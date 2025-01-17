Как да напишете план за блог публикация

През по-голямата част от последното десетилетие експертите обявяваха, че блогът е мъртъв! Особено след възхода на микроблогването с X (по-рано Twitter) и фото/видео блогването с Instagram, дългите параграфи текст в блог публикациите бяха отхвърлени като безполезни.

Нищо не може да бъде по-далеч от истината.

Може да се каже, че блогването е един от най-ефективните начини да се постигне видимост (чрез появяване на резултатните страници на търсачките), авторитет (чрез обсъждане на актуални теми) и лидерство в мисленето (чрез идеи за бъдещето).

Въпреки това, 96,5% от съдържанието в интернет не получава трафик от Google, според Ahrefs!

Една от основните причини за това е, че съдържанието в тези блог публикации не съответства на търсеното. С други думи, съдържанието не отговаря на нуждите на читателя.

Днес ще разгледаме как можете да решите този проблем, като използвате изчерпателен план за блог публикация. Ще обсъдим защо ви е необходим план за блог публикация, как да създадете такъв и какви са често срещаните грешки, които трябва да избягвате, докато го правите.

⏰ 60-секундно резюме Структурата на блог публикацията е рамка, която насочва писането чрез създаване на изчерпателно, ефективно и диференцирано съдържание. Тя осигурява яснота на марката, бързина, качество, последователност и намаляване на риска. За да създадете добра структура на блог публикация, следвайте тези стъпки. Обсъдете идеи и ключови изводи

Структурирайте основните раздели

Попълнете всяка секция с подходящо ниво на подробност.

Преразгледайте и усъвършенствайте плана си.

Следете ефективността на публикациите в блога си и ги подобрявайте с времето.

Разбиране на основите на структурата на блог публикация

Структурата на блог публикацията е рамка, която включва всички аспекти, които трябва да бъдат обхванати от автора. Тя помага на автора да структурира разказа на блог публикацията по начин, който е най-значим и полезен за читателя.

Защо ви е необходим план за блог публикация?

Независимо дали сте единственият автор или принадлежите към екип от много хора, създаването на структура на блог публикацията е неразделна част от управлението на SEO проекти. Преди да седнете да пишете, създаването на структура очертава границите на вашето съдържание.

Това е като да направите скица с молив, преди да започнете да рисувате. Така получавате цялостна представа за това, което ще нарисувате, без да ограничавате творческия си процес. Ето как ви помага това.

Яснота: Структурата е пътна карта за цялата статия. Знаете откъде да започнете, какви етапи трябва да преминете и къде да стигнете. Това дава на автора пълна яснота за работата му.

Намаляване на риска: Когато авторите имат ясна представа за целта и структурата на публикациите в блога си, вероятността да публикуват нещо, което е далеч от целта, е по-малка. Това намалява необходимостта от преработване и минимизира риска от забавяния/неуспехи.

Скорост: Създаването на план отделя фазата на проучване и обмисляне от фазата на писане. Това означава, че когато имате план, можете да седнете и да завършите писането по-бързо, отколкото бихте го направили без такъв.

Качество: Добрият план помага за подобряване на блог публикацията. Той предоставя на автора всичко необходимо, включително език, SEO и най-добри практики в маркетинга, което значително подобрява качеството.

Последователност: За организации, които създават блогове в голям мащаб, структурата помага за постигане на последователност и повторяемост в процеса. Тя ускорява процеса на контрол на качеството, като създава предварително списък за проверка за редакторите.

Какво включва структурата на блог публикация?

Ако се чудите как един прост план може да донесе всички тези ползи, ето как. Добрият план за блог публикация съдържа всичко, което авторът трябва да знае, за да си свърши добре работата. Това включва:

Контекст

Коя е аудиторията? Какво търсят?

Например, конспектът може да включва кратък параграф, в който се казва: „Този конспект е предназначен за софтуерни разработчици, които искат да научат как да използват изкуствен интелект за кодиране.“

Това помага на автора да визуализира лицето, за което пише публикацията, и да предаде това, което е важно за него.

Заглавие

Какъв е заглавието на публикацията в блога?

Доброто заглавие на блог публикация веднага показва на читателя какво може да очаква. То обобщава същността на статията. Например, „Как да използваме изкуствен интелект за кодиране“ е чудесно заглавие.

Структура

Кои са основните раздели, които трябва да бъдат включени? Има ли конкретни идеи/точки, които трябва да бъдат обхванати?

Това е най-голямата част от структурата. Тя определя раздел по раздел, заглавие по заглавие, какво да бъде включено в публикацията в блога. Тук създателят на структурата може да бъде толкова общо или подробно, колкото е необходимо, в зависимост от уменията на писателя, наличността му и т.н.

Допълнителни елементи

Има ли линкове, изображения, видеоклипове, шаблони, инструменти и др., които да бъдат включени?

Това са SEO или бранд елементите, които писателят трябва да има предвид. Например, може да искате да включите няколко вътрешни линка или да добавите визуален елемент, който илюстрира темите, които обхваща блог публикацията. Това е мястото за това.

Домакинство

Има ли стилово ръководство или други насоки, които трябва да се следват?

И накрая, но не на последно място, уведомете писателя, ако има нещо друго, което трябва да има предвид. Това може да бъде всичко – от избягване на Оксфордската запетая до избор на препратки само от определен източник. Това подготвя писателя за успех, като минимизира преработката, резултат от логистични проблеми!

📖 Бонус за четене: Примери за насоки за бранда

С тази полезна информация, нека да видим как се пише план за блог.

Стъпки за писане на план за блог публикация

Добрият план за блог публикация е суперсила за писателя. Той съкращава етапа на проучване до лесна за използване рамка, която позволява на писателя да изгради историята си ефективно. За да създадете план, който да даде на вашите писатели тази суперсила, се нуждаете от процес, който обсъждаме по-долу, и от всеобхватен инструмент като ClickUp.

1. Брейнсторминг на идеи и изводи

Първата стъпка за създаване на план е да знаете за какво ще бъде блог публикацията. В зависимост от вашата организация, област на експертиза, аудитория и експерти по темата, ще имате отправна точка. Развивайте я.

Брайнсторминг с разнообразни идеи

Да предположим, че работите за софтуерна компания, която разработва AI решения за разработчици. Можете да генерирате идеи по следните начини.

Търсене в интернет : Потърсете в Google термини, свързани с „AI за разработчици“ и вижте какво се появява; Quora или Reddit също могат да ви помогнат.

Социални медии : Следвайте влиятелни лица във вашата област на работа и следете за какво говорят.

Проучване на конкурентите : Разгледайте какво публикуват организации, подобни на вашата, или такива от същия бранш.

Интервюта : Говорете с разработчиците, които използват ИИ, за това, което търсят. Ако не използват ИИ, попитайте ги защо.

Проучване на ключови думи : Изпробвайте инструменти за ключови думи, за да видите всички търсени термини, свързани пряко и непряко.

Вътрешни данни: Попитайте екипите си за успех на клиентите и продажбите за най-често задаваните въпроси/проблеми, които имат потребителите.

За да опростите значително този процес, използвайте AI инструмент. Например, ClickUp Brain ви помага да генерирате идеи за нови блог публикации за нула време. Задайте въпрос и получите идеи, с които да започнете! Оттам нататък, усъвършенствайте идеите си с ClickUp Brain или сами.

Опитайте ClickUp Brain безплатно Опитайте ClickUp Brain, за да генерирате структура на блог публикация.

📖 Бонус за четене: Как да използвате изкуствен интелект в съдържателния маркетинг

След като имате няколко идеи, изберете една, за която да направите план. Нека да продължим с идеята „как да използваме AI за кодиране“. Време е да определим ключовото послание за читателя.

Ограничете изводите си

Статиите с инструкции са много популярни в интернет. Обратната страна е, че имате огромна конкуренция за тези ключови думи. Затова изберете внимателно основната си идея. В този случай тя може да бъде нещо като „цялостен процес на интегриране на изкуствен интелект в ежедневното кодиране“.

2. Структуриране на основните раздели

Сега, когато вече имате заглавие и цел за публикацията си в блога, преминете към подробностите. Правило № 1 тук е: само защото заглавието ви е „как да използвате AI“, не е необходимо да се придържате стриктно към него или да стигнете директно до него.

Създайте няколко раздела, които дават на читателя цялостен преглед на темата. Докато работите по структурата като екип, е полезно да използвате визуален инструмент за концептуално картографиране като ClickUp Whiteboards. Съберете различни идеи под формата на текст, лепящи се бележки, фигури, връзки, задачи и т.н. и ги организирайте визуално.

Очертайте визуално идеите си за блог публикации с ClickUp Whiteboards

Някои от ключовите аспекти, които трябва да имате предвид при структурирането на основните раздели, са:

Какво : Какво е изкуствен интелект? Какво е изкуствен интелект в програмирането?

За кого : За кого е подходящо AI в кодирането?

Защо : Какви са предимствата на използването на изкуствен интелект в програмирането?

Как: Как да го интегрирате като част от работните си процеси?

В допълнение към основните елементи, можете да включите и раздели, които са най-релевантни за темата. Например, можете да добавите раздел за предизвикателствата, с които програмистите могат да се сблъскат при използването на изкуствен интелект. Или най-добрите инструменти за кодиране с изкуствен интелект.

Докато правите това, организирайте секциите за поток на съдържанието на блога и четимост.

Например, ако обсъдите предимствата на изкуствения интелект, преди да обясните какво представлява той, читателят ще бъде объркан.

3. Попълване на разделите с подробности

Повечето структури спират до определянето на разделите. Макар това да работи, на писателите им помага още повече да попълнят някои подробности във всеки раздел. Например, в раздела „Какво е AI в кодирането?“ можете да включите подробности като:

Определение на AI в кодирането

Аспекти на кодирането, в които изкуственият интелект е полезен

Големи компании, които използват изкуствен интелект в кодирането

Сътрудничество в реално време с ClickUp Docs

Този етап се изпълнява най-добре като вложени точки в документ (вместо да добавяте още възли към концептуалната си карта). Отворете ClickUp Docs и започнете да записвате заглавието и ключовите точки. Ето някои от най-важните детайли, които можете да добавите към разделите в структурата.

Примери: Добрите примери основават концепцията на реалността. Те показват на читателя как нещо работи в реалния свят.

Статистика: Добре проучената статистика придава достоверност на писането. Тя също така добавя чувство за пропорционалност.

Например, „50% от разработчиците използват AI“ прави идеята по-належаща/неотложна, отколкото ако само 5% го правеха!

Инструменти: Друг начин да направите съдържанието си приложимо е чрез включването на инструменти и шаблони. Например, можете да включите AI инструменти за генериране на код, завършване на код, преглед на код, документация и т.н., което ще позволи на читателя да ги изпробва и да предприеме действие.

Истории: Включете казуси, интервюта или дори цитати, за да разкажете цялостна история на читателя.

Връзки: Като редовно актуализиран блог, вероятно пишете по по-широк спектър от свързани теми. Предоставете вътрешни връзки в плана си, за да може авторът да ги разпръсне из цялата статия.

Изтеглете този шаблон Шаблон за SEO съдържание на ClickUp

Ако това ви се струва прекалено много елементи, не се притеснявайте. Опитайте шаблона за SEO съдържание на ClickUp, който предлага предварително проектирана структура за всичко, което трябва да добавите към плана си. Този шаблон за план на блог публикация съдържа раздели за заглавие, брой думи, цел, целева аудитория, съобщения, ключови думи, подтеми, връзки, препратки и много други!

4. Преразглеждане и усъвършенстване на плана

С това първият чернови вариант на вашия план е готов. Все пак, той все още не е готов да бъде изпратен на автора. Прегледайте и усъвършенствайте плана си внимателно.

Логичен поток

Уверете се, че структурата има логична последователност от началото до края. Проверете дали всяка секция преминава плавно към следващата. Ако откриете пропуски в информацията, добавете ги.

Пълнота

Когато читателят получи всичко, което му е необходимо, за да научи повече за дадена тема, на едно място, той вероятно ще остане по-дълго. Затова се уверете, че всички аспекти, които могат да бъдат включени, са наистина включени.

Fluff

Идентифицирайте всяка нерелевантна информация или раздели и ги премахнете. По време на проучването ви тези раздели може да са ви се стрували релевантни, но по-късно да са станали излишни.

Например, ако имате две секции „Защо ви е нужна изкуствена интелигентност в програмирането?“ и „Какви са ползите от изкуствената интелигентност в програмирането?“, е време да премахнете едната.

Конкурентоспособност

Особено ако пишете блог публикации за SEO, може да искате да сравните вашия план с страници, които в момента се класират за избраната от вас ключова дума, за да се уверите, че вашето съдържание ще бъде конкурентно.

За допълнителна подкрепа, предложете на автора някои шаблони за писане на съдържание, които работят най-добре за вашия план. Опитайте шаблона за писане на съдържание на ClickUp. Този напълно персонализируем и лесен за начинаещи шаблон помага на автора да оптимизира ефективно задачите си.

5. Наблюдавайте и подобрявайте с течение на времето

Основната цел на структурата на статията е да улесни писателя. Тя ще бъде успешна само когато писателят я намери за полезна, помощна и значима.

Затова организирайте периодични срещи с автора, за да събирате обратна връзка. Попитайте го какво би било полезно и включете тази информация в следващия план за блог публикация.

Съвети и най-добри практики за създаване на структура на блог публикации

В петте стъпки по-горе получихте основите на създаването на структура на блог публикация. Нека видим как можете да преминете на следващото ниво с някои съвети и най-добри практики.

Изберете привлекателно заглавие

Независимо дали вашата публикация в блога е включена в страницата с резултати от търсенето в Google или е публикувана в социалните медии, първото нещо, което читателят вижда, е заглавието. Колкото по-привличащо вниманието е то, толкова по-добри резултати ще постигне вашата публикация в блога.

Създайте заглавие:

Ясно : Съсредоточете се върху основната идея на вашата блог публикация.

Краткост : Бъдете кратки и прости; избягвайте сложни изречения или дълги думи.

Подходящо за търсене: Уверете се, че отговаря на търсеното от потребителя.

Използвайте календар за съдържание

Всеки план за блог публикация е част от работния процес, който се управлява най-добре чрез добър софтуер за календар на съдържанието. С инструмент като ClickUp можете да създавате задачи за всяка блог публикация, да добавяте връзки към ClickUp Docs с планове, да включвате списъци за проверка, крайни срокове и дори да задавате потребители.

Календарна визия за лесни работни процеси в блога

Управлението с календарна визия ви помага да приоритизирате работата в правилния ред.

Например, можете да започнете с блог публикацията с най-ранна дата на падеж. Или можете да се съсредоточите върху тези с зависимости.

Създайте и управлявайте плана си за блога с шаблона за календар на съдържанието на ClickUp. Използвайте този готов за употреба, подходящ за начинаещи шаблон, за да организирате работата си по начин, който ви е най-подходящ.

📖 Бонус за четене: Шаблони за календар с съдържание за организиране на блога ви

Автоматизирайте всичко, което можете.

Ако винаги сте разглеждали писането като творческа дейност, може би ще се изненадате от този съвет. Не се учудвайте. Има няколко части от процеса на структуриране и писане на блог публикации, които могат да бъдат ефективно автоматизирани.

Динамични полета за задачи и хора в ClickUp

Например, с ClickUp Automations можете да автоматизирате:

Разпределяне на наличните автори въз основа на тенденциите в натовареността

Промяна на статуса, когато дадена стъпка в работния процес по създаване на съдържание е завършена (например, уведомяване на редактора, когато писането е завършено)

Изпращане на имейли с актуализации до подходящите заинтересовани страни (например, уведомяване на проектния мениджър, ако има проблем със зависимостта)

Добавяне на списъци за проверка към задачите

Комбинирайте силата на изкуствения интелект и автоматизацията

Друга изключително мощна функция на ClickUp са персонализираните полета с изкуствен интелект. С този инструмент за създаване на съдържание с изкуствен интелект можете автоматично да попълвате полето с обобщения на задачи, актуализации, анализ на данни и др.

📖 Бонус за четене: Как да автоматизирате създаването на съдържание

Нека разгледаме как би изглеждал един добър план за блог публикация и защо.

Примери за структура на блог публикации

За да обобщим всичко това в една малка красива панделка, нека разгледаме няколко примера за структура на блог публикации.

Пример 1: Как да използвате изкуствен интелект в програмирането

Заглавие: Как да използвате изкуствен интелект в програмирането Целева аудитория: Софтуерни разработчици, които искат да подобрят производителността и ефективността си с помощта на изкуствен интелект. Основна ключова дума: AI в кодирането Второстепенна ключова дума: Как да използвате AI в кодирането Брой думи: 2400-2600 думи Референции: (Включете 1-2 линка към съдържание, към което авторите могат да се позоват) Вътрешни връзки: (Включете връзки, които да бъдат включени в публикацията в блога) СтруктураВъведение Кратко въведение за възхода на изкуствения интелект

1-2 инструмента, които наскоро са придобили популярност

Статистики за използването на изкуствен интелект в програмирането H2: Какво е AI? Какво е AI в програмирането? Определение

Разлики от други инструменти за автоматизация в кодирането H2: За кого е подходяща изкуствената интелигентност в програмирането? H3: Софтуерни разработчици

H3: Тестери

H3: Проверяващи кода

H3: Проектни мениджъри H2: Какви са предимствата на използването на изкуствен интелект в програмирането? H2: Как да го интегрирате като част от работните си процеси? Стъпка по стъпка ръководство за интегриране на инструменти с примери H2: Предизвикателства при използването на изкуствен интелект в програмирането H2: Най-добри практики за използване на изкуствен интелект в програмирането Заключение Обобщете най-важните точки

Заглавие: 8-те най-добри AI инструмента за разработчици Целева аудитория: Софтуерни разработчици, които искат да подобрят производителността и ефективността си с помощта на изкуствен интелект. Основна ключова дума: AI инструменти за разработчици Вторична ключова дума: Най-добрите AI инструменти за разработчици Брой думи: 2400-2600 думи Референции: (Включете 1-2 линка към съдържание, към което авторите могат да се позовават) Вътрешни връзки: (Включете подходящи блог публикации, към които да се създадат връзки) СтруктураВъведение Статистики за развитието на изкуствения интелект

Видове инструменти, достъпни за разработчиците H2: 8 най-добри AI инструмента за разработчици GitHub Copilot Какво е това? За кого е подходящо? Колко струва? (Споменете 1-2 рецензии от публично достъпни източници, като G2) Amazon Code

Whisperer

Docify

Линеен

JetBrains AI Assistant

ChatGPT

Tabnine

DeepCode H2: Как да изберете подходящия инструмент за разработка Споменете 5-6 критерия, като функции, цени, интеграции и др. Заключение Обобщете най-важните точки

📖 Бонус за четене: Примери за творчески брифинг

Ако това ви звучи достатъчно просто, нека видим с какви трудности може да се сблъскате при писането на конспект за блог публикация.

Често срещани грешки, които трябва да избягвате при създаването на структура на блог публикации

Най-голямата грешка, която екипите за съдържание правят при създаването на структура на блог публикации, е да нямат такава. Особено опитни писатели имат склонност да избират тема и веднага да започват да пишат. Макар това да е удобно за тях, то засяга последователността, качеството и оперативността на публикуването.

Затова не пропускайте тази стъпка. Винаги пишете план. След като направите това, ето и някои други грешки, които трябва да избягвате.

Създаване на прекалено неясни планове: В някои случаи плановете споменават само 2-3 основни раздела, които трябва да бъдат обхванати. Особено когато се сравни това с големия брой думи, това може да бъде объркващо за писателя.

Добавете достатъчно подробности, за да подпомогнете автора. В горния пример за 8-те най-добри инструмента за разработчици, разделът под първия инструмент включва аспектите, които трябва да бъдат обхванати за всеки от тях. Това гарантира, че авторът знае какво ниво на подробност е необходимо.

Създаване на прекалено конкретни структури: Структурата е просто рамка или пътна карта. Добавянето на прекалено много подробности я прави да изглежда като ранен/непълен чернови вариант на публикацията в блога, което може да затрудни читателя при ориентирането.

Поддържайте дистанция от детайлите, като давате на писателя творческа свобода.

Предоставяне на непълна информация: Авторът трябва да знае колкото се може повече за контекста на текста. Затова споменаването на целевата аудитория без да се посочи целта на публикацията в блога или основните изводи може да ограничи автора.

Напълно игнориране на изкуствения интелект: Рано или късно изкуственият интелект ще стане неразделна част от инструментариума на всеки писател. Избягването на използването на изкуствен интелект само ще ви забави по отношение на производителността и разходите.

Интегрирайте AI безпроблемно в работните процеси на блога си. Опитайте AI подсказки за писане, генератори на структури и други полезни инструменти, за да подобрите резултатите си.

Повишете ефективността на съдържанието си с ClickUp

Независимо дали сте стартираща компания, малък бизнес или мултинационална корпорация, блогът е един от най-важните елементи в маркетинговата стратегия на вашата компания. Той формира основата на управлението на съдържанието, като например оптимизация за търсачки или разпространение в социалните медии.

Като цяло, блогът разширява обхвата и привлича повече посетители към вашия уебсайт. Всяка публикация в блога образова потребителите и ги подтиква към закупуване на вашия продукт/услуга. Всъщност, всяка публикация в блога допринася индивидуално и колективно за мисията.

За да извлечете максимална полза от този маркетингов канал, се нуждаете от солиден процес за създаване на блог публикации. От проучване и мозъчна атака до сигурно споделяне, процесът ви за създаване на публикации се нуждае от редица стъпки и инструменти за блогване.

Инструментът за продуктивност „всичко в едно“ на ClickUp е създаден точно за тази цел. Провеждайте мозъчни атаки на бели дъски в ClickUp, пишете в ClickUp Docs, създавайте списъци за проверка, автоматизирайте работните процеси и максимизирайте съдържанието си с ClickUp.

Опитайте ClickUp безплатно още днес.