Как да откриете „аха“ момента на вашия продукт (+примери)

На 9 януари 2007 г. Стив Джобс представи iPhone на конференцията Macworld Conference & Expo в Сан Франциско, Калифорния. Докато описваше функциите му, в залата се усещаше напрежението от вълнение и удивление. Този продукт щеше да определи епохата; това беше ясно дори за скептиците.

Apple продаде над 270 000 iPhone-а през първата седмица и достигна един милион продажби в рамките на 74 дни. А първите щастливи потребители на iPhone преживяха аха! момент – внезапното осъзнаване, че това е точно това, което са чакали. Просто не са го знаели преди.

Това е идеалният момент, който всеки продуктов мениджър търси: моментът на прозрението, в който потребителите се влюбват в продукта. Моментът на прозрението. В този блог ще разгледаме как да създадем моменти на прозрението с примери от реалния живот. Да започнем.

Какво е „аха“ момент?

Моментът на прозрението е критичната точка в процеса на разработване на продукта, когато нов потребител за първи път осъзнава стойността на вашия продукт и защо се нуждае от него. Идеята е да се помогне на новите потребители да достигнат бързо до този момент на прозрението – в идеалния случай по време на въвеждането им в продукта.

С други думи, този момент е като онова усещане за прозрение, което превръща неяснотата в разбиране за миг.

В интервю за The Independent Тим Кук нарече първоначалния си опит с шлема Vision Pro на Apple „момент на прозрение“. Той вярва, че това устройство за смесена реалност може да отвори нова ера в компютърните технологии, като значително промени начина, по който работим, общуваме и взаимодействаме със света.

Показателно е, че толкова много продукти на Apple имат моменти на прозрение! Именно там искате да бъде вашият продукт. И така, откъде започна всичко?

История и произход

Произходът на момента на прозрението може да бъде проследен до ранната психология, по-специално до работата на германския психолог Карл Бюлер в началото на 20-ти век. Той създава термина „Aha-Erlebnis”, за да опише момента на внезапно прозрение или откритие.

Концепцията обаче получи по-широко признание благодарение на работата на известния психолог Волфганг Кьолер, който наблюдаваше маймуни, решаващи проблеми чрез внезапни прозрения след дълги периоди на опити и грешки.

По-късно психолозите от школата на Гещалт проучиха тези моменти, подчертавайки как хората често преорганизират информацията в съзнанието си, докато достигнат внезапно, цялостно разбиране.

С течение на времето идеята се разви и се разпространи в творческите области, бизнеса и образованието като ключов фактор за иновациите и ученето.

Значението на моментите на прозрение

Моментът на прозрението е мост между любопитството и ангажираността. Ако вашият продукт не разполага с такъв, привличането и задържането на потребители ще пострада.

Нека разгледаме по-отблизо защо те са толкова важни.

1. Яснота на стойността

Моментът на прозрението е, когато клиентът най-накрая осъзнае стойността на вашия продукт.

Те разбират как вашият продукт решава техния проблем, спестява им време или подобрява живота им. Става въпрос за стойността, която изведнъж се проявява. В пренаселения пазар тези моменти правят вашия продукт да се откроява.

Без този момент на яснота клиентите може никога да не разберат напълно какво може да направи вашият продукт за тях, което се отразява на вашата потребителска база.

Например: Да предположим, че използвате за първи път инструмент за дизайн като Canva. Опитвате се да разберете как да създадете презентация в PowerPoint. На началната страница намирате библиотека с PPT шаблони, където можете да добавите свое съдържание и цветовете на марката си, и сте готови да започнете. Точно този момент, в който откривате „готовите шаблони“, ще бъде вашият „аха“ момент.

2. По-добро ангажиране на клиентите

След като потребителят преживее този решаващ момент, е по-вероятно да се ангажира дълбоко с вашия продукт. Това е като превключване на ключ и изведнъж той не просто пробва вашата услуга, а се пристрастява към нея.

Това е моментът, в който активното използване скача до небето и клиентите започват да проучват по-подробно какво предлага вашият продукт. Интересното е, че ако вградите моменти на прозрение в пътя към възкресението, отпадналите потребители също започват да се задържат.

3. Силни взаимоотношения с клиентите

Силата на момента на прозрението се крие в способността му да създаде връзка между потребителските сегменти, клиента и марката.

Вашите продукти трябва да надхвърлят обикновената функционалност. Те трябва да създават връзка. Когато потребителят осъзнае, че вашият продукт му предоставя това, от което се нуждае, вие вече не сте просто компания – той ви възприема като важен партньор в живота или бизнеса си.

4. Маркетинг от уста на уста

Има нещо заразно в момента на прозрението. Когато клиентът го изживее, той се вълнува. И това вълнение го кара да сподели преживяването с другите.

Ето защо хората говорят за любимите си продукти и ги препоръчват на приятели и колеги. Тези моменти подобряват органичния растеж чрез препоръки от уста на уста, които често са по-ефективни от всяка маркетингова кампания.

Приятно напомняне: Моментите на прозрение, преживени от потребителите, не са лесно измерими и количествено определими, освен ако не се проведат обширни проучвания сред потребителите. Причината за това е, че някои потребители осъзнават активно този момент (и в крайна сметка го забравят), докато други го преживяват по-подсъзнателно. Във всеки случай, моментът на прозрението е превключвателят, който превръща оценяващия потребител в активен потребител.

Как бизнеса използва моментите на прозрение

Бизнесите, които дават приоритет на моментите на прозрение в своите продукти, често отбелязват по-силна лоялност от страна на клиентите и по-дълбоки емоционални връзки. Ето как го правят:

Персонализация : Един универсален подход рядко работи в днешния бизнес. За да създадат наистина силна връзка с клиентите, компаниите персонализират пътя, като правят всеки потребител да се чувства, че продуктът или услугата са създадени специално за него. Чрез събиране на данни и наблюдение на поведението на клиентите, компаниите могат да предоставят високо персонализирани : Един универсален подход рядко работи в днешния бизнес. За да създадат наистина силна връзка с клиентите, компаниите персонализират пътя, като правят всеки потребител да се чувства, че продуктът или услугата са създадени специално за него. Чрез събиране на данни и наблюдение на поведението на клиентите, компаниите могат да предоставят високо персонализирани потребителски преживявания , които водят до тези моменти на прозрение.

Проблеми: Големите компании инвестират в проучвания, разговарят с потребителите си и събират обратна връзка, за да идентифицират проблемите. Те не просто предполагат какъв е проблемът – те слушат. Това създава условия за създаване на решения, които отговарят на реалните нужди.

Добър дизайн : Моментът на прозрението е свързан с улесняването на нещата. Най-успешните компании се фокусират върху опростяването на потребителския интерфейс и потребителското преживяване, като се уверяват, че пътят към този момент на прозрението е възможно най-ясен.

Акценти : Бизнесите, които дават приоритет на бързото представяне на основната си стойност, често успяват да предизвикат ранен момент на прозрение. : Бизнесите, които дават приоритет на бързото представяне на основната си стойност, често успяват да предизвикат ранен момент на прозрение.

Непрекъснато развитие: Моментът на прозрението е непрекъснат процес. Бизнесите, които непрекъснато развиват своите продукти или услуги въз основа на обратната връзка от клиентите, създават множество възможности за нови моменти на прозрение. Това показва, че марката слуша и се адаптира, което с времето укрепва връзката с клиентите.

За да разгледаме по-подробно тази концепция, нека разгледаме няколко реални примера за трансформиращи „аха“ моменти в ежедневните продукти.

Реални примери за моменти на прозрение

Всички ние сме преживели моменти на прозрение в различни моменти от живота си.

Независимо дали става дума за внезапен пробив в разбирането на сложна ситуация или за творческа искра, която променя перспективата ни, тези моменти ни тласкат напред по дълбоки начини. За да илюстрираме по-добре това, нека разгледаме няколко примера от реалния живот.

Spotify

Моментът на прозрението в Spotify често настъпва, когато потребителите осъзнаят колко добре приложението разбира техните музикални предпочитания. Не става въпрос само за стрийминг на песни – персонализираните плейлисти като Discover Weekly и Release Radar карат потребителите да си кажат: „Уау, точно това искам да слушам!“

Ключът към успеха на Spotify е неговият алгоритъм, който взема предвид историята на слушане, харесаните песни и дори пропуснатите, за да предложи персонализирано преживяване, което изглежда като създадено специално за вас.

Airbnb

Вторият ни пример за момент на прозрение е свързан с Airbnb. Можете да разгледате уникални обяви в Airbnb и да резервирате къщичка на дърво, вила на брега или апартамент близо до морето. Този момент променя начина, по който хората мислят за пътуванията и настаняването – вече не става въпрос само за място, където да пренощуват, а за преживяване на дестинацията по по-личен и често по-достъпен начин.

За домакините моментът, в който получават първата си резервация, е също толкова вълнуващ, тъй като им дава идеята, че домът им може да бъде източник на доходи.

Zoom

Преди съществуваха много инструменти за видеоконферентна връзка, но Zoom направи видеоразговорите по-лесни от всякога.

В момента, в който осъзнаете, че можете да започнете или да се присъедините към среща с едно кликване – без да се налага да инсталирате сложен софтуер, да запомняте пароли или да се занимавате с технически проблеми – това е вашият момент на прозрение.

Zoom направи виртуалните срещи лесни и естествени, особено по време на пандемията от COVID-19, когато дистанционната работа се превърна в норма.

Canva

Canva помага на хора, които не са дизайнери, да създават професионално изглеждащи графики, без да наемат графичен дизайнер. Интерфейсът му с функция „плъзгане и пускане”, комбиниран с хиляди шаблони за всичко – от публикации в социалните медии до презентации, дава на потребителите възможност да създават впечатляващи визуални ефекти.

Точният момент, в който създавате изпипана графика за минути – дали за визитна картичка или реклама във Facebook – е мигът, в който осъзнавате, че Canva променя правилата на играта.

Uber

Отворете Uber, въведете дестинацията си, изберете превозното средство и шофьорът ще дойде да ви вземе.

Истинският момент на прозрението настъпва, когато осъзнаете, че можете да проследите местоположението на колата, да разберете името на шофьора и колко далеч е той от мястото, от което трябва да ви вземе. Това удобство променя начина, по който мислите за придвижването от точка А до точка Б: защо да карате кола, когато можете да ползвате Uber?

Откриването на „аха“ момента на вашия продукт е ключът към стимулиране на ангажираността и дългосрочния успех. Но как можете да идентифицирате това решаващо преживяване за продуктовия екип и потребителите? Нека разберем.

Как да откриете момента на прозрението за вашия продукт

За да откриете момента на прозрението за вашия продукт, са необходими задълбочени познания за потребителите и ангажимент да разберете как те взаимодействат с продукта ви.

А най-лесният начин да го направите? Използвайте платформа като ClickUp. Можете да се възползвате от нейните мощни функции, за да събирате, анализирате и усъвършенствате данни за взаимодействията на потребителите на всеки етап от жизнения цикъл на потребителя.

CRM решението на ClickUp е създадено, за да ви предостави необходимите идеи. ClickUp ви помага да централизирате контактите с клиенти и да създадете добре проектирани клиентски бази данни.

Ето как това може да ви помогне да откриете момента на прозрението за вашия продукт:

1. Интервюта с потребители

Започнете с провеждането на индивидуални интервюта с вашите потребители и събиране на обратна връзка от тях.

Задавайте отворени въпроси за техния опит и се опитайте да насочите потребителите да идентифицират моментите, в които са разпознали стойността на вашия продукт. Тези разговори могат да разкрият ценни идеи за това как потребителите възприемат основната функционалност на вашия продукт и значително да намалят броя на отпадналите потребители.

2. Отзиви и анкети от потребители

Събирайте пряка обратна връзка от потребителите си чрез анкети или формуляри за обратна връзка.

Инструменти като функцията „Формуляри“ на ClickUp ви позволяват да създавате персонализирани формуляри за събиране на тази ценна информация. Отзивите на потребителите могат да ви помогнат да определите функциите или моментите, които са най-успешни.

Освен това можете да разгледате и тези 11 безплатни шаблона за формуляри за обратна връзка, за да улесните и ускорите процеса.

3. Тестване на използваемостта

Тестовете за използваемост ви помагат да видите от първа ръка как потребителите навигират в продукта ви. Наблюдавайки действията им, можете да идентифицирате проблемни точки, объркване или моменти на осъзнаване. Потребителят усмихва ли се, когато завърши дадена задача?

Имат ли този израз „Аха!“ когато открият конкретна функция? Това са важни показатели. Можете да проверите и тези примери за тестване на използваемостта, за да получите идеи.

4. A/B тестване

Извършването на A/B тестове може да ви помогне да експериментирате с различни потребителски потоци и дизайнерски елементи, за да видите коя версия води до по-бързи моменти на прозрение.

Например, можете да тествате различни начини за запознаване с продукта, за да определите кой от тях помага на потребителите да открият бързо основната стойност на вашия продукт. Използвайте таблата на ClickUp, за да визуализирате резултатите от A/B тестовете и да проследите ефективността на различните потребителски потоци. По-късно ще говорим повече за таблата.

5. Аналитика

Инструментите за анализ на поведението на потребителите ви позволяват да проследите къде потребителите напускат приложението ви или къде прекарват най-много време. Тези данни могат да бъдат безценни за идентифициране на потенциални „аха“ моменти или пречки в потребителското преживяване.

Функцията „Табла“ на ClickUp е отличен начин да следите тези ключови показатели и да анализирате тенденциите в поведението на потребителите. Като алтернатива можете да използвате данни от продуктовия анализ, за да откриете момента на прозрението. Комбинирайки тези стратегии, можете да идентифицирате момента на прозрението на вашия продукт и да работите за неговото усилване в потребителските потоци.

ClickUp може да ви помогне да планирате отлично потребителско преживяване. Ето ръководство как да започнете:

I. Формуляри ClickUp

Първо, ClickUp Forms е лесен начин да събирате идеи директно от потребителите. Като част от тестването на продукта от потребителите, събирайте обратна връзка, след като потребителите са взаимодействали с продукта или по време на определени етапи от тяхното преживяване.

Създайте формуляр и персонализирайте полетата, за да получите обратната връзка, която търсите.

Задавайте въпроси като „Коя функция беше най-полезна?“ или „В кой момент разбрахте, че този инструмент ще реши проблема ви?“

Вградете формулярите си в имейли или ги изпратете след ключови действия на потребителите, например след използване на нова функция.

Съберете идеи от реални потребители, използвайки ClickUp Forms.

II. Табла за управление на ClickUp

Данните са ключови при създаването на моменти на прозрение, а таблата на ClickUp ви дават цялостен поглед върху това как потребителите взаимодействат с вашия продукт. Можете да създадете табло за управление на продукти, което да ви помогне да проследявате модели, да анализирате кои функции се използват най-често и да определите къде потребителите могат да се затрудняват.

Създайте персонализирани джаджи , за да проследявате важни показатели като завършени задачи, време, прекарано в конкретни функции, и пречки.

Следете тенденциите в активността чрез таблата за управление, за да можете да идентифицирате моментите на най-висока ангажираност.

Използвайте идеите от таблото за управление, за да подобрите функциите, които не работят добре, и да се концентрирате върху областите, които предизвикват ангажираност.

Получете цялостен поглед върху потребителското преживяване с помощта на ClickUp Dashboards.

След като сте събрали обратна връзка и анализирали данните, следващата стъпка е да превърнете тези идеи в практически стратегии.

III. ClickUp Docs

ClickUp Docs е идеален за документиране на всичко, което сте научили, и за очертаване на следващите ви стъпки.

Използвайте ClickUp Docs, за да създадете хранилище с идеи на потребители, анализ на обратна връзка и отчети за ефективността на функциите.

Сътрудничество в реално време с вашия екип, така че докато събирате обратна връзка и идеи, всеки може да допринесе за усъвършенстването на продукта.

Споделете наученото с останалите членове на продуктовия екип, като използвате ClickUp Docs.

Как да насърчите моментите на прозрение във вашия продукт

Моментите на прозрение не са случайни – те са внимателно подготвени и обмислени от продуктовите мениджъри. Създаването на среда, която провокира тези неуловими моменти на прозрение, е ключът към изграждането на трайно ангажиране на потребителите.

Нека разгледаме някои ефективни техники, които създават среда, в която тези моменти са по-вероятни: Ясна стойностна предложения: Комуникирайте основните предимства на продукта си на ранен етап, за да помогнете на потребителите бързо да свържат своите нужди с вашето решение.

Емоционални тригери : Включете емоционални елементи в дизайна (като значки за постижения или награди), за да предизвикате радост, изненада или удовлетворение, като по този начин увеличите вероятността за „аха“ момент.

Използвайте практически уроци : Използвайте ръководни турове, които позволяват на потребителите да се ангажират активно с функциите, помагайки им да разберат как продуктът решава техните проблеми.

Акценти: Създайте среда, която провокира любопитството, като предлагате подсказки, съвети или акценти върху функции, които насърчават потребителите да проучват по-нататък.

Платформата за управление на продукти на ClickUp може наистина да подобри вашия опит в проектирането на продукти.

С ClickUp можете да изградите продуктовата си стратегия от нулата. Можете да започнете с използването на ClickUp Whiteboards и ClickUp Mind Maps, за да проектирате и автоматизирате потребителските потоци. Визуализирането на всяка стъпка от пътя на потребителя ви помага да откриете възможности за опростяване и подобряване на преживяването.

Визуализирайте стъпка по стъпка потока на потребителите с помощта на ClickUp Mind Maps.

Какво още може да предложи ClickUp? Много неща.

Всички описани по-горе функции вече са подредени в предварително зададените шаблони на ClickUp! Разгледайте някои от тях. Както винаги, можете да създадете и персонализирате свои собствени. Приложението предлага богата библиотека от шаблони за управление на продукти, които можете да използвате, за да започнете работа веднага. Нека ги разгледаме заедно.

Шаблон за продуктова стратегия на ClickUp

Шаблонът за продуктова стратегия на ClickUp помага на екипите да създадат момента на прозрението за клиентите, като съобразяват всяко решение за продукта с техните нужди и осигуряват безпроблемно преживяване.

Изтеглете този шаблон Опростете процеса на разработване на продукти, като се възползвате от разширените функции на шаблона за продуктова стратегия на ClickUp.

Ето как това влияе на клиентите:

Разработване, фокусирано върху клиента : Екипите могат да дадат приоритет на нуждите на клиентите и да създадат продукт, който директно отговаря на техните проблеми. Резултатът? Клиентите изпитват този момент на прозрение, когато продуктът напълно отговаря на техните очаквания и решава реални проблеми.

По-бързо реализиране на ползите : Оптимизираният процес на планиране помага на екипите да пускат продукти и актуализации на пазара по-бързо, без да се прави компромис с качеството.

Постепенни подобрения въз основа на обратна връзка: С вградени цикли за обратна връзка, шаблонът дава възможност на екипите да адаптират и усъвършенстват продукта въз основа на реалните мнения на клиентите. Клиентите забелязват, когато тяхната обратна връзка оформя актуализациите на продукта, създавайки момент на прозрение, в който се чувстват чути и ценени.

ClickUp помага на нашия инженерен отдел да се фокусира върху правилните инициативи. Използваме автоматизирани спринтове, за да приоритизираме заявките и да предоставим в реално време информация за напредъка на нашите заинтересовани страни в продуктовия и маркетинговия отдел.

ClickUp помага на нашия инженерен отдел да се фокусира върху правилните инициативи. Използваме автоматизирани спринтове, за да приоритизираме заявките и да предоставим в реално време информация за напредъка на нашите заинтересовани страни в продуктовия и маркетинговия отдел.

Шаблон за карта на пътуването на клиента в ClickUp

Шаблонът за карта на пътя на клиента на ClickUp предизвиква този момент на прозрение, като превръща сложните прозрения за клиентите в ясна, визуална пътна карта. Това не е просто инструмент – това е план за действие, който ви помага да разберете точно как клиентите се движат през вашия фуния.

Изтеглете този шаблон Получете визуално представяне на пътя на клиента с шаблона за карта на пътя на клиента на ClickUp.

Шаблонът е разделен на три фази, а именно: осведоменост, обмисляне и преобразуване.

Ето как се постига това:

Микроглед : Благодарение на вградената структура на шаблона, потребителите могат незабавно да визуализират всеки етап от клиентското преживяване. От осведомеността до лоялността, всеки етап е начертан, което елиминира догадките. Това е моментът, в който осъзнавате, че не просто проследявате клиентите – вие виждате цялото им пътуване.

Персонализирани идеи : Гъвкавостта ви позволява да адаптирате картата към конкретни клиентски профили и проблемни точки. Това е моментът на прозрението – това не е просто карта, а инструмент, който се развива заедно с вашия бизнес.

Разнообразно приложение: Шаблонът не е универсален; той отговаря на различни бизнес нужди, като адаптира показателите, точките на контакт и профилите на клиентите. Това ниво на персонализация дава на продуктовите мениджъри гъвкавостта да превърнат шаблона в мощен инструмент, който отговаря на уникалния им клиентски цикъл. Можете също да научите повече за : Шаблонът не е универсален; той отговаря на различни бизнес нужди, като адаптира показателите, точките на контакт и профилите на клиентите. Това ниво на персонализация дава на продуктовите мениджъри гъвкавостта да превърнат шаблона в мощен инструмент, който отговаря на уникалния им клиентски цикъл. Можете също да научите повече за стратегиите за клиентския цикъл , за да се доближите до постигането на този момент на прозрение.

Като правят пътуването на клиентите визуално, приложимо и сътрудническо, шаблоните на ClickUp не само организират данните, но и променят начина, по който екипите разбират и взаимодействат с клиентите.

Шаблон за въвеждане на нови потребители в ClickUp

Освен това можете да разгледате шаблона за въвеждане на нови потребители в ClickUp и да видите как той превръща въвеждането на потребители в интуитивен процес.

Изтеглете този шаблон Персонализирайте задачите и сътрудничеството с екипите с новия шаблон за въвеждане на ClickUp.

Шаблон за потребителски поток на ClickUp

Освен това, ако искате да организирате визуално и да съгласувате потребителското преживяване с потребителския интерфейс, се нуждаете от структуриран подход, който интегрира безпроблемно и двата аспекта. Дизайнерите и екипите за потребителско преживяване ще харесат шаблона за потребителски поток на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Създайте подобрено потребителско преживяване с шаблона за потребителски поток на ClickUp.

Този шаблон ви улеснява да създадете продукт, който не само отговаря, но и надхвърля очакванията на потребителите, предоставяйки им този перфектен момент на прозрение.

Препоръчваме ви да опитате ClickUp. Може би и вие ще преживеете момент на прозрение.

Уловете момента на прозрението на вашия продукт с ClickUp

Като продуктов мениджър или специалист по потребителско преживяване, идентифицирането и усилването на потребителското преживяване може да направи голяма разлика. Чрез използването на стратегии като интервюта с потребители, тестове за използваемост и формуляри за обратна връзка, можете да се фокусирате върху момента на прозрението на вашия продукт и да създадете път, по който потребителите да открият бързо неговата стойност.

А продукт с множество „аха“ моменти? Това е Свещеният Граал на разработването на продукти. Инструменти като ClickUp могат значително да ви помогнат да оптимизирате потребителското преживяване, да събирате обратна връзка и да проектирате работни процеси, които водят потребителите към техните „аха“ моменти.

От създаването на потребителски потоци на бели дъски до автоматизиране на стъпките в процеса на въвеждане, ClickUp предлага набор от функции, които подпомагат управлението на продукти на всеки етап.

Какво чакате?

Регистрирайте се в ClickUp още днес и се пригответе да преживеете истински момент на прозрение!