Топ 10 инструмента за организация, с които студентите да останат продуктивни

Студентският живот може да бъде сериозно претоварващ.

Между безкрайните задачи, сроковете, които настъпват по-бързо от очакваното, груповите проекти, които по някакъв начин винаги изискват цялото ви внимание, и графиците за учене, които изглеждат невъзможни за спазване, има много неща, с които трябва да се справяте.

Но има и добра новина: не е нужно да го правите сами.

Подходящите инструменти за организация могат да ви освободят от огромна тежест. Те не са просто луксозни списъци със задачи или планиращи календари.

Те могат да ви помогнат да поддържате висок успех и да се отличите в началото на кариерата си.

Какво прави един инструмент идеален за поддържане на организация като студент? Обърнете внимание на следните ключови характеристики:

Леснота на употреба: Изберете инструмент с интуитивен интерфейс, който се настройва бързо и е лесен за навигация. Не искате да прекарвате часове в изучаване на инструмента (и да изоставате с задачите си).

Управление на задачи и срокове : Търсете списъци със задачи, напомняния и календарни изгледи, за да проследявате ефективно задачите и изпитите си – и никога да не пропускате важен срок.

Функции за сътрудничество: Дайте приоритет на инструменти с възможност за споделяне в реално време, коментиране и делегиране на задачи за групови проекти.

Планиране на ученето: Изберете инструменти, които предлагат шаблони, организация на бележки и функции, които да ви помогнат да планирате и оптимизирате учебните си сесии.

Опции за интеграция: Уверете се, че инструментът работи безпроблемно с платформите, които използвате всеки ден, като Google Drive или Microsoft Office.

Достъпност: Потърсете безплатни планове или разумно цени, които отговарят на бюджета ви като студент.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте безплатни пробни версии или демо версии, преди да се ангажирате с даден инструмент за учене. Това ви позволява да тествате доколко функциите отговарят на вашите нужди.

Разбираме – студентският живот е достатъчно натоварен и вие бихте предпочели да прекарвате свободното си време, занимавайки се с любимите си хобита, извънкласни дейности или просто с приятели. Ето защо ние сме направили тежкия труд за вас и сме събрали десетте най-добри инструмента, които ще ви помогнат да се организирате без усилие.

1. ClickUp (Най-добър за AI-базирана всеобхватна продуктивност на студентите)

Управлявайте домашните си задачи, изследователски проекти и други задачи на една платформа с помощта на списъците със задачи на ClickUp.

Независимо дали се занимавате с домашни задачи, изследователски проекти, срокове за предаване на документи или милион други неща, ClickUp е инструментът, който може да улесни всичко това.

Това е приложението за всичко, свързано с работата, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Това го прави един от най-добрите инструменти за организация, с които можете да планирате работата си, да комуникирате лесно с колегите и преподавателите си и да подобрите производителността си.

Както казва Паола Ландаета Салдиас, докторант в изследователската група TIM – TU Berlin:

Лесното и ясно управление на проекти или задачи е основната характеристика на този софтуер. Използвам го по много начини, но най-ценното за нашия екип е възможността да проследяваме правилно всеки проект и да получаваме известия, когато нещо не е наред. Възможността да комуникираме дори чрез съхранение на файлове и коментари, за да обогатим всяка задача/проект, е изключително полезна, за да държим всички в течение, защото с организираната информация е възможно да използваме времето за иновации, като просто създадем специален борд за нови идеи/проекти, които да развиваме.

Лесното и ясно управление на проекти или задачи е основната характеристика на този софтуер. Използвам го по много начини, но най-ценното за нашия екип е възможността да проследяваме всеки проект правилно и да получаваме известия, когато нещо не е наред. Възможността да комуникираме дори чрез съхранение на файлове и коментари, за да обогатим всяка задача/проект, е изключително полезна, за да държим всички в течение, защото с организираната информация е възможно да използваме времето за иновации, като просто създадем специален борд за нови идеи/проекти, които да развиваме.

Организирайте деня си с ClickUp Tasks, за да разделите целите си на управляеми стъпки.

Нека започнем с ClickUp Tasks – основата на вашия академичен работен процес. Тази функция гарантира, че няма да се налага да се бързате в последния момент, защото сте забравили краен срок или сте пропуснали важна подробност.

Можете да го използвате, за да разделите задачите си на управляеми стъпки с помощта на списъци със задачи, да зададете приоритети и да проследявате напредъка визуално, в прост списъчен формат или на Kanban табло (или десетки други изгледи на ClickUp ).

Прочетете също: Ръководство за преподаватели за формулярите на ClickUp

Визуализирайте графика си в реално време с помощта на календарния изглед на ClickUp.

След това има ClickUp Calendar View, който ви показва целия ви академичен график, крайни срокове и събития по всяко време, като ви помага да сте в крак с нещата и да имате контрол.

Независимо дали трябва да планирате учебни сесии или да координирате групови срещи, ClickUp Calendar View може да проследява всичко.

Работете по-умно с ClickUp Docs като център за бележки, планове и идеи.

Ако обичате да работите по групови проекти (или, да бъдем честни, да се опитвате да оцелеете в тях), ClickUp Docs ще ви улесни живота значително.

Няма повече безкрайни вериги от имейли или пропуснати прикачени файлове. С Docs можете да създавате, споделяте и редактирате документи в реално време с вашата група. Това го прави идеален за съвместна работа по документи, обмен на идеи или дори просто за да държите всички в течение.

🧠 Интересен факт: ClickUp предлага над 35 ClickApps, които ви позволяват да персонализирате работното си пространство с функции като проследяване на времето, мисловни карти и дори спринтове.

Използвайте ClickUp Brain като лично хранилище за идеи, за да задавате въпроси, обобщавате прозрения или дори създавате съдържание от нулата.

Сега нека поговорим за ClickUp Brain, AI асистента, който работи денонощно, за да ви помогне да оптимизирате учебните си сесии.

Той може да автоматизира рутинни задачи като настройване на напомняния и обобщаване на лекционни бележки, спестявайки време. Обаче, той отива още по-далеч, като предлага персонализирани съвети за учене, базирани на вашите навици и натовареност.

Адаптирайте ClickUp Brain към вашия стил на учене, за да извлечете максимална полза.

А ако имате нужда от помощ при организирането на работното си място, ClickUp предлага готови шаблони.

Шаблонът за планиране на студентите на ClickUp ви помага да сте в крак с всичко през седмицата, а шаблонът за бюджета на колежа на ClickUp гарантира, че няма да останете без пари в средата на семестъра.

А ако имате нужда от нещо по-подробно, разгледайте шаблона ClickUp Student Template, за да се организирате още от самото начало.

Изтеглете този шаблон Подобрете студентския живот с шаблона ClickUp Student Template, за да следите задачите, крайните срокове и проектите без усилие.

Шаблонът улеснява ученето и ви помага да следите всички важни неща, като организиране на курсови работи и лекции, управление на проекти, задачи и изпити, както и проследяване на напредъка и крайните срокове за всичките ви цели.

Накрая, ClickUp AI Notetaker премахва стреса от онлайн занятията, като автоматично записва всичко за вас. Той се включва в лекциите ви, транскрибира ги в реално време и обобщава ключовите идеи, така че не е нужно да преглеждате часове наред записи, за да преразгледате концепциите. Освен това, той се синхронизира с вашите бележки и задачи в ClickUp, като поддържа задачите и крайните срокове организирани на едно място.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се нуждаят от известно време, за да се запознаят с многото функции на платформата.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

2. Todoist (най-добър за минималистично управление на задачите)

чрез Todoist

Todoist е елегантен и опростен инструмент за управление на задачи, идеален за студенти, които искат интуитивен начин да се организират без излишни екстри на по-сложни инструменти.

Минималистичният му дизайн се фокусира върху основни функции като създаване на задачи, определяне на приоритети и проследяване на крайни срокове.

Използвайте етикети и филтри, за да персонализирате списъка си със задачи, така че да се фокусирате върху задачите с висок приоритет или конкретни категории. Свържете Todoist с Google Calendar, Dropbox и друг софтуер за управление на университета, за да подобрите неговата полезност.

Забавен бонус? Гамифицираната система Karma на Todoist ви мотивира да поддържате продуктивността си.

Най-добрите функции на Todoist

Организирайте задачите без усилие с интуитивни йерархии на проекти и подзадачи.

Задавайте приоритети и крайни срокове с персонализирани етикети и напомняния.

Сътрудничество с членове на екипа или семейството чрез споделени проекти

Проследявайте продуктивността с помощта на вградени цели и точки Karma.

Ограничения на Todoist

Липсват усъвършенствани инструменти за управление на проекти, като диаграми на Гант.

Няма офлайн режим за мобилни устройства, освен ако задачите не са предварително заредени.

Цени на Todoist

Начинаещи: Безплатно

Pro: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 8 долара на месец на потребител

Рейтинги и отзиви за Todoist

G2: 4. 4/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)

3. Notion (най-подходящ за силно персонализирани работни процеси)

чрез No t ion

Студентският живот често може да се усеща като ограничен и рестриктивен, с определени структури за почти всичко – от форматите на задачите до работните процеси по проектите.

Notion е добро решение за студенти, които търсят гъвкавост и контрол над своите цифрови файлове. Независимо дали се нуждаете от прост списък със задачи или от подробна система за управление на знанията, Notion ви позволява да проектирате работни процеси, които отговарят на вашите нужди. Можете да създавате или да използвате готови шаблони за бележки от лекции, задачи или проследяване на проекти и да синхронизирате Notion с приложения като Google Drive или Trello за централизиран достъп до вашите учебни и изследователски ресурси.

Най-добрите функции на Notion

Създавайте персонализирани бази данни, уикита и документи в едно работно пространство.

Свържете работните процеси, като обедините страници, задачи и проекти безпроблемно.

Визуализирайте данните с таблици, табла, времеви линии и календари

Споделете работното си пространство с колеги, преподаватели или широката публика чрез живи страници.

Ограничения на Notion

Функциите за управление на задачите не разполагат с напомняния или разширена автоматизация.

Проблеми с производителността при големи бази данни на по-стари устройства

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2400 отзива)

4. Google Keep (най-добър за прости бележки и списъци)

чрез Google Keep

Google Keep е най-лекото приложение за записване на идеи и бързи бележки в движение. То предоставя на заетите студенти интерфейс с лепящи се бележки, с които да създават бележки с цветни кодове за по-добра визуална организация, гласови бележки, с които да записват бързо мисли или идеи и да преобразуват речта в текст, както и списъци за проверка, с които да управляват лесно задачите си.

Най-добрите функции на Google Keep

Сътрудничество в реално време чрез споделяне на бележки с другите

Задавайте напомняния за задачи въз основа на местоположението или времето

Синхронизирайте автоматично всичките си устройства с вашия Google акаунт.

Ограничения на Google Keep

Ограничени възможности за форматиране в сравнение с усъвършенстваните приложения за водене на бележки

Липсват функции за управление на задачи за работа с по-големи проекти

Няма интеграции с други инструменти освен Google Workspace

Минимална организационна структура за хора, които водят много бележки

Цени на Google Keep

Безплатно

Business Starter: 7,20 $/месец на потребител

Business Standard: 14,40 $/месец на потребител

Business Plus: 21,60 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Забележка: Google Keep е достъпен безплатно за индивидуални потребители и като част от Google Workspace за екипи. Посочените цени са за Google Workspace.

Оценки и рецензии за Google Keep

G2: Няма налични оценки

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

5. Microsoft OneNote (най-добър за подробна организация на бележки)

чрез Microsoft OneNote Digital

Ако някога сте искали да споделяте бележки и да работите съвместно с приятелите и съучениците си, Microsoft OneNote е инструментът за вас.

Това е цифров бележник с много функции, който позволява подробно сътрудничество при водене на бележки и организация. OneNote е идеален за студенти, които работят с голямо количество информация, и предлага цялостна и добре структурирана система от бележници. Той ви позволява да разделяте бележките си на бележници, раздели и страници за лесна навигация.

С поддръжката на ръчно писане можете да си водите бележки със стилус или да рисувате диаграми директно на вашето устройство. И за разлика от физическите бележки, никога не трябва да се притеснявате, че ще изгубите ценна информация или ще я забравите, когато ви е нужна – можете да получите достъп до бележките си от телефона, таблета или компютъра си чрез OneDrive.

Най-добрите функции на Microsoft OneNote

Изрежете уеб съдържание и го запазете директно в бележниците си

Организирайте бележници с раздели, етикети, подраздели и шаблони на OneNote

Сътрудничество в споделени бележници в реално време

Търсете бележки бързо с помощта на ключови думи и разпознаване на ръчен текст

Ограничения на Microsoft OneNote

Интерфейсът може да изглежда претрупан и объркващ за новите потребители.

Липсват инструменти за канбан или управление на проекти

Цени на Microsoft OneNote

Лично: 6,99 $/месец на потребител

Приложения за бизнес: 9,90 $/месец на потребител

Семейство : 9,99 $/месец на потребител

Business Basic : 7,20 $/месец на потребител

Бизнес стандарт: 15 долара на месец на потребител

Business Premium: 26,40 $/месец на потребител

Забележка: Microsoft OneNote е наличен като част от пакета Microsoft 365. Цените са за Microsoft 365.

Оценки и рецензии за Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1700 отзива)

6. Trello (най-добър за визуално управление на проекти)

чрез Trello

Системата с карти и табла на Trello предоставя интуитивен начин за визуална организация на задачите, което я прави идеална за групови проекти или планиране на семестъра. Таблата представят различните етапи на вашите задачи, като например „завършени“, „в процес на изпълнение“ или „задачи за изпълнение“. Картите представят отделните задачи във всеки етап.

Добавяйте подробни описания, списъци за проверка, крайни срокове и прикачени файлове към отделните задачи, за да имате пълна представа за контекста по всяко време. Можете да възлагате задачи на членовете на групата си, когато работите по споделени проекти, и дори да оставяте коментари към тях, за да улесните сътрудничеството.

Power-ups на Trello ви позволяват да подобрите функционалността му с персонализирани интеграции за инструменти като Google Drive, Slack и календара ви.

Най-добрите функции на Trello

Визуализирайте работните процеси с помощта на гъвкави табла в стил Kanban.

Премествайте задачите между списъците с плъзгане и пускане за лесна организация.

Прикачете файлове, изображения и връзки директно към картичките

Автоматизирайте повтарящите се процеси с AI-базираната автоматизация на Butler.

Използвайте персонализирани етикети, за да категоризирате задачите според приоритет, тема или тип.

Ограничения на Trello

Липсват функции за управление на зависимостите и свързване на задачите

Опциите за персонализиране на таблата могат да се усещат като ограничени.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Премиум: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: Цена от 17,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 300 отзива)

7. Evernote (най-добър за функции за водене на бележки)

чрез Evernote

Ако търсите софтуер, който да ви помогне да си водите бележки бързо и след това лесно да ги организирате, имате нужда от Evernote. Той предлага усъвършенствани инструменти за студенти, които се нуждаят от записване, организиране и извличане на разнообразна информация.

Изключителните организационни функции на Evernote включват мощна търсачка за бързо намиране на бележки, дори и с ръчно написано съдържание, възможност да превърнете бележките си в списъци със задачи, като добавите отметки и напомняния, както и създаване на мултимедийни бележки чрез добавяне на цифрови материали като гласови записи, снимки, PDF файлове и скици към вашата информация.

Най-добрите функции на Evernote

Събирайте информация отвсякъде с бързо изрязване от уеб и OCR сканиране

Синхронизирайте бележките си безпроблемно на всичките си устройства

Организирайте идеите си с бележници, етикети и персонализирани шаблони на Evernote

Сътрудничество чрез споделяне на бележки или редактиране с колеги

Ограничения на Evernote

Труден за използване интерфейс в сравнение с по-новите алтернативи

Офлайн достъпът е ограничен до платени планове.

Цени на Evernote

Безплатно

Лично: 14,99 $/месец

Професионална версия: 17,99 $/месец

Екипи: 24,99 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (8200+ отзива)

8. myHomework Student Planner (Най-добър за просто академично планиране)

чрез myHomework Student Planner

myHomework Student Planner опростява академичното планиране с изчистен и лесен за използване интерфейс. Той ви позволява да синхронизирате училищния си график с приложението, за да управлявате часовете и задачите си и да получите цялостен поглед върху тях.

Той се отличава и с голяма достъпност – използвайте приложението на различни устройства, от смартфона до лаптопа си.

Най-добрите функции на myHomework Student Planner

Проследявайте задачи, тестове и крайни срокове на едно място

Персонализирайте графиците на часовете с цветно кодиране и времеви слотове

Получавайте известия за предстоящи крайни срокове

Достъп до инструменти офлайн, за да останете продуктивни без интернет

Ограничения на myHomework Student Planner

Остарял дизайн в сравнение с по-модерните планиращи приложения

Безплатната версия съдържа реклами, които могат да ви разсейват.

Цени на myHomework Student Planner

Основно: Безплатно (с реклами)

Премиум: 4,99 $/година

myHomework Student Planner – оценки и отзиви

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

9. MyStudyLife (Най-добър за управление на графици и изпити)

чрез MyStudyLife

Както подсказва името, MyStudyLife е насочен към извличането на максимума от студентския живот. Той надхвърля основното планиране, като предлага инструменти, специално пригодени за академичен успех.

Използвайте го, за да планирате времето си за учене и да следите датите на изпитите с напомняния. Той ви позволява също да следите домашните си работи и задачите, свързани с конкретни часове. А, споменахме ли, че е безплатен? Печелите, печелите, печелите!

Най-добрите функции на MyStudyLife

Организирайте училищния си живот с разписания по предмети

Получавайте напомняния за крайни срокове, изпити и графици

Проследявайте академичния напредък с преглед на предметите и задачите

Ограничения на MyStudyLife

Ограничени възможности за персонализиране на задачи или часове

Няма инструменти за директно сътрудничество за групови проекти

Цени на MyStudyLife

Безплатно

Оценки и рецензии за MyStudyLife

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

10. Any. do (Най-добър за синхронизиране на лични и академични задачи)

Any.do съчетава управлението на задачите с интеграция на календара, предлагайки на студентите лесен начин да управляват личния си и академичния си живот. Преглеждайте задачите си заедно с ежедневния си график за по-добро планиране, минимизирайте разсейването с инструменти като таймер Pomodoro и дори автоматизирайте напомняния за задачи като домашни работи или подготовка за занятия.

Any. най-добрите функции

Организирайте задачите с интелигентни списъци и категоризирани папки

Сътрудничество с общи списъци със задачи за групови проекти

Синхронизирайте между устройствата, за да съхранявате всичко на едно място.

Интегрирайте с инструменти като Google Calendar и Alexa.

Any. do ограничения

Ограничени функции в безплатния план

Възможностите за управление на задачите са по-малко развити за сложни проекти.

Премиум цената може да не оправдава набора от функции

Случайни закъснения при синхронизирането между устройствата

Any. цени

Лично: Безплатно

Премиум: 7,99 $/месец

Семейство: 9,99 $/месец (за четирима потребители)

Екипи: 7,99 $/месец на потребител

Any. do оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (190+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 170 рецензии)

Учете добре, постигайте високи резултати и успейте с ClickUp

Да бъдеш в крак с задачите като студент не е лесна задача, но с подходящите инструменти за организация на ваша страна, вие не просто оцелявате – вие процъфтявате.

Ако трябваше да изберем един изтъкнат вариант, ClickUp би спечелил короната. От календари с цветни кодове и подробни списъци със задачи до функции за сътрудничество, които правят груповите проекти по-лесни, ClickUp предлага всичко.

Претоварени ли сте от натоварения си график? Използвайте приоритетните маркери и напомняния на ClickUp, за да се съсредоточите върху това, което е наистина важно. Искате да създадете изследователски проект? Направете мозъчна атака с ClickUp Brain и запишете идеите си в богато форматираните ClickUp Docs.

И нека не забравяме над 1000-те му интеграции с приложения като Google Drive, Zoom и Outlook, които събират всичко на едно място и помагат на студентите да бъдат организирани.

А най-хубавото е, че за студенти е безплатен, така че можете да се възползвате от функционалности на премиум ниво, без да харчите нито стотинка. Защо да се примирявате с хаоса, когато можете да имате яснота? Регистрирайте се безплатно сега и опитайте ClickUp. Бъдещото ви аз (и може би средният ви успех) ще ви бъде благодарно!