13 най-добри решения за бизнес комуникация през 2025 г.

Лошата комуникация е една от най-големите заплахи за успеха на бизнеса. 14% от компаниите са загубили клиенти поради това, а 8% са загубили служители!

Накратко, ако вашата платформа за бизнес комуникация не е ефективна, дори и най-добрата стратегия ще се провали – особено ако имате отдалечен екип.

Ето 13-те най-добри инструмента за външна и вътрешна комуникация за бизнеса и техните основни характеристики.

⏰ 60-секундно резюме Имате затруднения да сътрудничите ефективно с вашите екипи и клиенти? Разгледайте най-добрите решения за бизнес комуникация, специално разработени за корпоративни цели: ClickUp : Най-доброто решение за съвместно управление на проекти и задачи Най-доброто решение за съвместно управление на проекти и задачи

Slack: Най-доброто решение за съобщения и сътрудничество в екип в реално време

Zoom: Най-доброто решение за висококачествени видеоконференции и виртуални срещи

Microsoft Teams: Най-доброто решение за интегрирана комуникация в Microsoft 365

Trello: Най-доброто решение за визуално управление на проекти и проследяване на задачи

Monday. com: Най-доброто решение за персонализиране на работните процеси в продажбите и подобряване на екипното сътрудничество

Google Workspace : Най-доброто решение за сътрудничество по документи и електронна поща в облака

Asana : Най-доброто решение за структурирано управление на задачи и проекти

Workplace от Meta : Най-доброто решение за комуникация и сътрудничество в цялата компания

Cisco Webex: Най-доброто решение за видеоконференции и сигурност на корпоративно ниво

Dialpad: Най-доброто решение за бизнес телефони и съобщения, базирани на изкуствен интелект

GoToConnect: Най-доброто решение за всеобхватни VoIP и видеоконферентни услуги

Grasshopper: Най-подходящо за малки предприятия, които се нуждаят от виртуална телефонна система

Какво трябва да търсите в едно решение за бизнес комуникация?

В морето от възможности може да бъде трудно да изберете най-доброто решение за бизнес комуникация , което отговаря на вашите нужди. За щастие, няколко характеристики и ключови функции определят колко ефективен е даден комуникационен инструмент. Например:

👉🏻 Леснота на използване: Изберете инструмент за бизнес комуникация, който се отличава с прост и интуитивен интерфейс. Уверете се, че не изисква обучение, за да може всеки в организацията лесно да се адаптира към него.

👉🏻 Функции за сътрудничество: Потърсете комуникационен инструмент, който ви позволява да сътрудничите с членовете на екипа в различни формати, като незабавни съобщения, видеоразговори, групов чат и др. Това увеличава комуникационните възможности.

👉🏻 Възможност за персонализиране: Изберете Изберете решение за вътрешна комуникация , съобразено с уникалните нужди на вашия екип. За начало трябва да можете да дефинирате предпочитания за известия, да настроите канали и групи и т.н.

👉🏻 Функции за сигурност: Уверете се, че вашият инструмент за вътрешна комуникация е сигурен. Потърсете функции като криптиране от край до край, двуфакторна автентификация, съответствие с регламенти за поверителност като GDPR и т.н.

👉🏻 Възможности за интеграция: Изберете комуникационен инструмент, който се интегрира с съществуващите инструменти и софтуер на вашия работен процес. Това гарантира минимални прекъсвания и увеличава производителността.

➡️ Прочетете още: Как да подобрите сътрудничеството на работното място

13-те най-добри решения за бизнес комуникация

Ето 13-те най-добри инструмента за сътрудничество и комуникация, които можете да използвате, за да оптимизирате комуникацията и бизнес операциите:

1. ClickUp (Най-доброто за съвместно управление на проекти и задачи)

Докато повечето инструменти в списъка помагат само за подобряване на комуникацията, ClickUp прави още една стъпка напред. Като универсално приложение за работа, то обединява управлението на проекти и комуникацията, така че вашият екип да може да максимизира ефективността на задачите, като осигурява последователна координация.

ClickUp Chat (за безпроблемна комуникация)

ClickUp Chat е мощен инструмент за подобряване на комуникацията в екипа, намаляване на изолираността и повишаване на общата продуктивност. Чатовете са интегрирани директно в задачите, документите и проектите, което гарантира, че дискусиите винаги са свързани с съответната работа. Това елиминира необходимостта от превключване между инструменти и поддържа комуникацията фокусирана.

С ClickUp Chat екипите могат да комуникират незабавно, да споделят актуална информация и да разрешават проблеми бързо, като по този начин се създава среда за сътрудничество.

📮 ClickUp Insight: Почти 20% от участниците в нашето проучване изпращат над 50 незабавни съобщения дневно. Този голям обем може да е признак за екип, който постоянно общува с бързи размени – чудесно за скоростта, но и подходящо за претоварване с комуникация. С интегрираните инструменти за сътрудничество на ClickUp, като ClickUp Chat и ClickUp Assign Comments, вашите разговори винаги са свързани с правилните задачи, което подобрява видимостта и намалява необходимостта от ненужни последващи действия.

Функцията „Присвояване на коментари“ на ClickUp незабавно създава задачи от съобщенията и ги присвоява на членовете на екипа. Това оптимизира комуникацията, приоритизира дейностите и ясно очертава отговорностите на всеки.

ClickUp Docs (за споделяне на идеи и обратна връзка)

Сътрудничество с екипа ви в реално време в ClickUp Docs

Друга мощна функция за сътрудничество е ClickUp Docs. С възможности за редактиране в реално време, тя позволява на всички членове на екипа да обсъждат колективно идеи за проекти, да предлагат промени и да създават брифинги.

По този начин получавате съвети от всички членове на екипа си и всеки се чувства включен във всеки проект.

Освен това, функцията за откриване на сътрудничество на ClickUp ви уведомява всеки път, когато член на екипа прави промени, добавя коментар или възлага/преразпределя задача, като по този начин всички са в течение!

ClickUp Whiteboards и Mind Maps (за сътрудничество по проекти)

Създавайте визуални планове за проекти и мисловни карти на ClickUp Whiteboards

С ClickUp Whiteboards създавайте визуални планове за проекти и ги свържете с останалата част от работния си процес.

С помощта на прост инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане, те ви позволяват на вас и вашия екип без усилие да споделяте идеи и да ги превърнете в реалност. Можете също да създавате задачи, да ги възлагате на членове на екипа и да получавате навременни актуализации.

ClickUp Mind Maps се оказват полезни, когато започне фазата на изпълнение на проекта. Те ви дават ясна, визуална представа за целия проект, като осигуряват ефективна работа в екип, координация на ресурсите и управление на натоварването.

ClickUp Clips (за ясна асинхронна комуникация)

ClickUp Clips е идеален за дистанционно сътрудничество. Той ви позволява да създавате и споделяте екранни записи на документи, задачи и чатове с вашия екип. Той също така генерира автоматизирани транскрипти на всеки клип – с подходящи времеви отметки и откъси – които можете да превърнете в задачи, резюмета и т.н. Това гарантира яснота и ефективност на комуникацията.

ClickUp Brain (за всичко!)

Въпреки че в пакета на ClickUp има много функции за сътрудничество, в основата на всичко това стои ClickUp Brain.

ClickUp Brain ви свързва с всичко в приложението – от документи до хора. Така можете лесно да извличате и споделяте информация, да създавате и възлагате задачи, да изпращате и получавате актуализации и много други. И това не е всичко – ClickUp Brain обобщава и дълги разговори, като по този начин повишава скоростта и ефективността на комуникацията.

Шаблони на ClickUp (за повишаване на ефективността на комуникацията)

Широката гама от персонализирани шаблони на ClickUp е още едно важно предимство.

Въпреки че на платформата има стотици безплатни ресурси, най-добрият за повишаване на ефективността на комуникацията е шаблона за бяла дъска на ClickUp Communications Plan.

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте вътрешната и външната си комуникация с шаблона за бяла дъска на ClickUp Communications Plan.

Шаблонът за бяла дъска на ClickUp Communications Plan ви позволява да планирате рамките за съобщения, да настроите канали за комуникация и да координирате членовете на екипа за споделяне на знания.

Това помага за управлението на работните процеси, проследяването на ангажираността и гарантирането, че цялата комуникация е ясна, навременна и последователна. Събирайки всичко на едно място, то помага за стимулиране на сътрудничеството и подобряване на цялостната ефективност на комуникацията – както вътре, така и извън организацията.

💡 Професионален съвет: Искате да организирате дейностите на екипа си с лекота? Това е лесно с шаблона за екипна комуникация и матрица за срещи на ClickUp. С помощта на този шаблон можете: Разпределете роли и отговорности за всеки проект или задача.

Определете насоки за редовни проверки или събрания

Разработете график за предстоящи проекти или задачи.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да намерят инструмента за прекалено сложен поради многото му функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член.

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Ето какво казва Алфред Титус, мениджър административна поддръжка в Brighten A Soul Foundation, за ClickUp:

За всяка организация, която се бори с управлението на своите проекти, ClickUp ще помогне в сътрудничеството по задачите. С този софтуер хората могат да следят елементите от списъка с задачи и да работят по тях в определеното време. Той също така помага на екипа за управление на проекти да следи цялостния напредък на проектите, за да гарантира спазването на крайните срокове.

За всяка организация, която се бори с управлението на своите проекти, ClickUp ще помогне в сътрудничеството по задачите. С този софтуер хората могат да следят елементите от списъка със задачи и да работят по тях в определения срок. Той също така помага на екипа за управление на проекти да проследява цялостния напредък на проектите, за да гарантира спазването на крайните срокове.

2. Slack (Най-доброто решение за съобщения и сътрудничество в екип в реално време)

чрез Slack

Slack е професионален инструмент за комуникация, популярен за групови чатове и незабавни съобщения. Той е идеален за големи предприятия и организации с различни екипи и отдели.

С Slack можете да създавате индивидуални канали за организиране на комуникацията в екипа. Той също така позволява бързо търсене в минали съобщения с разширени опции за филтриране, за да се намали хаосът.

Друг аспект, в който Slack се отличава, е сигурността. Платформата осигурява сигурността на разговорите с криптиране на корпоративно ниво, което минимизира риска от нарушаване на данните.

Най-добрите функции на Slack

Позволява на екипите да организират разговорите в специални канали за структурирани дискусии.

Поддържа споделяне на файлове с предварителни прегледи и проследяване на версиите.

Предлага гласови и видео разговори директно в приложението.

Ограничения на Slack

Претоварва потребителите с прекалено много известия в активните работни пространства.

Липсва вградена функция за управление на задачите, което налага използването на инструменти на трети страни.

Цени на Slack

Безплатно завинаги

Pro: 8,75 $/месец на потребител

Business+: 15 USD/месец на потребител

Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 33 900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 600 отзива)

🧐 Интересен факт: Имейлите остават най-ефективният инструмент за комуникация в бизнеса, като 18% от специалистите с интелектуален труд ги предпочитат пред другите! 📧

3. Zoom (Най-доброто решение за висококачествени видеоконференции и виртуални срещи)

чрез Zoom

Zoom не се нуждае от представяне. Този инструмент за видеоконферентна връзка завладя света по време на пандемията от COVID-19 и оттогава се превърна в предпочитан софтуер за бизнес комуникация за виртуални екипи.

Zoom поддържа висококачествени HD видео и аудио срещи за до 1000 участници. Можете също да генерирате автоматични и точни транскрипти за всяка онлайн среща, проведена на платформата. А най-хубавото? Интуитивността и лесният за използване интерфейс на инструмента.

Най-добрите функции на Zoom

Позволява споделяне на екрана с опции за добавяне на бележки и дистанционно управление.

Повишава ангажираността на служителите с анкети, реакции и виртуално вдигане на ръка.

Осигурява сигурност на срещите с защита с парола и чакални

Ограничения на Zoom

Задава 40-минутно времево ограничение за груповите срещи в безплатния план.

Поставя проблеми, свързани с поверителността, поради минали уязвимости в сигурността.

Цени на Zoom

Основно: Безплатно

Pro: 15,99 $/месец на потребител

Бизнес: 21,99 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Zoom

G2: 4,5/5 (над 56 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 14 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoom ?

Функциите на Zoom за работното място са привлекателни, защото предлагат лесни за използване видеоконференции с добри възможности за интеграция с други бизнес приложения. Те са мащабируеми решения за подобряване на сътрудничеството и осигуряване на гладка комуникация както между членовете на малък екип, така и в големи предприятия.

Функциите на Zoom за работното място са привлекателни, защото предлагат лесни за използване видеоконференции с добри възможности за интеграция с други бизнес приложения. Те са мащабируеми решения за подобряване на сътрудничеството и осигуряване на гладка комуникация както между членовете на малък екип, така и в големи предприятия.

4. Microsoft Teams (най-доброто решение за интегрирана комуникация в Microsoft 365)

чрез Microsoft Teams

Друго отлично софтуерно решение за комуникация е Microsoft Teams. Този инструмент за екипна комуникация позволява провеждането на интерактивни видеоконференции с субтитри и записи в реално време.

Освен това можете да провеждате и приемате телефонни разговори, да чатите с членовете на екипа си и да създавате споделени пространства. Платформата разполага и със силни мерки за сигурност, с съответствие на корпоративно ниво и многофакторна автентификация за защита на данните.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Предоставя централизиран комуникационен център с постоянен чат, споделяне на файлове и разговори.

Позволява сътрудничество в реално време по документи с приложенията на Microsoft 365.

Поддържа достъп на външни гости за сътрудничество между компании

Ограничения на Microsoft Teams

Усложнява организацията на файловете в сравнение със самостоятелните решения за съхранение в облак.

За пълна функционалност е необходим абонамент за Microsoft 365.

Цени на Microsoft Teams

Безплатно завинаги

Micorosft 365 Personal: 6,99 $/месец

Microsoft 365 Family: 9,99 $/месец

Microsoft Teams Essential: 4 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (над 15 800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 9800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Teams ?

Като цяло имам добри впечатления от Teams, използваме го с екип от над 100 души и той ни предлага платформата, от която се нуждаем, за да комуникираме и сътрудничим добре.

Като цяло имам добри впечатления от Teams, използваме го с екип от над 100 души и той ни предлага платформата, от която се нуждаем, за да комуникираме и сътрудничим добре.

🧠 Интересен факт: Около 55% от комуникацията е невербална, което означава, че жестовете, позата и изражението на лицето казват повече от думите. 🙎🏻

5. Trello (Най-доброто за визуално управление на проекти и проследяване на задачи)

чрез Trello

Въпреки че Trello не е традиционен инструмент за комуникация, той може да ви помогне на вас и вашия екип да сътрудничите по-ефективно по проектите. Софтуерът организира визуално задачите с Kanban табла, автоматизира повтарящите се задачи и предлага шаблони за стандартизиране на процесите.

Освен това, мобилният интерфейс улеснява достъпа до платформата и работата в движение.

Най-добрите функции на Trello

Поддържа сътрудничеството с коментари, споменавания и прикачени файлове.

Персонализирайте таблата с етикети, списъци за проверка и крайни срокове.

Предлага изглед на времевата линия и календара за по-добро планиране.

Ограничения на Trello

Липсват усъвършенствани анализи и отчети за данни, базирани на данни

Осигурява минимална офлайн функционалност в сравнение с конкурентите

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 5 USD/месец на потребител

Премиум: 10 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 400 отзива)

6. Monday.com (Най-доброто решение за персонализиране на работните процеси в продажбите и подобряване на екипното сътрудничество)

Решението за управление на взаимоотношенията с клиенти на Monday.com разполага със солидни функции за екипите по продажбите, които се борят с управлението на тръбопровода и сътрудничеството. С интерактивен табло, то ви позволява да визуализирате и проследявате резултатите от продажбите.

То ви позволява също да управлявате потенциалните клиенти по целия процес, за да гарантирате правилното им поддържане. Освен това, то улеснява сътрудничеството в екипа с коментари, възлагане на задачи и споделяне на файлове. Мобилното приложение е още едно предимство, което помага за незабавното решаване на важни CRM задачи.

Най-добрите функции на Monday.com

Централизира клиентските данни за лесен достъп и организация

Персонализира работните процеси, за да съответстват на вашия процес на продажби и тръбопровод

Автоматизира повтарящи се задачи като проследяване и справяне с напредъка

Ограничения на Monday.com

Липсват разширени функции за отчитане и анализи

Може да има стръмна крива на обучение за нови потребители

Цени на Monday.com

Безплатно

Основен: 12 $/месец на работно място

Стандартен: 14 USD/месец на работно място

Pro: 24 $/месец на работно място

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Monday.com

G2: 4,7/5 (над 12 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5400 отзива)

7. Google Workspace (най-доброто решение за сътрудничество по документи и електронна поща в облака)

чрез Google Workspace

Google Workspace е пакет за бизнес продуктивност и сътрудничество. Той разполага с различни комуникационни инструменти, които оптимизират всички аспекти на бизнес взаимодействието – от вътрешно до външно. Някои от тях са Gmail ( за имейли ), Google Meet (за видеоконференции) и Google Chat (за групов чат).

Платформата защитава важните данни с двустепенна проверка и силно криптиране. Освен това, изцяло новата AI интеграция направи управлението на комуникацията още по-ефективно от преди.

Най-добрите функции на Google Workspace

Предоставя интегрирани инструменти за електронна поща, съхранение на файлове и съвместна работа с документи.

Позволява сътрудничество в реално време в Google Docs, Sheets и Slides.

Възможност за видеоконферентна връзка чрез Google Meet с субтитри на живо и споделяне на екрана

Ограничения на Google Workspace

Липсват усъвършенствани инструменти за управление на проекти

Усложнява версионирането и организирането на файлове

Цени на Google Workspace

Business Starter: 7 USD/месец на потребител

Бизнес стандарт: 14 USD/месец на потребител

Business Plus: 22 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2: 4,6/5 (над 42 700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 17 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Workspace ?

Най-хубавото е, че включва необходимите пакети за комуникации, съхранение на файлове, управление на времето и задачите, контрол на сигурността и много други. Можем да управляваме работата си чрез Google Workspace от всяко място.

Най-хубавото е, че включва необходимите пакети за комуникации, съхранение на файлове, управление на времето и задачите, контрол на сигурността и много други. Можем да управляваме работата си чрез Google Workspace от всяко място.

8. Asana (Най-доброто решение за структурирано управление на задачи и проекти)

чрез Asana

Търсите софтуер за управление на проекти, който съдържа и богати функции за сътрудничество? Asana може да ви заинтересува.

Той подобрява сътрудничеството в екипа чрез проследяване на напредъка по проектите, автоматизиране на задачите и напомнянията и генериране на отчети за ефективността. Освен това можете да чатите с колегите си, да получавате автоматични известия и да персонализирате пощенската си кутия, както в обикновено приложение за бизнес съобщения.

Най-добрите функции на Asana

Подобрява сътрудничеството в екипа с коментари към задачите и прикачени файлове

Поддържа гостуващ достъп за мултифункционални екипи и сътрудничество с външни партньори.

Осигурява сигурност на чувствителните данни с надеждни настройки за разрешения и криптиране на данни.

Ограничения на Asana

Ограничава опциите за персонализиране при по-ниските планове

Изисква период на обучение за начинаещи, които са нови в управлението на проекти.

Цени на Asana

Лично: Безплатно

Стартово ниво: 10,99 $/месец на потребител

Разширено: 24,99 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Enterprise+: Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Asana ?

Използвал съм Asana както в агенцията за управление на работата с клиенти, така и в личния си живот за управление на собствената си работа. Asana улеснява нещата, лесно се интегрира с други инструменти и е визуално много привлекателна.

Използвал съм Asana както в агенцията за управление на работата с клиенти, така и в личния си живот за управление на собствената си работа. Asana улеснява нещата, лесно се интегрира с други инструменти и е визуално много привлекателна.

9. Workplace от Meta (Най-доброто решение за комуникация и сътрудничество в цялата компания)

чрез Workplace от Meta

Workplace от Meta е платформа за бизнес комуникация, създадена да подобри сътрудничеството в екипа. Тя предлага съобщения в реално време, гласови и видео разговори, както и групи за цялата компания за оптимизирана комуникация.

С познатия интерфейс в стила на социалните медии, той позволява бързи актуализации, излъчване на видео на живо и безпроблемна интеграция с популярни работни инструменти. Имайте предвид обаче, че инструментът ще бъде преустановен от 1 юни 2026 г.

Най-добрите функции на Workplace от Meta

Споделяйте актуализации и сътрудничейте лесно с познатия интерфейс, подобен на този на Facebook.

Излъчвайте видео на живо за общи събрания и важни новини за компанията.

Получете информация за работното място с анализи на тенденциите в ангажираността и комуникацията.

Ограничения на Workplace от Meta

Липсват вградени функции за управление на задачи и проекти

Може да бъде прекалено сложно за екипи, които не са запознати с интерфейс в стила на социалните медии.

Цени на Workplace от Meta

Основен план: 4 $/месец на човек

Допълнения: 2 USD/месец на човек (за разширени административни функции и поддръжка); 2 USD/месец на човек (за Enterprise Live)

Оценки и рецензии за Workplace от Meta

G2: 4/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 1300 отзива)

10. Cisco Webex (Най-доброто решение за видеоконференции и сигурност на корпоративно ниво)

чрез Cisco Webex

Cisco Webex е всеобхватен софтуер за бизнес комуникация, който се отличава с висококачествени аудио/видео видеоконференции и автоматизиране на планирането на срещи и напомняния.

За по-добра комуникация в екипа Webex предлага цялостно криптиране и усъвършенствани протоколи за сигурност. Освен това предлага облачни решения за обаждания и контактни центрове за бизнеса.

Най-добрите функции на Cisco Webex

Осигурява видеоконферентна връзка на корпоративно ниво за до 1000 участници.

Позволява споделяне на екрана и сътрудничество в реално време по файлове по време на срещи.

Поддържа интерактивни инструменти като анкети, въпроси и отговори, бяла дъска и реакции по време на срещи.

Ограничения на Cisco Webex

Използва значителна честотна лента

Ограничава функциите за сътрудничество за потребители без премиум планове

Цени на Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet: 14,50 $/месец на потребител

Webex Suite: 25 USD/месец на потребител

Webex Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Cisco Webex

G2: 4,3/5 (над 19 900 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 7400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Cisco Webex ?

В нашата организация използваме Webex за комуникация с колегите ни. То ни помага да организираме и създаваме задачи и да се свързваме лесно един с друг.

В нашата организация използваме Webex за комуникация с колегите ни. То ни помага да организираме и създаваме задачи и да се свързваме лесно един с друг.

11. Dialpad (Най-доброто решение за бизнес телефони и съобщения, базирани на изкуствен интелект)

чрез Dialpad

Dialpad е приложение за бизнес комуникация с клиенти, което е най-подходящо за екипи, които обработват запитвания от клиенти. Освен това можете да го използвате за подобряване на вътрешната комуникация.

С Dialpad можете да персонализирате и да дадете приоритет на известията за обаждания, съобщения и гласови съобщения. А най-хубавото? Dialpad поддържа гладката и сигурна работа в екип с общи пространства, криптиране и многофакторна автентификация. Безопасността е на първо място, сътрудничеството – на второ!

Най-добрите функции на Dialpad

Осигурява облачни гласови и видео разговори с екипни съобщения.

Възможност за анализ в реално време на ефективността на разговорите и информация за качеството

Поддържа неограничени видеоконференции с до 100 участници.

Ограничения на Dialpad

За пълна функционалност е необходима интернет връзка.

Може да имате проблеми с качеството на разговорите в мрежи с по-ниска скорост на предаване на данни.

Цени на Dialpad

Dialpad Connect

Стандартен: 27 $/месец на потребител

Pro: 35 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Dialpad Meetings

Безплатно

Бизнес: 20 $/месец на потребител

Поддръжка на Dialpad

Essentials: 95 $/месец на потребител

Разширено: 135 USD/месец на потребител

Премиум: 170 $/месец на потребител

Dialpad Sell

Essentials: 49 $/месец на потребител

Разширено: 110 $/месец на потребител

Премиум: 170 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Dialpad

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)

12. GoToConnect (Най-доброто решение за VoIP и видеоконферентна връзка „всичко в едно“)

чрез GoToConnect

GoToConnect е многофункционален комуникационен инструмент, предлагащ облачни гласови, видео и съобщителни услуги за бизнеса. Поддържа директни съобщения и видеоконференции с до 250 участници, както и възможности за споделяне на екрана.

GoToConnect улеснява дистанционната комуникация с лесното за използване приложение и автоматизираното пренасочване на повиквания за безпроблемно обслужване на клиентите. Освен това, неговите мощни функции помагат на бизнеса да централизира знанията и да подобри сътрудничеството в екипа.

Най-добрите функции на GoToConnect

Позволява пренасочване на повиквания, прехвърляне на гласови съобщения към имейл и филтриране на повиквания за по-висока продуктивност.

Проследява показателите за обажданията и предоставя ценна информация за подобряване на производителността.

Предлага 24/7 клиентска поддръжка за отстраняване на проблеми и помощ.

Ограничения на GoToConnect

Налага по-високи такси за определени разширени функции и мащабируемост.

Има сложен процес на настройка

Цени на GoToConnect

Телефонна система: 29 $/месец

Connect CX: 37 $/месец

Контактен център: 86 $/месец

Оценки и отзиви за GoToConnect

G2: 4. 4/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за GoToConnect ?

GoTo Connect е добро решение и работи, без да струва много. Бих посъветвал всеки, който започва бизнес, да разгледа Connect.

GoTo Connect е добро решение и работи, без да струва много. Бих посъветвал всеки, който започва бизнес, да разгледа Connect.

💡 Професионален съвет: Лошата връзка води до забавяния, роботизирани гласове и замръзнали екрани. Затова използвайте кабелна връзка или седнете близо до Wi-Fi рутера, за да направите онлайн срещите си безпроблемни. 😎

13. Grasshopper (Най-подходящо за малки предприятия, които се нуждаят от виртуална телефонна система)

чрез Grasshopper

Grasshopper е мощен инструмент за сътрудничество за малки предприятия, идеален за професионална виртуална телефонна система. Той ви позволява да настроите персонализирани поздрави и музика на изчакване, което прави вашите телефонни разговори по-изтънчени.

Можете да пренасочвате обажданията към всяко устройство, за да сте сигурни, че никога няма да пропуснете важно съобщение. То също така предлага транскрипция на гласовата поща, което улеснява управлението на съобщенията. Освен това Grasshopper позволява филтриране и пренасочване на обажданията за по-добро обслужване на клиентите.

Най-добрите функции на Grasshopper

Позволява неограничен брой разширения за персонализирана система за бизнес комуникация.

Проследява телефонните разговори с помощта на усъвършенствани анализи и отчети.

Поддържа безплатни номера за повишаване на бизнес доверието

Ограничения на Grasshopper

Изисква достъп до интернет за мобилни и настолни приложения

Има ограничени възможности за интеграция в сравнение с други комуникационни инструменти.

Цени на Grasshopper

True Solo: 14 $/месец

Solo Plus: 25 $/месец

Малък бизнес: 80 $/месец

Оценки и рецензии за Grasshopper

G2: 4/5 (150 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Grasshopper ?

Унифицирана телефонна система. Ние сме компания за мобилни услуги и това ни позволява техниците да продължат да използват собствените си телефони и да персонализират графика си за дежурства.

Унифицирана телефонна система. Ние сме компания за мобилни услуги и това ни позволява техниците да продължат да използват собствените си телефони и да персонализират графика си за дежурства.

✨ Специални споменавания Jive: Поддържа облачно базирано VoIP и унифицирани комуникации

Smarp: Преобразува подкрепата на служителите и вътрешните комуникации

Clariti: Оптимизира сътрудничеството в екипа и Оптимизира сътрудничеството в екипа и бизнес съобщенията в зависимост от контекста.

Оптимизирайте комуникацията и повишете производителността с ClickUp

Ефективната комуникация е от съществено значение за гладката работа в екип и ефективното взаимодействие с клиентите. Независимо дали става дума за сътрудничество с членовете на екипа, споделяне на новини за компанията или събиране на обратна връзка от клиентите – тя оказва влияние върху всяка част от вашия бизнес.

Въпреки това, повечето инструменти на пазара не разполагат с подходящия набор от функции, за да отговорят напълно на тези нужди. Ето къде ClickUp се отличава.

Мощно решение за вътрешна бизнес комуникация, което опростява работните процеси, подобрява сътрудничеството в екипа и гарантира гладкото протичане на взаимодействията.

Готови ли сте да пренесете бизнес комуникацията си на следващото ниво? Опитайте ClickUp още днес – регистрирайте се тук за безплатен пробен период!