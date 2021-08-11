Най-важните съвети за управление на проекти за студенти

Независимо дали току-що започвате гимназия или завършвате докторската си дисертация, академичният живот предлага безспорно уникални преживявания.

Като студент не само имате възможност да разширите интелектуалните си познания, но и да общувате с нови колеги и може би дори да пътувате по света! Има причина чичо ви да ви повтаря, че колежът е бил най-хубавият период в живота му.

Въпреки това, определено не е лесно да се справяте с натиска и отговорностите, които водят до академичен успех.

Един пример е как студентите могат лесно да се разсейват с всичко, което се случва онлайн, и с увеличената зависимост от мобилните телефони и технологиите. Проучване, проведено от Масачузетския технологичен институт, показа, че ограничаването на мобилните телефони всъщност подобрява резултатите от тестовете.

За да ви помогнем да се справите с безбройните предизвикателства и разсейващи фактори, с които ще се сблъскате, в тази публикация ще споделим няколко съвета как да запазите спокойствие и да постигнете всяка цел.

Забележка: Разгледайте как ClickUp за студенти може да ви помогне да се справите с проектите си в клас!

1. Разделете и спечелете курсовата си работа

Безкрайните домашни задачи, лекции и извънкласни дейности могат лесно да ви разсеят.

Макар спиралните бележници и лепящите се бележки да са ефективни за запомняне на неща в краткосрочен план, ако наистина искате да постигнете целите си, трябва да създадете надеждна система за успех на студентите.

С йерархията на ClickUp това е лесно.

С нашия шаблон „Студентски проект“ можете да разделите работата си по курсове, за да визуализирате лесно какво трябва да се направи:

Проект: Вашето име (или името на класовия проект)

Списъци: по един за всеки клас

Задачи: Дейностите, за които сте отговорни във всеки час (подготовка за изпит, домашна работа и др.)

Можете дори да сортирате и/или филтрирате задачите си, за да се фокусирате върху това, което е важно!

Бонус: SMART цели за студенти

Организиране на групови проекти

След като създадете своята структура, ще трябва да намерите начини за ефективно сътрудничество при груповата работа. Важно е да определите едно централно място, където да общувате с колегите си, но също така и да намерите инструменти, които да ви помогнат да делегирате задачи на различни хора.

За щастие, можете да поддържате тази организация проста и съгласувана с помощта на задачата ClickUp.

В рамките на задачите си можете да чатите с колегите си в коментарите и да @-споменавате хора, за да бъдат уведомени за важни актуализации. Можете дори да присвоите коментар на друг потребител, за да делегирате малки задачи.

В дясната част можете да добавите подробна информация в описанието на задачата, за да информирате колегите си какво се случва, и дори да вмъкнете видеоклипове и изображения за повече подробности.

2. Поддържайте отчетността

Решихте ли кога точно ще направите този учебник за курса си по испанска литература? А какво ще кажете да класифицирате най-важните си задачи за деня? Възползвате ли се от безплатните учебни ресурси за студенти?

Перспективата да отговорите на тези въпроси може да ви вкара в безкрайна спирала от прокрастиниране, изпълнено с чувство за вина. За щастие, ClickUp има няколко прости функции, които могат да ви помогнат!

Настройте персонализирани статуси , за да разграничите различните фази на работния си процес.

Просто преместете всяка задача в следващия статус, докато напредвате, за да можете винаги да следите напредъка си. И не се притеснявайте, вече сме подготвили няколко страхотни статуса за вас в шаблона „Студент“!

За вдъхновение относно статусите, разгледайте шаблоните „4 етапа от жизнения цикъл на проекта“ от Venngage.

Включете дати. Добавете начални и крайни дати за задачите си, като ги плъзнете и пуснете в календара на ClickUp.

Можете да правите интересни неща, като оцветявате задачите по списък или статус, или дори да синхронизирате задачите си директно с любимия си външен календар.

Определете приоритети. Приоритетите са изключително полезна функция, която ви помага да се справите с най-спешните задачи. Класифицирайте задачите като „спешни“, „високоприоритетни“, „нормални“ или „нископриоритетни“, а след това ги сортирайте в изглед „Списък“, за да ги видите подредени отгоре надолу. Приоритизирането е от жизненоважно значение при изготвянето на добри стратегии за управление на времето.

Можете дори да запазите сортирания изглед като „Любими“, за да се връщате към него по всяко време!

3. Не се притеснявайте за дребните неща

Всички сме изпитвали това усещане на настъпващ ужас, когато наближава сезонът на изпитите.

Не само че трябва да се подготвите за 37 изпита, но и обещахте на Джоуи, че ще организирате пролетното тържество заедно с него.

А Мелиса разчита на вас да й донесете учебното помагало по биология. О, и скоро е рожденният ден на майка ви.

По време на тези стресиращи моменти в училище, просто не забравяйте, че не всяка задача изисква едно и също ниво на усилие и подготовка. И не е нужно да следите всичко в главата си. С подходящата система можете да разделите всичко на по-малки, по-лесно управляеми части.

Две функции за вас: подзадачи и списъци за проверка .

Подзадачите отразяват съдържанието на основните задачи и затова ви позволяват да добавяте много подробности. Можете да имате отделни статуси, низове от разговори и дори списъци за проверка в рамките на една подзадача.

От друга страна, чеклистите се отнасят до задачи, които са „изпълнени“ или „неизпълнени“. Те са за супер прости задачи, които можете просто да отбележите, докато ги изпълнявате!

Заключение

Силната самодисциплина не е единственият ключ към успеха като студент. Всъщност академичният успех зависи в голяма степен от това как организирате средата си, за да постигнете целите си. Струва си да проучите добре, преди да се ангажирате с нов софтуер. Препоръчваме ви да разгледате класацията на G2Crowd за най-добрия софтуер за управление на проекти, за да определите бързо кои инструменти са ви необходими за следващия ви проект.

Създавайки надеждна система за управление на проекти, която наистина искате да използвате, ще си спестите стреса и ще си върнете времето, което можете да прекарате, наслаждавайки се на студентския живот!