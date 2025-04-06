Топ 10 алтернативи на Orangescrum за управление на проекти през 2025 г.

Всеки екип има свой начин да свърши работата. Някои се придържат към структурирани работни процеси, докато други се нуждаят от свобода да променят и персонализират по време на работа.

Ако Orangescrum ви се струва малко ограничаващ или ако търсите по-персонализирано и икономично решение, имате други възможности.

Инструментите за управление на проекти с отворен код ви позволяват да оформите работното си пространство както желаете, независимо дали това означава по-задълбочена персонализация, по-добра интеграция или пълен контрол върху настройките.

Ако това е точно това, от което се нуждаете, ето някои алтернативи на Orangescrum, които си заслужава да разгледате. 📝

Какво трябва да търсите в алтернативите на Orangescrum?

Подходящият инструмент трябва да оптимизира работните процеси, да подобри сътрудничеството и да поддържа мащабируемост.

Ето функциите на софтуера за управление на проекти, които трябва да бъдат приоритетни:

Опростен процес на въвеждане: интуитивният интерфейс гарантира, че екипите могат да започнат да използват инструмента без продължително обучение.

Гъвкаво управление на задачите: Персонализирани работни процеси, зависимости между задачите и множество изгледи позволяват на екипите да организират проектите по свой начин.

Мащабируема функционалност: Развиващ се бизнес се нуждае от софтуер, който се адаптира към нарастващото работно натоварване, по-големите екипи и по-сложните процеси.

Безпроблемно сътрудничество: Вградената система за съобщения, актуализации в реално време и споделяне на файлове поддържат екипите в синхрон, без да се налага да разчитат на разпръснати комуникационни инструменти.

Стабилни интеграции: Инструмент, който се свързва със съществуващи приложения като Slack, Google Drive и CRM платформи, елиминира Инструмент, който се свързва със съществуващи приложения като Slack, Google Drive и CRM платформи, елиминира предизвикателствата при управлението на проекти , като постоянното превключване на контекста.

Автоматизация, спестяваща време: Автоматизираното възлагане на задачи, актуализиране на статуса и повтарящи се работни процеси за управление на разходите елиминират повтарящата се ръчна работа и подобряват ефективността.

📮 ClickUp Insight: Екипите прекарват повече от половината от работния си ден в превключване между инструменти и търсене на информация, което прави комуникацията разпръсната и неефективна. Съобщенията, разпръснати между имейли, чатове и обаждания, забавят напредъка, създават изолирани групи и пречат на иновациите. ClickUp обединява всичко на едно място – задачи, документи, чатове и цели – така че екипите да могат да комуникират, да си сътрудничат и да бъдат организирани. Тези уникални предимства на ClickUp поддържат гладкото протичане на работата, позволявайки на екипите да се съсредоточат върху изпълнението, без да губят време в търсене на необходимото им.

10-те най-добри алтернативи на Orangescrum

Понякога различна платформа за управление на проекти може да направи работата по-организирана и лесна. Ако обмисляте други опции, има много добри алтернативи, които предлагат нов начин за планиране и сътрудничество. Ето някои, които си заслужава да разгледате. 👀

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на проекти и сътрудничество в работата)

Днес работата е разстроена. Нашите проекти, знания и комуникация са разпръснати в несвързани инструменти, които ни забавят.

ClickUp решава този проблем с приложението за всичко, свързано с работата, което комбинира проекти, знания и чат на едно място — всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Повечето инструменти за управление на проекти се ограничават до проследяване на задачите. Решението за управление на проекти на ClickUp отива по-далеч, като създава напълно свързано работно пространство, където екипите могат да управляват проекти, да сътрудничат в реално време и да автоматизират повтарящи се задачи.

ClickUp Brain

Автоматизирайте обобщенията и актуализациите на проектите с ClickUp Brain.

В основата на това преживяване е ClickUp Brain, интегрираният AI асистент, който превръща разпръснатата информация в незабавни прозрения. Проследяването на актуализациите по проектите, отговарянето на въпроси и автоматизирането на повтарящи се задачи се извършват за секунди.

Да предположим, че екип за разработка на продукти управлява пускането на софтуер. ClickUp Brain сканира задачи, коментари и документи, за да генерира структурирана актуализация, в която се подчертават завършените функции, чакащите одобрения и предстоящите крайни срокове. Заинтересованите страни получават ясна представа за напредъка, без да чакат за среща.

Получавайте незабавни отговори от цялото си работно пространство с ClickUp Brain.

Проектният мениджър, който разглежда заявка от клиент, може да се наложи да провери дали подобна обратна връзка е била разгледана преди. ClickUp Brain търси в цялото работно пространство, включително чат разговори, минали задачи и споделени файлове, за да намери подходящи дискусии. Без размяна на съобщения, без загуба на време.

ClickUp Chat

Поддържайте дискусиите свързани с ClickUp Chat

ClickUp Chat пренася разговорите в работната среда, като съхранява комуникацията и задачите на едно място. Всяко пространство, папка и списък има свой собствен чат, така че работата остава организирана.

Пропуснатите актуализации също не са проблем. Задвижваната от изкуствен интелект функция Catch Me Up обобщава ключовите разговори, така че член на екипа, който се връща от почивка, може да види важните решения с един поглед. Това отличава ClickUp от другите алтернативи на Orangescrum.

Освен безпроблемната комуникация, ефективната организация на работата е също толкова важна. ClickUp Tasks помага на екипите да следят проектите с приоритети, зависимости и персонализирани статуси, които се адаптират към всеки работен процес.

ClickUp Views

Но проследяването на задачите е само половината от битката – правилният поглед върху нещата прави цялата разлика. ClickUp Views позволява на екипите да превключват между списък, табло, диаграма на Гант и календар, като по този начин им осигурява винаги най-ясна представа за работата им.

За да се гарантира ефективното изпълнение на проектите, често е необходимо да се намали повтарящата се работа, и тук на помощ идва ClickUp Automation.

Рутинните актуализации, промени в статуса и известия се извършват автоматично, така че екипите да могат да се съсредоточат върху задачите, които действително изискват тяхното внимание.

Да предположим, че маркетингов екип управлява одобренията на съдържание. Когато авторът подаде чернова, Automation веднага възлага прегледа на редактор, премества задачата в „В преглед“ и уведомява съответното лице. След като редакторът я одобри, системата актуализира статуса, уведомява екипа за публикуване и планира съдържанието.

Шаблон за управление на проекти ClickUp

Получете безплатен шаблон Настройте бързо структурирани работни процеси с шаблона за управление на проекти ClickUp.

За екипи, които преминават от Orangescrum, шаблонът за управление на проекти ClickUp предоставя структурирана отправна точка. Той включва работни процеси, които могат да бъдат адаптирани към различни индустрии, помагайки на екипите да започнат работа по-бързо, отколкото алтернативите на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирайте работния си процес: Създайте Създайте табла ClickUp в реално време, за да проследявате напредъка на проекта, натоварването на екипа и ключовите показатели – всичко на едно място.

Създавайте и сътрудничете безпроблемно: Превърнете бележките, уикита и плановете за проекти в организирани Превърнете бележките, уикита и плановете за проекти в организирани ClickUp Docs , които се свързват директно със задачите.

Визуализирайте и планирайте идеите си: Използвайте Използвайте ClickUp Whiteboards , за да провеждате мозъчни бури, да скицирате работни процеси и да превръщате концепциите в изпълними задачи.

Проследявайте времето без усилие: Записвайте часовете ръчно или стартирайте таймер директно от всяка задача с Записвайте часовете ръчно или стартирайте таймер директно от всяка задача с ClickUp Time Tracking , за да спазвате графика.

Свържете любимите си инструменти: Интегрирайте ClickUp с приложенията, които използвате ежедневно, за да поддържате гладкото протичане на работните процеси и да намалите превключването между контексти.

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции на ClickUp може да отнеме време, за да бъде напълно проучен и приет.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

🧠 Интересен факт: Думата „проект“ произлиза от латинския термин projectum, което означава „нещо, хвърлено напред“. Първоначално се е използвала за описание на стратегически военни планове.

2. OpenProject (Най-доброто за управление на проекти с отворен код)

чрез OpenProject

OpenProject предоставя цялостно управление на проекти, като същевременно запазва своя отворен код. Тази платформа поддържа гъвкави методологии чрез Scrum и Kanban табла, изгледи на времевата линия за планиране и надеждни възможности за документиране.

Екипите ценят прозрачната ценова структура, опциите за самохостинг и активното развитие на общността. OpenProject се отличава при сложни проекти с вградени инструменти за проследяване на времето, отчитане на разходите и управление на срещи, които отговарят на изискванията на предприятията, без да са свързани с високи разходи.

Най-добрите функции на OpenProject

Създайте персонализирани работни процеси, които отговарят точно на вашите бизнес процеси, и ги адаптирайте в зависимост от развитието на вашия екип.

Проследявайте времето директно по задачи и генерирайте подробни отчети, за да поддържате точно фактуриране и разпределение на ресурсите.

Самостоятелно хостинг на вашите собствени сървъри за пълна собственост и съответствие със строгите изисквания за сигурност на данните.

Конфигурирайте подробни разрешения за потребители, за да контролирате нивата на достъп в екипите и да поддържате информационната сигурност.

Интегрирайте с множество приложения на трети страни чрез REST API, за да изградите свързана екосистема на работния процес.

Ограничения на OpenProject

Интерфейсът изглежда остарял в сравнение с модерните алтернативи.

Ограничена мобилна функционалност

Някои потребители съобщават за проблеми с производителността при по-големи проекти.

Цени на OpenProject

Общност: Безплатно

Базов план: 7,25 $/месец на потребител

Професионална версия: 13,50 $/месец на потребител

Премиум: 19,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за OpenProject

G2: 3,8/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 170 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Очаква се глобалният пазар на софтуер за управление на проекти да нарасне с 15,7% CAGR от 2023 до 2030 г.

3. Monday. com (Най-доброто за визуално управление на проекти)

Monday. com превръща управлението на проекти в визуално преживяване с цветния си, персонализируем интерфейс. Той се отличава с интуитивни табла, които се адаптират към практически всеки работен процес, правейки проектите с голям обем данни незабавно разбираеми.

Екипите, които преминават от Orangescrum, често оценяват простотата на Monday.com с функцията „плъзгане и пускане” и това, че прави данните по проектите по-достъпни за всички, а не само за проектните мениджъри. Визуалният характер означава по-малко време за обясняване на статуса и повече време за постигане на напредък.

Най-добрите функции на Monday.com

Автоматизирайте рутинните задачи с автоматизации без код, които се задействат въз основа на промени в статуса, дати или други условия.

Визуализирайте графиците на проектите чрез различни изгледи, като диаграми на Гант, календари и табла Kanban.

Свържете се с над 200 външни инструмента и услуги, за да поддържате централизиран център за работния процес за всички ваши бизнес процеси.

Създавайте персонализирани табла, които събират показатели в реално време от различни проекти, за да получите незабавен поглед върху цялостното представяне.

Ограничения на Monday.com

Интерфейсът може да стане претрупан с твърде много табла.

Някои автоматизации изискват планове от по-високо ниво.

Това включва крива на обучение за сложни персонализации.

Цени на Monday.com

Безплатно (ограничено до двама потребители)

Базов план: 12 $/месец на потребител

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Pro: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии на Monday.com

G2: 4,7/5 (над 12 870 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (5385+ отзива)

🔍 Знаете ли, че... Някои от най-известните личности в историята са били, в известен смисъл, проектни мениджъри. Леонардо да Винчи е управлявал сложни артистични и инженерни проекти, а Томас Едисън е ръководел екипи от изобретатели, работещи върху революционни иновации.

4. Trello (най-подходящ за прости Kanban работни процеси)

чрез Atlassian

Ще оцените директния подход на Trello към управлението на проекти с интуитивен интерфейс, базиран на карти.

Този инструмент се отличава с визуализиране на напредъка в работата чрез персонализирани табла, където картите се преместват между колони, представляващи различни етапи. Можете да прикачвате файлове, да добавяте списъци за проверка, да задавате крайни срокове и да присвоявате членове на екипа директно към картите. Trello блести със своята простота, като същевременно предлага изненадваща дълбочина с Power-Ups, които разширяват функционалността, без да усложняват интерфейса.

Най-добрите функции на Trello

Създавайте персонализирани табла с цветни етикети, които помагат за категоризиране и приоритизиране на работните задачи с един поглед.

Добавете автоматизация чрез Butler, за да премествате автоматично карти, да назначите членове или да зададете крайни срокове въз основа на тригери, които сте дефинирали.

Проектирайте шаблони за карти с предварително дефинирани списъци и полета, за да стандартизирате повтарящите се задачи в екипа си.

Достъпвайте безпроблемно до вашите табла от настолни и мобилни устройства, за да управлявате проектите си независимо от местоположението си.

Ограничения на Trello

Ограничени възможности за отчитане и анализи

Може да се окаже трудна за управление при сложни, многоетапни проекти.

В основната версия липсват разширени функции за работния процес.

Трудно управление на зависимостите между задачите

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Премиум: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (13 670+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (23 435+ отзива)

🧠 Интересен факт: Изпълнението на задача освобождава допамин, химикал, който предизвиква добро настроение и повишава мотивацията и продуктивността. Ето защо отмятането на задача от списъка с неща за вършене носи такова удовлетворение.

5. Asana (Най-доброто за автоматизация на работния процес)

чрез Asana

Asana въвежда ред в хаоса на екипа с практична система за управление на задачите. Тази платформа се отличава с разбиването на сложни проекти на управляеми части с зависимости, подзадачи и персонализирани полета.

Можете да визуализирате работата в различни изгледи, включително списъци, табла, времеви линии и календари. Asana разполага с мощни функции за автоматизация, които елиминират повтарящата се работа и намаляват ръчните актуализации. Тя поддържа изчистен интерфейс, като същевременно предлага дълбочина за екипи, които се нуждаят от координиране на сложни работни процеси между отделните отдели.

Най-добрите функции на Asana

Създавайте персонализирани работни процеси с правила, които автоматично разпределят задачи, променят статуса и уведомяват членовете на екипа въз основа на тригери.

Визуализирайте зависимостите и графиците на проектите с изгледа „График“ в стил Гант, за да идентифицирате потенциални пречки.

Създавайте формуляри, които превръщат подадените заявки директно в изпълними задачи, възложени на подходящите членове на екипа.

Проектирайте персонализирани полета и шаблони, които стандартизират събирането на информация във всички ваши проекти.

Проследявайте целите и задачите, свързани директно с приноса към задачите, за да поддържате съгласуваност със стратегическите приоритети.

Ограничения на Asana

Безплатната версия ограничава размера на екипа до 10 членове.

Някои потребители съобщават за прекалено много известия.

За всяка задача може да бъде назначен само един човек, което ограничава сътрудничеството.

Изисква интеграция с трети страни за проследяване на времето.

Цени на Asana

Лично: Безплатно

Стартово ниво: 13,49 $/месец на потребител

Разширена версия: 30,49 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Enterprise+: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 12 000 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Според проучвания 61% от практикуващите в областта на проектите считат, че техният офис за управление на проекти (PMO) успешно допринася за постигането на резултати по проектите и за ефективността на организацията.

6. Wrike (Най-доброто за управление на ресурсите на предприятието)

чрез Wrike

Wrike придава структура на бързоразвиващите се проекти с елегантен трипанелен дизайн, който поддържа портфолиата, проектите и задачите на лесно достъпно място. Екипите могат да персонализират работните процеси с формуляри за заявки, стъпки за одобрение и автоматизирани актуализации, които намаляват ръчната работа.

Прегледът на натоварването в реално време улеснява планирането на ресурсите, като гарантира, че никой не е претоварен, а сроковете се спазват. А благодарение на сигурността на корпоративно ниво данните остават защитени, без да се нарушава гъвкавостта на екипа.

Най-добрите функции на Wrike

Създавайте персонализирани формуляри за заявки, които събират точно необходимата информация и автоматично насочват работата към подходящите екипи.

Визуализирайте натоварването на екипа по проекти с интерактивни диаграми, които помагат за балансиране на ресурсите и предотвратяване на преумората.

Създавайте персонализирани отчети с данни в реално време, които проследяват показателите за ефективност в няколко проекта едновременно.

Ограничения на Wrike

Възможностите му за проследяване на времето и планиране са ограничени.

Инструментът може да се зарежда бавно, особено при качване или изтегляне на файлове.

Отзивите за Wrike сочат, че инструментът се предлага на по-висока цена от много от конкурентите.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 25 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3760+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (2770+ отзива)

🔍 Знаете ли? Проектните мениджъри често се шегуват с закона на Мърфи: „Всичко, което може да се обърка, ще се обърка“. Ето защо управлението на риска е ключова част от работата.

7. Smartsheet (Най-доброто за напреднали потребители на електронни таблици)

чрез Smartsheet

Използването на Smartsheet за управление на проекти преодолява разликата между традиционните електронни таблици и съвременните платформи за управление на проекти. Този инструмент предлага познат интерфейс с таблици, който се развива с мощни функции за сътрудничество, правила за автоматизация и опции за визуализация.

Това прави работните процеси по-гладки от всякога. Настройте условна логика, пътища за одобрение и автоматизирани предупреждения, за да може нещата да вървят без милиони последващи действия. Таблото за управление обединява всичко, превръщайки безкрайните числа в полезни информации.

Най-добрите функции на Smartsheet

Споделяйте листа с вътрешни и външни заинтересовани страни, задавайте разрешения и проследявайте промените с подробна история на версиите.

Създайте автоматизирани работни процеси за одобрение, които препращат документи към заинтересованите страни въз основа на предварително определени условия.

Създавайте отчети между различни листа, които събират информация от множество проекти в изчерпателни изпълнителни табла.

Ограничения на Smartsheet

Въпреки че прилича на електронна таблица, Smartsheet няма възможност за използване на няколко раздела в един лист, което ограничава организацията на данните.

Някои потребители считат, че функциите за отчитане на Smartsheet са недостатъчни за анализ на данни.

Цени на Smartsheet

Безплатно

Pro: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Разширено управление на работата: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4. 4/5 (19 080+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (3420+ отзива)

🧠 Интересен факт: Ефектът на Зейгарник предполага, че мозъкът запомня незавършените задачи по-ярко от завършените, което прави незавършената работа да остава в съзнанието ви и понякога да се чувствате психически изтощени.

8. Notion (Най-доброто за свързана документация)

чрез Notion

Notion съчетава управлението на проекти с мощни възможности за документиране в персонализирано работно пространство. То създава връзки между вашите задачи, бележки, уикита и бази данни, така че да можете да изградите персонализирани системи, в които информацията тече естествено.

Гъвкавата система от блокове на инструмента се адаптира към практически всеки работен процес, като същевременно запазва визуалната си простота. Когато обаче сравните Notion с ClickUp, ClickUp предлага по-пълно работно пространство с вградени функции за автоматизация и сътрудничество в екип.

Най-добрите функции на Notion

Създайте взаимосвързани бази данни, които свързват проекти, задачи, членове на екипа и ресурси с мощни опции за филтриране.

Дизайнирайте шаблони на страници със стандартизирани структури, които гарантират последователност между проектите и отделите.

Свържете свързаната информация чрез обратни връзки и връзки, които поддържат контекста в цялото ви работно пространство.

Вградете съдържание от други инструменти директно във вашите страници, включително файлове, видеоклипове и интерактивни елементи.

Ограничения на Notion

Може да се наложи значително време за настройка, за да се постигнат оптимални работни процеси.

Инструментът не разполага с разширени функции за управление на проекти, като диаграми на Гант.

Настройките за разрешения са по-малко детайлни в сравнение със специализираните инструменти.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Notion AI: 10 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,6/5 (над 6060 отзива)

Capterra: 4,7/5 (2480+ отзива)

9. Basecamp (най-доброто решение за лесна координация на екипа)

чрез Basecamp

Basecamp предлага освежаващо различен подход към управлението на проекти с всеобхватни цени и опростен интерфейс. Тази платформа организира работата в отделни проекти, съдържащи шест основни инструмента: форуми, задачи, графици, документи, чат и автоматични проверки.

Можете да елиминирате фрагментирането при използването на множество приложения, като централизирате комуникацията и управлението на задачите. Това улеснява ясното разграничаване между проектите и видимостта между екипите.

Най-добрите функции на Basecamp

Планирайте автоматични проверки, които събират актуална информация от екипа по конкретни теми, без да се налага провеждането на срещи.

Определете ясни граници на работата с известия за работното време, които зачитат личното време на членовете на екипа.

Организирайте дискусиите в целенасочени форуми, които поддържат контекста на разговорите и позволяват търсене.

Съхранявайте и версирайте всички документи по проекта на централно място, достъпно за всички с подходящи разрешения.

Ограничения на Basecamp

Липсват разширени функции като диаграми на Гант или проследяване на времето.

Отзивите за Basecamp сочат, че той предлага ограничени възможности за персонализиране в сравнение с други платформи.

Няма вградени инструменти за отчитане или анализи

Структура на разрешенията „всичко или нищо“

Цени на Basecamp

Безплатно

Плюс: 15 $/месец на потребител

Pro Unlimited: 299 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Basecamp

G2: 4. 1/5 (5320+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 14 480 отзива)

10. Jira (най-подходяща за гъвкави екипи за разработка)

чрез Atlassian

Jira предлага специализирано управление на проекти за разработка на софтуер, като се фокусира върху гъвкави методологии. Тя се отличава в проследяването на проблеми, бъгове и заявки за функции чрез персонализирани работни процеси, които съответстват на процесите на вашия екип.

Можете да планирате спринтове, да визуализирате текущата работа и да генерирате подробни отчети за скоростта на екипа. Jira се отличава с широките си възможности за интеграция с инструменти за разработка и адаптивност към разнообразни, гъвкави рамки.

Най-добрите функции на Jira

Конфигурирайте персонализирани работни процеси, които точно съответстват на вашия процес на разработка, с автоматизирани преходи и валидирания.

Проследявайте напредъка на разработката чрез интерактивни табла, които визуализират статуса на работата през спринтовете и пусканията.

Създавайте диаграми на скоростта и отчети за изразходваните ресурси, които помагат на екипите да подобрят точността на прогнозите си с течение на времето.

Създавайте епични истории, които организират свързани истории и задачи в по-големи инициативи, съобразени със стратегическите цели.

Проектирайте персонализирани типове проблеми с конкретни полета, които улавят точно информацията, необходима за различните работни елементи.

Ограничения на Jira

Екипите, които се фокусират основно върху тестването, може да счетат, че вградените възможности на Jira са недостатъчни и да се наложи интегрирането на специални инструменти за тестване.

Може да се почувствате претоварени при проследяването на прости проекти, ако сравните Jira и ClickUp

Настройката и конфигурирането изискват значителна инвестиция на време.

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен: 7,53 $/месец на потребител

Премиум: 13,53 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4,3/5 (над 6270 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (15 100+ отзива)

🔍 Знаете ли, че... Докладът на Wellingtone за състоянието на управлението на проекти установи, че 47% от проектите се ръководят предимно или винаги от професионални проектни мениджъри.

Изберете ClickUp, за да видите резултатите

Ефективното управление на проекти изисква инструменти, които се адаптират към работния процес на вашия екип, а не обратното.

Подходящата алтернатива на Orangescrum оптимизира сътрудничеството, подобрява производителността и поддържа задачите в правилната посока.

ClickUp надхвърля стандартното управление на проекти, като централизира всичко – задачи, документи, чатове и автоматизация – в една платформа, задвижвана от изкуствен интелект. Екипите могат да персонализират работните процеси, да интегрират любимите си инструменти и да мащабират безпроблемно.

Подобрете своя опит в управлението на проекти. Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅