии в едно интуитивно пространство. Особено ценя отчетите с бял етикет – това, което преди ми отнемаше часове, сега отнема секунди, а графиките изглеждат изпипани и готови за клиента. Комбинацията с Canva и Feedly ми помага да остана фокусиран и организиран, а също така ми позволява да се занимавам с дизайна и курирането на съдържание от един и същ табло.

Това, което най-много харесвам в Hootsuite, е как опростява сложните работни процеси в социалните медии в едно интуитивно пространство. Особено ценя отчетите с бял етикет – това, което преди ми отнемаше часове, сега отнема секунди, а графиките изглеждат изпипани и готови за клиента. Комбинацията с Canva и Feedly ми помага да остана фокусиран и организиран, а също така ми позволява да се занимавам с дизайна и курирането на съдържанието от един и същ табло.

3. Sprout Social (най-добър за цялостно управление на социалните медии)

чрез Sprout Social

Ако търсите платформа от корпоративно ниво, която предлага функции за планиране, анализи и ангажираност в една платформа, опитайте Sprout Social. Тя позволява на бизнеса да публикува и планира публикации в множество социални мрежи. Тя също така проследява ефективността с подробни анализи и ангажира аудиторията чрез унифицирана социална пощенска кутия.

Освен това Sprout Social предлага инструменти за социално слушане и ангажираност, базирани на изкуствен интелект, които помагат на марките да следят тенденциите и настроенията на клиентите.

Най-добрите функции на Sprout Social

Проследявайте споменаванията на марката и тенденциите в бранша с помощта на AI-базирани функции за социално слушане.

Управлявайте съобщенията на различни платформи с единна пощенска кутия.

Вземайте решения на базата на данни с помощта на усъвършенствани анализи и отчети.

Ограничения на Sprout Social

Цените са по-високи в сравнение с други платформи за управление на социални медии.

Функциите за автоматизация за оптимизиране на публикациите са ограничени.

Цени на Sprout Social

Стандартен: 199 $/месец на потребител

Професионална версия: 299 $/месец на потребител

Разширено: 399 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sprout Social

G2: 4. 4/5 (3800+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (590+ отзива)

Според потребителско ревю в G2:

Обичам всичко в Sprout, до такава степен, че наистина настоявах за него, когато преминах от старата си работа към настоящата. Интерфейсът е много лесен за използване, изглежда много добре и ни позволява да имаме почти „едно гише“ за планиране на публикациите в социалните медии. Използвам го всеки ден, по няколко пъти на ден.

Обичам всичко в Sprout, до такава степен, че наистина настоявах за него, когато преминах от старата си работа към настоящата. Интерфейсът е много лесен за използване, изглежда много добре и ни позволява да имаме почти „едно гише“ за планиране на публикациите в социалните медии. Използвам го всеки ден, по няколко пъти на ден.

🔎 Знаете ли? Първият туит? Той беше просто „just setting up my twttr” („просто настройвам моя twttr”) от Джак Дорси, съосновател на платформата, през 2006 г. Това скромно съобщение бележи раждането на платформа, която ще революционизира комуникацията и ще се превърне в крайъгълен камък на нашия дигитален свят.

4. SocialPilot (най-доброто решение за планиране на социалните медии на достъпна цена)

чрез SocialPilot

SocialPilot е популярна платформа за управление на социални медии, идеална за малки предприятия и агенции, които управляват съдържание в основните социални медийни платформи. Тя позволява на потребителите да планират и публикуват постове в множество социални мрежи, да си сътрудничат с екипи и да имат достъп до анализи, за да проследяват ефективността.

SocialPilot включва и функция за куриране на съдържание, която помага на потребителите да откриват актуални теми и да споделят подходящо съдържание с аудиторията си.

Най-добрите функции на SocialPilot

Масово планиране за предварително планиране и публикуване на съдържание

Оценявайте ефективността на отделните публикации, хаштагове и демографските характеристики на аудиторията.

Интегрирайте с инструменти като Canva, Google Drive и Dropbox за по-добро създаване на съдържание.

Ограничения на SocialPilot

Не поддържа директно планиране на Instagram Reels.

Ограничените функции за ангажираност могат да попречат на растежа на мрежата

Цени на SocialPilot

Основни характеристики: 30 $/месец на потребител

Стандартен: 50 $/месец на потребител

Премиум: 100 $/месец на потребител

Ultimate: 200 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SocialPilot

G2: 4,5/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (370+ отзива)

Според потребителско ревю в G2:

SocialPilot е елегантен и организиран инструмент, който улеснява мениджърите на социални медии да създават и редактират публикации за множество акаунти в социалните медии на всички основни платформи. Нямам почти никакви проблеми при работата с SocialPilot, което ми улеснява живота! Ако възникнат някакви проблеми, отдела за обслужване на клиенти често отговаря много бързо! Използвам SocialPilot всеки ден за работа, така че съм много благодарна, че имам достъп до такъв лесен и удобен инструмент!

SocialPilot е елегантен и организиран инструмент, който улеснява мениджърите на социални медии да създават и редактират публикации за множество акаунти в социалните медии на всички основни платформи. Нямам почти никакви проблеми при работата с SocialPilot, което ми улеснява живота! Ако възникнат някакви проблеми, обслужването на клиенти често отговаря много бързо! Използвам SocialPilot всеки ден за работа, така че съм много благодарна, че имам достъп до такъв лесен и удобен инструмент!

5. Agorapulse (Най-добър за ангажираност в социалните медии и управление на пощенската кутия)

чрез Agorapulse

Agorapulse се фокусира върху разговорите и ангажираността в социалните медии, като предлага обединена пощенска кутия за управление на коментари, съобщения и споменавания на марката в различните платформи. То включва също инструменти за публикуване, социално слушане и подробни отчети за подобряване на стратегията за социални медии.

Освен това Agorapulse предлага автоматизирана модерация на входящата поща, за да помогне на бизнеса да управлява ефективно големи обеми от взаимодействия.

Най-добрите функции на Agorapulse

Управлявайте взаимодействията в социалните медии с функцията за обединена пощенска кутия.

Проследявайте споменавания и тенденции с функции за прослушване на социалните медии.

Оптимизирайте мащабното взаимодействие с автоматизирани инструменти за модерация.

Ограничения на Agorapulse

Не поддържа публикуване на Instagram Stories или публикации с няколко снимки.

Аналитичните данни не са достатъчно задълбочени и подробни, за да предоставят полезна информация за действие.

Цени на Agorapulse

Безплатно завинаги

Стандартен: 99 $/месец на потребител

Професионална версия: 149 $/месец на потребител

Разширено: 199 $/месец/на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Agorapulse

G2: 4,5/5 (над 940 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

Според потребителско ревю в Capterra:

Харесва ми колко лесно мога да планирам публикациите ни в социалните медии, но мисля, че Agora трябва да подобри изкуствения си интелект. Те изостават по отношение на функции, които са лесно достъпни с други инструменти за социални медии.

Харесва ми колко лесно мога да планирам публикациите ни в социалните медии, но мисля, че Agora трябва да подобри изкуствения си интелект. Те изостават по отношение на функции, които са лесно достъпни с други инструменти за социални медии.

💡 Професионален съвет: Искате да създадете печеливша стратегия за съдържание? Научете как да създадете пътна карта за съдържателния маркетинг с примери и стъпки за планиране и спазване на плана: 📋 Изгответе план за съдържание, съобразен с вашите цели – независимо дали става въпрос за популяризиране на марката, пазарен дял или задържане на клиенти.

⏳ Потопете се в подробни данни за аудиторията, възприемането на марката и анализа на конкурентите, за да усъвършенствате стратегията си.

🎯 Поставете реалистични, измерими цели и ги разделите на задачи с ясни приоритети.

📊 Организирайте всичко в структуриран график, след което редовно преглеждайте и усъвършенствайте своя план за действие.

6. CoSchedule (Най-доброто за маркетинг на съдържание и управление на редакционен календар)

чрез CoSchedule

CoSchedule е AI инструмент за социални медии, фокусиран върху маркетинга на съдържание, който помага на екипите да планират, създават и графикват публикации, заедно с блог съдържание и маркетингови кампании.

Той разполага с редакционен календар, автоматизация на работния процес и интеграции с WordPress и маркетингови инструменти. Функцията ReQueue на CoSchedule автоматизира планирането в социалните медии чрез рециклиране на най-добре представящите се публикации.

Най-добрите функции на CoSchedule

Планирайте съдържанието и го график с редакционния календар.

Рециклирайте високопроизводителното съдържание с помощта на автоматизацията ReQueue.

Интегрирайте безпроблемно с WordPress, HubSpot и други маркетингови инструменти.

Ограничения на CoSchedule

Фокусирани предимно върху съдържателния маркетинг в социалните медии

Разширените функции са достъпни само с по-скъпи тарифни планове.

Цени на CoSchedule

Безплатно завинаги

Социален календар: 19 $/месец на потребител

Agency Calendar: 49 $/месец на потребител

Календар за съдържание: Персонализирано ценообразуване

Marketing Suite: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CoSchedule

G2: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Според потребителско ревю в G2:

CoSchedule Marketing Suite ме впечатлява с всеобхватния си набор от маркетингови инструменти, които хармонично работят заедно, за да опростят планирането на кампании, автоматизират работните процеси, насърчават сътрудничеството и максимизират ефективността на маркетинга, като в крайна сметка повишават ефективността и постигат изключителни резултати.

CoSchedule Marketing Suite ме впечатлява с всеобхватния си набор от маркетингови инструменти, които хармонично работят заедно, за да опростят планирането на кампании, автоматизират работните процеси, насърчават сътрудничеството и максимизират ефективността на маркетинга, като в крайна сметка повишават ефективността и постигат изключителни резултати.

💡 Бонус: Търсите най-добрия начин да оптимизирате маркетинговите си кампании? От автоматизация до анализи, тези най-добри софтуерни инструменти за управление на кампании ще ви помогнат да оптимизирате работните процеси, да проследявате ефективността и да стимулирате ангажираността без усилие.

7. SocialBee (най-доброто за управление на социалните медии с изкуствен интелект)

чрез SocialBee

SocialBee е инструмент за планиране на социални медии, задвижван от изкуствен интелект, който опростява създаването на съдържание, категоризирането на публикации и ангажираността в множество платформи за социални медии. Функцията му за категоризиране на съдържание ви позволява да поддържате балансирана комбинация от публикации, като гарантирате разнообразно и ангажиращо присъствие в социалните медии.

С този инструмент можете да създавате категории за промоции, публикации в блогове и съдържание, създадено от потребители, и да ги планирате съответно, за да поддържате интереса на аудиторията си.

Най-добрите функции на SocialBee

Автоматизирайте планирането на съдържанието, за да поддържате последователна рутина на публикуване.

Категоризирайте съдържанието за балансиран и разнообразен фийд в социалните медии.

Анализирайте ефективността с помощта на усъвършенствани инструменти за анализ и отчитане.

Ограничения на SocialBee

14-дневният безплатен пробен период може да е твърде кратък, за да проучите напълно всички функции.

Потребителите са съобщавали за спорадични проблеми и забавяния при публикуването.

Цени на SocialBee

Стандартен Bootstrap : 29 $/месец на потребител Accelerate: 49 $/месец на потребител Pro: 99 $/месец на потребител

Bootstrap : 29 $/месец на потребител

Accelerate: 49 $/месец на потребител

Про: 99 $/месец на потребител

Агенция Pro50 (малка): 179 $/месец на потребител Pro100 (средна): 329 $/месец на потребител Pro150 (голяма) : 449 $/месец на потребител

Pro50 (Small): 179 $/месец на потребител

Pro100 (Medium): 329 $/месец на потребител

Pro150 (Large): 449 $/месец на потребител

Bootstrap : 29 $/месец на потребител

Accelerate: 49 $/месец на потребител

Про: 99 $/месец на потребител

Pro50 (Small): 179 $/месец на потребител

Pro100 (Medium): 329 $/месец на потребител

Pro150 (Large): 449 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за SocialBee

G2: 4,8/5 (над 430 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

Ето какво казва един потребител на G2 за този инструмент:

Харесва ми възможността да публикувам на няколко платформи от едно място. Таблото ще ви подскаже, ако трябва да направите промени, за да се съобразите с правилата на даден канал.

Харесва ми възможността да публикувам на няколко платформи от едно място. Таблото ще ви подскаже, ако трябва да направите промени, за да се съобразите с правилата на даден канал.

8. Later (най-добър за планиране на визуално съдържание)

чрез Later

Later е една от най-добрите алтернативи на Buffer и е известна със своите възможности за визуално планиране на съдържанието, което я прави идеална за платформи като Instagram. С календара за съдържание с функция „плъзгане и пускане“ можете лесно да планирате публикациите в социалните медии, като визуално картографирате съдържанието си.

Освен това Later предлага медийна библиотека, в която можете да съхранявате и организирате вашите снимки и видеоклипове, като по този начин оптимизирате процеса на създаване на съдържание.

🔎 Знаете ли, че... Първата платформа за социални медии се наричаше SixDegrees и беше пусната още през 1997 г.! 😲 Тя позволяваше на потребителите да се свързват с приятели и роднини онлайн. Беше като супер ранен вариант на социалните медии, които познаваме и обичаме днес! 🌐

Най-добрите функции на Later

Достъп до функции за управление на социалните медии, като функцията „плъзгане и пускане“, за да планирате визуално вашия фийд.

Планирайте публикации в платформи като Facebook, Instagram, LinkedIn и Pinterest.

Анализирайте ефективността на публикациите, за да оптимизирате бъдещото съдържание.

Ограничения на Later

Предлага ограничена функционалност за социални платформи извън Instagram.

Липсват разширени функции като социално слушане и подробни отчети.

Цени по-късно

Индивидуални потребители и малки екипи Стартово ниво: 25 $/месец Растеж: 45 $/месец Напреднало ниво: 80 $/месец

Стартово ниво: 25 $/месец

Растеж: 45 $/месец

Разширено: 80 $/месец

Агенции и предприятия Агенция: 200 $/месец Предприятие: Индивидуални цени

Агенция: 200 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Стартово ниво: 25 $/месец

Растеж: 45 $/месец

Разширено: 80 $/месец

Агенция: 200 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

По-късни оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (390+ отзива)

Според потребителско ревю в G2:

Той е лесен за използване и ми помага да планирам лесно съдържанието в социалните медии. Внедряването беше лесно, а обслужването на клиенти винаги ми помага, когато имам въпроси.

Той е лесен за използване и ми помага да планирам лесно съдържанието в социалните медии. Внедряването беше лесно, а обслужването на клиенти винаги ми помага, когато имам въпроси.

➡️ Прочетете още: Безплатни шаблони за календар с съдържание за социални медии в Excel и Sheets

9. Zoho Social (най-добър за проследяване на ефективността в социалните медии)

чрез Zoho Social

Част от по-широкия пакет Zoho, Zoho Social е всеобхватна платформа за управление на социални медии, която предлага мониторинг в реално време, позволявайки ви да проследявате и да взаимодействате с аудиторията си незабавно. Разширените аналитични функции на платформата предоставят задълбочени данни за представянето ви в социалните медии, помагайки ви да усъвършенствате стратегиите си за управление на проекти в социалните медии.

Платформата поддържа и планиране в множество социални медии, като гарантира, че съдържанието ви достига до правилната аудитория в точното време.

Най-добрите функции на Zoho Social

Следете споменаванията в социалните медии в реално време

Планирайте публикации в различни платформи без усилие.

Създавайте персонализирани отчети, за да проследявате ефективността

Ограничения на Zoho Social

Ограничава качването на видеоклипове в YouTube до максимален размер на файла от 5 GB.

Ограничава сътрудничеството, като позволява само един член на екипа на акаунт

Цени на Zoho Social

За бизнеса Безплатно завинаги Стандартен: 15 $/месец на потребител Професионален: 40 $/месец на потребител Премиум: 65 $/месец за до 3 члена на екипа

Безплатно завинаги

Стандартен: 15 $/месец на потребител

Професионална версия: 40 $/месец на потребител

Премиум: 65 $/месец за до 3 члена на екипа

За агенции Агенция: 320 $/месец за до 5 членове на екипа Агенция Плюс: 460 $/месец за до 5 членове на екипа

Агенция: 320 $/месец за до 5 членове на екипа

Agency Plus: 460 $/месец за до 5 членове на екипа

Безплатно завинаги

Стандартен: 15 $/месец на потребител

Професионална версия: 40 $/месец на потребител

Премиум: 65 $/месец за до 3 члена на екипа

Агенция: 320 $/месец за до 5 членове на екипа

Agency Plus: 460 $/месец за до 5 членове на екипа

Оценки и рецензии за Zoho Social

G2: 4,6/5 (над 2600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Ето какво казва един потребител на Capterra за този инструмент:

Харесва ми как Zoho Social позволява да използвам различни социални медии на едно място и да планирам публикациите си според необходимото време. Отчетът ми помага да видя ефективността на публикациите си, за да знам къде мога да се подобря.

Харесва ми как Zoho Social позволява да използвам различни социални медии на едно място и да планирам публикациите си според необходимото време. Отчетът ми помага да видя ефективността на публикациите си, за да знам къде мога да се подобря.

💡 Професионален съвет: Искате да подобрите съдържателния си маркетинг с AI? Научете как да използвате AI в съдържателния маркетинг и да промените стратегията си: ✨Генерирайте свежи идеи за съдържание, като анализирате актуални теми и ключови думи.

📝 Създавайте подробни блог схеми за секунди с помощта на AI-базирани инструменти като ClickUp Brain.

🎯 Обобщавайте и усъвършенствайте съдържанието без усилие – сбогом, жаргон, здравей, яснота!

📈 Оптимизирайте SEO стратегиите с AI-базирано проучване на ключови думи и анализ на конкурентите.

💡 Мащабирайте производството на съдържание с автоматизация, като запазите човешкия допир.

10. Sendible (най-добър за управление на множество клиенти)

чрез Sendible

Sendible е специално разработен за агенции и екипи, които управляват множество клиентски профили. Системата за управление на клиенти позволява на членовете на екипа да създават публикации, които можете да преглеждате и одобрявате, като по този начин се гарантира постоянното качество във всички канали в социалните медии.

Sendible също така предоставя подробни анализи и отчети за оптимизирано управление на социалните медии за малки предприятия.

Най-добрите функции на Sendible

Управлявайте няколко социални профила от един единствен табло

Планирайте публикации в различни платформи, за да поддържате последователност.

Следете споменаванията на марката, за да сте в крак с разговорите.

Ограничения на Sendible

Разходите могат да бъдат високи за по-малките предприятия.

Някои потребители съобщават за сривове при качване или редактиране на големи файлове с изображения.

Цени на Sendible

Създател: 29 $/месец на потребител

Traction: 89 $/месец за до 4 потребители

Цена: 199 $/месец за до 7 потребители

Разширена версия : 299 $/месец за до 20 потребители

Enterprise: 750 $/месец за до 80 потребители

Оценки и рецензии за Sendible

G2: 4,5/5 (880+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 130 отзива)

Според потребителско ревю в G2:

Това е един от най-рентабилните начини за планиране на публикации в различни платформи. Цената му е много по-разумна в сравнение с някои конкуренти. Използвам го ежедневно на настоящото си работно място, защото използвах Sendible и в предишната си работа. Като цяло, това е надеждна и ефективна платформа. Обслужването на клиенти винаги ми отговаря много бързо.

Това е един от най-рентабилните начини за планиране на публикации в различни платформи. Цената му е много по-разумна от тази на някои конкуренти. Използвам го ежедневно на настоящото си работно място, защото използвах Sendible и в предишната си работа. Като цяло, това е надеждна и ефективна платформа. Обслужването на клиенти винаги ми отговаря много бързо.

11. Metricool (най-добър за цялостен анализ на публикациите)

чрез Metricool

Metricool се фокусира върху консолидирането на анализите на социалните медии от платформи за социални медии, уебсайтове (чрез Google Analytics) и онлайн рекламни платформи (Google/Facebook Ads) в единен табло за цялостно проследяване на ефективността.

Можете да планирате публикации за различни социални платформи и да използвате подробни анализи на социалните медии, за да усъвършенствате стратегията си. Този инструмент е идеален за мениджъри на социални медии и маркетинг специалисти, които искат да оптимизират усилията си в социалните медии.

Най-добрите функции на Metricool

Анализирайте показателите за ефективност, за да усъвършенствате стратегията си за социални медии.

Следете споменаванията на марката, за да сте информирани за разговорите на аудиторията.

Създавайте персонализирани отчети, за да покажете усилията си в социалните медии.

Ограничения на Metricool

Липсват солидни възможности за куриране на съдържание

Ограничава шаблоните за отчети до планове от по-високо ниво

Цени на Metricool

Безплатно завинаги

Стартово ниво : 22 $/месец на потребител

Разширено : 54 $/месец на потребител

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Metricool

G2 : 4,5/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Според потребителско ревю в G2:

Функцията Planner улеснява планирането на публикации в различни социални медии. Аналитичните данни предоставят важни информации, а интегрираната пощенска кутия ви позволява да виждате и отговаряте на всяко взаимодействие на едно място. Лесно е да настроите връзки към всичките си акаунти и след като веднъж са свързани, те се поддържат лесно.

Функцията Planner улеснява планирането на публикации в различни социални медии. Аналитичните данни предоставят важни информации, а интегрираната пощенска кутия ви позволява да виждате и отговаряте на всяко взаимодействие на едно място. Лесно е да настроите връзки към всичките си акаунти и след като бъдат свързани, те се поддържат лесно.

💡 Бонус съвет: Любопитни ли сте как водещите маркетинг екипи поддържат организация и ефективност? 🤔 Вижте как маркетинг екипът на ClickUp използва ClickUp, за да оптимизира кампаниите, да поставя SMART цели и да проследява напредъка – всичко на едно място! Всяка инициатива е структурирана за максимален ефект, от организиране на работните процеси в Spaces до получаване на информация в реално време с ClickUp Views.

12. Loomly (Най-добър за създаване на съдържание и масивно планиране)

чрез Loomly

Loomly е лесна за използване платформа за управление на социални медии, която помага при създаването и планирането на съдържание. Интуитивният й календар ви позволява да планирате и организирате публикации в различни социални медии, което я прави една от най-добрите алтернативи на Buffer.

Например, можете да изготвите съдържание за цяла седмица, да получите съвети за оптимизация и да планирате публикации, за да гарантирате постоянна ангажираност.

Най-добрите функции на Loomly

Планирайте и график на публикациите с визуален календар за съдържание.

Получавайте идеи за публикации и вдъхновение, за да подобрите стратегията си за съдържание.

Интегрирайте с инструменти като Canva и Unsplash за създаване на съдържание.

Ограничения на Loomly

Аналитичните данни не са достатъчно задълбочени, за да се оцени ефективността на съдържанието.

Календарите и акаунтите понякога се разкъсват без предупреждение.

Цени на Loomly

Базова цена : 42 $/месец за до 2 потребители

Стандартен : 80 $/месец за до 6 потребители

Разширена версия : 175 $/месец за до 14 потребители

Премиум: 369 $/месец за до 30 потребители

Оценки и рецензии за Loomly

G2 : 4,6/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

Ето какво казва един потребител за инструмента:

Изпробвах няколко различни платформи за планиране на публикации в социалните медии и останах впечатлен от Loomly. Тя е много лесна за използване, ако търсите нещо просто. Можете също да редактирате медийното съдържание в платформата, ако не е съвсем подходящо. При необходимост можете да го изпратите за одобрение.

Изпробвах няколко различни платформи за планиране на публикации в социалните медии и останах впечатлен от Loomly. Тя е много лесна за използване, ако търсите нещо просто. Можете също да редактирате медийното съдържание в платформата, ако не е съвсем подходящо. При необходимост можете да го изпратите за одобрение.

13. HubSpot (Най-доброто за интегрирани маркетингови решения)

чрез HubSpot

HubSpot, част от по-широкия Marketing Hub, е друга алтернатива на Buffer, която ви позволява да наблюдавате взаимодействията, да планирате публикации и да анализирате ефективността в социалните медии. Например, можете да проследявате споменаванията на вашата марка, да планирате съдържание за пиковите часове на ангажираност и да оцените кои публикации генерират най-много трафик.

Този инструмент за планиране на социалните медии е от полза за бизнеса, който иска да съгласува усилията си в социалните медии с по-широките маркетингови стратегии.

Най-добрите функции на HubSpot

Интегрирайте данните от социалните медии с CRM за по-добро разбиране на клиентите.

Сътрудничество с членовете на екипа с помощта на вградени инструменти

Използвайте социалното слушане, за да сте в крак с споменаванията на марката.

Ограничения на HubSpot

Ограничава качването до 100 MB на файл, с ограничение от 500 MB за няколко файла.

Богатият набор от функции е съпроводен с трудна крива на обучение.

Цени на HubSpot

Безплатно завинаги

Marketing Hub Starter : 20 $/месец на работно място

Платформа за начинаещи клиенти : 20 $/месец на работно място

Marketing Hub Professional: 890 $/месец за до 3 места

Marketing Hub Enterprise: 3650 $/месец за до 5 места

Оценки и рецензии за HubSpot

G2 : 4. 4/5 (над 12 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 6000 отзива)

Ето какво казва един потребител за Hubspot:

Hubspot е много лесен за използване, особено в сравнение с други инструменти като Salesforce/Pardot. Харесва ми, че е инструмент „всичко в едно“ и че данните ви са точно там. Това улеснява сегментирането при предприемане на маркетингови действия. Също така е доста лесен за внедряване и, ако се наложи, има много начини да се свържете с екипа за обслужване на клиенти.

Hubspot е много лесен за използване, особено в сравнение с други инструменти като Salesforce/Pardot. Харесва ми, че е инструмент „всичко в едно“ и че данните ви са точно там. Това улеснява сегментирането при предприемане на маркетингови действия. Също така е доста лесен за внедряване и, ако има нещо, има много начини да се свържете с екипа за обслужване на клиенти.

14. Planable (Най-доброто за екипна работа и одобрение на съдържание)

чрез Planable

С Planable имате достъп до визуално работно пространство, където вие и вашият екип можете да създавате, преглеждате и одобрявате съдържание, преди то да бъде публикувано. Създавайте чернови на публикации, събирайте обратна връзка и финализирайте съдържанието заедно.

Този инструмент за куриране на съдържание е идеален за маркетингови екипи, които искат да подобрят работния си процес и да гарантират качеството на съдържанието в различни социални медийни платформи.

Най-добрите функции на Planable

Създавайте и планирайте публикации с лесен за използване календар за съдържание.

Управлявайте множество клиенти или марки с помощта на специални работни пространства.

Интегрирайте с инструменти като Canva за безпроблемно създаване на съдържание.

Ограничения на Planable

Безплатният план ограничава публикуването в социалните медии до общо 50 публикации.

Качването на видеоклипове е ограничено до максимален размер на файла от 1 GB.

Цени на Planable

Безплатно завинаги

Базов пакет: 39 $/месец на потребител

Про: 59 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Planable

G2: 4,6/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

Според потребителско ревю в G2:

Planable е най-надеждният софтуер за планиране на социални медии, който сме тествали, и го използваме вече няколко години. Винаги ни се струваше, че на другите платформи липсва поне една основна функция, от която се нуждаем, но с Planable най-накрая нямаме този проблем. Поддръжката е бърза и надеждна.

Planable е най-надеждният софтуер за планиране на социални медии, който сме тествали, и го използваме вече няколко години. Винаги ни се струваше, че на другите платформи липсва поне една основна функция, от която се нуждаем, но с Planable най-накрая нямаме този проблем. Поддръжката е бърза и надеждна.

💡 Бонус: Имате затруднения с оптимизирането на процесите в социалните медии? Тези най-добри практики за създаване на ефективен работен процес в социалните медии ще ви помогнат да поддържате организация и да повишите ефективността!

15. Tailwind (най-добър за масово качване на изображения и предложения за хаштагове)

чрез Tailwind

Tailwind е специализиран в планирането на визуално съдържание, особено за Pinterest и Instagram, което го прави чудесен избор за творци, фокусирани върху визуални платформи. Той предлага функции като качване на много изображения наведнъж, календар с функция „плъзгане и пускане” и предложения за хаштагове за ефективно управление на социалните медии.

Като подходяща алтернатива на Buffer, Tailwind е идеален за блогъри, влиятелни лица и фирми, които се фокусират върху визуални платформи, за да подобрят присъствието си в социалните медии.

Най-добрите функции на Tailwind

Създавайте привлекателни надписи и дизайни, опростявайки създаването на съдържание.

Получете достъп до подробни анализи, за да следите ефективността

Получавайте подходящи препоръки за хаштагове за максимално ангажиране.

Ограничения на Tailwind

Фокусирането върху Pinterest и Instagram ограничава полезността на другите платформи.

Високата цена го прави по-малко подходящ за малките предприятия.

Цени на Tailwind

Безплатно завинаги

Pro: 24,99 $/месец на потребител

Разширено: 49,99 $/месец за до 2 акаунта

Макс.: 99,99 $/месец за до 3 акаунта

Оценки и рецензии за Tailwind

G2: 4. 3/5 (над 130 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Според потребителско ревю в G2:

Tailwind се отличава с оптимизиране на планирането на съдържанието в платформи като Pinterest и Instagram. Функцията SmartSchedule е особено впечатляваща, като автоматично избира най-подходящото време за публикуване въз основа на ангажираността на аудиторията. Оценявам и Tailwind Create, което опростява процеса на създаване на визуално привлекателни публикации, спестявайки ми време за дизайнерски задачи. Tribes на Tailwind предлага уникален начин да се свържете с потребители със сходни интереси и да разширите обхвата си чрез споделяне на съдържание, управлявано от общността.

Tailwind се отличава в оптимизирането на планирането на съдържанието в платформи като Pinterest и Instagram. Функцията SmartSchedule е особено впечатляваща, като автоматично избира най-подходящото време за публикуване въз основа на ангажираността на аудиторията. Оценявам и Tailwind Create, което опростява процеса на създаване на визуално привлекателни публикации, спестявайки ми време за дизайнерски задачи. Tribes на Tailwind предлага уникален начин да се свържете с потребители със сходни интереси и да разширите обхвата си чрез споделяне на съдържание, управлявано от общността.

✨ Специални споменавания В допълнение към различните алтернативи на Buffer, споменати по-горе, ето още няколко, които си заслужава да се отбележат: Publer : Планирайте, график и анализирайте публикациите в социалните медии с помощта на екипна работа eClincher : Управлявайте публикациите в социалните медии, проследявайте ангажираността и автоматизирайте публикуването Postoplan : График и автоматизирайте публикациите на различни платформи с помощта на изкуствен интелект

Оптимизирайте социалните си медии и маркетинговите си работни процеси с ClickUp!

Оптимизирането на работния процес в социалните медии е ключът към поддържането на последователност, повишаването на ангажираността и постигането на резултати.

15-те алтернативи на Buffer, които сме разгледали, предлагат мощни инструменти за планиране, сътрудничество и анализ, но управлението на социалните медии е нещо повече от просто публикуване на съдържание.

Това изисква стратегическо планиране, безпроблемна работа в екип, създаване на съдържание, одобрения и проследяване на резултатите, които са в съответствие с вашите по-широки маркетингови цели. Именно в това се отличава ClickUp.

ClickUp обединява целия ви работен процес в социалните медии в една платформа – планирайте кампании в Docs, управлявайте задачи, обсъждайте идеи с AI и визуализирайте графици в Calendar View. Всичко се намира на едно място и е свързано с по-широките ви маркетингови усилия.

Готови ли сте да оптимизирате целия си маркетингов работен процес, а не само планирането?

Регистрирайте се в ClickUp и управлявайте стратегията си за социални медии с яснота и контрол. 📈