Buildertrend и Procore: кой инструмент за управление на строителството е по-добър?

Управлението на строителни проекти без подходящия софтуер е като строеж на небостъргач с кутия с инструменти, в която липсват половината от инструментите. Тук на помощ идват платформи като Buildertrend и Procore, които имат за цел да подобрят ефективността, комуникацията и видимостта на проектите в строителния сектор.

Макар и двата софтуера да са лидери в бранша, много професионалисти се затрудняват да изберат между тях. В този блог ще разгледаме отличителните функции и предимства на Buildertrend и Procore, като същевременно ще обърнем внимание на факта, че те може да не отговарят напълно на уникалните предизвикателства, пред които са изправени местните или специализираните строителни екипи.

Ще ви представим ClickUp, решение, създадено да отговори на ежедневните изисквания на вашите проекти. Открийте защо ClickUp може да бъде солидната основа, от която се нуждаят вашите строителни усилия. 🚀

Какво е Buildertrend?

чрез Buildertrend

Buildertrend е софтуер за управление на строителни проекти, базиран в облака, предназначен за жилищни, реновиращи и специализирани изпълнители. Основната му цел е да опрости сложните работни процеси и да подобри комуникацията между екипи, клиенти и подизпълнители.

Фундаментално, платформата обединява управлението на строителни проекти, финансовото проследяване и инструментите за взаимоотношения с клиенти в една единствена платформа.

Една от отличителните характеристики на Buildertrend е инструментът за планиране, който позволява на изпълнителите да създават точни графици, да правят корекции и да гарантират, че задачите не се припокриват. Инструментите за финансово проследяване предоставят подробна информация за бюджетите и разходите, помагайки на бизнеса да взема информирани решения и да защити маржовете на печалбата.

Функции на Buildertrend

Buildertrend предоставя инструменти, които опростяват управлението на строителството, от планирането на проекти до финансовото проследяване и комуникацията с клиенти. Нека разгледаме неговите функции и как те могат да ви помогнат да бъдете организирани, да спестите време и да постигнете резултати:

чрез Buildertrend

Функциите за управление на проекти на Buildertrend ви позволяват да управлявате всеки детайл от вашите проекти на едно място. Инструменти като планиране ви позволяват да планирате и коригирате точни графици в реално време, докато ежедневните регистри ви информират за напредъка и условията на място.

Buildertrend също така свързва вашия екип, клиенти и подизпълнители чрез своите функции за управление на комуникацията. Платформата предлага централизирано чат приложение за незабавни съобщения, портал за клиенти за актуализации на проекти в реално време и съхранение на файлове, за да поддържате всички документи организирани и достъпни.

С софтуера за управление на строителни проекти на Buildertrend проектните мениджъри могат:

Създавайте ежедневни дневници, за да следите актуализациите по проекта, метеорологичните условия и снимките.

Използвайте електронни подписи, за да опростите одобряването на поръчки за промени.

Управлявайте гаранциите ефективно, като осигурявате спокойствие на клиентите си след завършване на проекта.

Дръжте клиентите си в течение с персонализиран табло, където те могат да следят напредъка, да изпращат съобщения и да подписват договори по електронен път.

🔎 Знаете ли, че... Пазарът на софтуер за строителството ще достигне 21,04 милиарда долара до 2032 г. Това отразява бързото внедряване на цифрови инструменти от страна на изпълнителите и строителните фирми с цел подобряване на ефективността, намаляване на разходите и подобряване на резултатите от проектите. 📈

2. Финансово управление

чрез Buildertrend

Buildertrend предоставя финансови инструменти за управление на бюджети и парични потоци. От създаването на подробни прогнози до управлението на оферти и поръчки за покупка, платформата гарантира, че всеки финансов аспект на вашите проекти се обработва точно. Инструменти като takeoff опростяват изчисленията на материалите, а опциите за онлайн плащане ускоряват транзакциите.

Системата за проследяване на бюджета сравнява прогнозните и действителните разходи, като ви предоставя пълна видимост върху финансовите резултати на проекта. С инструментите за финансово управление на Buildertrend:

Оптимизирайте процеса на офериране, като създавате, изпращате и проследявате заявки за оферти.

Изготвяйте професионални прогнози, като използвате готови шаблони за строителни бюджети и каталози с разходи.

Генерирайте точни нужди от материали и разходи с инструменти за изчисляване.

Сравнете бюджетите с реалните разходи в реално време, за да вземете информирани решения и да подобрите рентабилността.

💡 Професионален съвет: Въведете облачни инструменти, за да намалите оперативните разходи и да подобрите сътрудничеството. С преминаването към облачни решения екипите елиминират нуждата от скъпи сървъри и получават достъп до информация за проектите отвсякъде, като по този начин осигуряват прозрачност на проектите. 🛠️

3. Управление на материали/ресурси

чрез Buildertrend

Инструментите за управление на материалите на Buildertrend оптимизират закупуването и осигуряват достъп до ексклузивни отстъпки и рабати от водещи марки. Платформата позволява на строителите да управляват всички разходи за материали на едно място, което помага за увеличаване на печалбите и подобряване на решенията за закупуване.

Доставчиците се възползват от видимостта пред хиляди изпълнители, създавайки директна връзка с потенциални клиенти. Използвайки инструментите на Buildertrend, вие подобрявате ефективността на строителството, управлявате разходите за материали и осигурявате по-добри сделки в подкрепа на вашите проекти.

Получете достъп до ексклузивни отстъпки и рабати чрез установени партньорства с марки.

Централизирайте закупуването на материали, за да спестите време и да намалите ръчното проследяване.

Получавайте точни данни в реално време за разходите за материали, за да вземате по-интелигентни решения за покупки.

Промотирайте вашата марка и продавайте продукти на широка мрежа от строители и изпълнители.

Цени на Buildertrend

Essential: 499 $/месец

Разширено: 799 $/месец

Пълен пакет: 1099 $/месец

➡️ Прочетете още: Как да намерите и задържите клиенти за строителния бизнес

Какво е Procore?

чрез Procore

Procore е всеобхватна платформа за управление на строителството, предназначена да подобри ефективността, сътрудничеството и вземането на решения на всеки етап от строителните проекти.

Създаден, за да се справи със сложността на граждански и инфраструктурни проекти, Procore комбинира инструменти за планиране на проекти, финансово проследяване, управление на качеството и комуникация в една унифицирана платформа.

Procore обслужва различни индустрии, включително тежко гражданско строителство, транспорт, комунални услуги, авиация и морско строителство. Предлагането на данни в реално време, автоматизация и безпроблемна комуникация дава възможност на изпълнителите да спазват графика, да намаляват рисковете и да постигат висококачествени резултати, като същевременно защитават маржовете на печалбата.

Функции на Procore

Procore предлага цялостен набор от инструменти, подходящи за всеки етап от жизнения цикъл на строителството. От планирането преди строителството до изпълнението на проекта и финансовото проследяване, нека разгледаме функциите на Procore:

1. Софтуер за управление на проекти

чрез Procore

Procore опростява изпълнението на проектите, като централизира всички дейности, документи и комуникация. Неговите инструменти ви помагат да управлявате бюджети, да прилагате стандарти за качество и безопасност и да проследявате актуализациите на проектите в реално време.

Инструментите за предпроектно планиране на Procore обединяват планирането, оферирането и изчисляването в едно единно решение, което осигурява прецизност и ефективност при подготовката на проекти. Интегрирането на инструменти за управление на оферти, изчисляване на количества и изчисляване намалява ръчните работни процеси и опростява прехода от планиране към изпълнение.

Платформата предоставя на екипите на място достъп до актуални чертежи и BIM модели, като осигурява точна координация и минимизира преработката:

Следете бюджетите и финансовото състояние в реално време.

Осигурете последователни процеси за качество и безопасност във всички проекти

Свържете екипите на място с най-новите проектни документи и BIM модели.

Създавайте и управлявайте пакети с оферти, сравнявайте предложения и превръщайте офертите в подизпълнителски договори безпроблемно.

Извършвайте точни изчисления и оценки, за да подобрите скоростта и точността на офертите.

➡️ Прочетете още: Общи методи за изпълнение на строителни проекти за архитекти

2. Финансово управление

чрез Procore

Решението за финансово управление от Procore осигурява прозрачност и контрол над разходите по проекта. Интегрирането на оценки, бюджетиране и фактуриране с данни в реално време от терен предоставя точна информация за финансовите резултати.

Инструменти като управление на фактури и прогнозиране на разходите ви позволяват да документирате промени, да проследявате разходите и да защитите маржовете на печалбата в строителния бизнес. С инструментите за финансово управление на Procore:

Проследявайте бюджетите и разходите в реално време, за да избегнете финансови изненади.

Интегрирайте софтуера за управление на проекти с вашата счетоводна система за безпроблемни работни процеси.

Оптимизирайте процесите на плащане с автоматизирано проследяване на фактури и контролни списъци за съответствие.

Създавайте изчерпателни финансови отчети, които да подпомагат стратегическото вземане на решения.

🧠 Интересен факт: Доклад на McKinsey от 2023 г. оценява, че Gen AI и други AI инструменти ще отключат стойност до 18 милиарда долара за строителите на жилища, което се равнява на почти 10% от приходите на строителния сектор.

3. Управление на ресурсите

чрез Procore

Инструментите за управление на ресурсите на Procore оптимизират разпределението на работната сила и оборудването, като гарантират, че вашите проекти остават ефективни и печеливши. Платформата централизира планирането и предоставя информация за наличността на работна сила, набор от умения и близост до работните обекти.

Той ви помага да проследявате производителността и използването на оборудването в реално време, което улеснява ефективното управление на ресурсите. С инструментите за управление на ресурсите на Procore:

Разпределете подходящите хора за подходящите задачи въз основа на уменията и местоположението им.

Проследявайте производителността на работната ръка и оборудването, за да спазвате графика и бюджета.

Прогнозирайте нуждите от ресурси, за да подобрите планирането и да предотвратите недостига

Централизирайте комуникацията и планирането за безпроблемно сътрудничество в екипа.

Цени на Procore

Персонализирани цени

💡 Професионален съвет: Разширените функции на Procore са подходящи за мащабни проекти, но високата му цена и сложната крива на обучение понякога могат да се окажат прекалено трудни за по-малките екипи. Ето защо е важно да проучите алтернативите на Procore, за да намерите по-достъпно, гъвкаво и лесно за използване решение.

Buildertrend и Procore: сравнение на функциите

При оценяването на Buildertrend и Procore решението зависи от конкретните нужди и мащаба на вашите строителни проекти. Нека сравним основните им функции и разгледаме кой инструмент е по-подходящ за различни сценарии.

Функция № 1: Изпълнение и управление на проекти

Buildertrend работи най-добре за строителни предприемачи в жилищния сектор и по-малки екипи, като предлага прости инструменти като планиране в реално време и дневни регистри. Освен това, той е силен в комуникацията с клиенти и е идеален за проекти, насочени към клиенти.

Procore се отличава в управлението на мащабни, сложни проекти в тежката гражданска индустрия и индустрията на комуналните услуги. Неговите усъвършенствани функции, включително BIM интеграция и сътрудничество в реално време, ефективно се справят със сложни работни процеси.

🏆 Победител: Докато Buildertrend е подходящ за по-малки операции, Procore печели при големи, многостранни проекти.

Функция № 2: Финансово управление

Простият интерфейс на Buildertrend е идеален за управление на бюджети, оферти и плащания за малки и средни предприятия. Функции като изчисляване на разходи и онлайн плащания повишават ефективността.

Procore се отличава с усъвършенствано проследяване на разходите, интеграция на данни от терен в реално време и надеждни прогнози, което го прави идеален за по-големи проекти с комплексни финансови нужди.

🏆 Победител: Procore за усъвършенствано финансово управление; Buildertrend за по-опростени и икономични операции.

Функция № 3: Управление на ресурсите и материалите

Buildertrend опростява управлението на материалите за малки и средни изпълнители, като предлага ексклузивни отстъпки и ефективно управление на доставчиците.

Procore предлага по-широк набор от инструменти, включително проследяване на работната сила и оборудването, което гарантира оптимизация на ресурсите в реално време за мащабни проекти.

🏆 Победител: Procore е отличен за цялостно управление на ресурсите, докато Buildertrend е подходящ за проследяване на материали с фокус върху разходите.

📚 Прочетете също: Научете как един надежден CRM за строителството ви помага да управлявате клиенти, потенциални клиенти и проекти гладко и ефективно.

Buildertrend и Procore в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какво мислят потребителите за Buildertrend и Procore. В различни подфоруми и коментари много потребители подчертаха, че подходящият софтуер варира в зависимост от типа и размера на проекта.

Повечето потребители на Reddit са съгласни, че Buildertrend е по-подходящ за малки проекти, като u/mariaclaraa1 казва:

BuilderTrend предлага голяма стойност за малките и средни предприятия, но може да не отговаря на нуждите на по-големите компании, които управляват по-сложни проекти.

BuilderTrend предлага голяма стойност за малките и средни предприятия, но може да не отговаря на нуждите на по-големите компании, които управляват по-сложни проекти.

За по-големи и сложни търговски проекти Procore е предпочитаният избор поради своите усъвършенствани възможности. Някои потребители обаче предупреждават за ценовия модел на Procore за по-малки проекти. Потребителят u/hello_world45 в Reddit казва:

Procore е прекалено мощен за по-малки проекти, а цените им, базирани на приходите, са абсурдни за малките изпълнители.

Procore е прекалено мощен за по-малки проекти, а цените им, базирани на приходите, са абсурдни за малките изпълнители.

Запознайте се с ClickUp — най-добрата алтернатива на Buildertrend и Procore

ClickUp е универсалното приложение за работа, създадено да централизира и опрости управлението на строителни проекти. С инструменти за управление на задачи, проследяване на времето, сътрудничество, отчитане и силна защита на данните, ClickUp помага на строителните екипи да събират данни и да планират, изпълняват и доставят проектите ефективно.

Независимо дали управлявате графици, проследявате бюджети или сътрудничите по проекти, ClickUp обединява всички фази на проекта в една платформа, за да гарантира, че екипите работят в синхрон, а проектите се изпълняват в срок и в рамките на бюджета.

Предимство на ClickUp #1: Цялостно управление на строителството

Визуализирайте и контролирайте всеки аспект от вашите строителни проекти в платформата за управление на строителството на ClickUp

Софтуерът за управление на строителни проекти ClickUp помага да се управляват всички аспекти на един строителен проект, от планирането на задачите до наблюдението на работата на изпълнителите. Гъвкавостта на платформата позволява на екипите да превключват между различни изгледи, като диаграми на Гант и табла Канбан, за да визуализират и коригират работните процеси без усилие.

Вградената автоматизация премахва повтарящите се ръчни задачи, позволявайки на екипите да се съсредоточат върху предоставянето на качествена работа, като същевременно спазват сроковете. С ClickUp можете:

Управлявайте графици, задачи и ресурси с над 15 персонализирани изгледа, включително календар, списък и времева линия.

Разпределяйте задачи, задавайте зависимости и следете напредъка в реално време.

Автоматизирайте повтарящи се работни процеси, като възлагане и одобряване на задачи.

Проследявайте времето на екипите с подробни отчети за разпределението на ресурсите и отработените часове.

🎁 Бонус: Оптимизирайте процеса на офериране с шаблоните за строителни оферти на ClickUp. Създавайте професионални предложения, проследявайте одобренията и печелете проекти по-бързо – всичко на едно място!

Предимство № 2 на ClickUp: Готови за употреба шаблони за строителството

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте планирането и изпълнението с персонализирани шаблони за строителство на ClickUp.

ClickUp предлага готови шаблони за управление на строителството, което улеснява оптимизирането на процеса от предпродажбата до завършването на проекта. Шаблонът за строителство на ClickUp ви позволява да управлявате графици, да съгласувате ресурсите и да проследявате напредъка с минимална настройка. Персонализираните изгледи и полета позволяват на екипите да адаптират шаблоните към нуждите на всеки проект.

Планирайте графиците за строителството, като използвате диаграмите на Гант и календара в ClickUp.

Организирайте работните процеси с списъци и табла Kanban с функция „плъзгане и пускане”.

Проследявайте бюджети, етапи и цели с ClickUp Custom Fields

Сътрудничество по спецификациите за строителство с Docs, с богато форматиране и актуализации в реално време.

🎁 Бонус: Никой не иска да се бори с излишна допълнителна работа. Ето защо много професионалисти в строителството се обръщат към готовите за употреба шаблони за управление на строителството на ClickUp. Тези шаблони опростяват планирането на проекти, проследяват важни етапи и поддържат организацията на вашия екип – всичко на едно място!

Предимство № 3 на ClickUp: Табла, статистики и персонализирани изгледи

Проследявайте напредъка и управлявайте ресурсите без усилие с таблата за управление в реално време на ClickUp

ClickUp Dashboards предлагат персонализирана, висококачествена визия за напредъка на вашия проект. Тези табла позволяват на екипите да проследяват използването на ресурсите, да наблюдават изпълнението на задачите и да визуализират данните по проекта с помощта на диаграми и графики.

Информацията, базирана на изкуствен интелект, отговаря незабавно на сложни въпроси, помагайки на екипите да идентифицират пречките и да подобрят ефективността.

Персонализирайте начина си на работа с над 15 изгледа на ClickUp, пригодени за всеки проект и екип

Освен това, ClickUp Views ви позволява да персонализирате начина, по който визуализирате и управлявате работните си процеси. Неговите над 15 изгледа, като Timeline, Map и Box, улесняват адаптирането към нуждите на вашия проект или екип. С тези функции:

Следете натоварването на екипа, за да предотвратите преумора или недостатъчно използване на капацитета.

Проследявайте времето и отчетните часове с функциите за проследяване на времето на ClickUp.

Използвайте клиентски портали за актуализации в реално време и сътрудничество със заинтересованите страни.

Обсъдете идеи и очертайте процесите визуално с помощта на ClickUp Mind Maps.

Картографски изглед за управление на работни процеси, базирани на местоположението, като работни обекти и доставки.

Ето какво каза Джулиано Пересини, технически директор в строителната компания Casagrande, за използването на ClickUp:

ClickUp е винаги много добър избор, когато информацията трябва да се споделя между няколко души едновременно и когато различни екипи работят по една и съща тема от различни гледни точки.

ClickUp е винаги много добър избор, когато информацията трябва да се споделя между няколко души едновременно и когато различни екипи работят по една и съща тема от различни гледни точки.

Професионален съвет: Проследявайте производителността на работната ръка и оборудването, за да избегнете преразход. Мониторингът в реално време на използването на работната ръка и оборудването гарантира, че екипите спазват графика и бюджета, подобрявайки общата ефективност. ⏱️

Предимство № 4 на ClickUp: Функции за управление на проекти и сътрудничество

Сътрудничество безпроблемно с ClickUp Docs, Whiteboards и AI-базирани анализи за по-интелигентни работни процеси

ClickUp революционизира сътрудничеството с функции, които обединяват екипите, независимо дали са в офиса или на място. ClickUp Docs позволява безпроблемна комуникация и документиране, от проектни предложения до ежедневни записи.

От друга страна, ClickUp Brain, задвижван от изкуствен интелект, подобрява работните процеси, като генерира подзадачи, обобщава коментари и предлага полезни идеи, помагайки на екипите да работят по-умно и по-бързо.

Сътрудничество по проектната документация с редактиране в реално време в Docs

Превърнете идеите в изпълними задачи директно от ClickUp Whiteboards

Използвайте вградения чат, за да маркирате членове на екипа, да споделяте актуализации и да свързвате задачи.

Създавайте обобщения на проекти, подзадачи и актуализации на статуса.

📚 Прочетете също: Научете как изкуственият интелект революционизира работните процеси в строителството и повишава ефективността на проектите.

Стройте по-умно, а не по-трудно с ClickUp

Изборът на подходящия софтуер за управление на строителството не се свежда само до функциите – важно е да намерите инструмент, който се адаптира към вашите уникални работни процеси. Buildertrend се отличава с опростяването на нуждите на жилищното строителство и ремонтите, докато Procore доминира в големите и сложни проекти. Но какво ще стане, ако има решение, което предлага перфектния баланс между простота и мощност за всички видове проекти?

Представяме ви ClickUp: приложението за работа, което предефинира управлението на строителството. С инструменти за планиране, финансово проследяване и сътрудничество, то променя начина, по който екипите планират, комуникират и изпълняват проекти. Освен това, функции като персонализирани шаблони, табла за управление и AI-базирани анализи гарантират ефективност на всеки етап.

Започнете да управлявате строителството по-умно, като започнете да използвате ClickUp още днес и открийте по-добър начин за строителство. 🚀