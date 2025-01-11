Как да използвате NotebookLM за разработчици

Ако сте софтуерен разработчик, със сигурност сте имали дни, в които мозъкът ви е бил изпълнен с идеи, кодове и десетки нерешени задачи, които сякаш се натрупват. Може би сте се опитали да организирате всички тези мисли като бележки, само за да се върнете по-късно и да откриете, че това няма никакъв смисъл!

Това, от което се нуждаете, е удобен инструмент за водене на цифрови бележки, който може да превърне хаотичните бележки в организирани идеи. Разбира се, ще е полезно, ако имате и начин да превърнете тези идеи в практически списъци със задачи и да ги споделите с екипа си.

Е, кажете „Здравейте“ на NotebookLM.

NotebookLM е инструмент за водене на бележки, който може да реши всичките ви проблеми. В тази публикация в блога разглеждаме конкретно как разработчиците могат да използват NotebookLM, за да организират мислите си, да генерират идеи и да подобрят изследванията си.

Какво е NotebookLM?

чрез NotebookLM

Разработен от Google Labs, NotebookLM е удобен инструмент за проучване и водене на бележки, пуснат на пазара през 2023 г. Той е изграден върху големия езиков модел на Google – Gemini 2.0, и действа като ваш личен асистент за проучвания, помагайки ви да взаимодействате с информацията, която е важна за вас.

Можете да качите всеки файл в NotebookLM – PDF файлове, URL адреси на уебсайтове, ваши документи, аудио файлове, Google Docs, Google Slides и дори YouTube видеоклипове. Инструментът ще анализира информацията, която качвате, и ще я обобщи, използвайки мултимодалните възможности за разбиране на Gemini, за да ви предостави кратки обобщения. NotebookLLM може дори да прави връзки между теми, за да можете бързо да разберете сложни теми и да идентифицирате модели.

NotebookLM предлага и няколко други функции за управление на изследвания, които ще разгледаме по-долу.

Ключови функции на NotebookLM

Ето някои от най-забележителните функции на NotebookLM, които могат да улеснят живота на студенти, изследователи и професионалисти.

1. Функция № 1: Бележници

Бележниците са подобни на папките, в които запазвате файлове на компютъра си. Можете да създадете различен бележник за всеки проект или тема. Тъй като всеки бележник е напълно отделен от другите, NotebookLM не може да получи достъп до информация от няколко бележника едновременно.

Създавайте бележници за всеки проект, тема или предмет

Можете да споделяте бележниците си с до 50 индивидуални потребители, ако имате достъп до NotebookLM чрез личния си Gmail ID. От друга страна, ако имате корпоративна сметка, бележниците могат да се споделят с неограничен брой потребители в рамките на организацията. В зависимост от вашите предпочитания, бележникът може да се споделя само за преглед или с достъп за редактиране.

2. Функция № 2: Незабавни прозрения

NotebookLM разполага с интерфейс, подобен на чат, където можете да задавате въпроси въз основа на информацията, която сте качили в инструмента. С подходящи подсказки NotebookLM може да обобщава информация, да генерира конспекти, да форматира информацията като често задавани въпроси и др. Можете също да избирате от списък с предложени въпроси, за да спестите още повече време!

Отговорите ще включват цитати, използвани от NotebookLM, за да ви предостави информацията. По този начин можете да проверите точността на отговорите и да намерите оригиналния цитат, от който е извлечен отговорът.

Задавайте въпроси, свързани с качената информация, чрез чат интерфейса на NotebookLM.

💡Съвет от професионалист: Важно е да запомните, че NotebookLM ще черпи отговори само от информацията, която качите, освен ако изрично не бъде поискано друго.

3. Функция № 3: Бележки

Създавайте бележки за важна информация, към която искате да се върнете по-късно. Можете да създадете нова бележка и да напишете или да поставите информация в нея. Или можете да запазите определени отговори, генерирани от NotebookLM, като бележки.

👀 Знаете ли, че... Можете да създадете максимум 1000 бележки за всеки бележник.

Създавайте бележки, за да организирате резултатите от проучванията

Бележките могат дори да бъдат превърнати в изходни документи, което ви позволява да работите с колекцията от идеи, които сте събрали, докато четете оригиналната информация. Това е полезно, когато искате да превърнете бележките си в съдържание, което може да се използва, и да превърнете разпръснатите идеи в кохерентен резултат за изследвания или презентации.

4. Функция № 4: Аудио прегледи

Това все още е сравнително нова функция в NotebookLM. Аудио обзорът превръща вашата информация в дискусии между двама AI хостове. Моделът обобщава цялата информация, която качвате, установява връзки между различни свързани теми и, забележете, всичко това се използва в разговор, който звучи точно като двама души в подкаст.

Аудио файловете могат да бъдат изтеглени, за да можете да ги слушате, докато сте в движение. Това прави разбирането на определени концепции по-лесно и по-интересно. Въпреки това, тъй като аудио обзорите все още са експериментални, по време на дискусиите могат да се промъкнат неточности.

Цени на NotebookLM

Безплатно завинаги

NotebookLM Plus: 20 $/месец на потребител

Как да използвате NotebookLM за разработчици

NotebookLM може да бъде ценен инструмент за софтуерните разработчици, особено ако управлявате множество задачи, като отстраняване на грешки в кода, четене на документация, планиране на спринтове или анализиране на технически концепции.

Нека разгледаме как можете ефективно да използвате NotebookLM за справяне с различни случаи на употреба.

1. Управление на документацията на кода

Разработчиците използват документацията на кода, за да организират информацията, свързана с проектите за разработка на софтуер. Тази документация служи като справочник за заинтересованите страни и потребителите с подробности за неща като архитектурата на кода, API и функционалността на разработвания софтуер.

NotebookLM може да се използва за управление на документацията на кода по следните начини:

Обобщете документацията

Качете технически ръководства, API документация, архитектурни диаграми, регистри на промените и други файлове за управление на кодовата база в NotebookLM. Моделът може да анализира тези файлове, за да генерира контекстуални обобщения, подчертаващи критичните точки, така че да стане по-лесно да споделяте ключови идеи с членовете на екипа.

💡Съвет от професионалист: Обобщените прегледи на документацията на кода могат да се използват за бързо въвеждане на нови разработчици.

Свържете свързани идеи и зависимости

След като документацията на кода бъде качена, AI може да свърже функциите, зависимостите и други свързани концепции. Използвайте тази функция, за да визуализирате как различните компоненти в кодовата база взаимодействат помежду си.

Например, функция, спомената в файла със структурата на проекта, може да бъде препратена към логиката зад нея, която е съхранена в документацията с техническите спецификации. Възможността да се види как различните компоненти са свързани може да улесни отстраняването на грешки и преструктурирането за разработчиците.

👀 Знаете ли, че... 80% от съвременните приложения използват зависимости с отворен код (предварително създадени части от код).

Това означава, че разработчиците трябва да бъдат изключително внимателни при управлението на тези зависимости. Една грешна стъпка може да повлияе на стабилността и функционалността на софтуера. Използването на AI-базиран инструмент за кръстосани препратки улеснява значително ръчната работа, свързана с проследяването и управлението на тези зависимости.

2. Отстраняване на грешки и проследяване на проблеми

Отстраняването на грешки изисква от разработчиците да преглеждат кода, да проверяват за проблеми и да отстраняват бъговете и грешките в софтуерната програма.

Проследяването на проблеми включва категоризиране от страна на разработчиците на бъгове, заявки за функции и други задачи, свързани с разработката, в рамките на централизирана система, за да се проследява напредъкът им и да се управлява отчетността.

Централизирайте документацията на разработчиците

Разработчиците могат да качват фрагменти от код, логове, доклади за грешки и бележки от срещи в бележник, така че цялата информация относно грешките и проблемите да се съхранява на едно място.

Кръстосаното рефериране, базирано на изкуствен интелект, може да помогне на разработчиците да свържат докладите за проблеми с документацията на кода, за да намерят основната причина за даден бъг, като свържат грешките с възможните причини.

Намерете конкретна информация

Потребителите могат да използват чат интерфейса, за да задават въпроси на NotebookLM въз основа на качената информация, а той ще им предостави информация с цитати. Това улеснява намирането на точната информация, свързана с бъг или грешка.

Можете също да помолите NotebookLM да извлече ключови заключения от качената информация и да ги представи в структуриран формат. Пример за това е информационен документ, който подчертава ключовите проблеми, обобщени от докладите за грешки, качени от вашите разработчици.

Работете съвместно по грешки и бъгове

Полезно за проследяване на проблеми, разработчиците могат да качват бележки от срещи за обсъждане на бъгове и да помолят AI да създаде доклад за бъгове въз основа на обсъденото.

Отговорите могат да се запазват в бележник и да се споделят с други заинтересовани страни. Решенията, свързани с разрешаването на проблеми и напредъка, могат да се записват като бележки.

По този начин разработчиците могат да работят съвместно по проблеми и да следят напредъка по докладваните проблеми.

3. Обучение на нови технологии

Разработчиците могат да се възползват от мощните функции на NotebookLM, за да улеснят значително изучаването на нови технологии.

Генериране на обобщения

Качете всички ресурси, свързани с новата технология, в NotebookLM, за да създадете централен хъб за знания. Използвайте изкуствен интелект, за да генерирате резюмета, често задавани въпроси, учебни ръководства и времеви графики от качената информация, за да подчертаете основните концепции.

💡Съвет от професионалист: Създайте речник с термини, за да помогнете на разработчиците да разберат терминологията, свързана с новата технология.

Създаване на бележки

Разработчиците могат да добавят коментари по теми и да ги запазват като бележки, за да се позовават на тях по-късно. Ако бележките са обширни, те могат да бъдат превърнати в източник, от който да се получат предложения за възможни подобрения, алтернативни подходи и др.

Аудио обзор

Ако преглеждането на страници и страници с текст ви се струва прекалено обременяващо, разработчиците могат просто да използват аудио обзори.

🧠 Интересен факт: NotebookLM преобразува текста в „задълбочени“ дискусии, в които двама AI хоста обобщават материала ви и го превръщат в увлекателен и оживен разговор.

Потребителите могат да се възползват от тези аудио прегледи, за да учат по по-интерактивен начин. Тези разговори могат дори да бъдат изтеглени, така че потребителите да могат да ги слушат, докато са в движение, което им позволява да използват времето, което иначе би било празно.

4. Съвместно споделяне на знания

Чрез съвместното споделяне на знания разработчиците могат да обсъждат предизвикателствата и да разработват решения, формирани от експертни мнения. Това подобрява качеството на кода и намалява информационните силози, които могат да забавят напредъка.

Можете да използвате творческия потенциал на Notebook LM като система за управление на знания по различни начини:

Споделяне на бележници

Екипите могат да споделят бележници, които съдържат цялата качена информация, така че всички да са на една вълна и да имат достъп до единен източник на информация.

💡Съвет от професионалист: Активирайте различни нива на достъп при споделяне на бележници, за да намалите нежеланите промени и да гарантирате, че само подходящите лица имат право да правят промени в информацията.

Анализирайте използването на бележници

Ако сте създали споделен ресурс за бележници, анализите на използването са добър начин да измерите колко добре се използва информацията. Получавате информация за броя на потребителите, които са имали достъп до бележника, и броя на заявките, генерирани на ден.

По-ниските показатели за използване могат да означават, че екипът ви се нуждае от повече контекст или допълнителни ресурси, за да се ангажира напълно с съдържанието в бележниците.

5. Планиране и приоритизиране на проекти

Разработчиците, които работят по няколко проекта, могат да използват NotebookLM, за да създават центрове за помощ, да централизират информацията, свързана с проектите, и да анализират изискванията.

Създаване на центрове за помощ

Качете документи, свързани с проекта, в един бележник и генерирайте обобщение за дълги документи, за да можете лесно да ги намирате и да се позовавате на тях.

Използвайте изкуствен интелект, за да извлечете ключови моменти и да ги структурирате в различни формати, като таблици, документи или въпроси и отговори, за да постигнете по-добро разбиране.

Идентифициране и приоритизиране на задачите

Задавайте конкретни въпроси на NotebookLM относно изискванията на проекта и организирайте отговорите като бележки. Например, попитайте модела: „Кои са най-важните характеристики, подчертани в историите на потребителите?“

NotebookLM може също да генерира времева линия, представяща основните етапи, които трябва да бъдат завършени в проекта. Разработчиците могат да използват тези времеви линии и бележки, за да следят какво трябва да бъде направено, въз основа на важността и спешността.

Анализирайте зависимостите

Използвайте NotebookLM, за да идентифицирате свързани задачи и дейности в проекта и да планирате работата си съответно. Използвайте цитати, за да посочите информацията и бързо да идентифицирате областите, които ви интересуват.

NotebookLM може да се използва и за анализ на проектни документи и получаване на обща представа за потенциалните рискове чрез задаване на въпроси като „Какви са пазарните рискове за този софтуер?“.

Предимства на използването на NotebookLM за разработчици

Разработчиците могат да разглеждат NotebookLM на Google като свой помощник в проучванията, който разполага с всичко необходимо за организиране, обобщаване и свързване на точките в документацията на кода и друга техническа информация. Ето някои от предимствата на добавянето на този инструмент към съществуващия ви набор от технологии:

Ефективна документация на кода за лесно поддържане на централизирано хранилище на информация

Обобщения, базирани на изкуствен интелект, за да се подчертаят ключовите моменти и съществените детайли

Оптимизирано водене на бележки и съвместно споделяне на знания

Мултимодално разбиране, което ви позволява да качвате информация в различни формати

Кръстосани препратки с AI за предлагане на свързани идеи и концепции

Аудио обзор за интерактивно обучение

Често срещани проблеми при използването на NotebookLM

Въпреки че NotebookLM е едно от по-добрите AI приложения за водене на бележки, проучвания и споделяне на знания, то има и някои ограничения.

Труден за използване интерфейс, който отнема време, за да се разбере

Отговорите, запазени като бележки, не могат да бъдат редактирани отново.

Няма мобилно приложение

Аудио прегледите понякога могат да доведат до неточности по време на дискусии, така че все още не са надеждна функция.

Безплатният план има много ограничения, а ъпгрейдите в платения план не са достатъчно напреднали за цената.

NotebookLM е добър избор, ако търсите един от онези прости AI инструменти, които могат да ви помогнат с проучвания и водене на бележки. Ако обаче обмисляте нещо по-напреднало, като виртуален асистент за проучвания, който може да ви помогне да генерирате идеи, автоматично да създавате съдържание и да съставяте бележки от проучвания, може да искате да опитате ClickUp.

ClickUp е повече от обикновен инструмент за водене на бележки или проучвания. Той предлага набор от функции, предназначени да ви помогнат да работите по-умно, а не по-усилено.

Платформата предоставя централизирано работно пространство за сътрудничество с колеги, създаване на красиво форматирани документи, изграждане на персонализирани работни процеси и др. Освен това, ClickUp е обогатен с мощни AI функции, които ви помагат да оптимизирате бизнес процесите, спестявайки ви излишна работа.

Как ClickUp може да помогне при управлението на софтуерни проекти?

1. Техническа документация, базирана на изкуствен интелект

AI на ClickUp — ClickUp Brain действа като асистент за писане, позволявайки ви да създавате автоматично документи с технически спецификации и изходни материали за секунди. Всичко, което трябва да направите, е да въведете правилните команди в инструмента и готово! Имате подробна структура за документация на кода, готова за употреба. Можете да персонализирате документацията, за да отговаря на вашия конкретен случай на употреба, и да правите промени според нуждите си, за да се адаптира по-добре към вашия работен процес.

Можете също да използвате ClickUp Brain като AI инструмент за кодиране, за да генерирате тестови случаи въз основа на вашия код или тестови изисквания. Той анализира изискванията, извлича ключови функционалности и идентифицира както положителни, така и отрицателни тестови сценарии. Това означава, че прегледите и тестовете на вашия код вече отнемат половината от времето.

🔎 Какво друго може да прави ClickUp Brain? Извлечете информация от работното си пространство, за да получите незабавни отговори на всички въпроси, свързани с работата ви.

Автоматично генерирайте отчети за състоянието и актуализации на напредъка въз основа на промените, направени в задачите и документите.

Създавайте таблици с богати данни и информация, включително таблици за проследяване на грешки и проблеми, таблици с тестови случаи и прегледи на код.

Автоматично обобщавайте ключовите точки, обсъдени по време на срещите, инициирани с интеграцията на ClickUp с Zoom , и създавайте задачи за по-нататъшни действия.

💡Съвет от професионалист: Интегрирайте ClickUp с инструмент за разработка на софтуер като GitHub, за да можете да свържете pull заявки, commits и branches с вашите задачи. По този начин цялата ви разработвателна дейност е свързана с конкретни, проследими задачи.

2. Централизирано хранилище на информация

Създавайте фирмени уикита или перфектно структурирани хранилища на информация с ClickUp Docs. Добавяйте връзки, таблици, изображения и маркери, за да направите документите си възможно най-контекстуални. Например, можете да включите форматирани фрагменти от код, за да обясните как се имплементира дадена функция или функционалност.

Улеснете кодирането с ClickUp Docs Добавете фрагменти от код за по-голяма яснота при обясняването на дадена функция с помощта на ClickUp Docs.

С ClickUp Docs можете да организирате информацията в множество документи и папки по теми като API документация, технически спецификации и други области, свързани с кода. Поканете заинтересованите страни да преглеждат и редактират документи, да оставят коментари и да задават задачи за действие директно от документите.

Ускорете работата си с шаблоните на ClickUp

ClickUp предлага и огромна библиотека с шаблони за гъвкаво разработване на софтуер за управление на проекти. Това означава, че не е нужно да се притеснявате да създавате документ от нулата всеки път, когато започвате нов проект.

Ето два шаблона, с които да започнете:

Шаблонът за разработка на софтуер на ClickUp предоставя всичко, от което вашият екип за разработка на софтуер ще се нуждае, за да достави функциите на продукта и да поправи бъгове и грешки. Използвайте ClickUp Views, за да получите обща представа за задачите си и да добавите етикети, за да филтрирате лесно информацията, която трябва да видите.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за разработка на софтуер на ClickUp, за да управлявате списъци със задачи и графици на проекти.

С този шаблон можете:

Организирайте задачите, като използвате списъка или таблото за по-добра видимост.

Обсъждайте идеи и решения с помощта на ClickUp Whiteboards

Добавете персонализирани статуси към задачите, за да ги проследявате по-добре.

Записвайте конкретна информация, свързана с бъгове, грешки и функции, като използвате потребителски полета.

Разработващите екипи могат да използват и шаблона за промени в софтуера на ClickUp, който е цялостна рамка, гарантираща гладкото и ефективно обработване на заявките за промени. Той може да ви помогне да следите процесите на промяна и да поддържате подробна история на всички поправки на грешки и версии, направени в миналото.

Изтеглете този шаблон Организирайте заявките за промени в една база данни с шаблона за регистър на промените на ClickUp.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Поддържайте централизирана база данни с искания за промени и свързаната с тях документация.

Присвойте заявки за промени на подходящите членове на екипа

Задайте повтарящи се задачи в ClickUp за преглед и одобрение на всички направени промени.

Използвайте ClickUp Brain, за да опростите планирането на задачите и управлението на документи.

💡Съвет от професионалист: Поддържайте работния си процес гладък и организиран с помощта на шаблоните за проследяване на проблеми на ClickUp. Стандартизирайте записването на бъгове, заявки за функции, подобрения и истории на потребители, за да разрешавате проблемите по-бързо.

3. Автоматизирайте работните процеси

Позволете на вашите разработчици да се съсредоточат върху това, което правят най-добре, а автоматизацията да се погрижи за останалото. С ClickUp Automations можете да оптимизирате повтарящите се задачи, като гарантирате по-гладки работни процеси и по-добро решаване на проблеми.

Създавайте персонализирани работни процеси за автоматизация с ClickUp AI Automation Builder

Да предположим, че даден код е завършен и е готов за тестване и преглед. Създава се задача и статуса се актуализира на „Преглед на кода“. Инструментът за автоматизация с изкуствен интелект ви позволява да конфигурирате правило, при което задачата автоматично се възлага на старши разработчик за преглед. Автоматизацията може да включва и известие, което да се изпрати на разработчика, заедно с крайния срок за изпълнение на задачата.

Това е идеално за управление на сложни прегледи на код и ускорява процесите.

💡Професионален съвет: Ако искате по-добър начин да използвате AI за разработване на софтуер, настройте персонализирани полета за задачи в ClickUp. Задайте конкретни тригери, така че когато се появи, Brain автоматично попълва полето с най-новата актуализация на задачата.

4. Управление на задачите на разработчиците

Лесно създавайте, възлагайте и управлявайте задачи като планиране, кодиране, разработване на функции и внедряване на подходящите членове на екипа, като използвате ClickUp Tasks. Категоризирайте различни видове задачи, като използвате списъци, папки и пространства въз основа на спринтове или отдели като Front End, Back End и др.

Разпределяйте задачи, свързани с разработката на софтуер, на членовете на екипа с ClickUp Tasks.

Задайте крайни срокове и напомняния за всяка задача, както и нива на приоритет, за да знаят вашите екипи точно върху какво да се фокусират. Добавете описания на задачите, персонализирани полета и типове задачи, за да сте сигурни, че изпълнителите разполагат с всичко необходимо за изпълнението на своите задачи.

💡Съвет от професионалист: Записвайте подадените сигнали за грешки с помощта на ClickUp Form View. Отговорите се категоризират автоматично и се свързват с проследими задачи, които след това се препращат към подходящите членове на екипа.

5. Създайте визуални пътни карти

Използвайте ClickUp Gantt Chart View, за да визуализирате работните процеси на вашия екип. Плъзгайте и пускайте задачите върху гъвкава времева линия и използвайте цветни етикети, за да организирате задачите и да получите обща представа за важните етапи.

Визуализирайте задачите на гъвкава времева линия с ClickUp Gantt Chart View

Използвайте каскадни изгледи, за да видите кои задачи зависят от други и проследявайте напредъка на проекта си с помощта на проценти за напредък. Идентифицирайте проблемните области и потенциалните пречки и предприемете действия, преди те да се влошат, за да гарантирате гладкото протичане на проектите си.

Цени на ClickUp

Други алтернативи на NotebookLM

Освен ClickUp, сме съставили и няколко други популярни алтернативи на NotebookLM.

Notion — за водене на бележки, управление на задачи и документация

Confluence — за управление на знания и документация на код

Slab — за организиране на вътрешна документация

Coda — за екипно сътрудничество и управление на проекти

Obsidian — за водене на бележки и визуализиране на взаимосвързани бележки като граф на знания

Повишете нивото на работния си поток с ClickUp

NotebookLM е чудесен инструмент за водене на бележки и добро решение, ако търсите нещо с основни функции за документиране на код и споделяне на знания. Но ако сте софтуерен разработчик, който търси нещо, което наистина да ви помогне да планирате, управлявате и изпълнявате спринтовете си по най-ефективния начин, NotebookLM може да се окаже прекалено нишово за вас.

От друга страна, ClickUp, с богатия си набор от функции, ви помага да оптимизирате планирането на спринтове, внедряването и всичко останало между тях. Независимо дали работите съвместно по код, визуализирате пътната карта на продукта си, управлявате задачи или провеждате мозъчна атака, ClickUp е вашият надежден партньор.

Така че, ако търсите нещо, което съчетава продуктивност с забавност, регистрирайте се в ClickUp още днес! 🌟