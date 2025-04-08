10-те най-добри CRM софтуера за ипотечни кредити, които ще оптимизират вашия бизнес през 2025 г.

Работили сте усилено, за да сключите тази ипотека, така че защо вашият най-важен клиент просто избра конкурента?

Просто: Не сте поддържали връзка и не сте продължили да развивате отношенията.

Суровата истина е, че кредитните служители, които не поддържат връзки с настоящите си клиенти, губят повторни сделки и препоръки. Но ето решението – мощна система за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) в областта на ипотеките.

74% от фирмите казват, че CRM софтуерът укрепва връзките с клиентите, като прави данните за тях по-достъпни.

Ипотечният сектор е достатъчно сложен и без технологичните ви решения да ви спъват. Подходящата CRM система за ипотеки автоматизира последващите действия, централизира данните и поддържа сключването на сделки.

Независимо дали сравнявате конкретни CRM системи като HubSpot и Monday или търсите трето решение „всичко в едно“, тази статия в блога ще ви покаже най-добрите CRM софтуерни платформи за ипотечни кредити, които ще ви помогнат да превърнете еднократните кредитополучатели в клиенти за цял живот.

⏰ 60-секундно резюме Ето 10-те най-добри CRM софтуера за ипотеки на пазара: ClickUp : Най-добър за рационализиране на ипотечния процес и сътрудничеството в екипа Най-добър за рационализиране на ипотечния процес и сътрудничеството в екипа Jungo: Най-добър за интеграция с Salesforce и маркетинг на ипотечни кредити Surefire CRM: Най-добър за автоматизирано поддържане на взаимоотношения Pipedrive: Най-добър за оптимизиране на продажбите на ипотечни кредити BNTouch Mortgage CRM: Най-добър за всеобхватен маркетинг на ипотечни кредити Velocify: Най-добър за автоматизация на продажбите в ипотечното кредитиране Nextwave: Най-добър за персонализирана автоматизация на продажбите и маркетинга Shape Mortgage CRM: Най-добър за пълна автоматизация на ипотеките Aidium: Най-добър за управление на потенциални клиенти, базирано на изкуствен интелект Salesforce Financial Services Cloud: Най-добър за автоматизация на ипотеките на корпоративно ниво

Какво трябва да търсите в CRM за ипотечни кредити?

Преди да се впуснем в нашите най-добри предложения за CRM софтуер за ипотечни кредити, нека обсъдим какво отличава доброто от лошото. Идеалната CRM система трябва да бъде нещо повече от просто разширена електронна таблица. Ето какво е важно:

Управление на потенциални клиенти: Изберете CRM, който събира потенциални клиенти от различни източници, поддържа връзка с тях чрез автоматизация и проследява както клиентите, така и партньорите, които ги препоръчват, на едно място, за да увеличите конверсиите.

Автоматизация: Потърсете CRM, който автоматизира повтарящите се задачи, освобождава време за сключване на сделки и привлича повторно клиенти за вашия ипотечен бизнес.

Интеграции: Изберете инструмент, който се свързва с вашата система за отпускане на кредити [LOS] и инструменти за ипотечния сектор. Когато вашият CRM се интегрира с LOS, всички данни за кредитополучателите, актуализации на статуса на кредитите и комуникациите се централизират. С интеграцията можете да задействате автоматизирани работни потоци въз основа на събития в LOS. Например, когато статуса на кредита се промени на „одобрен“, вашият CRM може автоматично да изпрати персонализирани имейли за следващата стъпка или да актуализира вътрешни списъци със задачи.

Персонализирани табла: Изберете платформа, която ви позволява да персонализирате таблата, за да проследявате ключови показатели, предоставяйки информация в реално време за вземане на решения въз основа на данни. Кредитният служител, обработващият служител и управителят на клона се интересуват от различни показатели. Персонализираните табла позволяват на всеки да се фокусира върху своите KPI – без отвличане на вниманието, само полезна информация.

Съответствие и сигурност: Уверете се, че вашият CRM отговаря на Закона за процедурите по сключване на сделки с недвижими имоти [RESPA], Интегрираните разкрития на TILA-RESPA [TRID] и други отраслови регламенти, за да поддържате съответствие на вашия бизнес.

Автоматизация на маркетинга: Изберете CRM с вградени инструменти за имейл маркетинг и други Изберете CRM с вградени инструменти за имейл маркетинг и други маркетингови CRM софтуерни функции, за да поддържате пълна вашата тръба.

💡 Професионален съвет: Потърсете CRM, който предлага мобилен достъп. Кредитните служители, които управляват проектите и взаимодействията с клиенти отвсякъде, имат по-големи шансове да сключат повече сделки.

10-те най-добри CRM софтуера за ипотечни кредити, които да опитате

Готови ли сте да превърнете пропуснатите възможности в повече кредити? Имате нужда от CRM опция, която да ви помогне да опростите работните процеси, да стимулирате повторни покупки и да поддържате съответствие с нормативните изисквания.

👀 Знаете ли, че... 63% от финансовите организации искат да инвестират в технологии за автоматизация на работния процес, като CRM.

Нека разгледаме 10 от най-добрите CRM решения за ипотечни кредити на пазара, като подчертаем техните основни предимства и недостатъци, за да ви помогнем да вземете информирано решение.

1. ClickUp (най-добър за рационализиране на ипотечния процес и сътрудничеството в екипа)

Започнете Подобрете взаимоотношенията си с клиентите и сключвайте повече сделки с ClickUp

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, съчетава най-доброто от управлението на проекти с CRM решения, за да създаде единен команден център за вашия ипотечен процес – и затова е номер едно в нашия списък!

Независимо дали проследявате потенциални клиенти, управлявате проекти или координирате работата на екипа си, ClickUp for Real Estate Teams ви дава пълен контрол над работния процес. Той е гъвкав и лесно се адаптира към мултифункционални екипи за интуитивно управление на потенциални клиенти.

Управлението на клиенти, заявления за кредити и задачи на екипа може да бъде прекалено натоварващо, а няма две системи, които да си приличат. Но с ClickUp можете да персонализирате всичко. Персонализираните статуси на задачите и персонализираните полета на ClickUp се адаптират към вашата уникална ипотечна тръба, за да проследявате видовете кредити, кредитни рейтинги, източници на потенциални клиенти и др. – без строги структури, а просто CRM, който работи по вашия начин.

Управлявайте продажбите си по свой начин с персонализираните статуси на задачите на ClickUp.

ClickUp предлага и няколко вида изгледи, които ви помагат да визуализирате процеса. Независимо дали предпочитате изглед „Списък“, „Табло“, „Гант“ или „Таблица“, можете да проследявате заявки, да управлявате комуникацията с клиенти и да контролирате маркетингови кампании по най-подходящия за вас начин.

Искате да изпратите списъци на вашия клиент? ClickUp ви предлага всичко необходимо. С ClickUp Map View можете да начертаете всички ваши списъци, така че вашите клиенти да могат да видят точното им местоположение. Можете също така да ги маркирате с цветове според ценовия им диапазон и да създадете шаблони за по-късно.

Опростете списъка с имоти за клиентите с ClickUp Map View

📮 ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

Използването на фрагментирани инструменти за сътрудничество прави работните процеси по-сложни, отколкото е необходимо. Но с ClickUp можете да възлагате задачи, да оставяте коментари или дори да разговаряте с екипа си, за да сте на една вълна с ClickUp Chat — без да се налага да преследвате имейли.

Бонус: можете да създавате и възлагате задачи директно от чат съобщенията!

Съхранявайте всички разговори, свързани с работата, в работния процес с ClickUp Chat.

Ако мислите, че все пак ще трябва да превключвате разделите за имейли, ClickUp решава и този проблем! Независимо дали използвате Outlook или Gmail, можете да създавате и изпращате имейли от ClickUp. Така че цялото ви обслужване на потенциални и настоящи клиенти се извършва точно там, където е необходимо – във вашия CRM.

Изпращайте, проследявайте и управлявайте имейлите на клиентите с ClickUp Email Management.

А какво е CRM без автоматизация? ClickUp Automations ви спестява значително време, като създава персонализирани тригери за последващи действия, задачи и напомняния, така че да можете да се съсредоточите върху сключването на сделки, вместо върху повтарящи се административни задачи.

Никога не пропускайте последващи действия с клиенти или крайни срокове с ClickUp Automations.

А сега идва най-важната част – показателите! Отидете в ClickUp Dashboards, за да видите централизирано представяне на ключовите показатели, резултатите от продажбите и взаимодействията с клиентите. С над 50 карти на таблото можете да предоставите на всеки член на екипа това, от което се нуждае:

Служителите, отговарящи за кредитирането, могат да виждат активността на потенциалните клиенти и състоянието на процеса на продажба.

Процесорите виждат задачите в процес на изпълнение по дата на падеж

Мениджърите проследяват процента на конверсия, обема на финансирането и изпълнението на задачите.

Получавате моментална снимка на вашия бизнес в реално време, за да проследявате напредъка, да откривате тенденции и да вземате по-интелигентни решения.

Визуализирайте целия си напредък в един единствен изглед с таблата на ClickUp.

Настройването на нов CRM звучи като много работа. Но не е нужно да започвате от нулата. Можете да започнете бързо с шаблона ClickUp CRM, който ви предоставя готово за употреба работно пространство, до което имате достъп веднага!

Ако сте човек, който управлява всички свои потенциални клиенти в електронна таблица, шаблонът за електронна таблица на ClickUp Real Estate може да бъде идеалната отправна точка. Този шаблон ви позволява да поддържате организация и да планирате, като съхранявате потенциални клиенти, клиенти, имоти и сделки на едно място в познат формат.

Получете безплатен шаблон Управлявайте ефективно данните си за недвижими имоти с шаблона за електронна таблица за недвижими имоти на ClickUp.

Проследявайте напредъка по всеки имот с персонализирани статуси като „Отменен“, „Продаден“ и „За продажба“.

Достъп до информация в пет различни изгледа, включително ръководство за начало

Подобрете проследяването на недвижими имоти с функции за проследяване на времето, етикети, предупреждения за зависимости и интеграция с електронна поща.

Ако търсите CRM шаблон, който да ви помогне да управлявате транзакциите си, разгледайте шаблона за недвижими имоти на ClickUp. Той ви помага да управлявате целия си работен процес, като същевременно ви дава обща представа за вашите комисионни.

Получете безплатен шаблон Бъдете в крак с всичките си конверсии с шаблона за недвижими имоти на ClickUp.

Ето какво отличава този шаблон:

Проследявайте напредъка на клиентите с 15 статуса, като „Отворен“, „Контактен“ и „Получен договор“.

Използвайте персонализирани полета, за да съхранявате ключови данни за клиенти и имоти за лесен достъп.

Автоматизирайте изчисляването на комисионните, за да контролирате печалбите си.

Най-хубавото е, че дори когато разширявате бизнеса си, ClickUp се разширява заедно с вас! Така че, ако искате интелигентен, персонализируем и безплатен CRM за недвижими имоти, който да опрости работния ви процес и да подобри взаимоотношенията с клиентите, ClickUp CRM е очевидният избор.

Най-добрите функции на ClickUp

Свържете ClickUp с над 1000 инструмента и платформи

Обобщавайте разговори, проследявайте напредъка и усъвършенствайте писането с вградения AI-асистент ClickUp Brain

Създавайте централизирани документи за кредити с история на версиите и персонализирани разрешения с помощта на ClickUp Docs.

Използвайте формулярите на ClickUp , за да събирате информация за кредитополучателите или запитвания от нови потенциални клиенти.

Задайте напомняния в ClickUp за проверка 30, 60 или 90 дни след сключването на сделката.

Ограничения на ClickUp

Някои изгледи не са достъпни в мобилното приложение (все още!).

Изисква известна подготовка

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

ClickUp ни позволи да настроим процесите бързо и лесно. Не се нуждаехме от огромен CRM, за да управляваме проектите си; Click Up беше идеалното решение. След като настроихме управлението на проектите, открихме много други приложения, които наистина улесниха ежедневната ни работа.

ClickUp ни позволи да настроим процесите бързо и лесно. Не се нуждаехме от огромен CRM, за да управляваме проектите си; Click Up се оказа идеалното решение. След като настроихме управлението на проектите, открихме много други приложения, които наистина улесниха ежедневната ни работа.

2. Jungo (Най-добър за интеграция с Salesforce и маркетинг на ипотечни кредити)

чрез Jungo

Jungo е CRM за предприятия, които искат цялостно решение за автоматизиране на работните процеси, ускоряване на маркетинговите усилия и опростяване на сътрудничеството.

Създаден на базата на Salesforce, той се интегрира с най-добрите инструменти за ипотеки, позволявайки ви да управлявате потенциални клиенти, заеми и взаимоотношения с клиенти от едно място. Той е създаден, за да повиши производителността в цялата ви мрежа – клиенти, потенциални клиенти, партньори за препоръки и членове на екипа – като същевременно предлага пълен достъп до Salesforce и AppExchange, за да спестите време и разходи.

Най-добрите функции на Jungo

Елиминирайте дублирането на въвеждането на данни с LOS системи като Encompass, Calyx Point и LendingPad.

Достъп до предварително създадено маркетингово съдържание, имейл кампании, видео маркетинг и инструменти за съвместен маркетинг.

Проследявайте ключови показатели с данни в реално време и подробни отчети, използвайки персонализирани табла.

Автоматизирайте маркетинга след сключване на сделката с програмата Concierge, като изпращате персонализирани подаръци и картички, за да повишите лоялността.

Ограничения на Jungo

Функционалността зависи от Salesforce.

Ограничени възможности за персонализиране при сложни работни процеси

Цени на Jungo

Jungo Mortgage App: 119 $/месец на потребител

Jungo Bundle: 149 $/месец на потребител

Jungo Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Jungo

G2: 4,5/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 120 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jungo

Използвам Jungo в ежедневната си работа. Той ми помага да се справям с всичките си ежедневни задачи, както и да съхранявам всичките си бивши клиенти, агенти по недвижими имоти, потенциални клиенти и контакти в областта на ипотеките. Помага ми да бъда организиран и да съм в крак с нещата.

Използвам Jungo в ежедневната си работа. Той ми помага да се справям с всичките си ежедневни задачи, както и да съхранявам всичките си бивши клиенти, агенти по недвижими имоти, потенциални клиенти и контакти в областта на ипотеките. Помага ми да бъда организиран и да съм в крак с нещата.

3. Surefire CRM (най-добър за автоматизирано поддържане на взаимоотношения)

чрез G2

Искали ли сте някога да автоматизирате поддържането на взаимоотношенията с клиентите си? Surefire CRM го прави възможно! Той е проектиран да помага на професионалистите в областта на ипотеките да сключват нови сделки, да поддържат повторно бизнес и да укрепват важните препоръки.

Това е солидно CRM решение за сервизни компании, което автоматизира поддържането на потенциални клиенти, многоканален маркетинг и съответствие с изискванията на едно място. Автоматизацията му от типа „настрой и забрави“ ви помага да изграждате и поддържате взаимоотношения с лекота.

Най-добрите функции на Surefire CRM

Ангажирайте клиентите чрез социални медии, имейл, текстови съобщения и печатни материали с помощта на омниканална автоматизация на маркетинга.

Достъп до над 1000 съобразени с нормативните изисквания съдържателни елемента, които да подпомогнат вашия маркетинг.

Автоматизирайте последващите действия, за да поддържате интереса на потенциалните клиенти през целия процес на отпускане на заема и след сключването на сделката.

Бъдете готови за одит с вградените инструменти за съответствие с RESPA, TCPA и CCPA.

Ограничения на Surefire CRM

По-малко опции за персонализиране за самообслужване при отчитането

Ограничени възможности за интеграция

Цени на Surefire CRM

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Surefire CRM

G2: 4/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

🧠 Интересен факт: В средата на 20-ти век американските собственици на жилища празнували изплащането на ипотеката си, като организирали парти „изгаряне на ипотеката“, на което символично изгаряли документа за заема, за да отбележат финансовото си постижение.

4. Pipedrive (Най-добър за визуална оптимизация на процеса на продажба на ипотеки)

чрез Pipedrive

Ако търсите CRM решение за консултантски услуги, което да ви помогне да проследявате потенциални клиенти, да автоматизирате последващите действия и да сключите повече сделки, Pipedrive е популярен избор.

Този CRM в стил Kanban ви позволява да визуализирате и управлявате вашите ипотечни проекти с автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, персонализирани работни процеси и информация за продажбите в реално време. Pipedrive опростява целия процес по ипотеките, за да можете да се съсредоточите върху това, което правите най-добре – сключването на повече кредити.

Най-добрите функции на Pipedrive

Поддържайте интереса на клиентите с подсказки, задвижвани от изкуствен интелект, и автоматизирани последващи действия.

Оптимизирайте стратегиите за конверсия с информация за продажбите в реално време и персонализирани отчети.

Свържете се с над 400 приложения, включително популярни системи за отпускане на кредити [LOS].

Ограничения на Pipedrive

Първоначалната настройка и персонализиране могат да отнемат време и усилия.

Разширените възможности за отчитане и изкуствен интелект са ограничени до по-скъпите планове.

Цени на Pipedrive

Essential: 19 $/месец на потребител

Разширена версия: 34 $/месец на потребител

Професионален: 64 $/месец на потребител

Цена: 74 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4,3/5 (над 2300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Pipedrive

За нас, визуалните хора, това е най-доброто решение. С този лесен за използване CRM мога да виждам точно какво се случва в моя канал за продажби. Много е лесно да се разглежда таблото и да се преместват потенциалните клиенти.

За нас, визуалните хора, това е най-доброто решение. С този лесен за използване CRM мога да виждам точно какво се случва в моя канал за продажби. Много е лесно да се разглежда таблото и да се преместват потенциалните клиенти.

5. BNTouch Mortgage CRM (Най-добър за всеобхватен маркетинг на ипотечни кредити)

чрез BNTouch

Жонглирането с потенциални клиенти, кредити и маркетинг може да се усеща като трипръстен цирк в света на ипотеките. BNTouch Mortgage CRM помага да се въведе ред в хаоса.

Това е цялостна цифрова система за ипотечни кредити, която комбинира CRM, маркетинг и POS инструменти, което я прави чудесна алтернатива на Perfex CRM за тези, които търсят цялостно решение. Удобното за ползване мобилно приложение и сигурно съхранение в облака я правят идеално решение за бизнеса от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на BNTouch Mortgage CRM

Автоматизирайте имейл, SMS и видео маркетинг, както и достъп до подбрано съдържание в социалните медии.

Управлявайте разпределението на потенциалните клиенти, като ги привличате от различни източници, включително социалните медии.

Достъп до над 35 инструмента, специфични за ипотеките, включително цифрово приложение 1003.

Управлявайте CRM отвсякъде с лесното за употреба мобилно приложение.

Ограничения на BNTouch Mortgage CRM

Ограничени възможности за персонализиране

Някои потребители считат, че първоначалната навигация е трудна.

Цени на BNTouch Mortgage CRM

Индивидуален: 165 $/месец + 125 $ такса за активиране

Екип: Цена от 190 $/месец за двама потребители + 95 $ такса за активиране на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Рейтинги и отзиви за BNTouch Mortgage CRM

G2: 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 80 отзива)

6. Velocify (Най-добър за автоматизация на продажбите в ипотечното кредитиране)

чрез Velocify

Velocify е мощен CRM софтуер за професионалисти в областта на ипотеките, които искат да сключват повече сделки с по-малко усилия. Като част от ICE Mortgage Technology, тази платформа помага на кредитните специалисти да поддържат организация, да автоматизират последващите действия и да управляват потенциални клиенти от над 1400 източника.

Независимо дали искате да оптимизирате процеса на продажби или да подобрите ангажираността на кредитополучателите, Velocify гарантира, че нито един потенциален клиент няма да бъде пропуснат. Той е подходящ за разрастващи се екипи за ипотечни кредити, които се нуждаят от CRM за структурирани работни процеси и автоматизация.

Най-добрите функции на Velocify

Записвайте, разпределяйте и приоритизирайте потенциалните клиенти автоматично за по-бързо проследяване.

Намалете броя на ръчните задачи с автоматизирана многоканална комуникация, за да поддържате интереса на потенциалните клиенти.

Осъществявайте повече обаждания, проследявайте разговорите и увеличете конверсиите с помощта на AI-базирания Dial-IQ sales dialer.

Персонализирайте работните процеси, за да отговарят на нуждите на вашия ипотечен бизнес.

Ограничения на Velocify

Някои потребители изпитват периодични проблеми с набирането на номера.

Цени на Velocify

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Velocify

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,5/5 (над 230 отзива)

7. NextWave (Най-добър за персонализирана автоматизация на продажбите и маркетинга)

чрез NextWave

Nextwave CRM от CRMnow е подходящ избор за кредитни служители, банкери, занимаващи се с жилищни ипотеки, и кредитори на едро, които искат да оптимизират автоматизацията на продажбите и маркетинга.

Създаден специално за ипотечния сектор, той предлага автоматизирано проследяване на потенциални клиенти, актуализации на важни събития и персонализирани маркетингови точки за контакт, за да повиши производителността и рентабилността. Помага ви да дадете приоритет на простите процеси и управлението на партньорите, като същевременно поддържате продажбения си екип в правилната посока.

Най-добрите функции на NextWave

Достъп до задачи, сделки, партньорска дейност и ключови показатели с персонализирани табла

Автоматизирайте разпределението на потенциалните клиенти с маршрутизиране въз основа на умения и проследявайте напредъка на кредитите в реално време.

Укрепете отношенията с препоръчителите чрез актуализации по SMS, имейл и гласова поща.

Управлявайте ипотечния си бизнес по всяко време с напълно функционално мобилно приложение.

Ограничения на NextWave

Персонализирането на работните процеси може да изисква значителна инвестиция на време.

Цени на NextWave

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за NextWave

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Shape (Най-добър за пълна автоматизация на ипотеките)

чрез Shape

Искате решение за ипотечни кредити с много функции, базирано на изкуствен интелект? Shape CRM е отличен избор. Специално проектиран за ипотечни брокери, кредитори и кредитни служители, той опростява всичко – от създаването и продажбите до автоматизацията на маркетинга – всичко в една платформа.

С над 500 вградени функции Shape ви позволява да управлявате потенциални клиенти, да автоматизирате последващите действия и да се интегрирате безпроблемно с POS и LOS системи. Независимо дали разширявате ипотечния си бизнес или оптимизирате конверсиите на потенциални клиенти, всеобхватният подход на Shape спестява време и повишава ефективността.

Оформете най-добрите функции

Получете достъп до интегриран CRM, диaler, автоматизация на имейли/текстови съобщения, POS, LOS интеграции и предварително създадени CRO уебсайтове.

Подобрете процеса на вземане на решения с автоматизирани транскрипти на разговори, AI оценяване, проверки за съответствие и сигнали, базирани на оценки.

Изпълнявайте автоматизирани капкови кампании с предварително създадени последователности от имейли, текстови съобщения и актуализации на статуса.

Увеличете конверсиите с фунии за потенциални клиенти в стил анкета и оптимизирани за конверсия целеви страници.

Ограничения на формата

Ограничени разширени функции за големи предприятия

Някои потребители са имали проблеми с неефективната поддръжка на клиенти.

Оформяне на цените

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Shape

G2: 4,9/5 (95+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за Shape

Никога не съм откривал толкова лесен подход за автоматизиране на операциите и спестяване на време при проследяването на потенциални клиенти, както Shape. Обичам колко е лесен за ползване, тъй като се адаптира към вашите изисквания и е лесен за употреба.

Никога не съм откривал толкова лесен подход за автоматизиране на операциите и спестяване на време при проследяването на потенциални клиенти, както Shape. Обичам колко е лесен за ползване, тъй като се адаптира към вашите изисквания и е лесен за употреба.

9. Aidium (Най-добър за управление на потенциални клиенти, базирано на изкуствен интелект)

чрез Aidium

Понякога простотата е най-добрият избор за CRM. Още по-добре е, ако той е съчетан с лесни автоматизации. Aidium е такъв инструмент, създаден да максимизира конверсията на потенциални клиенти.

Той предлага AI-базирана оценка на потенциални клиенти, интелигентна автоматизация и интеграции, които ви помагат да управлявате ефективно и да разширявате вашата клиентска база. Независимо дали проследявате препоръки, поддържате контакти с потенциални клиенти или провеждате маркетингови кампании, Aidium ви предоставя инструменти за повишаване на ефективността и сключване на повече сделки в лесен за използване интерфейс.

Най-добрите функции на Aidium

Автоматизирайте последващите действия, напомнянията и комуникациите, за да подобрите времето за реакция.

Използвайте изкуствен интелект, за да идентифицирате потенциални клиенти с висок потенциал и да усъвършенствате маркетинговите си усилия.

Създавайте и стартирайте маркетингови кампании с интуитивен инструмент за плъзгане и пускане без кодиране.

Създавайте атрактивни маркетингови материали директно в CRM с интеграция на Canva.

Ограничения на Aidium

Някои клиенти са се оплакали от бавната поддръжка на клиенти.

Може да бъде скъп за малките предприятия.

Цени на Aidium

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Aidium

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Salesforce Financial Services Cloud (Най-добър за автоматизация на ипотеките на корпоративно ниво)

чрез Salesforce Financial Services Cloud

Salesforce Financial Services Cloud (FSC) предлага цялостно решение за управление на кредитополучатели, автоматизиране на работните процеси и персонализиране на взаимодействията с клиенти. То е идеално за големи ипотечни кредитори, финансови институции и кредитни служители, работещи с голям обем кредити.

Информацията, базирана на изкуствен интелект, и автоматизацията ви помагат да оптимизирате обработката на кредитите и да подобрите преживяването на кредитополучателите. Вградените инструменти за отчитане и лесната интеграция ви помагат да разширите бизнеса си, като същевременно поддържате съответствие с изискванията и ефективност.

Най-добрите функции на Salesforce Financial Services Cloud

Оптимизирайте заявленията за кредити с интуитивно събиране на данни и управление на документи.

Предоставяйте персонализирани препоръки и финансови анализи с помощта на персонализация, базирана на изкуствен интелект.

Намалете ръчната работа и подобрете точността с автоматизирани работни процеси за подписване на договори.

Подобрете сътрудничеството между кредитни служители, кредитополучатели, брокери и агенти по недвижими имоти.

Ограничения на Salesforce Financial Services Cloud

Стръмна крива на обучение; за да използвате добре инструмента, е необходимо обширно обучение.

По-висока цена в сравнение с други CRM опции

Цени на Salesforce Financial Services Cloud

Безплатно: 30-дневен пробен период

Продажби: 300 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Услуга: 300 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Продажби и обслужване: 325 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Einstein 1 за продажби и обслужване: 700 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Администрация на застрахователни продукти: 180 000 долара/година на организация (фактурира се ежегодно)

Администрация на застрахователни полици: 42 000 $/ 10 милиона $ GWP (фактурира се ежегодно)

Управление на застрахователни искове: 27 000 $/ 10 милиона $ GWP (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Salesforce Financial Services Cloud

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Salesforce Financial Services Cloud

Харесва ми колко лесно се персонализира софтуерът. Можете да го адаптирате към вашия бизнес, а не обратното.

Харесва ми колко лесно се персонализира софтуерът. Можете да го адаптирате към вашия бизнес, а не обратното.

💡 Професионален съвет: След като изберете CRM, инвестирайте в подходящо обучение за вашия екип, за да се уверите, че те разбират как да го използват ефективно. Насърчавайте приемането му, като подчертавате ползите за отделните служители, занимаващи се с ипотечни кредити, а не само за компанията.

С ClickUp вече няма да имате проблеми с кредитите!

CRM системите за ипотечни кредити са спасителни, като предоставят на кредитните служители информация в реално време за всеки потенциален клиент, етап на кредита и задачи за последващи действия – всичко това в един единствен панел.

Всички тези инструменти предлагат нещо специално, но ClickUp? Той е цялостен пакет – CRM и управление на проекти в една елегантна платформа. С функции като автоматични напомняния, персонализирани полета за кредитни рейтинги и видове заеми, както и централизирано съхранение на документи, нищо не се пропуска.

Може ли да стане по-добре от това? Ние смятаме, че не. Но не се доверявайте само на думите ни. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес и опитайте сами!