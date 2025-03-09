10-те най-добри софтуера за успех на клиентите с изкуствен интелект за 2025 г.

Успехът на клиентите е нещо повече от отговаряне на въпроси – той се състои в изграждането на силни взаимоотношения и предотвратяването на отпадането на клиенти. С разрастването на бизнеса обаче управлението на нарастващите нужди на клиентите става все по-трудно.

AI в обслужването на клиенти помага на екипите да автоматизират задачите, да предвидят нуждите на клиентите и да предоставят проактивна поддръжка, като подобряват ангажираността, без да губят човешкия допир. ClickUp, например, въвежда AI-управлявана автоматизация в управлението на проекти и клиенти, което позволява на екипите да оптимизират работните процеси и да подобрят сътрудничеството – всичко на едно място.

Ето 10-те най-добри AI инструмента за оптимизиране на работните процеси, повишаване на лоялността и подобряване на удовлетвореността на клиентите. Да започнем!

⏰ 60-секундно резюме Ето обобщение на 10-те най-добри софтуерни инструмента за успех на клиентите с изкуствен интелект, които са налични днес: ClickUp : Най-добър за управление на проекти и сътрудничество, базирани на изкуствен интелект Най-добър за управление на проекти и сътрудничество, базирани на изкуствен интелект Успех на клиентите: AI Най-добър за прогнозиране на отпадането на клиенти Custify: Най-добър за повишаване на удовлетвореността на клиентите в реално време Totango: Най-добър за гъвкаво управление на успеха на клиентите ClientSuccess: Най-добър за прост, но мощен успех на клиентите Intercom: Най-добрият AI инструмент за ангажираност на клиентите Zendesk: Най-добър за обслужване на клиенти Userpilot: Най-добър за персонализирано преживяване при започване на работа HubSpot: Най-добър за по-добри взаимоотношения с клиентите GainSight: Най-добър за по-задълбочено използване на продукта и удовлетвореност на клиентите

Предимства на използването на AI за успеха на клиентите

👀 Знаете ли, че... 79% от лидерите смятат, че внедряването на AI е от решаващо значение за успеха или провала на един бизнес.

AI помага дори на най-успешните екипи за успех на клиентите да стимулират растежа. Ето как:

1. Предоставяйте изключителни клиентски преживявания всеки път

AI в успеха на клиентите може да анализира данни и да извлича информация за нуждите, предпочитанията и очакванията на клиентите. Това помага на бизнеса да персонализира препоръките и да предоставя проактивна поддръжка. AI оптимизира разрешаването на проблеми чрез интегриране с бекенд системи.

С помощта на генеративния AI компаниите могат да създават топли, приятелски и последователни взаимодействия, които изграждат доверие. Дигиталните агенти, задвижвани от AI, също така намаляват времето за изчакване, като предлагат почти незабавна поддръжка, която повишава удовлетвореността на клиентите.

2. Получете по-добри прозрения с решения, основани на данни

Традиционният анализ на данни е бавен и често не успява да максимизира познанията за клиентите. AI позволява по-бърз и по-точен анализ на данните, което помага на бизнеса да изпреварва нуждите на клиентите.

Чрез обработката на минали разговори и поведение, AI предлага полезни прозрения, които да ви помогнат при вземането на решения.

3. Освободете агентите си, за да правят това, в което са най-добри

С AI, който се занимава с рутинни задачи като въвеждане на данни, сортиране на билети и интелигентно маршрутизиране, вашите агенти могат да се съсредоточат върху взаимодействия с висока стойност, подобрявайки лоялността на клиентите. Това позволява на екипите да изграждат по-силни взаимоотношения, докато AI се занимава с повтарящата се работа.

По същия начин централизираните клиентски профили могат да подобрят производителността и да намалят времето за преминаване между системите.

Накарайте клиентите да се връщат за още

Инструментите за предсказуема аналитика идентифицират клиентите, които са изложени на риск от отпадане, което позволява на бизнеса да реагира бързо с персонализирани стратегии за задържане.

Чрез дълбоко разбиране на нуждите на всеки клиент, AI създава усещане за връзка, което кара клиентите да се чувстват ценени. Това води до по-висока удовлетвореност, по-ниски нива на отпадане и по-голям брой повторни покупки.

5. Мащабирайте операциите си по-бързо от всякога

С разрастването на бизнеса поддържането на персонализирана поддръжка на клиентите става все по-трудно. AI е ключът към мащабиране на операциите за успех на клиентите без загуба на качество. С автоматизация, задвижвана от AI, и софтуер за успех на клиентите, екипите могат да се справят с нарастващата клиентска база, като същевременно поддържат персонализирано обслужване.

Освен това, с подходящия SaaS CRM софтуер, вашият екип може да се съсредоточи върху ключови дейности като привличане на клиенти и управление на акаунти, тъй като AI автоматизира повтарящите се задачи.

Как изкуственият интелект може да помогне за създаването на стратегия за успех на клиентите

AI няма да замести личния подход, който прави взаимоотношенията с клиентите специални, но може да оптимизира ежедневните ви работни процеси.

AI автоматизира повтарящите се задачи, управлява сложни процеси и започва работа по-рано. Вашият екип изгражда взаимоотношения, докато AI управлява отнемащите време задачи.

Ето как AI инструментите могат да подобрят вашите стратегии за успех на клиентите, без да засенчват човешката страна на взаимоотношенията:

Подобряване на персонализацията

AI анализира данните за клиентите, за да създаде персонализирани взаимодействия с тях – чрез имейл, телефонни обаждания или други точки на контакт – което води до по-добро преживяване и по-висока удовлетвореност. McKinsey съобщава, че компаниите, които се отличават в персонализацията, отчитат 40% повече приходи от тези усилия.

Предоставяне на по-интелигентна поддръжка 24/7

За разлика от по-старите, базирани на правила ботове, съвременните AI чатботове използват машинно обучение и обработка на естествен език (NLP), за да разбират и отговарят на въпросите на клиентите. Те осигуряват 24/7 поддръжка, обработват рутинни запитвания, събират предпочитанията на клиентите и предлагат подходящи продукти и услуги.

Оптимизиране на въвеждането и ежедневните задачи

AI инструментите могат да автоматизират задачи като изготвяне на имейли, планиране на срещи и управление на процесите по настройка. Това улеснява привличането на клиенти, като същевременно позволява личен подход, когато е необходимо. Резултатът е по-гладко преживяване както за вашия екип, така и за вашите клиенти.

Какво трябва да търсите в софтуера за изкуствен интелект за успех на клиентите?

Подходящото решение трябва да отговаря на предизвикателствата в обслужването на клиентите, да мащабира операциите и да предоставя полезна информация. Ето какво винаги имам предвид, когато оценявам изкуствения интелект за успеха на клиентите:

Възможности за обработка на естествен език (NLP): Търся софтуер с усъвършенствана NLP, за да разбирам и отговарям точно на запитванията на клиентите, включително анализ на настроенията.

Анализи и отчети в реално време: Предпочитам софтуер, който предлага анализи в реално време, позволяващ на екипа ми бързо да Предпочитам софтуер, който предлага анализи в реално време, позволяващ на екипа ми бързо да анализира обратната връзка от клиентите и да се справи с предизвикателствата в обслужването на клиентите без забавяне.

Автоматизация: Софтуерът трябва да автоматизира отговорите, използвайки Софтуерът трябва да автоматизира отговорите, използвайки шаблони за обслужване на клиенти , като осигурява ефикасна, но персонализирана комуникация с клиентите.

Мултиканална интеграция: Инструментът трябва да се интегрира безпроблемно в множество комуникационни канали, като осигурява последователно преживяване за клиентите, независимо от начина, по който те взаимодействат.

Безпроблемна CRM интеграция: Винаги избирам софтуер, който се интегрира безпроблемно с моята CRM система и предоставя инструменти за управление на клиентски данни или клиенти, които включват Винаги избирам софтуер, който се интегрира безпроблемно с моята CRM система и предоставя инструменти за управление на клиентски данни или клиенти, които включват шаблони за клиентското пътуване.

Проактивен успех на клиентите: Вашият AI трябва да предвижда поведението на клиентите, да сигнализира за рискови клиенти и да предлага проактивни стратегии за задържане.

Сигурност и съответствие на данните: От решаващо значение е да изберете AI платформи, които отговарят на стандарти за съответствие като GDPR и CCPA, като по този начин гарантирате защитата както на данните на клиентите, така и на репутацията на вашата компания.

10-те най-добри AI софтуера за успех на клиентите

Ето моите любими AI инструменти за успех на клиентите, които ще ви помогнат да подхранвате взаимоотношенията с клиентите си и да постигнете растеж през тази година.

1. ClickUp (най-добър за управление на проекти и сътрудничество с изкуствен интелект)

Използвайте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Да започнем с любимия ми инструмент – ClickUp!

Това е приложението за работа, което улеснява управлението на взаимоотношенията с клиентите и проектите. Независимо дали проследявам взаимодействията с клиентите, разпределям задачите или анализирам данни, ClickUp предлага решения, които просто имат смисъл.

Вижте на един поглед взаимоотношенията с клиентите в софтуера за управление на проекти ClickUp CRM

Вижте отношенията с клиентите с един поглед в софтуера за управление на проекти ClickUp CRM.

Една функция, на която разчитам постоянно, е софтуерът за управление на CRM проекти на ClickUp. Това е най-доброто CRM решение за управление на проекти и сътрудничество, което ми помага да управлявам различни аспекти на успеха на SaaS клиентите.

CRM функциите на ClickUp предлагат повече от просто проследяване на клиентски данни. Те предоставят инструменти, които подобряват взаимоотношенията и работните процеси. Аз го използвам за проследяване и управление на множество клиентски акаунти с шаблона за план за успех на клиентите на ClickUp.

Той ми помага и да автоматизирам повтарящи се задачи като последващи имейли и актуализации на статуса, за да спестя време и да гарантирам последователност. Можете също да го интегрирате с други инструменти, като имейл, календари и маркетингови платформи, за да получите цялостен поглед върху данните за клиентите.

📮ClickUp Insight: 83% от специалистите, работещи с информация, разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация. С ClickUp управлението на проекти, съобщенията, имейлите и чатовете ви се събират на едно място! Време е да централизирате и да се заредите с енергия!

Персонализирайте работния си процес за успех на клиентите с софтуера за управление на проекти за обслужване на клиенти ClickUp.

По същия начин софтуерът за управление на проекти за обслужване на клиенти ClickUp опростява процесите на поддръжка и подобрява удовлетвореността на клиентите. Сред другите функции, можете да го използвате за проследяване и управление на билетите за поддръжка от подаването до разрешаването им.

ClickUp AI Notetaker: Никога не пропускайте важна информация за клиентите

ClickUp AI Notetaker променя правилата на играта за екипите за успех на клиентите. Той автоматично записва, транскрибира и обобщава срещите с клиенти, като гарантира, че нито един важен детайл няма да бъде пропуснат.

💡 Използвайте го, за да:

Записвайте бележки от срещи с клиенти в реално време и създавайте обобщения, които можете да използвате на практика.

Синхронизирайте ключовите изводи в работните процеси за успех на клиентите

Намалете ръчното водене на бележки, за да могат екипите да се съсредоточат върху ангажираността на клиентите.

Чрез автоматизиране на документацията, ClickUp AI Notetaker помага на екипите да поддържат точни записи, да следят ефективно и да вземат решения, основани на данни, за подобряване на взаимоотношенията с клиентите.

ClickUp Brain: Автоматизирайте работните процеси за успех на клиентите

ClickUp Brain отличава платформата от всички други инструменти в списъка.

Автоматизирайте взаимоотношенията с клиентите с ClickUp Brain

Този AI-базиран асистент за писане ви помага да автоматизирате повтарящи се задачи и да генерирате бележки за клиенти, отговори по имейл и отчети за състоянието, за да поддържате първокласно качество на обслужването и ангажираността на клиентите.

Вместо да започвате от нулата, можете да разгледате над 1000 готови шаблона, които ClickUp предлага.

Например, шаблонът за управление на обслужването на клиенти на ClickUp ви позволява ефективно да организирате клиенти, обратна връзка и приоритети на едно централно място, да проследявате усилията на клиентите и оценките за удовлетвореността им, да управлявате партньори или да си сътрудничите безпроблемно с екипи по билети и решения.

ClickUp предлага и шаблони с AI подсказки, които обхващат области като KPI за клиентското преживяване, CRM, управление на жизнения цикъл на клиентите, успех на клиентите, клиентско пътуване и други.

ClickUp ни помага да организираме продуктовата си и функционална пътна карта, за да можем лесно да въвеждаме нови функции и функционалности за клиентите и непрекъснато да проверяваме как напредваме към целите си. В края на краищата, нашата основна цел е да създаваме по-добри продукти за нашите клиенти, а ClickUp ни помага да го направим.

ClickUp ни помага да организираме продуктовата си и функционална пътна карта, за да можем лесно да въвеждаме нови функции и функционалности за клиентите и непрекъснато да проверяваме как напредваме към целите си. В края на краищата, нашата основна цел е да създаваме по-добри продукти за нашите клиенти, а ClickUp ни помага да го направим.

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте важни данни за проектите с помощта на персонализирани полета

Картографирайте пътуванията на клиентите, за да идентифицирате точките на контакт и потенциалните конфликти.

Създайте и комуникирайте ефективен план за успех на клиентите с шаблона за план за успех на клиентите на ClickUp.

Бързо идентифицирайте причините за проблемите на клиентите, за да можете да разработите ефективни решения с шаблона за описание на проблеми на клиенти на ClickUp . Този шаблон се интегрира и с ClickUp Brain, за да ви помогне да опростите управлението на успеха на клиентите.

Ограничения на ClickUp

Кривата на обучение на ClickUp може да бъде стръмна поради изобилието от функции.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/потребител на месец

Бизнес: 12 $/потребител на месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

ClickUp AI Notetaker: Добавете към всеки платен план за само 6 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

💡Съвет от професионалист: Визуализирайте ключовите показатели за успеха на клиентите (например удовлетвореност на клиентите, процент на отпадане, време за разрешаване на проблеми) с помощта на функцията Dashboard на ClickUp. Това ви дава ценна информация за ефективността на екипа и общото състояние на клиентите.

2. AI за успех на клиентите (най-добър за прогнозиране на отлива на клиенти)

чрез ChurnZero

Софтуерът за успех на клиентите с изкуствен интелект на ChurnZero ми даде пълна представа за жизнения цикъл на клиентите. Той събира всички данни за клиентите на едно място, предоставя оценки за състоянието, прогнозира подновявания и автоматизира задачите.

Интегрирането на генеративния AI на OpenAI решава две основни пречки: създаването на съдържание и мозъчната атака за стратегия.

Най-добрите функции на AI за успех на клиентите

Получете оценки за отпадането на клиенти, за да идентифицирате доволните клиенти и тези, които се нуждаят от внимание.

Създавайте неограничен брой клиентски сегменти, за да анализирате моделите на използване и да адаптирате усилията си за достигане до клиентите.

Настройте автоматични известия и действия, задействани от конкретни етапи в пътуването на клиента, като например регистрация или промени в данните на клиента.

Ограничения на изкуствения интелект за успеха на клиентите

Маркирането на членове на екипа и взаимодействията в реално време не се поддържат.

За да изтриете клиентски акаунти, е необходимо да се свържете с екипа за обслужване на клиенти.

Цени на AI за успех на клиентите

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AI за успех на клиентите

G2: 4,7/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

👀 Знаете ли, че... Инструментите за анализ на настроенията, базирани на изкуствен интелект, могат да анализират обратната връзка от клиентите в реално време, което позволява на бизнеса да идентифицира и разреши потенциални проблеми, преди те да ескалират.

2. Custify (Най-добър за повишаване на удовлетвореността на клиентите в реално време)

чрез Custify

Открих, че Custify е софтуер за успех на клиентите, базиран на изкуствен интелект, който подобрява удовлетвореността на клиентите и намалява отлива в реално време. Той помага на SaaS бизнеса да повиши стойността на клиентите за целия им жизнен цикъл с помощта на оптимизиран, базиран на данни подход.

Custify централизира данните за клиентите, което улеснява проследяването на ангажираността за CSM. Платформата също така позволява на екипите да автоматизират работните процеси чрез създаване на наръчници, като например автоматично изпращане на имейли, присвояване на акаунти и повторно ангажиране на клиенти с ниска ангажираност.

Най-добрите функции на Custify

Персонализирайте таблата с KPI за проследяване на показателите за състоянието и идентифициране на рисковете от отлив на клиенти.

Използвайте 360-градусовия поглед върху клиентите, за да получите цялостна представа за подробностите за клиентите, с възможности за допълнителни продажби за растеж.

Възползвайте се от усъвършенствани аналитични инструменти, за да проследявате разходите за привличане на клиенти, дейността на CSM и други.

Ограничения на Custify

Предоставя ограничени помощни материали в раздела за поддръжка.

Липсват разширени функции за проследяване на активността и анализи на таблото

Цени на Custify

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Custify

G2: 4,7/5 (над 370 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 110 отзива)

3. Totango (най-добър за гъвкаво управление на успеха на клиентите)

чрез Totango

Бизнесите с повтарящи се приходи се нуждаят от мащабируеми инструменти за успех на клиентите. Харесва ми как Totango предлага модулни възможности, позволяващи на компаниите да се адаптират към текущите си нужди, докато планират бъдещото си развитие.

Платформата използва SuccessBLOCs – предварително създадени, персонализирани шаблони за програми за успех, пълни с най-добри практики и експертни познания. Можете да започнете с SuccessBLOC и да го адаптирате към конкретните им изисквания.

Най-добрите функции на Totango

Използвайте различни изгледи, за да следите рисковете, подновяванията и други показатели за клиентите.

Проследявайте лесно състоянието на клиентите с оптимизирани CRM работни процеси.

Предоставяйте информация в реално време чрез директна API интеграция

Създавайте имейл кампании и други, като използвате генератор на съдържание, задвижван от Jasper. ai

Ограничения на Totango

Липсва създаване на подзадачи в рамките на функциите за управление на задачите.

Изисква актуализации на потребителския интерфейс за по-добро потребителско преживяване.

Цени на Totango

Предприятие: Персонализирани цени

Premier: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Totango

G2: 4. 3/5 (950+ отзива)

Capterra: 3,7/5 (над 20 рецензии)

5. ClientSuccess (Най-добър за прост, но мощен успех на клиентите)

чрез ClientSuccess

ClientSuccess използва AI и автоматизация, за да оптимизира повтарящите се задачи на мениджърите за успех на клиентите (CSM), освобождавайки повече време за значими взаимодействия с клиентите.

С SmartCS, функция, задвижвана от изкуствен интелект, CSM могат да автоматизират комуникацията по имейл, генерирайки отговори въз основа на всякакви подсказки или въпроси. Тя им позволява също така да обработват автоматично няколко имейла едновременно.

ClientSuccess предлага и редица ценни функции, включително инструмент за създаване на клиентско пътуване и форум на общността. Богатата на функции платформа включва и мощни инструменти за анализ на данни, които ви помагат да укрепите и разширите взаимоотношенията с клиентите.

Най-добрите функции на ClientSuccess

Бързо анализирайте информацията за клиентите и предоставяйте обратна връзка в реално време за състоянието на клиентите.

Оценявайте и анализирайте NPS кампаниите за по-задълбочени бизнес прозрения.

Автоматично обобщавайте срещите и разговорите с клиенти, включително анализ на настроенията.

Ограничения на ClientSuccess

Необходими са подобрения в някои интеграции.

Ограничава API заявките до 10 на секунда

Цени на ClientSuccess

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на ClientSuccess

G2: 4. 4/5 (410+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (17+ отзива)

6. Intercom (най-добрият AI инструмент за ангажираност на клиентите)

чрез Intercom

Като CSM, вие винаги търсите ефективни начини да ангажирате клиентите си. Intercom предлага AI-базирани функции, които помагат за създаването на впечатляващи преживявания при въвеждането и персонализирани взаимодействия с клиентите.

Неговата платформа за съобщения, задвижвана от изкуствен интелект, автоматизира обслужването на клиенти, продажбите и ангажираността, като се учи от взаимодействията, за да предоставя все по-обмислени отговори.

Всъщност, компаниите, които използват изкуствения интелект на Intercom, отчитат 24% увеличение в оценките за удовлетвореност от обслужването на клиентите.

Най-добрите функции на Intercom

Настройте работни процеси за въвеждане и обявявайте нови оферти в критични етапи от пътуването на клиента.

Използвайте данни от първа ръка, за да персонализирате всяко взаимодействие с клиенти

Създавайте мултиканални кампании, за да ангажирате клиентите на платформите, които използват най-често.

Ограничения на Intercom

API на платформата е изпълнен с технически жаргон, труден е за декодиране и отнема много време, за да се разбере.

Графичният интерфейс е труден за навигация.

Цени на Intercom

Essential : 39 $/месец на работно място

Advances : 99 $/месец на работно място

Експерт: 139 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Intercom

G2: Няма налични оценки

Capterra: 4,5/5 (над 1000 отзива)

7. Zendesk (най-добър за обслужване на клиенти)

чрез Zendesk

Zendesk се отличава в обслужването и поддръжката на клиенти с AI-базирани функции, които повишават ефективността и подобряват клиентското преживяване в множество канали. Той предлага централен хъб и консолидира всички взаимодействия с клиенти – имейли, чатове, социални медии или телефонни обаждания – в единен поток.

Една от любимите ми функции е, че Zendesk предлага интерфейс без код. Това означава, че екипите могат да се съсредоточат върху своята експертиза в обработката на запитвания от клиенти, без да се налага да пишат код и да използват инструментите на Zendesk, за да разширят своите възможности.

Най-добрите функции на Zendesk

Предоставяйте незабавни и точни отговори с Answer Bot на Zendesk, като намалите времето за отговор.

Анализирайте взаимодействията с клиентите и подкрепете работата на екипа с подробна информация.

Създайте високо персонализирани работни процеси, за да автоматизирате рутинните задачи.

Ограничения на Zendesk

Богатият набор от функции на платформата може да бъде прекалено сложен за малки екипи с по-опростени нужди от поддръжка.

Цени на Zendesk

Екип за поддръжка: 25 долара

Suite Team: 69 долара

Suite Professional: 149 долара

Suite Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Zendesk

G2: 4. 3/5 (5500+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 4000 отзива)

8. Userpilot (Най-добър за персонализирано преживяване при започването)

чрез Userpilot

Винаги съм вярвал, че едно отлично първоначално преживяване може да определи успеха на един SaaS продукт. Userpilot улеснява този процес, като предлага контекстуални указания, съобразени с всеки потребител. Това позволява на вашите клиенти да опознаят и да възприемат вашия продукт безпроблемно.

Най-забележително е как Userpilot използва AI, за да създава персонализирани и ангажиращи пътувания за въвеждане. Анализите в реално време подчертават точките на триене, помагайки ви да подобрите клиентското преживяване.

Най-добрите функции на Userpilot

Създавайте интерактивни подсказки и наслагвания, за да насочвате потребителите през работните процеси.

Сегментирайте потребителите си и им предоставете целенасочени преживявания при започването на работа с продукта.

Проследявайте поведението, за да идентифицирате проблемните точки и непрекъснато усъвършенствайте стратегията си за привличане на нови клиенти.

Ограничения на Userpilot

Изисква значително време за първоначална настройка и конфигуриране.

Цени на Userpilot

Стартово ниво : 249 $/месец

Растеж : 799 $/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Userpilot

G2: 4. 6/5 (над 500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 50 отзива)

9. HubSpot (Най-добър за по-добри взаимоотношения с клиентите)

чрез HubSpot

Макар да се фокусира повече върху обслужването, отколкото върху чистия успех на клиентите, HubSpot предлага безценни функции за бизнеса, който се стреми да подобри взаимоотношенията с клиентите и да усъвършенства стратегиите за управление на клиентите.

Едно от нещата, които харесвам в HubSpot, е неговата гъвкавост. Той е подходящ за всички – от стартиращи компании до големи предприятия – и предлага безплатни инструменти за тези с ограничен бюджет.

Друг забележителен инструмент е HubSpot Breeze AI, който повишава ефективността. Неговите AI възможности подобряват работните процеси чрез анализиране на запитвания на клиенти, генериране на подробни отчети и подобряване на автоматизацията на задачите.

Най-добрите функции на HubSpot

Организирайте заявките на клиентите с система за издаване на билети за структурирано управление на проблемите.

Използвайте анкети, за да анализирате обратната връзка и да изчислите степента на удовлетвореност на клиентите.

Интегрирайте с над 1500 софтуерни платформи за съгласувано работно пространство.

Достъп до функционалността на HubSpot CRM и безпроблемна интеграция с всички други HubSpot Hubs

Ограничения на HubSpot

Ограничени възможности за персонализиране на имейл подписа в сравнение с конкурентите

Цени на HubSpot

Безплатно

Стартово ниво: 20 $/месец на работно място

Професионална версия: 100 $/месец на работно място

Предприятие: 150 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 12 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 рецензии)

10. GainSight (Най-добър за по-задълбочено използване на продукта и удовлетвореност на клиентите)

чрез Gainsight

Виждал съм много компании, които разчитат на Gainsight като основен инструмент за успех на клиентите, и мога да разбера защо. Но това, което привлече вниманието ми, е способността му да управлява целия жизнен цикъл на клиентите на едно място.

Отличителната характеристика на Gainsight е Customer Health Scores (оценки за състоянието на клиентите). Инструментът обработва редовни данни за клиентите, за да изчисли нивата на удовлетвореност, като ви помага да разберете колко доволни са вашите клиенти. Тези оценки не само предоставят информация, но и помагат да се предотврати отпадането на клиенти, като подчертават тези, които могат да бъдат изложени на риск.

Най-добрите функции на Gainsight

Задействайте персонализирано общуване, използвайки данни от различни системи.

Наблюдавайте поведението на клиентите и коригирайте пътуванията в реално време.

Използвайте проследяването на спонсори, за да наблюдавате ключови акаунти и да получавате известия за всяка промяна в статуса.

Ограничения на Gainsight

Изисква интегриране на множество източници на данни за точни прозрения за клиентите

Сложният процес на настройка може да забави първоначалното внедряване.

Цени на Gainsight

CS Essentials: Персонализирани цени

CS Essentials Plus: Персонализирано ценообразуване

PX Essentials: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Gainsight

G2: 4,5/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 40 отзива)

Усъвършенствайте стратегията си за успех на клиентите с ClickUp

AI вече не е опция за постигане на значим успех с клиентите – то е задължително. Водещи платформи като Zendesk AI, Gainsight, HubSpot и Userpilot напълно променят начина, по който взаимодействаме с клиентите. AI предоставя по-бързи, по-умни и по-персонализирани преживявания, като повишава лоялността и растежа.

За мен ключът е AI инструмент, който съчетава автоматизация с безпроблемна интеграция. Независимо дали става въпрос за съвместимост между различни платформи или подобряване на сътрудничеството в екипа, правилното решение може да промени изцяло играта.

Ако търсите платформа, която предлага всичко това и още повече, препоръчвам ви да разгледате ClickUp. Тя комбинира инструменти за опростяване на работните процеси, подобряване на екипната работа и повишаване на производителността.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и оптимизирайте стратегията си за успех на клиентите!