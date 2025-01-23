Повишете ефективността на застрахователния си бизнес: най-добрите CRM решения за застрахователния сектор, които си заслужава да разгледате

Успехът в застрахователния бизнес не се състои само в продажбата на полици. Той включва изграждането на доверие, предвиждане на нуждите на клиентите и създаване на значими връзки на всеки етап.

Тук софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) в застраховането се превръща във вашия най-мощен съюзник. Той централизира данните за клиентите, автоматизира ключовите процеси и оптимизира последващите действия, за да създаде по-ефективни и отзивчиви работни процеси.

Подобряването на клиентското преживяване само с 1% може да увеличи приходите с 1 милиард долара. Това е силата на стабилната CRM система за застрахователни компании!🔑

Звучи като нещо, от което вашият застрахователен бизнес би могъл да се възползва? Останете на линия, докато разгледаме 10-те най-добри CRM системи, които трансформират индустрията и повишават удовлетвореността на клиентите. 🚀

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък преглед на 10-те най-добри CRM платформи, разработени специално за застрахователни компании: ✅ ClickUp: Най-добър за автоматизация на работните процеси и управление на искове ✅ HubSpot CRM: Най-добър за съгласуване на маркетинговите и продажбените процеси в застраховането ✅ monday CRM: Най-добър за визуално проследяване на проекти и задачи ✅ Pipedrive: Най-доброто решение за управление на вашия продажбен процес ✅ Freshsales: Най-добър за AI-базирани клиентски прозрения и комуникация ✅ Zoho CRM: Най-добър за персонализиране и мащабируемост ✅ AgencyBloc: Най-доброто за агенти по животозастраховане и здравно застраховане ✅ Insureio: Най-доброто решение за автоматизация на продажбите и маркетинга в застраховането ✅ Radiusbob: Най-добър за опростено управление на потенциални клиенти и агенти ✅ Salesforce Financial Services Cloud: Най-доброто решение за агенции на корпоративно ниво

Какво трябва да търсите в CRM за застрахователни компании?

При избора на подходящия CRM за вашия застрахователен бизнес е от решаващо значение да погледнете отвъд повърхностните функции и да се вгледате по-задълбочено в това, което наистина подкрепя вашите цели.

Ето основните компоненти на CRM, на които да се фокусирате по отношение на функционалност, мащабируемост и клиентско преживяване:

Персонализирани работни процеси: Адаптирайте CRM платформата си, за да отговаря на уникалните нужди на вашата агенция. Автоматизирайте процесите, конфигурирайте каналите за обработка на искове и задайте тригери за безгрешно изпълнение.

Отчети и анализи: Превърнете данните в полезни информации. Проследявайте важни Превърнете данните в полезни информации. Проследявайте важни CRM показатели като процент на задържане на клиенти, възможности за кръстосани продажби, време за разрешаване на рекламации и производителност на агентите, за да вземате по-добри решения.

Сигурност и съответствие: Защитете чувствителната информация за клиентите с усъвършенствано криптиране и достъп на базата на роли. Гарантирайте съответствие с индустриалните стандарти като HIPAA, GDPR и моделните закони на NAIC.

Управление на потенциални клиенти: Съберете потенциалните клиенти от различни канали – социални медии, уеб формуляри и препоръки – на едно място. Специализираният CRM софтуер действа като база данни за клиенти, съхранявайки всяка взаимодействие с клиент за безпроблемна комуникация.

Възможности за интеграция: Изберете CRM, който работи добре с другите инструменти във вашия технологичен стек. Потърсете интеграции с платформи за управление на полици, счетоводство и маркетинг, за да намалите изолираността на данните.

💡 Бонус съвет: Наблегнете на мобилната достъпност📱 В този динамичен свят вашият CRM трябва да бъде на висота. Прогнозите предвиждат, че глобалните приходи от мобилни приложения ще достигнат 613 милиарда долара до 2025 г., което прави CRM, подходящ за мобилни устройства, незаменим. Вашият CRM трябва да предлага пълна функционалност на мобилни устройства, независимо дали управлявате искове от разстояние или се срещате с клиенти на място. Той дава възможност на вашите застрахователни агенти да останат гъвкави и отзивчиви, като осигуряват изключително обслужване на клиентите по всяко време и навсякъде!

10-те най-добри CRM софтуера за застрахователни компании, които си заслужава да разгледате

Повишените очаквания на клиентите и жестоката конкуренция променят облика на застрахователния сектор. 📊 През 2022 г. застрахователните премии в САЩ надхвърлиха 1,4 трилиона долара, което подчертава огромния потенциал на този пазар.

Ето защо застрахователните агенти трябва да се фокусират върху това да бъдат по-ефективни от всякога, а една стабилна CRM система подкрепя тази цел.

Ето десет изключителни решения, които можете да разгледате:

1. ClickUp (най-добър за автоматизация на работните процеси в застраховането и управление на искове)

Опитайте ClickUp CRM Работете лесно с потенциални клиенти, полици и искове в софтуера за CRM ClickUp, като предоставяте първокласно обслужване на клиентите на всеки етап.

Като универсално приложение за работа, ClickUp позволява безпроблемна автоматизация на работните процеси, помагайки на застрахователните агенти да бъдат организирани и отзивчиви, независимо дали става въпрос за обработка на искове или проследяване на клиенти.

В застрахователния сектор пътят на всеки клиент е уникален, а усъвършенстваният CRM на ClickUp лесно отговаря на тези нужди. Вместо да се налага да използвате няколко приложения за полици, подновяване, искове и комуникации, той ви помага да обедините цялата си дейност под един цифров покрив.

Магията започва с персонализирани работни процеси, които се адаптират към всеки цикъл на полицата, независимо дали става въпрос за животозастраховка, автомобилна застраховка или специализирани търговски планове. Междувременно ClickUp CRM оптимизира комуникацията с клиентите, автоматизира рутинните задачи и предоставя информация в реално време, като гарантира, че вашият екип е в течение с всеки детайл, докато предоставя изключително обслужване на всеки етап.

Опитайте персонализираните полета в ClickUp Персонализирайте и рационализирайте ключовите задачи на едно място с помощта на мениджъра за персонализирани полета на ClickUp.

Имате затруднения да следите лимитите на покритие, датите за подновяване или информацията за бенефициентите? Потребителските полета на ClickUp решават този проблем, като ви позволяват да въведете всички важни данни за клиентите в изгледите на задачите и проектите си.

Освен това, мощните функции за отчитане на ClickUp разкриват ефективността на агентите и възникващите пречки, помагайки ви да вземете по-интелигентни решения. ClickUp предлага обширна библиотека с CRM шаблони – чудесна отправна точка за професионалистите в областта на застраховането, които не искат да започват от нулата.

Изтеглете този шаблон Проследявайте потенциалните клиенти, поддържайте връзки с клиентите и контролирайте процеса на продажбите с този персонализируем шаблон за CRM на ClickUp.

Един от най-изявените е The ClickUp CRM Template, създаден да управлява клиенти, потенциални клиенти и цялата ви продажбена верига на едно място. Резултатът? По-гладка работна среда за вашия екип и по-щастливи, по-уверени застраховани лица. Ето защо ще харесате този шаблон:

Получете ценна информация, за да проследявате сроковете за подновяване, статуса на исковете и ефективността на агентите.

Сътрудничество по сделки или промени в покритието чрез интегрирани чатове, коментари и споделяне на файлове.

Използвайте Welcome View, за да персонализирате опита на всеки клиент при регистрацията.

Идеален за: Многопрофилни или специализирани агенции, които се занимават с комплексни искове и покритие. Той е полезен и за застрахователни брокери, които се нуждаят от сътрудничество в реално време и автоматизирани напомняния в една платформа.

💡Съвет от професионалист: Имате затруднения да привлечете и задържите високоценни клиенти? ClickUp Brain революционизира вашата стратегия с AI-базирани прозрения. Ето как да използвате AI за генериране на лийдове и да ускорите вашия пайплайн: Създайте точни, идеални клиентски профили с помощта на AI-базиран анализ на данни 🎯

Автоматизирайте комуникацията и планирайте персонализирани имейли, за да поддържате интереса на потенциалните клиенти 📧

Усъвършенствайте маркетинговите си стратегии и се фокусирайте върху възможностите за висока конверсия 📈

Споделяйте генерираните от изкуствен интелект прозрения с целия си екип за по-съгласуван подход 🤝

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте персонализирани изгледи в ClickUp , за да поддържате организиран застрахователния си процес и да повишите ефективността.

Автоматизирайте повтарящите се задачи и крайните срокове, за да не пропускате подновявания или последващи действия.

Възползвайте се от комуникацията в реално време с ClickUp Chat и споделяйте ресурси между екипите по продажби и маркетинг.

Анализирайте тенденциите и KPI на агентите с помощта на динамичните табла на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции и опции за персонализиране може да изисква известно време за усвояване.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Потребителите са възхитени от CRM възможностите на ClickUp, като хвалят неговата гъвкавост и несравнимата му персонализация. Ето какво казва един доволен рецензент на G2:

Обичам ClickUp! Използвам го за всичко в бизнеса си, от управление на продажбите и CRM цикъла на продажбите до комуникацията в екипа и производствените графици. Възможността да персонализирам всичко прави ClickUp гъвкав и ми позволява да превърна всяко пространство в свое собствено.

Научете как изкуственият интелект може да ви помогне да автоматизирате повтарящите се задачи, свързани с поддръжката и актуализацията. 👇🏼

2. HubSpot CRM (най-подходящ за маркетинг на застраховки и съгласуване на процесите по продажбите)

чрез HubSpot CRM

В застрахователния сектор процесите по продажбите и маркетинга трябва да бъдат синхронизирани, а HubSpot е отличен в преодоляването на тази разлика. Лесният за използване интерфейс е идеален за застрахователни агенти, които търсят цялостно решение за съгласуване на всяко взаимодействие и увеличаване на възможностите за продажби.

Освен това, тази CRM платформа се отличава с комуникация с клиенти, автоматизация на маркетинга и съответствие с нормативните изисквания. Вградените инструменти за управление на сервизните билети и проследяване на обратната връзка от клиентите гарантират, че всяко клиентско преживяване е персонализирано и ефективно.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Защитете данните на клиентите с работни процеси за одобрение на съдържание и документирана комуникация.

Разгледайте полезни информации и генерирайте отчети, използвайки табла за анализи в реално време.

Повишете производителността на екипа с общи задачи и контрол на достъпа въз основа на роли.

Предоставете на застрахователните агенти модули за обучение, уебинари и специална поддръжка.

Ограничения на HubSpot

Безплатната версия предлага ограничени възможности за персонализиране.

Усъвършенстваните инструменти са скъпи, което може да не е подходящо за по-малки екипи.

Цени на HubSpot

Безплатни инструменти: Безплатни за до 2 потребители

Стартово ниво: 16 USD/месец на потребител (допълнителни места на цена 20 USD/месец)

Професионална версия: 1000 долара на месец за трима потребители (допълнителни места на цена 50 долара на месец)

Enterprise: 3800 $/месец за пет потребители (допълнителни места на цена 75 $/месец)

Оценки и рецензии на HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4200 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot?

Използвах този софтуер, докато работех в областта на застраховането, и той се оказа фантастичен за проследяване на всички мои екипни ръководители и гарантира, че не пречехме на никого.

Използвах този софтуер, докато работех в областта на застраховането, и той се оказа фантастичен за проследяване на всички мои екипни ръководители и гарантира, че не пречехме на никого.

3. monday CRM (Най-добър за визуално проследяване на проекти и задачи)

Работните процеси в застраховането се нуждаят от яснота и структура, а monday CRM предлага и двете. Тази визуално богата CRM база данни централизира вашия процес на продажби и взаимоотношенията с клиентите, като поддържа всяка задача, последваща дейност и важен момент от полицата организирани на едно място.

Създавайте приложения, проектирайте работни процеси и създавайте персонализирани автоматизации, съобразени с уникалните процеси на вашата застрахователна агенция. Разгледайте подробни отчети или получите бърз преглед с визуални табла – идеални за проследяване на продажбите, застрахователните искове и напредъка на клиентите.

🔍 Знаете ли, че... Строителството на язовир „Хувър“ през 1930-те години даде тласък на иновациите в застраховането! Твърде мащабно за една-единствена гаранционна компания, то доведе до едно от първите споразумения за съвместна гаранция. Двадесет и четири застрахователни агенции обединиха сили, за да направят възможно това инженерно чудо.

Най-добрите функции на monday CRM

Визуализирайте вашия продажбен процес с персонализирани табла и Kanban табла.

Ускорете сключването на сделки с автоматизирани имейл разговори и напомняния за задачи.

Адаптирайте работните си процеси, за да отразят управлението на полиците и потенциалните клиенти с интуитивния интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Сътрудничество с екипни табла и известия в реално време

Ограничения на monday CRM

Основните планове не разполагат с разширени CRM функции и инструменти за отчитане.

Разходите бързо се натрупват с разрастването на екипа ви

Цени на monday CRM

Базов пакет: 15 USD/месец на потребител

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Pro: 33 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

monday. com CRM оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 390 отзива)

💡Съвет от професионалист: Чудите се как най-добрите CRM системи се представят в реални ситуации? Разгледайте тези примери за CRM софтуер, за да откриете практически примери за употреба, които да вдъхновят вашата стратегия.

4. Pipedrive (Най-добър за управление на продажбите)

чрез Pipedrive

Pipedrive оправдава името си, като предлага прецизен, визуално ориентиран канал за управление на потенциални клиенти. Интеграцията му с имейл, календари и маркетингови платформи гарантира, че агентите прекарват по-малко време в работа с различни инструменти и повече време в сключване на сделки.

Създайте отделни канали за различни продуктови линии и премествайте сделките от един етап в следващия. В резултат на това вашите застрахователни агенти никога няма да губят представа за състоянието на даден потенциален клиент. Освен това таблата в реално време ви помагат да измервате процента на конверсия, средната продължителност на сделките и прогнозните приходи.

Най-добрите функции на Pipedrive

Проследявайте всяка сделка и усилията за генериране на потенциални клиенти с ясен, визуален поток.

Откройте високоценните клиенти с помощта на интелигентни инструменти за сегментиране и филтриране.

Персонализирайте таблата за наблюдение на производителността, ключовите показатели за ефективност на продажбите и продуктивността на екипа.

Задайте повтарящи се напомняния, за да сте в течение с взаимодействията с клиенти и продажбените дейности.

Ограничения на Pipedrive

Не предлага безплатен план, което може да ограничи достъпността за по-малки екипи.

Автоматизацията на маркетинга е по-малко развита в сравнение с конкурентите.

Цени на Pipedrive

Essential: 14 USD/месец на потребител

Разширено: 29 $/месец на потребител

Професионална версия: 59 USD/месец на потребител

Цена: 69 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4,3/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Pipedrive?

Като застрахователен агент, Pipedrive ми помага да съм в течение с подновяванията и да се фокусирам върху най-важната задача в дадения момент. Аналитичните данни също са изключително полезни, тъй като ми помагат да проследявам растежа на бизнеса си.

Като застрахователен агент, Pipedrive ми помага да съм в течение с подновяванията и да се фокусирам върху най-важната задача в дадения момент. Аналитичните данни също са изключително полезни, тъй като ми помагат да проследявам растежа на бизнеса си.

5. Freshsales (Най-добър за AI-базирани клиентски прозрения и комуникация)

чрез Freshworks

Freshsales, CRM софтуер на Freshworks, базиран на изкуствен интелект, предефинира начина, по който застрахователните агенти общуват с клиентите, управляват полиците и сключват повече сделки. Неговият AI асистент, Freddy AI, предвижда поведението на клиентите, оценява потенциалните клиенти и подчертава възможностите с най-висок приоритет.

Унифициран табло централизира имейли, телефонни разговори, чат и SMS за безпроблемна комуникация. Междувременно автоматизацията на работните процеси елиминира повтарящите се рутинни задачи, освобождавайки време, което можете да посветите на изграждането на по-силни взаимоотношения с клиентите и постигането на резултати.

Най-добрите функции на Freshsales

Получете интелигентна оценка на потенциалните клиенти, прогнозни анализи и практически препоръки.

Свържете се с клиентите чрез имейл, телефон, чат и SMS в един единствен контролен панел.

Визуализирайте процеса на продажбите с Kanban изгледи и карти с функция „плъзгане и пускане”.

Проследявайте KPI, статуса на полиците и напредъка на клиентите с анализи в реално време.

Ограничения на Freshsales

Разширени инструменти за отчитане са налични с планове от по-високо ниво.

Новите потребители може да се нуждаят от време, за да се адаптират към пълните възможности на платформата.

Цени на Freshsales

Безплатен план: 0 $ (за до 3 потребители)

Растеж: 11 долара на месец на потребител

Pro: 47 $/месец на потребител

Enterprise: 71 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales

G2: 4,5/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

➡️ Прочетете повече: 10 шаблона за управление на клиенти в PowerPoint и ClickUp

6. Zoho CRM (Най-добър за персонализиране и мащабируемост)

чрез Zoho CRM

Zoho CRM за застрахователни агенти е създаден, за да подобри всеки етап от пътуването на клиента – от регистрацията до обработката на искове и подновяването. Адаптирайте работните процеси, за да отговарят на уникалните нужди на вашата агенция, автоматизирайте напомнянията за подновяване и получите видимост в записите на клиентите.

С многоканална комуникация чрез имейл, телефон, чат и социални медии, всяко взаимодействие с клиенти остава безпроблемно на една платформа. Освен това, с мощни аналитични табла, ще превърнете данните за клиентите в информация, която ще ви помогне да вземете по-интелигентни решения.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Разпределяйте исковете към подходящите агенти с предварително зададени правила и намалете забавянията.

Управлявайте множество полици в един клиентски профил с ясна видимост

Създавайте многостранични оформления за полици, задавайте условни полета и дефинирайте уникални структури на данни.

Стандартизирайте процесите с контролни списъци, SLA и работни потоци за одобрение.

Ограничения на Zoho CRM

Инструментът е с висока степен на сложност за нетехническите потребители.

Разширените функционалности изискват допълнителни разширения

Цени на Zoho CRM

Безплатно

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 USD/месец на потребител

Enterprise: 50 $/месец на потребител

Ultimate: 65 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (2700+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho CRM?

Zoho е един от най-хубавите, най-добре проектирани и безпроблемни CRM софтуери, които съм използвал. Потребителският му интерфейс е привлекателен и интуитивен, а интуитивното му оформление го прави подходящ за всеки.

Zoho е един от най-хубавите, най-добре проектирани и безпроблемни CRM софтуери, които съм използвал. Потребителският му интерфейс е привлекателен и интуитивен, а интуитивното му оформление го прави подходящ за всеки.

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите информации, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи в цялото си работно пространство, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

7. AgencyBloc (Най-подходящ за агенции за животозастраховане и здравно застраховане)

чрез AgencyBloc

AgencyBloc е надеждна система за управление на агенции, специално създадена за агенции за животозастраховане и здравно застраховане. Тя оптимизира всеки аспект от дейността на вашата застрахователна компания, от обслужването на клиенти и продажбите до управлението на съответствието.

Системата Commissions+ елиминира грешките, ускорява изплащанията и разкрива пропуснати печалби. Интелигентните имейл кампании подхранват нови потенциални клиенти, а таблата за анализи в реално време предоставят полезна информация за вземане на информирани решения.

Най-добрите функции на AgencyBloc

Автоматизирайте работните процеси за задържане на клиенти и управление на съответствието

Повишете комисионните с персонализирани структури на изплащане и отчети на агентите.

Създавайте предложения за групови обезщетения с инструменти за оферти от различни оператори

Получете достъп до сигурност, съответстваща на HIPAA, с редовни одити HITRUST/SOC 2.

Ограничения на AgencyBloc

Проектиран основно като CRM за здравно и животозастраховане, което ограничава по-широкото му приложение.

Опциите за интеграция с приложения на трети страни са ограничени.

Цени на AgencyBloc

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за AgencyBloc

G2: 4,7/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 120 отзива)

8. Insureio (Най-добър за автоматизация на маркетинга и продажбите в застраховането)

чрез Insureio

За застрахователните агенции или брокери времето е пари – и Insureio гарантира, че всяка минута е от значение. Този CRM софтуер намалява до минимум документооборота, позволява ви да създавате персонализирани фунии, които насочват потенциалните клиенти от привличането им до офертите, и поддържа вашия застрахователен поток.

Създаден за продажбени и маркетингови процеси, той улеснява одобренията, развива потенциални клиенти и подобрява тактиките за проследяване – всичко под един покрив. Сравнете полици от над 40 застрахователи за секунди, провеждайте кампании с предварително създадени шаблони и оставете изпълнението на заявките да свърши тежката работа.

Най-добрите функции на Insureio

Проследявайте потенциални клиенти, задачи или полици с табла в реално време и инструменти за прогнозиране на продажбите.

Автоматизирайте маркетинговите кампании, използвайки готови шаблони и поддържайте работните процеси.

Използвайте интегрирани инструменти за изготвяне на оферти за срочни животозастраховки, дългосрочни грижи, инвалидност и анюитети.

Увеличете задържането на клиентите и изградете по-добри взаимоотношения чрез сигурен клиентски портал.

Ограничения на Insureio

Ограничените интеграции с трети страни могат да ограничат гъвкавостта.

Интерфейсът изглежда остарял в сравнение с модерните CRM системи.

Цени на Insureio

Базов: 25 $/месец на потребител

Маркетинг: 50 $/месец на потребител

Управление на агенции: 50 $/месец на потребител

Маркетинг и управление на агенции: 75 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Insureio

G2: Н/Д

Capterra: недостатъчно отзиви

9. Radiusbob (Най-добър за опростено управление на потенциални клиенти и агенти)

чрез Radiusbob

Radiusbob (Bob, съкращение от „Book of Business“) опростява управлението на агенти и потенциални клиенти за застрахователните брокери. Какво обещава? По-малко време за работа с инструменти и повече време за изграждане на взаимоотношения с клиентите.

Този CRM софтуер за застрахователни агенции замества фрагментираните системи, като централизира проследяването на потенциални клиенти, автоматизацията на продажбите и комуникацията. Разгледайте повече потенциални клиенти, планирайте последващи действия и стартирайте дрип кампании, като същевременно запазвате сигурността на всички клиентски данни.

Най-добрите функции на Radiusbob

Автоматизирайте работните процеси по продажбите за разпределение на потенциални клиенти и последващи действия

Осъществявайте и приемайте обаждания директно в платформата, използвайки интегриран VoIP.

Защитете информацията за клиентите с усъвършенствано криптиране и интеграции на трети страни.

Поддържайте организация с история на клиентите, напомняния, задачи и бележки с времеви отметки.

Ограничения на Radiusbob

Липсата на мобилно приложение може да ограничи гъвкавостта на застрахователните агенти, които често са в движение.

Ограничена поддръжка при внедряването, което може да забави процеса на настройка

Цени на Radiusbob

Агент: 43 $/месец на потребител

CSR: 86 USD/месец на потребител

Брокер: 190 $/месец на потребител

Агенция: 380 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Radiusbob

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за RadiusBob?

Radius е част от ежедневната ми работа. Той ми помага да се справям с натоварването и да се концентрирам върху това, на което трябва да обърна внимание, за да привлека потенциални клиенти. Интегрирането на календара ми позволява да виждам плана за всеки ден и да автоматизирам графика за клиентите си.

Radius е част от ежедневната ми работа. Той ми помага да се справям с натоварването и да се концентрирам върху това, на което трябва да обърна внимание, за да привлека потенциални клиенти. Интегрирането на календара ми позволява да виждам плана за всеки ден и да автоматизирам графика за клиентите си.

10. Salesforce Financial Services Cloud (най-подходящ за агенции на корпоративно ниво)

чрез Salesforce Financial Services Cloud

Salesforce Financial Services Cloud е идеален за големи застрахователни компании с многопрофилна дейност. Той обединява всички данни от застрахователни, банкови и системи за управление на богатството, за да предостави 360-градусова картина на клиентската база.

Тази безпроблемна интеграция помага на търговските агенти да вземат информирани решения и да предоставят хипер-персонализирано клиентско преживяване. Освен това, неговите AI-базирани анализи надхвърлят основните отчети, като ви позволяват да предвидите нуждите на клиентите и възможностите за кръстосани продажби.

Най-добрите функции на Salesforce Financial Services Cloud

Обединете данните за клиентите от различни платформи за безпроблемно проследяване на полиците.

Използвайте предварително конфигурирани работни процеси, за да привличате клиенти бързо и ефективно.

Интегрирайте със стотици инструменти на трети страни за допълнителна функционалност.

Повишете ефективността с AI автоматизация и портали за самообслужване.

Ограничения на Salesforce Financial Services Cloud

Високите цени може да не са подходящи за по-малки агенции или независими брокери.

Има стръмна крива на обучение за нови потребители.

Цени на Salesforce Financial Services Cloud

Продажби: 300 $/месец на потребител

Услуга: 300 USD/месец на потребител

Продажби + обслужване: 325 USD/месец на потребител

Einstein 1 за продажби и обслужване: 700 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce Financial Services Cloud

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Salesforce Financial Services Cloud?

За мен всичко се свежда до организация, а този CRM работи чудесно и ми помага да постигна месечните си квоти и цели. Много лесно е да се рационализира и да се даде приоритет на това, което е важно, в сравнение с неактивните потенциални клиенти.

За мен всичко се свежда до организация, а този CRM работи чудесно и ми помага да постигна месечните си квоти и цели. Много лесно е да се рационализира и да се даде приоритет на това, което е важно, в сравнение с неактивните потенциални клиенти.

Максимизирайте ефективността и разширете застрахователния си бизнес с ClickUp

Ето ги и 10-те най-добри CRM софтуера за застрахователни компании!

Но изборът на подходящия CRM софтуер е нещо повече от решаване на днешните проблеми – той е свързан с осигуряването на бъдещето на вашата агенция. Идеалното решение трябва да расте заедно с вашия бизнес, да се справя с възникващите предизвикателства и да подобрява всяко взаимодействие, полица и процес на работа, докато вие се разраствате.

Това е мястото, където ClickUp се откроява. Той не е само най-добрият CRM за застрахователни агенти – той е напълно персонализирано решение за по-интелигентни работни процеси, безпроблемно сътрудничество и проактивно управление на клиентите. Независимо дали сте независим брокер или управлявате голяма застрахователна компания, ClickUp осигурява най-висока производителност и осезаеми резултати на всеки етап.

Защо да чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес и усетете разликата!