10 Best Clearfeed AI Alternatives in 2025 

ClearFeed AI е платформа за поддръжка, която събира запитвания на клиенти от различни източници и ги препраща към Slack и MS Teams. Екипите могат да управляват множество запитвания на клиенти, да ускорят времето си за отговор и да предоставят по-добро обслужване.

Ако обаче не използвате MS Teams или не си сътрудничите в Slack канали, ClearFeed може да не е подходящ за вас. Освен това не можете да използвате платформата за пълноценно управление на билетите, ако инструменти като Zendesk или Jira не са част от вашия работен процес.

Затова сме подбрали 10 мощни алтернативи на ClearFeed AI, които можете да използвате, за да оптимизирате обслужването на клиентите.

⏰ 60-секундно резюме Ето най-добрите алтернативи на Clearfeed AI, които можете да изберете: ClickUp : Най-доброто решение за сътрудничество и управление на проекти, базирано на изкуствен интелект Най-доброто решение за сътрудничество и управление на проекти, базирано на изкуствен интелект

Zendesk AI: Най-доброто решение за автоматизация на обслужването на клиенти и издаване на билети с помощта на изкуствен интелект

Jira Service Management: Най-доброто решение за управление на ИТ услуги и DevOps екипи

Intercom: Най-доброто решение за общуване с клиенти и чат на живо

Freshdesk: Най-доброто решение за многоканално обслужване на клиенти с автоматизация

Zoho Desk: Най-доброто решение за рентабилни услуги за техническа поддръжка с AI помощ

ServiceNow: Най-доброто решение за управление на ИТ услугите в предприятията и автоматизация на работния процес

Salesforce: Най-доброто решение за CRM-интегрирана поддръжка на клиенти и управление на случаи

Help Scout: Най-доброто решение за персонализирано обслужване на клиенти с обща пощенска кутия

HubSpot Service Hub: Най-доброто решение за обслужване на клиенти, интегрирано с маркетинг и продажби

Какво трябва да търсите в алтернативата на ClearFeed AI?

Представете си, че губите клиенти, защото вашата система за поддръжка не е ефективна! Очевидно това не е рядкост – 65% от хората са преминали към друга компания поради лошо обслужване на клиентите!

Въпреки че ClearFeed има за цел да предотврати това, неговите ограничения оставят пропуски. Ето няколко функции, които трябва да търсите в алтернатива на ClearFeed, за да сте сигурни, че тя е изцяло проектирана да подобри обслужването на клиентите:

👉🏻 Удобен интерфейс: Изберете инструмент с изчистен потребителски интерфейс. Уверете се, че той организира и показва заявките на клиентите по подреден начин. Това ще ви помогне да изградите солидна система за издаване на билети и да управлявате заявките по-ефективно.

👉🏻 Възможности за автоматизация: Потърсете инструмент с вградени възможности за AI автоматизация. Например, той трябва да може да пренасочва билети, да разрешава основни запитвания и да се справя сам с повтарящи се задачи.

👉🏻 Омниканална поддръжка: Изберете инструмент, който поддържа множество канали за комуникация, като имейл, чат, помощна служба и др. Тъй като ClearFeed поддържа само Slack и MS Teams, това значително ограничава гъвкавостта.

👉🏻 Възможност за персонализиране: Изберете инструмент, който може да бъде персонализиран. Например, трябва да можете да персонализирате работните процеси и да зададете конкретни правила за автоматизация, които отговарят на нуждите на вашия бизнес.

👉🏻 Интеграции на трети страни: Потърсете инструмент, който поддържа безпроблемна интеграция с други инструменти във вашия работен процес, като решения за помощна служба, Потърсете инструмент, който поддържа безпроблемна интеграция с други инструменти във вашия работен процес, като решения за помощна служба, CRM софтуер , инструменти за управление на проекти и др. Това ще ви помогне да оптимизирате операциите си по обслужване на клиенти.

10-те най-добри алтернативи на ClearFeed AI

Ето 10-те най-добри алтернативи на ClearFeed, които можете да използвате във вашата организация:

1. ClickUp (Най-доброто за сътрудничество и управление на проекти, базирано на изкуствен интелект)

Макар да не изглежда така, качеството на вътрешното сътрудничество във вашата компания има голямо значение за поддръжката, която тя предоставя на своите клиенти.

Например, екипите, които работят безпроблемно в сътрудничество, са по-добри в управлението на знанията. Въпреки че това е само един аспект, само той им помага да подават билети, да разрешават запитвания и да ескалират проблеми по-точно, като осигуряват 41% по-висока удовлетвореност на клиентите.

Така че, ако това е проблемът на вашата компания, вземете всичко в едно приложение за работа — ClickUp!

📮 ClickUp Insight: Проучване на ClickUp установи, че знаещите работници поддържат средно 6 ежедневни връзки на работното си място. Това вероятно включва многократни съобщения по имейл, чат и инструменти за управление на проекти. Ами ако можехте да съберете всички тези разговори на едно място? С ClickUp можете! Това е всичко приложение за работа, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от AI, което помага на вас и вашия екип да работите по-бързо и по-умно.

Ето как това помогна на този потребител в неговите инициативи за обслужване на клиенти:

Въвеждането на ClickUp не само подобри нашите процеси, но и помогна за формирането на отдел „Успех на клиентите“, което ни позволи да нараснем от 2000 на 8000 клиенти годишно.

Решението за обслужване на клиенти на ClickUp разполага с множество инструменти и функции, от които можете да се възползвате. Например, то включва персонализирани шаблони за обслужване на клиенти, които помагат на представителите да събират информация за клиентите, да проследяват обратната връзка и да си сътрудничат в реално време.

Но тази, която заслужава специално споменаване, е ClickUp Brain — собствената AI система на платформата.

Ускорете работните процеси, като използвате ClickUp Brain

Brain е централният хъб на ClickUp. Независимо дали искате да извлечете подробности за конкретно запитване или да видите състоянието на чакащо запитване, вие сте винаги само на един клик разстояние. То също така помага на екипите за обслужване на клиенти да си сътрудничат по-ефективно.

За да научите повече за ClickUp Brain, гледайте това кратко обяснение! 👇

Чрез централизиране на комуникацията Brain гарантира, че членовете на екипа могат да обсъждат запитвания на клиенти, да споделят актуализации и да разпределят задачи в рамките на единно работно пространство, като по този начин се намалява вероятността от забавяния или недоразумения.

Но това не е всичко – с Brain можете също да автоматизирате задачи и да създавате персонализирани работни процеси, за да оптимизирате системата си за обслужване на клиенти – точно както направихме тук:

Присвойте приоритети на билетите за поддръжка на клиенти с ClickUp Brain

Използвайте ClickUp CRM, за да визуализирате вашия поток от запитвания в над 10 изключително гъвкави изгледа

Друга функция, която заслужава да бъде спомената, е ClickUp CRM. С нейна помощ можете да визуализирате потока от заявки, да възлагате задачи на членовете на екипа и да проверявате техния статус, приоритет и т.н.

Той също така автоматизира много елементи от целия работен процес на обслужване на клиенти – от актуализации на статуса до възлагане на задачи – така че можете да насочите вниманието си към това, което е абсолютно необходимо.

💡 Професионален съвет: Искате да оптимизирате системата си за управление на обслужването на клиенти? Това е възможно с шаблона за управление на обслужването на клиенти на ClickUp. С него можете: Проследявайте, приоритизирайте и управлявайте запитванията на клиентите в централизирана визуализация.

Автоматично разпределяйте задачи на членовете на екипа въз основа на натовареността или експертния опит

Задавайте крайни срокове и получавайте известия, за да гарантирате навременното разрешаване на запитванията.

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте ефективно заявките на клиентите с ClickUp Tasks , като ги преобразувате в проследими билети.

Проследявайте без усилие целите на екипа с ClickUp Goals и се уверете, че всяка заявка на клиент е изпълнена в срок.

Сътрудничество по документи в реално време с ClickUp Docs , за да споделяте знания и ресурси.

Визуализирайте ефективността на поддръжката с таблата на ClickUp и генерирайте подробни отчети за вземане на решения въз основа на данни.

Интегрирайте ClickUp безпроблемно със Slack, Microsoft Teams, Zendesk, Jira и Google Drive, за да централизирате комуникацията.

Намерете всяка задача или коментар незабавно с ClickUp Universal Search, за да не пропуснете важни актуализации.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители често намират инструмента за прекалено сложен поради широкия му набор от функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Харесва ми колко е адаптивен ClickUp. Възможността да създаваме персонализирани работни процеси и изгледи, които да съответстват на нашия работен процес, е голямо предимство за моя ИТ отдел. Гъвкавостта при организирането на задачи и етапи ни помага да се придържаме към плана, особено при сложни проекти. ClickUp се интегрира добре и с други инструменти, като Zapier, което ни позволява да автоматизираме задачите. ClickUp подобри сътрудничеството в екипа ми и проследяването на проектите.

Харесва ми колко е адаптивен ClickUp. Възможността да създаваме персонализирани работни процеси и изгледи, които да съответстват на нашия работен процес, е голямо предимство за моя ИТ отдел. Гъвкавостта при организирането на задачи и етапи ни помага да се придържаме към плана, особено при сложни проекти. ClickUp се интегрира добре и с други инструменти, като Zapier, което ни позволява да автоматизираме задачите. ClickUp подобри сътрудничеството в екипа ми и проследяването на проектите.

2. Zendesk AI (най-доброто решение за автоматизация на обслужването на клиенти и издаване на билети с помощта на изкуствен интелект)

чрез Zendesk AI

Zendesk е платформа за обслужване на клиенти, базирана в облака. Ако търсите инструмент с разширени възможности за автоматизация, неговите чатботове, задвижвани от AI, и опциите за самообслужване може да ви привлекат.

Платформата поддържа и многоканална комуникация, така че вашият екип може без усилие да превключва между имейл, чат и социални медии, за да обработва неограничен брой запитвания и билети от клиенти. В допълнение, Zendesk предлага солидни възможности за анализ и отчитане и е достъпен и в браузърите.

Най-добрите функции на Zendesk AI

Осигурява интелигентно пренасочване на билетите към подходящите агенти.

Повишава ефективността с отговори и макроси, генерирани от AI

Предлага обширен пазар на приложения за разширена функционалност.

Интегрира се с Salesforce, Slack и Shopify за безпроблемни работни процеси.

Ограничения на Zendesk AI

Изисква сложна настройка за усъвършенствани работни процеси за автоматизация.

Липсва гъвкаво отчитане без приложения на трети страни

Цени на Zendesk AI

Екип за поддръжка: 25 $/месец на агент

Suite Team: 69 $/месец на агент

Suite Professional: 149 $/месец на агент

Suite Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Zendesk AI

G2: 4. 3/5 (6100+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 4000 отзива)

💡 Професионален съвет: Намалете шума около AI в обслужването на клиенти. Ето нашият практичен наръчник за това как да използвате AI в обслужването на клиенти (примери за употреба и инструменти).

3. Jira Service Management (най-подходящо за управление на ИТ услуги и DevOps екипи)

чрез Jira Service Management

Вашата организация се бори с управлението на инциденти, промени или проблеми? Jira автоматизира работните процеси, за да се погрижи за тях вместо вас. Това е инструмент за управление на ИТ услуги (ITSM), който оптимизира процесите с вградени ITIL практики. Това помага за подобряване на обслужването на клиентите, намаляване на прекъсванията и подобряване на качеството на разрешаването на проблеми.

Той също така подобрява сътрудничеството между DevOps и инженерните екипи чрез стандартизиране на работните процеси. В допълнение, платформата осигурява надеждно управление на активите и конфигурациите, което се оказва от основно значение за опростяване на отстраняването на проблеми.

Най-добрите функции на Jira Service Management

Предлага самообслужващ портал за служители и клиенти

Поддържа проследяване на SLA и подробна аналитика на услугите

Позволява гъвкаво персонализиране с правила за автоматизация и API

Интегрира се с Confluence, Bitbucket и Microsoft Teams за безпроблемна работа.

Ограничения на Jira Service Management

Ограничава опциите за персонализиране при по-ниските планове, като ограничава разширените функции.

Липсва вградена интеграция с телефонна поддръжка за гласови запитвания.

Цени на Jira Service Management

Безплатно завинаги

Стандартен: 19,04 $/месец на агент

Премиум: 47,82 $/месец на агент

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jira Service Management

G2: 4. 2/5 (700+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jira Service Management?

Като цяло, това е добра платформа за управление на ИТ заявки и инциденти. Щом се научите да я използвате, тя наистина помага за оптимизиране на комуникацията и разрешаването на заявките. Тя е надеждна, но определено би могла да бъде малко по-лесна за използване.

💡 Професионален съвет: 91% от недоволните клиенти не се оплакват – просто си тръгват. Затова следете за неактивността и намаляващото ангажиране, за да ги хванете, преди да си тръгнат. 🚶🏻

4. Intercom (най-доброто решение за обслужване на клиенти чрез разговори и чат на живо)

чрез Intercom

Данните показват, че 69% от клиентите предпочитат чатботове за контакт с дадена компания. Intercom предлага основно това. Неговият AI агент се нарича Fin и можете да го използвате, за да предоставяте точни отговори на клиентите, да персонализирате взаимодействията с доставчиците и да пренасочвате разговорите към подходящите човешки агенти.

Fin е и изключително адаптивен – така че можете да променяте тона му, за да го съобразите с политиките и процедурите на вашата компания. Друго предимство на Intercom е подробната отчетност, която предлага. Независимо дали искате да разберете защо е създаден даден билет или как се представят вашите агенти – AI-генерираните му анализи разкриват всичко.

Най-добрите функции на Intercom

Проследява взаимодействията с клиентите с помощта на обединена пощенска кутия и CRM функции.

Позволява проактивно взаимодействие с целеви съобщения в приложението и по имейл.

Предоставя персонализирани работни процеси за екипите по продажби и поддръжка.

Интегрира се със Stripe, Marketo и Google Analytics за информация за клиентите.

Ограничения на Intercom

Ограничава разширените отчети до планове от по-високо ниво, което намалява видимостта за по-малките екипи.

Липсва вградена търса чка в чат прозореца

Цени на Intercom

Essential: 39 $/месец на работно място

Разширена версия: 99 $/месец на работно място

Експерт: 139 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Intercom

G2: 4,5/5 (над 3300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Intercom?

Intercom е много лесен за използване, аз го използвам всеки ден, за да поддържам връзка с нашите клиенти, и той има всички функции, от които се нуждая. Много ми харесва функцията, с която можем да отложим билета, ако не искаме да го затворим, а също и функцията, с която можем да създадем билет за бек офиса. Техният екип за поддръжка също е изключително полезен.

5. Freshdesk (Най-доброто решение за многоканално обслужване на клиенти с автоматизация)

чрез Freshdesk

Freshdesk е друга платформа за обслужване на клиенти, базирана в облака, която фигурира в списъка. Тя обаче се отличава с уникална характеристика, която останалите не предлагат – анализ на настроенията, базиран на изкуствен интелект. Това означава, че можете да използвате този инструмент, за да приоритизирате заявките, като оцените тона на съобщенията на клиентите.

Освен това платформата поддържа многоканална комуникация (имейл, чат, телефон и социални медии), предлага функции за геймификация и предоставя база от знания, за да насърчи самообслужването на клиентите.

Най-добрите функции на Freshdesk

Автоматизирайте разпределянето на билети и отговорите с помощта на AI-базирания Freddy.

Проследява SLA и времето за отговор с мониторинг в реално време

Позволява персонализирани правила за автоматизация на повтарящи се задачи.

Интегрира се с WhatsApp, Zapier и QuickBooks за разширени възможности.

Ограничения на Freshdesk

Ограничава разширените анализи и отчети до премиум абонаментни планове

Забавя се при обработка на големи обеми билети, което се отразява на производителността

Цени на Freshdesk

Безплатно завинаги

Растеж: 18 $/месец на агент

Pro: 59 $/месец на агент

Предприятие: 95 $/месец на агент

Оценки и рецензии за Freshdesk

G2: 4. 4/5 (3400+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3300 отзива)

🧠 Интересен факт: Веднъж един мъж публикува на живо в Twitter лошото обслужване на авиокомпанията си и получи помощ по-бързо, отколкото хората, които се обадиха на горещата линия! 📳

6. Zoho Desk (Най-доброто решение за рентабилни услуги за техническа поддръжка с AI помощ)

чрез Zoho Desk

Ако искате рентабилно решение за обслужване на клиенти, но не искате да правите компромиси с функциите, Zoho Desk може да бъде идеалното решение за вас. То е базирано на изкуствен интелект и предлага многофункционални характеристики.

С Zoho Desk можете да автоматизирате категоризацията и разпределянето на билетите с помощта на Zia – AI асистента на Zoho. Той ви позволява също да подобрите самообслужването на клиентите, като създадете персонализирани центрове за помощ и бази от знания. Освен това, потребителският интерфейс на инструмента е истинско удоволствие.

Когато стартирате таблото, можете да видите всички заявки на клиенти, сортирани по дата на създаване на билета. Това го прави много лесен за използване.

Най-добрите функции на Zoho Desk

Проследява SLA и ескалации с предупреждения в реално време за нерешени билети

Поддържа помощни центрове за няколко марки под един акаунт за фирми, които управляват няколко марки.

Позволява контекстуално сътрудничество с частни коментари и споделени бележки в рамките на билетите.

Интегрира се безпроблемно с Zoho CRM, Slack и Jira, осигурявайки свързани работни процеси.

Ограничения на Zoho Desk

Изисква сложна настройка за персонализирани работни процеси и автоматизация.

Ограничава API повикванията и интеграциите на трети страни при абонаменти от по-ниско ниво.

Цени на Zoho Desk

Безплатно завинаги

Стандартен: 14 $/потребител

Професионална версия: 23 $/потребител

Предприятие: 40 $/потребител

Оценки и рецензии за Zoho Desk

G2: 4. 4/5 (над 6100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Desk?

С Zoho Desk е лесно да комуникирате и да взаимодействате с клиенти чрез различни канали за комуникация. Този софтуер ускорява разрешаването на проблеми на клиентите. Осигурява 24/7/365 клиентска поддръжка.

7. ServiceNow (Най-доброто решение за управление на ИТ услугите в предприятията и автоматизация на работния процес)

чрез ServiceNow

Друг ITSM инструмент, ServiceNow, е най-известен с поддръжката на предоставянето на услуги в цялото предприятие с междуфункционални работни процеси. Това се оказва жизненоважно за осигуряване на безпроблемно сътрудничество между екипите, бързо разрешаване на проблеми и предоставяне на постоянна качество на услугите в цялата организация.

Освен това, ангажиментът към сигурността отличава платформата. Докато други инструменти ви позволяват само да създавате билети, ServiceNow подобрява сигурността с вградено управление на риска и съответствието.

Той също така предоставя мониторинг на състоянието на услугата в реално време и прогнозни анализи, които ви помагат да вземете обосновани решения, базирани на данни.

Най-добрите функции на ServiceNow

Повишава ефективността с виртуални агенти за често задавани въпроси за поддръжка

Персонализира работните процеси чрез платформа без код/с малко код

Позволява управление на ИТ активи с подробно проследяване на жизнения цикъл

Интегрира се с Microsoft Teams , Salesforce и Okta

Ограничения на ServiceNow

Изисква обширна настройка и конфигурация

Липса на гъвкавост за малките предприятия

Цени на ServiceNow

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ServiceNow

G2: 4. 4/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 рецензии)

8. Salesforce (Най-доброто за CRM-интегрирана поддръжка на клиенти и управление на случаи)

вътрешно

чрез Salesforce

Salesforce е вероятно най-известното име в списъка. По същество това е инструмент за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), който разполага с няколко функции, които директно ускоряват управлението на обслужването на клиентите.

Например, Salesforce предоставя AI-базирани предложения за запитвания на клиенти, за да подобри производителността на агентите. То също така проследява взаимодействията с клиенти във всички канали в реално време, така че не е необходимо да превключвате между тях.

Можете също да генерирате разширени отчети и прогнозни анализи, за да получите информация за ефективността на агентите, времето за разрешаване на заявки, тенденциите в удовлетвореността на клиентите и др.

Най-добрите функции на Salesforce

Автоматизира управлението на случаи с AI-задвижвани Einstein Bots

Поддържа портали за самообслужване за клиенти и вътрешни екипи

Възможност за многоканално маршрутизиране на запитвания чрез чат, имейл и телефон

Интегрира се безпроблемно със Slack, Google Workspace и Shopify.

Ограничения на Salesforce

Изисква планове от висок клас за достъп до разширени функции, задвижвани от AI.

Липсва сътрудничество в реално време без интеграции на трети страни

Цени на Salesforce

Enterprise: 165 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Неограничен: 330 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Einstein 1 Sales: 500 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Стартови пакет: 25 $/месец на потребител (фактурира се месечно/годишно)

Pro Suite: 100 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4. 4/5 (5600+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (700+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Salesforce?

Като цяло, Salesforce е надеждно решение, което подобрява работните процеси в обслужването на клиенти, след като бъде напълно внедрено. Харесва ми да го използвам в настоящата си компания. То ни позволява да използваме много важни приложения и услуги.

9. Help Scout (Най-доброто решение за персонализирано обслужване на клиенти с обща пощенска кутия)

чрез Help Scout

Help Scout е софтуер за обслужване на клиенти, идеален за малки екипи. Той предлага редица полезни функции за персонализиране на взаимодействието с клиентите без прекалено много усложнения.

С негова помощ вие и вашият екип можете да предлагате чат услуга в реално време на вашите клиенти. Можете също да проследявате нивото на тяхното удовлетворение с вградени CSAT проучвания, за да идентифицирате скрити неефективности и да предоставите по-добра поддръжка.

Help Scout предлага и предварително създадени и персонализирани табла за лесно отчитане на производителността, както и мобилно приложение за управление на билетите в движение.

Най-добрите функции на Help Scout

Автоматизира работните процеси с базирано на правила издаване на билети, проследяване и управление на SLA

Предоставя споделени пощенски кутии за екипна работа по запитвания на клиенти.

Подобрява самообслужването с интегрирана, персонализирана база от знания

Интегрира се безпроблемно с Shopify, Trello и Asana, като оптимизира процесите на поддръжка.

Ограничения на Help Scout

Изисква отделни абонаменти за управление на няколко канала

Предлага ограничена многоезична поддръжка в сравнение с конкурентите

Цени на Help Scout

Безплатно завинаги

Стандартен: 55 $/месец

Плюс: 83 $/месец

Оценки и рецензии за Help Scout

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

🔍 Знаете ли, че първият имейл до обслужването на клиенти на Amazon е бил отговорен от самия Джеф Безос! 😮

10. HubSpot Service Hub (Най-доброто решение за обслужване на клиенти, интегрирано с маркетинг и продажби)

чрез HubSpot Service Hub

На последно място, но не по важност, в списъка е HubSpot Service Hub.

Гледайте това видео, което обяснява основните му функции!

Ако искате инструмент, който подобрява управлението на обслужването на клиенти както за маркетинговите, така и за продажбените екипи, той може да ви свърши работа. Тази платформа обединява обслужването на клиенти и CRM с интегрирано управление на билети и случаи, за да поддържа синхронизация между маркетинговите, продажбените и екипите за поддръжка.

Той също така автоматизира работните процеси с помощта на AI-базирани инструменти, предлага вградени табла за отчитане за проследяване на показателите за поддръжка на агентите и се синхронизира с инструментите за продажби и маркетинг на HubSpot за пълноценно клиентско преживяване.

Най-добрите функции на HubSpot Service Hub

Поддържа многоканална комуникация чрез имейл, чат и социални платформи.

Предоставя инструменти за обратна връзка от клиенти и анкети за измерване на качеството на обслужването.

Позволява създаването на база от знания за самообслужване, което намалява заявките за поддръжка.

Интегрира се с Zoom, Slack и Mailchimp за подобрени взаимодействия с клиентите.

Ограничения на HubSpot Service Hub

Изисква планове от по-висок клас за разширена автоматизация и отчитане

Ограничава функционалността на чатбота без интеграция с HubSpot Marketing Hub.

Цени на HubSpot Service Hub

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 20 $/месец на работно място

Професионална версия: 100 $/месец на работно място

Предприятие: 150 USD/месец на работно място

Оценки и рецензии за HubSpot Service Hub

G2: 4. 4/5 (над 2400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot Service Hub?

Центърът за обслужване е чудесен начин да централизирате всички проблеми на клиентите, така че екипът ми да може ефективно да проследява и отговаря на всички въпроси. Платформата е лесна за използване, след като усвоите основните принципи, и ми позволява да възлагам задачи на екипа си без необходимост от продължителна комуникация. Клиентите могат да проследяват статуса на своите заявки и да виждат в реално време върху какво работим.

✨ Специални споменавания Atera: Обединява дистанционно наблюдение, ИТ автоматизация и AI-базирано издаване на билети

SysAid: Автоматизира управлението на ИТ услугите с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект, и инструменти за самообслужване.

LiveAgent: Подобрява обслужването на клиенти с AI-базирани билети, чат на живо и омниканална комуникация.

Управлявайте билетите с лекота с ClickUp!

ClearFeed е надежден инструмент за обслужване на клиенти, но не е достатъчен за цялостно управление. Липсва му цялостна система за издаване на билети, усъвършенствана автоматизация и безпроблемни работни процеси. Това затруднява поддържането на удовлетвореността на клиентите и гладкото функциониране на вашия бизнес.

За да подобрите наистина обслужването на клиентите, се нуждаете от цялостно решение като ClickUp.

Той автоматизира управлението на задачите, комуникацията в реално време и издаването на билети, така че всяко запитване да бъде разпределено, приоритизирано и решено ефективно. С интеграции със Slack, Microsoft Teams и Zendesk, ClickUp опростява работата в екип и ускорява отговорите.

Готови ли сте да преобразите системата за поддръжка на вашия бизнес?

Опитайте ClickUp още днес – регистрирайте се тук за безплатен пробен период!