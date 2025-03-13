13 най-добри алтернативи на Nozbe за 2025 г.

Nozbe отдавна е признат за интуитивния си дизайн и съобразяването си с методологията Getting Things Done (GTD), което прави управлението на задачите лесно за отделни лица и екипи.
Въпреки че това е солиден мениджър на задачи, понякога имате нужда от нещо повече – по-добро сътрудничество, усъвършенствана автоматизация или просто нов подход към продуктивността. Наличието на персонализирани полета за по-добро управление на задачите също не вреди.
Добрата новина? Има много мощни алтернативи, които могат да ви помогнат да поддържате организация, да повишите ефективността и да синхронизирате екипа си. Още по-добрата новина? За разлика от Nozbe, много от тези инструменти предлагат щедри безплатни версии с по-голям брой проекти и места за успешно управление на задачите.
Независимо дали търсите богат на функции планиращ инструмент за екипни задачи или прост и лесен за използване мобилен инструмент за управление на задачи, моят екип и аз сме събрали най-добрите алтернативи на Nozbe, които отговарят на вашите нужди. Нека да ги разгледаме!
🧠 Интересен факт: Ефектът на Зигарник предполага, че незавършените задачи остават в съзнанието ни повече от завършените. Ето защо отмятането на задачи от списъка с неща за вършене ни носи такова удовлетворение – то дава на ума ни чувство за приключване!
Какво да търсите в алтернативите на Nozbe?
Представете си, че ръководите динамичен екип от фрийлансъри, които работят по множество клиентски проекти. Използвате Nozbe като софтуер за управление на задачи и екипи, но с усложняването на проектите ви осъзнавате, че се нуждаете от инструмент, който предлага разширени функции, за да поддържате екипа си организиран.
Ето как можете да оцените алтернативите на Nozbe за вашите развиващи се бизнес процеси:
- Разширено управление на задачите и сътрудничество: Nozbe няма възможност да създава задачи, които автоматично задействат следващата стъпка в работния процес. Ако това е важно за вас, изберете платформи с зависимости между задачите и автоматизации, които поддържат персонализирани работни процеси.
- Достъпност на различни платформи: Осигурете безпроблемен достъп от различни устройства, за да управлявате задачите си без прекъсвания, независимо дали сте в офиса или в движение.
- Удобен интерфейс: Изберете интуитивни инструменти, които опростяват планирането на проекти и ви помагат да следите задачите, като намаляват времето за обучение и повишават производителността.
- Персонализация и гъвкавост: Изберете софтуер с персонализирани шаблони и полета за задачи, които се адаптират към уникални работни процеси и повишават ефективността. Интелигентните и персонализирани предложения са черешката на тортата.
- Отчети и анализи: Предоставя ли инструментът подробна информация за продуктивността, напредъка по задачите и натоварването? Можете ли да генерирате персонализирани отчети, за да проследявате ефективността и крайните срокове? Това са задължителни функции за един надежден инструмент за управление на задачите.
- Възможности за интеграция: Потърсете платформи, които се интегрират с основните инструменти, които използвате, като Google Calendar, и оптимизират управлението на задачите и графика.
- Цени и мащабируемост: Проверете дали инструментът предлага безплатен план с достатъчно функции, за да можете да го тествате, преди да се ангажирате. Платените планове рентабилни ли са в сравнение с Nozbe? Може ли да се мащабира с вашия екип, като нуждите ви нарастват?
Като вземете предвид тези фактори, ще можете да се откажете от множество календарни приложения и да намерите алтернатива на Nozbe, която отговаря на вашите нужди за управление на задачи и проекти.
👀 Знаете ли, че... Разделянето на по-големи задачи на по-малки, управляеми подзадачи – известно като разделяне на задачи – може да подобри концентрацията и да намали претоварването.
13 най-добри алтернативи на Nozbe
Независимо дали искате да опростите комуникацията на работното място, да се справяте с множество проекти без проблеми или да избегнете прекъсване на съществуващия работен процес, аз съм подбрал 13-те най-добри алтернативи на Nozbe. Надявам се те да ви помогнат да управлявате задачите си ефективно и да поддържате плавния напредък на проектите си.
1. ClickUp (Най-доброто за управление на задачи и проекти, базирано на изкуствен интелект)
Независимо колко инструмента изпробвах за ефективен работен процес, винаги нещо липсваше – докато не преминах към ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата. То съчетава автоматизация от ново поколение, задвижвана от изкуствен интелект, търсене и гъвкаво управление на задачите в едно безпроблемно пространство. Сега мога лесно да се справям със сложни работни процеси, като управлявам документите, проектите и комуникацията в екипа си заедно.
Гледайте видеото, за да разберете как изкуственият интелект на ClickUp улеснява автоматизацията на задачите.
С ClickUp Tasks можете лесно да създавате задачи, да ги възлагате на членове на екипа и да задавате четири различни приоритета с флагове за приоритет.
📮 ClickUp Insight: Смятате, че списъкът ви със задачи работи? Помислете отново. Нашето проучване показва, че 76% от професионалистите използват собствена система за приоритизиране при управлението на задачите. Въпреки това, последните проучвания потвърждават, че 65% от работниците са склонни да се фокусират върху лесни задачи, вместо върху задачи с висока стойност, без ефективно приоритизиране.
ClickUp Task Priorities променя начина, по който визуализирате и се справяте със сложни проекти, като лесно подчертава критичните задачи. С AI-задвижваните работни потоци и персонализирани флагове за приоритет на ClickUp, винаги ще знаете с какво да се заемете първо.
Потребителските полета в ClickUp ви позволяват да персонализирате задачите с конкретни данни, свързани с вашите проекти – добавете подробности като крайни срокове, отговорни лица, етапи и друга информация, за да запазите контекста.
Планирането на задачите също е лесно с помощта на всеобхватната функция за задачи на ClickUp. Разделете големите проекти на управляеми подзадачи, свържете свързаните задачи чрез зависимости и следете напредъка с безпроблемно проследяване в персонализирани табла.
ClickUp за управление на проекти предлага пълен набор от инструменти за справяне дори с най-сложните работни процеси.
Определете целите на проекта с ClickUp Goals и задайте етапи, за да отпразнувате успеха. Задайте начални и крайни дати с персонализирани календари за управление на проекти и разпределете конкретни времеви блокове, за да подобрите производителността. Визуализирайте напредъка с Kanban табла, диаграми на Гант и изгледи на времевата линия.
Тази структура поддържа екипа ми организиран, опростява управлението на крайните срокове и ни помага не само да постигнем, но и да надминем целите си.
Готови ли сте да оптимизирате работния си процес? Започнете с шаблона за управление на задачи на ClickUp.
Той предлага предварително създадени работни процеси за проследяване на задачите и поставяне на цели, а дори и календар за планиране на проекти – идеален за спестяване на време и поддържане на организация.
Най-добрите функции на ClickUp
- Използвайте ClickUp Automations, за да автоматизирате повтарящи се задачи и да задавате напомняния, за да не пропускате крайни срокове.
- Превключвайте между изглед на списък, изглед на табло, изглед на Гант и изглед на календар за гъвкаво проследяване на проекти с персонализирани изгледи на ClickUp.
- Получавайте интелигентни предложения за управление на деня си и подобряване на ефективността на работния процес с ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp. Той също така генерира отчети и обобщения на задачите, за да сте винаги в течение с постигнатия напредък.
- Проследявайте отработените часове и продуктивността на екипа директно в задачите, като използвате интегрираната функция за проследяване на времето ClickUp Time Tracking.
- Създавайте и редактирайте документи съвместно, споделяйте коментари и обратна връзка в реално време и оставайте в синхрон с Live Collaboration в ClickUp.
- Изпращайте незабавни съобщения на отделни лица или групи, без да напускате ClickUp, като използвате ClickUp Chat. Преобразувайте съобщенията в изпълними задачи или свържете разговорите с съществуващи задачи за по-добър контекст.
Ограничения на ClickUp
- Разширените функции могат да объркат начинаещите и да създадат стръмна крива на обучение.
- Персонализирането на ClickUp, за да съответства на конкретни работни процеси, може да отнеме много време при първата употреба.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)
Какво казват реалните потребители за ClickUp?
Търсех платформа за управление на проекти и намерих най-добрата. Веднага почувствах, че ClickUp може да реши всичките ни проблеми и да създаде готови решения, които да ни бъдат от полза по начини, които дори не бях си представял.
Търсех платформа за управление на проекти и намерих най-добрата. Веднага почувствах, че ClickUp може да реши всичките ни проблеми и да създаде нестандартни решения, които да ни бъдат от полза по начини, които дори не бях си представял.
2. Trello (Най-доброто решение за визуално управление на проекти с проста система за плъзгане и пускане)
Trello е чудесно за визуално организиране на сложни проекти. Мога да премествам картичките със задачи между колони като „Завърши“, „В процес“ и „Извършено“ в реално време, което улеснява проследяването и комуникирането на напредъка.
Trello помага на екипите да спазват сроковете с помощта на крайни дати, списъци за проверка и етикети с цветен код, които можете да добавите към всяка карта със задачи.
Имате нужда от начален тласък? Шаблоните на Trello улесняват и ускоряват създаването на работни процеси за маркетинг, пускане на продукти на пазара и лични проекти.
Най-добрите функции на Trello
- Използвайте Kanban табла, за да опростите планирането на задачите, управлението на работния процес и сътрудничеството в екипа.
- Автоматизирайте рутинните задачи с персонализирани правила и тригери чрез Butler Automations.
- Разширете функционалността с интеграции като Slack, Google Drive и други Power-Ups.
- Задавайте задачи, добавяйте коментари и прикачвайте файлове към картички за съвместно управление на задачите.
- Управлявайте проекти отвсякъде с лесната за ползване мобилна апликация на Trello.
Ограничения на Trello
- Липсват вградени инструменти за проследяване на времето и разширени инструменти за отчитане
- Таблата могат да станат прекалено препълнени с твърде много задачи
- Достъпът до разширени функции чрез Power-Ups може да увеличи значително разходите.
Цени на Trello
- Безплатни завинаги
- Стандартен: 6 $/месец на потребител
- Премиум: 12,50 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Trello
- G2: 4. 4/5 (над 13 000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 23 000 рецензии)
Какво казват реалните потребители за Trello?
Харесва ми уеб-базираната синхронизация, която ми позволява лесно да достъпвам и актуализирам таблата си от всяко устройство.
Харесва ми уеб-базираната синхронизация, която ми позволява лесно да достъпвам и актуализирам таблата си от всяко устройство.
3. Todoist (Най-доброто решение за организиране на лични и екипни задачи)
Когато имате нужда да освободите ума си и да се съсредоточите върху приоритетите, Todoist е надежден спътник. При съвместна работа по екипни проекти, той поддържа всичко подредено на едно място.
Автоматизирайте рутинни задачи като седмични отчети или ежедневни проверки с повтарящи се крайни срокове. Освен това, интеграцията с инструменти като Google Calendar и Slack улеснява синхронизирането на задачите и актуализациите на напредъка между платформите.
Най-добрите функции на Todoist
- Записвайте задачите си незабавно с въвеждане на естествен език
- Организирайте задачите по контекст, приоритет или проект, като използвате етикети и филтри.
- Превърнете продуктивността в игра с точки и серии чрез системата за карма.
- Насладете се на достъпност на различни платформи с приложения за уеб, мобилни устройства и настолни компютри.
Ограничения на Todoist
- Не е идеален за сложни работни процеси по проекти
- Изисква интеграция с трети страни за проследяване на времето
- Липсват усъвършенствани инструменти за сътрудничество за големи екипи
Цени на Todoist
- Начинаещи: Безплатно
- Pro: 2,50 $/потребител на месец
- Бизнес: 8 $/потребител на месец
Оценки и рецензии за Todoist
- G2: 4. 4/5 (800+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 2000 рецензии)
4. Microsoft To Do (Най-доброто решение за безпроблемно управление на задачите в екосистемата на Microsoft)
Когато работех с инструменти на Microsoft, Microsoft To Do ми беше много полезен като инструмент за управление на проекти. Неговата тясна интеграция с Outlook и Microsoft 365 улесняваше управлението на задачите и имейлите.
Използвах го, за да превърна маркираните имейли в задачи, да задам крайни срокове и да организирам проекти за ежедневна концентрация. Интелигентните списъци на приложението автоматично категоризират задачите, а прикачените файлове ви позволяват да имате свързаните документи на една ръка разстояние.
Най-добрите функции на Microsoft To Do
- Синхронизирайте задачите с Outlook и Teams с интеграцията на Microsoft 365.
- Концентрирайте се върху ежедневните приоритети с персонализирани списъци със задачи.
- Лесен достъп до задачите в уеб, на настолен компютър и на мобилно устройство
Ограничения на Microsoft To Do
- За разлика от много инструменти за управление на проекти, той не разполага с разширени функции и автоматизации.
- Изисква интеграции за проследяване на времето
Цени на Microsoft To Do
- Безплатно с акаунт в Microsoft
- Включено в абонамента за Microsoft 365
Оценки и рецензии за Microsoft To Do
- G2: 4. 4/5 (80+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 3000 рецензии)
Какво казват реалните потребители за Microsoft To Do?
Обичам Microsoft To-Do заради безпроблемната интеграция на функциите за управление на задачите и сътрудничество, които без усилие подобряват работния ми процес в областта на дизайна и придават творчески привкус на организацията на задачите.
Обичам Microsoft To-Do заради безпроблемната интеграция на функциите за управление на задачите и сътрудничество, които без усилие подобряват работния ми процес в областта на дизайна и придават творчески привкус на организацията на задачите.
5. nTask (Най-доброто за гъвкаво управление на проекти и сътрудничество в екип)
Управлението на множество проекти с Agile работни процеси може да бъде предизвикателство, но nTask го улеснява с специални инструменти за управление на задачите и планиране на проекти. Аз го използвам за оптимизиране на комуникацията и задачите в екипа, определяне на приоритети и проследяване на напредъка – всичко това в едно централизирано работно пространство.
Задайте взаимоотношенията между задачите, за да гарантирате точността на работния процес и да управлявате зависимостите между задачите, докато планирате, организирате и документирате срещи директно в платформата.
Най-добрите функции на nTask
- Използвайте Kanban табла и диаграми на Гант за оптимизирано проследяване на проектите.
- Идентифицирайте и управлявайте потенциалните рискове по проектите в реално време, като използвате проследяване на рисковете и проблемите.
- Следете напредъка по задачите и управлявайте отчитаните часове без да се налага да използвате външни приложения за отчитане на времето.
Ограничения на nTask
- По-малко интеграции с трети страни в сравнение с конкурентите
- Може да се стори остаряло за някои потребители
- Случайни забавяния и по-бавна работа на мобилни устройства
Цени на nTask
- Премиум: 4 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за nTask
- Capterra: 4. 2/5 (100+ отзива)
- G2: Недостатъчно отзиви
6. TickTick (Най-доброто за лична продуктивност и планиране на задачи)
Балансирането между личните цели и ежедневните задачи може да бъде прекалено натоварващо, но TickTick го опростява с интуитивно управление на задачите и интелигентно планиране. То организира списъци със задачи, задава напомняния и без усилие управлява повтарящи се задачи.
Благодарение на интеграцията с календара, мога да визуализирам задачите заедно със събитията, което е полезно за по-добро управление на времето. Персонализираните етикети и нива на приоритет ми помагат да категоризирам и приоритизирам задачите, като по този начин се уверявам, че нищо не се пропуска.
Най-добрите функции на TickTick
- Лесно препланирайте задачите с интелигентни предложения, използвайки умно планиране.
- Останете в ритъм с вградените таймери за концентрация, като таймера Pomodoro.
- Изградете положителни навици и проследявайте напредъка си с инструмента за проследяване на навици.
- Синхронизирайте задачите с календарите за по-добро управление на времето
Ограничения на TickTick
- Липсва вградена функция за проследяване на времето за задачите
- Най-подходящи за лична употреба, а не за екипно сътрудничество.
Цени на TickTick
- Безплатно
- Премиум: 35,99 $/година
Оценки и рецензии за TickTick
- G2: 4,6/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)
Какво казват реалните потребители за TickTick?
TickTick предлага уеб функционалност и разполага с пълен набор от настолни и мобилни приложения, което осигурява гъвкавост на потребителите при управлението на задачите на различни устройства.
TickTick предлага уеб функционалност и разполага с пълен набор от настолни и мобилни приложения, което осигурява гъвкавост на потребителите при управлението на задачите на различни устройства.
7. Basecamp (Най-доброто решение за централизирана комуникация в реално време между екипа и унифицирани табла за организация на проекти)
Управлението на множество проекти с разпръснати комуникации може да доведе до объркване и пропуснати срокове. Basecamp централизира сътрудничеството в екипа, като комбинира управлението на задачите, съобщенията в реално време и споделянето на файлове в едно унифицирано работно пространство.
Списъците със задачи на Basecamp улесняват разпределянето на задачи, определянето на крайни срокове и проследяването на напредъка. Те са особено полезни за поддържане на връзка между отдалечените екипи и за напредъка на проектите без постоянни проверки.
Най-добрите функции на Basecamp
- Организирайте и разпределяйте задачи с крайни срокове, като използвате списъци със задачи.
- Централизирайте дискусиите и актуализациите по проектите с помощта на форуми за съобщения
- Комуникирайте чрез вградения чат Campfire за съобщения в реално време в екипа.
- Съхранявайте и споделяйте файлове по проекти на едно място с функцията за документи и файлове.
- Събирайте актуална информация за екипа без микромениджмънт, като използвате автоматични проверки.
Ограничения на Basecamp
- По-малко опции за персонализиране при създаването на ваши собствени работни процеси
- Може да бъде скъпо за малки екипи, които се нуждаят само от основни функции за управление на задачите.
Цени на Basecamp
- Безплатно
- Плюс: 15 $/месец на потребител
- Pro: 349 $/месец за организация
Оценки и рецензии за Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5000+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 14 000 рецензии)
8. Evernote (най-доброто приложение за водене на бележки и управление на информация)
Балансирането на управлението на задачите с подробното водене на бележки може да бъде предизвикателство, особено при сложни проекти, изискващи сътрудничество. Evernote опростява това, като съчетава богатото водене на бележки с безпроблемна организация на задачите.
Той е удобен за записване на идеи, организиране на проучвания и планиране на ежедневни задачи на едно място. С вградени списъци със задачи, крайни срокове и приоритизиране, мога да се придържам към плана си, без да сменям приложенията.
Най-добрите функции на Evernote
- Интегрирайте задачите в бележките за безпроблемно управление на проектите.
- Прикачвайте файлове, записвайте аудио бележки и изрязвайте уеб страници
- Достъп до бележки и задачи на всички устройства
- Дигитализирайте хартиени документи и визитки с помощта на OCR
Ограничения на Evernote
- Основният план има ограничения по отношение на съхранението и функциите.
- Не е идеален за управление на мащабни проекти
- Потребителите съобщават за забавяния при синхронизирането между устройствата
Цени на Evernote
- Безплатно
- Премиум: 7,99 $ на потребител/месец
Оценки и рецензии за Evernote
- G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 8000 отзива)
Какво казват реалните потребители за Evernote?
Evernote е полезен, защото можете да персонализирате организацията си според нуждите си и вида работа, с която се занимавате.
Evernote е полезен, защото можете да персонализирате организацията си според нуждите си и вида работа, с която се занимавате.
9. Google Tasks (най-подходящ за безпроблемна интеграция с Google Workspace)
Често се връщам към Google Tasks, когато ми е необходим прост и интуитивен начин да управлявам личните си задачи директно в екосистемата на Google. Той се интегрира добре с Gmail и Google Calendar, което улеснява превръщането на имейлите в задачи и управлението на крайните срокове от удобството на пощенската ми кутия.
Тази връзка оптимизира ежедневното управление на задачите и ми помага да бъда организиран. Тя ми позволява също да създавам списъци със задачи, да задавам крайни срокове и да организирам задачите с подзадачи.
Най-добрите функции на Google Tasks
- Превърнете имейлите в задачи и вижте крайните срокове в календара си.
- Разделете големите задачи на по-малки, управляеми стъпки, като използвате подзадачи и списъци.
- Управлявайте задачите си, докато сте в движение, с мобилното приложение Google Tasks.
- Насладете се на минималистичния дизайн за управление на задачите без разсейване.
Ограничения на Google Tasks
- Липсват надеждни инструменти за управление на проекти
- Не е идеален за управление на задачи в екип, тъй като не разполага с инструменти за сътрудничество.
- Ограничени възможности за персонализиране при организирането на сложни работни процеси
Цени на Google Tasks
- Безплатно: Включено в акаунта ви в Google
10. Asana (Най-доброто решение за сътрудничество в екип и управление на работния процес)
Asana е добър избор при управлението на множество проекти с мултифункционални екипи. Интуитивният му интерфейс и структурираните работни процеси опростяват делегирането на задачи, проследяването на проекти, сътрудничеството в екипа и управлението на натоварването.
Персонализираните работни процеси на Asana се адаптират към всякакъв размер на екипа или сложност на проекта, като поддържат всички в синхрон и отговорни.
Най-добрите функции на Asana
- Настройте зависимости между задачите или задачи, които зависят от други задачи, за по-голяма ефективност.
- Изберете между изгледите „Списък“, „Табло“, „Времева линия“ и „Календар“, за да получите обща представа за проекта.
- Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да подобрите ефективността
- Интегрирайте ги с инструментите, които използвате всеки ден, като Slack, Google Drive и Zoom.
Ограничения на Asana
- Липсва общо хранилище за файлове за всеки проект
- Най-усъвършенстваните функции за управление на проекти са достъпни само в премиум плановете.
- Прекалените известия могат да ви разсейват
Цени на Asana
- Безплатен план
- Стартово ниво: 10,99 $/месец на потребител
- Разширена версия: 24,99 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Asana
- G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 13 000 рецензии)
Какво казват реалните потребители за Asana?
Преди използвах хартиени списъци със задачи и Asana все още ми дава удовлетворението да отбелязвам изпълнените задачи, но го прави по-оптимизирано и ефективно.
Преди използвах хартиени списъци със задачи и Asana все още ми дава удовлетворението да отбелязвам изпълнените задачи, но го прави по-оптимизирано и ефективно.
11. Notion (Най-доброто решение за всеобхватно работно пространство и управление на знанията)
Известен най-вече с вложените си страници, Notion се превърна в едно от предпочитаните ми решения, когато имах нужда от място, където да организирам плановете си за проекти и бележките си от срещи (преди да премина към ClickUp). Гъвкавостта му ми позволява да създавам персонализирани работни процеси, уикита, бази данни със задачи и документи за съвместна работа – всичко на едно място.
Notion улеснява преминаването от лични бележки към сложни проекти, без да са необходими множество инструменти. Независимо дали проследявате напредъка с Kanban табла, изготвяте графици за проекти или споделяте документи на екипа, Notion се адаптира безпроблемно към вашия работен процес.
Най-добрите функции на Notion
- Достъп до библиотека с готови шаблони за списъци със задачи, управление на проекти и водене на бележки.
- Персонализирайте страниците с интерфейс за плъзгане и пускане и модулни блокове със съдържание.
- Свържете се незабавно с инструменти като Slack, Google Drive и Trello.
- Споделяйте страници, коментирайте в реално време и сътрудничете без усилие.
Ограничения на Notion
- Богатите възможности за персонализиране могат да объркат новите потребители.
- Ограничена функционалност в офлайн режим
- Липсва усъвършенствана автоматизация на работния процес в сравнение със специализираните инструменти
Цени на Notion
- Безплатно
- Плюс: 22 $/месец на потребител
- Бизнес: 28 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Notion
- G2: 4,7/5 (над 5000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
12. Things (Най-доброто за управление на лични задачи на Mac и iOS)
За някой, който е дълбоко вкоренен в екосистемата на Apple, Things може да бъде отличен мениджър на задачи, който помага да се поддържа ред на Mac, iPhone и iPad.
Чистият, минималистичен дизайн го прави изключително интуитивен за записване на идеи, планиране на проекти и управление на ежедневни задачи, без да се чувствате претоварени. Обичам колко безпроблемно се интегрира с вградените функции на Apple, като Напомняния и Календар.
Най-добрите функции на Things
- Синхронизирайте безпроблемно между Mac, iPhone, iPad и Apple Watch.
- Добавяйте задачи с крайни срокове, използвайки естествен език
- Организирайте проектите в ясни стъпки с заглавия и списъци за проверка.
- Приоритизирайте работата си с изгледите за днес и за предстоящите дни, като използвате режимите за фокусиране.
Ограничения на Things
- Не е достъпно за потребители на Windows или Android.
- Създадени за управление на лични задачи, а не за екипни проекти.
Цени на Things
- Mac: 49,99 $ (еднократна покупка)
- iPhone и Apple Watch: 9,99 $ (еднократна покупка)
- iPad: 19,99 $ (еднократна покупка)
- Vision Pro: 29,99 $ (еднократна покупка)
Оценки и рецензии за Things
- Capterra: 4,8/5 (над 100 рецензии)
- G2: Недостатъчно рецензии
13. Any. do (Най-доброто решение за просто управление на задачите на различни платформи)
Когато се нуждаете от прост и без излишни екстри мениджър на задачи, който работи на различни устройства, Any.do е идеалният избор. Простотата му го прави перфектен за управление на ежедневните задачи, без да се затруднявате с комплексни функции.
Мога да ви препоръчам да започнете деня си с функцията Moment, като прегледате и планирате задачите си, за да останете в график. Any. do се синхронизира безпроблемно между мобилни, настолни и уеб платформи, което улеснява проследяването на напредъка по задачите от което и да е устройство, което използвате.
Any. do най-добри функции
- Приоритизирайте ежедневните задачи с помощта на насоки за планиране
- Синхронизирайте между iOS, Android, уеб и настолен компютър
- Задавайте ежедневни, седмични или персонализирани повтарящи се напомняния, за да сте в крак с задачите си.
- Добавяйте задачи и създавайте множество напомняния бързо с помощта на гласови команди.
Any. do ограничения
- Липсват солидни възможности за управление на проекти за сложни работни процеси.
- Някои основни функции са достъпни само с премиум плана.
- Функциите за сътрудничество в екип са минимални в сравнение с други инструменти.
Any. цени
- Лично: Безплатно
- Премиум: 7,99 $/месец на потребител
- Екипи: 7,99 $/потребител/месец
Any. do оценки и рецензии
- G2: 4. 2/5 (100+ отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (100+ отзива)
ClickUp – най-добрата алтернатива на Nozbe, за която бихте могли да мечтаете
От визуалната привлекателност на Trello до безпроблемните възможности за интеграция на Google Tasks, ние проучихме 13-те най-добри алтернативи на Nozbe, като всяка от тях предлага уникални функции, които отговарят на различни нужди.
След задълбочени проучвания и личен опит обаче считам, че ClickUp е най-добрата алтернатива на Nozbe. Благодарение на своите AI-базирани възможности, функции за сътрудничество и опции за персонализиране, той постига перфектен баланс между простота и мощност.
Ако търсите система, която се адаптира към вашите работни процеси и подобрява сътрудничеството в екипа ви, горещо препоръчвам ClickUp. С неговите богати функции и лесен за използване интерфейс ще сте добре подготвени да се справите с всеки проект с увереност.
