Ефектът на градиента на целите: как да подобрите ангажираността на потребителите?

Имали ли сте някога изблик на енергия в последния момент, за да завършите задача или да спечелите предизвикателство?

Това чувство, когато се приближавате към финалната линия и се стремите да дадете всичко от себе си, като фокусирате цялото си внимание и усилия в един момент?

Този прилив на мотивация, когато се приближавате към професионални или лични цели, има име: ефектът на градиента на целите.

В тази статия ще обсъдим това явление, ще разгледаме как то може да повиши продуктивността на екипа и ангажираността на клиентите и ще ви покажем как ClickUp може да ви помогне да се възползвате от ефекта на градиента на целите във вашата организация.

⏰60-секундно резюме Ефектът на градиента на целите предполага, че човешката мотивация да преследва дадена цел се увеличава, колкото повече се приближаваме към финалната линия.

Това работи благодарение на очакването на награда, страха от провал и усещането за напредък.

Ефектът има ключово приложение в оптимизацията на бизнес процесите и UX дизайна, за да мотивира служителите и да ангажира клиентите.

ClickUp ви позволява да използвате силата на този ефект в бизнес процесите си.

Функциите за проследяване на цели и време на ClickUp, заедно с таблата и бели дъски, улесняват членовете на вашия екип да визуализират напредъка и да се възползват от ефекта на градиента на целите.

Какво е ефектът на градиента на целите?

Ефектът на градиента на целта, или хипотезата, предполага, че хората увеличават усилията си, за да постигнат целта си, колкото повече се приближават към финалната линия. Когато градиентът се засилва в цвят, колкото повече се приближава към единия край, нарастващото усещане за напредък подхранва още по-големи усилия и фокус.

Психологът по поведение Кларк Л. Хъл за първи път предложи този психологически принцип през 1934 г. и той остава актуален и до днес, като намира приложение в различни области, като психология, маркетинг, производителност и дизайн на потребителското преживяване.

чрез Raw Studio

Ефектът на градиента на целите има решаващо значение за дизайна на потребителското преживяване (UX). Той може значително да увеличи вероятността потребителите ви да завършат даден процес, като например регистрация или покупка.

Ето някои от начините да го приложите в UX дизайна:

Ясни етапи: Разделете дългите процеси на няколко етапа, като ясно дефинирате ключовите стъпки до завършването им.

Индикатори за напредък: Покажете напредъка към дадена цел, като използвате визуални елементи като индикатори на база проценти или ленти за напредък, които мотивират потребителите да продължат напред.

Геймификация: Стимулирайте изпълнението на задачите чрез интегриране на елементи на геймификация, като точки, значки или визуални награди, които ангажират и мотивират потребителите.

Чеклисти: Използвайте чеклисти, които позволяват на потребителите да отбелязват елементите един по един, като ги насочват към целта.

Психологическият механизъм зад ефекта на градиента на целите

Ефектът на градиента на целите работи благодарение на много основни психологически фактори, свързани с човешкото поведение, като например:

Очакване на награда : Наградите играят огромна роля в мотивирането на хората. Когато наградата е свързана с постигането на цел, хората се стремят да работят по-усилено, за да я спечелят.

Страх от провал : Страхът също може да действа като мотивиращ фактор, който кара някои хора да постигат целите си, особено ако конкуренцията е силна.

Усещане за напредък: Хората са по-склонни да преследват дадена цел, ако виждат визуални признаци за напредък, като например индикатори за напредък или проценти на завършеност. Когато хората се движат към : Хората са по-склонни да преследват дадена цел, ако виждат визуални признаци за напредък, като например индикатори за напредък или проценти на завършеност. Когато хората се движат към измерими цели , това усещане за напредък постепенно се засилва.

Ето как можете да използвате тези механизми, за да интегрирате ефекта на градиента на целите в работата си:

Преместване на финалната линия: хипотезата за градиента на целите

„Преместване на финалната линия“ се отнася до леко удължаване на задачата – точно преди потребителят да смята, че е приключил – за да поддържате или дори усилвате мотивацията. Идеята е да задържите ангажираността на потребителите, като леко удължите пътуването им, но все пак направите наградата да изглежда постижима.

Пример: След като добавят артикули в количката и стигнат до касата, на потребителите се показва следното съобщение: „Остават ви още 10 долара, за да получите безплатна доставка!“

Дизайн за мотивация

След това проектирайте бизнес процесите и потребителското преживяване така, че да мотивират хората. Можете да:

Разделете задачите на малки, постижими стъпки

Добавете спешност с крайни срокове, за да засилите мотивацията

Започнете с изкуствен напредък, за да създадете инерция

Въведете конкурентни функции като класации

Пример: Програмите за лоялност на кафенетата дават на потребителите предимство: „Поздравления за регистрацията ви в Brew Rewards! Започвате с 2 от 10 печата на вашата карта за кафе. ”

Ролята на наградите и геймификацията за подобряване на преследването на цели

Предлагането на награди, дори и да са виртуални, може да подобри способността на потребителя да преследва дадена цел. Можете да свържете функции за геймификация, като награди, значки, класации и виртуални валути, с дадена цел, за да създадете чувство за постижение и да насърчите последователността. Това носи вълнението на видеоиграта – потребителите ще се изкачват на по-високи нива, ще отключват бонуси и ще продължават да преследват следващата цел!

Пример: Инструмент за продуктивност награждава потребителите за напредъка им към дългосрочната им цел: „Спечелихте значката „Прогресивен планиращ“ за постигане на 3 от 5 етапа от целта си „Стартиране на маркетингова кампания“. “

Примери за ефекта на градиента на целите в действие

Нека разгледаме три основни примера за това как той помага на бизнес интересите на някои популярни приложения:

1. Duolingo

Duolingo използва ефекта на градиента на целите, за да поддържа мотивацията ви, докато изучавате нов език. Приложението проследява вашата поредица, показвайки колко дни подред сте завършили урок. Задайте „Цел за поредица“ и ще получавате награда всеки път, когато постигнете целта си.

Можете да използвате „Streak Freeze”, за да запазите напредъка си и да поддържате серията си непокътната. А в случай, че се нуждаете от визуален стимул, лентата за напредък се пълни, което ви позволява да видите колко точно сте близо до отключването на следващата си награда.

чрез Duolingo

2. Amazon

Amazon използва хипотезата за градиента на целите по много начини, но най-добрият пример за това е промоцията Prime Day за ускоряване на покупките. Докато пазарувате, индикатор за напредъка показва колко ви остава, за да отключите следващото ниво на членство.

Колкото повече се приближавате, толкова повече се вълнувате от тези ексклузивни оферти и промоции, които само чакат да бъдат грабнати, защото кой не обича добрите оферти?

3. LinkedIn

LinkedIn използва индикатор за силата на профила, за да покаже на потребителите визуално колко са близо до идеалния профил. Това насърчава потребителите да попълват колкото се може повече информация в профилите си, което улеснява работодателите да получат подробна представа за техния опит.

Освен това, опцията LinkedIn Easy Apply разделя дългите формуляри за кандидатстване за работа на няколко стъпки, с индикатор за напредъка, който показва колко близо са до завършване на кандидатстването си.

чрез LinkedIn

Прилагане на ефекта на градиента на целите в бизнеса

Прилагането на ефекта на градиента на целите в бизнес процесите е чудесен начин да се възползвате от нагласата за преследване на цели и да повишите ангажираността. Независимо дали става дума за регистрация, попълване на формуляри или попълване на анкети, целите могат да мотивират хората да завършат. Те виждат финалната линия и искат да я пресекат!

Стъпки за прилагане на ефекта на градиента на целите в маркетинговите стратегии

Нека обсъдим четири прости начина, по които вашият маркетинг екип може да използва ефекта на градиента на целите, за да планира и реализира стратегически маркетинг инициативи:

1. Подобрете пътуването на клиентите чрез стратегическо преследване на цели

Първата стъпка е да визуализирате пътя на клиента и да идентифицирате всички точки на взаимодействие с клиента. Щом познавате всяка стъпка в пътя на клиента към покупката и всяко взаимодействие, което той има с вашата марка, можете да започнете да го подобрявате стратегически, използвайки ефекта на градиента на целите.

Шаблонът на ClickUp за карта на пътя на клиента очертава целия път на клиента и подчертава всички препятствия, с които той може да се сблъска по пътя.

Изтеглете този шаблон Визуализирайте пътя на клиента и изработете ефективни стратегии с шаблона за карта на пътя на клиента на ClickUp.

Тези идеи ще ви помогнат да използвате ефективно хипотезата за градиента на целите, за да ускорите постигането на целите на вашите потребители и да им помогнете да открият „аха“ момента на вашия продукт!

Освен това, ClickUp Whiteboards позволява сътрудничество в реално време с членовете на екипа, така че вашите колеги от отдела за продажби или маркетинг могат да допринесат за упражнението по визуализация в реално време и да не се пропусне нито една точка на допир.

Създавайте и визуализирайте карти на пътуването на клиентите с помощта на сътрудничество в реално време на ClickUp Whiteboard.

💡Съвет от професионалист: Направете анализ на поведението на клиентите, за да разберете какво влияе на решенията за покупка, и да адаптирате стратегиите си, използвайки ефекта на градиента на целите.

2. Интегрирайте геймификацията в точките на контакт с клиентите

Сега, когато вече знаете всички точки на контакт с клиентите, следващата стъпка е да интегрирате геймификацията в тях, за да се възползвате от силата на ефекта на градиента на целите. Независимо дали става дума за формуляр за регистрация или страница за плащане, въвеждането на елементи на геймификация, като визуални ленти за напредък или награди, може да увеличи процента на конверсия.

3. Задайте и проследявайте маркетинговите си цели

Чрез определяне на конкретни, измерими цели (например трафик на уебсайта, генериране на потенциални клиенти, процент на конверсия), екипите могат да следят представянето си в реално време и да правят корекции въз основа на данните.

Това включва определяне на ясни етапи и проследяване на напредъка към тях, независимо дали става дума за количествени цели (напр. „увеличаване на трафика на уебсайта с 20%“), финансови цели (напр. „генериране на 10 000 долара приходи“) или бинарни цели (напр. „стартиране на нова маркетингова кампания до края на тримесечието“). Този подход позволява непрекъснато наблюдение на маркетинговите инициативи и гарантира съгласуваност с общите бизнес цели.

ClickUp Goals, функцията за проследяване на цели, вградена в ClickUp, ви позволява да задавате цели и етапи за всеки проект и свързаните с него задачи. Можете да виждате резултатите от вашите маркетингови инициативи в реално време и да създавате количествени, парични или верни/неверни цели въз основа на показателите, които проследявате.

Използвайте индикатори на базата на проценти, за да проследявате напредъка си с ClickUp Goals.

Ето някои примери за маркетингови цели и задачи, които можете да визуализирате с помощта на тази функция:

Ангажираност и задържане на потребителите : Насърчете 1000 потребители в рамките на един месец да направят покупка, когато са близо до следващия етап за получаване на награда.

Попълване на профила: Накарайте 75% от потребителите да попълнят 100% от профила си, като използвате визуален измерител на силата на профила.

Отзиви на клиенти: Предложете на най-добрите рецензенти място на началната страница, за да съберете 200 отзива на клиенти за един месец.

4. Визуализирайте напредъка на клиентите в маркетинговите кампании

Визуализирането на напредъка на цялата ви конверсионна фуния е ключово за разбирането колко близо сте до привличането на клиент.

Чрез проследяване на потенциалните клиенти на всеки етап от процеса, екипите могат да получат ценна информация за продажбения процес. Това може да се постигне чрез персонализирани табла, които предоставят ясен преглед на движението на потенциалните клиенти.

С инструменти като ленти за напредък, графики и диаграми можете също да визуализирате данните във времето, което улеснява откриването на тенденции, сезонни промени или възникващи модели. Например, може да забележите, че продажбите са склонни да се повишават в средата на празничния сезон или след определена маркетингова кампания.

Готови ли сте да започнете? Следете напредъка на цялата си фуния за конверсия с помощта на таблата за управление на ClickUp. Просто настройте персонализирано табло за продажби и го предоставете на членовете на екипа си по продажбите, за да могат да виждат потенциалните клиенти на всеки етап от фунията.

Следете ключовите показатели и визуализирайте напредъка с таблата за управление на ClickUp

Стратегии за максимизиране на ефекта на градиента на целите

Ефектът на градиента на целите и неговото въздействие могат да бъдат максимизирани, когато се комбинират с други мотивиращи фактори и стратегии, които подтикват хората да постигат целите си.

Нека разгледаме някои примери за вътрешно и външно приложение.

1. Прилагане на най-добри практики при създаването на ефективни системи за възнаграждения

Създаването на системи за награди не означава просто раздаване на награди – то означава да накарате потребителите да се чувстват ентусиазирани и мотивирани на всеки етап от процеса. Трикът е да балансирате бързите победи с дългосрочните цели. Когато се направи правилно, наградите стимулират ангажираността и карат клиентите да се чувстват постоянно удовлетворени.

Следвайте тези най-добри практики: ✅ Поддържайте мотивацията на клиентите с награди, които са подходящи и съответстват на техните предпочитания и поведение. ✅ Давайте малки, незабавни награди за чести действия и по-големи, по-ценни награди за дългосрочни постижения. ✅ Използвайте многостепенни награди, за да създадете усещане за напредък и да насърчите клиентите да се стремят към следващото ниво. ✅ Предотвратете появата на негативни емоции, като например разочарование от нереалистични цели, като си поставяте по-малки и постижими цели.

2. Насърчаване на постигането на целите чрез визуализация на напредъка

Самото поставяне на цели не е достатъчно, за да мотивира хората. За да ги насърчите да постигнат целите си, прогресът им трябва да бъде визуализиран, за да им помогне да видят колко далеч са стигнали и колко близо са до постигането на наградата.

За да направите това: ✅ Разделете големите цели на по-малки, постижими етапи, за да ги направите по-лесно управляеми и да си осигурите чувство на удовлетворение по пътя към тяхното постигане. ✅ Превърнете процеса на постигане на целите в игра, като въведете значки, точки или нива. ✅ Включете класации, отборни предизвикателства и награди от общността, за да насърчите ангажираността.

3. Използвайте проследяване на напредъка и проследяване на времето, за да мотивирате екипите си вътрешно

Когато използвате ефекта на градиента на целите, за да максимизирате продуктивността на екипа, използвайте го в комбинация с функции за проследяване на времето.

Проследяването на времето може да помогне на хората да разберат колко време отделят за задачите си, което води до по-добро приоритизиране и фокусиране. ClickUp Time Tracking помага да проследите колко време отделят вашите служители за изпълнението на всяка задача, което ви позволява да използвате тази информация, за да определите стратегически целите на проекта.

Проследявайте времето, прекарано в ключови дейности, и поддържайте фокуса на екипа си върху задачите с висок приоритет с ClickUp Time Tracking.

🍭 Бонус: Персонализирайте проследяването на времето в ClickUp според вашите нужди Използвайте персонализирани полета за оценка на времето: Добавете персонализирани полета към задачите за оценка на времето в сравнение с действителното отчетено време, за да идентифицирате отклоненията.

Добавете отчитано и неотчитано време: Използвайте етикети или бележки, за да разграничите отчитаните и неотчитаните часове за по-добро отчитане.

4. Поддържане на фокуса на екипите при наближаване на крайните срокове

Имате нужда от допълнителна енергия? Ако някоя от задачите във вашия проект изостава от графика, подканете служителите, на които са възложени тези задачи, да ги завършат по-бързо чрез ClickUp Reminders. Този инструмент помага да изпращате автоматични предварително зададени напомняния, за да поддържате фокуса на екипа си, когато наближават крайните срокове за всеки проект.

🌻 Пример: За екип за разработка на продукти, който работи по нова функция, ClickUp Reminders може автоматично да изпраща напомняния на екипите за разработка, тестване и осигуряване на качеството, когато наближават крайните срокове. Това поддържа всички в крак с работата и гарантира, че задачите не се оставят за последния момент.

Поддържайте ангажираността, проактивността и спазването на графика на вашия екип ClickUp Reminders

5. Адаптиране на преживяванията за подобряване на поведението, насочено към постигане на цели

Най-доброто при ефекта на градиента на целите е неговата гъвкавост – той може да подобри клиентското преживяване и да повиши ангажираността на служителите. Единственият ключ е да адаптирате преживяванията на служителите и клиентите, за да направите целите постижими, уместни и персонализирани.

За да направите това: ✅ Персонализирани цели: Предлагайте персонализирани предизвикателства, за да сте сигурни, че хората винаги работят по цел, която е предизвикателна и постижима, което повишава мотивацията и ангажираността. ✅ Обратна връзка и постижения: Предоставяйте адаптивна обратна връзка в реално време и отбелязвайте важните постижения, за да поддържате мотивацията на хората и да ги държите на правилния път. ✅ Цели на екипно ниво: Създайте възможности за свързване на хора с общи интереси и ги обединете, за да постигнете обща цел.

Поставете и постигнете бизнес целите си с ClickUp

Ефектът на градиента на целите е един от най-мощните начини да насърчите потребителите си да завършат дадено действие. Можете също да интегрирате функции за геймификация и визуализация на напредъка в бизнес процесите си, насърчавайки служителите си да вървят по-агресивно към целите си.

ClickUp улеснява интегрирането на всички тези функции във вашата работа. Функциите за проследяване на цели, проследяване на времето, управление на проекти и сътрудничество улесняват членовете на вашия екип да визуализират напредъка си и да работят колективно за постигане на бизнес целите.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и увеличете производителността на вашия екип!