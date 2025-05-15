10-те най-добри алтернативи на Adobe Firefly за творчески професионалисти през 2025 г.

Помните ли, когато създаването на впечатляващи цифрови изображения изискваше дълбоки технически умения, скъп софтуер и часове на упорита работа? Макар традиционната CGI да съживи фантастични светове във филми като „Междузвездни войни“ и „Джурасик парк“, нейната сложност ограничаваше достъпа до нея.

Днес генеративната изкуствена интелигентност (AI) демократизира създаването на изображения, предоставяйки мощни инструменти на творците по целия свят.

Adobe Firefly е популярен инструмент за генериране на изображения от текст, но не е единственият вариант. Ако търсите алтернатива на Adobe Firefly, този списък представя 10 мощни AI инструмента с уникални функции и творчески работни процеси, които отговарят на различни нужди. 🎨

🔍 Знаете ли, че... Започнахме да използваме компютри за създаване на изображения още през 70-те години на миналия век.

Накратко: Най-добрите алтернативи на Adobe Firefly

Ето кратък преглед на 10-те най-добри алтернативи на Adobe Firefly:

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени ClickUp Създаване на съдържание и управление на проекти, задвижвани от изкуствен интелект Размер на екипа: Идеален за индивидуални потребители, средни екипи и големи предприятия, които искат да добавят бързи дизайнерски решения към своя работен процес. Персонализирани изгледи за управление на човешките ресурси, AI-базирани анализи на производителността, безпроблемно управление на задачите и сътрудничество, набиране на персонал, въвеждане в работата и шаблони за оценка на производителността. Безплатни завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия MidJourney Създаване на висококачествени изображения Размер на екипа: Идеален за малки екипи без специализирани графични дизайнери Създаване на детайлни, фотореалистични или стилизирани изображения от текстови подсказки Цена от 10 $/месец DALL·E 3 Подробно генериране на текст в изображение Размер на екипа: Идеален за екипи без специализирани графични дизайнери Създаване на креативни визуализации от описателен текст, особено за маркетинг и реклами Цената започва от 20 долара на месец (чрез ChatGPT Plus) Стабилно разпространение Генериране на изображения с изкуствен интелект с отворен код Размер на екипа: Персонализирано обучение на модели и усъвършенствано създаване на изображения на базата на подсказки Персонализирано генериране на изкуство с изкуствен интелект, отворен код, възможност за обучение на персонализирани модели Цена от 7 $/месец (налична е безплатна пробна версия) Runway Gen-2 Генериране на видео и изображенияРазмер на екипа: Генериране на къси видеоклипове и изображения чрез текстови команди с вградена функция за редактиране Генериране на изображения и видео, преобразуване на текст в изображение, преобразуване на изображение във видео и разширени функции за редактиране на видео Безплатно; Започва от 15 $/месец на потребител Canva Лесен, подходящ за начинаещи графичен дизайнРазмер на екипа: Идеален за средни и големи предприятия; изисква известни познания в областта на дизайна, за да се използва пълноценно Създаване на дизайни с шаблони и визуализации, генерирани от изкуствен интелект, за хора, които не са дизайнери Безплатен план; Започва от 12,99 $/месец на потребител DreamStudio Персонализирано създаване на изкуство с AIРазмер на екипа: Произвеждане на изображения с висока резолюция с контрол върху променливите и стила Генериране на изображения с персонализирани аспекти, вмъкване/изтриване и изкуство с висока резолюция, генерирано от изкуствен интелект. Безплатен пробен период (100 кредита); Цена от 10 $/месец за 1000 кредита Leonardo AI Сложни AI модели и дизайни Размер на екипа: Създаване на игрови ресурси, концептуално изкуство и стилизирани илюстрации с бърз контрол Генериране на изображения в реално време, увеличаване на разделителната способност и различни артистични стилове; опции за персонализиране на изображенията Цена от 12 $/месец Craiyon Бързо и безплатно генериране на изображения с изкуствен интелект Размер на екипа: Бързо и безплатно генериране на основни изображения с изкуствен интелект за експериментиране или генериране на идеи Бързо генериране на основни изображения от текстови подсказки, идеално за бързо обсъждане и генериране на идеи. Цена от 12 $/месец Piktochart Визуално привлекателни инфографики и презентации Размер на екипа: Проектиране на инфографики, доклади и презентации с помощта на интерфейс с функция „плъзгане и пускане” Създаване на инфографики, презентации и доклади; интегрира функции, задвижвани от изкуствен интелект, за дизайн. Безплатен план; Започва от 29 $/месец на потребител

Какво трябва да търсите в алтернатива на Adobe Firefly?

Когато избирате алтернатива на Adobe Firefly, е важно да дадете приоритет на функциите, които отговарят на вашите творчески нужди.

Независимо дали създавате висококачествени изображения с изкуствен интелект или оптимизирате работния си процес в графичния дизайн, генераторът на изкуство с изкуствен интелект трябва да отговаря на следните критерии:

Реалистично генериране на изображения: Инструментът трябва да създава ясни и детайлни визуализации от текстови команди в широк спектър от стилове.

Подходящ за начинаещи: Чистият и интуитивен интерфейс ви помага да се включите бързо, дори и да не сте дизайнер или разработчик.

Креативен контрол: Потърсете опции за бързо настройване, коригиране на стила и подобряване на качеството, за да оформите резултата точно както искате.

Подкрепяща общност: Активни форуми, уроци и отзивчива поддръжка могат да направят голяма разлика, когато се сблъскате с творчески или технически препятствия.

Достъпни планове: Сравнете ограниченията за използване, ценовите нива и дали инструментът отговаря на вашия работен процес – особено ако създавате в голям мащаб.

Интеграция в работния процес: Най-добрите инструменти работят с това, което вече използвате – като проектни мениджъри или облачни дискове – така че не е нужно постоянно да превключвате между разделите.

💡 Професионален съвет: Когато използвате изкуствен интелект за графичен дизайн, започнете с ясна визия и подробни указания. Опишете цветовете, стиловете и настроенията, които искате да включите, за да извлечете максимална полза от генеративния изкуствен интелект.

10-те най-добри алтернативи на Adobe Firefly

Сега, когато вече знаете какво да търсите, нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Adobe Firefly през 2025 г. Всеки AI генератор на изкуство е оценен въз основа на неговите функции, цена и пригодност за творчески нужди.

1. ClickUp (Най-доброто за създаване на съдържание и управление на проекти, задвижвани от изкуствен интелект)

Опитайте ClickUp Whiteboards Използвайте изкуствен интелект, за да генерирате изображения в ClickUp Whiteboards и да ги адаптирате според вашите стилови предпочитания.

ClickUp се откроява като ефективна алтернатива на Adobe Firefly, тъй като използва изкуствен интелект по много начини, освен генеративния AI за производство на изображения и видео.

Този всеобхватен инструмент е център за творчески професионалисти, които желаят да подобрят работните си процеси с функционалности, задвижвани от изкуствен интелект.

За разлика от Firefly, който се фокусира единствено върху генерирането на изображения, ClickUp поддържа целия творчески процес – от мозъчна атака и писане на сценарий до изпълнение и доставка. Той съчетава мощни AI функции с интуитивно управление на задачите, за да повиши производителността и да поддържа творческия контрол.

ClickUp Whiteboards: Сега с AI генериране на изображения

ClickUp Whiteboards надхвърля визуалния брейнсторминг – той ви позволява да превърнете идеите си в визуални изображения мигновено с вградената AI технология за генериране на изображения. Можете да въведете команда директно на вашата Whiteboard и да наблюдавате как ClickUp генерира изображение за вас за секунди. Не са необходими допълнителни инструменти или раздели.

Как това помага на вашия екип:Независимо дали планирате потребителски потоци, създавате макети на концепции или просто добавяте визуални елементи по време на екипно мозъчно буряне, Whiteboards съхранява всичко на едно място. Можете да рисувате връзки, да възлагате задачи от лепящи се бележки, а сега и да добавяте изображения, генерирани от изкуствен интелект, за да реализирате идеите си.

Създаване на персонализирани изображения чрез ClickUp Brain

ClickUp също ви помага в творческия процес, като прави мозъчната атака по-гладка и по-съвместна, от първата мозъчна атака до окончателното изпълнение.

Поддръжка на текст и съдържание, задвижвана от изкуствен интелект, с ClickUp Brain

Но ако търсите нещо по-подробно, ClickUp може да ви помогне и с това! Ето пример за работния процес, в който можете да използвате ClickUp AI, за да създадете подробна подсказка, а след това да използвате тази подсказка, за да създадете персонализирано изображение.

Стъпка 1: Генерирайте AI изображението.

ClickUp Brain за генериране на изображения като алтернатива на Adobe Firefly

Стъпка 2: След това, когато използвахме същия подтик в Brain, за да го тестваме, ето изображението, което той генерира. Не беше ли толкова просто?

ClickUp Brain за генериране на изображения като алтернатива на Adobe Firefly

ClickUp Brain не е само за писане и обобщаване – това е вашият всеобхватен AI асистент за мозъчна атака, генериране на изображения и автоматизиране на работни процеси. Независимо дали създавате съдържание, управлявате проекти или визуализирате идеи, ClickUp Brain ви дава възможност да:

Обсъждайте идеи за кампании или концепции за проекти с предложения, базирани на изкуствен интелект, за да стимулирате креативността си и да структурирате плановете си.

Създавайте подробни творчески брифинги, маркетингови текстове, публикации в социалните медии или сценарии за видеоклипове , за да реализирате идеите си.

Създавайте ефективни AI изображения и създавайте впечатляващи AI изображения за презентации, маркетингови материали или визуално разказване на истории. Например, генерирайте персонализирано изображение, за да визуализирате концепцията на даден продукт или да илюстрирате идеята за дадена кампания.

Обобщавайте дълги документи, проучвания или коментари мигновено , спестявайки време и осигурявайки яснота.

Автоматизирайте създаването на задачи въз основа на вашите планове, превръщайки идеите в практически работни процеси безпроблемно.

📮ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват изкуствен интелект предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от сесията за мозъчна атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашата задача. Това е приложението за работа, което ви позволява да генерирате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

Структурирано управление на проекти и задачи с ClickUp Tasks

Организирайте сложни творчески проекти с прецизност и възлагайте значими задачи. Разделете крайните резултати на подзадачи, възложете отговорници, задайте зависимости, определете крайни срокове, като използвате начални и крайни дати, и проследявайте напредъка чрез персонализирани етапи (например, брифинг, концептуализация, дизайн, преглед и финал). Визуализирайте работните процеси, като използвате изгледи „Списък“, „Табло“, „Календар“ или „Времева линия“.

Централизирано сътрудничество и обратна връзка

ClickUp елиминира разпръснатите отзиви в имейли и чатове.

Използвайте Коментари директно върху задачи, документи или елементи на бялата дъска. Присвойте коментари като елементи за действие.

Използвайте Proofing , за да оставяте конкретни бележки директно върху качините изображения или PDF файлове.

Поддържайте комуникацията с интегрирания ClickUp Chat

Най-добрите функции на ClickUp

Визуализирайте и развивайте творчески идеи на ClickUp Whiteboards – добавяйте изображения, генерирани от изкуствен интелект, начертайте концепции и свържете всичко с задачи.

Използвайте ClickUp Brain за различни творчески нужди, от генериране на предложения за текст за публикации в социалните медии, маркетингови текстове, чернови на имейли и др.

Организирайте творческите си проекти с ClickUp Tasks , което ви позволява да проследявате подробни графици, списъци за проверка и работни процеси.

Създавайте работни потоци и автоматизирайте процесите в ClickUp Automations , които съответстват на вашия творчески процес, от генерирането на идеи до крайния резултат.

Сътрудничество в реално време с функции като коментари, споменавания и известия с помощта на ClickUp Chat.

Достъп до различни шаблони, създадени специално за творчески екипи, включително графичен дизайн, видео продукция и планиране на съдържание.

Съхранявайте, споделяйте и сътрудничете по дизайнерски файлове в ClickUp Docs с вградено управление на файлове, което гарантира, че всяка версия на вашата творческа работа е лесно достъпна.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да им отнеме известно време, за да свикнат с богатите функции на ClickUp.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 рецензии)

Не се доверявайте само на нашата дума! Ето какво казват потребителите за ClickUp:

ClickUp е всеобхватно средство за управление на проекти, което събира на едно място всички функции, необходими за цялостното разработване на продукти. Интеграцията с други платформи улеснява миграцията от други платформи, а функцията за изкуствен интелект може да обобщава и генерира описание на задачите, което помага на разработчиците да разберат по-добре задачите.

ClickUp е всеобхватно средство за управление на проекти, което събира на едно място всички функции, необходими за цялостното разработване на продукти. Интеграцията с други платформи улеснява миграцията от други платформи, а функцията за изкуствен интелект може да обобщава и генерира описание на задачите, което помага на разработчиците да разберат по-добре задачите.

💡 Професионален съвет: Ускорете творческия си процес, като използвате табла за идеи, за да обмисляте нови идеи, да проследявате тяхното изпълнение и да разберете как те се вписват в цялостния ви процес.

2. MidJourney (най-добър за създаване на висококачествени изображения)

чрез Midjourney

Midjourney е известен AI генератор на изкуство с изключителна способност да създава зашеметяващи и въображаеми изображения. Той се отличава с производството на фотореалистични изображения, сложни детайли и различни артистични стилове.

Той работи чрез Discord сървър, където потребителите въвеждат текстови команди в MidJourney, за да насочват изкуствения интелект при генерирането на изображения.

Можете да обучавате персонализирани модели, да изследвате творчески вариации и да взаимодействате с изкуствения интелект в динамично, сътрудническо пространство, което подхранва въображението ви.

Най-добрите функции на MidJourney

Създавайте зашеметяващи, хиперреалистични изображения от текстови подсказки, идеални за висококачествени творчески проекти.

Адаптирайте визуалния стил на генерираните изображения, за да отговарят на вашите творчески нужди, от хиперреалистични до абстрактни или стилизирани.

Споделяйте изображенията си и черпете вдъхновение от динамичната общност от творци, като обменяте идеи и обратна връзка.

Ограничения на MidJourney

За разлика от други генеративни AI уеб приложения, MidJourney не поддържа интегрирани функции за редактиране за последваща обработка.

Прецизният контрол върху малките детайли може да бъде предизвикателство, особено при сложни дизайни.

Зависимостта от команди в Discord може да бъде неинтуитивна за някои потребители.

Цени на MidJourney

Основен : 10 $/месец

Стандартен : 30 $/месец

Pro : 60 $/месец

Mega: 120 $/месец

Оценки и рецензии за MidJourney

G2: 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Изкуството, създадено с изкуствен интелект, наскоро спечели престижен конкурс за изкуство. През 2022 г. произведение на изкуството, създадено с Midjourney, спечели първото място в категорията за дигитално изкуство на конкурса за изящни изкуства на Colorado State Fair.

3. DALL-E 3 (Най-добър за създаване на подробни изображения от текст)

DALL-E 3, разработен от OpenAI (създателите на ChatGPT), е един от най-съвременните AI генератори на изображения. Известен с подобрената си креативност и способност да генерира изображения от текстови описания, DALL-E 3 се превърна в предпочитан инструмент за творци, маркетинг специалисти и артисти.

Алгоритмите за дълбоко обучение на платформата разбират сложните детайли от подсказките и ги превръщат в зашеметяващи изображения. Те са особено силни в генерирането на изображения с конкретни текстови елементи, пресъздадени с висока точност. Платформата е интегрирана с ChatGPT за подсказване на разговори, което я прави идеална за използване в много области, от социалните медии до рекламни кампании.

Най-добрите функции на DALL-E 3

Създавайте детайлни и реалистични изображения от текстови подсказки, което ги прави идеални за творческа работа на високо ниво.

Превърнете всеки описателен текст в мощно изображение или видео, като предлагате бърз и интуитивен творчески работен процес.

Комбинирайте различни теми и концепции в едно цялостно изображение, което ви позволява безгранично творческо изследване.

Настройте артистичния стил на генерираните визуализации, за да съответстват на конкретни творчески предпочитания, от фотореализъм до текстури, наподобяващи картини.

Ограничения на DALL-E 3

Генерираните изображения може да не отговарят винаги на изискваните стандарти за качество.

Потребителите може да сметнат опциите за персонализиране за малко ограничаващи в сравнение с Photoshop или Adobe Firefly.

Достъпът обикновено изисква абонамент (ChatGPT Plus/Team или услуги на Microsoft).

Цени на DALL-E 3

Предлага се като добавка към ChatGPT за получаване на генерирани AI изображения и видеоклипове.

Оценки и рецензии за DALL-E 3

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

➡️ Прочетете повече: Алтернативи на Dall-E за създаване на изображения с изкуствен интелект

4. Stable Diffusion (най-доброто за генериране на изображения с изкуствен интелект с отворен код)

чрез Stable Diffusion

Stable Diffusion е отворен код, базиран на изкуствен интелект, предназначен за създаване на изображения с високо качество от текстови команди.

Платформата предлага гъвкавост, като е напълно персонализирана и достъпна за всеки, което я прави идеална за разработчици и творчески професионалисти.

Той предлага детайлен контрол над параметрите на генериране (стъпки, мащаб на насоки, семена) и позволява обучение на персонализирани модели (LoRA) по конкретни теми или стилове. Огромна общност предоставя предварително обучени модели и инструменти (като Automatic1111 или ComfyUI уеб интерфейси).

Най-добрите функции на Stable Diffusion

Получете рентабилно решение за персонализиране и интегриране с други творчески процеси, използвайки отворената платформа.

Персонализирайте и обучете AI модела, за да създадете уникални резултати, които се вписват перфектно в конкретни творчески стилове.

Изпълнете модела на личен хардуер, като намалите зависимостта от облачни услуги и дадете на потребителите пълен контрол над работата си.

Създавайте реалистични изображения с впечатляващи детайли, подходящи за различни професионални творчески проекти.

Ограничения на Stable Diffusion

Настройването и стартирането на приложението локално може да бъде предизвикателство, което изисква известни технически познания.

Качеството на резултата зависи до голяма степен от конкретния модел, подсказките и използваните настройки.

Цени на Stable Diffusion

Stability AI Platform: 0,01 долара на изображение (1 кредит) — плащате по мере на използване

Услуги на трети страни

Stable Diffusion API Basic: 27 $/месец за ~13 000 изображения Standard: 47 $/месец за ~40 000 изображения Premium: 147 $/месец за голям обем + редактиране на видео/изображения

Базов пакет: 27 $/месец за ~13 000 изображения

Стандартен: 47 $/месец за ~40 000 изображения

Премиум: 147 $/месец за голям обем + редактиране на видео/изображения

Wheelhouse Pro: 7 $/месец Max: 14 $/месец

Про: 7 $/месец

Макс: 14 $/месец

Amazon Bedrock 0,04–0,14 долара на изображение , в зависимост от настройките на модела

0,04–0,14 долара на изображение, в зависимост от настройките на модела

Базов пакет: 27 $/месец за ~13 000 изображения

Стандартен: 47 $/месец за ~40 000 изображения

Премиум: 147 $/месец за голям обем + редактиране на видео/изображения

Про: 7 $/месец

Макс: 14 $/месец

0,04–0,14 долара на изображение, в зависимост от настройките на модела

Оценки и рецензии за Stable Diffusion

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

➡️ Прочетете повече: Управление на дизайнерски проекти: изчерпателно ръководство за дизайнерски екипи

5. Runway Gen-2 (Най-добър за генериране на видео и изображения)

Runway е творчески пакет, фокусиран върху генерирането и редактирането на видео с изкуствен интелект. Моделът Gen-2 се позиционира в челните редици на технологиите за преобразуване на текст в видео и изображение в видео. Той включва и инструменти за генериране и манипулиране на изображения.

Генерира кратки видеоклипове от текстови подсказки или чрез анимиране на съществуващи изображения. Предлага функции за редактиране на видео с изкуствен интелект, като премахване на обекти, забавено движение, замяна на фон („зелен екран“) и прехвърляне на стил. Включва и генериране на изображения от текст.

Най-добрите функции на Runway Gen-2

Създавайте и редактирайте видеоклипове директно от текстови подсказки или съществуващи кадри, като предлагате безпрецедентна гъвкавост за създателите на видеоклипове.

Споделяйте проекти с членовете на екипа в реално време, което улеснява сътрудничеството по творчески проекти и получаването на незабавна обратна връзка.

Използвайте AI функции, за да добавите визуални и текстови ефекти, да подобрите качеството на видеото или дори да генерирате изцяло нови визуални елементи въз основа на вашите входни данни.

Ограничения на Runway Gen-2

Като сравнително нова платформа, Runway Gen-2 има някои ограничения по отношение на набора от функции и общата стабилност.

Runway работи на базата на абонаментен модел, който може да не е подходящ за всички бюджети.

Фокусирано предимно върху видеото, генерирането на изображения може да е по-малко напреднало от специализираните инструменти.

Цени на Runway Gen-2

Основно: Безплатно

Стандартен : 15 $/месец на потребител

Pro: 53 $/месец на потребител

Неограничен : 95 $/месец на потребител (без кредити)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии за Runway Gen-2

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Canva (най-доброто за лесен графичен дизайн, подходящ за начинаещи)

чрез Canva

Canva е един от най-популярните инструменти за UX дизайн, широко използван от професионалисти и начинаещи. Удобният му интерфейс и богатата библиотека от шаблони го правят отличен инструмент за получаване на бързи, висококачествени дизайни без сложна крива на обучение.

Той предлага просто генериране на изображения от текст в редактора на Canva. AI генераторът на изображения се интегрира безпроблемно с съществуващите функции на платформата, позволявайки на потребителите лесно да включват AI-генерирани изображения в своите дизайни. Това го прави популярен избор за маркетинг специалисти, мениджъри на социални медии и творчески екипи, които вече използват платформата.

Най-добрите функции на Canva

Използвайте AI инструментите на Canva, за да коригирате автоматично дизайните, да променяте размера на изображенията или да създавате визуални елементи, като по този начин ускорите и направите дизайна по-ефективен.

Достъп до хиляди персонализирани шаблони за всеки тип проект, от презентации до публикации в социалните медии.

Споделяйте и сътрудничете по проекти в реално време, използвайки уеб приложението или мобилното приложение, което улеснява съвместната работа на екипите.

Изтеглете вашите дизайни в различни формати с едно кликване, което гарантира безпроблемно публикуване и споделяне.

Ограничения на Canva

Разширените генеративни AI функции са достъпни само след като преминете към платените планове.

Лесното използване и лесно достъпните шаблони понякога могат да доведат до липса на оригиналност.

За най-добри резултати е необходим абонамент за Canva Pro.

Цени на Canva

Canva Free

Canva Pro: 15 долара на месец на човек

Canva Teams: 10 долара на месец на човек (минимум трима души)

Canva Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Canva

G2: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 12 000 отзива)

Canva прави графичния дизайн лесен и достъпен за всеки, с някои функции, подобни на AI генератор на изображения. Една потребителка споменава това в своето ревю:

Магията продължава с Canva… наистина, през изминалата година той продължи да се усъвършенства, да еволюира и да повишава лекотата на използване до ново ниво! Сега той се е превърнал в „предприятие“, където всеки материал или нужда, за които се сетите и които изискват творчество и професионален вид, се предоставят в най-кратки срокове и са готови за употреба!

Магията продължава с Canva... наистина, през изминалата година той продължи да се усъвършенства, да еволюира и да повишава лекотата на използване до ново ниво! Сега той се е превърнал в „предприятие“, където всеки материал или нужда, за които се сетите и които изискват творчество и професионален вид, се предоставят в най-кратки срокове и са готови за употреба!

➡️ Прочетете повече: Най-добрите AI инструменти за социални медии за маркетинг специалисти

7. DreamStudio (Най-доброто за персонализирано създаване на изкуство с AI)

чрез DreamStudio

DreamStudio, поддържан от Stable Diffusion, е официалният уеб интерфейс, разработен от Stability AI. Това е премиум инструмент, предназначен за професионалисти, които се нуждаят от бързи резултати, използвайки най-висококачествени генерирани AI изображения.

Този генеративен AI инструмент предлага лесна за използване среда с мощни AI модели, които създават висококачествени, реалистични изображения. Той предоставя контроли за съотношение на страните, предварителни настройки на стила, отрицателни подсказки и брой изображения. Също така включва функции като преобразуване на изображения и основна редакция/допълване.

Те са идеални за творци, които искат да проучат функциите за генериране и редактиране, които им позволяват да променят стила на изображенията въз основа на предварително зададени модели.

Най-добрите функции на DreamStudio

Създавайте висококачествени, реалистични изображения от прости текстови команди, използвайки технологията Stable Diffusion AI.

Редактирайте и усъвършенствайте вашите творения, като правите подробни настройки и подобрения на генерираните изображения.

Генерирайте множество изображения наведнъж, като увеличите ефективността при по-големи проекти или дизайнерски задачи.

Персонализирайте генерираните графики, като настроите параметрите на модела и използвате различни команди, за да създадете разнообразни артистични стилове.

Ограничения на DreamStudio

Цената на кредитите и ограниченията за използване могат да бъдат объркващи за новите потребители.

Генерирането на изображения на базата на изкуствен интелект може да изисква значителна изчислителна мощност.

Цени на DreamStudio

Безплатна пробна версия: 100 кредита, за да започнете да създавате изображения без предварителни разходи

Плащане по потребление: Цените се базират на използването на кредити, като допълнителните кредити започват от 10 USD/месец за 1000 кредита.

Оценки и рецензии за DreamStudio

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Вижте какво казва един потребител на G2 за DreamStudio и неговите точни резултати:

Dreamstudio предлага лесен начин за въвеждане на текстови команди и генерира най-точните изображения. Резултатите се получават бързо. Внедряването и интегрирането на инструмента е много по-лесно в сравнение с основните му конкуренти.

Dreamstudio предлага лесен начин за въвеждане на текстови команди и генерира най-точните изображения. Резултатите се получават бързо. Внедряването и интегрирането на инструмента е много по-лесно в сравнение с основните му конкуренти.

💡 Професионален съвет: Бъдете в крак с тенденциите в графичния дизайн, като използвате AI инструменти, за да експериментирате с нови стилове и естетика, преди те да станат масови. Използвайте различни цветови палитри, типография и визуални ефекти с помощта на AI, за да се отличите.

8. Leonardo AI (най-подходящ за сложни AI модели и дизайни)

чрез Leonardo AI

Leonardo AI е генеративна AI платформа, която създава висококачествени ресурси, особено за игри, концептуално изкуство и артистични приложения. Тя произвежда висококачествени и визуално зашеметяващи изображения, използвайки AI изображения. Тя предлага редица разширени функции, включително генериране на изображения в реално време, усъвършенстване и различни артистични стилове, които можете да проучите.

Той предоставя библиотека с предварително обучени модели, оптимизирани за конкретни стилове (герои, среди, предмети). Функциите включват генериране на изображения, AI Canvas за довършване/пребоядисване и възможности за обучение на модели. Той предлага и контроли за бързо насочване и размери на изображенията.

Най-добрите функции на Leonardo AI

Създавайте разнообразни стилове на графични изображения, от хиперреалистични портрети до цифрови илюстрации, въз основа на конкретни текстови подсказки.

Въведете сложни текстови команди за подробно и персонализирано генериране на изображения, което го прави идеален за прецизни творчески нужди.

Създавайте графики с висока резолюция и ги използвайте за професионални проекти като дигитални портфолиа, маркетингови материали и печатни издания.

Направете корекции в реално време на генерираните изображения и усъвършенствайте резултатите, за да се приведат в по-добро съответствие с вашата творческа визия.

Ограничения на Leonardo AI

Безплатният план има дневни ограничения за токени и по-бавна скорост на генериране.

Фокусът е по-артистичен; фотореализмът може да е по-силен в други инструменти.

Може да бъде сложно за начинаещи поради разнообразието от модели и настройки.

Цени на Leonardo AI

Безплатно

Apprentice: 12 $/месец

Artisan: 30 $/месец

Maestro: 60 $/месец

Leonardo for Teams: 24 $/потребител

Оценки и рецензии за Leonardo AI

G2: 4,5/5 (20 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Leonardo AI е известен с бързото си генериране на изображения с високо качество и лесния за използване дизайн. Един потребител споменава:

Leonardo. Ai бързо генерира висококачествени цифрови ресурси, изображения и 3D модели, които могат да ускорят работния ви процес. Опциите за персонализиране са гъвкави, така че можете да настроите генерираните от изкуствен интелект резултати според вашата визия. Идеален за разработчици на игри, художници и дизайнери, които искат да създават уникално съдържание, без да жертват качеството.

Leonardo. Ai бързо генерира висококачествени цифрови ресурси, изображения и 3D модели, които могат да ускорят работния ви процес. Опциите за персонализиране са гъвкави, така че можете да настроите генерираните от изкуствен интелект резултати според вашата визия. Идеален за разработчици на игри, художници и дизайнери, които искат да създават уникално съдържание, без да жертват качеството.

9. Craiyon (Най-добър за бързо и безплатно генериране на изображения с изкуствен интелект)

чрез Craiyon

Craiyon (по-рано DALL-E Mini) придоби популярност благодарение на способността си да генерира често странни и забавни изображения от текстови команди. Той остава безплатен уеб-базиран инструмент, идеален за бързи експерименти и проучване на генерирането на изображения с изкуствен интелект, без да се налага регистрация или разходи. Този инструмент се отличава с лекотата си на използване, което го прави идеален за бързо генериране на изображения с изкуствен интелект без сложни настройки.

Макар че качеството на изображенията може да не е винаги толкова високо, колкото това на по-усъвършенстваните инструменти, Craiyon предоставя ценно въведение в света на изкуството, създадено с помощта на изкуствен интелект.

Най-добрите функции на Craiyon

Въведете текстово подсказване и за секунди ще получите визуална интерпретация на описанието си, идеална за бърз мозъчен штурм.

Създавайте различни типове изображения, от реалистични портрети до абстрактни дизайни, което ги прави универсални за различни творчески нужди.

Използвайте бързия процесор за генериране на изображения на Craiyon, който ви гарантира, че можете да генерирате множество изображения за кратко време.

Ограничения на Craiyon

Изображенията могат да варират по отношение на релевантността си към зададеното, което изисква няколко опита, за да се получи желаният резултат.

Качеството на генерираните изображения не е на нивото на някои от другите алтернативи на Adobe Firefly.

Безплатната версия включва воден знак и реклами.

Цени на Craiyon

Поддръжник : 12 $/месец

Професионална версия : 24 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Craiyon

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Piktochart (най-подходящ за създаване на визуално привлекателни инфографики и презентации)

чрез Pikochart

Piktochart е лесна за използване платформа за дизайн, която позволява на потребителите да създават визуално привлекателни презентации, инфографики и доклади. Макар да не е фокусирана върху генерирането на изображения с изкуствен интелект, Piktochart интегрира функции, задвижвани от изкуствен интелект, които значително подобряват процеса на дизайн.

Неговият генеративен AI създател на изображения позволява на потребителите да създават и персонализират визуализации, без да се нуждаят от напреднали умения в графичния дизайн. Това го прави идеален за маркетинг специалисти, преподаватели и бизнес собственици, които искат да разработват професионални AI-генерирани изображения, използвайки прости команди. Той се фокусира върху създаването на визуализации за представяне на данни и комуникация.

Най-добрите функции на Piktochart

Създавайте и персонализирайте дизайни с помощта на лесния за навигация редактор на Piktochart с функция „плъзгане и пускане”, който е идеален дори за потребители, които не разполагат с напреднали познания в областта на дизайна.

Изберете от богата библиотека с графични дизайнерски шаблони за инфографики, презентации, доклади и други, които гарантират изтънчен вид на всеки проект.

Сътрудничество безпроблемно с членовете на екипа чрез споделяне на дизайни и редактирането им в реално време.

Добавете интерактивни елементи към вашите дизайни, включително кликаеми връзки, анимации и вградено съдържание, за да създадете привлекателно потребителско преживяване.

Ограничения на Piktochart

При работа с по-големи и по-сложни дизайни платформата може да изпитва забавяне или забавяне.

Фокусирани предимно върху графики за информационен дизайн, а не върху самостоятелно създаване на художествени изображения.

Цени на Piktochart

Безплатен план

Pro: 29 $/месец на потребител

Бизнес: 49 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Образование : 39,99 $/месец на потребител

Кампус: Персонализирани цени

Без печалба: 60 $/член, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Piktochart

G2: 4. 4/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 190 рецензии)

Piktochart опростява дизайна на инфографики и презентации с AI-базирани функции. Ето какво мисли един потребител за него:

Най-доброто, което ми харесва в този инструмент, е, че съдържа много готови шаблони, което ни спестява много време при създаването на графики. Просто трябва да изберем тези шаблони и да започнем да създаваме графики за нашите цели, като попълним информацията в шаблона.

Най-доброто, което ми харесва в този инструмент, е, че съдържа много готови шаблони, което ни спестява много време при създаването на графики. Просто трябва да изберем тези шаблони и да започнем да създаваме графики за нашите цели, като попълним информацията в шаблона.

С развитието на генеративните AI инструменти, други инструменти усвояват уникални стилове и алгоритми, за да помогнат за постигането на най-високо качество на резултатите. Ето няколко инструмента, които си заслужава да проучите:

Deep Dream Generator : Използва невронни мрежи, за да преобразува изображенията в сънни, сюрреалистични произведения на изкуството с уникални модели.

Artbreeder : Съвместен AI инструмент, който позволява на потребителите да обединяват и развиват портрети, пейзажи и абстрактно изкуство с интуитивни плъзгачи.

RunDiffusion : Платформа за генериране на изображения с изкуствен интелект, базирана на облак, която позволява на потребителите да изпълняват модели Stable Diffusion с мощен хардуер.

Fotor AI Art Generator: Инструмент, подходящ за начинаещи, който преобразува текстови команди в произведения на изкуството, генерирани от изкуствен интелект, с персонализирани стилове.

Създавайте висококачествени изображения с най-добрата алтернатива на Adobe Firefly

Тъй като генеративните AI модели постоянно се развиват, всеки AI генератор на изображения все още е в процес на разработка. Те ви помагат да извършвате основно преобразуване на текст в изображение и дори предоставят функции като персонализирано обучение на модели, което ги прави чудесно допълнение към вашия технологичен арсенал.

Adobe Firefly предоставя солидна основа. Съществуват обаче по-добри алтернативи за създаване на впечатляващи изображения, редактиране на генерирани изображения и предлагане на уникални функции на конкурентна цена.

ClickUp предлага инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, функции за управление на проекти и функционалности за съвместна работа на бяла дъска за управление на творчески проекти от начало до край.

Започнете да използвате ClickUp още днес, за да подобрите творческия си процес!