13 най-добри алтернативи на Nozbe за 2025 г.

Nozbe отдавна е признат за интуитивния си дизайн и съобразяването си с методологията Getting Things Done (GTD), което прави управлението на задачите лесно за отделни лица и екипи.

Въпреки че това е солиден мениджър на задачи, понякога имате нужда от нещо повече – по-добро сътрудничество, усъвършенствана автоматизация или просто нов подход към продуктивността. Наличието на персонализирани полета за по-добро управление на задачите също не вреди.

Добрата новина? Има много мощни алтернативи, които могат да ви помогнат да поддържате организация, да повишите ефективността и да синхронизирате екипа си. Още по-добрата новина? За разлика от Nozbe, много от тези инструменти предлагат щедри безплатни версии с по-голям брой проекти и места за успешно управление на задачите.

Независимо дали търсите богат на функции планиращ инструмент за екипни задачи или прост и лесен за използване мобилен инструмент за управление на задачи, моят екип и аз сме събрали най-добрите алтернативи на Nozbe, които отговарят на вашите нужди. Нека да ги разгледаме!

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък преглед на най-добрите алтернативи на Nozbe: ClickUp : Най-доброто решение за управление на задачи и проекти с помощта на изкуствен интелект Най-доброто решение за управление на задачи и проекти с помощта на изкуствен интелект

Trello: Най-доброто решение за визуално управление на проекти с проста система за плъзгане и пускане

Todoist: Най-доброто решение за организиране на лични и екипни задачи

Microsoft To Do: Най-доброто решение за безпроблемно управление на задачите в екосистемата на Microsoft

nTask: Най-доброто решение за гъвкаво управление на проекти и сътрудничество в екип

TickTick: Най-доброто решение за лична продуктивност и планиране на задачи

Basecamp: Най-доброто решение за централизирана комуникация в реално време между екипа и унифицирани табла за организация на проектите.

Evernote: Най-доброто решение за водене на бележки и управление на информация

Google Tasks: Най-доброто решение за безпроблемна интеграция с Google Workspace

Asana: Най-подходяща за екипно сътрудничество и управление на работния процес

Notion: Най-доброто решение за всеобхватно работно пространство и управление на знанията

Things: Най-доброто решение за управление на лични задачи на Mac и iOS

Any. do: Най-доброто решение за просто управление на задачите на различни платформи

🧠 Интересен факт: Ефектът на Зигарник предполага, че незавършените задачи остават в съзнанието ни повече от завършените. Ето защо отмятането на задачи от списъка с неща за вършене ни носи такова удовлетворение – то дава на ума ни чувство за приключване!

Какво да търсите в алтернативите на Nozbe?

Представете си, че ръководите динамичен екип от фрийлансъри, които работят по множество клиентски проекти. Използвате Nozbe като софтуер за управление на задачи и екипи, но с усложняването на проектите ви осъзнавате, че се нуждаете от инструмент, който предлага разширени функции, за да поддържате екипа си организиран.

Ето как можете да оцените алтернативите на Nozbe за вашите развиващи се бизнес процеси:

Разширено управление на задачите и сътрудничество: Nozbe няма възможност да създава задачи, които автоматично задействат следващата стъпка в работния процес. Ако това е важно за вас, изберете платформи с зависимости между задачите и автоматизации, които поддържат персонализирани работни процеси.

Достъпност на различни платформи: Осигурете безпроблемен достъп от различни устройства, за да управлявате задачите си без прекъсвания, независимо дали сте в офиса или в движение.

Удобен интерфейс: Изберете интуитивни инструменти, които опростяват планирането на проекти и ви помагат Изберете интуитивни инструменти, които опростяват планирането на проекти и ви помагат да следите задачите , като намаляват времето за обучение и повишават производителността.

Персонализация и гъвкавост: Изберете софтуер с персонализирани шаблони и полета за задачи, които се адаптират към уникални работни процеси и повишават ефективността. Интелигентните и персонализирани предложения са черешката на тортата.

Отчети и анализи : Предоставя ли инструментът подробна информация за продуктивността, напредъка по задачите и натоварването? Можете ли да генерирате персонализирани отчети, за да проследявате ефективността и крайните срокове? Това са задължителни функции за един надежден инструмент за управление на задачите.

Възможности за интеграция: Потърсете платформи, които се интегрират с основните инструменти, които използвате, като Google Calendar, и оптимизират управлението на задачите и графика.

Цени и мащабируемост: Проверете дали инструментът предлага безплатен план с достатъчно функции, за да можете да го тествате, преди да се ангажирате. Платените планове рентабилни ли са в сравнение с Nozbe? Може ли да се мащабира с вашия екип, като нуждите ви нарастват?

Като вземете предвид тези фактори, ще можете да се откажете от множество календарни приложения и да намерите алтернатива на Nozbe, която отговаря на вашите нужди за управление на задачи и проекти.

👀 Знаете ли, че... Разделянето на по-големи задачи на по-малки, управляеми подзадачи – известно като разделяне на задачи – може да подобри концентрацията и да намали претоварването.

13 най-добри алтернативи на Nozbe

Независимо дали искате да опростите комуникацията на работното място, да се справяте с множество проекти без проблеми или да избегнете прекъсване на съществуващия работен процес, аз съм подбрал 13-те най-добри алтернативи на Nozbe. Надявам се те да ви помогнат да управлявате задачите си ефективно и да поддържате плавния напредък на проектите си.

1. ClickUp (Най-доброто за управление на задачи и проекти, базирано на изкуствен интелект)

Започнете да използвате ClickUp безплатно Планирайте, проследявайте и управлявайте работата си с ClickUp

Независимо колко инструмента изпробвах за ефективен работен процес, винаги нещо липсваше – докато не преминах към ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата. То съчетава автоматизация от ново поколение, задвижвана от изкуствен интелект, търсене и гъвкаво управление на задачите в едно безпроблемно пространство. Сега мога лесно да се справям със сложни работни процеси, като управлявам документите, проектите и комуникацията в екипа си заедно.

Гледайте видеото, за да разберете как изкуственият интелект на ClickUp улеснява автоматизацията на задачите.

С ClickUp Tasks можете лесно да създавате задачи, да ги възлагате на членове на екипа и да задавате четири различни приоритета с флагове за приоритет.

📮 ClickUp Insight: Смятате, че списъкът ви със задачи работи? Помислете отново. Нашето проучване показва, че 76% от професионалистите използват собствена система за приоритизиране при управлението на задачите. Въпреки това, последните проучвания потвърждават, че 65% от работниците са склонни да се фокусират върху лесни задачи, вместо върху задачи с висока стойност, без ефективно приоритизиране. ClickUp Task Priorities променя начина, по който визуализирате и се справяте със сложни проекти, като лесно подчертава критичните задачи. С AI-задвижваните работни потоци и персонализирани флагове за приоритет на ClickUp, винаги ще знаете с какво да се заемете първо.

Потребителските полета в ClickUp ви позволяват да персонализирате задачите с конкретни данни, свързани с вашите проекти – добавете подробности като крайни срокове, отговорни лица, етапи и друга информация, за да запазите контекста.

Планирането на задачите също е лесно с помощта на всеобхватната функция за задачи на ClickUp. Разделете големите проекти на управляеми подзадачи, свържете свързаните задачи чрез зависимости и следете напредъка с безпроблемно проследяване в персонализирани табла.

Разпределяйте и управлявайте задачите на вашите екипи с помощта на ClickUp Tasks.

ClickUp за управление на проекти предлага пълен набор от инструменти за справяне дори с най-сложните работни процеси.

Определете целите на проекта с ClickUp Goals и задайте етапи, за да отпразнувате успеха. Задайте начални и крайни дати с персонализирани календари за управление на проекти и разпределете конкретни времеви блокове, за да подобрите производителността. Визуализирайте напредъка с Kanban табла, диаграми на Гант и изгледи на времевата линия.

Тази структура поддържа екипа ми организиран, опростява управлението на крайните срокове и ни помага не само да постигнем, но и да надминем целите си.

Проследявайте OKR-ите на екипа си на едно място и ги съгласувайте с ClickUp за управление на проекти.

Готови ли сте да оптимизирате работния си процес? Започнете с шаблона за управление на задачи на ClickUp.

Той предлага предварително създадени работни процеси за проследяване на задачите и поставяне на цели, а дори и календар за планиране на проекти – идеален за спестяване на време и поддържане на организация.

Получете безплатен шаблон Направете екипа си ефективен с шаблона за управление на задачи ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Разширените функции могат да объркат начинаещите и да създадат стръмна крива на обучение.

Персонализирането на ClickUp, за да съответства на конкретни работни процеси, може да отнеме много време при първата употреба.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Търсех платформа за управление на проекти и намерих най-добрата. Веднага почувствах, че ClickUp може да реши всичките ни проблеми и да създаде готови решения, които да ни бъдат от полза по начини, които дори не бях си представял.

Търсех платформа за управление на проекти и намерих най-добрата. Веднага почувствах, че ClickUp може да реши всичките ни проблеми и да създаде нестандартни решения, които да ни бъдат от полза по начини, които дори не бях си представял.

2. Trello (Най-доброто решение за визуално управление на проекти с проста система за плъзгане и пускане)

чрез Trello

Trello е чудесно за визуално организиране на сложни проекти. Мога да премествам картичките със задачи между колони като „Завърши“, „В процес“ и „Извършено“ в реално време, което улеснява проследяването и комуникирането на напредъка.

Trello помага на екипите да спазват сроковете с помощта на крайни дати, списъци за проверка и етикети с цветен код, които можете да добавите към всяка карта със задачи.

Имате нужда от начален тласък? Шаблоните на Trello улесняват и ускоряват създаването на работни процеси за маркетинг, пускане на продукти на пазара и лични проекти.

Най-добрите функции на Trello

Използвайте Kanban табла, за да опростите планирането на задачите, управлението на работния процес и сътрудничеството в екипа.

Автоматизирайте рутинните задачи с персонализирани правила и тригери чрез Butler Automations.

Разширете функционалността с интеграции като Slack, Google Drive и други Power-Ups.

Задавайте задачи, добавяйте коментари и прикачвайте файлове към картички за съвместно управление на задачите.

Управлявайте проекти отвсякъде с лесната за ползване мобилна апликация на Trello.

Ограничения на Trello

Липсват вградени инструменти за проследяване на времето и разширени инструменти за отчитане

Таблата могат да станат прекалено препълнени с твърде много задачи

Достъпът до разширени функции чрез Power-Ups може да увеличи значително разходите.

Цени на Trello

Безплатни завинаги

Стандартен : 6 $/месец на потребител

Премиум : 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Trello?

Харесва ми уеб-базираната синхронизация, която ми позволява лесно да достъпвам и актуализирам таблата си от всяко устройство.

Харесва ми уеб-базираната синхронизация, която ми позволява лесно да достъпвам и актуализирам таблата си от всяко устройство.

3. Todoist (Най-доброто решение за организиране на лични и екипни задачи)

чрез Todoist

Когато имате нужда да освободите ума си и да се съсредоточите върху приоритетите, Todoist е надежден спътник. При съвместна работа по екипни проекти, той поддържа всичко подредено на едно място.

Автоматизирайте рутинни задачи като седмични отчети или ежедневни проверки с повтарящи се крайни срокове. Освен това, интеграцията с инструменти като Google Calendar и Slack улеснява синхронизирането на задачите и актуализациите на напредъка между платформите.

Най-добрите функции на Todoist

Записвайте задачите си незабавно с въвеждане на естествен език

Организирайте задачите по контекст, приоритет или проект, като използвате етикети и филтри.

Превърнете продуктивността в игра с точки и серии чрез системата за карма.

Насладете се на достъпност на различни платформи с приложения за уеб, мобилни устройства и настолни компютри.

Ограничения на Todoist

Не е идеален за сложни работни процеси по проекти

Изисква интеграция с трети страни за проследяване на времето

Липсват усъвършенствани инструменти за сътрудничество за големи екипи

Цени на Todoist

Начинаещи: Безплатно

Pro: 2,50 $/потребител на месец

Бизнес: 8 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 рецензии)

4. Microsoft To Do (Най-доброто решение за безпроблемно управление на задачите в екосистемата на Microsoft)

чрез Microsoft To Do

Когато работех с инструменти на Microsoft, Microsoft To Do ми беше много полезен като инструмент за управление на проекти. Неговата тясна интеграция с Outlook и Microsoft 365 улесняваше управлението на задачите и имейлите.

Използвах го, за да превърна маркираните имейли в задачи, да задам крайни срокове и да организирам проекти за ежедневна концентрация. Интелигентните списъци на приложението автоматично категоризират задачите, а прикачените файлове ви позволяват да имате свързаните документи на една ръка разстояние.

Най-добрите функции на Microsoft To Do

Синхронизирайте задачите с Outlook и Teams с интеграцията на Microsoft 365.

Концентрирайте се върху ежедневните приоритети с персонализирани списъци със задачи.

Лесен достъп до задачите в уеб, на настолен компютър и на мобилно устройство

Ограничения на Microsoft To Do

За разлика от много инструменти за управление на проекти, той не разполага с разширени функции и автоматизации.

Изисква интеграции за проследяване на времето

Цени на Microsoft To Do

Безплатно с акаунт в Microsoft

Включено в абонамента за Microsoft 365

Оценки и рецензии за Microsoft To Do

G2: 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Microsoft To Do?

Обичам Microsoft To-Do заради безпроблемната интеграция на функциите за управление на задачите и сътрудничество, които без усилие подобряват работния ми процес в областта на дизайна и придават творчески привкус на организацията на задачите.

Обичам Microsoft To-Do заради безпроблемната интеграция на функциите за управление на задачите и сътрудничество, които без усилие подобряват работния ми процес в областта на дизайна и придават творчески привкус на организацията на задачите.

5. nTask (Най-доброто за гъвкаво управление на проекти и сътрудничество в екип)

чрез nTask

Управлението на множество проекти с Agile работни процеси може да бъде предизвикателство, но nTask го улеснява с специални инструменти за управление на задачите и планиране на проекти. Аз го използвам за оптимизиране на комуникацията и задачите в екипа, определяне на приоритети и проследяване на напредъка – всичко това в едно централизирано работно пространство.

Задайте взаимоотношенията между задачите, за да гарантирате точността на работния процес и да управлявате зависимостите между задачите, докато планирате, организирате и документирате срещи директно в платформата.

Най-добрите функции на nTask

Използвайте Kanban табла и диаграми на Гант за оптимизирано проследяване на проектите.

Идентифицирайте и управлявайте потенциалните рискове по проектите в реално време, като използвате проследяване на рисковете и проблемите.

Следете напредъка по задачите и управлявайте отчитаните часове без да се налага да използвате външни приложения за отчитане на времето.

Ограничения на nTask

По-малко интеграции с трети страни в сравнение с конкурентите

Може да се стори остаряло за някои потребители

Случайни забавяния и по-бавна работа на мобилни устройства

Цени на nTask

Премиум: 4 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за nTask

Capterra : 4. 2/5 (100+ отзива)

G2: Недостатъчно отзиви

6. TickTick (Най-доброто за лична продуктивност и планиране на задачи)

чрез TickTick

Балансирането между личните цели и ежедневните задачи може да бъде прекалено натоварващо, но TickTick го опростява с интуитивно управление на задачите и интелигентно планиране. То организира списъци със задачи, задава напомняния и без усилие управлява повтарящи се задачи.

Благодарение на интеграцията с календара, мога да визуализирам задачите заедно със събитията, което е полезно за по-добро управление на времето. Персонализираните етикети и нива на приоритет ми помагат да категоризирам и приоритизирам задачите, като по този начин се уверявам, че нищо не се пропуска.

Най-добрите функции на TickTick

Лесно препланирайте задачите с интелигентни предложения, използвайки умно планиране.

Останете в ритъм с вградените таймери за концентрация, като таймера Pomodoro.

Изградете положителни навици и проследявайте напредъка си с инструмента за проследяване на навици.

Синхронизирайте задачите с календарите за по-добро управление на времето

Ограничения на TickTick

Липсва вградена функция за проследяване на времето за задачите

Най-подходящи за лична употреба, а не за екипно сътрудничество.

Цени на TickTick

Безплатно

Премиум: 35,99 $/година

Оценки и рецензии за TickTick

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за TickTick?

TickTick предлага уеб функционалност и разполага с пълен набор от настолни и мобилни приложения, което осигурява гъвкавост на потребителите при управлението на задачите на различни устройства.

TickTick предлага уеб функционалност и разполага с пълен набор от настолни и мобилни приложения, което осигурява гъвкавост на потребителите при управлението на задачите на различни устройства.

7. Basecamp (Най-доброто решение за централизирана комуникация в реално време между екипа и унифицирани табла за организация на проекти)

чрез Basecamp

Управлението на множество проекти с разпръснати комуникации може да доведе до объркване и пропуснати срокове. Basecamp централизира сътрудничеството в екипа, като комбинира управлението на задачите, съобщенията в реално време и споделянето на файлове в едно унифицирано работно пространство.

Списъците със задачи на Basecamp улесняват разпределянето на задачи, определянето на крайни срокове и проследяването на напредъка. Те са особено полезни за поддържане на връзка между отдалечените екипи и за напредъка на проектите без постоянни проверки.

Най-добрите функции на Basecamp

Организирайте и разпределяйте задачи с крайни срокове, като използвате списъци със задачи.

Централизирайте дискусиите и актуализациите по проектите с помощта на форуми за съобщения

Комуникирайте чрез вградения чат Campfire за съобщения в реално време в екипа.

Съхранявайте и споделяйте файлове по проекти на едно място с функцията за документи и файлове.

Събирайте актуална информация за екипа без микромениджмънт, като използвате автоматични проверки.

Ограничения на Basecamp

По-малко опции за персонализиране при създаването на ваши собствени работни процеси

Може да бъде скъпо за малки екипи, които се нуждаят само от основни функции за управление на задачите.

Цени на Basecamp

Безплатно

Плюс: 15 $/месец на потребител

Pro: 349 $/месец за организация

Оценки и рецензии за Basecamp

G2: 4. 1/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 14 000 рецензии)

8. Evernote (най-доброто приложение за водене на бележки и управление на информация)

чрез Evernote

Балансирането на управлението на задачите с подробното водене на бележки може да бъде предизвикателство, особено при сложни проекти, изискващи сътрудничество. Evernote опростява това, като съчетава богатото водене на бележки с безпроблемна организация на задачите.

Той е удобен за записване на идеи, организиране на проучвания и планиране на ежедневни задачи на едно място. С вградени списъци със задачи, крайни срокове и приоритизиране, мога да се придържам към плана си, без да сменям приложенията.

Най-добрите функции на Evernote

Интегрирайте задачите в бележките за безпроблемно управление на проектите.

Прикачвайте файлове, записвайте аудио бележки и изрязвайте уеб страници

Достъп до бележки и задачи на всички устройства

Дигитализирайте хартиени документи и визитки с помощта на OCR

Ограничения на Evernote

Основният план има ограничения по отношение на съхранението и функциите.

Не е идеален за управление на мащабни проекти

Потребителите съобщават за забавяния при синхронизирането между устройствата

Цени на Evernote

Безплатно

Премиум: 7,99 $ на потребител/месец

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 8000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Evernote?

Evernote е полезен, защото можете да персонализирате организацията си според нуждите си и вида работа, с която се занимавате.

Evernote е полезен, защото можете да персонализирате организацията си според нуждите си и вида работа, с която се занимавате.

9. Google Tasks (най-подходящ за безпроблемна интеграция с Google Workspace)

чрез Google Tasks

Често се връщам към Google Tasks, когато ми е необходим прост и интуитивен начин да управлявам личните си задачи директно в екосистемата на Google. Той се интегрира добре с Gmail и Google Calendar, което улеснява превръщането на имейлите в задачи и управлението на крайните срокове от удобството на пощенската ми кутия.

Тази връзка оптимизира ежедневното управление на задачите и ми помага да бъда организиран. Тя ми позволява също да създавам списъци със задачи, да задавам крайни срокове и да организирам задачите с подзадачи.

Най-добрите функции на Google Tasks

Превърнете имейлите в задачи и вижте крайните срокове в календара си.

Разделете големите задачи на по-малки, управляеми стъпки, като използвате подзадачи и списъци.

Управлявайте задачите си, докато сте в движение, с мобилното приложение Google Tasks.

Насладете се на минималистичния дизайн за управление на задачите без разсейване.

Ограничения на Google Tasks

Липсват надеждни инструменти за управление на проекти

Не е идеален за управление на задачи в екип, тъй като не разполага с инструменти за сътрудничество.

Ограничени възможности за персонализиране при организирането на сложни работни процеси

Цени на Google Tasks

Безплатно: Включено в акаунта ви в Google

10. Asana (Най-доброто решение за сътрудничество в екип и управление на работния процес)

чрез Asana

Asana е добър избор при управлението на множество проекти с мултифункционални екипи. Интуитивният му интерфейс и структурираните работни процеси опростяват делегирането на задачи, проследяването на проекти, сътрудничеството в екипа и управлението на натоварването.

Персонализираните работни процеси на Asana се адаптират към всякакъв размер на екипа или сложност на проекта, като поддържат всички в синхрон и отговорни.

Най-добрите функции на Asana

Настройте зависимости между задачите или задачи, които зависят от други задачи, за по-голяма ефективност.

Изберете между изгледите „Списък“, „Табло“, „Времева линия“ и „Календар“, за да получите обща представа за проекта.

Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да подобрите ефективността

Интегрирайте ги с инструментите, които използвате всеки ден, като Slack, Google Drive и Zoom.

Ограничения на Asana

Липсва общо хранилище за файлове за всеки проект

Най-усъвършенстваните функции за управление на проекти са достъпни само в премиум плановете.

Прекалените известия могат да ви разсейват

Цени на Asana

Безплатен план

Стартово ниво: 10,99 $/месец на потребител

Разширена версия: 24,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Asana?

Преди използвах хартиени списъци със задачи и Asana все още ми дава удовлетворението да отбелязвам изпълнените задачи, но го прави по-оптимизирано и ефективно.

Преди използвах хартиени списъци със задачи и Asana все още ми дава удовлетворението да отбелязвам изпълнените задачи, но го прави по-оптимизирано и ефективно.

11. Notion (Най-доброто решение за всеобхватно работно пространство и управление на знанията)

чрез Notion

Известен най-вече с вложените си страници, Notion се превърна в едно от предпочитаните ми решения, когато имах нужда от място, където да организирам плановете си за проекти и бележките си от срещи (преди да премина към ClickUp). Гъвкавостта му ми позволява да създавам персонализирани работни процеси, уикита, бази данни със задачи и документи за съвместна работа – всичко на едно място.

Notion улеснява преминаването от лични бележки към сложни проекти, без да са необходими множество инструменти. Независимо дали проследявате напредъка с Kanban табла, изготвяте графици за проекти или споделяте документи на екипа, Notion се адаптира безпроблемно към вашия работен процес.

Най-добрите функции на Notion

Достъп до библиотека с готови шаблони за списъци със задачи , управление на проекти и водене на бележки.

Персонализирайте страниците с интерфейс за плъзгане и пускане и модулни блокове със съдържание.

Свържете се незабавно с инструменти като Slack, Google Drive и Trello.

Споделяйте страници, коментирайте в реално време и сътрудничете без усилие.

Ограничения на Notion

Богатите възможности за персонализиране могат да объркат новите потребители.

Ограничена функционалност в офлайн режим

Липсва усъвършенствана автоматизация на работния процес в сравнение със специализираните инструменти

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 22 $/месец на потребител

Бизнес: 28 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

12. Things (Най-доброто за управление на лични задачи на Mac и iOS)

чрез Things

За някой, който е дълбоко вкоренен в екосистемата на Apple, Things може да бъде отличен мениджър на задачи, който помага да се поддържа ред на Mac, iPhone и iPad.

Чистият, минималистичен дизайн го прави изключително интуитивен за записване на идеи, планиране на проекти и управление на ежедневни задачи, без да се чувствате претоварени. Обичам колко безпроблемно се интегрира с вградените функции на Apple, като Напомняния и Календар.

Най-добрите функции на Things

Синхронизирайте безпроблемно между Mac, iPhone, iPad и Apple Watch.

Добавяйте задачи с крайни срокове, използвайки естествен език

Организирайте проектите в ясни стъпки с заглавия и списъци за проверка.

Приоритизирайте работата си с изгледите за днес и за предстоящите дни, като използвате режимите за фокусиране.

Ограничения на Things

Не е достъпно за потребители на Windows или Android.

Създадени за управление на лични задачи, а не за екипни проекти.

Цени на Things

Mac: 49,99 $ (еднократна покупка)

iPhone и Apple Watch: 9,99 $ (еднократна покупка)

iPad: 19,99 $ (еднократна покупка)

Vision Pro: 29,99 $ (еднократна покупка)

Оценки и рецензии за Things

Capterra: 4,8/5 (над 100 рецензии)

G2: Недостатъчно рецензии

13. Any. do (Най-доброто решение за просто управление на задачите на различни платформи)

Когато се нуждаете от прост и без излишни екстри мениджър на задачи, който работи на различни устройства, Any.do е идеалният избор. Простотата му го прави перфектен за управление на ежедневните задачи, без да се затруднявате с комплексни функции.

Мога да ви препоръчам да започнете деня си с функцията Moment, като прегледате и планирате задачите си, за да останете в график. Any. do се синхронизира безпроблемно между мобилни, настолни и уеб платформи, което улеснява проследяването на напредъка по задачите от което и да е устройство, което използвате.

Any. do най-добри функции

Приоритизирайте ежедневните задачи с помощта на насоки за планиране

Синхронизирайте между iOS, Android, уеб и настолен компютър

Задавайте ежедневни, седмични или персонализирани повтарящи се напомняния, за да сте в крак с задачите си.

Добавяйте задачи и създавайте множество напомняния бързо с помощта на гласови команди.

Any. do ограничения

Липсват солидни възможности за управление на проекти за сложни работни процеси.

Някои основни функции са достъпни само с премиум плана.

Функциите за сътрудничество в екип са минимални в сравнение с други инструменти.

Any. цени

Лично: Безплатно

Премиум: 7,99 $/месец на потребител

Екипи: 7,99 $/потребител/месец

Any. do оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (100+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (100+ отзива)

ClickUp – най-добрата алтернатива на Nozbe, за която бихте могли да мечтаете

От визуалната привлекателност на Trello до безпроблемните възможности за интеграция на Google Tasks, ние проучихме 13-те най-добри алтернативи на Nozbe, като всяка от тях предлага уникални функции, които отговарят на различни нужди.

След задълбочени проучвания и личен опит обаче считам, че ClickUp е най-добрата алтернатива на Nozbe. Благодарение на своите AI-базирани възможности, функции за сътрудничество и опции за персонализиране, той постига перфектен баланс между простота и мощност.

Ако търсите система, която се адаптира към вашите работни процеси и подобрява сътрудничеството в екипа ви, горещо препоръчвам ClickUp. С неговите богати функции и лесен за използване интерфейс ще сте добре подготвени да се справите с всеки проект с увереност.

Не чакайте – регистрирайте се в ClickUp още днес!