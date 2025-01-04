Най-добрите маркетингови агенции в Лос Анджелис, които ще дадат тласък на вашия маркетинг през 2025 г.

Знаете ли, че в САЩ има над 30 000 маркетингови агенции?

Лос Анджелис, в частност, е дом на някои невероятни агенции, оборудвани с най-модерна технология, за да изведат вашата марка на следващото ниво.

Ако търсите идеалната агенция в Лос Анджелис, която да преобрази вашата марка, ние сме направили проучването за вас и сме събрали 30 от най-добрите маркетингови агенции в Лос Анджелис.

Ако пропуснете този списък, може да пропуснете да намерите агенцията, която е точно подходяща за вашите нужди. Затова останете с нас до края, за да подобрите вашите маркетингови усилия! ?

⏰ 60-секундно резюме Открийте най-добрите в Лос Анджелис: Разгледайте 30-те най-добре оценени маркетингови агенции в Лос Анджелис, които съчетават креативност, технологии и стратегия, за да преобразят вашата марка.

Ненадмината местна експертиза: Агенциите в Лос Анджелис се отличават с хипер-целеви кампании, кръстосани маркетингови инициативи в сферата на развлеченията и партньорства с влиятелни личности.

Нови тенденции, които да следите: Дизайнът, ориентиран към мобилните устройства, персонализацията, базирана на изкуствен интелект, и социалната търговия променят маркетинговия пейзаж.

Оптимизирайте управлението на проекти с ClickUp: Управлявайте рекламни кампании безпроблемно с инструменти за мозъчна атака, проследяване и съгласуване на екипа, като гарантирате успеха на маркетинга.

Ето кратък преглед на нашия списък: Ogilvy Saatchi & Saatchi Public Haus Agency M&C Saatchi Performance Antonio & Paris inBeat Salted Stone The Bruxton Group 2 Point UMBRELLA SeedX NoGood Eclipse Advertising RPA Zbra Studios Ayzenberg Group Brenton Way Optimist Inc. Intrepid Digital Designory Straight North Bird Marketing Deviate Labs Hawthorne Advertising Pulsar Advertising Social Media 55 Kastner Quigley-Simpson TrixMedia NITRO PLUG

Ogilvy

Saatchi & Saatchi

Агенция Public Haus

M&C Saatchi Performance

Антонио и Париж

inBeat

Salted Stone

The Bruxton Group

2 точки

UMBRELLA

SeedX

NoGood

Eclipse Advertising

RPA

Zbra Studios

Ayzenberg Group

Брентън Уей

Optimist Inc.

Intrepid Digital

Designory

Straight North

Bird Marketing

Deviate Labs

Hawthorne Advertising

Pulsar Advertising

Социални медии 55

Kastner

Quigley-Simpson

TrixMedia

NITRO PLUG Ogilvy

Пейзажът на маркетинговите агенции в Лос Анджелис

Лос Анджелис е мястото, където творчеството и технологиите се съчетават, за да създадат едни от най-влиятелните маркетингови кампании.

От емблематичните билбордове на Sunset Boulevard до дигиталните реклами на глобалните екрани, маркетинговите агенции в Лос Анджелис знаят как да направят марките да блестят. Но това, което ги отличава, е способността им да съчетават смели идеи с културата на града.

Основни характеристики на маркетинговите агенции в Лос Анджелис

Ето някои от основните им характеристики ?

Местни кампании с висока степен на таргетиране: Агенциите в Лос Анджелис използват разнообразната култура на града, за да създават кампании, които са глобално мащабируеми и в същото време близки до местните общности.

Кръстосани маркетингови стратегии в развлекателната индустрия: С позиции в Холивуд, много агенции в Лос Анджелис интегрират марки във филми, телевизионни предавания и събития, които създават силно въздействие.

Интеграция на влиятелни лица: С достъп до обширна мрежа от влиятелни лица, маркетинговите агенции в Лос Анджелис създават партньорства, които изграждат надеждност.

Нови тенденции в маркетинга в Лос Анджелис

Фокус върху мобилните устройства: Тъй като всички използват телефоните си, докато са в движение, фирмите дават приоритет на мобилните устройства. Това означава, че уебсайтовете трябва да изглеждат добре и да работят добре на смартфони.

Изкуствен интелект: AI също се превръща в важен фактор. Компаниите го използват, за да персонализират взаимодействията с клиентите, като правят всичко по-подходящо за индивидуалните нужди.

Пазаруване в социалните медии: Социалните медии като Instagram и Facebook се превръщат в горещи точки за пазаруване. Марките в Лос Анджелис вече показват продуктите си директно във вашия фийд, което прави изключително лесно да купите това, което виждате.

? Знаете ли? Има забавна слух, че частта „HOLLY” от известния надпис „Hollywood” е написана умишлено погрешно като умен маркетингов ход.

Предимства на наемането на маркетингова агенция в Лос Анджелис

Наемането на маркетингова агенция в Лос Анджелис има три основни предимства пред работата с вътрешен маркетингов екип:

1. Широка гама от услуги на достъпна цена

В Лос Анджелис повечето маркетингови агенции разполагат с всичко, от което вашата марка се нуждае, и го правят на доста достъпни цени. Да създадете вътрешен екип с същите умения? Това може да ви струва много повече.

2. Експертни познания и местни познания

Благодарение на местоположението си, маркетинговите агенции в Лос Анджелис имат директна връзка с влиятелни лица, знаменитости и партньорства с марки, което им дава значително предимство при изработването на печеливши маркетингови стратегии и шаблони за вашата марка. Агенциите, базирани на други места, може да не разполагат със същия достъп.

3. Нови перспективи и персонализирани маркетингови стратегии

Понякога всичко, от което се нуждаете, е свеж поглед! Маркетингова агенция може да ви предложи нови идеи, които да изведат вашите маркетингови стратегии на по-високо ниво. Те разглеждат вашия бизнес отвън и откриват възможности или предизвикателства, които може би сте пропуснали.

Топ 30 маркетингови агенции в Лос Анджелис

1. Ogilvy

чрез Ogilvy

Основана през 1948 г. от Дейвид Огилви, тази творческа сила вярва силно в Безграничната креативност.

Всеки проект обединява експерти в областта на рекламата, брандирането, клиентското преживяване, PR и дигиталната трансформация, за да създаде ефективно решение.

⛳ Област на експертиза

Силната страна на Ogilvy е рекламата. Като креативна дигитална агенция, тя създава рекламни кампании, които се свързват с целевата аудитория на емоционално ниво. Фокусирайки се върху глобални марки и гиганти в индустрията, тя е най-добрият избор за корпоративен маркетинг.

? Специализация

Рекламни кампании

Изграждане на марка

PR и комуникации

?️ Клиенти

McDonald’s, Samsung, Supercell

?Местоположение в Лос Анджелис: Уилшир Булевард

? Целеви сектор: Изработване на интегрирани маркетингови кампании за хранително-вкусовата промишленост, игрите и технологичните иноватори.

2. Saatchi & Saatchi

Saatchi & Saatchi, част от френската Publicis Groupe, е известна с креативните си комуникации и маркетингови планове.

Основана на принципа „Нищо не е невъзможно“, тя обхваща всичко – от креативно планиране и позициониране на марката до органични и платени маркетингови стратегии. Освен това се занимава и с уеб разработка. Това е истински „универсален играч“.

⛳ Област на експертиза

Saatchi & Saatchi е лидер в разработването на интегрирани рекламни кампании за телевизия, дигитални медии, социални медии, експериментални и други. Техният холистичен подход гарантира, че всяка точка на контакт се усеща като свързана и кохерентна.

? Специализация

Платена реклама

Услуги за уеб разработка

Маркетинг, базиран на данни и програмиран маркетинг

?️ Клиенти

Toyota, Procter & Gamble, Visa

Местоположение в Лос Анджелис: Aviation Boulevard

? Целеви сектор: Изграждане на кампании с културни корени за глобални потребителски марки, автомобилния сектор и няколко групи от МСП.

3. Public Haus Agency

чрез Public Haus Agency

Public Haus е PR агенция в Лос Анджелис, която работи с потребителски марки за лайфстайл и амбициозни стартиращи компании. Това, което я прави специална, е нейната силна страна в комуникациите на марките. По нейните собствени думи, Public Haus се стреми да помага на клиентите да мислят мащабно, да се открояват и да растат бързо.

⛳ Област на експертиза

Основната експертиза на Public Haus Agency е в областта на медийното отразяване, кампаниите с влиятелни лица с невероятна възвръщаемост на инвестициите и системите за разпространение на видео.

? Специализация

PR

Маркетинг чрез влиятелни лица

Производство и разпространение на видео

?️ Клиенти

Auto Supply, Beast Health, Chevron

Местоположение в Лос Анджелис: Ventura Boulevard

? Целеви сектор: Създаване на PR, инфлуенсър и дигитални кампании, които предизвикват интерес, за марки в областта на активния начин на живот, автомобилната индустрия, уелнес, храни, вино и спиртни напитки и поп култура.

4. M&C Saatchi Performance

M&C Saatchi Group е изминала дълъг път от създаването си през 1995 г. Днес тя е компания, предлагаща пълна гама от творчески решения, с отдел за дигитален маркетинг за растеж. Те обхващат всички области на дигиталния маркетинг и услуги, базирани на данни, като сегментиране на клиенти и моделиране на Lifetime Value (LTV).

⛳ Област на експертиза

M&C Saatchi Performance се занимава с ефективен маркетинг, като има специален талант за маркетинг на приложения. От 2006 г. насам те помагат на марки да развиват някои от най-големите приложения на пазара, като разширяват тяхната потребителска база и ги превръщат в познати имена на глобалните пазари.

? Специализация

Маркетинг на приложения

Оптимизация на магазина за приложения

Анализ на данни

?️ Клиенти

Amazon, Soundcloud, Canva

Местоположение в Лос Анджелис: Бевърли Хилс

? Целеви сектор: Стимулиране на растежа на марки в областта на технологиите, развлеченията и мобилните устройства чрез маркетинг на приложения и ефективност

5. Антонио и Париж

Antonio & Paris предлагат услугите си в „Запалване на любовта между марките и потребителите“. Услугите им са категоризирани в три основни области: стратегия на марката, идентичност на марката и опит с марката. В рамките на тези три вертикали, те правят всичко – от планиране на маркетингови стратегии до прототипиране и сензорно брандиране (звук и аромат).

⛳ Област на експертиза

A&P разполага с екип от експерти по брандиране и се фокусира изцяло върху брандиране, UI/UX, стратегия за съдържание и анимации. По пътя си те са спечелили сериозно признание чрез награди като Webby, IDA и Addy за своите изключителни брандинг кампании.

? Специализация

Анимация и движещи се графики

Филмови продукции

Сензорно брандиране

?️ Клиенти

Франклин Институт, Майкрософт, Американ Експрес

Местоположение в Лос Анджелис: West 5th Street

? Целеви сектор: Създаване на емоционални маркетингови кампании за B2B/B2C пазари с решения като сензорно брандиране и разработване на съдържание.

6. inBeat

inBeat е агенция за маркетинг с влиятелни лица и платена реклама, базирана в Монреал, Канада. В Лос Анджелис обаче те се фокусират изключително върху маркетинг с влиятелни лица. Разполагат с най-голямата база данни с влиятелни лица в TikTok и Instagram, с над 25 000 създатели.

⛳ Област на експертиза

inBeat се отличава в съчетаването на платени медии и маркетинг с микро-влиятелни лица, за да създава измерими кампании. С най-голямата мрежа от влиятелни лица в Лос Анджелис, те подбират идеалните творци според вашия бюджет и бранш.

? Специализация

Маркетинг в социалните медии

Продуктови мостри

?️ Клиенти

Bumble, New Balance, Native

Местоположение в Лос Анджелис: Flower Street

? Целеви сектор: Извършване на модерни UGC кампании чрез микро-влиятелен маркетинг за D2C марки, гимназии, здравеопазване и мобилни приложения.

7. Salted Stone

чрез Salted Stone

Salted Stone се занимава с подпомагане на растежа на B2B бизнеса и като официален партньор на HubSpot, разполага с инструментите и ноу-хауто, за да го постигне. Те се фокусират върху използването на HubSpot за максимизиране на генерирането на лийдове и конверсии, особено в B2B света.

⛳ Област на експертиза

Salted Stone е специализирана в интегрирането на HubSpot във вашия процес на продажби. Те създават напълно автоматизирани канали за продажби и обучават вашия екип как да ги използва ефективно.

? Специализация

Интеграция и внедряване на HubSpot

Продажби, CRM и уеб дизайн

?️ Клиенти

Centrix, Brugal Rum, Barlean’s

?Местоположение в Лос Анджелис: Монровия

? Целеви сектор: Оптимизиране на B2B продажбите и маркетинга с интеграция на HubSpot, RevOps и стратегии, фокусирани върху конверсията, за растеж на марката.

8. The Bruxton Group

чрез The Bruxton Group

The Bruxton Group в Лос Анджелис създава отличителни опаковки за продукти, като същевременно определя позиционирането на вашата марка и стратегията на кампанията. А ако нямате маркова идентичност, те ще създадат такава от нулата и дори ще я интегрират безпроблемно в уебсайта или приложението ви.

⛳ Област на експертиза

Bruxton Group е специализирана в копирайтинг, графичен дизайн и дизайн на брандова идентичност. Тя разработва и етикети за продукти за бутилки, кутии, туби и всякакви други опаковки, от които се нуждаете.

? Специализация

Дизайн на опаковки

UI и UX дизайн

?️ Клиенти

Walmart, Solara Suncare, EAT Almonds

?Местоположение в Лос Анджелис: Санта Моника

? Целеви сектор: Проектиране на луксозна опаковка за марки напитки, лична хигиена, здраве и уелнес

9. 2 Point

чрез 2POINT Agency

2 Point е на пазара от 2006 г. и се превърна в маркетингова агенция с пълен набор от услуги, която оперира в цяла САЩ. Те са известни с създаването на впечатляващи анимирани уебсайтове, управлението на PPC рекламни кампании, SEO, имейл маркетинг и почти всичко, свързано с дигиталния свят.

⛳ Област на експертиза

2 Point е специализирана в уеб дизайн – те създават впечатляващи анимирани уебсайтове, които не са по вкуса на всеки. Това е очевидно от портфолиото им за уеб дизайн, което включва няколко привличащи вниманието проекта.

? Специализация

Уеб дизайн

Оптимизация за търсачки

Управление на социални медии

?️ Клиенти

InfinixBio, Verizon, Intelligent HealthTech

?Местоположение в Лос Анджелис: South Alameda Street

? Целеви сектор: Предоставяне на многоканален маркетинг и анимирани уебсайтове в областта на здравеопазването, търговията на дребно, селското стопанство и хотелиерството.

10. UMBRELLA

чрез UMBRELLA

UMBRELLA е бутикова агенция за дигитален маркетинг, базирана в Лос Анджелис, която се представя много над очакванията. Макар да е специализирана в създаването на съдържание и маркетинг в социалните медии, тя предлага пълната гама от дигитални маркетингови услуги, от които вашата марка се нуждае.

Основана през 2016 г., UMBRELLA се отличава с умението си да създава съдържание под формата на видеоклипове, графичен дизайн или професионална фотография.

⛳ Област на експертиза

Това, което отличава UMBRELLA, е създаването на съдържание – нещо, с което се гордее и показва на своята начална страница. Те са специализирани в създаването на висококачествено фото и видео съдържание, включително творческа режисура, фотография, графичен дизайн, видео продукция и постпродукция.

? Специализация

Дизайн на продукти/опаковки

Създаване на съдържание (видео + фотография)

Дизайн на лого

?️ Клиенти

Hyperloop TT, Tossware, BQ Bottle

?Местоположение в Лос Анджелис: Уест Холивуд

? Целеви сектор: Създаване на висококачествено творческо съдържание (снимки/видео) за електронна търговия, мода и технологични стартиращи компании.

11. SeedX

чрез SeedX Inc

Основана през 2015 г., SeedX има за цел да предефинира услугите на агенциите за растеж. Тя предлага SEO, PPC, маркетинг в социалните медии, брандиране, маркетинг на съдържание, уеб дизайн и разработка.

Освен това, ако сте затрупани от инструменти като CRM, CDP или CMS платформи, SeedX обещава да ви помогне да разберете кои маркетингови технологии работят най-добре за вашите нужди и да ги съобразите с вашите данни и екип.

⛳ Област на експертиза

SeedX е специализирана в решенията на HubSpot и дигиталната трансформация. С акцент върху B2B и електронната търговия, те предлагат и инбаунд маркетинг, операции по приходите, маркетинг в търсачки (SEM), PR, имейл маркетинг и др.

? Специализация

Интеграция с Hubspot

SEM и SEO

Генериране на лийдове

?️ Клиенти

Google, Харвардски университет, AARP

?Местоположение в Лос Анджелис: South Figueroa Street

? Целеви сектор: Стимулиране на растежа на B2B и електронната търговия чрез интеграция с HubSpot, закупуване на медийно пространство и генериране на потенциални клиенти.

12. NoGood

чрез NoGood

NoGood, основана през 2017 г., е агенция за дигитален маркетинг, базирана в Ню Йорк, с втори офис в слънчевия Лос Анджелис. Това, което я отличава, е умението й да изгражда мащабируеми рамки за генериране на лийдове, които ви свързват с висококачествени AI лийдове.

⛳ Област на експертиза

NoGood се отличава с пълна стратегия за дигитален маркетинг, специализирана в социални реклами, брандиране на представянето и CRO, за да стимулира измерим растеж. Те са майстори в използването на маркетингови анализи за оптимизиране на стратегиите и максимизиране на възвръщаемостта на инвестициите.

? Специализация

Маркетинг на жизнения цикъл

Фракционен CMO

Генериране на лийдове с AI

?️ Клиенти

TikTok, Nike, Amazon

Местоположение в Лос Анджелис: Западен Холивуд

? Целеви сектор: Стимулиране на растежа на SaaS, здравеопазване, финтех, B2B, потребителски и AI марки чрез маркетингови стратегии за цялостния фуния

13. Eclipse Advertising

чрез Eclipse Advertising

Eclipse е агенция за маркетинг в сферата на развлеченията. Един поглед към списъка с клиенти ще ви покаже защо! Те предлагат различни услуги, включително печатна, дигитална и външна (OOH) реклама. С някои от най-известните продуценти в Холивуд като клиенти, Eclipse е идеалният избор за всеки в развлекателния бизнес, който търси маркетингова експертиза от най-високо ниво.

⛳ Област на експертиза

Eclipse е експерт в маркетинга на филми, уеб сериали и телевизионни предавания, с акцент върху дигиталното разпространение на реклами. Те са най-известни в града с подхода си, който поставя на първо място забавлението, съчетано с визуално разказване на истории.

? Специализация

Създаване на видео съдържание

Визуално разказване на истории и дизайн

?️ Клиенти

Disney, Marvel Studios, Fox Studios

?Местоположение в Лос Анджелис: Бърбанк

? Целеви сектор: Създаване на OOH и развлекателни маркетингови активи за игри и визуални медийни марки

14. RPA

чрез RPA

Основана през 1986 г., RPA е друга рекламна агенция с пълен набор от услуги, чието мото е „Хора. Взаимоотношения. Резултати.“ RPA се занимава с всичко – от стратегически маркетингови планове и печатна реклама до други аудиовизуални форми на реклама. Това, което я отличава, е готовността й да поема работа от по-малко известни сегменти като енергийния сектор.

⛳ Област на експертиза

RPA има голям опит в автомобилната индустрия. Въпреки че са създали забележителни кампании за няколко марки в областта на здравеопазването и енергетиката, те не са толкова много, колкото тези, които намерихме за автомобили. Ясно е колко са се впуснали в тази област!

? Специализация

Спортен маркетинг

Креативна автоматизация

?️ Клиенти

Honda, Marathon, Homes. com

Местоположение в Лос Анджелис: Колорадо Авеню, Санта Моника

? Целеви сектор: Създаване на завладяващи рекламни преживявания в секторите спорт, автомобили, здравеопазване, пътувания и енергетика.

15. Zbra Studios

чрез Zbra Studios

Zbra Studios предлага три основни услуги: уеб дизайн, SEO и оптимизация на конверсиите. Макар да се занимават с бранд идентичност и дигитален маркетинг за съществуващи клиенти, основният им фокус е овладяването на тези три области.

⛳ Област на експертиза

Zbra Studios е експерт в уеб дизайна, като от създаването си през 2004 г. е разработила над 490 уебсайта. Тя е спечелила и наградата „Най-добър арт дизайн за уебсайт” на Vega Awards и наградата „Най-добър спортен уебсайт” на NYX Awards през 2024 г.

? Специализация

Уеб дизайн, базиран на данни

Топлинно картографиране и CRM интеграция

?️ Клиенти

FirstLight Home Care, Dream Vacations, My Super Lawyer

?Местоположение в Лос Анджелис: Silver Lake Boulevard

? Целеви сектор: Проектиране на високопроизводителни уебсайтове за франчайзингови компании и марки от Fortune 500

16. Ayzenberg Group

чрез Ayzenberg Group

Ayzenberg е агенция за маркетинг в социалните медии с над 30 години опит в споделянето на иновативни истории за марки. Сега, като агенция за интегриран маркетинг, фокусирана върху изкуствения интелект и социалните медии, тя предлага пълна гама от услуги, включително управление на кампании, стратегия за марката и проучване на пазара.

⛳ Област на експертиза

Ayzenberg е лидер в маркетинга на игри. Те са разработили маркетингови кампании за множество игри, включително за конзолата Xbox и някои от нейните аксесоари.

? Специализация

Маркетинг в социалните медии

Създаване на съдържание

Маркетинг чрез излъчване

?️ Клиенти

Microsoft, Pokémon GO, Xbox

?Местоположение в Лос Анджелис: Уолнат Стрийт

? Целеви сектор: Създаване на иновативни медийни, социални и инфлуенсър маркетинг кампании за индустриите на игрите, развлеченията и потребителската електроника.

17. Брентън Уей

чрез Brenton Way

Brenton Way е друга маркетингова агенция в Лос Анджелис, която предлага почти всичко, което можете да очаквате от агенция за растеж в маркетинга. Техният екип се занимава с PPC реклами, брандиране, маркетинг в социалните медии, имейл маркетинг и SEO. Те предлагат и специален панел за отчети на клиентите, където можете да проследявате резултатите от работата, която извършват за вас.

⛳ Област на експертиза

Brenton Way е специализирана в оптимизиране на конверсиите. Тя е разработила няколко собствени инструмента за проследяване на действията на потребителите на вашия уебсайт, като използва тези данни за увеличаване на регистрациите или продажбите. Екипът на компанията има опит и в увеличаването на приходите с наличния трафик.

? Специализация

SEO

PR

Оптимизация на конверсионния коефициент

?️ Клиенти

T-Mobile, Adidas, Foreo

?Местоположение в Лос Анджелис: Уилшир Булевард

? Целеви сектор: Изработване на дигитални маркетингови стратегии и кампании, пригодени за индустрии като автомобилната, козметичната, гейминг, SaaS и здравната.

18. Optimist Inc.

Основана през 2009 г., Optimist е агенция със седалище в Лос Анджелис. Тя се фокусира върху две основни области на маркетинга: брандиране и опит. В рамките на тези две области Optimist предлага създаване на съдържание, дизайн, опаковане, продуциране на събития и други услуги.

⛳ Област на експертиза

Optimist Inc. се отличава с незабравими пространствени дизайни и AR/VR решения. Те са експерти в преобразуването на пространства и използването на иммерсивни технологии, за да вдъхнат живот на марките.

? Специализация

Създаване на видео съдържание

Организация на събития

?️ Клиенти

Red Bull, Nike, Uber Eats

?Местоположение в Лос Анджелис: West 104th Street

? Целеви сектор: Създаване на потапящи преживявания за индустрии като мода, B2B и лайфстайл

19. Intrepid Digital

чрез Intrepid Digital

Intrepid Digital е агенция с пълен набор от услуги в Лос Анджелис, чиято цел е да помага на малките и средни предприятия, фокусирани върху растежа, инвеститорите в частен капитал и организациите от първи ред да постигнат успех. Основните им услуги включват SEO, PPC, CRO, маркетинг на съдържание, оптимизация на профила в Google Business и управление на социалните медии.

Това, което ги отличава, е използването на най-модерни маркетингови технологии при одити на съдържание, анализи на пропуски и усъвършенствано управление на данни.

⛳ Област на експертиза

Експертизата на Intrepid е в областта на ад хок маркетинговите услуги и SEO. Агенцията е работила с много клиенти от всеки от тези сектори и е натрупала значителен опит в насочването на техните стратегии. Сред платформите, те са експерти в работата с Shopify, WordPress и Salesforce.

? Специализация

Маркетинг на съдържание

Маркетингови услуги Ad Hoc

Оптимизация на GMB

?️ Клиенти

Expedia, Amazon, Compass

?Местоположение в Лос Анджелис: South Flower Street

? Целеви сектор: Изработване на стратегии и кампании за дигитален маркетинг за индустрии като правна, туристическа, храни и напитки, блокчейн и SaaS.

Знаете ли, че... 80% от маркетолозите считат създаването на съдържание за свой основен приоритет. Защо? Защото висококачественото съдържание изгражда доверие и ангажира аудиторията като нищо друго.

20. Designory

чрез The Designory

Името може да ви накара да мислите, че това е просто агенция за дизайн, но Designory е много повече. Това е творческа сила, предлагаща пълна гама от услуги, която се занимава с всичко – от социални медии и маркетинг на съдържание до дигитална стратегия, SEO, платени реклами и интегрирани кампании в различни канали.

⛳ Област на експертиза

Designory е специализирана в създаването на съдържание за дигитални, печатни и видео платформи. Истинската им сила е в интегрирания маркетинг, където съчетават разказването на истории със стратегия, за да реализират кампании в различни канали.

? Специализация

Управление на реклами и кампании

Маркетингова стратегия и планиране

Дизайн на уебсайтове и приложения

?️ Клиенти

Nissan, HP, Audi

?Местоположение в Лос Анджелис: Лонг Бийч

?Целеви сектор: Предоставяне на интегрирани маркетингови решения за индустрии като автомобилната и технологичната

21. Straight North

чрез Straight North

Мисията на Straight North е „Да увеличим приходите на нашите клиенти. *“ Тя е основана през 1997 г., много преди интернет да стане популярен. Днес се фокусира изключително върху дигиталния маркетинг, предлагайки услуги като SEO, платена реклама, уеб дизайн/разработка и креативен дизайн.

Тяхната експертиза е идеална за малките предприятия, които искат да подобрят маркетинга на марката си и да стимулират растежа на бизнеса си.

⛳ Област на експертиза

Straight North е експерт в придобиването на линкове и копирайтинг. Това означава, че те могат да свършат отлична работа по вашата SEO, дизайн на уебсайта, рекламни текстове и цялостно създаване на съдържание.

? Специализация

Видео услуги

SEO

Фотография, брошури и дизайн на рекламни материали

?️ Клиенти

Университет на Уисконсин, DFin, Clover

? Целеви сектор: Предоставяне на услуги в областта на дигиталния маркетинг и уеб дизайна за B2B и B2C организации от всякакъв мащаб.

22. Bird Marketing

чрез Bird Marketing

Bird Marketing, маркетингова агенция с пълен набор от услуги, базирана в Обединеното кралство, също е оставила своя отпечатък в САЩ. Действаща от 2010 г., тя е специализирана в дигитален маркетинг, ориентиран към възвръщаемостта на инвестициите, който изгражда лоялност към марката. От уеб разработка до SEO, маркетинг в социалните медии и дизайн на брандова идентичност, тя предлага всичко, което бихте очаквали от първокласна креативна дигитална агенция.

⛳ Област на експертиза

При по-внимателно разглеждане на портфолиото на Bird става ясно, че основната им компетентност е уеб дизайн. Те са реализирали стотици проекти за уеб дизайн и разработка за компании от цял свят.

? Специализация

Уеб дизайн и разработка

Маркетинг в социалните медии

?️ Клиенти

Arab Bank, Huawei, Aramex

?Местоположение в Лос Анджелис: Century Park

? Целеви сектор: Предоставяне на маркетингови и уеб решения за индустрии като производство, електронна търговия, финанси и технологии

23. Deviate Labs

чрез Deviate Labs

Основана от ракетен учен и инвестиционен банкер, Deviate Labs е работила с фирми от всякакъв мащаб, от стартиращи компании до известни гиганти в индустрията. Услугите й включват маркетинг за растеж, маркетинг на съдържание и внедряване на автоматизирани процеси за продажби.

⛳ Област на експертиза

Deviate Labs е експерт в областта на растеж и стент маркетинг от списъка си с услуги. Досега са работили с няколко марки, като се фокусират върху тези услуги.

? Специализация

Сонен брандинг

Стънт маркетинг

Програмна реклама

?️ Клиенти

Майкъл Маркварт, HR Cloud, Radix

Местоположение в Лос Анджелис: Булевард Санта Моника

? Целеви сектор: Подпомагане на B2B SaaS компании с маркетинг, фокусиран върху растежа, стратегии за съдържание, стънт маркетинг и звуково брандиране.

24. Hawthorne Advertising

чрез Hawthorne Advertising

Hawthorne Advertising е специализирана в създаването на напълно интегрирани маркетингови решения, фокусирани върху анализ на данни, стратегия и многоканална платена реклама. Освен това, те предлагат специални табла за отчети с персонализирани KPI, за да могат клиентите да следят работата си.

Ако обаче търсите SEO или органичен маркетинг, това не е това, което те предлагат.

⛳ Област на експертиза

Портфолиото на Hawthorne отразява голям опит в медийната стратегия и придобиването. Почти всички техни клиенти са използвали до известна степен медийните им услуги за PR и брандинг дейности, така че те със сигурност знаят какво правят!

? Специализация

Копирайтинг / Сценариопис / Сторибординг

Анимация и графики в движение

?️ Клиенти

Dyson, Los Angeles Times, L’Oréal

?Местоположение в Лос Анджелис: West 5th Street

? Целеви сектор: Предоставяме персонализирани, мултиканални маркетингови решения за технологичната, козметичната и здравната индустрия, за да подобрим обхвата в множество канали.

25. Pulsar Advertising

чрез Pulsar Advertising

Pulsar е точно това, което казва слоганът им: „Колко добри можем да бъдем?“ Накратко, това е рекламна и маркетингова агенция, която предлага набор от услуги. Освен общите си услуги (SEO/SEM, маркетинг в социалните медии и PR), Pulsar предлага одити на клиентското преживяване, анализ на тенденциите и дизайн на приложения/игри.

⛳ Област на експертиза

Основният фокус на Pulsar Advertising е рекламата, с огромно портфолио от дигитални и социални рекламни кампании. Те са особено добри в създаването на емоционални видео реклами, които докосват сърцата на аудиторията.

? Специализация

CX одит и картиране

Опаковка и етикетиране

Общност и бизнес контакти

?️ Клиенти

Данъчна служба на щата Вирджиния, EZ Pass, Агенция за здравеопазване на окръг Ориндж

?Местоположение в Лос Анджелис: Уилшир Булевард

? Целеви сектор: Предоставяне на маркетингови и рекламни решения за индустрии като транспорт, здравеопазване, публичен сектор и потребителски продукти.

26. Социални медии 55

чрез социалните медии 55

Не се подвеждайте от името – Social Media 55 е много повече от просто агенция за маркетинг в социалните медии. От 2014 г. насам те предлагат широка гама от услуги, включително видео продукция, дизайн на мобилни приложения, UI/UX дизайн, SEO, имейл маркетинг и брандиране. С този набор от услуги те лесно се нареждат редом с агенциите за дигитален маркетинг, предлагащи пълна гама от услуги.

⛳ Област на експертиза

Екипът на Social Media 55 наистина оправдава името си – той е абсолютен експерт в социалните медии. Портфолиото му е пълно с успешни истории за впечатляващи кампании, които дават резултати.

? Специализация

Услуги за WordPress

Маркетинг чрез влиятелни лица

Имейл маркетинг

?️ Клиенти

Arbys, Mr. Puffs Dessert Bar, Westmount Square

?Местоположение в Лос Анджелис: Уилшир Булевард

? Целеви сектор: Предоставя решения за управление на социални медии и маркетинг в различни сектори, включително CBD, сватбени услуги и водопроводни услуги, както и електронна търговия, недвижими имоти и право.

27. Kastner

чрез Kastner Agency

Kastner, по-рано известна като Kastner & Partners, е глобална маркетингова агенция с осем офиса в САЩ и Европа. Тя предлага стратегии за брандиране, социални стратегии, сторителинг, реклама, разработка на уебсайтове/приложения и други услуги в областта на дигиталния маркетинг.

⛳ Област на експертиза

Експертизата на Kastner е в създаването на глобални кампании за брандове чрез силата на разказването на истории и изключителното преживяване на клиентите.

? Специализация

Спортен маркетинг

Експериментален маркетинг

Управление на общности

?️ Клиенти

Red Bull, Jockey, Adidas

?Местоположение в Лос Анджелис: La Cienega Boulevard

? Целеви сектор: Специализирана в креативна реклама и стратегия за брандиране, предимно за марки, свързани с лайфстайл и спорт.

28. Quigley-Simpson

Quigley-Simpson, основана през 2002 г., предлага основни услуги в областта на брандирането, рекламата и управлението на проекти. Тя е известна с уникалния си подход към рекламата, ориентиран към реакцията на марката, който води до реални резултати.

⛳ Област на експертиза

Quigley-Simpson е експерт в областта на медийната стратегия и придобиването. Почти всички казуси на уебсайта на компанията показват, че клиентите й се възползват от услугите й за медийно управление в допълнение към други допълнителни услуги.

? Специализация

Планиране на сценарии, базирано на изкуствен интелект

Обслужване на клиенти и маркетинг

?️ Клиенти

Marriott Hotels, Пожарна служба на Лос Анджелис, United Explorer

?Местоположение в Лос Анджелис: Уилшир Булевард

?Целеви сектор: Създаване на целенасочени маркетингови кампании за потребителски стоки, финансови услуги, нестопански организации и марки за здравословен начин на живот.

29. TrixMedia

чрез TRIXMEDIA

TrixMedia е агенция за реклама и дигитален брандинг, която работи от 2003 г. Тя проектира брандова идентичност, лога, опаковъчни материали, пътна карта за брандинг и маркетинг, както и уебсайтове. Тя също така управлява SEO и маркетинг в социалните медии за своите клиенти.

⛳ Област на експертиза

Портфолиото на TrixMedia е пълно с проекти за брандова идентичност и дизайн на опаковки, което показва тяхната експертиза в тази област. Те дори имат и няколко продуктови дизайна, така че са професионалисти във всичко, свързано с дизайна!

? Специализация

Графичен дизайн

Име, лого и дизайн на марката

?️ Клиенти

Хилтън, Кока-Кола, Старбъкс

?Местоположение в Лос Анджелис: Бевърли Хилс

? Целеви сектор: Предоставя креативни дизайнерски и маркетингови решения за индустрии като мода, красота и потребителски стоки.

30. NITRO PLUG

чрез NITRO PLUG Digital Marketing

NITRO PLUG, последната агенция в нашия списък, се фокусира предимно върху увеличаването на трафика и приходите на своите клиенти, за разлика от други агенции, които се занимават повече с брандиране.

Всички услуги на NITRO PLUG, включително локално SEO, национално SEO, PPC реклама, имейл маркетинг, маркетинг в социалните медии и PR мениджмънт, са фокусирани върху постигането на трафик към уебсайта и генерирането на потенциални клиенти като цяло.

⛳ Област на експертиза

NITRO PLUG има богат опит в генерирането на потенциални клиенти. Те използват усъвършенствани стратегии и инструменти, включително PPC и SEO, за да създават кампании, които дават измерими резултати.

? Специализация

SEO

Имейл маркетинг

Генериране на лийдове

?️ Клиенти

Noble Construction, Davis Construction, DMI Construction

?Местоположение в Лос Анджелис: Уилшир Булевард

? Целеви сектор: Специализирана в генериране на потенциални клиенти и маркетингови решения за строителния и правния сектор.

Ключови фактори при избора на маркетингова агенция в Лос Анджелис

Досега вече знаете, че в Лос Анджелис не липсват отлични маркетингови агенции. Остава обаче още един проблем, който трябва да обмислите: „Изборът!“

С избора идва и объркването. ?‍?

Но изборът на подходяща маркетингова агенция не трябва да е сложен. Запомнете тези три фактора при избора си и половината работа ще е свършена.

? Оценяване на маркетинговите нужди и цели

Първата стъпка е да разделите маркетинговите си цели. Оценете целите си, за да разберете какво се надявате да постигнете с кампаниите си.

Задайте си следните въпроси, за да стесните маркетинговите си цели: ✅ Какви конкретни проблеми се опитвате да решите с маркетинга (например нисък трафик на уебсайта, слаба видимост на марката, ниски проценти на конверсия)?✅ На кои платформи е най-активна вашата целева аудитория – социални медии, търсачки или имейл?✅ Имате ли нужда от краткосрочни резултати, като ефективност на кампаниите, или от дългосрочни стратегии за изграждане на марката?✅ Как ще измервате успеха – по-висок трафик, по-голямо ангажиране или увеличени приходи?

? Оценяване на опита и репутацията на агенцията

След като сте изготвили подробен отговор, потърсете агенции, които отговарят на вашите нужди. Когато имате няколко агенции на ум, филтрирайте списъка си. Проучете агенциите, проверете кампаниите, по които са работили, и вижте дали нещо привлича вниманието ви.

Имайте предвид следните въпроси, докато обсъждате обхвата на работата: ✅ Откъде черпят творческо вдъхновение? ✅ Имали ли са подобни проекти в миналото? ✅ Разбират ли вашите бизнес цели?

? Разбиране на ценовите модели и бюджетирането

Както се казва, „Има добро, евтино и бързо. Можете да изберете само две от тях.“

Ясната ценова политика е от решаващо значение при избора на агенция. Бъдете откровени с вашия партньор от агенцията относно вашите приоритети (качество, бюджет или скорост). Това ще ви помогне да определите цели за всички участници и да развиете успешно партньорство.

Ето някои фактори, които трябва да имате предвид: ✅ Ценовият им модел е фиксиран, променлив или комбиниран? ✅ Има ли скрити такси? Поискайте прозрачност от самото начало. ✅ Поискайте разбивка на разходите, за да избегнете изненади в бъдеще.

Влияние на експертна маркетингова агенция върху брандирането

1. Рекламата на Apple „1984“ за Macintosh

? Компания: Apple

? Кампания: Рекламна кампания по време на Супербоул 1984 за пускането на Macintosh

? Маркетингова агенция: Chiat/Day

? История: През 1984 г. Apple разтърси света с дръзка реклама по време на Супербоул, за да обяви своя компютър Macintosh, като пряк отговор на доминирането на IBM PC.

Създадена от Chiat/Day, рекламата се отличаваше, защото не следваше типичните правила за рекламиране на продукти – в нея дори не се показваше самият компютър.

Този неконвенционален подход предизвика загриженост сред борда на директорите на Apple, които не бяха сигурни дали такава драматична реклама без продукт може ефективно да промотира най-новата им иновация.

? Резултати: Залогът се оправда и рекламата получи висока оценка от критиците, като предизвика голям интерес в продължение на няколко седмици.

Уроци ⬇️ ✅ Смелите, неконвенционални идеи могат да оставят трайно впечатление✅ Емоционалните, разказвателни кампании имат по-голям отзвук от подробностите за продукта✅ Изчислените рискове, дори и при вътрешно съпротивление, могат да доведат до революционни резултати Най-добри практики ⬇️ ✅ Ангажирайте аудиторията си, като я накарате да изпита нещо✅ Използвайте събития с висока видимост, за да максимизирате обхвата на кампанията

2. Кампанията „Празниците наближават“ на Coca-Cola

? Компания: Coca-Cola

? Кампания: Празниците наближават

? Маркетингова агенция: WB Doner

? История: Coca-Cola преди това се опитваше да прави празничен маркетинг почти всяка година по Коледа, но той не се доближаваше до тази кампания от 1995 г.

През същата година те стартираха нова рекламна кампания, в която можеше да се види голяма процесия от украсени камиони на Coca-Cola, преминаващи по заледени пътища.

С музиката „Holidays Are Coming” на заден план, камионите осветяваха атмосферата, докато преминаваха през нея.

? Резултати: Рекламата беше толкова успешна, че превърна Coca-Cola в културен символ, свързан с Коледа. До днес коледните камиони на Coca-Cola се считат за знак за настъпването на празничния сезон.

Уроци ⬇️ ✅ Емблематични визуални елементи, като камионите на Coca-Cola, могат да създадат трайни културни асоциации✅ Музиката и атмосферата играят огромна роля в създаването на емоционална връзка с аудиторията Най-добри практики ⬇️ ✅ Използвайте силни, разпознаваеми символи, за да свържете вашата марка със сезонните традиции✅ Създавайте кампании, които предизвикват радост и носталгия, за да се свържете с аудиторията✅ Използвайте мултисензорни елементи, като музика и визуални ефекти, за да усилвате емоционалното въздействие

3. Кампанията „Равенство“ на Nike

?Компания: Nike

?Кампания: Равенство

?Маркетингова агенция: Wieden+Kennedy

? История: През 2017 г., в разгара на политически напрегнатия сезон на наградите „Грами“, фокусиран върху расизма, Nike се възползва от момента с кампанията си „Равенство“. С участието на звезди като ЛеБрон Джеймс, Серена Уилямс и Меган Рапино, рекламата дебютира с голям фанфар.

В навечерието на наградите „Грами“, PR екипът на Nike стратегически ангажира левоориентирани медии, влиятелни личности и спортисти, за да създаде шум около кампанията. След като кампанията стартира, Nike я разшири, като актуализира социалните си медии с изображения на тема „Равенство“, закачи рекламата на първо място и дори стартира сайт, на който феновете да създават свои профилни снимки на тема „Равенство“.

? Резултати: Рекламата беше успешна, с над 800 отговора и над 19 000 ретуита в деня след наградите „Грами“. Инерцията продължи няколко седмици след събитието, тъй като хората продължаваха да сменят профилните си снимки.

Уроци ⬇️ ✅ Навременните кампании, съобразени с актуалните събития, могат да усилят ефекта✅ Използването на влиятелни лица и медии помага за създаването на шум преди стартирането✅ Интерактивните елементи, като съдържание, създадено от потребители, поддържат динамиката на кампанията Най-добри практики ⬇️ ✅ Сътрудничество с влиятелни лица и платформи, които резонират с вашата целева аудитория✅ Включване на интерактивни функции, за да ангажирате аудиторията и да разширите обхвата на кампанията

